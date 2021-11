2021 – 2022 Longhorns Boys Varsity

No. Name Grade

3 Connor Pierce JR

5 Austin West JR

10 Peyton Pavusek JR

11 Skylar Lawson JR

15 Caleb Pierce JR

20 Dalton Robinson JR

22 Preston Greer SR

30 Zack Parsons SR

34 Graham Reece JR

35 Connor Simcox SO

41 Dalton Osborne JR