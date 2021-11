2021-2022 Johnson County Schools Basketball Schedule

Johnson County High School

Basketball Schedule 2021-2022

(B = Boys Varsity b = Boys JV G = Girls Varity g = Girls JV)

16 Tue. VOLUNTEER Away B,G 1 p.m.

19 Fri. PROVIDENCE ACADEMY Away G 5 p.m.

26 Fri. K.A.C.H.E.A. Home B 6 p.m.

30 Tue. WEST RIDGE Away g,b,G,B 4 p.m.

Dec.

3 Fri. UNAKA Home g,b,G,B 4 p.m.

7 Tue. HAPPY VALLEY Home g,b,G,B 4 p.m.

9 Thu. HOLSTON, VA. Away g,b,G,B 4 p.m.

10 Fri. CLOUDLAND Home g,b,G,B 4 p.m.

14 Tue. ELIZABETHTON Away g,b,G,B 4 p.m.

17 Fri. — HAMPTON Away g,b,G,B 4 p.m.

21 Tue. – PROVIDENCE ACADEMY Away b,G,B 4 p.m.

Jan.

4 Tue. ELIZABETHTON Home g,b,G,B 4 p.m.

7 Fri. K.A.C.H.E.A. Away B 6 p.m.

11 Tue. — CHUCKEY-DOAK Away g,b,G,B 4 p.m.

14 Fri. SOUTH GREENE Home b,G,B 5 p.m.

17 Mon. CLOUDLAND Away g,b,G,B 4 p.m.

18 Tue. — WEST GREENE Away g,b,G,B 4 p.m.

21 Fri. – HAPPY VALLEY Away g,b,G,B 4 p.m.

24 Mon. – HAMPTON Home g,b,G,B 4 p.m.

25 Tue. — UNAKA Away g,b,G,B 4 p.m.

28 Fri. , CHUCKEY-DOAK Home b,G,B 5 p.m.

Feb.

1 Tue. SOUTH GREENE Away g,b,G,B 4 p.m.

3 Thu. WEST RIDGE Home g,b,G,B 4 p.m.

4 Fri. WEST GREENE Home b,G,B 5 p.m.

District Tournament…Feb. 15-Feb. 22…D.B.H.S.

Regional Tournament.