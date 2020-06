MCE End of the Year Recognition Awards 2020

Mountain City Elementary third grade teachers Mrs. Childers (left) Mrs. Howell (center), and Mrs. Osborne participate in the recent end of year parade saying goodbye to their students. For safety reasons during COVID-19, students and parents stayed in their vehicles. Submitted photo

The 2019-2020 school year was a historic and unprecedented year, one that we will not forget. However, Mountain City Elementary teachers and students successfully embraced the challenge of an alternative way of teaching and learning. The traditional end-of-the-year award programs could not be scheduled, but a parade for each grade level enabled the students to have an end of the year visit to the school. The school staff welcomed each student and teachers presented certificates, medals, and tokens of appreciation to students and parents. Sixth grade also had a virtual awards celebration. Listed are only a few of the accomplishments.

Perfect Attendance

Evan Perkins

Tania Hernandez

Sebastian Johnson

Serena Dowell

Avery Blevins

Sophia Lin

Aaron Campbell

Dylan Reece

Emma Brown

Gracie Butler

Chloe Johnson

Clayton Lewis

Michael Isaacs

Cameron Lewis

Samuel Bumgardner

Present Attendance

Bryson Ward

Danielle Dickens

Kaitlin Dickens

Richard Roark

Madison Arnold

Nyiah Reece

Jayden Anderson

Alicia Littlewhirlwind

Ashtin McCoy

Emma Miller

Jill Jensen

Kyleigh Thompson

Kaden Blevins

Eli Stamper

Harris Perkins

Michelle Holman

Miley Reynolds

Citizenship

Abigayle Triplett

Landon Lefevre

Kylen Bailey

Easton Bauguess

Robert Rivera-Jimenez

Knox Hayworth

Eli Henson

Jasper Eckert

Joanna Kope

Paislee Evans

Haley Jones

Kayla Bumgardner

Eymi Sierra

Ivy Abernethy

Serena Dowell

Cassandra Edwards

Haidyn Farrow

Madelynn Long

Kayden Jones

Ethan Robinson

Jill Jensen

Aleela Reece

Carson Jennings

Kimberly Bonilla

Katie Timbs

All As

Conner Bennett

Olivia Butler

Paris Davis

Danielle Dickens

Luke Dorman

Corbin Hood

Zoe Lipford

Kayden Main

Lyric McGinnas

Anthony Morefield

Westin Payne

Robert Rivera-Jimenez

Easton Bauguess

Eric Berger

Braylee Hammons

Khloe Hewett

Cooper Ingle

Genesis Espinoza

Elias Norman

Aaron Shearin

Casson Smith

Wyatt Arnold

Kynzleigh Blevins

Andre Calixto-Macias

Mia Crews

A J Freeman

Logan Hensley

Tray Hensley

Ava Hodge

Jordyn Snyder

Easton Tester

Joyce Aldridge

Ryleigh Bishop

Taryn Crowder

Corbin Dugger

Rylin Hansen

Knox Hayworth

Makynleigh Henson

Jacob Long

Danica Sutherland

Eduardo Vargas

Evan Perkins

Levi Bishop

Jacob Brown

Jasper Eckert

Karsen Edes-King

Daniella Eppard

Matt Grieve

Lucas Reece

Millie Thomas

Lucas Cretsinger

Paislee Evans

Kaylee Mahala

Judah Norman

Easton Snyder

Emily Butler

Braylin Hansen

Allie Mullins

Hannah Sharp

Mason Gregg

Elijah Dunn

Aliyah Farrow

McKenzie Jennings

Montana Stewart

Lilly Berger

Elizabeth Mann

Rylan Jones

Clara Wilson

Macie Farrow

Lauren Henley

Kearstan Jennings

Camden Johnson

Tanner Leonard

Zachari Roark

Bobby Sexton

Jonathan Garza

Liyah Hillman

Gavin Mahala

Sawyer Marshall

Jillian Perkins

Isaiah Eller

Carter Atwood

Kacelyn Dunn

Ella Icenhour

Jill Jensen

Kristen Santucci

Aleela Reece

Addy Snyder

Eli Horne

Kassidy Biestek

Kaden Blevins

Carson Jennings

Isaac Lewis

Emily Orr

Julia Crews

Josie Grindstaff

Harris Perkins

Nathaniel Sutherland

Lyric Fritts

Gracie Hammett

Addison Rosso

Katie Timbs

All As and Bs or All Bs

Corey Kimble

Karli Self

Mckenzie Dean

Collin Dugger

Lucas Stewart

Sky Edwards

Kolton Hicks

Zoey Joyce

Sylas Reece

Ektor Vargas

Luke Guinn

Trystan Eller

Nola Furches

Lena Hammons

Braxton Jones

Madden Reynolds

Faith Roberts

Casen Lewis

Zane Spicer

Eva Walters

Lorelei Lowe

Madison Arnold

Aaliyah Barnett

Ellie Icenhour

Addison Joyce

Mason Luckett

Barrett Parker

Sheylin South

Kayla Bumgardner

Kylee Cannon

Faithlynn Parrett-Lamb

Ethan Wilson

Marley Jenkins

Coleman Rider

Konner Self

Gracey South

Karoline Thompson

Savanna Younce

Ivy Abernethy

Jayden Anderson

Danny Lipford

Jacob Prater

Ayden Rosso

Andrew South

Reese Wells

Lindsey Bryan

Reece Bulliner

Michelle Chambers

Jenesis Eckert

Peyton Edes-King

Nicole Eppard

Eli Hammons

Kaidynse Houston

Sebastian Johnson

Koen Jones

Katelynn Marshall

Jeremiah McEwen

Scotty Orndorff

Addie Ward

Avery Blevins

River Burgess

Madeline Davis

Alicia Littlewhirlwind

Savannah Mains

Evan Stamper

Laigthyn Crowder

MaKenzie Dickens

Clayton Furches

Aiden Hope

Jaylinn Johnson

Jayleigh Kope

Maddison Price

Ezzy Walker

Connor Wallace

Madelyn Wegner

Madelynn Long

Alex Wright

Mason Lefevre

Tristany Lawler

Sophia Lin

Emma Miller

Lyric Mosley

Jacy Cook

Zack Lipford

Hunter McElyea

Arraya Mounts

Zoey Pope

Emilynn Sedgwick

Abby Sluder

Karlie Jo Fletcher

Jada Furches

Graham Long

Trinity Poe

Eli Tester

Summer Wells

Jacob Frauenthal

Rylee Henson

Lanaya Joyce

Alexis Juarez

Dylan Reece

Jalyn Blevins

Braxton Bragg

Emma Brown

Gracie Butler

Chloe Johnson

Emmie Lamarr

C J Lipford

Maelie Luckett

Kyle Maple

Mason Spicer

Jayden Bishop

Constance Blankenship

Isabella Ferguson

Emily Houser

Alexis Mullins

Hailey Shepherd

Eli Stamper

Dylan Warren

Christopher Wilson

Keegan Wright

Kimberly Bonilla

Emma Dugger

Reagan Greene

Krystal Kite

Landin Lipford

Josiah McEwen

Gavan Conder

Addison Norman

Joshua Potter

Ethan Smith

Paola Vargas