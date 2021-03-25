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Friday, March 26, 2021

Laurel Elementary Honor Roll

Kindergarten

All A’s
Kylie Blevins,
Chris Dugger
Robert Holman

First Grade

All A’s
Aaliyah Gordon
Rhylan Mullin

A/B
Riley Alexander
Paige Dunn
Michael Gorsline
Elige Norri
Isabella Stout
Sarah Widener

Second Grade

All A’s
Penelope Luna,
Lily Savery,
Ava Taylor

A/B
Kaylee Stanley

Third Grade

A/B
Summer Norris,
Rebekah Perez,
Mazie Phillips,
Skylar Mason

Fourth Grade

All A’s
Elliana Owens

A/B
Brionna Garr,
Sydney Phillips

Fifth Grade

All A’s
Rayley Matheson

Fifth Grade

A/B
Marley Matheson,
Nevaeh Swift

Sixth Grade

A/B
Ciara Garr