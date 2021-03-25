Laurel Elementary Honor Roll
Kindergarten
All A’s
Kylie Blevins,
Chris Dugger
Robert Holman
First Grade
All A’s
Aaliyah Gordon
Rhylan Mullin
A/B
Riley Alexander
Paige Dunn
Michael Gorsline
Elige Norri
Isabella Stout
Sarah Widener
Second Grade
All A’s
Penelope Luna,
Lily Savery,
Ava Taylor
A/B
Kaylee Stanley
Third Grade
A/B
Summer Norris,
Rebekah Perez,
Mazie Phillips,
Skylar Mason
Fourth Grade
All A’s
Elliana Owens
A/B
Brionna Garr,
Sydney Phillips
Fifth Grade
All A’s
Rayley Matheson
Fifth Grade
A/B
Marley Matheson,
Nevaeh Swift
Sixth Grade
A/B
Ciara Garr