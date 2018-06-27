This week’s Sheriff’s & Court report 6-27-18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County,Tennessee
The Honorable
William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, June 27th, 2018
TREVOR COLE BOILING
GS-18-CR-208/VOP/CCI
GS-18-CR-445/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
TOMMY R BREWER
GS-18-CR-446/PUBLIC INTOXICATION/DEP J FERGUSON
ANDREA BEVERLY ELLER
COMPLIANCE ON CT 2
GS-18-CR-TR-174/PTL C BROWN
CT-1/DL EXPIRED-DISMISSED
CT-2/FINANCIAL
RESPONSIBILITY
BRANDON RICHARD FARTHING
HEARING/STNAW VIOL DATE 4/4/18 PD
GS-18-CR-269/CHILD, ABUSE, NEGLECT ENDANGERMENT/DEP C FRASER
ALICIA C FORRESTER
TBI CERT & DIV CURTIS
GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN
DAVID A FURCHESS
TBD UPON PAYMENT ROARK
GS-18-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
FANTASIA JUSTICE GARLAND
GS-18-CR-447/THEFT OVER $10,000/LT S BROWN
ILDER MARTINEZ GOMEZ
GS-18-CR-331/DRIVING W/O LICENSE/DEP C FRASER
ANDREW J GWINN
PRELIMINARY HEARING
FALLIN
GS-18-CR-124/DEP R MINK
CT-1/MAINTAINING DWELLING FOR DRUG USE
CT-2/ POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-4/POSS DRUG PARA
MATTHEW J JOHNSON
TO HAVE DL
GS-17-CR-445/DOSL 2ND/DEP J PETERS
ROBERT ALLEN HAMPTON JR
GS-18-CR-281/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL
CT-3/OPEN CONTAINER
JAMES W LINGERFELT
PRELIMINARY HEARING
GS-17-CR-418/THEFT
UNDER $1000/SGT C WORLEY
STEVEN TYLER MCGUIRE
FALLIN
GS-17-CR-100/VOP/CCI
JOSHUA RAY MOREFIELD
HEARING/STNAW SMITH
GS-17-CR-284/VOP/CCI
GS-18-CR-66/VOP/CCI
GS-18-CR-383/DEP C FRASER
CT-1/UNLAWFUL POSS
FIREARM
CT-2/THEFT UNDER $1000
CT-3/AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
CT-4/POSS OF STILL
CT-5/DISORDERLY CONDUCT
CT-6/POSS OF PROHIBITED WEAPON
CT-7/UNLAWFUL POSS OF NON GAME ANIMAL
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
SHAUNA M PATE
FOR PLEA
GS-18-TR-299/PTL C BROWN
CT-1/SPEEDING
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JAMES D PENNINGTON
GS-18-CR-278/DUI 1ST/DEP C FRASER
AUDRIE ANN REECE
GS-18-CR-443/DEP A WORLEY
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/RESISTING ARREST
CT-3/FELONY RECKLESS
ENDANGERMENT
CT-4/DUE CARE
CT-5/RECKLESS DRIVING
CT-6/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-7/IMPROPER PASSING
CT-8/TRAFFIC CONTROL DEVICE
ADAM DAVID ROUSH
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 6/18/18 PD
GS-18-CR-440/AGG RAPE/CPL J PETERS
BILLIE JO STOUT
GS-17-CR-425V/VOP/CCI
WAYNE PRESTON TRIVETTE
GS-18-CR-448/THEFT UNDER $1000/DEP J NORMAN
JERRI BRIANNA WILSON
PRELIMINARY HEARING
FALLIN
GS-18-CR-229/DEP C FRASER
CT-1/RESISTING ARREST
CT-2/FALSE REPORT
ZACHARY WINEBARGER
HEARING/STNAW VIOL DATE 2/12/18 PD
GS-18-CR-248/DOMESTIC
ASSAULT/DEP R MINK
Criminal Court
Johnson County,Tennessee
The Honorable
Lisa N. Rice, Presiding
Friday, June 29th, 2018
WILLIAM ASCHENBACK
ARRAIGNMENT
PROBATION VIOL 4-24-18
$5000 BOND- SANFORD &SON
PROBATION VIOL 5-18-18
16-CR-94/ JCSD
CT-1/ EVADING ARREST
CT-2/ POSS DRUG PARA
CT-3/ RESISTING ARREST
BRANDON MITCHELL ASHLEY
PDL/MOTIONS $10,000 BOND WITH A-HOOD
JEFFERS 17-CR-51/ MCPD
CT-1/ POSS SCH VI FOR RESALE
CT-2/ POSS DRUG PARA
JESSICA DAWN BOLICK
ARRAIGNMENT VIOL PROBATION
NO BOND-JAIL JUDGMENT 10/30/17
17-CR-139/ JCSD CT-1-3/ FORGERY
AUSTIN REED CHURCH
PDL/MOTION CJ ROBERTS
17-CR-180/ JCSD
$20,000 BOND- DEED OF TRUST
CT-1/ AGG ASSAULT17-CR-181/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT PROPERTY $1000 OR LESS
MICHAEL JAMES COX
PDL/MOTIONS $55,000 BOND-JAIL CJ ROBERTS 18-CR-23/ MCPD
CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ REISTING ARREST CT-3/ CRIMINAL TREPASSING
LANA CAROLYN CULBERTSON
PYMT/COMPLIANCE VIOLATION PROBATION $1000 OR BOND
JUDGMENT 2-23-14
6228/ INTRO CONTRABAND
ROBERT RANDALL DELUCA
STATUS PROBATION VIOLATION X2
$15,000 OR BOND
STOUT JUDGMENT 11/8/10 5165
CT-1 EVADING ARREST
CT-5 ASSAULT ON AN OFFICER
CT-6 ASSAULT ON AN OFFICER X2
CT-7 VANDALISM UNDER $500
CT-9 ATTEMPTED INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH.
5522/ CT-1 ESCAPE
ROGER LEE DUGGER
SENTENCING HEARING
PROBATION VIOL- 11-10-16 JAIL
NO BOND PD JUDGMENT 12/8/14 CAPIAS FOR FTA ON 1-30-17
14-CR-96/ JCSD- VIOL DATE 9-22-14
CT-1/ VIOL SEX OFFENDER REG.-TRACKING CT-2/
VIOL COMM CORRECTION SUPERVISION FOR LIFE
17-CR-37/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR
NICHOLAS RYAN FLETCHER
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1ST – 3-19-18
$3,000 BOND SANFORD BAIL PD AMENDED
PROB VIOL- 3-23-18 JAIL- NO BOND AMENDED PROB VIOL 2ND -4-20-18 16-CR-75/ JCSD
CT-1/ THEFT UNDER $500
GEORGE MICHAEL FULLER
PAYMENT STATUS PROBATION VIOLATION PD
CAPIAS FOR FTA JUDGMENT 5/26/15 14-CR-188 /JCSD
CT-1-2/ SEXUAL BATTERY
NEW CHARGE ARRAINGNMENT- CAPIAS FOR FTA NO BOND-JAIL
18-CR-37/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
HUNTER RAY GREENE
PDL/MOTIONS BOND WITH A-X CELL $5,500 HYDER 17-CR-107/ THP
CT-1/ DORL CT-2/ VIOL LIGHT LAW
17-CR-108/ MCPD
CT-1/ LEAVING SCENE ACCIDENT MORE THAN $500
CT-2/ EVADING ARREST
CT-3/ RESISTING ARREST
17-CR-109/ TWRA
CT-1/ SPOTLIGHTING DEER
CT-2/ ILLEGAL TAKING, POSSESSION WILDLIFE CT-3/
HUNTING FROM MOTOR VEHICLE CT-4/ HUNTING FROM PUBLIC ROAD
CT-5/ ILLEGAL HUNTING BIG GAME
MINNIE LOUISE GRIFFITH
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL $1,000 OR BOND JUDGMENT 8/20/15 15-CR-69/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR LISA MARIE HAMPTON PDL/MOTIONS AAA BONDING-64, 000 HYDER 17-CR-44/ JCSD
CT-1/ POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/ POSS FIREARM DURING COM OF DANGEROUS FELONY
CT-3/ DUI 3RD CT-4/ VICL
DEANA HARTLEY
PDL/MOTIONS M&S BONDING 5,000 HYDER 17-CR-61/MCPD
CT-1/ THEFT OVER $2,500
SHATONA BENNETT-LUNCEFORD
ARRAIGNMENT SUMMONS ONLY
18-CR-90/ JCSD
CT-1/ CRUELTY TO ANIMALS
CT-2-3/ RABIES VACCINATION VIOL
TYLER DALE LUNCEFORD
PDL/MOTIONS PROBATION
VIOL- 1-26-18
$5,000 BOND- TN BOND
SMITH
JUDGMENT 6-27-16
15-CR-106/ MCPD- VIOL DATE 7-9-15
CT-1/ FACILITATION OF TAMPERING WITH EVIDENCE CT-2/ BURGLARY
CT-3/ FACILITATION THEFT OVER $1,000
NEW CHARGE
18-CR-5/ JCSD- VIOL DATE 1-16-18 $5,000 BOND- TN BONDING
CT-1/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-2/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON
JESSICA LYNN MAHALA
PDL/MOTIONS $15,000 BOND-DEED OF TRUST HYDER
17-CR-176/ JCSD
CT-1/ AGG ASSAULT
ZARA L MCNEAL
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL
NO BOND-JAIL
JUDGMENT 9-1-15
14-CR-183/ JCSD
CT-1/ INTRO CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION
15-CR-25/ JCSD
CT-1/ INTRO CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION
JUSTIN WAYNE NEWBERRY
PDL/MOTIONS $22,500 BOND -JAIL ROBERTS 17-CR-167/ JCSD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON CT-3/
THEFT OF PROPERTY $1000 OR MORE
LARRY M NORRIS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL 11-30-17 $3,000 BOND- JAIL
PROBATION VIOL 3-15-18 NO BOND-JAIL
17-CR-31/ JCSD PROBATION VIOL 3-21-18 $5,000 BOND-JAIL
CT-1/ RECKLESS AGG ASSAULT
CT-2/ LEAVING SCENCE ACCIDENT
CT-6/ FIN RESP
CHRISTIAN DAKOTA OBRIEN
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL NO BOND-JAIL JUDGMENT 11/3/15
15-CR-112/ JCSD
CT-1/ VANDALISM
DOUGLAS LYNN OSBORNE
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL
NO BOND-JAIL JUDGMENT 3/9/15
14-CR-121/ JCSD
CT-1/ THEFT OVER $10,000
WILLIAM MICHAEL OXENTINE
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL
$3,000 BOND WITH TN BONDING
5827/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR
5091/JCSD CT-1/ NO DL IN POSS
5830/ JCSD CT-1/ INITIATING PROCESS MANF METH
CHELSEA SHEA PERKINS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 8-24-17
NO BOND-JAIL
JUDGMENT 2/29/16 15-CR-119/ JCSD
CT-1/ SHOPLIFTING
JAMES RANDY LEE REECE
PDL/MOTIONS $25,000 BOND-DEED OF TRUST FALLIN
18-CR-11/ JCSD
CT-1/ RAPE
TRAVIS ALLEN REECE
PDL/MOTIONS
PROBATION VIOL
$3,000 BOND WITH AAA HYDER
JUDGMENT 5-8-17
16-CR-197/ JCSD CT-1/ REG VIOL
CT-2/ DORL 8TH
17-CR-26/ JCSD CT-1/ DORL 8TH
17-CR-27/ JCSD CT-1/ DORL 8TH
17-CR-28/ JCSD CT-1/ POSS SCH II
CT-2/ FELONY EVADING ARREST
CT-5/ DORL 8TH CT-6/ REG VIOL
CT-7/ FIN RESP CT-8/ RESISTING ARREST
ROBERT NELSON RICHMOND
MOTIONS HYDER 2965 / SENTENCE REVIEW HEARING
DAVID E SCHNUR
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 4-18-18
$2,500 BOND WITH TN BONDING JUDGMENT 9/24/15 TO HAVE ATTORNEY
13-CR-211/ JCSD CT-1/ VEHICULAR ASSAULT CT-2-4/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-5/DORL
BILLIE SUE SHILLING
ARRAIGNMENT $71,500 DEED OF TRUST 18-CR-57/ JCSD
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-3/ POSS DRUG PARA
LARRY JACK SNYDER
PAYMENT/COMPLIANCE
PROBATION VIOL JUDGMENT 7/9/15
14-CR-189/ DUI 7TH
WALKER FRANKLIN SOUTH
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 3-1-18 $
3,000 BOND – PROPERTY BOND PROBATION VIOL- 5-18-18 $3,000 BOND –
PROPERTY BOND 15-CR-109/ JCSD CT-1-2/ SALE SCH II
JASON ERIC STOUT
STATUS OF FEDERAL SENTENCE
$ 25,000 BOND-JAIL HYDER
17-CR-186/ JCSD
CT-1-2/ ATT. AGG ASSAULT ON AN OFFICER CT- 3-5/
EXPOSURE OF OTHERS BY INFECTED PERSON
CT-6/ RESISTING ARREST
6223/ JCSD PROBATION VIOL NO BOND-JAIL
CT-1/ POSS WEAPON BY CONVICTED FELON JUDGMENT 11/15/13
CT-2/ AGG ASSAULT
BETHANY MARIE TEAGUE
STATUS OF REHAB PROBATION
VIOL- 10-13-17 O.R BOND PRO SE
JUDGMENT 1/30/17
16-CR-150/ JCSD
CT-1/ FORGERY
CT-2/ THEFT UNDER $500
LESLIE ANN STANLEY TIDWELL
PDL/MOTIONS $5,000 BOND WITH TN BONDING HYDER
18-CR-12/ JCSD
CT-1/ IDENTITY THEFT
MISTY N TRIPLETT
ARRAIGNMENT
PROBATION VIOL NO BOND-JAIL
JUDGMENT 8-5-14
13-CR-113/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
ALYSHA ELIZABETH VANCE
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL- 10-5-17
NO BOND-JAIL PD
VIOL COMM CORRECTIONS- 11-3-17
16-CR-192/ JCSD CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND
MICHAEL W VICKERS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL
$3,000 BOND JUDGMENT 11/16/15
15-CR-41/ JCSD
CT-1/ BURGLARY 15-CR-73/ JCSD
CT-1-27/ BURGLARY 15-CR-75/ JCSD
CT-1-2/ BURGLARY 15-CR-76/ JCSD
CT-1/ THEFT $500 OR LESS
CT-2/ VANDALISM UNDER $500
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
06/15/2018 JOHN W CLEMENS, CHESTNUT DRIVE, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
06/15/2018 BILLIE J STOUT, WADDELL RD, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SSCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
06/16/2018 MARY N STANLEY, DRY HILL RD, VIOLATION OF PROBATION X 2
06/17/2018 DANIEL L DEYTON, HWY 91 N, VIOLATION OF PROBATION
06/17/2018 DEVIN R GREER, FURNACE CREEK RD, FAILURE TO APPEAR
06/17/2018 MATTHEW L WIDNER, FORGE RD, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, VIOLATION OF PROBATION
06/18/2018 WILLIAM M OXENTINE, HWY 421 N, FALSIGYING DRUG TEST RESULTS, VIOLATION OF PROBATION
06/18/2018 DANIEL J SNYDER, MODOCK RD, TAMPERING WITH EVIDENCE, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, EXPIRED REGISTRATION
06/18/2018 LISA C WOODARD, NORTH CAROLINA, VIOLATION OF PROBATION X 2
06/19/2018 TIMOTHY R CAMERON, BRICKYARD BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
06/19/2018 DARRIN E GARY, GENTRY CREEK RD, POSSESSION OF DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO INSURANCE
06/19/2018 ADAM D ROUSH, MORETZ RD, AGGRAVATED RAPE
06/19/2018 JOHNATHAN S WATSON, SUGAR GROVE NC, FAILURE TO APPEAR
06/20/2018 AUDRIE A REECE, PEDRO SHOUN LN, DRIVING LEFT OF CENTER, IMPROPER PASSING, VIOLATION OF DUE CARE, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT, RESISITNG ARREST, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, VIOLATION OF PROBATION, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL SIGNALS, RECKLESS DRIVING
06/20/2018 MISTY D WADDELL, MOSIER RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT