This week’s court & sheriff’s reports- 8/29/18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County,Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, Aug. 29th, 2018
KIMBERLY ALEXANDER
GS-18-TR-421/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP C LIPFORD
ALISHA DAWN ARNOLD
GS-18-CR-470/DUI 1ST/PTL C BROWN
HUNTER DEAN ATWOOD
PRELIMINARY HEARING FALLIN
GS-18-CR-570/ATT FIRST DEGREE MURDER/DEP J NORMAN
GS-18-CR-586/ILLEGAL HARVEST OF GINSENG/DEP J NORMAN
JANIE LEE BREWER
GS-18-TR-401/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP J FERGUSON
MICHAEL LOGAN BROWNING
GS-18-CR-502/DEP C LIPFORD
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/FALSE IMPRISONMENT
CT-3/POSS DRUG PARA
JULIE ANN CARPENTER
GS-18-CR-594/DEP B SEXTON
CT-1/POSS STOLEN PROPERTY
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-595/CRIMINAL IMPERSONATION/DEP B SEXTON
ELIZABETH A CARR
GS-18-CR-506/DEP C LIPFORD
CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL
KARL D CHAPPELL
STATUS SCOTT
GS-18-CR-424/DEP J PETERS
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/DUI 1ST
CT-3/VICL
CT-4/RECKLESS DRIVING
CT-5/OPEN CONTAINER
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING
PATRICK JEREMY CHRISTMAN
GS-18-CR-381/DEP C FRASER
CT-1/DUI 1ST
CT-2/RECKLESS DRIVING
CT-3/OPEN CONTAINER
JOE M CROSSWHITE
PRO SE
GS-17-CR-900/VOP/CCI
GS-18-CR-280/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
GS-18-CR-290/ASST CHIEF J NORRIS
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-3/OPEN CONTAINER
FRANK ANTHONY DALES
GS-18-CR-607/POSS DRUG PARA/DEP B SEXTON
CLAUDE LEWIS DAVIS JR
BOND FORFEITURE
GS-17-CR-855/THEFT OVER $1000/CD J WOODARD
JOSEPH R DENNEY
GS-18-CR-610/SGT J NORMAN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/VANDALISM
GS-18-CR-621/DOMESTIC ABUSE/PTL C BROWN
ADAM RAY DEYTON
FALLIN
GS-17-CR-734/DEP C FRASER
CT-1/DUI 1ST
CT-2/UNDERAGE CONSUMPTION
RONNIE ALLEN DICKENS
GS-17-CR-550/VOP/CCI
JORDAN SCOTT DIXON
GS-18-CR-403/SIMPLE POSS SCH VI/DEP R MINK
MICHAEL K DUNN
VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS
ERIC EARP
53574/VOP/CCI
KAREN E FLETCHER
CURTIS
GS-18-CR-325/VOP/CCI
GS-18-CR-575/DEP B SEXTON
CT-1/PUBLIC INTOXICATION
CT-2/VANDALISM AS DOMESTIC
NICHOLAS RYAN FLETCHER
VIOL DATE 8/11/18 PD
GS-18-CR-125/VOP/CCI
GS-18-CR-572/DEP A WORLEY
CT-1/FELONY EVADING-MV
CTS 2-8/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-9/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-10/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-11/DUE CARE
CT-12/DOSL 4TH
CT-13/LEFT OF CENTER
CT-14/POSS SCH II
PAMELA NICOLE GRAHAM
JUD DIV-COMPLIANCE
VIOL DATE 2/12/17 PD
GS-17-CR-121/SHOPLIFTING/DAVID MINNICK
DEVIN RAY GREER
GS-18-CR-606/CRIMINAL TRESPASSING/DEP J FEGUSON
JESSIE C GREER
PRO SE
GS-18-CR-569/DEP J FERGUSON
CT-1/FUGITIVE FROM JUSTICE-NC
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE-VA
EMILY ANN HARVEY
JUD DIV VIOL DATE 8/13/16 PD
GS-16-CR-677/POSS SCH II/THP C DUNN
GS-16-CR-678/POSS DRUG PARA/THP C DUNN
GS-16-CR-679/SIMPLE POSS SCH VI/THP C DUNN
AMY HENLEY
GS-18-CR-615/HARASSMENT/REBECCA PRESNELL
TARA ISAACS
GS-18-CR-408/FALSE REPORT/DEP PETERS
CHARLES M JONES
GS-18-CR-534/DOSL 1ST/DEP J FERGUSON
DUSTIN CARROL JONES
BOND FORFEITURE FALLIN
GS-17-CR-831/POSS DRUG PARA/THP C DUNN
AUTUMN R JORDAN
GS-18-CR-530/DEP C LIPFORD
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
TANYA LEE KELLY
GS-18-CR-622/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN
DAVID ALLAN LAY
GS-18-TR-383/SPEEDING/THP C DUNN
LINDSAY E MILAM
GS-18-CR-611/CPL J PETERS
CT-1/POSS STOLEN VEHICLE
CT-2/RESISTING ARREST
CT-3/POSS SCH II
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/POSS DRUG PARA
JAMES W LINGERFELT
CAPIAS
GS-17-CR-418/THEFT UNDER $1000/SGT C WORLEY
LANCE JAMES MAHALA
GS-18-CR-404/POSS DRUG PARA/DEP R MINK
TIMOTHY JOE MAHALA
VIOL DATE 1/7/18 PD
GS-18-CR-64/SIMPLE POSS SCH II/PTL T BROWN
JOSEPH PAUL MAINS
GS-18-CR-605/PTL Z REECE
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/ASSAULT-FETUS AS VICTIM
JASON LEE MAY
CAPIAS
GS-18-TR-148/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
GS-18-CR-188/DORL/INV B SUTHERLAND
LISA MARSANDDA MAY
GS-14-CR-505/VOP/CCI
GS-17-CR-254/VOP/CCI
STEVEN TYLER MCGUIRE
GS-18-CR-564/VANDALISM/JONATHAN MILLER
KENNETH W MCQUEEN
HEARING/STNAW FALLIN
GS-18-CR-230/POSS SCH II/DEP R MINK
KALEB NICHOLAS MCWHORTER
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 6/1/18 PD
GS-18-CR-394/STATUTORY RAPE/INV M CRESS
ABIGAIL M MILLER
GS-18-CR-598/DOMESTIC ASSAULT/SGT J NORMAN
JOYCE MINY MOREFIELD
STATUS VIOL DATE 1/13/16 PD
GS-15-TR-1108/VOP/CCI
MICHAEL MUNSEY
GS-18-CR-587/CRIMINAL TRESPASSING/DEP B SEXTON
EMISAEL CHABLE NARANJO
GS-18-TR-399/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/DRIVING W/O LICENSE
JACOB NORRIS
GS-18-CR-602/ASSAULT/MORGAN CHURCH
MATTHEW J OSBORNE
TO HAVE DL VIOL DATE 12/9/17 PD
GS-17-CR-874/DORL 5TH/PTL T BROWN
GS-18-612/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS
GINGER PARKER
GS-18-CR-504/ASSAULT/DEP M GLADDEN
SHAUNA M PATE
COMPLIANCE
GS-18-TR-299/PTL C BROWN
CT-1/SPEEDING
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
ERIC D PENNINGTON
GS-18-CR-553/DEP J NORMAN
CT-1/PUBLIC INTOXICATION
CT-2/DISORDERLY CONDUCT
MATTHEW VANCE PENNINGTON
GS-16-CR-411/VOP/CCI
GS-18-CR-556/BURGLARY/DEP C LIPFORD
GS-18-CR-557/ATT BURGLARY/DEP C LIPFORD
FORD PLUMMER JR
PENNINGTON
GS-18-CR-489/THEFT OVER $1000/CD J WOODARD
TRAVIS ALAN REECE
HEARING/STNAW VIOL DATE 8/7/18 PD
GS-18-CR-567/DEP J NORMAN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/AGG BURGLARY
CT-3/KIDNAPPING
CT-4/RECKLESS ENDANGERMENT-FELONY
CT-5/UNLAWFUL POSS OF WEAPON
CT-6/POSS WEAPON DURING COMMISSION OF FELONY
CT-7/RESISTING ARREST
CT-8/FELONY EVADING
CT-9/POSS STOLEN PROPERTY
MICHAEL RAY RICE
GS-18-CR-604/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
ISIAH A ROSS
GS-18-CR-415/VOP/CCI
GS-18-CR-523/VOP/CCI
HUGHY G SAMS
VIOL DATE 7/20/18 PD
GS-18-CR-527/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS
CRESCENCIO VEGA SANCHEZ
GS-18-CR-476/DRIVING W/O LICENSE/DEP C LIPFORD
BETTY KRISTINA SMITH
CAPIAS
GS-17-CR-586/SIMPLE POSS SCH VI/THP G MARLOWE
MICHAEL SMITH
GS-18-CR-613/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT INVOLVING FIREARM/DEP C LIPFORD
JACKIE L SNOW
GS-18-CR-603/FUGITIVE FROM JUSTICE-PA/DEP A WORLEY
BOBBY DWIGHT STANTON
TOX RESULT VIOL DATE 5/11/18 PD
GS-18-CR-332/DEP C FRASER
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/DUI 2ND
MICHELLE SWAFFORD
GS-18-CR-614/WAYNE COOK
CT-1/LITTERING
CT-2/TRESPASSING
ALICIA CAROL SWINK
COMPLIANCE PRO SE
GS-17-CR-774/TRAFFIC CONTROL DEVICE/PTL T BROWN
TYLER DREW TAYLOR
GS-18-CR-620/PTL C BROWN
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/POSS STOLEN PROPERTY OVER $1000
CT-3/ALTERING REGISTRATION
DAVID B TRIPLETT
GS-18-TR-400/PTL C BROWN
CT-1/REGISTRATION LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONISBILITY
CT-3/LIGHT LAW
HANNAH ELIZABETH TRIVETTE
TO HAVE DL
GS-18-CR-400/DOSL/DEP C FRASER
BRINESHA K WILLIAMS
GS-18-CR-379/DRIVING W/O LICENSE/DEP C FRASER
CRAIG ALLEN WISE
GS-18-CR-592/DEP B SEXTON
CT-1/POSS STOLEN PROPERTY
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-593/CRIMINAL IMPERSONATION/DEP B SEXTON
GS-18-CR-600/FUGITIVE FROM JUSTICE/SGT J NORMAN
Criminal Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable Stacy L. Street, Presiding
Friday, Aug. 31st, 2018
THOMAS BRUCE ANDERSON
PDL/MOTIONS BOND WITH AAA $30,000 SMITH
17-CR-90/ JCSD
CT-1/ THEFT OF PROPERTY $60,000 OR MORE LESS THAN $250,000
CT-2-3/ AGG PERJURY
LAFREIDA LOKELANI CARTER
PDL/MOTIONS $20,000 BOND WITH AAA FALLIN
17-CR-159/JCSD
CT-1/ POSS SCH I WITH INTENT TO SELL
CT-2/ POSS METH WITH INTENT TO SELL
CT-3/ INTRODUCTION OF CONTRABAND
CT-4/ POSS SCH III WITH INTENT TO SELL
BRIDGETTE RENEE DUNN
ARRAIGNMENT $10,000 BOND TN BONDING TO HAVE ATTY
18-CR-74/ JCSD
CT-1/ FIN EXPLOITATION OF ELDERLY OR VULNERABLE PERSON
DANIEL FRITZ
PAYMENT
STATUS PROBATION VIOL SUMMONS
CC-2014-CR-66 / JCSD
CT-1/ FORGERY
CT-2/ FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD
CT-3/ THEFT UNDER $500
TAMARA M. FRITZ
PAYMENT COMPLIANCE CRIMINAL SUMMONS FILED 11/12/15
JUDICIAL DIVERSION PLEA 11/24/14
CC-2014-CR-67 / MCPD
CT-1/ FORGERY
CT-2 & 4/ FRAUDULENT USE OF A DEBIT/CREDIT CARD
CT-5/ THEFT UNDER $500
JOSHUA ELIJAH HUMPHREY
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1st – 7-18-18 JAIL-NO BOND FALLIN
PROBATION VIOL
2ND -7-26-18
JUDGMENT 4/7/15
14-CR-196/ JCSD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ THEFT OVER $1,000
CT-3/ FRAUDULANT USE CREDIT CARD
18-CR-25/ JCSD PROBATION VIOL
CT-1/ POSS FIREARM BY CONVICTED FELON JUDGMENT 6/18/18
BOBBY ALLEN LOWE
PDL/MOTIONS SUMMONS ONLY FALLIN
17-CR-179/ JCSD
CT-1/ THEFT OF PROPERTY
JASON TIMOTHY MATHESON
PDL/MOTIONS $18,000 BOND M&S FALLIN
17-CR-155/ JCSD
CT-1/ FELONY EVADING
CT-2/ RECKLESS ENDANGERMENT
CT-3/ RECKLESS DRIVING
CT-4/ DRIVERS TO EXCERISE DUE CARE
HEATHER B MAZE
STATUS OF REHAB PROBATION VIOL PRO SE JUDGMENT 6/3/16 16-CR-16/
CT-1/POSS CONTRABAND INTO PENAL INSTITUITON
EDWIN BLAKE PHILLIPPI
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL JAIL-NO BOND
JUDGMENT 10/20/14
14/CR-45/ INTRO CONTRABAND
CHRISTOPHER REID
PDL/MOTIONS $12,500 BOND-JAIL PD
18-CR-62/ MCPD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ THEFT OVER $1,000
BLAIR ANSON ROBBINS
PDL/MOTIONS $5,000 TN BONDING FALLIN
18-CR-97/ JCSD
CT-1/ POSS SCH IV WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-3/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF DANGEROUS FELONY
CT-4/ POSS DRUG PARA
CT-5/ VIOL ORDER PROTECTION
18-CR-98/ JCSD
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OD DANGEROUS FELONY
CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/ VIOL ORDER PROTECTION
JERRY EUGENE RHYMER
PDL/MOTIONS $10,000 OR BOND PROBATION VIOL –FILED 7-27-17 PD
JUDGMENT 1/8/15
14-CR-49/ THEFT OVER $1000
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
08/17/2018 JULIE A CARPENTER, BURNSVILLE NC, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, CRIMINAL IMPERSONATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
08/17/2018 TRAVIS M JOHNSON, M PHILLIPS RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
08/17/2018 KALEB N MCWORTHER, BURLEY SHOUNS LN, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
08/17/2018 CRAIG A WISE, SPRUCE PINE NC, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, CRIMINAL IMPERSONATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
08/19/2018 WAYNE C COOK JR, PINE ORCHARD RD, FAILURE TO APPEAR
08/19/2018 MICHAEL K MCQUEEN, HWY 421 N, VIOLATION OF PROBATION
08/20/2018 JAMES W LINGERFELT, ELIZABETHTON, FAILURE TO APPEAR
08/20/2018 ABIGAIL M MILLER, GREGGS BRANCH RD, DOMESTIC VIOLENCE
08/20/2018 WANDA G MILLER, GREGGS BRANCH RD DOMESTIC VIOLENCE
08/20/2018 BLAKE E PHILLIPPI, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
08/20/2018 BENJAMIN C PORTER, CRESSVIEW RD, PUBLIC INTOXICATION
08/20/2018 TYLER D TAYLOR, LITTLE DRY RUN RD, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$10,000, ALTERING OR FALSIFYING REGISTRATION, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
08/21/2018 DEVIN R GREER, FURNACE CREEK RD, CRIMINAL TRESPASSING
08/21/2018 JOSEPH P MAINS, B JOHNSON RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT – VIABLE FETUS AS A VICTIM
08/21/2018 JACOB D NORRIS, MTN CITY, ASSAULT
08/21/2018 JAMES R REECE, LUMPKIN BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
08/21/2018 MICHAEL R RICE, FIRE TOWER RD, FAILURE TO APPEAR
08/21/2018 JACKIE L SNOW, FALL BRANCH RD, FUGITIVE FROM JUSTICE
08/22/2018 FRANK A DALES, CRACKERS NECK RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
08/22/2018 JOSEPH R DENNEY, FOX HOLLOW RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM
08/22/2018 ERIC D EARP, VILAS NC, VIOLATION OF PROBATION
08/22/2018 GEORGE O SANTIAGO, PEDRO SHOUN LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, RECKLESS ENDANGERMENT WITH A WEAPON
08/22/2018 BETTY K SMITH, OAK RIDGE TN, FAILURE TO APPEAR