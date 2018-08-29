This week’s court & sheriff’s reports- 8/29/18

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

General Sessions Court
Johnson County,Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, Aug. 29th, 2018

KIMBERLY ALEXANDER
GS-18-TR-421/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP C LIPFORD

ALISHA DAWN ARNOLD
GS-18-CR-470/DUI 1ST/PTL C BROWN

HUNTER DEAN ATWOOD
PRELIMINARY HEARING FALLIN
GS-18-CR-570/ATT FIRST DEGREE MURDER/DEP J NORMAN
GS-18-CR-586/ILLEGAL HARVEST OF GINSENG/DEP J NORMAN

JANIE LEE BREWER
GS-18-TR-401/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP J FERGUSON

MICHAEL LOGAN BROWNING
GS-18-CR-502/DEP C LIPFORD
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/FALSE IMPRISONMENT
CT-3/POSS DRUG PARA

JULIE ANN CARPENTER
GS-18-CR-594/DEP B SEXTON
CT-1/POSS STOLEN PROPERTY
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-595/CRIMINAL IMPERSONATION/DEP B SEXTON

ELIZABETH A CARR
GS-18-CR-506/DEP C LIPFORD
CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL

KARL D CHAPPELL
STATUS SCOTT
GS-18-CR-424/DEP J PETERS
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/DUI 1ST
CT-3/VICL
CT-4/RECKLESS DRIVING
CT-5/OPEN CONTAINER
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING

PATRICK JEREMY CHRISTMAN
GS-18-CR-381/DEP C FRASER
CT-1/DUI 1ST
CT-2/RECKLESS DRIVING
CT-3/OPEN CONTAINER

JOE M CROSSWHITE
PRO SE
GS-17-CR-900/VOP/CCI
GS-18-CR-280/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
GS-18-CR-290/ASST CHIEF J NORRIS
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-3/OPEN CONTAINER

FRANK ANTHONY DALES
GS-18-CR-607/POSS DRUG PARA/DEP B SEXTON

CLAUDE LEWIS DAVIS JR
BOND FORFEITURE
GS-17-CR-855/THEFT OVER $1000/CD J WOODARD

JOSEPH R DENNEY
GS-18-CR-610/SGT J NORMAN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/VANDALISM
GS-18-CR-621/DOMESTIC ABUSE/PTL C BROWN

ADAM RAY DEYTON
FALLIN
GS-17-CR-734/DEP C FRASER
CT-1/DUI 1ST
CT-2/UNDERAGE CONSUMPTION

RONNIE ALLEN DICKENS
GS-17-CR-550/VOP/CCI
JORDAN SCOTT DIXON
GS-18-CR-403/SIMPLE POSS SCH VI/DEP R MINK

MICHAEL K DUNN
VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS

ERIC EARP
53574/VOP/CCI

KAREN E FLETCHER
CURTIS
GS-18-CR-325/VOP/CCI
GS-18-CR-575/DEP B SEXTON
CT-1/PUBLIC INTOXICATION
CT-2/VANDALISM AS DOMESTIC

NICHOLAS RYAN FLETCHER
VIOL DATE 8/11/18 PD
GS-18-CR-125/VOP/CCI
GS-18-CR-572/DEP A WORLEY
CT-1/FELONY EVADING-MV
CTS 2-8/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-9/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-10/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-11/DUE CARE
CT-12/DOSL 4TH
CT-13/LEFT OF CENTER
CT-14/POSS SCH II

PAMELA NICOLE GRAHAM
JUD DIV-COMPLIANCE
VIOL DATE 2/12/17 PD
GS-17-CR-121/SHOPLIFTING/DAVID MINNICK

DEVIN RAY GREER
GS-18-CR-606/CRIMINAL TRESPASSING/DEP J FEGUSON

JESSIE C GREER
PRO SE
GS-18-CR-569/DEP J FERGUSON
CT-1/FUGITIVE FROM JUSTICE-NC
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE-VA

EMILY ANN HARVEY
JUD DIV VIOL DATE 8/13/16 PD
GS-16-CR-677/POSS SCH II/THP C DUNN
GS-16-CR-678/POSS DRUG PARA/THP C DUNN
GS-16-CR-679/SIMPLE POSS SCH VI/THP C DUNN

AMY HENLEY
GS-18-CR-615/HARASSMENT/REBECCA PRESNELL

TARA ISAACS
GS-18-CR-408/FALSE REPORT/DEP PETERS

CHARLES M JONES
GS-18-CR-534/DOSL 1ST/DEP J FERGUSON

DUSTIN CARROL JONES
BOND FORFEITURE FALLIN
GS-17-CR-831/POSS DRUG PARA/THP C DUNN

AUTUMN R JORDAN
GS-18-CR-530/DEP C LIPFORD
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA

TANYA LEE KELLY
GS-18-CR-622/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN

DAVID ALLAN LAY
GS-18-TR-383/SPEEDING/THP C DUNN

LINDSAY E MILAM
GS-18-CR-611/CPL J PETERS
CT-1/POSS STOLEN VEHICLE
CT-2/RESISTING ARREST
CT-3/POSS SCH II
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/POSS DRUG PARA

JAMES W LINGERFELT
CAPIAS
GS-17-CR-418/THEFT UNDER $1000/SGT C WORLEY

LANCE JAMES MAHALA
GS-18-CR-404/POSS DRUG PARA/DEP R MINK

TIMOTHY JOE MAHALA
VIOL DATE 1/7/18 PD
GS-18-CR-64/SIMPLE POSS SCH II/PTL T BROWN

JOSEPH PAUL MAINS
GS-18-CR-605/PTL Z REECE
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/ASSAULT-FETUS AS VICTIM

JASON LEE MAY
CAPIAS
GS-18-TR-148/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
GS-18-CR-188/DORL/INV B SUTHERLAND

LISA MARSANDDA MAY
GS-14-CR-505/VOP/CCI
GS-17-CR-254/VOP/CCI

STEVEN TYLER MCGUIRE
GS-18-CR-564/VANDALISM/JONATHAN MILLER

KENNETH W MCQUEEN
HEARING/STNAW FALLIN
GS-18-CR-230/POSS SCH II/DEP R MINK

KALEB NICHOLAS MCWHORTER
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 6/1/18 PD
GS-18-CR-394/STATUTORY RAPE/INV M CRESS

ABIGAIL M MILLER
GS-18-CR-598/DOMESTIC ASSAULT/SGT J NORMAN

JOYCE MINY MOREFIELD
STATUS VIOL DATE 1/13/16 PD
GS-15-TR-1108/VOP/CCI

MICHAEL MUNSEY
GS-18-CR-587/CRIMINAL TRESPASSING/DEP B SEXTON

EMISAEL CHABLE NARANJO
GS-18-TR-399/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/DRIVING W/O LICENSE

JACOB NORRIS
GS-18-CR-602/ASSAULT/MORGAN CHURCH

MATTHEW J OSBORNE
TO HAVE DL VIOL DATE 12/9/17 PD
GS-17-CR-874/DORL 5TH/PTL T BROWN
GS-18-612/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS

GINGER PARKER
GS-18-CR-504/ASSAULT/DEP M GLADDEN

SHAUNA M PATE
COMPLIANCE
GS-18-TR-299/PTL C BROWN
CT-1/SPEEDING
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY

ERIC D PENNINGTON
GS-18-CR-553/DEP J NORMAN
CT-1/PUBLIC INTOXICATION
CT-2/DISORDERLY CONDUCT

MATTHEW VANCE PENNINGTON
GS-16-CR-411/VOP/CCI
GS-18-CR-556/BURGLARY/DEP C LIPFORD
GS-18-CR-557/ATT BURGLARY/DEP C LIPFORD

FORD PLUMMER JR
PENNINGTON
GS-18-CR-489/THEFT OVER $1000/CD J WOODARD

TRAVIS ALAN REECE
HEARING/STNAW VIOL DATE 8/7/18 PD
GS-18-CR-567/DEP J NORMAN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/AGG BURGLARY
CT-3/KIDNAPPING
CT-4/RECKLESS ENDANGERMENT-FELONY
CT-5/UNLAWFUL POSS OF WEAPON
CT-6/POSS WEAPON DURING COMMISSION OF FELONY
CT-7/RESISTING ARREST
CT-8/FELONY EVADING
CT-9/POSS STOLEN PROPERTY

MICHAEL RAY RICE
GS-18-CR-604/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE

ISIAH A ROSS
GS-18-CR-415/VOP/CCI
GS-18-CR-523/VOP/CCI

HUGHY G SAMS
VIOL DATE 7/20/18 PD
GS-18-CR-527/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS

CRESCENCIO VEGA SANCHEZ
GS-18-CR-476/DRIVING W/O LICENSE/DEP C LIPFORD

BETTY KRISTINA SMITH
CAPIAS
GS-17-CR-586/SIMPLE POSS SCH VI/THP G MARLOWE

MICHAEL SMITH
GS-18-CR-613/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT INVOLVING FIREARM/DEP C LIPFORD

JACKIE L SNOW
GS-18-CR-603/FUGITIVE FROM JUSTICE-PA/DEP A WORLEY

BOBBY DWIGHT STANTON
TOX RESULT VIOL DATE 5/11/18 PD
GS-18-CR-332/DEP C FRASER
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/DUI 2ND

MICHELLE SWAFFORD
GS-18-CR-614/WAYNE COOK
CT-1/LITTERING
CT-2/TRESPASSING

ALICIA CAROL SWINK
COMPLIANCE PRO SE
GS-17-CR-774/TRAFFIC CONTROL DEVICE/PTL T BROWN

TYLER DREW TAYLOR
GS-18-CR-620/PTL C BROWN
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/POSS STOLEN PROPERTY OVER $1000
CT-3/ALTERING REGISTRATION

DAVID B TRIPLETT
GS-18-TR-400/PTL C BROWN
CT-1/REGISTRATION LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONISBILITY
CT-3/LIGHT LAW

HANNAH ELIZABETH TRIVETTE
TO HAVE DL
GS-18-CR-400/DOSL/DEP C FRASER

BRINESHA K WILLIAMS
GS-18-CR-379/DRIVING W/O LICENSE/DEP C FRASER

CRAIG ALLEN WISE
GS-18-CR-592/DEP B SEXTON
CT-1/POSS STOLEN PROPERTY
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-593/CRIMINAL IMPERSONATION/DEP B SEXTON
GS-18-CR-600/FUGITIVE FROM JUSTICE/SGT J NORMAN

Criminal Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable Stacy L. Street, Presiding
Friday, Aug. 31st, 2018

THOMAS BRUCE ANDERSON
PDL/MOTIONS BOND WITH AAA $30,000 SMITH
17-CR-90/ JCSD
CT-1/ THEFT OF PROPERTY $60,000 OR MORE LESS THAN $250,000
CT-2-3/ AGG PERJURY

LAFREIDA LOKELANI CARTER
PDL/MOTIONS $20,000 BOND WITH AAA FALLIN
17-CR-159/JCSD
CT-1/ POSS SCH I WITH INTENT TO SELL
CT-2/ POSS METH WITH INTENT TO SELL
CT-3/ INTRODUCTION OF CONTRABAND
CT-4/ POSS SCH III WITH INTENT TO SELL

BRIDGETTE RENEE DUNN
ARRAIGNMENT $10,000 BOND TN BONDING TO HAVE ATTY
18-CR-74/ JCSD
CT-1/ FIN EXPLOITATION OF ELDERLY OR VULNERABLE PERSON

DANIEL FRITZ
PAYMENT
STATUS PROBATION VIOL SUMMONS
CC-2014-CR-66 / JCSD
CT-1/ FORGERY
CT-2/ FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD
CT-3/ THEFT UNDER $500

TAMARA M. FRITZ
PAYMENT COMPLIANCE CRIMINAL SUMMONS FILED 11/12/15
JUDICIAL DIVERSION PLEA 11/24/14
CC-2014-CR-67 / MCPD
CT-1/ FORGERY
CT-2 & 4/ FRAUDULENT USE OF A DEBIT/CREDIT CARD
CT-5/ THEFT UNDER $500

JOSHUA ELIJAH HUMPHREY
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1st – 7-18-18 JAIL-NO BOND FALLIN
PROBATION VIOL
2ND -7-26-18
JUDGMENT 4/7/15
14-CR-196/ JCSD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ THEFT OVER $1,000
CT-3/ FRAUDULANT USE CREDIT CARD
18-CR-25/ JCSD PROBATION VIOL
CT-1/ POSS FIREARM BY CONVICTED FELON JUDGMENT 6/18/18

BOBBY ALLEN LOWE
PDL/MOTIONS SUMMONS ONLY FALLIN
17-CR-179/ JCSD
CT-1/ THEFT OF PROPERTY

JASON TIMOTHY MATHESON
PDL/MOTIONS $18,000 BOND M&S FALLIN
17-CR-155/ JCSD
CT-1/ FELONY EVADING
CT-2/ RECKLESS ENDANGERMENT
CT-3/ RECKLESS DRIVING
CT-4/ DRIVERS TO EXCERISE DUE CARE

HEATHER B MAZE
STATUS OF REHAB PROBATION VIOL PRO SE JUDGMENT 6/3/16 16-CR-16/
CT-1/POSS CONTRABAND INTO PENAL INSTITUITON

EDWIN BLAKE PHILLIPPI
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL JAIL-NO BOND
JUDGMENT 10/20/14
14/CR-45/ INTRO CONTRABAND

CHRISTOPHER REID
PDL/MOTIONS $12,500 BOND-JAIL PD
18-CR-62/ MCPD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ THEFT OVER $1,000

BLAIR ANSON ROBBINS
PDL/MOTIONS $5,000 TN BONDING FALLIN
18-CR-97/ JCSD
CT-1/ POSS SCH IV WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-3/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF DANGEROUS FELONY
CT-4/ POSS DRUG PARA
CT-5/ VIOL ORDER PROTECTION
18-CR-98/ JCSD
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OD DANGEROUS FELONY
CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/ VIOL ORDER PROTECTION

JERRY EUGENE RHYMER
PDL/MOTIONS $10,000 OR BOND PROBATION VIOL –FILED 7-27-17 PD
JUDGMENT 1/8/15
14-CR-49/ THEFT OVER $1000

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

08/17/2018 JULIE A CARPENTER, BURNSVILLE NC, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, CRIMINAL IMPERSONATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

08/17/2018 TRAVIS M JOHNSON, M PHILLIPS RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

08/17/2018 KALEB N MCWORTHER, BURLEY SHOUNS LN, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

08/17/2018 CRAIG A WISE, SPRUCE PINE NC, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, CRIMINAL IMPERSONATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

08/19/2018 WAYNE C COOK JR, PINE ORCHARD RD, FAILURE TO APPEAR

08/19/2018 MICHAEL K MCQUEEN, HWY 421 N, VIOLATION OF PROBATION

08/20/2018 JAMES W LINGERFELT, ELIZABETHTON, FAILURE TO APPEAR

08/20/2018 ABIGAIL M MILLER, GREGGS BRANCH RD, DOMESTIC VIOLENCE

08/20/2018 WANDA G MILLER, GREGGS BRANCH RD DOMESTIC VIOLENCE

08/20/2018 BLAKE E PHILLIPPI, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS

08/20/2018 BENJAMIN C PORTER, CRESSVIEW RD, PUBLIC INTOXICATION

08/20/2018 TYLER D TAYLOR, LITTLE DRY RUN RD, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$10,000, ALTERING OR FALSIFYING REGISTRATION, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

08/21/2018 DEVIN R GREER, FURNACE CREEK RD, CRIMINAL TRESPASSING

08/21/2018 JOSEPH P MAINS, B JOHNSON RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT – VIABLE FETUS AS A VICTIM

08/21/2018 JACOB D NORRIS, MTN CITY, ASSAULT

08/21/2018 JAMES R REECE, LUMPKIN BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

08/21/2018 MICHAEL R RICE, FIRE TOWER RD, FAILURE TO APPEAR

08/21/2018 JACKIE L SNOW, FALL BRANCH RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

08/22/2018 FRANK A DALES, CRACKERS NECK RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

08/22/2018 JOSEPH R DENNEY, FOX HOLLOW RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM

08/22/2018 ERIC D EARP, VILAS NC, VIOLATION OF PROBATION

08/22/2018 GEORGE O SANTIAGO, PEDRO SHOUN LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, RECKLESS ENDANGERMENT WITH A WEAPON

08/22/2018 BETTY K SMITH, OAK RIDGE TN, FAILURE TO APPEAR

August 29, 2018