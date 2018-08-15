This week’s court & sheriff’s reports 8-15-2018

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, Aug. 15th, 2018
BRONSON ALEXANDER
AGREED ORDER VIOL DATE 11/20/17 PD
GS-18-CR-46/DOMESTIC ASSAULT/RACHEL VINES
HUNTER DEAN ATWOOD
GS-18-CR-570/ATT FIRST DEGREE MURDER/DEP J NORMAN
CLINTON TYLER BOWN
GS-18-TR-342/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
BETHANY ANN BRETT
GS-18-TR-344/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/REGISTRATION EXPIRED
MATTHEW KEEGAN BUNTON
SMITH GS-18-CR-555/VIOLATION ORDER PROTECTION/DONNA J WILSON
JOSEPH WAYNE CAMPBELL
GS-18-TR-339/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
BILLY WAYNE DAVIS
COMPLIANCE
GS-15-CR-622V/VOP/CCI
GS-15-CR-697V/VOP/CCI
DEANNA LEANN DEAN
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-18-CR-468/ASSAULT/MARY NATASHA STANLEY
ROBYN M DOBYNE
GS-18-CR-524/WORTHLESS CHECK/JANET H LEEDY
STEPHANIE L DUARTE
GS-18-CR-571/DEP J FERGUSON
CT-1/FILING FALSE REPORT
CT-2/RESISTING ARREST
JOHNNIE PRESTON FALLS
AGREED ORDER-PIF VIOL DATE 2/13/18 PD
GS-18-CR-121/DOMESTIC ASSAULT/LT C WORLEY
KAREN E FLETCHER
GS-18-CR-575/DEP B SEXTON
CT-1/PUBLIC INTOXICATION
CT-2/VANDALISM AS DOMESTIC
NICHOLAS RYAN FLETCHER
GS-18-CR-8723/DEP A WORLEY
CT-1/FELONY EVADING-MV
CTS 2-8/RECKLESS ENDANGERMENT CT-9/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-10/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-11/DUE CARE
CT-12/DOSL 4TH
CT-13/LEFT OF CENTER
CT-14/POSS SCH II
JOSE ALLEN GARCIA
GS-18-TR-340/SPEEDING/THP C DUNN
THOMAS LEE GRAYBEAL II
GS-18-TR-349/SPEEDING/THP C DUNN
MARTY GUY GREENWELL
GS-16-CR-143V/458V/VOP/CCI
JESSIE C GREER
GS-18-CR-569/DEP J FERGUSON
CT-1/FUGITIVE FROM JUSTICE-NC
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE-VA
CASEY ALLEN HANSFORD
GS-18-TR-451/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/OPEN CONTAINER
CT-3/DUE CARE
GS-18-CR-579/THP C DUNN
CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL
KIRK ADAM HANSFORD
GS-18-CR-578/PUBLIC INTOXICATION/THP C DUNN
LAWANDA M HOLMAN
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-469/VANDALISM/BRANDY DOWELL
GS-18-CR-508/WORTHLESS CHECK/JANET H LEEDY
GS-18-CR-509/WORTHLESS CHECK/JANET H LEEDY
DEANGELO D HOLT
GS-18-CR-577/PTL C BROWN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/POSS FIREARM BY CONVICTED FELON
CT-3/POSS FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE
CT-4/PUBLIC INTOXICATION
CONNOR EVERETT ICENHOUR
GS-18-TR-380/SPEEDING/THP C DUNN
JOEY DANIELLE ICENHOUR
GS-18-TR-395/SPEEDING/THP C DUNN
TAYLOR DAWN JORDAN
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-283/THEFT UNDER $1000/ALEXANDRIA TESTER
GS-18-CR-284/FTA-BOOKING/DEP B SUTHERLAND
TIFFANY NICOLE LAWLER
GS-16-CR-714V/VOP/CCI
TOMMY SCOTT LOWE
AGREED ORDER-PIF PRO SE
GS-18-CR-559/DOMESTIC ASSAULT /INV B SUTHERLAND
DUSTIN KYLE LEWIS
GS-18-TR-386/RECKLESS DRIVING/LT C WORLEY
JASON LEE MAY
PRO SE
GS-18-TR-148/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
GS-18-CR-188/DORL/INV B SUTHERLAND
LISA MARSANDA MAY
GS-18-CR-576/PUBLIC INTOXICATION/DEP C FRASER
STEVEN TYLER MCGUIRE
TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN
GS-17-CR-100/VOP/CCI
CHRISTOPHER JAMES MEDLEY
GS-18-CR-573/FTA-JAIL TIME/SHERIFF M REECE
BARBARA FUNDERBURKE MORRISON
GS-18-TR-368/DUE CARE/THP C DUNN
MATTHEW JESSE JAMES
OSBORNE
TO HAVE DL VIOL DATE 12/9/17 PD
GS-17-CR-874/DORL 5TH/PTL T BROWN
CHRISTOPHER STEVEN RANCK
SMITH
GS-18-CR-241/PTL T BROWN
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/SIMPLE POSS SCH II
TRAVIS ALAN REECE
GS-18-CR-567/DEP J NORMAN
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/AGG BURGLARY
CT-3/KIDNAPPING
CT-4/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-5/UNLAWFUL POSS OF WEAPON
CT-6/POSS WEAPON DURING COMMISSION OF FELONY
CT-7/RESISTING ARREST
CT-8/FELONY EVADING
CT-9/POSS STOLEN PROPERTY
BRANDON LEE ROARK
GS-18-CR-513/TWRA MARSHALL
CT-1/HUNTING FROM MV
CTS 2-3/SPOTLIGHTING DEER
CTS 4-6/ILLEGAL HUNTING HRS CTS 7-9/ILLEGAL POSS WILDLIFE CT-10/BIG GAME CHECK IN PROCEDURE CT-11/ILLEGAL HUNTING OF COON
CT-12/HUNTING BIG GAME IN CLOSED SEASON
CT-13/ILLEGAL POSS OF BEAR
CT-14/ILLEGAL TRAPPING
DONNA LYNN ROBERTS
FOR TOX RESULT VIOL DATE 3/14/18 PD
GS-18-TR-155/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/FAILURE TO YIELD
GS-18-CR-199/DUI 1ST/THP C DUNN
MICHAEL FREDERICK ROBINSON
TO HAVE DL PRO SE
GS-18-CR-58/DORL 1ST/THP E TESTER
ISIAH AUSTON ROSS
GS-18-TR-366/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY GS-18-CR-444/DORL 3RD/THP C DUNN
GS-18-CR-568/DEP J FERGUSON
CT-1/DORL
CT-2/THEFT UNDER $10,000
CT-3/AGG DOMESTIC ASSAULT
GREGG BENJAMIN SMITH
HEARING/STNAW STOUT
GS-17-TR-698/THP T WOLFENBARGER
CT-1/SPEEDING
CT-2/NO DL
GS-18-TR-153/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-201/DOSL/THP C DUNN
NEVIN WAYNE SNYDER
GS-18-TR-374/SPEEDING/THP C DUNN
BRANDON L STANTON
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-449/AMANDA ROSE CALEY
CT-1/CRMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM
BOBBY M SWIFT
STATUS
GS-18-CR-496/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS
JERRY LEE VANOVER JR
TBI CERT & JUD DIV VIOL DATE 6/8/18 PD
GS-18-CR-414/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
JOSHUA ANDREW VANOVER
TBI CERT & JUD DIV VIOL DATE 6/2/18 PD
GS-18-CR-409/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
NEIL AUSTIN WALLACE
VIOL DATE 8/5/18 PD
GS-18-CR-401/VOP/CCI
GS-18-CR-558/DUI2ND/DEP B SEXTON
JAMIE ALAN WINTERS
GS-18-TR-379/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/RECKLESS DRIVING
COURTNEY SHREE YOUNG
COMPLIANCE
GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE/INV C LIPFORD
Criminal Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable Stacy L. Street, Presiding
Monday, Aug. 20th, 2018
JESSE MATTHEW ADAMS
PDL/MOTIONS $10,000 OR BOND PRO SE
18-CR-13/ JCSD
CT-1/ FLAGRANT NON SUPPORT 18-CR-72/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
JOSEPH FRANKLIN ASHLEY JR
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1ST – 8/24/17 $3,000 BOND- JAIL FALLIN
PROBATION VIOL 2ND – 12/29/17 JAIL-NO BOND
13-CR-127/ JCSD
CT-1/ POSS SCH VI FOR RESALE
CT-2/ RECKLESS DRIVING
CT-3/ DORL 3RD
NORWOOD BRADY
SENTENCING HEARING FALLIN 16-CR-27/NECX
CT-1/ AGG ASSAULT
CT-2/ ASSAULT
DAVID HAROLD BUNTEN
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 6/12/15
15-CR-46/ JCSD
CT-1/ FORGERY
CT-2/ FORGERY
CT-3/ FRAUDLENT USE OF CREDIT CARD
CT-4/ THEFT UNDER $500
15-CR-47/ JCSD
CT-1/ ATTEMPTED BURGLARY
CT-2/ AUTO BURGLARY
CT-3/ AUTO BURGLARY
15-CR-48/ JCSD
CT-1/ THEFT OVER $500
CT-2/ AUTO BURGLARY
15-CR-49/ JCSD
CT-1/ THEFT UNDER $500
HOLLY DREW BURCHETTE
PDL/MOTIONS $4000 BOND WITH M&S ROBERTS
18-CR-50/ THP
CT-1/ DUI
REAGAN CLICK
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 3-26-18 $3,000 BOND TN BONDING PD PROBATION VIOL- 5-21-18 NO BOND-JAIL
17-CR-41/ JCSD JUDGMENT 11/9/17
CT-1/ POSS SCH II
17-CR-135/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
BRAD GARLAND
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL 6-21-12 NO BOND-JAIL
JUDGMENT 2/11/02
3694/ JCSD
CT-1/ POSS SCH VI FOR RESALE
CT-2/ SALE SCH VI
5095/ JCSD JUDGMENT 4/9/09
CT-1/ INITIATIONG PROCESS TO MANF METH
CT-2/ PROMOTING MANF METH CT-4/ UNLAWFUL POSS WEAPON
CT-7/ AGG CHILD ABUSE
FANTASIA JUSTICE SKY GARLAND
ARRAIGNMENT $5,000 BOND TN BONDING
18-CR-116/ JCSD
CT-1-2/ IDENTITY THEFT
MARIO GONZALEZ
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 5-25-18 JAIL- NO BOND PD PROBATION VIOL 6-18-18 $3,000 BOND -JAIL
17-CR-174/ JCSD
CT-1/ THEFT UNDER $1,000
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/ DORL
17-CR-175/ JCSD
CT-2/ IDENTITY THEFT
CT-4/ IDENTITY THEFT
CT-10/ IDENTITY THEFT
CT-12/ IDENTITY THEFT
CT-14-15/ IDENTITY THEFT
TOMMY HARTLEY
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 7-27-17 STOUT
PROBATION
VIOL 10-11-17 $3,000 BOND AAA BONDING
PROBATION VIOL 1-3-18- NO BOND
CAPIAS FOR FTA ON 12-11-17- NO BOND
PROBATION VIOL 5-10-18
JUDGMENT 2/16/16
15-CR-160/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
NEW CHARGE
18-CR-6/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
HOLLIE LYNN HURD
PDL/MOTIONS $30,000 DEED OF TRUST ROBERTS
18-CR-69/ JCSD
CT-1/ MAINTAING DWELLING/NARCOTICS SOLD
MICHAEL WADE NORRIS
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 9-25-17
NO BOND-JAIL PD
PROBATION VIOL 5-10-18
JUDGMENT 4/13/17
16-CR-127/ JCSD
CT-1/ THEFT OVER $10,000
CT-2/ BURGLARY
CT-3/ THEFT OF SERVICES UNDER $1000
WOODROW SCOTT ORNDORFF III
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL JAIL-NO BOND PD JUDGMENT 4/13/17
15-CR-168/ JCSD
CT-/ POSS SCH II
15-CR-202/ JCSD
CT-1/ FELONY EVADING ARREST
17-CR-36/ JCSD
CT-/ FAILURE TO APPEAR
JESSICA OLIVIA PRESSINELL
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL JAIL-NO BOND FALLIN
JUDGMENT 2/23/18
17-CR-33/ JCSD
CT-1-2/ SALE SCH II
NEW CHARGE
18-CR-38/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
BRADLEY RAY PRICE
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL JAIL-NO BOND STOUT
JUDGMENT 9/30/16
16-CR-25/ JCSD
CT-1/ POSS SCH II FOR RESALE
16-CR-122/ JCSD
CT-1/ POSS WEAPON BY
CONVICTED FELON
MARY NATASHA STANLEY
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL $3,000 BOND PD JUDGMENT 6/19/17
16-CR-135/ JCSD
CT-1-2/ FORGERY
CT-3/ THEFT UNDER $500
17-CR-10/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
17-CR-73/JCSD
CT-1/ FORGERY
CT-2/ CONSPIRACY TO COMMIT THEFT
HUNTER WINDFIELD TESTER
ARRAIGNMENT $10,000 BOND WITH TN BONDING TO HAVE ATTY 18-CR-77/ TWRA
CT-1/ AGG ANIMAL CRUELTY
CT-2/ ILLEGAL TRAPPING OF BEAR
CT-3/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-4/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-5/ HUNTING FROM MOTOR VEHICLE CT-6/ HUNTING FROM PUBLIC ROAD
CT-7-9/ SPOTLIGHTING DEER
CT-10-13/ ILLEGAL TAKING OR DESTRUCTION OF WILDLIFE
CT-14/ HUNTING BIG GAME IN CLOSED SEASON (BEAR)
CT-15-16/ ILLEGAL POSS OF WILDLIFE
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
08/03/2018 LEIGHKATHERINE MINA, SUGAR GROVE NC, First Degree Murder, Especially Aggravated Kidnapping, Conspiracy to Commit Especially Aggravated Kidnapping, Extortion, Conspiracy to Commit Extortion, Aggravated Assualt, FELONY FAILURE TO APPEAR
08/03/2018 STORMY R STRICKLAND, ROBE SHULL RD, FAILURE TO APPEAR
08/04/2018 MATTHEW V PENNINGTON, PINE ORCHARD RD, ATTEMPTED BURGLARY, BURGLARY, VIOLATION OF PROBATION, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
08/05/2018 CHRISTINE A HATHORN, BOONE NC, PUBLIX INTOXICATION
08/06/2018 BRIAN L CROWE, WINCHESTER KY, POSSESSION OF SCHEDULE III DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE FIRST OFFENSE
08/06/2018 BRAD L GARLAND, PEORIA IL, VIOLATION OF PROBATION
08/06/2018 DEBORAH L MARTIN, LOCUST GAP RD, DRIVING UNDER THE IFNLUENCE 4TH OFFENSE
08/06/2018 TAMMY L STANLEY, LACY RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
08/06/2018 NEIL A WALLACE, HILLSIDE RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE
08/07/2018 ARLA D FERGUSON, MTN CITY, FAILURE TO APPEAR
08/07/2018 STEVEN T MCGUIRE, EGGERS BRANCH RD, VANDALISM
08/08/2018 TIFFANY N LAWLER, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF PROBATION
08/08/2018 TRAVIS A REECE, HWY 91 N, DOMESTIC VIOLENCE, RECKLESS ENDANGERMENT, KIDNAPPING, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, AGGRAVATED BURGLARY, RESISTING STOP, FRISK, HALT, SEARCH OR ARREST, EVADING ARREST, FELONY FAILURE TO APPEAR, UNLAWFUL CARRYING OF POSSESSION OF A WEAPON, POSSESSION OF A FIREARM DURING COMMISSION OR ATTEMPT TO COMMIETT A DANGEROUS FELONY, VIOLATION OF PROBATION, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
08/08/2018 ISAIAH A ROSS, STOUT BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, THEFT OF PROPERTY O/$1,000 – U/$10,000 (MOTOR VEHICLE), DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
08/08/2018 CHARLES L TRIVETTE, BOONE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
08/09/2018 DONALD M CANTER, MILLARD COOPER LN, VIOLATION OF PROBATION X 2, FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
08/09/2018 JESSIE C GREER, MILLARD COOPER LN, FUGITIVE FROM JUSTICE X 2
08/09/2018 LISA J LYNAM, BRISTOL VA, FAILURE TO APPEAR