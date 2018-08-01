This week’s court & sheriff’s reports 8-1-18

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Criminal Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable Lisa N. Rice, Presiding
Tuesday, August 7th, 2018
BRITTANY MICHELLE ARNOLD
PDL/MOTIONS $250,000 BLANKET BOND-JAIL CURTIS 18-CR-30/ JCSD
CT-1/ FIRST DEGREE MURDER
CT-2/ ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-3/ CONSPIRACY TO COMMIT ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING CT-4/ AGGRAVATED ASSAULT
CT-5/ EXTORTION 18-CR-31/ JCSD
CT-1/ ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY $1,000 OR MORE
18-CR-32/ JERRY F. OWENS, AFFIANT CT-1/ CRIMINAL TRESPASSING 18-CR-33/ JCSD
CT-1/ POSS DRUG PARA
STEPHANIE LYNN ARNOLD
PDL/MOTIONS 7,500 BOND WITH M&S STOUT 18-CR-2/ JCSD –VIOL DATE 9-6-17 CT-1/ EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE CT-2/ ASSAULT
CT-3/ RESISTING ARREST
WILLIAM ASCHENBACK
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL 4-24-18 $5000 BOND- SANFORD & SON PROBATION VIOL 5-18-18 16-CR-94/ JCSD
CT-1/ EVADING ARREST
CT-2/ POSS DRUG PARA
CT-3/ RESISTING ARREST 16-CR-132/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
NEW CHARGE 18-CR-118/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
MACKENZIE NICOLE BAUER
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL- 3-9-18 $5,000 OR BOND PD JUDGMENT 5-8-17
17-CR-18/ MCPD- VIOL DATE 4-16-16 CT-1/ POSS SCH VI
CT-3/ DOSL 2ND
JESSICA DAWN BOLICK
STATUS OF REHAB VIOL PROBATION $5,000 OR BOND JUDGMENT 10/30/17
17-CR-139/ JCSD CT-1-3/ FORGERY
VICTORIA BOUTON
STATUS PROBATION VIOL- 6-28-17 $2,500 BOND WITH M&S JUDICIAL DIVERSION 5-8-17
17-CR-6/ JCSD- VIOL DATE 1-5-17
CT-1/INTRO CONTRABAND INTO PENAL FACILITY
JAMES PARKER COMBS
PDL/MOTIONS $250,000 BOND—JAIL SMITH 18-CR-34/ JCSD
CT-1/ FIRST DEGREE MURDER
CT-2/ ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-3/ CONSPIRACY TO COMMIT ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING CT-4/ AGGRAVATED ASSAULT
CT-5/ EXTORTION 18-CR-78/ JCSD $5,000 BOND-JAIL
CT-1/ COERCION OF WITNESS
JOSEPH MICHAEL COURTNER
PDL/MOTIONS STOUT 18-CR-19/ MCPD- VIOL DATE 1-22-18 $12,000 BOND- JAIL
CT-1/ POSS STOLEN PROPERTY OVER $1,000
CT-2/ SIMPLE POSS SCH II
CT-3/ SIMPLE POSS SCH IV
CT-4/ POSS DRUG PARA
CT-5/ RESISTING ARREST NOT INDITED
CT-6-7/ POSS STOLEN PROPERTY 18-CR-20/ JCSD- VIOL DATE 7-3-14 SUMMONS ONLY
CT-1/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT MORE THAN $500
CT-2/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT 18-CR-21/ MCPD- VIOL DATE 10-24-17 $7,500 BOND- JAIL
CT-1/ THEFT PROPERTY OVER $1000
JERRY ROGER MICHAEL DUNCAN
PDL/MOTIONS $50,000 OR BOND PD 18-CR-58/ JCSD
CT-1/ AGG CRIMINAL TRESPASSING 18-CR-59/ JCSD
CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-3/ DOSL 2ND
CT-4/ REG VIOL (WRONG PLATE) CT-5/ REG VIOL (IMPROPER REG)
CT-6/ RECKLESS DRIVING
CT-7/ FIN RESP
DONNA MORTON EASTRIDGE
ARRAIGNMENT $25,000 BOND WITH TN BONDING TO HAVE ATTY 18-CR-36/ JCSD
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS FIREARM/COMMISSISON DANGEROUS FELONY
CT-3/ MAINTAINING DWELLING/NARCOTICS SOLD
CT-4/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
TIMMY WAYNE EGGERS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL $3,000 TN BONDING JUDGMENT 8/20/15 15-CR-45/ JCSD
CT-1/ POSS WEAPON BY CONVICTED FELON
CT-2/ POSS SCH VI
CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/ POSS DRUG PARA
JESSICA LARAY FALLIN
STATUS OF TRANSFER TO SULLIVAN COUNTY $25,000 BOND DEED OF TRUST
Set in Sullivan for Status on 9-13-18
17-CR-93/ JCSD
CT-1/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANACEMENT
CT-2-4/ SALE METH .5 OR MORE
CHRISTINE GILPATRIC FIORE
ARRAIGNMENT $35,000 BOND WITH MS BONDING TO HAVE ATTY 18-CR-45/ JCSD
CT-1/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
JONATHAN DANIEL GIBSON
ARRAIGNMENT $10,000 OR BOND TO HAVE ATTY 18-CR-51/ MCPD
CT-1/ AGG ASSAULT
WILLIAM CLAY GRAYBEAL
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL JAIL-NO BOND PD JUDGMENT 2/10/17 16-CR-148/ JCSD
CT-1/ DUI 4TH
CT-2/ SIMPLE POSS SCH IV
CT-3/ DORL 16-CR-149/ JCSD
CT-1/ AGG ASSAULT
NEW CHARGE PDL/MOTIONS $15,000 DEED OF TRUST PD 18-CR-41/ JCSD
CT-1/ FILING FALSE REPORT
CT-2/ VIOL HABITUAL MOTOR OFFENDER CT-3/ DORL 6TH
CT-4/ POSS DRUG PARA
CT-5/ REG VIOL CT-6/ FIN RESP
ADAM SCOTT GUINN
PDL/MOTIONS $5,000 BOND WITH TN BONDING HYDER
18-CR-15/ TBI 1-3/ FORGERY
LISA MARIE HAMPTON
PDL/MOTIONS AAA BONDING-64,000 HYDER 17-CR-44/ JCSD
CT-1/ POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/ POSS FIREARM DURING COM OF DANGEROUS FELONY
CT-3/ DUI 3RD CT-4/ VICL
DEANA HARTLEY
PDL/MOTIONS M&S BONDING 5,000 HYDER 17-CR-61/MCPD
CT-1/ THEFT OVER $2,500
DANNY RAY HOPPER
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL JAIL-NO BOND JUDGMENT 10/19/17
17-CR-129/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
BRADLEY EDWARD HYDER
ARRAIGNMENT $5,000 BOND TN BONDING 18-CR-53/ MCPD
CT-1/ AGG BURGLARY
CT-2/ AGG ASSAULT
CT-3/ FRADULENT USE DEBIT CARD/ CREDIT CARD $1,000 OR LESS
JOSHUA DAVID KOPE
PDL/MOTIONS $20,000 BOND-DEED OF TRUST FALLIN 18-CR-54/ MCPD
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL OR DELIVER
CT-2/ POSS FIREARM/COMMISSION DANGEROUS FELONY
CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/ DORL
ROBERT LEROY LITTLETON III
ARRAIGNMENT $500,000 BOND-JAIL 18-CR-80/JCSD
CT-1/ FIRST DEGREE MURDER
CT-2/ ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-3/ CONSPIRACY TO COMMIT ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-4/ AGGRAVATED ASSAULT
CT-5/ EXTORTION
SHATONA BENNETT-LUNCEFORD
ARRAIGNMENT SUMMONS ONLY 18-CR-90/ JCSD
CT-1/ CRUELTY TO ANIMALS
CT-2-3/ RABIES VACCINATION VIOL
LISA JO LYNAM
PDL/MOTIONS $5,000 BOND-JAIL PD 18-CR-42/ JCSD CT-1/ FELONY EVADING ARREST
CT-1/ FELONY RECKLESS ENDANGEMENT
CT-3/ DUI WITH CHILD ENDANGERMENT ENHANCEMENT
CT-4/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/ POSS DRUG PARA
CT-6/ DOSL 4TH
MICHAEL STACEY JAMES MAY
PDL/MOTIONS $250,000 BOND-JAIL MCDANIEL 18-CR-35/ JCSD
CT-1/ FIRST DEGREE MURDER
CT-2/ ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-3/ CONSPIRACY TO COMMIT ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING CT-4/ AGGRAVATED ASSAULT
CT-5/ EXTORTION
SEAN MCGLOTHLIN
MOTIONS $5,000 BOND WITH BAIL FAST FALLIN
CC-16-CR-196/ THP BOLTON
CT-1/ DUI 2ND
CT-2/ VIOL OPEN CONTAINER LAW CT-3/ REG VIOL
ZARA L MCNEAL
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL NO BOND-JAIL JUDGMENT 9-1-15 14-CR-183/ JCSD
CT-1/ INTRO CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 15-CR-25/ JCSD
CT-1/ INTRO CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION
STEVEN TYLER MCQUIRE
PDL/MOTIONS $7,500 BOND WITH TN BONDING FALLIN 18-CR-44/ JCSD
CT-1/ ATTEMPTED FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
LARRY M NORRIS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL 11-30-17 $3,000 BOND- JAIL PROBATION VIOL 3-15-18 NO BOND-JAIL 17-CR-31/ JCSD
PROBATION VIOL 3-21-18 $5,000 BOND-JAIL CT-1/ RECKLESS AGG ASSAULT
CT-2/ LEAVING SCENCE ACCIDENT
CT-6/ FIN RESP NEW CHARGE ARRAIGNMENT $10,000 BOND 18-CR-120/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR
DOUGLAS LYNN OSBORNE
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 3/9/15 14-CR-121/ JCSD
CT-1/ THEFT OVER $10,000
WILLIAM MICHAEL OXENTINE
PROBATION VIOL 1ST $3,000 BOND TN BONDING TO HAVE ATTY PROBATION VIOL 2ND NO BOND- JAIL JUDGMENT 12/13/145827/ JCSD
CT-1/ FAILURE TO APPEAR 5091/JCSD
CT-1/ NO DL IN POSS 5830/ JCSD
CT-1/ INITIATING PROCESS MANF METH
CHELSEA SHEA PERKINS
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 8-24-17 NO BOND-JAIL
JUDGMENT 2/29/16
15-CR-119/ JCSD CT-1/ SHOPLIFTING
15-CR-186/ JCSD CT-1-2/ SHOPLIFTING
MATTHEW A PERRY
ARRAIGNMENT $50,000 BOND WITH AAA 18-CR-28/ JCSD
CT-1/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON
CT-2-6/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-7/ ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY OVER $1,000
TRAVIS ALLEN REECE
PDL/MOTIONS PROBATION VIOL $3,000 BOND WITH AAA HYDERJUDGMENT 5-8-17 16-CR-197/ JCSD
CT-1/ REG VIOL
CT-2/ DORL 8TH 17-CR-26/ JCSD
CT-1/ DORL 8TH 17-CR-27/ JCSD
CT-1/ DORL 8TH 17-CR-28/ JCSD
CT-1/ POSS SCH II
CT-2/ FELONY EVADING ARREST
CT-5/ DORL 8TH
CT-6/ REG VIOL
CT-7/ FIN RESP
CT-8/ RESISTING ARREST NEW CHARGE ARRAIGNMENT $2,500 AAA BONDING 18-CR-65/ JCSD
CT-1/ RESISTING ARREST
DAVID E SCHNUR
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 4-18-18 $2,500 BOND WITH TN BONDING
JUDGMENT 9/24/15 TO HAVE ATTORNEY 13-CR-211/ JCSD
CT-1/ VEHICULAR ASSAULT
CT-2-4/ RECKLESS ENDANGERMENT
CT-5/DORL
JUSTIN SHANE SEATZ
ARRAIGNMENT PROBATION VIOL JAIL-NO BOND JUDGMENT 12/19/17 16-CR-136/ JCSD
CT-1/ CONSPIRACY TO COMMITT THEFT OVER $1,000
CT-2/ CONSPIRACY TO COMMITT THEFT UNDER $1,000
MATTHEW CHARLES SLUDER
PDL/MOTIONS $25,000 BOND-JAIL SMITH 17-CR-92/ JCSD
CT-1/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANACEMENT
CT-2-4/ SALE METH .5 OR MORE
CARROLL GENE SOUTH
ARRAIGNMENT -CAPIAS FOR FTA NO BOND-JAIL 15-CR-108/ JCSD
CT-1/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-2/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-3/ MAINTAINING A DWELLING 17-CR-100/ JCSD ARRAIGNMENT $50,000 BOND-JAIL CT-1/ FAILURE TO APPEAR
RONALD DUANE THOMAS
PDL/MOTIONS $15,000 BOND AAA BONDING PD 18-CR-48/ MCPD
CT-1/ FELONY EVADING ARREST 18-CR-49/ THP CT-1/ DUI 3RD
CT-2/ EXAMINATION FOR, AND ISSUANCE, RENEWAL, AND CONTENTS OF LICENSES, CONDITIONAL LICENSES CT-3/ IMPROPER LANE CHANGE
CT-4/ SEATBELT
LESLIE ANN STANLEY TIDWELL
PDL/MOTIONS $5,000 BOND WITH TN BONDING HYDER 18-CR-12/ JCSD
CT-1/ IDENTITY THEFT
TIMOTHY LLOYD WHITE
PDL/MOTIONS $ 2,000 BOND WITH A-HOOD FALLIN 16-CR-1/ JCSD
CT-1/ THEFT UNDER $500
ROBERT R WHITSON
ARRAIGNMENT $10,000 BOND WITH TN BONDING 18-CR-47/ JCSD
CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND NOT INDITED
POSS SCH VI WITH INTENT TO SALE OR DELIVER
POSS SCH III WITH INTENT TO SALE OR DELIVER
BRADLEY WILLS
PROBATION VIOL 10-27-17 DEED OF TRUST $2,500 FALLIN PROBATION VIOL 11-14-17 NO BOND-JAIL JUDGMENT 2/29/16
14-CR-135/ SALE SCH II IN SCHOOL ZONE
NEW CHARGES 17-CR-119/ JCSD PDL/MOTIONS DEED OF TRUST $15,000
CT-1-2/ AGG ASSUALT
CT-3/ HARASSMENT
17-CR-178/ MCPD $25,000 BOND-JAIL
CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT
CT-2/ POSS SCH III WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-3/ POSS FIREARM/ COMMISSION DANGEROUS FELONY CT-4/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON
ZACHARY HOUSTON WINEBARGER
ARRAIGNMENT $6,500 BOND WITH AAA BONDING TO HAVE ATTY 18-CR-60/ JCSD
CT-1/ FELONY EVADING ARREST
CT-2/ RECKLESS DRIVING
LEIGH KATHERINE LITTLETON
PDL/MOTIONS $500,000 BOND-JAIL 18-CR-30/ JCSD
CT-1/ FIRST DEGREE MURDER
CT-2/ ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-3/ CONSPIRACY TO COMMIT ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING
CT-4/ AGGRAVATED ASSAULT
CT-5/ EXTORTION
Criminal Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable Alex E. Pearson, Presiding
Friday, August 7th, 2018
ELMER KENNETH LANE
ANNOUNCEMENTS SLAUGHTER 17-CR-147/TBI
CT-1/ CONSPIRACY TO POSSESS SCH II CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DELIVER WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT
CT-2/ SOLICITATION TO COMMITT DELIVERY OF SCH II DRUGS
CT-3/ SIMPLE POSS SCH II
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, Aug. 1, 2018
GEORGE MILTON BROWN
JUD DIV ROBERTS
GS-17-CR-161/SIMPLE ASSAULT/INV M CRESS
AUSTIN REED CHURCH
GS-18-CR-544/POSS STOLEN PROPERTY/DEP J FERGUSON
RICHARD LEE CLAWSON
GS-18-CR-507/DEP A WORLEY
CT-1/DOSL 4TH
CT-2/POSS DRUG PARA
GARY J COX
GS-18-CR-548/INV B SUTHERLAND
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/DORL
JOE MACK CROSSWHITE
TO HAVE ATTY
GS-17-CR-900/VOP/CCI
GS-18-CR-280/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
GS-18-CR-290/ASST CHIEF J NORRIS
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-3/OPEN CONTAINER
KAYLA MARIA CROWDER
CURTIS GS-18-CR-170/DEP J NORMAN
CT-1/DUI BY CONSENT
CT-2/PUBLIC INTOXICATION
GS-18-CR-175/VANDALISM/DEP R MINK
GS-18-CR-178/PUBLIC INTOXICATION/ASST CHIEF J NORRIS
DUANE ERIC DANNER
GS-17-CR-327/VOP/CCI
GS-18-CR-550/VANDALISM/ADAM DEYTON
FANTASIA JUSTICE GARLAND
GS-18-CR-447/THEFT OVER $10,000/LT S BROWN CAPIAS
GS-18-CR-551/ATT AGG BURGLARY/DEP B SEXTON
CLEDITH GREER
GS-18-CR-549/SIMPLE ASSAULT/JOHN GREER
CORA J HAYWORTH
HEARING/STNAW
GS-18-CR-288/PTL M MULLINS FALLIN
CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/POSS LEGEND DRUGS
GS-18-CR-518/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON VIOL DATE 7/16/18 PD
TAMMY RENEE JORDAN
FALLIN
GS-17-CR-723/VICL/THP C DUNN
GS-17-CR-724/DUI 1ST/THP C DUNN
GS-17-TR-997/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING 85/55
CT-2/DL NOT IN POSS
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JASON LEE MAY
CAPIAS
GS-16-CR-901/VOP/CCI
MELISSA DAWN OSBORNE
GS-18-CR-546/VANDALISM/MARVIN E HILL
GS-18-CR-547/FTA-BOOKING/DEP M GLADDEN
JACOB RAY RASH
STATUS PRO SEGS-18-CR-457/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS
JAMES RANDY LEE REECE
FALLIN GS-17-CR-268/VOP/CCI
GS-17-CR-333/VOP/CCI
GS-18-CR-390/DEP J NORMAN
CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM
BOYD R ROARK
GS-18-CR-521/PUBLIC INTOXICATION/ASST CHIEF J NORRIS
ISIAH A ROSS
GS-16-TR-1239/VOP/CCI
JAMES L TRIVETTE
JUD DIV STOUT GS-17-CR-455/SIMPLE ASSAULT/DEP C ROARK
ROBERT N TRIVETTE
COMPLIANCE PRO SE
GS-13-CR-1336/1372/VOP/CCI
GS-17-TR-1020/FAILURE TO YIELD/THP C DUNN
GS-18-TR-285/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/REGISTRATION EXPIRED
FREDERICK CARMEN WARD
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 6/22/18 PD
GS-18-CR-491/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/CHILD ABUSE
MARBETH WILDER
GS-18-CR-486/FALSE REPORT/DEP J NORMAN
TIMOTHY MICHAEL WILDER
PRELIMINARY HEARING SLAUGHTER
GS-18-CR-482/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
SHAUN LEE WILLIAMSON
COMPLIANCE VIOL DATE 6/27/18 PD
GS-17-TR-488/CPL J NORMAN
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
LYLE D WOLFE
SMITH GS-17-CR-512/VOP/CCI
GS-17-CR-668/LT S BROWN
CT-1/AGG BURGLARY
CT-2/THEFT GS-18-CR-543/DOSL 1ST/DEP A WORLEY
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
07/20/2018 WILLIAM J ORREN, HWY 421 S, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
07/20/2018 MELISSA D OSBORNE, CIRCLE DR, CHILD ABUSE AND NEGLECT OR ENDANGERMENT, RESISTING ARREST, FRISK, HALT, ARREST, OR SEARCH DISORDERLY CONDUCT
07/20/2018 MISTYBLU D WADDELL, MOSIER RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
07/21/2018 JEFFERY T ROARK, PEDRO SHOUN LN, VIOLATION OF PROBATION
07/21/2018 HUGHY G SAMS, HWY 67 W, FUGITIVE FROM JUSTICE
07/21/2018 KERRY L SMITH, HWY 67 W, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING, PUBLIC INTOXICATION
07/21/2018 MATTHEW L WIDNER, FORGE RD, VIOLATION OF PROBATION
07/22/2018 BRANDY L FLETCHER, CROSSROADS DR, DISORDERLY CONDUCT
07/22/2018 ASHLEY N GUY, RED BRUSH RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
07/22/2018 JOSHUA S LONG, COLD SPRINGS RD, ATTACHMENT – FOR CONTEMPT
07/22/2018 CHARLIE B OAKS, CRESTWOOD DR, PUBLIC INTOXICATION
07/22/2018 EDGAR O VASQUEZ – BERDUO, FORGE CREEK RD, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT W/ PROPERTY DAMAGE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
07/23/2018 JUSTIN A RHYMER, CRACKERS NECK RD, VANDALISM
07/24/2018 FRED A BREWER, FORGE CREEK RD, PUBLIC INTOXICATION
07/24/2018 AUSTIN R CHURCH, MAIN ST, ATTEMPT THEFT U/$1,000, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, THEFT OF PROPERTY, AUTO BURGLARY X 2, CRIMINAL TRESPASSING, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, DRIVNG UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF FINANCIAL RESPONSIBILITY
07/24/2018 JOSHUA R MOREFIELD, SPEAR BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
07/24/2018 TRAVIS A REECE, HWY 91 N, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY, SIMPLE POSSESSION, FALSYFYING DRUG TEST RESULTS
07/25/2018 LYLE D WOLFE, ELIZABETHTON, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
07/26/2018 JASON L MAY, FALL BRANCH RD, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
07/26/2018 MELISSA D OSBORNE, CIRCLE DR, FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING AND PROCESSING