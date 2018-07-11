This week’s court & sheriff’s report 7-11-18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins,Presiding
Wednesday, July 11th, 2018
STEPHANIE LYNN ARNOLD
GS-18-TR-301/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/CHILD RESTRAINT
WILLIAM BLAIR ASCHENBACK
GS-18-CR-255/DORL/INV B SUTHERLAND CAPIAS
GS-18-CR-271/TWRA R ROSIER
CAPIAS CT-1/OPERATING OHV ON WMA CT-2/EVADING ARREST CT-3/INTERFERING W/AGENCY EMPLOYEE
CT-4/ASSAULT CT-5/DORL
CT-6/POSS STOLEN VEHICLE
GS-18-CR-456/DEP R MINK
CT-1/DORL CT-2/POSS SCH II
GS-18-CR-475/DORL 1ST/PTL Z REECE
DEREK STEPHEN BAIRD
GS-18-CR-497/THEFT UNDER $1000/PTL R NORRIS
ANTHONY BELTRAN
CAPIAS GS-16-CR-671V/VOP/CCI
GS-17-CR-285/DORL 2ND/DEP R MINK
GS-17-TR-375/DEP R MINK
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
STEPHEN T BRANCH
JUD DIV VIOL DATE 6/6/17
PD GS-17-CR-390/DEP A WORLEY CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-17-CR-391/PTL M MULLINS
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM
ROBERT JAMES BROWN
GS-18-TR-325/CPL J NORMAN
CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
ALEXANDRA BRYANT
PETITION FOR PMT PLAN
GS-16-TR-976/SIMPLE POSS/PTL T BROWN
GINGER LEE BURLESON
GS-18-CR-483/LT S BROWN
CT-1/DORL 1ST
CT-2/POSS SCH II
KIMBERLY CARLTON
GS-18-CR-495/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON
KARL D CHAPPELL
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-424/DEP J PETERS
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/DUI 1ST CT-3/VICL
CT-4/RECKLESS DRIVING
CT-5/OPEN CONTAINER
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING
AUSTIN REED CHURCH
GS-18-CR-471/POSS STOLEN PROPERTY/DEP C LIPFORD
GS-18-CR-472/EVADING ARREST/DEP A WORLEY
BRANDON REED CHURCH
GS-18-CR-480/PUBLIC INTOXICATION/DEP J NORMAN
RICHARD LEE CLAWSON
GS-18-TR-346/DEP C LIPFORD
CT-1/REGISTRATION VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY GS-18-CR-418/DOSL 1ST/DEP C LIPFORD
MATTHEW MICHAEL COOPER
GS-18-CR-450/DOSL/DEP M GLADDEN
JOE MACK CROSSWHITE
GS-18-CR-280/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
GS-18-CR-290/ASST CHIEF J NORRIS CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-3/OPEN CONTAINER
DEANNA LEANN DEAN
GS-18-CR-468/ASSAULT/MARY NATASHA STANLEY
DANA ANN DEBELLIS
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-739/DUI 1ST/THP E TESTER
GS-17-TR-1014/THP E TESTER
CT-1/DUE CARE
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
AMY LYNN DIEFFENBACKER
GS-18-CR-342/DORL 1ST/DEP A WORLEY
NANCY K DOWELL
PLEA VIOL DATE 2/12/18 PD
GS-18-CR-114/DUI 1ST/DEP J NORMAN
JAMIE STOUT DUNN
AWAITING RULING
GS-17-CR-16/VOP/CCI
GS-18-CR-2/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 2ND
CT-2/DUI 2ND
MICHAEL K DUNN
AWAITING RULING VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS
BOBBY LYNN FLETCHER
GS-18-CR-492/PUBLIC INTOXICATION/DEP A WORLEY
MELISSA ANN FLETCHER
FOR PLEA FALLIN
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUG
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER
ALICIA C FORRESTER
TBI CERT & DIV CURTIS
GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN
NICKEY ROBERT GENTRY
TO HAVE DL STOUT
GS-18-CR-18/DOSL/THP E TESTER
HUNTER R GREENE
PRELIMINARY HEARING VIOL DAT 5/7/18 PD
GS-17-CR-18/VOP/CCI
GS-18-CR-361/AGG DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
MARTY BRANDON GREENWELL
HEARING/STNAW VIOL DATE 2/28/18 PD
GS-17-CR-113/VOP/CCI
GS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN
DAVID ALLEN GREER
STATUS ON CRIMINAL CASE PRO SE
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CRESS
JOHN THOMAS HALLENBACK III
GS-18-CR-126V/VOP/CCI
GS-18-CR-366/VOP/CCI
WILLIAM ERIC HANCE
GS-18-TR-324/DUE CARE/CPL J NORMAN
LAWANDA HARRINGTON
GS-18-CR-469/VANDALISM/BRANDY DOWELL
CAMERON RICHARD HUMPHREY
GS-18-TR-396/REGISTRATION VIOLATION/DEP B SEXTON
GS-18-CR-484/DORL 2ND/DEP B SEXTON
GS-18-CR-485/DUI 4TH/THP C DUNN
TAYLOR D JORDAN
GS-18-CR-493/CPL J PETERS
CT-1/SIMPLE POSS SCH III
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/PUBLIC INTOXICATION
KRISTOPHER R LACEY
GS-18-CR-460/PTL T BROWN
CT-1/MAINTAINING DWELLING
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-474/AGG CRIMINAL TRESPASSING/PTL T BROWN
JOHN KEVIN LAWTON
HEARING/STNAW STOUT
GS-17-CR-232V/VOP/CCI
GS-17-CR-539/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/DORL 1ST
DUSTIN KYLE LEWIS
JUD DIV SMITH
GS-17-CR-85/SIMPLE ASSAULT/PTL C BROWN
DANIELLE SHAY MATHERLY
STATUS PRO SE
GS-18-CR-396/LT S BROWN
CT-1/AGG BURGLARY
CT-2/THEFT UNDER $1000
KATHERINE LOUISE MCCARD
GS-18-CR-24/VOP/CCI
JOSHUA PATRICK MCCONKEY
FOR PLEA
GS-18-TR-270/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-315/DOSL 1ST/THP C DUNN
NATHAN LORAN THOMAS MCINTYRE
GS-18-TR-331/DEP A WORLEY
CT-1/RECKLESS DRIVING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-3/FAILURE TO MAINTAIN LANE
JOSHUA RAY MOREFIELD
SMITH GS-17-CR-284/VOP/CCI
GS-18-CR-66/VOP/CCI
KEVIN JEFFERY MOSES
TO HAVE DL/FOR PLEA
GS-18-TR-138/THP C DUNN
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/LIGHT LAW
MICKAEL G MURPHY
GS-18-CR-458/FUGITIVE FROM JUSTICE /CPL J PETERS
GS-18-CR-459/PUBLIC INTOXICATION/PTL R NORRIS
WILLIAM MICHAEL OXENTINE
GS-18-CR-736/FALSIFICATION OF DRUG TEST/PTL M MULLINS
AARON C PAYNE
PRO SE GS-18-CR-91/DUI 1ST/PTL M MULLINS
JACOB RAY RASH
GS-18-CR-457/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS
JAMES R REECE
TO HAVE ATTY
GS-17-CR-268/VOP/CCI
GS-17-CR-333/VOP/CCI
GS-18-CR-390/DEP J NORMAN
CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING CT-2/VANDALISM
MICHAEL RAY RICE
TO HAVE ATTY
GS-17-CR-375/VOP/CCI
CRYSTAL NICOLE ROBINSON
TO HAVE DL/FOR PLEA
GS-18-TR-102/THP C DUNN
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/DRIVING UNREG VEHICLE
CT-3/DRIVING W/O LICENSE
CT-4/REG VIOLATION
JUSTIN SEATZ
GS-17-CR-139V/VOP/CCI
GS-18-CR-499/VANDALISM/BRANDY DOWELL
GREGG BENJAMIN SMITH
TO HAVE DL/FOR PLEA STOUT
GS-17-TR-698/THP T WOLFENBARGER
CT-1/SPEEDING
CT-2/DL VIOLATION
GS-18-TR-153/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-201/DOSL/THP C DUNN
TIMOTHY LEWIS SMITH
GS-16-CR-855/VOP/CCI
CHARLES ALLEN SLEMP
GS-15-CR-757/VOP/CCI
GS-16-CR-789/VOP/CCI
GS-17-CR-118/VOP/CCI
TERRY WAYNE SNYDER
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-TR-152/SPEEDING/THP C DUNN
CARROL G SOUTH
GS-18-CR-473/RESISTING ARREST/CPL J NORMAN
SCARLETT C SPRAGUE
VIOL DATE 6/27/18 PD
GS-18-CR-454/DEP C LIPFORD
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/RESISTING ARREST
BRANDON STANTON
GS-18-CR-449/AMANDA ROSE CALEY
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM
JASON ERIC STOUT
STATUS HYDER
GS-17-CR-868/VANDALISM
BOBBY M SWIFT
GS-18-CR-494/DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON
GS-18-CR-496/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS
DEANIE LEE TAYLOR JR
GS-18-CR-498/THEFT UNDER $1000/PTL R NORRIS
DAVID B TRIPLETT
GS-18-CR-487/PTL Z REECE
CT-1/DORL 6TH
CT-2/POSS LEGEND DRUGS
AMBER MARIE VAUGHN
GS-18-CR-462/PTL T BROWN
CT-1/MAINTAINING DWELLING
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS DRUG PARA
JONATHAN WAYNE WALKER
BAT RESULTS STOUT
GS-17-CR-685/DUI 2ND/DEP A WORLEY
FRED CARROLL WARD
GS-18-CR-488/PTL C BROWN
CT-1/POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/DOSL 1ST
GS-18-CR-491/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/CHILD ABUSE
TIMOTHY MICHAEL WILDER
GS-18-CR-482/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
06/29/2018 NANCY K DOWELL, EASTRIDGE RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
06/29/2018 MARTY B GREENWELL, J CRESS RD, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
06/29/2018 KRISTOPHER R LACEY, VILLAGE SQUARE LN, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING X 2, POSSESSION OF DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAHERNALIA, MAINTAINING A DWELLING FOR THE SALE OF DRUGS
06/29/2018 KATHERINE L MCCARD, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION
06/29/2018 AMBER M VAUGHN, VILLAGE SQAURE LN, POSSESSION OF RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, MAINTAINING A DWELLING FOR THE SALE OF DRUGS
06/30/2018 WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, CAPAIS X 2, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE X 2, VIOLATION OF PROBATION
06/30/2018 CHRISTOPHER DOUCETTE, GREENVILLE, TN, VIOLATION OF PROBATION
07/01/2018 TIMOTHY L SMITH, LODGE ST, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE THIRD OFFENSE
07/01/2018 CARROLL G SOUTH, MCELYEA RD, CAPIAS, RESISTING ARREST, FELONY FAILURE TO APPEAR
07/01/2018 CRESCENCIO, VEGA-SANCHEZ, SPARTA NC, NO DRIVERS LICENSE
07/02/2018 ANTHONY BELTRAN, DEER CREEK CROSSING, FAILURE TO APPEAR X 2, VIOLATION OF PROBATION
07/02/2018 AUSTIN R CHURCH, MAIN ST, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY U/$1,000, EVADING ARREST BY FOOT
07/03/2018 GINGER L BURLESON, BR WARD LN, SIMPLE POSSESSION OF SCHDULE II DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
07/03/2018 BRANDON R CHURCH, MAIN ST, PUBLIC INTOXICATION
07/03/2018 FRED C WARD, ASTON PA, POSSESSION OF SCHDEULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
07/03/2018 TIMOTHY M WILDER, JAMES DAVIS LN, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
07/03/2018 CAMERON R HUMPHREY, HWY 421 N, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
07/03/2018 DAVID B TRIPLETT, PINECREST ST, POSSESSION OF LEGEND DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, 6TH OFFENSE