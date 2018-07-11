This week’s court & sheriff’s report 7-11-18

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins,Presiding
Wednesday, July 11th, 2018

STEPHANIE LYNN ARNOLD
GS-18-TR-301/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/CHILD RESTRAINT

WILLIAM BLAIR ASCHENBACK
GS-18-CR-255/DORL/INV B SUTHERLAND CAPIAS
GS-18-CR-271/TWRA R ROSIER
CAPIAS CT-1/OPERATING OHV ON WMA CT-2/EVADING ARREST CT-3/INTERFERING W/AGENCY EMPLOYEE
CT-4/ASSAULT CT-5/DORL
CT-6/POSS STOLEN VEHICLE
GS-18-CR-456/DEP R MINK
CT-1/DORL CT-2/POSS SCH II
GS-18-CR-475/DORL 1ST/PTL Z REECE

DEREK STEPHEN BAIRD
GS-18-CR-497/THEFT UNDER $1000/PTL R NORRIS

ANTHONY BELTRAN
CAPIAS GS-16-CR-671V/VOP/CCI
GS-17-CR-285/DORL 2ND/DEP R MINK
GS-17-TR-375/DEP R MINK
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

STEPHEN T BRANCH
JUD DIV VIOL DATE 6/6/17
PD GS-17-CR-390/DEP A WORLEY CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
GS-17-CR-391/PTL M MULLINS
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM

ROBERT JAMES BROWN
GS-18-TR-325/CPL J NORMAN
CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

ALEXANDRA BRYANT
PETITION FOR PMT PLAN
GS-16-TR-976/SIMPLE POSS/PTL T BROWN

GINGER LEE BURLESON
GS-18-CR-483/LT S BROWN
CT-1/DORL 1ST
CT-2/POSS SCH II

KIMBERLY CARLTON
GS-18-CR-495/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON

KARL D CHAPPELL
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-424/DEP J PETERS
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/DUI 1ST CT-3/VICL
CT-4/RECKLESS DRIVING
CT-5/OPEN CONTAINER
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING

AUSTIN REED CHURCH
GS-18-CR-471/POSS STOLEN PROPERTY/DEP C LIPFORD
GS-18-CR-472/EVADING ARREST/DEP A WORLEY

BRANDON REED CHURCH
GS-18-CR-480/PUBLIC INTOXICATION/DEP J NORMAN

RICHARD LEE CLAWSON
GS-18-TR-346/DEP C LIPFORD
CT-1/REGISTRATION VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY GS-18-CR-418/DOSL 1ST/DEP C LIPFORD

MATTHEW MICHAEL COOPER
GS-18-CR-450/DOSL/DEP M GLADDEN

JOE MACK CROSSWHITE
GS-18-CR-280/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
GS-18-CR-290/ASST CHIEF J NORRIS CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER
CT-3/OPEN CONTAINER

DEANNA LEANN DEAN
GS-18-CR-468/ASSAULT/MARY NATASHA STANLEY

DANA ANN DEBELLIS
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-739/DUI 1ST/THP E TESTER
GS-17-TR-1014/THP E TESTER
CT-1/DUE CARE
CT-2/DRIVING LEFT OF CENTER

AMY LYNN DIEFFENBACKER
GS-18-CR-342/DORL 1ST/DEP A WORLEY

NANCY K DOWELL
PLEA VIOL DATE 2/12/18 PD
GS-18-CR-114/DUI 1ST/DEP J NORMAN

JAMIE STOUT DUNN
AWAITING RULING
GS-17-CR-16/VOP/CCI
GS-18-CR-2/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 2ND
CT-2/DUI 2ND

MICHAEL K DUNN
AWAITING RULING VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS

BOBBY LYNN FLETCHER
GS-18-CR-492/PUBLIC INTOXICATION/DEP A WORLEY

MELISSA ANN FLETCHER
FOR PLEA FALLIN
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUG
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER

ALICIA C FORRESTER  
TBI CERT & DIV CURTIS
GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN

NICKEY ROBERT GENTRY
TO HAVE DL STOUT
GS-18-CR-18/DOSL/THP E TESTER

HUNTER R GREENE
PRELIMINARY HEARING VIOL DAT 5/7/18 PD
GS-17-CR-18/VOP/CCI
GS-18-CR-361/AGG DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS

MARTY BRANDON GREENWELL
HEARING/STNAW VIOL DATE 2/28/18 PD
GS-17-CR-113/VOP/CCI
GS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN

DAVID ALLEN GREER
STATUS ON CRIMINAL CASE PRO SE
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CRESS

JOHN THOMAS HALLENBACK III
GS-18-CR-126V/VOP/CCI
GS-18-CR-366/VOP/CCI

WILLIAM ERIC HANCE
GS-18-TR-324/DUE CARE/CPL J NORMAN

LAWANDA HARRINGTON
GS-18-CR-469/VANDALISM/BRANDY DOWELL

CAMERON RICHARD HUMPHREY
GS-18-TR-396/REGISTRATION VIOLATION/DEP B SEXTON
GS-18-CR-484/DORL 2ND/DEP B SEXTON
GS-18-CR-485/DUI 4TH/THP C DUNN

TAYLOR D JORDAN
GS-18-CR-493/CPL J PETERS
CT-1/SIMPLE POSS SCH III
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/PUBLIC INTOXICATION

KRISTOPHER R LACEY
GS-18-CR-460/PTL T BROWN
CT-1/MAINTAINING DWELLING
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS DRUG PARA
GS-18-CR-474/AGG CRIMINAL TRESPASSING/PTL T BROWN

JOHN KEVIN LAWTON
HEARING/STNAW STOUT
GS-17-CR-232V/VOP/CCI
GS-17-CR-539/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/DORL 1ST

DUSTIN KYLE LEWIS
JUD DIV SMITH
GS-17-CR-85/SIMPLE ASSAULT/PTL C BROWN

DANIELLE SHAY MATHERLY
STATUS PRO SE
GS-18-CR-396/LT S BROWN
CT-1/AGG BURGLARY
CT-2/THEFT UNDER $1000

KATHERINE LOUISE MCCARD
GS-18-CR-24/VOP/CCI

JOSHUA PATRICK MCCONKEY
FOR PLEA
GS-18-TR-270/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-315/DOSL 1ST/THP C DUNN

NATHAN LORAN THOMAS MCINTYRE
GS-18-TR-331/DEP A WORLEY
CT-1/RECKLESS DRIVING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-3/FAILURE TO MAINTAIN LANE

JOSHUA RAY MOREFIELD  
SMITH GS-17-CR-284/VOP/CCI
GS-18-CR-66/VOP/CCI

KEVIN JEFFERY MOSES  
TO HAVE DL/FOR PLEA
GS-18-TR-138/THP C DUNN
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/LIGHT LAW

MICKAEL G MURPHY
GS-18-CR-458/FUGITIVE FROM JUSTICE /CPL J PETERS
GS-18-CR-459/PUBLIC INTOXICATION/PTL R NORRIS

WILLIAM MICHAEL OXENTINE
GS-18-CR-736/FALSIFICATION OF DRUG TEST/PTL M MULLINS

AARON C PAYNE
PRO SE GS-18-CR-91/DUI 1ST/PTL M MULLINS

JACOB RAY RASH
GS-18-CR-457/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS

JAMES R REECE
TO HAVE ATTY
GS-17-CR-268/VOP/CCI
GS-17-CR-333/VOP/CCI
GS-18-CR-390/DEP J NORMAN
CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING CT-2/VANDALISM

MICHAEL RAY RICE  
TO HAVE ATTY
GS-17-CR-375/VOP/CCI

CRYSTAL NICOLE ROBINSON
TO HAVE DL/FOR PLEA
GS-18-TR-102/THP C DUNN
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/DRIVING UNREG VEHICLE
CT-3/DRIVING W/O LICENSE
CT-4/REG VIOLATION

JUSTIN SEATZ
GS-17-CR-139V/VOP/CCI
GS-18-CR-499/VANDALISM/BRANDY DOWELL

GREGG BENJAMIN SMITH
TO HAVE DL/FOR PLEA STOUT
GS-17-TR-698/THP T WOLFENBARGER
CT-1/SPEEDING
CT-2/DL VIOLATION
GS-18-TR-153/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-201/DOSL/THP C DUNN

TIMOTHY LEWIS SMITH
GS-16-CR-855/VOP/CCI

CHARLES ALLEN SLEMP
GS-15-CR-757/VOP/CCI
GS-16-CR-789/VOP/CCI
GS-17-CR-118/VOP/CCI

TERRY WAYNE SNYDER
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-TR-152/SPEEDING/THP C DUNN

CARROL G SOUTH
GS-18-CR-473/RESISTING ARREST/CPL J NORMAN

SCARLETT C SPRAGUE
VIOL DATE 6/27/18 PD
GS-18-CR-454/DEP C LIPFORD
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/RESISTING ARREST

BRANDON STANTON
GS-18-CR-449/AMANDA ROSE CALEY
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM

JASON ERIC STOUT
STATUS HYDER
GS-17-CR-868/VANDALISM

BOBBY M SWIFT
GS-18-CR-494/DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON
GS-18-CR-496/FUGITIVE FROM JUSTICE/CPL J PETERS

DEANIE LEE TAYLOR JR
GS-18-CR-498/THEFT UNDER $1000/PTL R NORRIS

DAVID B TRIPLETT
GS-18-CR-487/PTL Z REECE
CT-1/DORL 6TH
CT-2/POSS LEGEND DRUGS

AMBER MARIE VAUGHN
GS-18-CR-462/PTL T BROWN
CT-1/MAINTAINING DWELLING
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS DRUG PARA

JONATHAN WAYNE WALKER
BAT RESULTS STOUT
GS-17-CR-685/DUI 2ND/DEP A WORLEY

FRED CARROLL WARD
GS-18-CR-488/PTL C BROWN
CT-1/POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/DOSL 1ST
GS-18-CR-491/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/CHILD ABUSE

TIMOTHY MICHAEL WILDER
GS-18-CR-482/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

06/29/2018            NANCY K DOWELL, EASTRIDGE RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

06/29/2018            MARTY B GREENWELL, J CRESS RD, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

06/29/2018            KRISTOPHER R LACEY, VILLAGE SQUARE LN, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING X 2, POSSESSION OF DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAHERNALIA, MAINTAINING A DWELLING FOR THE SALE OF DRUGS

06/29/2018            KATHERINE L MCCARD, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION

06/29/2018            AMBER M VAUGHN, VILLAGE SQAURE LN, POSSESSION OF RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, MAINTAINING A DWELLING FOR THE SALE OF DRUGS

06/30/2018            WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, CAPAIS X 2, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE X 2, VIOLATION OF PROBATION

06/30/2018            CHRISTOPHER DOUCETTE, GREENVILLE, TN, VIOLATION OF PROBATION

07/01/2018            TIMOTHY L SMITH, LODGE ST, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE THIRD OFFENSE

07/01/2018            CARROLL G SOUTH, MCELYEA RD, CAPIAS, RESISTING ARREST, FELONY FAILURE TO APPEAR

07/01/2018            CRESCENCIO, VEGA-SANCHEZ, SPARTA NC, NO DRIVERS LICENSE

07/02/2018            ANTHONY BELTRAN, DEER CREEK CROSSING, FAILURE TO APPEAR X 2, VIOLATION OF PROBATION

07/02/2018            AUSTIN R CHURCH, MAIN ST, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY U/$1,000, EVADING ARREST BY FOOT

07/03/2018            GINGER L BURLESON, BR WARD LN, SIMPLE POSSESSION OF SCHDULE II DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

07/03/2018            BRANDON R CHURCH, MAIN ST, PUBLIC INTOXICATION

07/03/2018            FRED C WARD, ASTON PA, POSSESSION OF SCHDEULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

07/03/2018            TIMOTHY M WILDER, JAMES DAVIS LN, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

07/03/2018            CAMERON R HUMPHREY, HWY 421 N, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

07/03/2018            DAVID B TRIPLETT, PINECREST ST, POSSESSION OF LEGEND DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, 6TH OFFENSE

July 11, 2018