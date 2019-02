Court Reports

General Sessions Court Johnson County,

Tennessee

The Honorable

William B. Hawkins,

Presiding

Wednesday, Feb. 13, 2019

James R Allen

Compliance

Gs-15-Cr-152/Vop/Cci

Alisha Dawn Arnold

For Plea Viol Date 6-27-18 Pd

Gs-18-Cr-470/Dui 1St/Ptl C Brown

Jefferson Arias Antonio

To Have Atty

Gs-19-Cr-121/Ptl Z Reece

Ct-1/Dui 1St

Ct-2/Driving W/O License

Jason Thomas Augustine

To Have Dl

Gs-18-Cr-996/Dosl 1St/Ptl J Johnson

Timothy G Baldwin

Gs-18-Tr-610/Speeding/Thp R Wills

Kenneth Lee Bennett

Gs-19-Cr-92/Contempt Of Court/Ada L Marshall

Jerrod Raynie Boyd

Tbi Cert & Div Pro Se

Gs-18-Cr-977/Dep T Brown

Ct-1/Poss Sch Vi Resale

Ct-2/Poss Drug Para

Alexander Mollie Bryant

Preliminary Hearing Viol Date 2-5-19 Pd

Gs-19-Cr-129/Felony False Report/Dep A Worley

Matthew Keegan Bunton

Gs-18-Cr-555/Vop/Cci

Benjamin Preston Calhoun

Gs-19-Cr-143/Dep T Brown

Ct-1/Simple Poss Sch Vi

Ct-2/Poss Drug Para

James Lee Canter

Gs-19-Cr-35/Dep R Norris

Ct-1/Vicl Ct-2/Dui 1St

Wayne Clyde Cook Jr

Gs-19-Tr-15/Dep A Worley

Ct-1/Dl Violation

Ct-2/Traffic Control Device

Ct-3/Expired Registration

Ct-4/Failure To Stop At Sign

Stephanie L Duarte

Gs-19-Cr-136/Domestic Assault/Dep T Brown

Stephen Wayne Dunn Jr

To Have Atty

Gs-18-Cr-929/Twra R Rosier

Cts 1-2/Illegal Poss Of Wildlife

Ct-3/Violation Big Game Check In

Ct-4/Unlawful Poss Firearm

Ct-5/Poss Drug Para

Nathaniel Gage Eastridge

Gs-18-Cr-310/Vop/Cci

Randy Lynn Elmore

Gs-18-Cr-115/Vop/Cci

Gs-19-Cr-137/Theft Under $1000/Sgt J Woodard

Gs-19-Cr-138/Theft Under $1000/Ptl R Norris

Gs-19-Cr-139/Lt M Mullins

Ct-1/Theft Under $1000

Ct-2/Consp To Commit Theft

Gs-19-Cr-140/Poss Stolen Property/Ptl Z Reece

Gs-19-Cr-141/Dep B Sexton

Ct-1/Poss Drug Para

Ct-2/Poss Sch Ii

Curtis Jonathan Dewayne Ferguson

To Have Dl Pro Se

Gs-18-Tr-452/Driving W/O License/Sgt J Norman

Gs-18-Tr-453/Registration Law/Sgt J Norman

Nickey Robert Gentry

Preliminary Hearing Viol Date 1-30-19 Pd

Gs-19-Cr-109/Dep A Worley

Ct-1/Dui 2Nd

Ct-2/Evading By Mv

Ct-3/Dorl

Ct-4/Felony Reckless Endangerment

Ct-5/Resisting Arrest

Ct-6/Driving Left Of Center

Travis Keith Gentry

Gs-16-Cr-391/Vop-Summons/Cci

Lacey Dawn Greenwell

Jud Div Viol Date 10-12-17 Pd

Gs-17-Cr-730/Sale Of Alcohol To Minor/Chief Dep J Woodard

Summer D Harmon

Gs-18-Cr-639/Dep A Worley

Ct-1/Traffic Control Device

Ct-2/Light Law

Gs-18-Cr-980/Dep A Worley

Ct-1/Dui 1St

Ct-2/Dosl 1St

Ct-3/Open Container

Yolandea Leigh Hartley

Tbi Cert & Div Pro Se

Gs-19-Cr-105/Dep J Ferguson

Ct-1/Simple Poss Sch Vi

Ct-2/Poss Drug Para

Patrick Jamiz Howard

To Have Atty

Gs-19-Cr-122/Rape/Chief Inv S Brown

Charles Mack Jones

To Have Dl Pro Se

Gs-18-Cr-534/Dosl 1St/Dep J Ferguson

Joseph Ray Keith

Hearing/Stnaw Wright

Gs-18-Tr-517/Dep C Lipford

Ct-1/Registration Violation

Ct-2/Financial Responsibility

Gs-18-Cr-725/Dorl 2Nd/Dep C Lipford

Christopher L Kellis

Gs-19-Cr-135/Domestic Assault/Dep T Brown

Dakota Jean Lawton

To Have Atty

Gs-18-Cr-692/Vop/Cci

Justin R Matherly

Capias Gs-18-Cr-883/Poss Sch Iv/Ptl M Mullins

Stephen Dale Meredith

Tox Result Fallin

Gs-18-Cr-470/Dui 1St/Ptl R Norris

Laurel Allison Miller

Preliminary Hearing Viol Date 1-28-19 Pd

Gs-19-Cr-95/Agg Domestic Assault/Dep R Mink

Delza Noble

Gs-19-Cr-113/Dogs At Large/Dorothy Clark

Elizabeth Rose Novotny

Gs-16-Cr-968/Vop/Cci

Gs-19-Cr-142/Lt M Mullins

Ct-1/Poss Sch Ii

Cts 2-3/Simple Poss Sch Iv

Ct-4/Poss Drug Para

Matthew V Pennington

To Have Atty

Gs-18-Cr-898/Poss Drug Para/Dep T Brown

Bobbie Minton Perry

Gs-19-Cr-107/Worthless Check/Franklin Roig

William C Porter

Gs-19-Cr-40/Asst Chief J Norris

Ct-1/Dorl

Ct-2/Financial Responsibility

Rachel Beth Price

Gs-19-Tr-23/Financial Responsibility/Dep A Worley

Nicholas J Reece

Viol Date 11-12-18 Pd

Gs-18-Cr-869/Domestic Assault/Dep R Mink

Jerry E Rhymer

Gs-19-Cr-145/Poss Sch Vi Resale/Asst Chief J Norris

Logan Dakato Roberts

Tbi Cert & Div Viol Date 10-2-18 Pd

Gs-18-Cr-755/Poss Drug Para/Dep T Brown

Gs-18-Cr-756/Simple Poss Sch Vi/Dep T Brown

Jesse Ryan Smith

Gs-19-Cr-144/Simple Assault/Dep R Norris

Zoe Michelle Stanley

Gs-19-Tr-14/Reckless Driving/Dep A Worley

Brandon Lee Stanton

Jud Div Viol Date 5-29-17 Pd

Gs-17-Cr-392/Domestic Assault/Dep A Worley

James Willard Thomas

Compliance Pro Se

Gs-18-Cr-120/Unlawful Carrying Of Weapon/Inv B Sutherland

Horacio Berdo Vazquez

Gs-18-Cr-975/Driving W/O License/Sgt C Brown

Gs-18-Tr-637/Sgt C Brown

Ct-1/Financial Responsibility

Ct-2/Move Over Law

Laura Catherine Visser

To Have Dl

Gs-18-Cr-299/Dosl 1St/Ptl T Brown

Terri Colleen Yates

Gs-18-Cr-978/Public Intoxication/Dep A Worley

Criminal Court

Johnson County,

Tennessee

The Honorable

Stacy L. Street,

Presiding

Friday, Feb. 15, 2019

James Richard Bennett

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 6-18-18

17-Cr-114/ Jcsd

Ct-1/ Dui

Alex Michael Casto

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail

Judgment 11-9-17

17-Cr-45/ Jcsd

Ct-1/ Felony Evading Arrest

Ct-2/ Dosl

James Christopher Cole

Pdl/Motions $5,000 Tn Bonding Fallin

18-Cr-64/ Jcd

Ct-1/ Felony Evading Arrest

Ct-2/ Felony Reckless Endangerment

Amos Lee Earp

Appeal From Sessions Court Stout

19-Cr-11/ Jcsd

Ct-1/ Assault As Domestic Violence

Zachary G Eastridge

Arraignment 3,000 Tn Bonding-Capias Fta No Bond

18-Cr-70/ Jcsd

Ct-1/ Poss Sch Vi With Intent To Sell Or Deliver

Ct-2/ Poss Drug Para

18-Cr-177/ Jcsd $50,000 Bond-Jail

Ct-1/ Failure To Appear

Jimmy Ray Eggers

Arraignment $2,500 Bond Tn Bonding To Have Atty

18-Cr-161/ Jcsd

Ct-1-2/ Agg Assault

Ct-2/ Vandalism

18-Cr-162/ Jcsd

Ct-1/ Evading Arrest By Motor Vehicle

Shea Freeman

Pdl/Motions Probation Viol No Bond-Jail Pd

Judgment 10/18/16

15-Cr-180/ Jcsd

Ct-1/ Theft Over $500

Fantasia Justice Sky Garland Arraignment $5,000 Tn Bonding-Capias Fta No Bond-Jail

18-Cr-116/ Jcsd

Ct 1-2/ Identity Theft

18-Cr-129/ Jcsd $20,000 Or Bond

Ct-1/ Theft Of Property $10,000 Or More, Less Than $60,000

18-Cr-176/ Jcsd $50,000 Bond-Jail

Ct-1/ Failure To Appear

Jonathan Wyatt Gwinn

Pdl/Motions Probation Viol No Bond-Jail Pd

Judgment 6/18/18

16-Cr-98/ Jcsd

Ct-1/ Reckless Endangerment

Ct-2/ Simple Poss Sch Iv

Tiffany Lynnette Hamilton

Pdl/Motions Probation Viol No Bond-Jail Pd

Judgment 8/14/14

13-Cr-191/ Jcsd

Ct-1/ Poss Contraband Into Penal Facility

Stephen Mark Harper Jr

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 7-30-18

18-Cr-66/ Jcsd

Ct-1/ Felony Evading Arrest

Ct-2-3/ Child Endangerment

Ct- 4/ Dorl 6Th

Hollie Lynn Hurd

Pdl/Motions $30,000 Deed Of Trust Roberts 18-Cr-69/ Jcsd

Ct-1/ Maintaing Dwelling/Narcotics Sold

Justin David Jacobs

Pdl/Motions $57,500 Tn Bonding Stout

18-Cr-91/ Jcsd

Ct-1-3/ Solicitation Of Minor

Ct-4-7/ Soliciting Sexual Exploitation Of Minor

Cary Leigh Johnson

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail

Judgment 4-7-16

15-Cr-158/ Jcsd

Ct-1/ Viol Habitual Motor Offender 5Th 15-Cr-137/ Jcsd

Ct-1/ Viol Habitual Motor Offender 5Th 15-Cr-96/ Jcsd

Ct-1/ Viol Habitual Motor Offender 5Th

Heather B Maze Arraignment Probation Viol $3,000 Property Bond

Judgment 6/3/16

16-Cr-16/ Jcsd Ct-1/ Poss Contraband Into Penal Facility

Buffy Bower Cornett Pendergraft

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 5-17-12

6007/ Jcsd Ct-1/ Initation Process Manf Meth

Ct-2/ Maintaining Dwelling

Ct-3-4/ Promotion To Manf Meth

Bradley Ray Price

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 9-30-16

16-Cr-122/ Jcsd

Ct-1/ Poss Weapon By Convicted Felon 16-Cr-25/ Jcsd

Ct-1/ Poss Sch Ii

Gary Gene Reece

Pdl/Motions Probation Viol Jail-No Bond Pd Judgment 10/30/14

13-Cr-130/ Jcsd

Ct-1/ Conspiracy To Initiate Process Manf Meth

Ct-2/ Criminal Littering

14-Cr-154/Jcsd

Ct-1/ Burglary

Ct-2/ Theft Under $500

Jonathan Mitchell Shelton

Arraignmnet Probation Viol No Bond-Jail Judgment 9-18-17

16-Cr-173/ Jcsd

Ct-1-2/ Sch Ii Over ½ Gram

Dayton Ray Stout Pdl/Motions $25,000 Cash Bond Steven Finney

18-Cr-139/ Jcsd

Ct-1/ Att First Degree Murder

Ct-2/ Pos Firearm/Commission Dangerous Felony

Ct-3/ Agg Assault

Ct-4/ Agg Criminal Trespassing

Tyler Drew Taylor

Pdl/Motions No Bond- Capias Jail Pd

18-Cr-151/ Jcsd

Ct-1/ Dosl

Ct-2/ Poss Stolen Property Over $1,000 Ct-3/ Altering Or Falsifying A Registration

19-Cr-6/ Jcsd Arraignment $50,000 Bond-Jail Ct-1/Failure To Appear

Nancy Roselee Young

Pdl/Motions $55,000 Bond-Jail Pd

18-Cr-159/ Jcsd

Ct-1/ Intro Of Weapon Where Prisioners Are Quartered

Ct-2/ Manf Sch Ii

Edwin Blake Phillippi

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 10-30-14

14-Cr-45/ Jcsd

Ct-1/ Introduction Contraband

Robert Joseph Blakenship

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail Judgment 2-12-16

15-Cr-11/ Jcsd

Ct-1/ Initiation Process Manf Meth

Ct-2/ Promoting Manf Meth

Nathaniel Gage Eastridge

Arraignment Capias-No Bond-Jail

18-Cr-87/ Jcsd

Ct-1/ Agg Assault

Ct-2/ Assault

18-Cr-187/ Jcsd No Bond-Jail

Ct-1/ Failure To Appear

Jerry Eugene Rhymer

Arraignment Probation Viol No Bond-Jail

Judgment 1-8-15

14-Cr-49/ Jcsd

Ct-1/ Theft Over $1,000