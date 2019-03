Court Report

General Sessions Court Johnson County,

Tennessee

The Honorable

William B. Hawkins,

Presiding

Wednesday, March 6, 2019

Yesenia Augustina

Gs-19-Cr-153/Lt M Mullins

Ct-1/Leaving The Scene

Ct-2/Driving W/O License

Ct-3/Financial Responsibility

Thomas Edward Ball

Compliance

Gs-16-Cr-134/Vop/Cci

Gs-16-Cr-834/Vop/Cci

Gs-16-Cr-835/Vop/Cci

Gs-17-Cr-573/Disorderly Conduct/Charlie Morefield

Justin Ty Banner

Tbi Cert & Div Viol Date 10-19-18 Pd

Gs-18-Cr-779/Domestic Assault/Dep R Mink

James R Bennett

Fallin Gs-18-Cr-931/Thp C Dunn

Ct-1/Dui 2Nd

Ct-2/Dorl 1St

Ct-3/Leaving The Scene

Ct-4/Vicl

Harold Blankenship Jr

Gs-19-Tr-28/Seatbelt 1St/Thp C Dunn

Tori Jill Bledsoe

Gs-19-Tr-8/Speeding/Thp C Dunn

David W Bodenhamer

Status Roberts

Gs-19-Cr-11/Under Age Dui 1St/Dep J Ferguson

Kayla Marie Bryant

Gs-19-Tr-16/Speeding/Thp C Dunn

Ginger L Burleson

Gs-19-Cr-68/Dep R Mink

Ct-1/Tampering W/Evidence

Ct-2/Poss Drug Para

Summer Breeze Carroll

To Have Atty

Gs-18-Cr-388/Vop/Cci

Gs-18-Cr-839/Vop/Cci

Gs-19-Cr-36/Poss Drug Para/Dep R Mink

Jose Martir-Portillu Chicas

Gs-19-Tr-40/Thp C Dunn

Ct-1/Speeding

Ct-2/Driving W/O License

Timothy R Church Sr

Gs-19-Cr-46/Dorl 1St/Dep J Ferguson

Timothy R Church Jr

Gs-19-Cr-132/Dosl 2Nd/Dep J Ferguson

John William Clemmons Jr

*Req Bond, Texas Will Not Extradite While Criminal Court Case Is Pending*

Gs-18-Cr-877/Fugitive From Justice/Inv B Sutherland

Robert Jerome Cobb

Gs-19-Cr-180/Fugitive From Justice/Inv B Sutherland

John George Coe

Preliminary Hearing Stout

Gs-19-Cr-89/Vandalism Over $1,000/George Stinson

Gs-19-Cr-90/Vandalism Over $1,000/Jeffery Valentino

Robert Shane Collins

To Have Dl Pro Se

Gs-18-Cr-741/Dosl 3Rd/Dep A Worley

Charles E Dears

Gs-19-Cr-199/Public Intoxication/Dep B Sexton

19Justin Ray Garland

Agreed Order Viol Date 9-2-18 Pd

Gs-18-Cr-631/Domestic Assault/Cpl J Peters

Marty Guy Greenwell

For Plea Viol Date 11-9-18 Pd

Gs-18-Cr-861/Poss Sch Ii/Sgt J Norman

Rigoberto U Guerrero

Gs-19-Cr-116/Dui 1St/Asst Chief J Norris

Michael Gwinn

Petition For Pmt Plan Gs-15-Cr-621

Barbara Ann Hall

Pro Se Gs-18-Cr-969/Theft Over $1,000/Inv C Gladden

Wendy Lee Hanson

Preliminary Hearing Viol Date 1-28-19 Pd Gs-17-Cr-42/Vop/Cci

Gs-17-Cr-157/Vop/Cci

Gs-19-Cr-93/Dui 1St/Dep J Ferguson

Christina Hathorn

Gs-19-Cr-196/Disorderly Conduct/Sgt C Brown

Brett Mckinley Henson

Gs-19-Cr-47/Dep R Mink

Ct-1/Simple Poss Sch Vi

Ct-2/Poss Drug Para

Shirley Monique Hughes

Gs-19-Tr-25/Speeding/Thp C Dunn

Bradley E Hyder

Status Viol Date 2/27/19 Pd

Gs-19-Cr-192/Dep R Mink

Ct-1/Poss Sch Ii Resale

Ct-2/Poss Sch Iv Resale

Ct-3/Poss Sch Vi

Ct-4/Poss Drug Para

Ct-5/Poss Legend Drug

Connor Everett Icenhour Status Gs-18-Cr-900/Dep J Ferguson

Ct-1/Dui Ct-2/Vicl

Gregory Lee Johnson

Gs-19-Tr-9/Thp C Dunn

Ct-1/Speeding Ct-2/Seatbelt 1St

Autumn R Jordan

Gs-18-Cr-530/Vop/Cci

Ashley Nicole Kidd

Gs-19-Tr-54/Expired Dl/Dep J Ferguson

Jimmy Ray Kite

Gs-19-Tr-33/Speeding/Thp C Dunn

Tiffany Nicole Lawler

Gs-19-Cr-195/Criiminal Trespassing/Dep J Ferguson

Amy Marie Leonard

Gs-19-Tr-6/Speeding/Thp C Dunn

Charles Elbert Lipford

Motorcycle Endorsement

Gs-18-Tr-569/Dl Violation/Dep B Sexton

John David Loyd

Gs-19-Cr-197/Public Intoxication/Dep E Martin

Jason D Mcafee

Gs-14-Cr-577/Vop/Cci

Jeremiah M Mccraw

Gs-19-Cr-155/Dosl/Dep J Ferguson

Thevon Charles Mccullough

Gs-19-Tr-34/Speeding/Thp C Dunn

Dominick A Mcfadden

Gs-19-Cr-133/Poss Drug Para/Dep J Ferguson

Gs-19-Tr-60/Dep J Ferguson

Ct-1/Traffic Control Device

Ct-2/Financial Responsibility

Norman D Miller

Hearing/Stnaw Stout

Gs-19-Cr-80/Domestic Assault/Dep R Mink

Benjamin T Morefield

Req Dismissal, Currently Serving Prison Sentence 81699/Vop/Cci

Kelly Moyer

Gs-19-Tr-2/Speeding/Thp C Dunn

Matthew J Osborne

Gs-19-Cr-200/Dep J Ferguson

Ct-1/Theft Under $1000

Ct-2/Poss Drug Para

Ct-3/Resisting Arrest Ct-4/Dui 1St

Ct-5/Poss Sch Vi Ct-6/Dorl 4Th

Joseph Edward Owens

Gs-19-Cr-198/Agg Domestic Assault/Dep A Worley

Lauren Danielle Parlier

Gs-19-Tr-7/Speeding/Thp C Dunn

Christopher S Pennington

Gs-15-Cr-114/Vop-Summons/Cci

Cecil Harris Perry

Gs-19-Tr-52/Thp M Brown

Ct-1/Seatbelt 3Rd

Ct-2/Child Restraint Law

Ct-3/Expired Registration

Dalton Cole Peters

Gs-19-Tr-81/Dep J Ferguson

Ct-1/Open ContainerCt-2/Light Law

David Lester Reece

To Have Atty

Gs-19-Tr-44/Thp M Harkleroad

Ct-1/Registration Violation

Ct-2/Financial Responsibility

Ct-3/Driving Unreg Vehicle

Ct-4/Failure To Yield

Gs-19-Cr-56/Dosl/Thp M Harkleroad

Bethany Monique Rock

Gs-19-Tr-24/Speeding/Thp C Dunn

Megan Lynn Sedgwick

To Have Dl Viol Date 10-4-18 Pd

Gs-18-Cr-770/Driving W/O License/Dep J Ferguson

Nicholas Scott Shroyer

Gs-19-Tr-56/Speeding/Thp M Brown

Joseph Paul Storie

To Have Dl

Gs-18-Cr-809/Dorl/Dep J Ferguson

Jamie A Stout

Tracking Criminal Case Fallin

Gs-17-Cr-16/Vop/Cci

Jason Gilbert Taylor

Gs-19-Cr-205/Simple Poss Sch Vi/Sgt C Brown

Candace M Valentino

Preliminary Hearing Stout

Gs-19-Cr-87/Vandalism Over $1000/Geneva Stinson

Gs-19-Cr-88/Vandalism Over $1000/Jeffery Valentino

Alysha Vance

Gs-19-Cr-204/Vandalism/Dep B Sexton

Bryan L Voss

Hearing/Stnaw Viol Date 8-19-18 Pd Gs-18-Cr-675/Vandalism/Nancy Mills

Jesse Drew Wallace

Gs-16-Cr-1017/Vop/Cci

Jennifer K Walton

Preliminary Hearing Fallin

Gs-18-Cr-855/Sgt J Norman

Ct-1/Dui 1St

C-T2/Simple Poss Sch Vi

Ct-3/Poss Drug Para Ct-4/Vicl

Gs-19-Cr-55/Failure To Stop For School Bus/Sgt J Norman

Samuel B Welch Jr

To Be Dismissed Per Cci

Gs-18-Cr-944/Vop/Cci

Sierra Skye Whittimore

Jud Div Viol Date 1/15/18 Pd

Gs-18-Cr-63/Simple Poss Sch Vi/Ptl T Brown

Sandra Wilson

Gs-19-Cr-148/Aco M Neylon

Ct-1/Dog At Large

Ct-2/Mandatory Rabies Vacc

Shane Wright Wilson

*Req Probation Time On Cases Be Run Concurrent W/Current Jail Sentence*

Gs-17-Cr-313/Dep J Norman

Ct-1/Reckless Endangerment

Ct-2/Leaving The Scene

Gs-17-Cr-314/Telephone Harassment/Annette Bunton

Sandra J Worley

Hearing/Stnaw

Gs-18-Cr-983/Dorl 4Th/Dep J Ferguson

Mingsheng Zhu

Gs-19-Cr-134/Domestic Assault/Asst Chief J Norris