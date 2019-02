Court Report

General Sessions Court Johnson County,

Tennessee

The Honorable

William B. Hawkins,

Presiding

Wednesday, Feb. 6, 2019

Aaron Leon Alvarez

Gs-19-Cr-65/Dep R Mink

Ct-1/Dui 1St

Ct-2/Driving W/O License

Jefferson Antonio

Gs-19-Cr-121/Ptl Z Reece

Ct-1/Dui 1St

Ct-2/Driving

W/O License

Kiley Page Arrington

Gs-18-Tr-629/Speeding/Thp C Dunn

James R Bennett

Gs-18-Cr-931/Thp C Dunn

Ct-1/Dui 2Nd

Ct-2/Dorl 1St

Ct-3/Leaving The Scene

Ct-4/Vicl

Kevin Andrew Blackburn

Gs-18-Cr-917/Dorl/Dep R Norris

David W Bodenhamer

Gs-19-Cr-11/Under Age Dui 1St/Dep J Ferguson

Nathan James Bolin

Gs-18-Tr-621/Speeding/Thp C Dunn

Kenneth Wayne Brown

Preliminary Hearing Stout

Gs-18-Cr-500/Vop/Cci

Gs-19-Cr-78/Dep B Sexton

Ct-1/Agg Assault On Officer

Ct-2/Resisting Arrest

Gs-19-Cr-77/Dep J Peters

Ct-1/Poss Sch Ii Resale

Ct-2/Poss Sch Iii Resale

Ct-3/Poss Drug Para

Matthew Keegan Bunton

Gs-19-Cr-118/Criminal Trespassing/Ptl Z Reece

Summer Breeze Carroll

Gs-19-Cr-36/Poss Drug Para/Dep R Mink

Jesus Gayoso Castilla

Gs-19-Cr-57/Driving W/O License/Ptl C Hatley

Brandon Barry Cox

To Have Dl

Gs-18-Cr-799/Dorl 1St/Dep B Sexton

Christopher Adam Davis

Gs-18-Cr-948/Dui 1St/Lt M Mullins

Nola Gay Dugger

Tox Result Viol Date 9/17/18 Pd

Gs-18-Cr-364/Vop/Cci

Gs-18-Cr-693/Sgt J Norman

Ct-1/Dui 2Nd Ct-2/Poss Legend Drugs

Ct-3/Poss Drug Para

Ct-4/False Report Ct-5/Dorl

Jared Samuel Foster

Gs-19-Tr-10/Speeding/Thp C Dunn

Frances Marie Fritts

Gs-19-Tr-21/Dep C Lipford

Ct-1/Financial Responsibility

Ct-2/Littering

Nickey Robert Gentry

Gs-19-Cr-109/Dep A Worley

Ct-1/Dui 2Nd

Ct-2/Evading By Mv

Ct-3/Dorl

Ct-4/Felony Reckless Endangerment

Ct-5/Resisting Arrest

Ct-6/Driving Left Of Center

Pamela N Graham

Gs-18-Tr-633/Thp C Dunn

Ct-1/Seatbelt 1St Ct-2/Child Restraint

Scott Alan Grass

To Have Dl

Gs-18-Cr-668/Dosl/Ptl C Brown

Randall C Greer

To Have Dl/For Plea Viol Date 8/28/18 Pd

Gs-18-Cr-673/Dosl/Dep J Norman

Ashley Nicole Guy

Tbi Cert & Jud Div Fallin

Gs-18-Cr-531/Sgt T Brown

Ct-1/Simple Poss Sch Vi

Ct-2/Poss Drug Para

Gs-18-Cr-713/Dui 1St/

Lt M Mullins

Barbara Ann Hall

Gs-18-Cr-969/Theft Over $1,000/Inv C Gladden

Wendy Lee Hanson

Hearing/Stnaw Viol Date 1/28/19 Pd

Gs-17-Cr-42/Vop/Cci

Gs-17-Cr-157/Vop/Cci

Gs-19-Cr-93/Dui 1St/Dep J Ferguson

Brandon Rainey Hicks

Status Smith

Gs-18-Cr-919/

Domestic Assault/

Lt M Mullins

Gs-19-Cr-103/Sgt C Brown

Ct-1/Criminal Trespassing

Ct-2/Violation Bond Conditions

Gary W Honeycutt

Preliminary Hearing Smith

Gs-18-Cr-771/Att Burglary/Lt M Mullins

Patrick Jamiz Howard

Gs-19-Cr-122/Rape/

Chief Inv S Brown

Velarde Urrutia Humberto

Gs-19-Cr-45/Driving W/O License/Ptl J Johnson

Rebekah Maude Humphrey Status Stout

Gs-16-Cr-764/Vop/Cci

Gs-18-Cr-29/Vop/Cci

Gs-18-Cr-672/Poss Drug Para

Gs-18-Cr-694/Theft Under $1000/Ptl C Hatley

Mauricio Berduo Lopez

Gs-18-Tr-636/Thp C Dunn

Ct-1/Move Over Law

Ct-2/Driving W/O License

Addie Elizabeth Mahala

Gs-19-Tr-57/Seatbelt 1St/Thp M Brown

Gs-19-Cr-110/Thp M Brown

Ct-1/Simple Poss Sch Ii

Ct-2/Dosl

Justin R Matherly

Gs-18-Cr-883/Poss Sch Vi/Ptl M Mullins

Jason T Matheson

Preliminary Hearing Viol Date

1/21/19 Pd

Gs-19-Cr-61/Theft Over $1,000/Dep E Martin

Megan Loretta Maze

Hearing/Stnaw

Gs-19-Cr-5/Vandalism/Meleigha Widener

Steven Tyler Mcguire

Hearing/Stnaw Fallin

Gs-18-Cr-813/Vop/Cci

Gs-19-Cr-20/Inv B Sutherland

Ct-1/Poss Sch Ii

Ct-2/Illegal Poss Brass Knuckles

Mary Shea Mckinnis

Gs-19-Cr-16/Public Intoxication/Asst Chief J Norris

Stephen D Meredith

Hearing/Stnaw Fallin

Gs-18-Cr-219/Domestic Assault/Dep R Mink

Christopher Corey Nicholson

Gs-18-Tr-622/Seatbelt 1St/Thp C Dunn

Gs-18-Cr-953/Dorl 1St/Thp C Dunn

Jacob Daniel Norris

Preliminary Hearing Fallin

Gs-18-Cr-711/Inv B Sutherland

Ct-1/Rape Ct-2/Kidnapping

Ct-3/Domestic Assault

Steven Daniel Perry

Preliminary Hearing Stout

Gs-18-Cr-993/Inv B Sutherland

Ct-1/Rape

Ct-2/Agg Kidnapping

Craig Eldon Peters

Gs-18-Tr-617/Speeding/Thp C Dunn

Randall B Pleasant

Preliminary Hearing Viol Date 1/5/19 Pd

Gs-18-Cr-735/Vop/Cci

Gs-19-Cr-86/Dep R Mink

Ct-1/Domestic Assault

Ct-2/Kidnapping

Ct-3/Vandalism

Jake Harrison Potter

To Have Atty

Gs-18-Cr-867/Simple Poss Sch Vi/Dep R Mink

Donald L Powell

Preliminary Hearing

Fallin

Gs-18-Cr-817/Lt M Mullins

Ct-1/Dui

Ct-2/Vicl

Ct-3/Resisting Arrest

Ct-4/Open Container

Alvaro L Ramos

Interpreter To Be Present

Gs-18-Cr-724/Dui 1St/Dep T Brown

Ronald A Reagan

Preliminary Hearing Viol Date 11/28/18 Pd

Gs-18-Cr-908/Theft Of Mv Over $10,000/Dep J Ferguson

David Lester Reece

Gs-19-Tr-44/Thp M Harkleroad

Ct-1/Registration Violation

Ct-2/Financial Responsibility

Ct-3/Driving Unreg Vehicle

Ct-4/Failure To Yield

Gs-19-Cr-56/Dosl/

Thp M Harkleroad

Jamie Lynn Reece

Gs-18-Tr-626/Thp C Dunn

Ct-1/Speeding

Ct-2/Expired Registration

Ct-3/Financial Responisibility

Thomas Abraham Reedy

Gs-16-Cr-512/Vop/Cci

Gs-19-Cr-123/Dep R Mink

Ct-1/Resisting Arrest

Ct-2/Poss Sch Ii

Ct-3/Poss Legend Drug

Alexander Cole Roark

Gs-18-Tr-641/

Driving W/O License/

Dep E Martin

Gs-18-Tr-642/Dep E Martin

Ct-1/Registration Violation

Ct-2/Financial Responsibility

Kevin J Roberts

Gs-18-Cr-351/Twra R Rosier

Ct-1/Simple Poss Sch Ii

Ct-2/Poss Drug Para

Weston Tyler Roberts

For Expungement Only Pro Se

Gs-17-Cr-659/Ptl T Brown

Ct-1/Felony Evading

Ct-2/Street Racing

Ct-3/Reckless Driving

Ct-4/Driving Left Of Center

Ct-5/Reckless Endangerment

Patricia Naranjo Robinson

Gs-19-Tr-11/Financial Responsibility/Thp C Dunn

Sara Helen Romaneck

Gs-19-Tr-22/Texting

W/Driving/Lt M Mullins

Gs-19-Cr-39/

Simple Poss Sch Vi/Lt M Mullins

Nathan Caleb Severt

Status Smith

Gs-17-Cr-847/Vop/Cci

Gs-18-Cr-83/Vop/Cci

Gs-18-Cr-144/Vop/Cci

Gs-19-Cr-64/Dep R Mink

Ct-1/Poss Sch Vi

Ct-2/Poss Weapon During Felony

Ct-3/Criminal Simulation

Jonathan Mitchell Shelton

Gs-19-Cr-111/Dep A Worley

Ct-1/Evading By Foot

Ct-2/Resisting

Gs-19-Cr-112/Dep R Mink

Ct-1/Poss Sch Ii

Ct-2/Poss Legend Drug

Nevin Wayne Snyder

Hyder Gs-18-Cr-768/

Dep T Brown

Ct-1/Felony Evading

Ct-2/Simple Poss Sch Ii

Pascal Grayson Snyder

Gs-18-Tr-614/Improper Passing/Thp C Dunn

Jarrett S Stephens

Preliminary Hearing Fallin

Gs-18-Cr-641/Underage Driving W/Impaired/Dep R Mink

Joseph P Storie

Gs-18-Cr-972/Dorl/Dep J Ferguson

Jason E Strimel

Gs-19-Cr-51/Lt M Mullins

Ct-1/Leaving The Scene

Ct-2/Driving W/O License

Jamie A Stout Status

Fallin Gs-17-Cr-16/Vop/Cci

Nicholas Seth Thompson

Gs-18-Tr-615/Thp C Dunn

Ct-1/Seatbelt 2Nd

Ct-2/Due Care

Gs-18-Cr-941/Dui 1St/Thp C Dunn

Jeffery Selden Vant

Gs-18-Tr-623/Speeding/Thp C Dunn

Bryan L Voss

Hearing/Stnaw Viol Date 8/19/18 Pd

Gs-18-Cr-675/Vandalism/Nancy Mills

James Woodard Waide

Gs-18-Tr-630/Speeding/Thp C Dunn

Cassandra Berneice West

To Have Dl

Gs-18-Cr-671/Dorl/Dep B Sexton

Matthew L Widner

PdGs-18-Cr-141/Vop/Cci

Gs-18-Cr-434/Vop/Cci

Gs-19-Cr-31/Lt M Mullins

Ct-1/Dui 3Rd

Ct-2/Dorl 3Rd

Stevie Ray Williams

Tbi Cert & Jud Div Hampton

Gs-18-Cr-588/Twra C Marshal

Cts 1-2/Hunting During Illegal Hrs

Ct-3/Hunting From Mv

Cts 4-5/Hunting From Public Rd

Cts 6-7/Hunting W/O License

Cts 8-9/Illegal Poss Big Game

Ct-10/Illegal Transportation

Big Game

Cts 11-12/Hunting W/Illegal Means Or Manner

Cts 13-14/Spotlighting Deer

Sandra J Worley

Gs-18-Cr-983/Dorl 4Th/Dep J

Ferguson