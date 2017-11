Roan Creek Elementary Honor Roll

First nine weeks

Kindergarten

All A’s and B’s

Vada Clifton, Carson Icenhour and Austin Shaw.

1st Grade

All A’s

Marley Burgos, Gabbi Crowder, Lucas Gentry, Taylor Jennings and Cameron Snow.

All A’s and B’s

Joey Bendell, Lexie Faircloth, Jenna Forrester, Macie Forrester, Sophia Meade Hernandez, Jacob Prater, Alice Richards, Prailey Roop, Savannah Simcox and Kagen Townsend.

2nd Grade

All A’s

Karter Cox, Claira Porter, Audrey Shaw, Amelia Stout and Ariya Toth.

All A’s and B’s

Elsie Clifton, Jackson Delp, Avonna Humphrey, Konner Stines, Quentin Stout and Dylan Vanover.

3rd Grade

All A’s

Kayleigh Crotts

All A’s and B’s

Kaleigh Dunn, Daniel Gunter, Tyler Hicks, Cora Jonson, Roma Lipford, Chloe Rhymer, Marley Snyder.

4th Grade

All A’s

Maddie Bendon, Ansley Cliton, Haiden Cobb, Josie Cox, Layla Crotts, Jack Csillag, Landon Greene, Kloi Hopkins, Elizabeth Jennings, Abel Johnson, Landin Lipford, Parker Miller, Josh Potter, Shayla Sileo, Chloe Sutherland

All A’s and B’s

Liddy Arnold, Liam Cranford, Myleigh Crowder, Logan Davis, Zoe Epperly, Kaleb Jennings, Emma Lipham, Kylie Morefield, Lexi McCauley, Brisa Mendoza, Harry Perry, Emily Roark, Charlie Salmons, Kevin Williams, Trinity Winters.

5th Grade

All A’s

Jack Able, Elizabeth Bass, Jackson Clifton, Elijah Dickens, Savanna Dowell, Gunner Hutchins, Hannah Johnson, Maleah Johnson, Alistair Laing, Savannah Lewis, Zahlan McNeal, Lanie Mink, Kylie Morefield, Sydney Prater, Owen Price, Desirea Robinson, Marley Townsend.

All A’s and B’s

Eli Anderson, Carson Brown, Jayden Bryant, Tyler Campbell, Emma Eller, Courtney Hargett, Flor Hernandez, Hailey Isaacs, Johnathan Jennings, Joseph Johnson, Maleia Leonard, Clayton Lipford, Dennis McCranie, Gage McDaniel, Adrianna Porter, Amberlynn Reece, Trinity Slimp, Vincent Stout, Emilie Vanover, Addison Ward.

6th Grade

All A’s

Jackson Bakes, Paiten Carroll, Alexa Childers, Sami Csillag, Lydia Eastridge, Chris Eller, Nevaeh Grover, Sophia Livorsi, Curtis Potter, Kaylee Snyder, Trinity Vanover.

All A’s and B’s

Ashlynn Beam. Michael Blevins, Brayden Cannon, Noah Eastridge, Mia Flores, Samuel Greer,

Tristan Hughes, Austin LaBond, Jessica Lopez Berduo, James Potter, Mason Potter, Shainna Putnam, Madison Riffle, Connor Simcox, Brandon Vanover, Emily Walker, Kara Ward, Halley Winebarger.