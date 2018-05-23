This week’s sheriff’s, court and 911 reports

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 23rd, 2018

MISTY N ARNOLD
GS-18-CR-360/CRIMINAL LITTERING/PTL M MULLINS

STEPHANIE LYNN ARNOLD
GS-18-CR-318/DEP A WORLEY
CTS 1-2/CRUELTY TO ANIMALS
CTS 3-4/DOGS AT LARGE

WILLIAM B ASCHENBACK
GS-18-CR-255/DORL/INV B SUTHERLAND

ANTHONY ADAM BREWER
COMPLIANCE
GS-15-CR-392/VOP/CCI

JESSICA LEE BREWSTER
TBI CERT & DIV VIOL DATE 4/22/18 PD
GS-18-CR-285/THP C DUNN
CT-1/POSS SCH I
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
CT-3/POSS DRUG PARA

JASON LYNN BROWN
CAPIAS
83307/VOP/CCI
GS-17-CR-660/DOSL 1ST/THP C DUNN
GS-17-TR-778/MUFFLER LAW/THP C DUNN

ALEXANDRIA MOLLIE BRYANT
GS-16-TR-976/VOP/CCI

JIMMY EARL COFFEY
COMPLIANCE
80192V, 80193V/VOP/CCI

AMY COMBS
GS-18-CR-321/DOGS AT LARGE/JOSEPH PARETI

GARY J COX
STATUS ON CT 2 VIOL DATE 5/13/18 PD
GS-18-CR-340/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 5TH
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE

JOSEPH LANDON DAVIS
HEARING/STNAW VIOL DATE 4/12/18 PD
GS-18-CR-265/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS
GS-18-CR-266/POSS SCH II/INV B SUTHERLAND

BRITTANY NICOLE DAYTON
STATUS VIOL DATE 3/29/18 PD
GS-17-CR-910/VOP/CCI
GS-18-CR-225/POSS SCH II/DEP A WORLEY

JENNIFER LYNN DIXON
PRELIMINARY HEARING CURTIS
GS-17-CR-545/VOP/CCI
GS-17-CR-547/VOP/CCI
GS-18-CR-292/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT

NOLA GAY DUGGER
GS-18-CR-364/PTL T BROWN
CT-1/DORL 1ST
CT-2/SIMPLE POSS SCH IV
CT-3/POSS DRUG PARA

NATHANIEL G EASTRIDGE
TBI CERT & DIV/PRELIMINARY HEARING CURTIS
GS-18-CR-147/AGG ASSAULT X2/DEP J PETERS

JACOB FLETCHER
APPLY FOR RESTRICTED DL STOUT
GS-17-CR-84/DUI 1ST/INV B SUTHERLAND PLEAD 4/5/17

MELISSA A FLETCHER
PRELIMINARY HEARING
HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUGS
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER

HUNTER RAY GREENE
GS-18-CR-361/AGG DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS

JOHN T HALLENBACK III
GS-18-CR-366/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/VICL
CT-3/DORL
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI

THOMAS ALLEN HARRISON
JUD DIV STOUT
GS-17-CR-36/THEFT UNDER $1000-CONSP/LT S BROWN

JUSTIN DAVID JACOBS
MENTAL EXAM REPORT VIOL DATE 10/26/17 PD
GS-17-CR-762/DEP B SUTHERLAND
CT-1/SOLICITATION OF MINOR
CT-2/SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR BY ELECTRONIC MEANS
CTS 3-6/ATT SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR

THOMAS REA LOWE
GS-18-CR-337/VIOLATION ORDER PROTECTION/PAMELA V LOWE

SHATONA BENNETT LUNCEFORD
GS-18-CR-336/ACO M NEYLON
CT-1/CRUELTY TO ANIMALS
CTS 2-3/RABIES VACC

AMANDA LOU MAY
HEARING/STNAW SMITH
GS-17-CR-710/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/DUE CARE

JASON LEE MAY
GS-18-TR-148/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
GS-18-CR-188/DORL/INV B SUTHERLAND

BRIAN ALLEN MCCOY
COMPLIANCE
GS-18-TR-158/SPEEDING/THP C DUNN

JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

MELISSA DAWN OSBORNE
TO HAVE ORIGINAL COPY OF INSURANCE
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY

APRIL MICHELLE PENDLETON
TO HAVE DL
GS-17-CR-624/DEP C LIPFORD
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

CHAD EVANS PENNINGTON
TO HAVE DL
GS-17-CR-621/DOSL/THP C DUNN

LACEY NICHOLE PERRY
GS-18-CR-363/PTL T BROWN
CT-1/CRIMINAL IMPERSONATION
CT-2/POSS DRUG PARAS
CT-3/SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/SIMPLE POSS SCH IV

CRYSTAL GAIL POPE
GS-18-CR-357/POSS SCH II FOR RESALE/DEP R MINK

MICHAEL GLEN RICH
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-18-CR-291/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT

VERNON A ROARK
GS-18-CR-358/DORL 2ND/DEP C FRASER

CHRISTOPHER EUGENE ROSE
GS-18-CR-354/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD

BRITINI LORRAINE SEXTON
GS-18-CR-359/DEP J NORMAN
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/DISORDERLY CONDUCT

COURTNEY L SHERRILL
VIOL DATE 4/2/18   PD
GS-18-CR-242/POSS SCH II/PTL M MULLINS

JAMIE DANIELLE SISK
GS-18-CR-356/DEP R MINK
CT-1/POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/POSS DRUG PARA

BRANDON M SMITH
GS-18-CR-365/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DISORDERLY CONDUCT
CT-3/POSS DRUG PARA

JAMIE ALICE STOUT
GS-18-CR-335/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN

DEANNA TAYLOR
CURTIS
GS-18-CR-323/PTL T BROWN
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CTS 3-5/FAILURE TO USE SIGNAL
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING BY MV
CT-7/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-8/DORL 4TH

TAFFI ESSA JEAN TAYLOR
TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN
GS-17-CR-165/VOP/CCI
GS-17-CR-191/VOP/CCI

COLTON J WALKER
GS-18-TR-182/THP A STORIE
CT-1/SEATBELT 2ND
CT-2/DL TO BE CARRIED

JACKIE SCOTT WILSON
GS-18-CR-127/VOP/CCI
GS-18-CR-164/VOP/CCI

COURTNEY SHREE YOUNG
COMPLIANCE
GS-15-CR-315/VOP/CCI

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

05/11/2018 TRACI L BROWN, VAUGHTS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION

05/11/2018 ILDWIN M GOMEZ, STOUT BRANCH RD, NO DRIVERS LICENSE

05/11/2018 THOMAS R LOWE, WEST HOLY HILL RD, VIOLATION OF AN EXPARTE/ORDER OF PROTECTION

05/11/2018 LARRY M NORRIS, SHINGLETOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VIOLATION OF PROBATION X 3,   ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

05/11/2018 BOBBY D STANTON, DRAFT RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

05/11/2018 MICHAEL W VICKERS, HWY 421 S, UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON

05/12/2018 JEFFREY D BRINKER, CRETSINGER RD, FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING, HARASSMENT

05/12/2018 LISA K CLAWSON, SPEAR BRANCH RD, THEFT OF PROPERTY

05/12/2018 SHATONA L LUNCEFORD, LODGE ST, RABIES VACCINATION VIOLATION X 2, CRUELTY TO ANIMALS

05/12/2018 MICHAEL R RICE, FIRE TOWER RD, VIOLATION OF PROBATION

05/12/2018 TIMOTHY A WALLACE, BILL WALLACE LN, RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

05/13/2018 CASEY R ADKINS, STOUT RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/13/2018 GARRY J COX JR, CHESTNUT DR, FUGITIVE FROM JUSTICE, DRIVIN ON REVOKED DRIVERS LICENSE 7TH OFFENSE

05/13/2018 AMY L DIEFFENBACHER, ELIZABETHTON, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

05/13/2018 SYLVIA A HOWARD, GENTRY CREEK RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

05/13/2018 JACKIE S WILSON, JOHNSON CITY, EVADING ARREST, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 10TH OFFENSE

05/14/2018 CHARISSA A BLEVINS, BRINKLEY RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

05/14/2018 MICHAEL N CANTER, HUMBERT TAYLOR RD, ASSAULT

05/15/2018 DANIEL L DEYTON, HWY 91 N, EVADING ARREST BY FOOT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT W/ INJURIES, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 4TH OFFENSE

05/15/2018 RHONDA K KINLEY, MORELAND DR, VANDALSIM AS DOMESTIC VIOLENCE

05/15/2018 DONNIE C POTTER, MORELAND DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/15/2018 TABITHA A ROARK, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION

05/16/2018 RODNEY D BOYD, PIERCETOWN RD, CRUELTY TO ANIMALS

05/16/2018 DAVID H BUNTEN, CAMPBELL RD, VIOLATION OF PROBATION

05/16/2018 JOHN W CLEMENS, CHESTNUT DR, PUBLIC INTOXICATION

05/16/2018 CHRISTOPHER J MEDLEY, CRESTON NC, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

Earache                0

Toothache            0

Abdominal           8

Allergies            0

Animal Bite            0

Assault            1

Back Pain            4

Breathing Problems      23

Burns            0

Carbom             0

Cardiac             8

Chest Pain             30

Choke             1

Convulsions / Seizures    7

Diabetic Problems           4

Drowning            0

Electrocution            0

Eye Problems             0

Falls Under 6 Feet        31

Falls Over 6 Feet (Traumatic)    0

Headache            1

Heart            3

Heat            0

Hemorrhage / Lacerations        5

Overdose              3

Pregnancy             1

Psychiatric              2

Sick Person             54

Stab or Gun Shot            0

Stroke (CVA)            3

Traffic            0

Trauma             0

Unconscious / Fainting           5

Unknown             8

Transfers              66

Med Related              1

Discharged             36

Dialysis            25

Doctor Aptm            6

Medical Alarms             0

MDOA            0

Totals            336

 

City 911 Calls-Hung Up          6

County 911 Calls-Hung Up       4

Voids-Zone 798             32

Unk’s-Zone 799            41

 

Incidents Recieved By Fire Dist

Trade             31

Shady Valley /              30

/ Sutherland            1

1st Dist / Laurel Bloomery     72

2nd Dist.            196

City            432

Neva            74

Dry Run            35

Butler            69

Doe Valley             88

Totals             1028

Report submitted by Director Jerry S Jordan

May 23, 2018