This week’s sheriff’s, court and 911 reports

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General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 23rd, 2018
MISTY N ARNOLD
GS-18-CR-360/CRIMINAL LITTERING/PTL M MULLINS
STEPHANIE LYNN ARNOLD
GS-18-CR-318/DEP A WORLEY
CTS 1-2/CRUELTY TO ANIMALS
CTS 3-4/DOGS AT LARGE
WILLIAM B ASCHENBACK
GS-18-CR-255/DORL/INV B SUTHERLAND
ANTHONY ADAM BREWER
COMPLIANCE
GS-15-CR-392/VOP/CCI
JESSICA LEE BREWSTER
TBI CERT & DIV VIOL DATE 4/22/18 PD
GS-18-CR-285/THP C DUNN
CT-1/POSS SCH I
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
CT-3/POSS DRUG PARA
JASON LYNN BROWN
CAPIAS
83307/VOP/CCI
GS-17-CR-660/DOSL 1ST/THP C DUNN
GS-17-TR-778/MUFFLER LAW/THP C DUNN
ALEXANDRIA MOLLIE BRYANT
GS-16-TR-976/VOP/CCI
JIMMY EARL COFFEY
COMPLIANCE
80192V, 80193V/VOP/CCI
AMY COMBS
GS-18-CR-321/DOGS AT LARGE/JOSEPH PARETI
GARY J COX
STATUS ON CT 2 VIOL DATE 5/13/18 PD
GS-18-CR-340/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 5TH
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE
JOSEPH LANDON DAVIS
HEARING/STNAW VIOL DATE 4/12/18 PD
GS-18-CR-265/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS
GS-18-CR-266/POSS SCH II/INV B SUTHERLAND
BRITTANY NICOLE DAYTON
STATUS VIOL DATE 3/29/18 PD
GS-17-CR-910/VOP/CCI
GS-18-CR-225/POSS SCH II/DEP A WORLEY
JENNIFER LYNN DIXON
PRELIMINARY HEARING CURTIS
GS-17-CR-545/VOP/CCI
GS-17-CR-547/VOP/CCI
GS-18-CR-292/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
NOLA GAY DUGGER
GS-18-CR-364/PTL T BROWN
CT-1/DORL 1ST
CT-2/SIMPLE POSS SCH IV
CT-3/POSS DRUG PARA
NATHANIEL G EASTRIDGE
TBI CERT & DIV/PRELIMINARY HEARING CURTIS
GS-18-CR-147/AGG ASSAULT X2/DEP J PETERS
JACOB FLETCHER
APPLY FOR RESTRICTED DL STOUT
GS-17-CR-84/DUI 1ST/INV B SUTHERLAND PLEAD 4/5/17
MELISSA A FLETCHER
PRELIMINARY HEARING
HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUGS
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER
HUNTER RAY GREENE
GS-18-CR-361/AGG DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
JOHN T HALLENBACK III
GS-18-CR-366/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/VICL
CT-3/DORL
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
THOMAS ALLEN HARRISON
JUD DIV STOUT
GS-17-CR-36/THEFT UNDER $1000-CONSP/LT S BROWN
JUSTIN DAVID JACOBS
MENTAL EXAM REPORT VIOL DATE 10/26/17 PD
GS-17-CR-762/DEP B SUTHERLAND
CT-1/SOLICITATION OF MINOR
CT-2/SOLICITING SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR BY ELECTRONIC MEANS
CTS 3-6/ATT SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR
THOMAS REA LOWE
GS-18-CR-337/VIOLATION ORDER PROTECTION/PAMELA V LOWE
SHATONA BENNETT LUNCEFORD
GS-18-CR-336/ACO M NEYLON
CT-1/CRUELTY TO ANIMALS
CTS 2-3/RABIES VACC
AMANDA LOU MAY
HEARING/STNAW SMITH
GS-17-CR-710/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/DUE CARE
JASON LEE MAY
GS-18-TR-148/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
GS-18-CR-188/DORL/INV B SUTHERLAND
BRIAN ALLEN MCCOY
COMPLIANCE
GS-18-TR-158/SPEEDING/THP C DUNN
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
MELISSA DAWN OSBORNE
TO HAVE ORIGINAL COPY OF INSURANCE
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY
APRIL MICHELLE PENDLETON
TO HAVE DL
GS-17-CR-624/DEP C LIPFORD
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CHAD EVANS PENNINGTON
TO HAVE DL
GS-17-CR-621/DOSL/THP C DUNN
LACEY NICHOLE PERRY
GS-18-CR-363/PTL T BROWN
CT-1/CRIMINAL IMPERSONATION
CT-2/POSS DRUG PARAS
CT-3/SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/SIMPLE POSS SCH IV
CRYSTAL GAIL POPE
GS-18-CR-357/POSS SCH II FOR RESALE/DEP R MINK
MICHAEL GLEN RICH
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-18-CR-291/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
VERNON A ROARK
GS-18-CR-358/DORL 2ND/DEP C FRASER
CHRISTOPHER EUGENE ROSE
GS-18-CR-354/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD
BRITINI LORRAINE SEXTON
GS-18-CR-359/DEP J NORMAN
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/DISORDERLY CONDUCT
COURTNEY L SHERRILL
VIOL DATE 4/2/18 PD
GS-18-CR-242/POSS SCH II/PTL M MULLINS
JAMIE DANIELLE SISK
GS-18-CR-356/DEP R MINK
CT-1/POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/POSS DRUG PARA
BRANDON M SMITH
GS-18-CR-365/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DISORDERLY CONDUCT
CT-3/POSS DRUG PARA
JAMIE ALICE STOUT
GS-18-CR-335/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN
DEANNA TAYLOR
CURTIS
GS-18-CR-323/PTL T BROWN
CT-1/EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CTS 3-5/FAILURE TO USE SIGNAL
CT-6/CRIMINAL TRESPASSING BY MV
CT-7/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-8/DORL 4TH
TAFFI ESSA JEAN TAYLOR
TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN
GS-17-CR-165/VOP/CCI
GS-17-CR-191/VOP/CCI
COLTON J WALKER
GS-18-TR-182/THP A STORIE
CT-1/SEATBELT 2ND
CT-2/DL TO BE CARRIED
JACKIE SCOTT WILSON
GS-18-CR-127/VOP/CCI
GS-18-CR-164/VOP/CCI
COURTNEY SHREE YOUNG
COMPLIANCE
GS-15-CR-315/VOP/CCI
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
05/11/2018 TRACI L BROWN, VAUGHTS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION
05/11/2018 ILDWIN M GOMEZ, STOUT BRANCH RD, NO DRIVERS LICENSE
05/11/2018 THOMAS R LOWE, WEST HOLY HILL RD, VIOLATION OF AN EXPARTE/ORDER OF PROTECTION
05/11/2018 LARRY M NORRIS, SHINGLETOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VIOLATION OF PROBATION X 3, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
05/11/2018 BOBBY D STANTON, DRAFT RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
05/11/2018 MICHAEL W VICKERS, HWY 421 S, UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON
05/12/2018 JEFFREY D BRINKER, CRETSINGER RD, FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING, HARASSMENT
05/12/2018 LISA K CLAWSON, SPEAR BRANCH RD, THEFT OF PROPERTY
05/12/2018 SHATONA L LUNCEFORD, LODGE ST, RABIES VACCINATION VIOLATION X 2, CRUELTY TO ANIMALS
05/12/2018 MICHAEL R RICE, FIRE TOWER RD, VIOLATION OF PROBATION
05/12/2018 TIMOTHY A WALLACE, BILL WALLACE LN, RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
05/13/2018 CASEY R ADKINS, STOUT RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/13/2018 GARRY J COX JR, CHESTNUT DR, FUGITIVE FROM JUSTICE, DRIVIN ON REVOKED DRIVERS LICENSE 7TH OFFENSE
05/13/2018 AMY L DIEFFENBACHER, ELIZABETHTON, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
05/13/2018 SYLVIA A HOWARD, GENTRY CREEK RD, FUGITIVE FROM JUSTICE
05/13/2018 JACKIE S WILSON, JOHNSON CITY, EVADING ARREST, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 10TH OFFENSE
05/14/2018 CHARISSA A BLEVINS, BRINKLEY RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/14/2018 MICHAEL N CANTER, HUMBERT TAYLOR RD, ASSAULT
05/15/2018 DANIEL L DEYTON, HWY 91 N, EVADING ARREST BY FOOT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT W/ INJURIES, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 4TH OFFENSE
05/15/2018 RHONDA K KINLEY, MORELAND DR, VANDALSIM AS DOMESTIC VIOLENCE
05/15/2018 DONNIE C POTTER, MORELAND DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/15/2018 TABITHA A ROARK, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION
05/16/2018 RODNEY D BOYD, PIERCETOWN RD, CRUELTY TO ANIMALS
05/16/2018 DAVID H BUNTEN, CAMPBELL RD, VIOLATION OF PROBATION
05/16/2018 JOHN W CLEMENS, CHESTNUT DR, PUBLIC INTOXICATION
05/16/2018 CHRISTOPHER J MEDLEY, CRESTON NC, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
Earache 0
Toothache 0
Abdominal 8
Allergies 0
Animal Bite 0
Assault 1
Back Pain 4
Breathing Problems 23
Burns 0
Carbom 0
Cardiac 8
Chest Pain 30
Choke 1
Convulsions / Seizures 7
Diabetic Problems 4
Drowning 0
Electrocution 0
Eye Problems 0
Falls Under 6 Feet 31
Falls Over 6 Feet (Traumatic) 0
Headache 1
Heart 3
Heat 0
Hemorrhage / Lacerations 5
Overdose 3
Pregnancy 1
Psychiatric 2
Sick Person 54
Stab or Gun Shot 0
Stroke (CVA) 3
Traffic 0
Trauma 0
Unconscious / Fainting 5
Unknown 8
Transfers 66
Med Related 1
Discharged 36
Dialysis 25
Doctor Aptm 6
Medical Alarms 0
MDOA 0
Totals 336
City 911 Calls-Hung Up 6
County 911 Calls-Hung Up 4
Voids-Zone 798 32
Unk’s-Zone 799 41
Incidents Recieved By Fire Dist
Trade 31
Shady Valley / 30
/ Sutherland 1
1st Dist / Laurel Bloomery 72
2nd Dist. 196
City 432
Neva 74
Dry Run 35
Butler 69
Doe Valley 88
Totals 1028
Report submitted by Director Jerry S Jordan