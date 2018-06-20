This week’s sheriff’s, court and 911 reports- 6/20/18

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, June 20, 2018

WILLIAM BLAIR ACHENBACK
GS-18-CR-217/TWRA R ROSIER
CT-1/OPERATING OHV ON WMA CT-2/EVADING ARREST
CT-3/INTERFERING W/AGENCY EMPLOYEE CT-4/ASSAULT
CT-5/DORL CT-6/POSS STOLEN VEHICLE

ANTHONY BELTRAN
FINAL FORFEITURE GS-17-CR-285/DORL 2ND/DEP R MINK
GS-17-TR-375/DEP R MINK CT-1/LIGHT LAW CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

CURTIS ROBERT BLEVINS
GS-18-TR-250/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

HEATHER MARIE BROWN
COMPLIANCE GS-17-TR-1186/DUE CARE/INV B SUTHERLAND
GS-17-TR-1188/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND

DALTON K BRYANT
GS-18-CR-349/SIMPLE POSS/TWRA R ROSIER

CHRISTIANN S BURSE
GS-18-CR-378/DEP C FRASER
CT-1/POSS DRUG PARA
CT-1/OPEN CONTAINER

VICTORIA FATIMA CARTER
GS-18-CR-316/POSS DRUG PARA/THP C DUNN

JOSHUA HAROLD CLAWSON
COMPLIANCE 84369, 84370, 84371/VOP/CCI GS-15-CR-196/VOP/CCI

LISA KAY CLAWSON
CURTIS GS-18-CR-339/THEFT UNDER $1000/CD J WOODARD

CHELSEA KAY CORNETT
GS-18-TR-277/SPEEDING/THP C DUNN

JOE M CROSSWHITE
GS-18-TR-260/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

BILLY WAYNE DAVIS
COMPLIANCE GS-15-CR-622V/VOP/CCI GS-15-CR-697/VOP/CCI

DEIDRE NICOLE DAVIS
HEARING/STNAW FALLIN
GS-18-CR-238/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/SIMPLE POSS SCH II (SUBOXONE) CT-3/POSS DRUG PARA

MELISSA ANN FLETCHER
PRELIMINARY HEARING HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE CT-3/POSS SCH II FOR RESALE CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE CT-7/POSS LEGEND DRUG CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL CT-2/LEFT OF
CENTER

JESSICA LEEANN FORE
GS-18-TR-249/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

DAVID A FURCHESS
TBD IF PIF ROBERTS GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

BONNIE ANN GENTRY
GS-18-TR-271/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

ERIC GIBSON
GS-18-CR-398/ASSAULT/DAKOTA MAZE

SHONAE RAE GRAYBEAL
HAMPTON GS-18-CR-306/VANDALISM AS DOMESTIC/INV B SUTHERLAND

MARTY BRANDON GREENWELL
HEARING/STNAW
VIOL DATE 2/28/18
PDGS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN

DAVID ALLEN GREER
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CRESS

DEVIN RAY GREER
GS-18-CR-433/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE

ANDREW JAMES GWINN
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-690/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE

CECILIA DENISE HAMMONS
GS-18-TR-262/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

ASHLEY NICOLE HARGETT
GS-18-TR-276/SPEEDING/THP C DUNN

JAMES RYAN HAYWORTH
JUD DIV MCEWEN
GS-17-CR-207/AGG BURGLARY/DEP J FERGUSON

DEVON G HUMPHREY
GS-18-CR-350/TWRA R ROSIER
CT-1 SIMPLE POSS
CT-2/POSS DRUG PARA

JUSTIN DAVID JACOBS
GS-18-TR-239/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 2ND
CT-2/EXPIRED REGISTRATION

CRYSTAL JAMES
HEARING/STNAW CANTWELL
GS-18-CR-217/HARASSMENT/ANDREW JAMES

GREGORY MICHAEL JOHNSON
GS-18-CR-432/VIOLATION TN SEX OFFENDER REGISTRATION/CD J WOODARD

BRENT DEAN LEWIS
TO HAVE DLGS-18-CR-213/DOSL/THP C DUNN

CHARLES ELBERT LIPFIRD
GS-18-CR-405/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER

JOSHUA PATRICK MCCONKEY
GS-18-TR-270/SEATBELT 1ST/THP C DUNN GS-18-CR-315/DOSL 1ST/THP C DUNN

KALEB NICHOLAS MCWHORTER
GS-18-CR-413/TWRA R ROSIER
CT-1/CRIMINAL LITTERING
CT-2/MISUSE OF REGISTRATION PLATE

CHRISTOPHER JAMES MEDLEY
PRELIMINARY HEARING
VIOL DATE 5/6/18 PD
GS-18-CR-348/PTL T BROWN
CT-1/POSS SCH II
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
CT-3/POSS DRUG PARA

JONATHAN LANE MILLER
VIOL DATE 10/17/17 PD
GS-17-CR-764/VANDALISM/DEP C HATLEY

CHELSEA B MULLINS
GS-18-CR-352/TWRA R ROSIER
CT-1/CRIMINAL LITTERING
CT-2/POSS DRUG PARA

FREDRICK LEROY MULLINS
GS-18-CR-410/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER

JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

JACQUELINE M NEATHERLY
PLEA OR HEARING VIOL DATE 7/19/17 PD GS-17-TR-543/DORL 1ST/THP C DUNN

LARRY MATTHEW NORRIS
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 4/16/18 PD
GS-18-CR-333/AGG
DOMESTIC ASSAULT/DEP A
WORLEY
GS-18-CR-334/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY

MATTHEW J OSBORNE
TO HAVE DL
VIOL DATE 12/9/17 PD GS-17-CR-874/DORL 5TH/PTL T BROWN

WILLIAM MICHAEL OXENTINE
GS-18-CR-436/FALSIFICATION OF DRUG TEST/PTL M MULLINS

KEVIN ARNOLD PHILLIPS
GS-18-TR-240/SEATBELT 1ST/THP C DUNN GS-18-CR-275/DORL 1ST/THP C DUNN

CIARA RAEANN PIPER
FINAL FORFEITURE
GS-15-CR-145/INV J STOUT
CT-1/POSS SCH III FOR RESALE
CT-2/DRUG FREE SCHOOL ZONE

AMANDA D RHYMER
CAPIAS VIOL DATE 3/4/18 PD
GS-18-CR-180/POSS DRUG PARA/DEP C LIPFORD

WILEY B ROARK JR
GS-18-TR-286/SPEEDING/THP C DUNN

KEVIN J ROBERTS
GS-18-CR-351/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA

WESTON TYLER ROBERTS
VIOL DATE 3/13/18 PD
GS-18-CR-198/DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS

MICHAEL FREDERICK ROBINSON
TO HAVE D
PRO SE GS-18-CR-58/DORL 1ST/THP E TESTER

CARL GRANT SEXTON
FINAL FORFEITURE VIOL DATE 12/23/16 PD
GS-16-CR-1044/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN

LYNZE MARIE SNYDER
STATUS VIOL DATE 6/12/18 PD
GS-18-CR-426/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP A WORLEY

TIFFANY R STANTON
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-CR-166/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER

BILLIE J STOUT
GS-18-CR-431/DEP J NORMAN
CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS SCH IV CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/POSS LEGEND DRUG

ALICIA C SWINK
TO HAVE DL OR PLEA PRO SE
GS-17-CR-774/PTL T BROWN
CT-1/DOSL 2ND
CT-2/TRAFFIC CONTROL DEVICE

JEREMIAH JAMES S TENS
GS-18-TR-273/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

BILLY JOE TRENT
GS-18-TR-261/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

LEONARD BERT TRIVETTE JR
VIOL DATE 2/5/18   PD
GS-18-CR-95/DUI 1ST/DEP J NORMAN

JERRY LEE VANOVER JR
GS-18-CR-414/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA

JOSHUA ANDREW VANOVER
GS-18-CR-409/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA

MATTHEW LEE WIDNER
GS-18-CR-141/VOP/CCI
GS-18-CR-434/POSS SCH II/DEP C LIPFORD

LESTER JAMES WOOD
HEARING/STNAW PRO SE
GS-18-CR-218/DISORDERLY CONDUCT/ANDREW JAMES

ROBIN NICOLE YATES
GS-18-TR-271/SEATBELT 1ST/THP C DUNN COURTNEY SHREE YOUNG COMPLIANCE
GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE X2/INV C LIPFORD


Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

06/15/2018

06/08/2018 TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD, CRIMINAL TRESPASSING

06/10/2018 THOMAS D BEAVER, KINGSPORT TN, THEFT OF PROPERTY, FRAUDELENT USE OF CREDIT CARD, ATTEMPTED BURGLARY, BURGLARY OF MOTOR VEHICLE X 3, EVADING ARREST BY FOOT, POSSESSION OF A WEAPON AS A CONVICTED FELON, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE

06/10/2018 DEANGELO D HOLT, LEBANON TN, ASSAULT AS DOMSTIC VIOLENCE

06/11/2018 DAVID A BLAKELY, GENTRY CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

06/11/2018 DEVIN R GREER, FURNANCE CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

06/12/2018 TONY L BROWN, SNYDER RD, CRIMINAL IMPERSONATION

06/12/2018 KARL D CHAPPELL, ANTICOH RD, CRIMINAL TRESPASSING, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW IN A VEHICLE

06/12/2018 JOSEPH D DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

06/12/2018 RICHARD D HALL, DOE CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

06/12/2018 LYNZE M SNYDER, SEA HORNE LN, FUGITIVE FROM JUSTICE

06/12/2018 TYLER D TAYLOR, MTN CITY, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING ORDER

06/12/2018 LATOSHA N TOWNSEND, LAUREL RD, VIOLATION OF PROBATION

06/13/2018 BRANDON R CHURCH, MAIN ST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

06/13/2018 ZACHARY S DEAN, HOSPITAL HILL RD, FAILURE TO APPEAR

06/13/2018 KAYLA M LOWE, VILLAGE SQUARE LN, FELONY FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION

06/13/2018 BILLY E POTTER, VILLAGE SQUARE LN, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

06/14/2018 JOSEPH A DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, PUBLIC INTOXICATION

06/14/2018 GREGORY M JOHNSON, REECE RD, VIOLATION OF TENNESSEE SEX OFFENDER REGISTRY

06/14/2018 GARY G REECE, POPLAR ST, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS

06/14/2018 AMANDA D RHYMER, GEORGIA ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR

 

 

City Law Enforcement Incidents  May 2018

Out of Service             0

Need Investigator            1

Checking Vehicle            87

4 Wheeler-ATV            0

Alarms            19

Alarm Panic / Hold Up            4

Alarms_False            0

Alarms_Actual Break In            0

Animal – Deer            0

Animal – Dog            11

Animal – Other            1

Animal- related

Assaults            7

BOLO            1

Break Ins in Process            2

Break Ins not in Process            4

Child Abuse            0

Disorderly House            0

Disorderly Person            2

Disturbing the Peace            1

Domestic- Physical            3

Domestic- Verbal            3

Domestic Violence

Drag Racing            1

Drive Off            0

Driving With No License             2

Drugs Present (possible)            2

Drunk Driver (possible)            1

Elderly            0

Exposure of Person            0

Extra Patrol Requested            3

False Call            0

Fight            4

Fire- Alarm            3

Fire- Brush            0

Fire- Other            2

Fire- Structure            0

Fire- Vehicle            0

Fire Calls            0

Flooding/High Water            0

Funeral Escort            2

Gas Drive Off             0

Harassment             3

Hazard            1

Hazmat Incident            1

Hit & Run            0

Kidnapping            1

Illegal Dumping            1

Larceny            0

Law – Other            24

Mental Transport            0

Missing Adult            0

Missing Child            1

Motorist Assist            1

Open 911 Line            3

Pager Test            0

Prowler            2

Psychiatric            0

Public Drunk            2

Rape            0

Reckless Driver            7

Riot            0

Rock Slide            0

Runaway Child            0

School Traffic            0

Shooting            1

Shoplifting            2

Smoke Investigation             0

Speak to an Officer            28

Stolen Vehicle            3

Suicide or Attempted            1

Suspicious Person            6

Suspicious Vehicle             4

Theft            8

Threats            3

Trespassing            6

Unruly Juv            0

Unwanted Guest            2

Vandalism            2

Violation of Order of Protection             0

Water Leak / Break            0

Welfare Checks            6

Wreck with animal            0

Wreck with out injury             15

Wreck with injury            0

Totals            300

Report submitted by Director Jerry S Jordan

June 20, 2018