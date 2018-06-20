This week’s sheriff’s, court and 911 reports- 6/20/18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, June 20, 2018
WILLIAM BLAIR ACHENBACK
GS-18-CR-217/TWRA R ROSIER
CT-1/OPERATING OHV ON WMA CT-2/EVADING ARREST
CT-3/INTERFERING W/AGENCY EMPLOYEE CT-4/ASSAULT
CT-5/DORL CT-6/POSS STOLEN VEHICLE
ANTHONY BELTRAN
FINAL FORFEITURE GS-17-CR-285/DORL 2ND/DEP R MINK
GS-17-TR-375/DEP R MINK CT-1/LIGHT LAW CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CURTIS ROBERT BLEVINS
GS-18-TR-250/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
HEATHER MARIE BROWN
COMPLIANCE GS-17-TR-1186/DUE CARE/INV B SUTHERLAND
GS-17-TR-1188/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
DALTON K BRYANT
GS-18-CR-349/SIMPLE POSS/TWRA R ROSIER
CHRISTIANN S BURSE
GS-18-CR-378/DEP C FRASER
CT-1/POSS DRUG PARA
CT-1/OPEN CONTAINER
VICTORIA FATIMA CARTER
GS-18-CR-316/POSS DRUG PARA/THP C DUNN
JOSHUA HAROLD CLAWSON
COMPLIANCE 84369, 84370, 84371/VOP/CCI GS-15-CR-196/VOP/CCI
LISA KAY CLAWSON
CURTIS GS-18-CR-339/THEFT UNDER $1000/CD J WOODARD
CHELSEA KAY CORNETT
GS-18-TR-277/SPEEDING/THP C DUNN
JOE M CROSSWHITE
GS-18-TR-260/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
BILLY WAYNE DAVIS
COMPLIANCE GS-15-CR-622V/VOP/CCI GS-15-CR-697/VOP/CCI
DEIDRE NICOLE DAVIS
HEARING/STNAW FALLIN
GS-18-CR-238/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/SIMPLE POSS SCH II (SUBOXONE) CT-3/POSS DRUG PARA
MELISSA ANN FLETCHER
PRELIMINARY HEARING HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE CT-3/POSS SCH II FOR RESALE CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE CT-7/POSS LEGEND DRUG CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL CT-2/LEFT OF
CENTER
JESSICA LEEANN FORE
GS-18-TR-249/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DAVID A FURCHESS
TBD IF PIF ROBERTS GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
BONNIE ANN GENTRY
GS-18-TR-271/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
ERIC GIBSON
GS-18-CR-398/ASSAULT/DAKOTA MAZE
SHONAE RAE GRAYBEAL
HAMPTON GS-18-CR-306/VANDALISM AS DOMESTIC/INV B SUTHERLAND
MARTY BRANDON GREENWELL
HEARING/STNAW
VIOL DATE 2/28/18
PDGS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN
DAVID ALLEN GREER
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CRESS
DEVIN RAY GREER
GS-18-CR-433/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
ANDREW JAMES GWINN
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-690/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE
CECILIA DENISE HAMMONS
GS-18-TR-262/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
ASHLEY NICOLE HARGETT
GS-18-TR-276/SPEEDING/THP C DUNN
JAMES RYAN HAYWORTH
JUD DIV MCEWEN
GS-17-CR-207/AGG BURGLARY/DEP J FERGUSON
DEVON G HUMPHREY
GS-18-CR-350/TWRA R ROSIER
CT-1 SIMPLE POSS
CT-2/POSS DRUG PARA
JUSTIN DAVID JACOBS
GS-18-TR-239/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 2ND
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
CRYSTAL JAMES
HEARING/STNAW CANTWELL
GS-18-CR-217/HARASSMENT/ANDREW JAMES
GREGORY MICHAEL JOHNSON
GS-18-CR-432/VIOLATION TN SEX OFFENDER REGISTRATION/CD J WOODARD
BRENT DEAN LEWIS
TO HAVE DLGS-18-CR-213/DOSL/THP C DUNN
CHARLES ELBERT LIPFIRD
GS-18-CR-405/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER
JOSHUA PATRICK MCCONKEY
GS-18-TR-270/SEATBELT 1ST/THP C DUNN GS-18-CR-315/DOSL 1ST/THP C DUNN
KALEB NICHOLAS MCWHORTER
GS-18-CR-413/TWRA R ROSIER
CT-1/CRIMINAL LITTERING
CT-2/MISUSE OF REGISTRATION PLATE
CHRISTOPHER JAMES MEDLEY
PRELIMINARY HEARING
VIOL DATE 5/6/18 PD
GS-18-CR-348/PTL T BROWN
CT-1/POSS SCH II
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
CT-3/POSS DRUG PARA
JONATHAN LANE MILLER
VIOL DATE 10/17/17 PD
GS-17-CR-764/VANDALISM/DEP C HATLEY
CHELSEA B MULLINS
GS-18-CR-352/TWRA R ROSIER
CT-1/CRIMINAL LITTERING
CT-2/POSS DRUG PARA
FREDRICK LEROY MULLINS
GS-18-CR-410/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
JACQUELINE M NEATHERLY
PLEA OR HEARING VIOL DATE 7/19/17 PD GS-17-TR-543/DORL 1ST/THP C DUNN
LARRY MATTHEW NORRIS
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 4/16/18 PD
GS-18-CR-333/AGG
DOMESTIC ASSAULT/DEP A
WORLEY
GS-18-CR-334/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
MATTHEW J OSBORNE
TO HAVE DL
VIOL DATE 12/9/17 PD GS-17-CR-874/DORL 5TH/PTL T BROWN
WILLIAM MICHAEL OXENTINE
GS-18-CR-436/FALSIFICATION OF DRUG TEST/PTL M MULLINS
KEVIN ARNOLD PHILLIPS
GS-18-TR-240/SEATBELT 1ST/THP C DUNN GS-18-CR-275/DORL 1ST/THP C DUNN
CIARA RAEANN PIPER
FINAL FORFEITURE
GS-15-CR-145/INV J STOUT
CT-1/POSS SCH III FOR RESALE
CT-2/DRUG FREE SCHOOL ZONE
AMANDA D RHYMER
CAPIAS VIOL DATE 3/4/18 PD
GS-18-CR-180/POSS DRUG PARA/DEP C LIPFORD
WILEY B ROARK JR
GS-18-TR-286/SPEEDING/THP C DUNN
KEVIN J ROBERTS
GS-18-CR-351/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
WESTON TYLER ROBERTS
VIOL DATE 3/13/18 PD
GS-18-CR-198/DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
MICHAEL FREDERICK ROBINSON
TO HAVE D
PRO SE GS-18-CR-58/DORL 1ST/THP E TESTER
CARL GRANT SEXTON
FINAL FORFEITURE VIOL DATE 12/23/16 PD
GS-16-CR-1044/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN
LYNZE MARIE SNYDER
STATUS VIOL DATE 6/12/18 PD
GS-18-CR-426/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP A WORLEY
TIFFANY R STANTON
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-CR-166/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER
BILLIE J STOUT
GS-18-CR-431/DEP J NORMAN
CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS SCH IV CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/POSS LEGEND DRUG
ALICIA C SWINK
TO HAVE DL OR PLEA PRO SE
GS-17-CR-774/PTL T BROWN
CT-1/DOSL 2ND
CT-2/TRAFFIC CONTROL DEVICE
JEREMIAH JAMES S TENS
GS-18-TR-273/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
BILLY JOE TRENT
GS-18-TR-261/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
LEONARD BERT TRIVETTE JR
VIOL DATE 2/5/18 PD
GS-18-CR-95/DUI 1ST/DEP J NORMAN
JERRY LEE VANOVER JR
GS-18-CR-414/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
JOSHUA ANDREW VANOVER
GS-18-CR-409/TWRA R ROSIER
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
MATTHEW LEE WIDNER
GS-18-CR-141/VOP/CCI
GS-18-CR-434/POSS SCH II/DEP C LIPFORD
LESTER JAMES WOOD
HEARING/STNAW PRO SE
GS-18-CR-218/DISORDERLY CONDUCT/ANDREW JAMES
ROBIN NICOLE YATES
GS-18-TR-271/SEATBELT 1ST/THP C DUNN COURTNEY SHREE YOUNG COMPLIANCE
GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE X2/INV C LIPFORD
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
06/15/2018
06/08/2018 TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD, CRIMINAL TRESPASSING
06/10/2018 THOMAS D BEAVER, KINGSPORT TN, THEFT OF PROPERTY, FRAUDELENT USE OF CREDIT CARD, ATTEMPTED BURGLARY, BURGLARY OF MOTOR VEHICLE X 3, EVADING ARREST BY FOOT, POSSESSION OF A WEAPON AS A CONVICTED FELON, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
06/10/2018 DEANGELO D HOLT, LEBANON TN, ASSAULT AS DOMSTIC VIOLENCE
06/11/2018 DAVID A BLAKELY, GENTRY CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
06/11/2018 DEVIN R GREER, FURNANCE CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
06/12/2018 TONY L BROWN, SNYDER RD, CRIMINAL IMPERSONATION
06/12/2018 KARL D CHAPPELL, ANTICOH RD, CRIMINAL TRESPASSING, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW IN A VEHICLE
06/12/2018 JOSEPH D DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
06/12/2018 RICHARD D HALL, DOE CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
06/12/2018 LYNZE M SNYDER, SEA HORNE LN, FUGITIVE FROM JUSTICE
06/12/2018 TYLER D TAYLOR, MTN CITY, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING ORDER
06/12/2018 LATOSHA N TOWNSEND, LAUREL RD, VIOLATION OF PROBATION
06/13/2018 BRANDON R CHURCH, MAIN ST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
06/13/2018 ZACHARY S DEAN, HOSPITAL HILL RD, FAILURE TO APPEAR
06/13/2018 KAYLA M LOWE, VILLAGE SQUARE LN, FELONY FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
06/13/2018 BILLY E POTTER, VILLAGE SQUARE LN, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
06/14/2018 JOSEPH A DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, PUBLIC INTOXICATION
06/14/2018 GREGORY M JOHNSON, REECE RD, VIOLATION OF TENNESSEE SEX OFFENDER REGISTRY
06/14/2018 GARY G REECE, POPLAR ST, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
06/14/2018 AMANDA D RHYMER, GEORGIA ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR
City Law Enforcement Incidents May 2018
Out of Service 0
Need Investigator 1
Checking Vehicle 87
4 Wheeler-ATV 0
Alarms 19
Alarm Panic / Hold Up 4
Alarms_False 0
Alarms_Actual Break In 0
Animal – Deer 0
Animal – Dog 11
Animal – Other 1
Animal- related
Assaults 7
BOLO 1
Break Ins in Process 2
Break Ins not in Process 4
Child Abuse 0
Disorderly House 0
Disorderly Person 2
Disturbing the Peace 1
Domestic- Physical 3
Domestic- Verbal 3
Domestic Violence
Drag Racing 1
Drive Off 0
Driving With No License 2
Drugs Present (possible) 2
Drunk Driver (possible) 1
Elderly 0
Exposure of Person 0
Extra Patrol Requested 3
False Call 0
Fight 4
Fire- Alarm 3
Fire- Brush 0
Fire- Other 2
Fire- Structure 0
Fire- Vehicle 0
Fire Calls 0
Flooding/High Water 0
Funeral Escort 2
Gas Drive Off 0
Harassment 3
Hazard 1
Hazmat Incident 1
Hit & Run 0
Kidnapping 1
Illegal Dumping 1
Larceny 0
Law – Other 24
Mental Transport 0
Missing Adult 0
Missing Child 1
Motorist Assist 1
Open 911 Line 3
Pager Test 0
Prowler 2
Psychiatric 0
Public Drunk 2
Rape 0
Reckless Driver 7
Riot 0
Rock Slide 0
Runaway Child 0
School Traffic 0
Shooting 1
Shoplifting 2
Smoke Investigation 0
Speak to an Officer 28
Stolen Vehicle 3
Suicide or Attempted 1
Suspicious Person 6
Suspicious Vehicle 4
Theft 8
Threats 3
Trespassing 6
Unruly Juv 0
Unwanted Guest 2
Vandalism 2
Violation of Order of Protection 0
Water Leak / Break 0
Welfare Checks 6
Wreck with animal 0
Wreck with out injury 15
Wreck with injury 0
Totals 300
Report submitted by Director Jerry S Jordan