This week’s sheriff and court reports

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Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
10/07/2016

09/30/2016    ROBERT R DELUCA, BRISTOL TN, FAILURE  TO APPEAR, VIOLATION OF BOND MONITORING, VIOLATION OF  PROBATION

09/30/2016    SHERRY C MINK, FAIRVIEW AVE, VIOLATION OF PROBATION

09/30/2016    CURTIS  E NELSON II, RATTVILLE AL, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF   SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF
DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS  LICENSE

09/30/2016    DAVID L PLEASANT, HWY 67W, LEAVING  THE SCENE OF AN ACCIDENT- PROPERTY  DAMAGE, FAILURE TO REPORT AN  ACCIDENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

09/30/2016    AUSTIN C STOUT, INDUSTRIAL DR, POSSESSION OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE

09/30/2016    MISTY D WOERNER, PINE ORCHARD RD, PUBLIC INTOXICATION

10/01/2016    JOY L REECE, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF PROBATION

10/01/2016    JACOB G SHOOK, BOONE NC, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS

10/02/2016    WENDY G CAMPBEL, HWY 91 N, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY

10/02/2016    DONNA T GUSTI, CHESTERFIELD VA,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

10/02/2016    DAVID P MOORE, GRINDSTAFF RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

10/02/2016    MARILYN E WOLFE, JOHNSON CITY TN, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS

10/03/2016    JUSTAN D BENNETT, LODGE ST,  POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS,   AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, THEFT OF PROPERTY, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS

10/03/2016    JOHN C BROOKS, SWIFT HOLLOW RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

10/03/2016    ASHLEY J FERGUSON, GREENVILLE TN,  POSSESSION OF CONTRABAND INTO A   PENAL FACILITY, VIOLATION OF PROBATION

10/03/2016    SANDRA L ROOP, DEER RUN RD, ASSAULT  AS DOMESTIC VIOLENCE

10/03/2016    ISIAH A ROSS, CRACKERS NECK RD,  LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT,  FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT

10/04/2016    KAILA S BROOKS, VILLAGE SQUARE DR, VIOLATION OF PROBATION

10/04/2016    DUSTIN R LACEY, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION

10/04/2016    JOSEPH P STORIE, DOE CREEK RD,  VIOLATION OF PROBATION X 3

10/05/2016    JOEY L HAMM, CRESTON NC, VIOLATION OF PROBATION

10/05/2016    MARK A MOUNTS, DILLON RD, CRIMINAL  IMPERSONATION, SIMPLE POSSESSION   OF SCHEDULE II DRUGS, VIOLATION OF  PROBATION

10/06/2016    ROBERT J BLANKENSHIP, SUGAR CREEK RD, VIOLATION OF COMMUNITY  CORRESTIONS

10/06/2016    DANIEL M FRITZ, DRY STONE BRANCH, VIOLATION OF PROBATION

10/06/2016    JAMES D HARRISON, PINEY FLATTS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV  DRUGS, DRIVING ON REVOKED DRIVERS  LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED
CONSENT LAW

10/06/2016    THOMAS R LOWE, ELLER RD, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR  RESTRAINING ORDER

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any natuture

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY L. STREET, PRESIDING
MONDAY, OCTOBER 17, 2016

HEATH C. ASCHENBACK FOR P.D.L. PD CC-2015-CR-170 / CT#1: DUI 2ND CT#2: DRIVING WHILE REVOKED CT#3: AGG. ASSAULT ON AN OFFICER CT#4: SEATBELT CT#5: FINANCIAL RESPONSIBILITY CT#6: TRAFFIC CONTROL DEVICE CT#7: LEFT OF CENTER CT#8: FAILURE TO USE TURN SIGNAL CC-2015-CR-171 / CT#1 & 2: FELONY RECKLESS ENDANGERMENT X2 CT#3: FELONY EVADING BY MOTOR VEHICLE CT#4: RESISTING ARREST CT#5: RECKLESS DRIVING CC-2016-CR-102 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

WILLIAM BLAIR ASCHENBACK ARRAIGNMENT CC-2016-CR-132 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

ANTHONY BELTRAN PROBATION VIOLATION 5842 / CT#1: POSS CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT#2: POSS PARAPH. 5928 / CT#1: SIMPLE POSS. 6123 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: VANDALISM OVER $1000 CT#3: RECKLESS ENDANGERMENT (FELONY)

COTY JAMES BREWER ARRAIGNMENT TRUE BILL 7/1/16 CAPIAS FROM 7/21/16 CC-2016-CR-90 / CT#1: FELONY EVADING BY MOTOR VEHICLE CT#2: DRIVING WHILE SUSPENDED 2ND CT#3: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT CT#4: EVADING BY FOOT CT#5: RECKLESS DRIVING CT#6: TRAFFIC CONTROL DEVICE CT#7: FAILURE TO USE TURN SIGNAL

MORGAN CHURCH STATUS OF EVALUATION PD CC-2016-CR-23 / CT#1: THEFT OF PROPERTY CT#2: DRIVING WITHOUT LICENSE CC-2016-CR-106 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

ANITA KAY COOK FOR P.D.L. & PROBATION VIOLATION FALLIN STATUS OF TREATMENT 5839 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CC-2015-CR-118/ CT#1: MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE CT#2: PROMOTION OF METH. MANU. CT#3: MAINTAINING A DWELLING CT#4: FELONY POSS. DRUG PARAPH. CC-2016-CR-30 / CT#1: SALE SCH II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT#2: SALE SCH. II CT#3: MAINTAINING A DWELLING

DEREK STEVEN EGGERS FOR P.D.L. SMITH CC-16-CR-28 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: VANDALISM OVER $500 CT#3: THEFT UNDER $500

JOHN DAVID FRITZ ARRAIGNMENT TO HIRE ATTY. CC-2016-CR-77 / CT#1-3: SALE SCH. II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT X3
STEVIE BRIAN ISAACS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-14 / CT#1: THEFT OVER $10000 CT#2: AUTO BURGLARY CT#3: RESISTING ARREST CC-2016-CR-15 / CT#1: EVADING ARREST BY VEHICLE CT#2: THEF UNDER $500 CT#3: EVADING ARREST CT#4: DRIVING WHILE SUSPENDED

MATTHEW JAMES JOHNSON FOR P.D.L. FALLIN CC-2015-CR-107 / CT#1: TAMPERING W/ EVIDENCE CT#2: BURGLARY CT#3: THEFT OVER $1000 BUT UNDER $10000

STEVEN MARK MALONE PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 10/30/15 CC-2015-CR-93 / CT#1: PROMOTING METH. MANU. CT#2: CONSPIRACY TO INITIATE THE MANU. OF METH
JESSE RAY OLIVER PROBATION VIOLATION & PROBATION VIOLATION SUMMONS 6234 / CT#1: THEFT OVER $10000 TAKEN UNDER ADVISEMENT ON 10/30/15 CC-2013-CR-58 / CT#1: CONTRABAND IN A PENAL FACILITY

WILLIAM H PHILLIPS, SR. JURY TRIAL 11/15/16 STOUT CC-2015-CR-129 / CT#1: ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER CT#2: ATTEMPTED RAPE

NICHOLAS SENNEFELDER PROBATION VIOLATION FALLIN JUDGMENT 12/15/14 CC-2013-CR-213 / CT#1: DOSL CT#2: DUI 1ST CT#3: POSS HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE CT#5: SIMPLE POSS. CC-2013-CR-200 / CT#1: DOSL CT#3: SEATBELT CC-2014-CR-51 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
CC-2014-CR-73 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
DANIEL J SNYDER FOR P.D.L. FALLIN CC-2015-CR-204 / CT#1: POSS. SCH. II W/ INTENT TO SELL CT#2: POSS. SCH. IV W/INTENT TO SELL CT#3: POSS. SCH. VI W/ INTENT TO SELL CT#4: POSS. DRUG PARAPH. CT#5: CRIMINAL TRESPASSING

BETHANY MARIE TEAGUE ARRAIGNMENT CC-2016-CR-141 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

ALEXANDRIA DAWN TESTER PROBATION VIOLATION TO HIRE ATTY JUDGMENT 9/1/15 CC-2013-CR-194 / CT#1: SIMPLE POSS. CT#2: POSS PARAPH. CT#3: CRIMINAL IMPERSONATION CC-2014-CR-16 / CT#1: SIMPLE POSS.

LLOYD THOMAS WATSON JR. ARRAIGNMENT CC-2016-CR-103 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

ROBERT JOSEPH BLAKENSHIP PROBATION VIOLATION JUDGMENT 3/24/16 CC-2015-CR-11 / CT#1: INITIATION PROCESS TO MANU. METH. CT#2: PROMOTION OF METH. MANU.

 

October 12, 2016