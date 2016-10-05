This week’s sheriff and court reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
Sheriff’s Report
09/30/2016
09/23/2016 WILLIAM J BURGESS, REECE HILL RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
09/23/2016 EUGENE R JONES, JR, MOCKINGBIRD LN VIOLATION OF PROBATION
09/23/2016 KASSANDRA M MARTINEZ, CRESTVIEW DR, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE
09/23/2016 CHARLES A SLEMP, HWY 67 w, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
09/24/2016 SCOTT A PLEASANT, HWY 67 W, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
09/24/2016 BETHANY M TEAGUE, EASTRIDGE LN, FAILURE TO APPEAR X 2
09/25/2016 JESSE R OLIVER, DRY STONE BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
09/26/2016 DAVID K BITTER, HAMPTON ST, VIOLATION OF PROBATION
09/26/2016 BARBARA B DENNY, FOX HOLLOW RD, LITTERING
09/26/2016 MANDY J FLETCHER, PIERCETOWN RD, THEFT U/$500, FORGERY O/$1000
09/27/2016 ADAM G ERICKSON, WINCHESTER RD, CRIMINAL TRESPASSING, RESISTING ARREST
09/27/2016 ALISHA D KOPE, BERRY BRANCH RD, TAMPERING OR FABRICATING EVIDENCE, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS,
POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARPHERNALIA
09/27/2016 MINDY L PHILLIPS, CAMPBELL RD, AGGRAVATED ARSON, VANDALISM INVOLVING DOMESTIC VIOLENCE
09/27/2016 MARY N STANLEY, GLENN DR, THEFT U/$500, FORGERY O/$1,000, FORGERY U/$10,000
09/28/2016 JERRY D LUNCEFORD, SLEMPS BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC
VIOLENCE, POSSESSION OF A HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF A FIREARM WHILE IN COMMISSION OF A DANGEROUS FELONY
09/28/2016 COTY J PENNINGTON, IVY ST, VIOLATION OF PROBATION, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
09/28/2016 KEVIN T WALKER, HAMPTON ST, ATTACHMENT – FAILURE TO APPEAR
09/29/2016 WILLIAM S ADAMS, HWY 67 W, THEFT OF PROPERTY U/$500, AGGRAVATED BURGLARY
09/29/2016 LISA HAMPTON, VILAS NC, PUBLIC INTOXICATION
09/29/2016 TOMMY E HARTLEY, COLLINS ST, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
09/29/2016 THOMAS R LOWE, W HOLY HILL RD, SOLICITATION OF A MINOR
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016
STEPHANIE LYNN ARNOLD GS-16-TR-921/ FIN RESP/ CPL NORMAN
APRIL DAWN ATWOOD LAB RESULTS PD GS-16-CR-284/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ FELONY POSS SCH II CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ VIOL IMPLIED CONSENT GS-16-TR-346/ DEP JOSH PETERS
CT-1/ SEATBELT CT-2/ LIGHT LAW
AMBER BAKER GS-16-TR-715/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ DUE CARE GS-16-CR-562/ DEP PETERS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VIOLATION IMPLIED CONSENT CT-3/ LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE
ZACHARY MICHAEL BENNETT TBI CERT/ DIVERSION PRO SE GS-16-CR-708/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN GS-16-CR-709/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN
SANDRA J BITTER HYDER GS-16-CR-575/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-378-V/ VOP/ CCI
DAVID DWAYNE BLANKENSHIP TO HAVE DL GS-15-CR-796/ DOSL/ DEP RYAN CURD
DENNIS EDWARD BLEVINS HEARING/STNAW GS-16-CR-724/ DEP NORMAN CT-1/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-3/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL CT-4/ FALSE REPORT CT-5/ PUBLIC INTOX
ROY ALEX BLEVINS HEARING/STNAW CONWAY GS-16-CR-452/ DUI/ INV SHAWN BROWN
SKYLAR A. BRANSON GS-16-CR-766/ DEP ROARK CT-1/ POSSESSION SCHEDULE II CT-2/ ATTEMPTED ESCAPE CT-3/ POSSESSION PROHIBITED WEAPON CT-4/ RESISTING STOP, FRISK, HALT CT-5/ POSSESSION LEGEND DRUGS CT-6/ FUGITIVE FROM JUSTICE
GLEENWOOD L BROCKWELL SMITH GS-16-CR-730/ PTL. THOMAS BROWN CT-1/ DISORDERLY CONDUCT CT-2/ PUBLIC INTOX CT-3/ EVADING ARREST CT-4-6/ ASSAULT ON OFFICER CT-7/ INTRO CONTRBAND INTO PENAL FACILITY CT-8/ THEFT UNDER $500 CT-9/ RESISTING ARREST CT-10/ POSS DRUG PARA CT-11/ SIMPLE POSS SCH II CT-12/ SIMPLE POSS SCH VI CT-13/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-14/ AGG ROBBERY GS-15-CR-405-V/ VOP/ CCI
GEORGE ROBERT BROOKS GS-16-TR-916/ DEP JOSH PETERS CT-1/ IMPROPER PASSING CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP
DONNA L BUNTING GS-16-CR-717/ DORL 2ND/ ASST CHIEF JOEY NORRIS
MELODIE M. BUNTON GS-16-CR-729/ PTL FRITTS CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ VANDALISM
CARMEN HERNANDEZ CABRERA GS-16-CR-685/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ PTL BROWN
MICHAEL RAY CHRISTIAN GS-16-CR-718/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT/ INV LIPFORD
TIMOTHY REED CHURCH SR GS-16-CR-574/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ VICL GS-16-TR-759/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FAILURE TO SIGNAL GS-15-TR-695/ VOP/ CCI
ROBERT LEE CLARK TO BE DISMISSED PD GS-16-CR-78/ VIOL TN SEX OFFENDER ACT/ CHIEF DEP JOE WOODARD
JOSHUA HAROLD CLAWSON PYMT/COMPLIANCE SMITH 84369, 70, 84171/ VOP/ CCI GS-15-CR-196/ DISORDERLY CONDUCT/ DEP RYAN CURD
JEFFREY CHARLES COOK TO HAVE DL GS-16-CR-370/ DRIVING W/O LICENSE/ THP CHRIS DUNN GS-16-TR-455/ SEATBELT/ THP CHRIS DUNN
DANA HAROLD CORNETT GS-16-CR-518/ POSS DRUG PARA/ DEP JOSH PETERS
MARGIE MARIE DANNER GS-16-TR-918/ DORL/ CPL NORMAN
RANDALL M. DAVIS JR. GS-16-CR-767/ DEP PETERS CT-1/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSS SCHEDULE II CT-3/ PUBLIC INTOXICATION
LENA HELEN DUGGER GS-16-CR-769/ DOMSETIC ASSAULT/ INV SUTHERLAND
TONY EUGENE DUGGER GS-16-CR-768/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND 3:15 FREDD W. DUNCAN JR PETITION FOR PYMT PLAN/ STAY OF REVOCATION PRO SE GS-15-CR-685/ PTL. THOMAS BROWN CT-1/ PUBLIC INTOX CT-3-5/ SIMPLE ASSAULT CT-6/ RESISTING ARREST
JIMMY RAY EGGERS HEARING/STNAW NORRIS WITHDRAWN AS ATTY GS-16-CR-682/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND CASH ATTY ON 682 ONLY GS-16-CR-451/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JEFF NORMAN GS-15-CR-784-V/VOP/ CCI GS-15-CR-463-V/ VOP/ CCI
TONNIE S. EGGERS HEARING/STNAW SMITH GS-16-CR-304/ DEP NORMAN/ DOMESTIC ASSAULT GS-16-CR-716/ INV SUTHERLAND/ DOMESTIC ASSAULT GS-15-CR-741V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
BILLY WAYNE FORRESTER GS-14-CR-510-V/ VOP/ CCI
CASSIDY ROSE FRANCISCO GS-16-CR-665/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT/ DEP BROWN
DAVID A FURCHESS HEARING/STNAW STOUT GS-16-CR-555/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP MARK GLADDEN
NICKEY ROBERT GENTRY TO HIRE ATTY GS-16-CR-637/ DUI/ THP CHRIS DUNN GS-16-TR-840/ THP CHRIS DUNN CT-1/ FIN RESP CT-2/ DUE CARE
DAVID J. GIBSON GS-16-CR-776/ PUBLIC INTOXICATION/ DEP NORMAN
JAMES ERIC GIBSON GS-15-CR-557V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
MARTY BRANDON GREENWELL HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-TR-326/ DOSL/ DEP PETERS GS-16-CR-115/ THEFT UNDER $500/ SGT RON SHUPE
MARTY G GREENWELL HEARING/STNAW CASH GS-16-CR-458/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN
DEVIN RAY GREER COURT ORDER SAYS 9-28/ O.R FROM JAIL SAYS 10-12 GS-16-CR-141V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
RICHARD TRAVIS GRINDSTAFF GS-16-CR-416/ DOSL 2ND/ THP DUNN GS-16-TR-550/ SEATBELT/ THP CHRIS DUNN
MICHAEL IVAN GUINN HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-466/ ASST CHIEF JOEY NORRIS CT-1/ PUBLIC INTOX CT-2/ SHOPLIFTING
SCARLETT WILSON GUY SMITH GS-16-CR-617/ TRP DUNN/ DORL 2ND GS-16-TR-813/ TRP DUNN/ SEATBELT 2ND
BARBARA ANN HALL TO HAVE DL GS-16-CR-70/ DORL/ THP DUNN GS-16-TR-89/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP
SAMANTHA NORMA HALL GS-15-TR-63V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
CHARLES NEIL HAWKINS HEARING/STNAW PD GS-16-CR-649/ DEP JOSH PETERS CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ PUBLIC INTOX
DANIEL T. HAWKINS GS-16-CR-770/ THEFT OF PROPERTY/ PTL MULLINS
MIRANDA N HAYWORTH GS-16-TR-851/ SEATBELT/ THP TESTER
TIARA RENEE HOYLE GS-16-CR-669/ INTO CONTRABAND INTO PENAL FACILITY/ INV LIPFORD
MICHELLE DIANA HULL GS-16-CR-581V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
REBEKAH MAUDE HUMPHREY GS-16-CR-764/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARAPHERNALIA CT-3/ POSS SCHEDULE IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCHEDULE II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING FELONY
JAMIE EARL ICENHOUR HEARING/STNAW PD GS-16-CR-696/ VANDALISM/ LULA MEADE GS-16-CR-697/ CRIMINAL TRESPASSING/LULA MEADE
LINDA M JONES JUDICIAL DIVERSION DISMISSAL PRO SE GS-15-CR-434/ WORTHLESS CHECK/ MICHAEL BARBER
RAYBURN EUGENE JONES GS-16-CR-64V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
JEREMY M JOYCE TO HAVE DL SPROLES GS-16-CR-400/ DORL 3RD/ THP TESTER GS-16-TR-508/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT
ALISHA D KOPE GS-16-TR-897/ DEP PETERS CT-1/ FIN RESP CT-2/ DOSL
DUSTIN RICHARD LACEY GS-16-CR-785/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP MINK
DAKOTA LAWTON PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-739/ SPEEDING/ THP TESTER
BRADLEY ALLEN LIPFORD GS-16-CR-775/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARAPHERNALIA CT-3/ POSS SCHEDULE IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCHEDULE II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING FELONY
TERRY LEE LIPFORD JR GS-16-TR-877/ CONSUMPTION OF ALCOHOL UNDER 21/ CPL NORMAN GS-16-TR-876/ DL VIOL/ CPL NORMAN GS-16-CR-666/ DUI/ CPL NORMAN
SHATONA LEE LUNCEFORD PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-214-V/ VOP/ CCI
MARTINEZ JOSE MALDOMADO TO HAVE ATTY GS-16-CR-627/ DUI 2ND/ THP DUNN GS-16-CR-628/ POSS HANDGUN WHILE INTOXICATED/ THP DUNN GS-16-TR-829/ SEATBELT/ THP DUNN
JACOB RAY MAIN GS-16-TR-986/ DEP PETERS CT-1/ SEATBELT CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ REG VIOL CT-4/ FIN RESP CT-5/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-985/ ALTERING/FALSIFYING PLATE/ DEP PETERS
MARK KEVIN MANNING JR GS-16-CR-740/ DUI/ DEP NORMAN
CODY R MAYS HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-130/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DORL CT-2/ FELONY POSS SCH II RESALE CT-3/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-151/ IMPEDING TRAFFIC/ DEP JOSH PETERS GS-15-TR-1142/ SEATBELT/THP
DUNN GS-15-CR-764/ DOSL/ THP DUNN GS-16-CR-659/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-506/ SIMPLE POSS SCH II/ DEP CHRIS BROWN
JEREMY DEAN MAYS GS-16-CR-663/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JEFF NORMAN
STEPHANIE NICOLE MAYS GS-16-CR-783/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP MINK
J. GUADALUPE LEON MONTES GS-16-TR-898/ CPL NORMAN CT-1/ DL VIOL CT-2/ FIN RESP
DOMINIC G MOSES GS-16-TR-917/ DEP PETERS CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP CT-4/ REG VIOL
GARY LEE MOSLEY GS-16-CR-640/ INV CHRIS LIPFORD CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL
MICHAEL NORRIS GS-16-CR-635/ CRUELTY TO ANIMALS/ DEP PETERS GS-16-CR-635/ RABIES VACCINATION REGISTRATION REQUIRED/ DEP PETERS
WOODROW SCOTT ORNDORFF III GS-16-TR-882/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ DORL CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-782/ DORL 5TH OFFENSE/ DEP NORMAN
MEGAN NICOLE OSBORNE HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-619/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN GS-16-CR-421-V/ VOP/ CCI GS-16-CR-461/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-371/ DRIVING W/O LICENSE/ THP DUNN
IGNACIO OLMEDO PYMT/COMPLIANCE/ COSTS TAXED TO AFFIANT GS-16-CR-473/ TELEPHONE HARRASSMENT/ RAEANN EMERSON
CODY ALLEN PARKER HEARING/STNAW CASH GS-16-CR-551/ DEP RYAN CURD CT-1/ PUBLIC INTOX
CT-2/ AGG BURGLARY GS-15-TR-1170-V/ VOP/ CCI GS-16-TR-617/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ REG VIOL CT-2/ FIN RESP
MINDY LEIGH PHILLIPS GS-16-TR-694/ DEP NORMAN CT-1/ DORL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ LIGHT LAW
JAKE HARRISON POTTER HEARING/STNAW HAMPTON GS-16-CR-532/ DEP JOSH PETERS CT-1/ SIMPLE POSS SCH II CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL GS-14-CR-396, 344-V/ VOP/ CCI
BENJAMIN CODY PORTER PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-157/ MUFFLER LAW/ THP DUNN
CHRISTOPHER R PROSISE GS-16-TR-901/ DEP PETERS CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP
GREGORY DARRYEL REECE HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-278/ DRIVING LEFT OF CENTER/ DEP PETERS
THOMAS ABRAHAM REEDY LAB RESULTS PD GS-16-CR-512/ DEP JOSH PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ FALSE REPORT CT-3/ POSS DRUG PARA
JOEL P ROBERTS GS-16-CR-761/ ASSAULT ON AN OFFICER/ DEP SHAWN BROWN GS-15-CR-733V/ PROBATION VIOLATION/ CCI GS-13-CR-1407V/ PRONATION VIOLATION/ CCI GS-13-CR-1766V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
WANDA S ROOP GS-16-CR-672/ TELEPHONE HARRASSMENT/ CPL NORMAN
WARREN E ROOP GS-16-CR-643/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL GS-16-CR-673/ INV SUTHERLAND CT-1/ EVADING ARREST CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ DUI CT-4/ VICL CT-5/RESISTING ARREST CT-6/ POSS HANDGUN UNDER INFLUENCE
EDWARD TIMOTHY ROZZELLE HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-185/ DUI/ DEP NORMAN GS-16-TR-250/ DEP NORMAN CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL CT-3/ LEFT OF CENTER
MIGUEL F SANTIAGO GS-16-CR-515/ NO DRIVERS LICENSE/ THP DUNN
CHARLES ALLEN SLEMP GS-16-CR-789/ DEP MINK CT-1/ VANDALISM AS DOMESTIC CT-2/ POSSESSION SCHEDULE IV CT-3/ POSSESSION SCHEDULE II CT-4/ POSSESSION LEGEND DRUG
CONNIE LYNN SMITH GS-16-CR-711/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP BROWN
JACOB CLINTON SPRAGUE PYMT/COMPLIANCE GS-14-TR-1148-V/ VOP/ CCI
MITCHELL L STOUT GS-16-TR-900/ DEP JOSH PETERS CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP CT-4/ EXPIRED DL
CHRISTOPHER MICHAEL SULLIVAN GS-15-CR-698V/ PROBATION VIOLATION/ CCI
BETHANY MARIE TEAGUE CAPIAS GS-16-CR-538/ INV CRESS CT-1/ THEFT OF PROPERTY CT-2/ FORGERY
JASON JETHRO TEAGUE HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-542/ THEFT UNDER $500/ INV MATT CRESS
JEREMIAH JAMES S TENS (AKA SCOTT MCKINNEY) HEARING/STNAW PD GS-16-CR-476/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JOSH PETERS GS-16-CR-477/ RESISTING ARREST/ DEP JOSH PETERS GS-16-CR-758/ DEP PETERS CT-1/THEFT OF PROPERTY CT-2/ CRIMINAL TRESPASSING GS-15-CR-789-V/ VOP/ CCI
JESSICA MARIE THOMPSON GS-16-TR-667/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ FIN RESP
REGINA WARREN THOMPSON GS-16-TR-920/ TRAFFIC CONTROL DEVICE/ CPL NORMAN
BRYAN LEE VOSS PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-118-V/ VOP/ CCI
CURTIS BRUCE WADE TO HAVE DL GS-16-CR-295/ DORL 2ND/ THP DUNN
SHIRLEY RUTH WADE PRO SE GS-16-TR-368/ ALLOWING UNLICENSED DRIVER TO DRIVE/ THP DUNN
KEITH M WRIGHT GS-16-CR-736/ BUI/ TWRA ROSIER GS-16-CR-745/ VICL/ TWRA ROSIER GS-16-CR-746/ TWRA ROSIER CT-1/ FLOATATION DEVICES CT-2/ RULES & REGS
KEVIN SCOTT WALTERS GS-16-TR-848/ DEP PETERS CT-1/ REG VIOL CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP
KENNETH G WALTON HEARING/STNAW PRO SE GS-16-CR-647/ FAILURE TO APPEAR FOR JAIL TIME/ DEP JOE WOODARD
BRIANNA MORGAN WHITE GS-16-TR-545/ DEP PETERS CT-1/ REG VIOL CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP CT-4/ REG TO BE CARRIED
JAMES EDWARD GLENN WILLIAMS TO HAVE DL/ PLEA GS-16-CR-586/ DOSL/ DEP JEFF NORMAN GS-16-TR-778/ REG VIOL/ CPL NORMAN
RACHEL MARIE WILLIAMS GS-16-CR-777/ PTL MULLINS CT-1/ POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSSESSION SCHEDULE II CT-3/ POSSESSION SCHEDULE III CT-4/ SIMPLE POSSESSION SCHEDULE VI GS-16-CR-775/ INV STOUT CT-1/ POSSESSION METH FOR RESALE CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE GS-16-CR-774/ SALE OF METH/ INV STOUT
TANDY CLYDE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-271/ DORL/ DEP NORMAN
BOBBY JOE WINTERS GS-16-TR-883/ DEP PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL CT-3/ LIGHT LAW CT-5/ LIGHT LAW
COURTNEY SHREE YOUNG DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-315/ CASUAL EXCHANGE SCH III X 2/ INV LIPFORD
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016
DAVID E ADAMS GS-16-TR-941/ THP DUNN CT-1/ DL VIOL CT-2/ SEATBELT
CARLOS ROBERTO ARTIDIELLO GS-16-TR-954/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN
APRIL DAWN ATWOOD PD GS-16-CR-284/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ FELONY POSS SCH II CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ VICL GS-16-TR-346/ DEP JOSH PETERS CT-1/ SEATBELT CT-2/ LIGHT LAW
ROBBIE LARUE BARNHILL GS-16-TR-862/ SEATBELT/ THP DUNN
SKYLAR A BRANSON PD GS-16-CR-766/ DEP ROARK CT-1/ POSS SCH II CT-2/ ATTEMPTED ESCAPE CT-3/ POSS PROHIBITED WEAPON CT-4/ RESISTING ARREST CT-5/ POSS LEGEND DRUGS CT-6/ FUGITIVE FROM JUSTICE
JEFFERY D BRINKER GS-16-TR-909/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ RECKLESS DRIVING CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-704/ DOSL/ THP TESTER
KYLE JEFFERY BROOKS GS-16-TR-905/ SPEEDING/ THP DUNN
SAMUEL A BROWN GS-16-TR-969/ SPEEDING/ THP TESTER
JOHN DILLON CHURCH FALLIN GS-16-CR-311-V/ VOP/ CCI
LIBBY ANNETTE CHURCH PYMT/COMPLIANCE LONDON GS-16-TR-828/ SPEEDING/ THP DUNN
JIMMY EARL COFFEY PYMT/COMPLIANCE PRO SE 80192-V/ VOP SUMMONS/ CCI
BILLY LEE COMBS GS-16-TR-872/ FIN RESP/THP DUNN
MATTHEW MICHAEL COOPER GS-16-TR-890/ SEATBELT/ THP DUNN
ROBERT SHANE CORNETT GS-16-TR-925/ SPEEDING/ THP DUNN
MARCARLRIOUS DEWAYNQUEZ CRAFT GS-16-CR-701/ SIMPLE POSS MARIJUANA/ INV JON STOUT
TIMOTHY LEE CRESS GS-16-TR-960/ SEATBELT/ THP DUNN
DAVID WAYNE CROSSWHITE GS-16-TR-907/ SPEEDING/ THP DUNN
DUANE ERIC DANNER GS-16-TR-963/ SEATBELT/ THP DUNN
ANGELA BARRY DAVIS GS-16-TR-962/ SPEEDING/ THP DUNN
BARBARA DENNEY GS-16-CR-792/ LITTERING/ SANDY HAMMONS, LITTER CONTROL OFFICER
ERNEST RICHARD DUGGER GS-16-TR-955/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-727/ NO DRIVERS LICENSE/ THP DUNN
JENNIFER LYNN DUGGER TBI CERT/DIVERSION PD GS-16-CR-459/ FORGERY/ THP TESTER GS-16-TR-555/ THP TESTER CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-460/ DORL/ THP TESTER GS-16-CR-461/ IDENTITY THEFT/
THP TESTER
WILLIAM LEE DUTTON 59640/ VOP
JOHNNIE PRESTON FALLS GS-16-CR-528/ PTL CLIFTON WORLEY CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL
JASON ALLEN FELTNER GS-16-TR-894/ SEATBELT/ THP TESTER GS-16-CR-690/ DORL/ THP TESTER
CARRIE APRIL FINCHER GS-16-TR-956/ SEATBELT/ THP DUNN
MARK EVANS FLAHART GS-16-TR-928/ SEATBELT/ THP DUNN
CODY B FLETCHER HEARING/SNTAW FALLIN GS-16-CR-691/ JOYRIDING/ LINDA MORETZ
MANDY JEAN FLETCHER PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-838/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP
NICHOLAS RYAN FLETCHER HEARING/STNAW PD GS-16-CR-684/ VANDALISM AS DOMESTIC ASSAULT/ INV SUTHERLAND
CORY EDWARD FORRESTER GS-16-TR-869/ THP DUNN CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP
PHILLIP LEE GENTRY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-639/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RYAN CURD
CASSANDRA LENELL BLACKWELL-GILLAND GS-16-TR-887/ SPEEDING/ THP DUNN
RUBY SAMANTHA GILLIAM GS-16-TR-946/ SEATBELT/ THP DUNN
TREVOR LEE GILLIAM GS-16-TR-886/ SPEEDING/ THP DUNN
RITCHIE EDWIN GREENE GS-16-TR-957/ SEATBELT/ THP DUNN
DONNA THORNTON GUSTI GS-16-CR-803/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND
CYNTHIA M HALL DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-TR-344/ SIMPLE POSS SCH II/ THP BARGER
CHRISTOPHER JAMES HAMPTON GS-16-TR-927/ REG VIOL/ THP DUNN
DAVID CURTIS HARGETT GS-16-CR-654/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-874/ WINDOW TINT/ THP DUNN
BOBBI A HAWKS GS-16-TR-980/ SEATBELT/ THP TESTER
JOSHUA ANTHONY HAYES MENTAL EXAM REPORT PD GS-16-CR-558/ ARSON/ INV MATT CRESS
AMY SUE HENLEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-699/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK
ROBERT MICHAEL HODGES PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-714, 720-V/ VOP SUMMONS/ CCI
JODI ANN HOLT GS-16-TR-944/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN
TONY D HUFFMAN GS-16-TR-923/ SEATBELT/ THP TESTER
REBEKAH MAUDE HUMPHREY TBI CERT/ DIVERSION SMITH GS-16-CR-764/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ POSS SCH IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCH II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
ZACHARY DAVID JACOBS GS-16-TR-860/ SPEEDING/ THP DUNN
CHARLES ROBERT KILGORE GS-16-TR-867/ SEATBELT/ THP DUNN
TIFFANY NICOLE LAWLER PD GS-16-CR-714-V/ VOP/ CCI
JAMES A LEONARD HEARING/STNAW HOLLY GS-16-CR-616/ DEP CHRIS ROARK CT-1/ DUI CT-2/ VICL
CHAD E LEWIS TO HAVE DL/PLEA PD GS-16-CR-504/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP MARK GLADDEN GS-16-CR-505/ DORL/ THP DUNN
BRADLEY ALLEN LIPFORD GS-16-CR-765/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ POSS SCH IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCH II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
BOBBY S LONG GS-16-CR-462/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ RESISTING ARREST
BOBBY A LOWE GS-16-CR-732/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP ROARK
PAMELA V LOWE TO BE DIMISSED IF PIF PD GS-16-CR-625/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JOSH PETERS
THOMAS REA LOWE PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-740/ THP DUNN CT-1/ SEATBELT CT-2/ REG VIOL
ASA TYLER MAIN GS-16-TR-933/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN
KRISTEN NICOLE MAIN GS-16-TR-932/ SEATBELT/ THP DUNN
MARTIN CODY LEE MARLOW REHAB STATUS PD GS-14-CR-512-V, GS-15-CR-127-V/ VOP/ CCI
KASSANDRA M MARTINEZ GS-16-CR-791/ DOGS AT LARGE/ DAVID WATSON
CODY R MAYS PLEA OR WAIVE FALLIN GS-16-CR-130/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DORL CT-2/ FELONY POSS SCH II RESALE CT-3/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-151/ IMPEDING TRAFFIC/ DEP JOSH PETERS GS-15-TR-1142/ SEATBELT/THP
DUNN GS-15-CR-764/ DOSL/ THP DUNN GS-16-CR-659/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-506/ SIMPLE POSS SCH II/ DEP CHRIS BROWN
DUSTIN LYNN MCELYEA GS-16-TR-859/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN
SEAN P MCGLOTHLIN II GS-16-CR-744/ DUI 2ND/ THP BOLTON GS-16-TR-979/ THP BOLTON CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL
LEE ROY MILLER BAT/TOX REPORT PD GS-16-CR-372/ DUI/ DEP RJ MINK
CHRISTINE GILLAND MINK GS-16-TR-858/ SEATBELT/ THP DUNN
MICHAEL DAVID MITCHELL GS-16-CR-700/ INV JON STOUT CT-1/ SIMPLE POSS MARIJANE CT-2/ SIMPLE POSS SCH II CT-3/ TAMPERING WITH EVIDENCE
TAYLOR MORGAN GS-16-TR-978/ DL VIOL/ THP PROFFITT
ANGELIA M MULLINS GS-16-TR-936/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ DL VIOL CT-3/ FIN RESP
ANGELA RENEE MURPHY GS-16-TR-945/ SEATBELT/ THP DUNN
RICHARD V OLLINGER BOND CONDITIONS TO BE LIFTED GS-16-CR-755/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP ROARK
CHRISTINA M OLMEDO GS-16-TR-895/ THP TESTER CT-1/ DL VIOL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ FIN RESP
WOODROW SCOTT ORNDORFF III GS-16-TR-882/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ DORL CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-782/ DORL 5TH/ DEP NORMAN
MEGAN N OSBORNE GS-16-TR-953/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-726/ DL VIOL
SHANIA M OSBORNE GS-16-CR-786/ DOGS AT LARGE/ DEP ROARK
CASEY REID OWENS GS-16-TR-864/ SPEEDING/ THP DUNN
JAMES LEWIS PERRY GS-16-TR-892/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP
BILLY EUGENE POTTER PD GS-15-CR-190/ VOP/ CCI
JONATHAN JONAH MATHESON POTTER TBI CERT/DIVERSION PRO SE GS-16-CR-404/ CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR/ INV SHAWN BROWN
STEPHEN P PRESNELL GS-16-TR-971/ FAILURE TO YIELD/ DEP ROARK
ELIZABETH SARAH PRITCHARD GS-16-CR-754/ DUI/ DEP MINK
CARL G PUGLIESE GS-16-TR-968/ SEABELT/ THP TESTER
SHAWN ALLEN RAMBO GS-16-TR-935/ SPEEDING/ THP DUNN
JUAN RAMIREZ GS-16-TR-981/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ DL VIOL CT-3/ FIN RESP
JERRY EUGENE RHYMER GS-16-TR-924/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-725/ DOSL/ THP TESTER
RONALD J RICHARDS HEARING/STNAW HOLLY GS-16-CR-486/ DEP MARK GLADDEN CT-1/ VANDALISM UNDER $500 CT-2/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL
NATHAN STACY ROARK HEARING/STNAW PD GS-16-TR-754/ DORL 2ND/ THP DUNN GS-16-TR-752/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP GS-16-TR-753/ DUI/ THP DUNN GS-16-TR-755/ SIMPLE POSS SCH II/ THP DUNN GS-16-TR-756/ VICL/ THP DUNN
ROBERT HENRY ROMINGER GS-16-TR-937/ SPEEDING/ THP DUNN
CHRISTINA L SALAICES DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-511/ SIMPLE ASSAULT/ DEP MULLINS
COOPER THOMAS SALLADE GS-16-TR-889/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP
MEGAN LYNN SEDGWICK GS-16-TR-964/ DL VIOL/ THP DUNN GS-16-TR-949/ SEATBELT/ THP DUNN
GEORGE ERIC SHOLAR GS-16-TR-938/ SEATBELT/ THP DUNN
VIRGIL BRIAN SMITH FALLIN GS-16-TR-673/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-535/ DOSL 2ND/ THP DUNN
RACHEL JEAN STOUT HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-723/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-478-V/ VOP/ CCI
JOSEPH D SUMMERS JR GS-16-CR-735/ DEP MINK CT-1/ DUI CT-2/ POSS WEAPON UNDER THE INFLUENCE
BRONSON RAY TRIPLETT GS-16-CR-667/ DORL/ THP DUNN GS-16-TR-878/ SEATBELT/ THP DUNN
JONATHAN WAYNE WALKER PYMT/COMPLIANCE GS-13-CR-1426-V/ VOP SUMMONS/ CCI
TERRY DALE WALLACE HEARING/STNAW PD GS-16-CR-632/ DEP RYAN CURD CT-1/ DUI 2ND CT-2/ DORL 2ND
TIMOTHY ALAN WHALEY GS-16-TR-885/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN
WILLIE JO WHITSON GS-16-CR-641/ UNLAWFUL DRUG PARA/ INV JON STOUT
RACHEL MARIE WILLIAMS HEARING/STNAW PD GS-16-CR-777/ PTL MULLINS CT-1/ POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSSESSION SCHEDULE II CT-3/ POSSESSION SCHEDULE III CT-4/ SIMPLE POSSESSION SCHEDULE VI GS-16-CR-775/ INV STOUT CT-1/ POSSESSION METH FOR RESALE CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE GS-16-CR-774/ SALE OF METH/ INV STOUT
MARILYN E WOLFE GS-16-CR-802/ POSS SCH II/ DEP ROARK
AARON RAYMOND WOODS PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-8-V/ VOP SUMMONS/CCI
RICARD LEE WOODS GS-16-TR-942/ SPEEDING/ THP DUNN