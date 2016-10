This week’s sheriff and court reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report

09/30/2016

09/23/2016 WILLIAM J BURGESS, REECE HILL RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

09/23/2016 EUGENE R JONES, JR, MOCKINGBIRD LN VIOLATION OF PROBATION

09/23/2016 KASSANDRA M MARTINEZ, CRESTVIEW DR, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE

09/23/2016 CHARLES A SLEMP, HWY 67 w, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF LEGEND DRUGS

09/24/2016 SCOTT A PLEASANT, HWY 67 W, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

09/24/2016 BETHANY M TEAGUE, EASTRIDGE LN, FAILURE TO APPEAR X 2

09/25/2016 JESSE R OLIVER, DRY STONE BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

09/26/2016 DAVID K BITTER, HAMPTON ST, VIOLATION OF PROBATION

09/26/2016 BARBARA B DENNY, FOX HOLLOW RD, LITTERING

09/26/2016 MANDY J FLETCHER, PIERCETOWN RD, THEFT U/$500, FORGERY O/$1000

09/27/2016 ADAM G ERICKSON, WINCHESTER RD, CRIMINAL TRESPASSING, RESISTING ARREST

09/27/2016 ALISHA D KOPE, BERRY BRANCH RD, TAMPERING OR FABRICATING EVIDENCE, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS,

POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARPHERNALIA

09/27/2016 MINDY L PHILLIPS, CAMPBELL RD, AGGRAVATED ARSON, VANDALISM INVOLVING DOMESTIC VIOLENCE

09/27/2016 MARY N STANLEY, GLENN DR, THEFT U/$500, FORGERY O/$1,000, FORGERY U/$10,000

09/28/2016 JERRY D LUNCEFORD, SLEMPS BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC

VIOLENCE, POSSESSION OF A HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF A FIREARM WHILE IN COMMISSION OF A DANGEROUS FELONY

09/28/2016 COTY J PENNINGTON, IVY ST, VIOLATION OF PROBATION, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

09/28/2016 KEVIN T WALKER, HAMPTON ST, ATTACHMENT – FAILURE TO APPEAR

09/29/2016 WILLIAM S ADAMS, HWY 67 W, THEFT OF PROPERTY U/$500, AGGRAVATED BURGLARY

09/29/2016 LISA HAMPTON, VILAS NC, PUBLIC INTOXICATION

09/29/2016 TOMMY E HARTLEY, COLLINS ST, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

09/29/2016 THOMAS R LOWE, W HOLY HILL RD, SOLICITATION OF A MINOR

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016

STEPHANIE LYNN ARNOLD GS-16-TR-921/ FIN RESP/ CPL NORMAN

APRIL DAWN ATWOOD LAB RESULTS PD GS-16-CR-284/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ FELONY POSS SCH II CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ VIOL IMPLIED CONSENT GS-16-TR-346/ DEP JOSH PETERS

CT-1/ SEATBELT CT-2/ LIGHT LAW

AMBER BAKER GS-16-TR-715/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ DUE CARE GS-16-CR-562/ DEP PETERS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VIOLATION IMPLIED CONSENT CT-3/ LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE

ZACHARY MICHAEL BENNETT TBI CERT/ DIVERSION PRO SE GS-16-CR-708/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN GS-16-CR-709/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN

SANDRA J BITTER HYDER GS-16-CR-575/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-378-V/ VOP/ CCI

DAVID DWAYNE BLANKENSHIP TO HAVE DL GS-15-CR-796/ DOSL/ DEP RYAN CURD

DENNIS EDWARD BLEVINS HEARING/STNAW GS-16-CR-724/ DEP NORMAN CT-1/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-3/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL CT-4/ FALSE REPORT CT-5/ PUBLIC INTOX

ROY ALEX BLEVINS HEARING/STNAW CONWAY GS-16-CR-452/ DUI/ INV SHAWN BROWN

SKYLAR A. BRANSON GS-16-CR-766/ DEP ROARK CT-1/ POSSESSION SCHEDULE II CT-2/ ATTEMPTED ESCAPE CT-3/ POSSESSION PROHIBITED WEAPON CT-4/ RESISTING STOP, FRISK, HALT CT-5/ POSSESSION LEGEND DRUGS CT-6/ FUGITIVE FROM JUSTICE

GLEENWOOD L BROCKWELL SMITH GS-16-CR-730/ PTL. THOMAS BROWN CT-1/ DISORDERLY CONDUCT CT-2/ PUBLIC INTOX CT-3/ EVADING ARREST CT-4-6/ ASSAULT ON OFFICER CT-7/ INTRO CONTRBAND INTO PENAL FACILITY CT-8/ THEFT UNDER $500 CT-9/ RESISTING ARREST CT-10/ POSS DRUG PARA CT-11/ SIMPLE POSS SCH II CT-12/ SIMPLE POSS SCH VI CT-13/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-14/ AGG ROBBERY GS-15-CR-405-V/ VOP/ CCI

GEORGE ROBERT BROOKS GS-16-TR-916/ DEP JOSH PETERS CT-1/ IMPROPER PASSING CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP

DONNA L BUNTING GS-16-CR-717/ DORL 2ND/ ASST CHIEF JOEY NORRIS

MELODIE M. BUNTON GS-16-CR-729/ PTL FRITTS CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ VANDALISM

CARMEN HERNANDEZ CABRERA GS-16-CR-685/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ PTL BROWN

MICHAEL RAY CHRISTIAN GS-16-CR-718/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT/ INV LIPFORD

TIMOTHY REED CHURCH SR GS-16-CR-574/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ VICL GS-16-TR-759/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FAILURE TO SIGNAL GS-15-TR-695/ VOP/ CCI

ROBERT LEE CLARK TO BE DISMISSED PD GS-16-CR-78/ VIOL TN SEX OFFENDER ACT/ CHIEF DEP JOE WOODARD

JOSHUA HAROLD CLAWSON PYMT/COMPLIANCE SMITH 84369, 70, 84171/ VOP/ CCI GS-15-CR-196/ DISORDERLY CONDUCT/ DEP RYAN CURD

JEFFREY CHARLES COOK TO HAVE DL GS-16-CR-370/ DRIVING W/O LICENSE/ THP CHRIS DUNN GS-16-TR-455/ SEATBELT/ THP CHRIS DUNN

DANA HAROLD CORNETT GS-16-CR-518/ POSS DRUG PARA/ DEP JOSH PETERS

MARGIE MARIE DANNER GS-16-TR-918/ DORL/ CPL NORMAN

RANDALL M. DAVIS JR. GS-16-CR-767/ DEP PETERS CT-1/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSS SCHEDULE II CT-3/ PUBLIC INTOXICATION

LENA HELEN DUGGER GS-16-CR-769/ DOMSETIC ASSAULT/ INV SUTHERLAND

TONY EUGENE DUGGER GS-16-CR-768/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND 3:15 FREDD W. DUNCAN JR PETITION FOR PYMT PLAN/ STAY OF REVOCATION PRO SE GS-15-CR-685/ PTL. THOMAS BROWN CT-1/ PUBLIC INTOX CT-3-5/ SIMPLE ASSAULT CT-6/ RESISTING ARREST

JIMMY RAY EGGERS HEARING/STNAW NORRIS WITHDRAWN AS ATTY GS-16-CR-682/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND CASH ATTY ON 682 ONLY GS-16-CR-451/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JEFF NORMAN GS-15-CR-784-V/VOP/ CCI GS-15-CR-463-V/ VOP/ CCI

TONNIE S. EGGERS HEARING/STNAW SMITH GS-16-CR-304/ DEP NORMAN/ DOMESTIC ASSAULT GS-16-CR-716/ INV SUTHERLAND/ DOMESTIC ASSAULT GS-15-CR-741V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

BILLY WAYNE FORRESTER GS-14-CR-510-V/ VOP/ CCI

CASSIDY ROSE FRANCISCO GS-16-CR-665/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT/ DEP BROWN

DAVID A FURCHESS HEARING/STNAW STOUT GS-16-CR-555/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP MARK GLADDEN

NICKEY ROBERT GENTRY TO HIRE ATTY GS-16-CR-637/ DUI/ THP CHRIS DUNN GS-16-TR-840/ THP CHRIS DUNN CT-1/ FIN RESP CT-2/ DUE CARE

DAVID J. GIBSON GS-16-CR-776/ PUBLIC INTOXICATION/ DEP NORMAN

JAMES ERIC GIBSON GS-15-CR-557V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

MARTY BRANDON GREENWELL HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-TR-326/ DOSL/ DEP PETERS GS-16-CR-115/ THEFT UNDER $500/ SGT RON SHUPE

MARTY G GREENWELL HEARING/STNAW CASH GS-16-CR-458/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN

DEVIN RAY GREER COURT ORDER SAYS 9-28/ O.R FROM JAIL SAYS 10-12 GS-16-CR-141V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

RICHARD TRAVIS GRINDSTAFF GS-16-CR-416/ DOSL 2ND/ THP DUNN GS-16-TR-550/ SEATBELT/ THP CHRIS DUNN

MICHAEL IVAN GUINN HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-466/ ASST CHIEF JOEY NORRIS CT-1/ PUBLIC INTOX CT-2/ SHOPLIFTING

SCARLETT WILSON GUY SMITH GS-16-CR-617/ TRP DUNN/ DORL 2ND GS-16-TR-813/ TRP DUNN/ SEATBELT 2ND

BARBARA ANN HALL TO HAVE DL GS-16-CR-70/ DORL/ THP DUNN GS-16-TR-89/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP

SAMANTHA NORMA HALL GS-15-TR-63V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

CHARLES NEIL HAWKINS HEARING/STNAW PD GS-16-CR-649/ DEP JOSH PETERS CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ PUBLIC INTOX

DANIEL T. HAWKINS GS-16-CR-770/ THEFT OF PROPERTY/ PTL MULLINS

MIRANDA N HAYWORTH GS-16-TR-851/ SEATBELT/ THP TESTER

TIARA RENEE HOYLE GS-16-CR-669/ INTO CONTRABAND INTO PENAL FACILITY/ INV LIPFORD

MICHELLE DIANA HULL GS-16-CR-581V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

REBEKAH MAUDE HUMPHREY GS-16-CR-764/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARAPHERNALIA CT-3/ POSS SCHEDULE IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCHEDULE II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING FELONY

JAMIE EARL ICENHOUR HEARING/STNAW PD GS-16-CR-696/ VANDALISM/ LULA MEADE GS-16-CR-697/ CRIMINAL TRESPASSING/LULA MEADE

LINDA M JONES JUDICIAL DIVERSION DISMISSAL PRO SE GS-15-CR-434/ WORTHLESS CHECK/ MICHAEL BARBER

RAYBURN EUGENE JONES GS-16-CR-64V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

JEREMY M JOYCE TO HAVE DL SPROLES GS-16-CR-400/ DORL 3RD/ THP TESTER GS-16-TR-508/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT

ALISHA D KOPE GS-16-TR-897/ DEP PETERS CT-1/ FIN RESP CT-2/ DOSL

DUSTIN RICHARD LACEY GS-16-CR-785/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP MINK

DAKOTA LAWTON PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-739/ SPEEDING/ THP TESTER

BRADLEY ALLEN LIPFORD GS-16-CR-775/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARAPHERNALIA CT-3/ POSS SCHEDULE IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCHEDULE II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING FELONY

TERRY LEE LIPFORD JR GS-16-TR-877/ CONSUMPTION OF ALCOHOL UNDER 21/ CPL NORMAN GS-16-TR-876/ DL VIOL/ CPL NORMAN GS-16-CR-666/ DUI/ CPL NORMAN

SHATONA LEE LUNCEFORD PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-214-V/ VOP/ CCI

MARTINEZ JOSE MALDOMADO TO HAVE ATTY GS-16-CR-627/ DUI 2ND/ THP DUNN GS-16-CR-628/ POSS HANDGUN WHILE INTOXICATED/ THP DUNN GS-16-TR-829/ SEATBELT/ THP DUNN

JACOB RAY MAIN GS-16-TR-986/ DEP PETERS CT-1/ SEATBELT CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ REG VIOL CT-4/ FIN RESP CT-5/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-985/ ALTERING/FALSIFYING PLATE/ DEP PETERS

MARK KEVIN MANNING JR GS-16-CR-740/ DUI/ DEP NORMAN

CODY R MAYS HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-130/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DORL CT-2/ FELONY POSS SCH II RESALE CT-3/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-151/ IMPEDING TRAFFIC/ DEP JOSH PETERS GS-15-TR-1142/ SEATBELT/THP

DUNN GS-15-CR-764/ DOSL/ THP DUNN GS-16-CR-659/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-506/ SIMPLE POSS SCH II/ DEP CHRIS BROWN

JEREMY DEAN MAYS GS-16-CR-663/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JEFF NORMAN

STEPHANIE NICOLE MAYS GS-16-CR-783/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP MINK

J. GUADALUPE LEON MONTES GS-16-TR-898/ CPL NORMAN CT-1/ DL VIOL CT-2/ FIN RESP

DOMINIC G MOSES GS-16-TR-917/ DEP PETERS CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP CT-4/ REG VIOL

GARY LEE MOSLEY GS-16-CR-640/ INV CHRIS LIPFORD CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL

MICHAEL NORRIS GS-16-CR-635/ CRUELTY TO ANIMALS/ DEP PETERS GS-16-CR-635/ RABIES VACCINATION REGISTRATION REQUIRED/ DEP PETERS

WOODROW SCOTT ORNDORFF III GS-16-TR-882/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ DORL CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-782/ DORL 5TH OFFENSE/ DEP NORMAN

MEGAN NICOLE OSBORNE HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-619/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN GS-16-CR-421-V/ VOP/ CCI GS-16-CR-461/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-371/ DRIVING W/O LICENSE/ THP DUNN

IGNACIO OLMEDO PYMT/COMPLIANCE/ COSTS TAXED TO AFFIANT GS-16-CR-473/ TELEPHONE HARRASSMENT/ RAEANN EMERSON

CODY ALLEN PARKER HEARING/STNAW CASH GS-16-CR-551/ DEP RYAN CURD CT-1/ PUBLIC INTOX

CT-2/ AGG BURGLARY GS-15-TR-1170-V/ VOP/ CCI GS-16-TR-617/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ REG VIOL CT-2/ FIN RESP

MINDY LEIGH PHILLIPS GS-16-TR-694/ DEP NORMAN CT-1/ DORL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ LIGHT LAW

JAKE HARRISON POTTER HEARING/STNAW HAMPTON GS-16-CR-532/ DEP JOSH PETERS CT-1/ SIMPLE POSS SCH II CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL GS-14-CR-396, 344-V/ VOP/ CCI

BENJAMIN CODY PORTER PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-157/ MUFFLER LAW/ THP DUNN

CHRISTOPHER R PROSISE GS-16-TR-901/ DEP PETERS CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP

GREGORY DARRYEL REECE HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-278/ DRIVING LEFT OF CENTER/ DEP PETERS

THOMAS ABRAHAM REEDY LAB RESULTS PD GS-16-CR-512/ DEP JOSH PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ FALSE REPORT CT-3/ POSS DRUG PARA

JOEL P ROBERTS GS-16-CR-761/ ASSAULT ON AN OFFICER/ DEP SHAWN BROWN GS-15-CR-733V/ PROBATION VIOLATION/ CCI GS-13-CR-1407V/ PRONATION VIOLATION/ CCI GS-13-CR-1766V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

WANDA S ROOP GS-16-CR-672/ TELEPHONE HARRASSMENT/ CPL NORMAN

WARREN E ROOP GS-16-CR-643/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL GS-16-CR-673/ INV SUTHERLAND CT-1/ EVADING ARREST CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ DUI CT-4/ VICL CT-5/RESISTING ARREST CT-6/ POSS HANDGUN UNDER INFLUENCE

EDWARD TIMOTHY ROZZELLE HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-185/ DUI/ DEP NORMAN GS-16-TR-250/ DEP NORMAN CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL CT-3/ LEFT OF CENTER

MIGUEL F SANTIAGO GS-16-CR-515/ NO DRIVERS LICENSE/ THP DUNN

CHARLES ALLEN SLEMP GS-16-CR-789/ DEP MINK CT-1/ VANDALISM AS DOMESTIC CT-2/ POSSESSION SCHEDULE IV CT-3/ POSSESSION SCHEDULE II CT-4/ POSSESSION LEGEND DRUG

CONNIE LYNN SMITH GS-16-CR-711/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP BROWN

JACOB CLINTON SPRAGUE PYMT/COMPLIANCE GS-14-TR-1148-V/ VOP/ CCI

MITCHELL L STOUT GS-16-TR-900/ DEP JOSH PETERS CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP CT-4/ EXPIRED DL

CHRISTOPHER MICHAEL SULLIVAN GS-15-CR-698V/ PROBATION VIOLATION/ CCI

BETHANY MARIE TEAGUE CAPIAS GS-16-CR-538/ INV CRESS CT-1/ THEFT OF PROPERTY CT-2/ FORGERY

JASON JETHRO TEAGUE HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-542/ THEFT UNDER $500/ INV MATT CRESS

JEREMIAH JAMES S TENS (AKA SCOTT MCKINNEY) HEARING/STNAW PD GS-16-CR-476/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JOSH PETERS GS-16-CR-477/ RESISTING ARREST/ DEP JOSH PETERS GS-16-CR-758/ DEP PETERS CT-1/THEFT OF PROPERTY CT-2/ CRIMINAL TRESPASSING GS-15-CR-789-V/ VOP/ CCI

JESSICA MARIE THOMPSON GS-16-TR-667/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ FIN RESP

REGINA WARREN THOMPSON GS-16-TR-920/ TRAFFIC CONTROL DEVICE/ CPL NORMAN

BRYAN LEE VOSS PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-118-V/ VOP/ CCI

CURTIS BRUCE WADE TO HAVE DL GS-16-CR-295/ DORL 2ND/ THP DUNN

SHIRLEY RUTH WADE PRO SE GS-16-TR-368/ ALLOWING UNLICENSED DRIVER TO DRIVE/ THP DUNN

KEITH M WRIGHT GS-16-CR-736/ BUI/ TWRA ROSIER GS-16-CR-745/ VICL/ TWRA ROSIER GS-16-CR-746/ TWRA ROSIER CT-1/ FLOATATION DEVICES CT-2/ RULES & REGS

KEVIN SCOTT WALTERS GS-16-TR-848/ DEP PETERS CT-1/ REG VIOL CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP

KENNETH G WALTON HEARING/STNAW PRO SE GS-16-CR-647/ FAILURE TO APPEAR FOR JAIL TIME/ DEP JOE WOODARD

BRIANNA MORGAN WHITE GS-16-TR-545/ DEP PETERS CT-1/ REG VIOL CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FIN RESP CT-4/ REG TO BE CARRIED

JAMES EDWARD GLENN WILLIAMS TO HAVE DL/ PLEA GS-16-CR-586/ DOSL/ DEP JEFF NORMAN GS-16-TR-778/ REG VIOL/ CPL NORMAN

RACHEL MARIE WILLIAMS GS-16-CR-777/ PTL MULLINS CT-1/ POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSSESSION SCHEDULE II CT-3/ POSSESSION SCHEDULE III CT-4/ SIMPLE POSSESSION SCHEDULE VI GS-16-CR-775/ INV STOUT CT-1/ POSSESSION METH FOR RESALE CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE GS-16-CR-774/ SALE OF METH/ INV STOUT

TANDY CLYDE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-271/ DORL/ DEP NORMAN

BOBBY JOE WINTERS GS-16-TR-883/ DEP PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL CT-3/ LIGHT LAW CT-5/ LIGHT LAW

COURTNEY SHREE YOUNG DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-315/ CASUAL EXCHANGE SCH III X 2/ INV LIPFORD

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016

DAVID E ADAMS GS-16-TR-941/ THP DUNN CT-1/ DL VIOL CT-2/ SEATBELT

CARLOS ROBERTO ARTIDIELLO GS-16-TR-954/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

APRIL DAWN ATWOOD PD GS-16-CR-284/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ FELONY POSS SCH II CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ VICL GS-16-TR-346/ DEP JOSH PETERS CT-1/ SEATBELT CT-2/ LIGHT LAW

ROBBIE LARUE BARNHILL GS-16-TR-862/ SEATBELT/ THP DUNN

SKYLAR A BRANSON PD GS-16-CR-766/ DEP ROARK CT-1/ POSS SCH II CT-2/ ATTEMPTED ESCAPE CT-3/ POSS PROHIBITED WEAPON CT-4/ RESISTING ARREST CT-5/ POSS LEGEND DRUGS CT-6/ FUGITIVE FROM JUSTICE

JEFFERY D BRINKER GS-16-TR-909/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ RECKLESS DRIVING CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-704/ DOSL/ THP TESTER

KYLE JEFFERY BROOKS GS-16-TR-905/ SPEEDING/ THP DUNN

SAMUEL A BROWN GS-16-TR-969/ SPEEDING/ THP TESTER

JOHN DILLON CHURCH FALLIN GS-16-CR-311-V/ VOP/ CCI

LIBBY ANNETTE CHURCH PYMT/COMPLIANCE LONDON GS-16-TR-828/ SPEEDING/ THP DUNN

JIMMY EARL COFFEY PYMT/COMPLIANCE PRO SE 80192-V/ VOP SUMMONS/ CCI

BILLY LEE COMBS GS-16-TR-872/ FIN RESP/THP DUNN

MATTHEW MICHAEL COOPER GS-16-TR-890/ SEATBELT/ THP DUNN

ROBERT SHANE CORNETT GS-16-TR-925/ SPEEDING/ THP DUNN

MARCARLRIOUS DEWAYNQUEZ CRAFT GS-16-CR-701/ SIMPLE POSS MARIJUANA/ INV JON STOUT

TIMOTHY LEE CRESS GS-16-TR-960/ SEATBELT/ THP DUNN

DAVID WAYNE CROSSWHITE GS-16-TR-907/ SPEEDING/ THP DUNN

DUANE ERIC DANNER GS-16-TR-963/ SEATBELT/ THP DUNN

ANGELA BARRY DAVIS GS-16-TR-962/ SPEEDING/ THP DUNN

BARBARA DENNEY GS-16-CR-792/ LITTERING/ SANDY HAMMONS, LITTER CONTROL OFFICER

ERNEST RICHARD DUGGER GS-16-TR-955/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-727/ NO DRIVERS LICENSE/ THP DUNN

JENNIFER LYNN DUGGER TBI CERT/DIVERSION PD GS-16-CR-459/ FORGERY/ THP TESTER GS-16-TR-555/ THP TESTER CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-460/ DORL/ THP TESTER GS-16-CR-461/ IDENTITY THEFT/

THP TESTER

WILLIAM LEE DUTTON 59640/ VOP

JOHNNIE PRESTON FALLS GS-16-CR-528/ PTL CLIFTON WORLEY CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL

JASON ALLEN FELTNER GS-16-TR-894/ SEATBELT/ THP TESTER GS-16-CR-690/ DORL/ THP TESTER

CARRIE APRIL FINCHER GS-16-TR-956/ SEATBELT/ THP DUNN

MARK EVANS FLAHART GS-16-TR-928/ SEATBELT/ THP DUNN

CODY B FLETCHER HEARING/SNTAW FALLIN GS-16-CR-691/ JOYRIDING/ LINDA MORETZ

MANDY JEAN FLETCHER PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-838/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP

NICHOLAS RYAN FLETCHER HEARING/STNAW PD GS-16-CR-684/ VANDALISM AS DOMESTIC ASSAULT/ INV SUTHERLAND

CORY EDWARD FORRESTER GS-16-TR-869/ THP DUNN CT-1/ DL VIOL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP

PHILLIP LEE GENTRY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-639/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RYAN CURD

CASSANDRA LENELL BLACKWELL-GILLAND GS-16-TR-887/ SPEEDING/ THP DUNN

RUBY SAMANTHA GILLIAM GS-16-TR-946/ SEATBELT/ THP DUNN

TREVOR LEE GILLIAM GS-16-TR-886/ SPEEDING/ THP DUNN

RITCHIE EDWIN GREENE GS-16-TR-957/ SEATBELT/ THP DUNN

DONNA THORNTON GUSTI GS-16-CR-803/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND

CYNTHIA M HALL DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-TR-344/ SIMPLE POSS SCH II/ THP BARGER

CHRISTOPHER JAMES HAMPTON GS-16-TR-927/ REG VIOL/ THP DUNN

DAVID CURTIS HARGETT GS-16-CR-654/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-874/ WINDOW TINT/ THP DUNN

BOBBI A HAWKS GS-16-TR-980/ SEATBELT/ THP TESTER

JOSHUA ANTHONY HAYES MENTAL EXAM REPORT PD GS-16-CR-558/ ARSON/ INV MATT CRESS

AMY SUE HENLEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-699/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK

ROBERT MICHAEL HODGES PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-714, 720-V/ VOP SUMMONS/ CCI

JODI ANN HOLT GS-16-TR-944/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

TONY D HUFFMAN GS-16-TR-923/ SEATBELT/ THP TESTER

REBEKAH MAUDE HUMPHREY TBI CERT/ DIVERSION SMITH GS-16-CR-764/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ POSS SCH IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCH II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY

ZACHARY DAVID JACOBS GS-16-TR-860/ SPEEDING/ THP DUNN

CHARLES ROBERT KILGORE GS-16-TR-867/ SEATBELT/ THP DUNN

TIFFANY NICOLE LAWLER PD GS-16-CR-714-V/ VOP/ CCI

JAMES A LEONARD HEARING/STNAW HOLLY GS-16-CR-616/ DEP CHRIS ROARK CT-1/ DUI CT-2/ VICL

CHAD E LEWIS TO HAVE DL/PLEA PD GS-16-CR-504/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP MARK GLADDEN GS-16-CR-505/ DORL/ THP DUNN

BRADLEY ALLEN LIPFORD GS-16-CR-765/ DEP MINK CT-1/ FALSE REPORT CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ POSS SCH IV FOR RESALE CT-4/ POSS SCH II FOR RESALE CT-5/ POSS FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY

BOBBY S LONG GS-16-CR-462/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ RESISTING ARREST

BOBBY A LOWE GS-16-CR-732/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP ROARK

PAMELA V LOWE TO BE DIMISSED IF PIF PD GS-16-CR-625/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP JOSH PETERS

THOMAS REA LOWE PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-740/ THP DUNN CT-1/ SEATBELT CT-2/ REG VIOL

ASA TYLER MAIN GS-16-TR-933/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

KRISTEN NICOLE MAIN GS-16-TR-932/ SEATBELT/ THP DUNN

MARTIN CODY LEE MARLOW REHAB STATUS PD GS-14-CR-512-V, GS-15-CR-127-V/ VOP/ CCI

KASSANDRA M MARTINEZ GS-16-CR-791/ DOGS AT LARGE/ DAVID WATSON

CODY R MAYS PLEA OR WAIVE FALLIN GS-16-CR-130/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DORL CT-2/ FELONY POSS SCH II RESALE CT-3/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-151/ IMPEDING TRAFFIC/ DEP JOSH PETERS GS-15-TR-1142/ SEATBELT/THP

DUNN GS-15-CR-764/ DOSL/ THP DUNN GS-16-CR-659/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-506/ SIMPLE POSS SCH II/ DEP CHRIS BROWN

DUSTIN LYNN MCELYEA GS-16-TR-859/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

SEAN P MCGLOTHLIN II GS-16-CR-744/ DUI 2ND/ THP BOLTON GS-16-TR-979/ THP BOLTON CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL

LEE ROY MILLER BAT/TOX REPORT PD GS-16-CR-372/ DUI/ DEP RJ MINK

CHRISTINE GILLAND MINK GS-16-TR-858/ SEATBELT/ THP DUNN

MICHAEL DAVID MITCHELL GS-16-CR-700/ INV JON STOUT CT-1/ SIMPLE POSS MARIJANE CT-2/ SIMPLE POSS SCH II CT-3/ TAMPERING WITH EVIDENCE

TAYLOR MORGAN GS-16-TR-978/ DL VIOL/ THP PROFFITT

ANGELIA M MULLINS GS-16-TR-936/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ DL VIOL CT-3/ FIN RESP

ANGELA RENEE MURPHY GS-16-TR-945/ SEATBELT/ THP DUNN

RICHARD V OLLINGER BOND CONDITIONS TO BE LIFTED GS-16-CR-755/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP ROARK

CHRISTINA M OLMEDO GS-16-TR-895/ THP TESTER CT-1/ DL VIOL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ FIN RESP

WOODROW SCOTT ORNDORFF III GS-16-TR-882/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ DORL CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-782/ DORL 5TH/ DEP NORMAN

MEGAN N OSBORNE GS-16-TR-953/ SEATBELT/ THP DUNN GS-16-CR-726/ DL VIOL

SHANIA M OSBORNE GS-16-CR-786/ DOGS AT LARGE/ DEP ROARK

CASEY REID OWENS GS-16-TR-864/ SPEEDING/ THP DUNN

JAMES LEWIS PERRY GS-16-TR-892/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP

BILLY EUGENE POTTER PD GS-15-CR-190/ VOP/ CCI

JONATHAN JONAH MATHESON POTTER TBI CERT/DIVERSION PRO SE GS-16-CR-404/ CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR/ INV SHAWN BROWN

STEPHEN P PRESNELL GS-16-TR-971/ FAILURE TO YIELD/ DEP ROARK

ELIZABETH SARAH PRITCHARD GS-16-CR-754/ DUI/ DEP MINK

CARL G PUGLIESE GS-16-TR-968/ SEABELT/ THP TESTER

SHAWN ALLEN RAMBO GS-16-TR-935/ SPEEDING/ THP DUNN

JUAN RAMIREZ GS-16-TR-981/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ DL VIOL CT-3/ FIN RESP

JERRY EUGENE RHYMER GS-16-TR-924/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP GS-16-CR-725/ DOSL/ THP TESTER

RONALD J RICHARDS HEARING/STNAW HOLLY GS-16-CR-486/ DEP MARK GLADDEN CT-1/ VANDALISM UNDER $500 CT-2/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL

NATHAN STACY ROARK HEARING/STNAW PD GS-16-TR-754/ DORL 2ND/ THP DUNN GS-16-TR-752/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP GS-16-TR-753/ DUI/ THP DUNN GS-16-TR-755/ SIMPLE POSS SCH II/ THP DUNN GS-16-TR-756/ VICL/ THP DUNN

ROBERT HENRY ROMINGER GS-16-TR-937/ SPEEDING/ THP DUNN

CHRISTINA L SALAICES DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-511/ SIMPLE ASSAULT/ DEP MULLINS

COOPER THOMAS SALLADE GS-16-TR-889/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP

MEGAN LYNN SEDGWICK GS-16-TR-964/ DL VIOL/ THP DUNN GS-16-TR-949/ SEATBELT/ THP DUNN

GEORGE ERIC SHOLAR GS-16-TR-938/ SEATBELT/ THP DUNN

VIRGIL BRIAN SMITH FALLIN GS-16-TR-673/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT CT-3/ FIN RESP GS-16-CR-535/ DOSL 2ND/ THP DUNN

RACHEL JEAN STOUT HEARING/STNAW ROBERTS GS-16-CR-723/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP RJ MINK GS-16-CR-478-V/ VOP/ CCI

JOSEPH D SUMMERS JR GS-16-CR-735/ DEP MINK CT-1/ DUI CT-2/ POSS WEAPON UNDER THE INFLUENCE

BRONSON RAY TRIPLETT GS-16-CR-667/ DORL/ THP DUNN GS-16-TR-878/ SEATBELT/ THP DUNN

JONATHAN WAYNE WALKER PYMT/COMPLIANCE GS-13-CR-1426-V/ VOP SUMMONS/ CCI

TERRY DALE WALLACE HEARING/STNAW PD GS-16-CR-632/ DEP RYAN CURD CT-1/ DUI 2ND CT-2/ DORL 2ND

TIMOTHY ALAN WHALEY GS-16-TR-885/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

WILLIE JO WHITSON GS-16-CR-641/ UNLAWFUL DRUG PARA/ INV JON STOUT

RACHEL MARIE WILLIAMS HEARING/STNAW PD GS-16-CR-777/ PTL MULLINS CT-1/ POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CT-2/ POSSESSION SCHEDULE II CT-3/ POSSESSION SCHEDULE III CT-4/ SIMPLE POSSESSION SCHEDULE VI GS-16-CR-775/ INV STOUT CT-1/ POSSESSION METH FOR RESALE CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE GS-16-CR-774/ SALE OF METH/ INV STOUT

MARILYN E WOLFE GS-16-CR-802/ POSS SCH II/ DEP ROARK

AARON RAYMOND WOODS PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-8-V/ VOP SUMMONS/CCI

RICARD LEE WOODS GS-16-TR-942/ SPEEDING/ THP DUNN