This week’s sheriff and court reports

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 16th, 2018
ERICKA NICOLE ADAMS
GS-18-TR-169/THP R WILLS FOR PLEA
CT-1/SPEEDING
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
GS-18-CR-244/DOSL 1ST/THP R WILLS TO HAVE DL
DAVID ANTHONY BLAKELY
GS-17-CR-755/VOP/CCI
GS-18-CR-259/VOP/CCI
TOMMY RUSSELL BREWER
GS-18-CR-402/CRIMINAL TRESPASSING/DEP C FRASER
TIMOTHY RYAN CAMERON
COMPLIANCE
82040V/VOP/CCI
CARROLL WILBURN CHAPPELL
GS-18-TR-267/SPEEDING/THP R WILLS
BRANDON REED CHURCH
HEARING/STNAW HYDER
GS-18-CR-139/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS
GS-18-CR-296/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
TIMOTHY REED CHURCH JR
VIOL DATE 12/13/17 PD
GS-17-CR-880/DOSL 1ST/THP T WOLFENBARGER
TO HAVE DL
GS-17-TR-1230/THP T WOLFENBARGER
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/CHILD RESTRAINT 15YO
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
LISA KAY CLAWSON
GS-18-CR-339/THEFT UNDER $1000/CHIEF DEP J WOODARD
DANA HAROLD CORNETT
COMPLIANCE PRO SE
GS-16-CR-518/VOP/CCI
ADAM KEITH DUGGER
FOR PLEA FALLIN
GS-15-CR-271/VOP/CCI
GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY
JOHN ERICKSON
TO BE DISMISSED
GS-18-CR-423/TRESPASSING/ROBERTA WINSTON
PAMELA NICOLE GRAHAM
VIOL DATE 2/12/17 PD
GS-17-CR-121/SHOPLIFTING/DAVID MINNICK
DEVIN RAY GREER
GS-18-CR-3/VOP/CCI
TAYLOR DAWN JORDAN
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-283/THEFT UNDER $1000/ALEXANDRIA TESTER
GS-18-CR-284/FTA-BOOKING/DEP B SUTHERLAND
TONY L JONES
GS-18-CR-412/INV B SUTHERLAND
CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/SIMPLE POSS SCH VI
RHONDA KAY KINLEY
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-18-CR-346/VANDALISM AS DOMESTIC/DEP A WORLEY
BRENT DEAN LEWIS
GS-18-CR-213/DOSL/THP C DUNN
THOMAS REA LOWE
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-337/VIOLATION ORDER PROTECTION/PAMELA V LOWE
CHARLENE MATHESON
PETITION FOR PMT PLAN
GS-17-CR-408/HARASSMENT/BASIL MURPHY
AMANDA LOU MAY
GS-18-CR-385/CRIMINAL TRESPASSING/SHERI HICKS
KENNETH W MCQUEEN
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-230/POSS SCH II/DEP R MINK
JOSHUA RAY MOREFIELD
GS-17-CR-284/VOP/CCI
GS-18-CR-66/VOP/CCI
BOBBY RAY MOUNTS
GS-18-CR-411/POSS DRUG PARA/INV B SUTHERLAND
DEBORAH F MULLINS
TBD IF PIF
GS-18-CR-85/WORTHLESS CHECK/TAMMIE C FENNER
JACQUELINE M NEATHERLY
COMPLIANCE
GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
LARRY MATTHEW NORRIS
PRELIMINARY HEARING
VIOL DATE 4/16/18 PD
GS-16-CR-742/VOP/CCI
GS-18-CR-333/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
GS-18-CR-334/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
CHRISTIAN O’BRIEN
GS-18-CR-416/RESISTING ARREST/DEP J PETERS
MELISSA DAWN OSBORNE
COMPLIANCE
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY
SHAUNA M PATE
GS-18-TR-299/PTL C BROWN
CT-1/SPEEDING
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DONNIE CARL POTTER JR
HEARING/STNAW
VIOL DATE 5/15/18 PD
GS-18-CR-345/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
BLAIR ANSON ROBBINS
PRELIMINARY HEARING SPIVEY
GS-17-CR-688/DEP A WORLEY
CT-1/AGG ASSAULT ON OFFICER
CT-2/ASSAULT ON OFFICER
CT-3/RESISTING ARREST
ISIAH A ROSS
GS-16-TR-1239/VOP/CCI
GS-18-CR-415/THEFT UNDER $1000/CHARLOTTE WILBURN
KAREN RENEE SEXTON
GS-18-TR-192/SPEEDING/THP R WILLS
JOSEPH MARK SHERWOOD
GS-18-TR-244/REGISTRATION VIOLATION/DEP A WORLEY
BRANDON LEE STANTON
JUD DIV VIOL DATE 5/29/17
PD GS-17-CR-392/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
DEANIE L TAYLOR
VIOL DATE 1/23/18 PD
GS-18-CR-31/PTL C BROWN CAPIAS
CT-1/DOSL
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
GS-18-CR-53/DOSL 1ST/PTL M MULLINS
TO HAVE DL
TYLER DREW TAYLOR
GS-18-CR-422/VIOLATION ORDER PROTECTION/KATHY TAYLOR
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
06/08/2018
06/01/2018 JESSICA D BOLICK, BOONE NC, VIOLATION OF PROBATION X 2
06/01/2018 RICKY R EDWARDS, HWY 421 N, AGGRAVATED ASSAULT, VIOLATION OF PAROLE
06/01/2018 JOSEPH R PARETI, DEER RUN RD, FALSE REPORTS TO AUTHORITIES, TAMPERING OR FABRICATING EVIDENCE, PERJURY, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE
06/01/2018 JAMES R REECE, LUMPKIN BRANCH RD, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING, VANDALISM
06/01/2018 BILLIE J STOUT, WADDELL RD, VIOLATION OF PROBATION
06/02/2018 TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD, PUBLIC INTOXICATION
06/02/2018 KALEB N MCWORTHER, BURLEY SHOUNS LN, STATUTORY RAPE
06/03/2018 ZACHARY M BENNETTT, CRACKERS NECK RD, POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INLFUENCE, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
06/03/2018 SUMMER B CARROLL, SPEAR BRANCH RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
06/03/2018 JOSEPH C DAVENPORT, JACKSONVILLE FL, CAPIAS
06/03/2018 DEANNA L DEAN, STOUTS BRANCH RD, POSSESSION OF SCHDEULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, VIOLATION OF PROBATION
06/04/2018 LAURA A ARNOLD, BOONE NC, VIOLATION OF PROBATION
06/04/2018 BRANDY CAMPBELL, IMOGENE ST, FAILURE TO APPEAR
06/04/2018 TIMOTHY A DUGGER, HWY 67 W, RECKLESS DRIVING
06/04/2018 DANIELLE MATHERLY, IRON MOUNTAIN RD, THEFT OF PROPERTY U/$1,000, AGGRAVATED BURGLARY, FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
06/04/2018 ELIZABETH C TURNER, JONESBOROUGH, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
06/05/2018 BRADLEY J ARNOLD, BRISTOL ST, ATTACHMENT FOR CONTEMPT
06/05/2018 MACKENZIE N BAUER, OWL HOLLOW RD, VIOLATION OF PROBATION
06/05/2018 RICHARD L CLAWSON, JOHNSON RD, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
06/05/2018 MARC R COHEN, KINGSPORT TN, FAILURE TO APPEAR
06/05/2018 MARIO R GONZALEZ, CRESTWOOD DR, VIOLATION OF PROBATION
06/05/2018 HANNAH E TRIVETTE, HAMPTONVILLE NC, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
06/05/2018 NEIL A WALLACE, HILLSIDE RD, RESISTING ARREST, FLEEING ARREST ON FOOT, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC INTOXICATION
06/06/2018 TYLER D LUNCEFORD, ARNOLD TOWN RD, VIOLATION OF PROBATION
06/06/2018 CHRISTIAN D OBRIEN, PLEASANT VALLEY RD, RESISTING ARREST, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
06/06/2018 JESSE R SMITH, DEPOT ST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT X 2
06/07/2018 MINNIE L GRIFFITH, BRISTOL TN, VIOLATION OF PROBATION
06/07/2018 TARA M ISAACS, HWY 421 S, FALSE REPORT TO AUTHORITIES
06/07/2018 TONY L JONES, RED BRUSH RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAHERNALIA, MANUFACTURE/DELIVER/SELL OF METHAMPHETAMINES
06/07/2018 BOBBY R MOUNTS, ROAN CREEK RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
06/07/2018 ISAIAH A ROSS, LUMPKIN BRANCH RD, THEFT OF PROPERTY, VIOLATION OF PROBATION
06/07/2018 DEANIE L TAYLOR, RED BRUSH RD, CAPIAS