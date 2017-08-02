This week’s sheriff and court reports

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Sheriff’s Report
07/21/2017
07/21/2017 TIMOTHY R CAMERON, CRACKERS NECK RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
07/21/2017 JOHN D CHURCH, COBBS CREEK RD, FAILURE TO APPEAR X 2, VIOLATION OF PROBATION
07/22/2017 JAMIE L FLETCHER, VALLEY VIEW DR, VIOLATION OF ORDER OF PREOTECTION
07/22/2017 SCOTT A HORTON, DEER CREEK CROSSING, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
07/22/2017 JASON L RICHARDSON, ELIZABETHTON TN, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
07/22/2017 LYLE D WOLFE, COWANTOWN RD, BURGLARY, VANDALISM
07/23/2017 MICHAEL R RICE, DILLON RD, FAILURE TO APPEAR
07/23/2017 CAROL A SAVAGE, WADDELL RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
07/24/2017 GEORGE M FULLER, ERWIN TN,, FAILURE TO APPEAR, VIOOLATION OF PROBATION
07/24/2017 FANTASIA J GARLAND, HWY 67 W, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
07/25/2017 ANGELA L CRESONG, SPRUCY LN, PUBLIC INTOXICATION
07/25/2017 DUSTIN M FRITTS, HWY 421 S, AGGRAVATED ASSUALT AS DOMESTIC VIOLENCE
07/25/2017 VERONICA R MUCCOGH, FAIVIEW ST, SIMPLE ASSAULT
07/25/2017 JERRY E RHYMER, VILLAGE SQAUARE LN, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
07/25/2017 DESTINY D ROARK, CROSS MOUNTAIN RD, THEFT U/$1000 X 2
07/26/2017 AMANDA J CHURCH, CORNER RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
07/26/2017 ERIC R CLAWSON, TOM BUTTON LN, VIOLATION OF PROBATION
07/26/2017 DANIEL L DEYTON, OLD COLD SPRINGS RD, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
07/26/2017 STEVEN A DOWELL, VILLAGE SQUARE LN, VIOLATION OF PROBATION X 2, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
07/26/2017 ADAM K DUGGER, GRINDSTAFF RD, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
07/26/2017 JESSICA L FALLIN, ABINGDON VA, SALE OF METHAMPHETAMINE X 3, SALE OF SCHEDULE II DRUGS IN A DRUG FREE SCHOOL ZONE
07/26/2017 JOSEPH P MAINS, B JOHNSON RD, VIOLATION OF PROBATION
07/26/2017 MEGAN N OSBORNE, HOSPITAL HILL RD, VIOLATION OF PROBATION
07/26/2017 MANUEL C RODRIGUEZ, HWY 67 W, DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE
07/27/ MARY N STANLEY, DRY HILL RD, THEFT OF PROPERTY, VIOLATION OF PROBATION
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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY
AUGUST 2ND, 2017
TINA L ALLEN FOR TOX RESULT PD GS-17-CR-225/PTL C BROWN CT-1/DORL 1ST CT-2/DUI 1ST
KAYLA ARNOLD GS-17-CR-494/CHILD ABUSE AS DOMESTIC/DEP A WORLEY
TRACY EARL ARNOLD GS-17-CR-432/DORL/PTL M MULLINS
ADAM EARL LEE BIRCHFIELD GS-17-TR-464/THP E TESTER CT-1/IMPROPER PASSING CT-2/DUE CARE
KEVIN BRYAN BOYD GS-17-TR-473/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP M GLADDEN
PATRICIA ANN BOYD GS-17-CR-433/MANUFACTURE, DELIVERY, SALE OF SCH VI/THP E TESTER GS-17-CR-438/FELONY POSS SCH VI/THP E TESTER
SHAWN LEE BRANNON GS-17-CR-260V/VOP/CCI
ALEXANDRA M BRYANT COMPLIANCE PD GS-17-CR-280/PTL M MULLINS CT-1/OFFENSE OF OWNING VICIOUS DOG CT-2/VACC REG TO BE CARRIED
WENDY G CAMPBELL HEARING/STNAW ROBERTS GS-17-CR-300/THEFT OF PROPERTY/PTL M MULLINS
CHRISTOPHER JOHN CANNET GS-17-CR-424/MISSING MOVEMENT/LT S BROWN
MARIA ELENA NAJERA CATALAN GS-17-CR-398/DOSL 1ST/THP E TESTER
AMANDA JEAN CHURCH SMITH GS-17-CR-520/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
TIMOTHY REED CHURCH PD GS-15-TR-695/VOP/CCI GS-15-TR-695V/VOP/CCI GS-16-CR-306/DEP C BROWN CT-1/DUI 1ST CT-2/VICL CT-3/POSS SCH II FOR RESALE CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE CT-5/POSS DRUG PARA GS-16-CR-574/DEP J PETERS CT-1/DUI 1ST CT-2/VICL GS-16-TR-759/DEP J PETERS CT-1/OPEN CONTAINER CT-2/LIGHT LAW CT-3/FAILURE TO SIGNAL
JOSEPH TODD COCKERHAM GS-17-TR-286/SPEEDING 75/55/THP C DUNN
JAMES CHRISTOPHER COLE COMPLIANCE GS-17-TR-268/SPEEDING/THP C DUNN
KRISTEN NICOLE COLLIER COMPLIANCE GS-17-TR-300/PTL M MULLINS CT-1/TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/DUE CARE
KEVIN WAYNE CORNETT GS-17-TR-455/SPEEDING/THP E TESTER
ROBERT WARREN COURTNER JR COMPLIANCE PD GS-16-TR-1044/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP J NORMAN
MISTY DAWN DICKENS GS-17-TR-505/PTL M MULLINS CT-1/SPEEDING 46/30 CT-2/ REG VIOLATION
STEPHEN ALLEN DOWELL GS-14-CR-406V/VOP/CCI GS-16-CR-307V/VOP/CCI
LARRY JAMES DUNN GS-17-TR-495/SEATBELT VIOLATION/THP B PROFFITT
MORGAN E FARMER GS-17-CR-403/DOSL 1ST/LT S BROWN
MICHAEL J FELT COMPLIANCE FALLIN GS-17-TR-386/SPEEDING 49/30/PTL M MULLINS
SONIA JOSSELINE PADILLA-FLORES TO HAVE INTERPRETER GS-17-TR-417/PTL M MULLINS CT-1/DRIVING W/O LICENSE CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY DEBRA KAY FRESEMAN GS-17-TR-432/SPEEDING 65/45/THP C DUNN
JAMIE LEE FLETCHER GS-17-CR-456V/VOP/CCI
DEBRA KAY FRESEMAN GS-17-TR-432/SPEEDING 65/45/THP C DUNN
DUSTIN MATTHEW FRITTS GS-17-TR-299/VOP/CCI
ROBERT WAYNE GENTRY TBD ON PIF GS-16-CR-99V/VOP/CCI
BO EDWARD HARLEY PRELIMINARY HEARING HYDER GS-17-CR-236/AGGRAVATED ASSAULT/JEFF SMITH
JOHN THOMAS HOLLENBECK JR TO HAVE DL GS-17-TR-421/DOSL/DEP C HATLEY
JAMEY EARL ICENHOUR GS-17-TR-413/PTL M MULLINS CT-1/RECKLESS DRIVING CT-2/REG VIOLATION
JEFFERY C JOHNSON GS-16-CR-75V/VOP/CCI GS-16-CR-76V/VOP/CCI
SARAH LEGGETT JOHNSON GS-17-TR-492/SEATBELT VIOLATION/THP B PROFFITT
RACHEL DAWN LEIGH GS-17-TR-459/SPEEDING/THP E TESTER
TREVOR ROBERT LUCKETT GS-17-TR-504/SPEEDING 96/55/THP E TESTER
ANGELA M MARTIN GS-17-CR-265/THP E TESTER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/DUI BY ALLOWING
JASON LEE MAY GS-17-TR-466/DEP A WORLEY CT-1/DL VIOLATION CT-2/REG VIOLATION CT-3/FAILURE TO STOP
THOMAS HENRY MCCAULEY GS-17-CR-446/DOSL 3RD/THP C DUNN GS-17-TR-490/THP C DUNN CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/EXPIRED REGISTRATION
JONATHAN L MILLER GS-17-TR-469/THP E TESTER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/DRIVING W/O LICENSE
WILLIAM EDWARD MOREFIELD GS-17-TR-458/SEATBELT VIOLATION/THP E TESTER
MATTHEW MCKINLEY MYERS CAPIAS GS-17-CR-242/DOSL 1ST/LT S BROWN
MATTHEW TYLER NORRIS GS-17-TR-496/SEATBELT VIOLATION/THP B PROFFITT
NATHAN TANNER OWENS COMPLIANCE GS-16-CR-351V/VOP/CCI
JOHN DOUGLAS PAYNE GS-17-CR-530/AGGRAVATED BURGLARY/DEP R MINK GS-17-CR-531/DEP R MINK CT-1/POSS SCH II CT-2/MANUFACTURE SCH VI CT-3/THEFT UP TO $1000 CT-4/POSS DRUG PARA GS-17-CR-532/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD
DANIEL R PEDRAZA GS-17-CR-439/PTL M MULLINS CT-1/DRIVING W/O LICENSE CT-2/SPEEDING 50/30
JOSE LUIS PEREZ GS-17-TR-452/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/DL TO BE CARRIED
DALTON COLE PETERS TO HAVE DL PD GS-17-TR-298/DOSL/PTL C BROWN GS-17-CR-384/DOSL/THP C DUNN GS-17-TR-440/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN
DANIEL RAY PHIPPS CAPIAS GS-17-CR-122/PTL T BROWN CT-1/DOSL 2ND CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CHAKEYIA LOUISE PRATER GS-17-CR-405/SIMPLE POSS SCH VI/LT S BROWN
LAKOTA S PRICE GS-17-TR-481/THP C DUNN CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/DL TO BE CARRIED
GARRON KREG RAMEY GS-17-TR-498/SPEEDING 72/55/THP J GREGORY
MICHAEL RAY RICE SMITH GS-17-CR-124V/VOP/CCI GS-17-CR-375/THEFT UP TO $1000/PTL M MULLINS
JESSICA DAWN RICHARDS GS-17-TR-453/SPEEDING/THP E TESTER
DESTINY DAWN ROARK GS-17-CR-525/DEP R MINK CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS SCH III CT-3/POSS DRUG PARA
DONNIE MICHAEL ROBINSON COMPLIANCE GS-13-TR-239V/VOP/CCI GS-14-CR-27V/VOP/CCI GS-14-CR-70V/VOP/CCI GS-14-TR-1632/VOP/CCI GS-14-TR-1633/VOP/CCI GS-15-CR-194/DISORDERLY CONDUCT/DEP R CURD
BRANDON RAYMOND SALAICES COMPLIANCE GS-15-CR-507V/VOP/CCI
MICHAEL FREDERICK SMITH GS-17-TR-477/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
ROBERT STACY STOUT GS-17-CR-441/VANDALISM/DEP M GLADDEN
ALICIA C SWINK TO HAVE DL GS-17-CR-230/PTL M MULLINS CT-1/DORL 1ST CT-2/POSS LEGEND DRUGS
JEREMIAH JAMES S TENS HEARING/STNAW SLAUGHTER GS-15-CR-789V/VOP/CCI
GWENDOLYN NICOLE TOWNSEND GS-17-TR-463/SPEEDING/THP E TESTER
FRANK M VAIDEN GS-17-CR-470/DUI 1ST/PTL M MULLINS
THOMAS EDWARD WALKER GS-15-CR-129V/465V/VOP/CCI
LYLE WOLFE SMITH GS-17-CR-512/INV B SUTHERLAND CT-1/BURGLARY CT-2/VANDALISM
JAMES ADAM WOODS GS-17-TR-468/SEATBELT VIOLATION/THP E TESTER