This week’s sheriff and court reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
Sheriff’s Report
06/23/2017
06/16/2017 TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD, CAPIAS – PUBLIC INTOXICATION
06/16/2017 CHRISTOPHER J CANNET, BERRY BRANCH RD, MISSING MOVEMENT
06/16/2017 LINDA S DUGGER, HANCOCK RD, CAPIAS – VIOLATION OF PROBATION
06/16/2017 JAMES W LINGERFELT, ELIZABETHTON, THEFT OF PROPERTY
06/16/2017 CHELCEY B RAINBOLT, ELIZABETHTON, THEFT OF PROPERTY
06/17/2017 LANCE J CANNON, HWY 67 W, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
06/17/2017 FRANCIS M FRITTS, DEER RUN RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
06/17/2017 HUNTER R GREENE, CIRCLE DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM
06/17/2017 BILLE J STOUT, WADDELL RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
06/19/2017 ZARA L MCNEAL, SLIMP BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
06/20/2017 STEVEN R LEONARD, MIDDLEBURG, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
06/20/2017 JERRY E RHYMER, VILLAGE SQUARE LN, FUGITIVE FROM JUSTICE
06/20/2017 JASON L RICHARDSON, ELIZABETHTON, THEFT OF PROPERTY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, USE OF STOLEN
PLATES, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
06/20/2017 TABATHA A ROARK, VILLAGE SQUARE LN, FALSE REPORT TO AUTHORITIES
06/21/2017 MICHAEL W NORRIS, SLIMPT BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY
JUNE 28TH, 2017
DERIK EUGENE BAUGUESS STATUS GS-17-CR-415/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP A WORLEY
KEVIN J BEAL TO HAVE ATTY GS-17-CR-371/SIMPLE ASSAULT/ADAM JOHNSTON
ANTHONY BELTRAN HEARING OR PLEA PD GS-16-CR-671V/VOP/CCI
JAMES BENNETT GS-17-CR-335/DUI 1ST/DEP A WORLEY
ANDREW F BERRY GS-17-CR-435/VANDALISM AS DOMESTIC/INV B SUTHERLAND
PATRICIA ANN BOYD GS-17-CR-433/SCH VI-MAN,DEL,SELL/THP E TESTER GS-17-CR-438/FELONY POSS SCH VI/THP E TESTER
TOMMY R BREWER COMPLIANCE PRO SE GS-17-CR-199/CRIMINAL TRESPASSING/PTL T BROWN
TRACI LEANN BROWN FALLIN GS-16-CR-578V/VOP/CCI
DANNY RAY BUCHANAN GS-16-CR-335/DEP J NORMAN HEARING/STNAW PD CT-1/ASSAULTCT-2/DISORDERLY CONDUCT GS-17-CR-355/HARASSMENT/SHIRLEY GWINN
EUGENE GURNEY CAMPBELL DEF TO PRODUCE RECORDS PD 67345/DORL 3RD/DEP REID 67345V/GS-13-CR-1585V/VOP/CCI GS-13-CR-1585/SIMPLE POSS SCH VI/SGT C DUNN
WENDY G CAMPBELL ROBERTS GS-17-CR-300/THEFT OF PROPERTY/PTL M MULLINS
BRANDON REED CHURCH PRO SE GS-17-CR-202/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN GS-17-CR-434/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN
JOSHUA HAROLD CLAWSON COMPLIANCE T.C. SMITH 84369,84370,84171/VOP/CCI GS-13-CR-196/DISORDELY CONDUCT/ DEP R CURD
JAMES CHRISTOPHER COLE TO HAVE DL GS-17-TR-269/DOSL/THP C DUNN
DUANE ERIC DANNER HEARING/STNAW PD GS-17-CR-327/DEP C FRASER CTS 1-2/DOMESTIC ASSAULT X2 CT-3/FETUS AS VICTIM
NICHOLAS RYAN FLETCHER COMPLIANCE PD GS-17-CR-82/SELL OF STOLEN PROPERTY/DANNY PETERS
CORY EDWARD FORRESTER COMPLIANCE/TO HAVE DL GS-17-TR-358/PTL T BROWN CT-1/ SPEEDING 66/30 CT-2/DOSL
NICKY ROBERT GENTRY HEARING/STNAW STOUT GS-17-CR-233/CRIMINAL TRESPASSING/DOUGLAS MATZ
ROBERT WAYNE GENTRY GS-16-CR-99V/VOP/CCI
JAMES ERIC GIBSON COMPLIANCE GS-15-CR-557V/VOP/CCI
CECILIA D HAMMONS TBD IF NFT PD GS-16-CR-1042/FALSE REPORT/DEP C ROARK
EMILY GRACE HASH GS-17-CR-264/THP E TESTER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/FINACIAL RESPONSIBILITY CT-3/RECKLESS DRIVING CT-4/DUE CARE CT-5/POSS SCH II CT-6/DORL
CT-7/DUI 1ST
DAMIEN K HIPSHIRE PD GS-15-CR-763/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS
JOHN THOMAS HOLLENBECK JR GS-17-TR-421/DOSL/DEP C HATLEY
DAVID R JEWELL HYDER GS-17-CR-294/CRIMINAL TRESPASSING/DANNY RAY BUCHANNAN
JEFFERY C JOHNSON COMPLIANCE PRO SE 75690V/VOP/CCI
TOMMY SCOTT LOWE GS-17-CR-216/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND
ANGELA M MARTIN GS-17-CR-265/THP E TESTER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/DUI BY ALLOWING
CHARLENE MATHESON GS-17-CR-408/TELEPHONE HARASSMENT/BASIL MURPHY
CODY RAY MAYS GS-17-CR-436/AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK CG-17-CR-437/DEP C ROARK CT-1/DOSL 3RD CT-2/EVADING BY FOOT CT-3/FELONY EVADING BY VEHICLE
CHANDA STARR MOREFIELD GS-16-CR-316V/VOP/CCI
MATTHEW A PERRY TO HAVE DL PRO SE GS-16-CR-888/DOSL/THP E TESTER GS-16-TR-1116/THP E TESTER FOR PLEA CT-1/ SPEEDING 80/50 CT-2/DL VIOLATION CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
KEVIN ARNOLD PHILLIPS GS-16-CR-261V/VOP/CCI
MINDY LEIGH PHILLIPS COMPLIANCE FALLIN GS-16-TR-694/DEP J NORMAN CT-1/DORL CT-2/CHILD RESTRAINT CT-3/LIGHT LAW
JERRY EUGENE RHYMER STATUS PRO SE GS-17-CR-428/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP J PETERS
JUSTIN ALLEN RHYMER COMPLIANCE GS-16-TR-1011/DUE CARE/DEP C ROARK
ANTHONY L SHORTRIDGE JUDICAL DIV CONWAY GS-16-CR-270/SOLICITATION TO FILE FALSE REPORT/ASST CHIEF J NORRIS
DEBBIE SNYDER GS-17-CR-393/DEP C ROARK CTS 1-3/DOGS AT LARGE X3
PEGGY MICHELLE SNYDER COMPLIANCE PD GS-17-TR-159/PTL M MULLINS CT-1/DOSL CT-2/TEXTING W/DRIVING
WESLEY ERIC SNYDER GS-14-CR-645V/VOP/CCI GS-15-CR-373V/VOP/CCI
ROBERT STACY STOUT GS-17-CR-441/VANDALISM/DEP M GLADDEN
DAVID WAYNE SWIFT GS-17-CR-7/VOP/CCI
TAFFI E TAYLOR GS-17-CR-165/PTL M MULLINS CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS DRUG PARA GS-17-CR-191/DEP J PETERS CT-1/DORL 2ND CT-2/ALTERING LICENCE PLATE GS-17-CR-248/DEP J PETERS CT-1/REG TO BE CARRIED CT-2/DRIVING UNREG VEHICLE CT-3/REMOVAL OF PLATE
KEVIN B TEDDER HEARING/STNAW STOUT GS-17-CR-238/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER
BRONSON RANDY TRIPLETT GS-17-CR-442/FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING/DEP A WORLEY
NICOLE DENISE VELAZQUEZ FLEMING GS-17-CR-402/POSS DRUG PARA/LT S BROWN
CALEB SETH WHALEY COMPLIANCE GS-16-CR-242V/VOP/CCI
COURTNEY SHREE YOUNG COMPLIANCE PD GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE SCH III/INV C LIPFORD