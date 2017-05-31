This week’s sheriff and court reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
Sheriff’s Report
05/24/2017
05/19/2017 RODNEY L HENSON, HARBIN HILL RD, PROMOTION OF METHAMPHETAMINE MANUFACTURE, CONSPIRACY TO MANUFACTURE METHAMPHETAMINE, INITIATION OF PROCESS TO
MANUFACTURE METHAMPHETAMINE
05/19/2017 ROBERT D JOHNSON, CRESTVIEW DR, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
05/19/2017 JENNIFER S OWENS, S SHADY ST, TELEPHONE HARASSMENT
05/19/2017 MARY N STANLEY, HWY 421 N, CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMITT THEFT OF PROPERTY U/$500, FORGERY, FAILURE TO APPEAR X 2, VIOLATION OF PROBATION
05/19/2017 CALEB S WHALEY, L SNYDER LN, VIOLATION OF PROBATION
05/19/2017 MATTHEW L WIDNER, HWY 421 N, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/20/2017 RICKY L HENSON, HARBIN HILL RD, PROMOTION OF METHAMPHETAMINE MANUFACTURE, CONSPIRACY TO MANUFACTURE METHAMPHETAMINE, INITIATION OF PROCESS TO
MANUFACTURE METHAMPHETAMINE, FUGITVE FROM JUSTICE
05/20/2017 BRITTANY R REECE, MTN CITY, THEFT U/$500, FUGITIVE FROM JUSTICE
05/20/2017 ROSE M ROARK, POWELL ST, CAPIAS
05/21/2017 LINDA M JONES, CRACKERS NECK RD, FAILURE TO APPEAR
05/22/2017 MELNDA E BOISSEAU, MURFREESBORO TN, VIOLATION OF PROBTION
05/22/2017 DAVID H BUNTEN, ELIZABETHTON, VIOLATION OF PROBATION
05/22/2017 HOLLY R JOHNSON, MAIN ST, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS FOR RESALE X 2, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
05/23/2017 STACY C HOLT, BRISTOL TN, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
05/23/2017 JAMES E WILLIAMS, DUNN LN, VIOLATION OF PROBATION
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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MAY 31ST, 2017
SANDRA JANE BITTER GS-16-CR-378V/VOP/CCI
PRISCILLA GRACE BLACKBURN HEARING/STNAW PD GS-17-CR-298/MANDY NEYLON ACO CTS 1-2/ CRUELTY TO ANIMALS X2 CTS 3-4/ MANDATORY RABIES VACCINES X2
DANNY RAY BUCHANAN GS-16-CR-335V/VOP/CCI GS-17-CR-350/DEP A WORLEY CT-1/ ATT AGG ASSAULT ON OFFICER CT-2/ RESISTING ARREST
EUGENE G CANTER PD 67345/VOP/CCI GS-13-CR-1585V/VOP/CCI
AMY C CHURCH GS-17-CR-349/PTL T BROWN CT-1/ EVADING ARREST CT-2/ RESISTING ARREST
BRANDON REED CHURCH GS-17-CR-351/DEP J NORMAN CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA
WILEY LEE DUNN TO HAVE ATTY GS-17-CR-212/DUI 1ST/ PTL T BROWN
BRIAN MICHAEL DUPERRY GS-17CR-354/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN
KEVIN FALLS GS-17-CR-361/PUBLIC INTOXICATION/DEP A WORLEY
KAREN ELIZABETH FLETCHER GS-16-CR-90V/CCI
ROBIN D JOYCE GS-17-CR-359/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND
TOMMY SCOTT LOWE GS-17-CR-216/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND
ROBERT JAMES MAINS JR GS-16-CR-1040V/VOP/CCI
EZRA JAMES MCCORKLE TO HAVE ATTY GS-17-CR-234/DEP C FRASER CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-TR-302/FINANCIAL RESP/DEP C FRASER
CHANDA STARR MOREFIELD GS-16-CR-316V/VOP/CCI
JENNIFER OWENS GS-17-CR-341/TELEPHONE HARRASMENT/JERRY F OWENS
SONYA A PENNINGTON TBD ON PMT OF COST GS-17-CR-103/THEFT UNDER $500/CD J WOODARD
MICHAEL ALLEN PRUITT 58389V/58390V/58391/VOP/CCI
CHRISTOPHER L ROBERTSON GS-17-CR-352/DUI 1ST/ DEP R MINK
ROBBIN M SARGEANT PD GS-17-CR-217/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND
JANIE D SISK TBI CERT & DIV FALLIN GS-17-CR-1/POSS DRUG PARA/DEP C BROWN
CALEB SETH WHALEY GS-16-CR-242V/VOP/CCI
ROBERT R WRIGHT COMPLIANCE PD GS-17-CR-187/DEP J PETERS CT-1/ LEAVING THE SCENE CT-2/ IMMEDIATE NOTICE OF ACC