This week’s sheriff and court reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
Sheriff’s Report
05/19/2017
05/12/2017 JEFFERY R BROWN, REECE HILL RD, VIOLATION OF PROBATION
05/12/2017 ALEXANDRA M BRYANT, LAUREL RD, AGGRAVATED BURGLARY
05/12/2017 SAMANTHA N CARPENTER, RAINBOW RD, RESISTING ARREST, VIOLATION OF PROBATION
05/12/2017 LANA C COLBERTSON, EMMETT ST, VIOLATION OF PROBATION
05/12/2017 DELORES A JORDAN, HWY 421 N, CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMITT FORGERY, THEFT OF PROPERTY UNDER $500
05/12/2017 DAVID G LUNCEFORD, DEER RUN RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT – VIABLE FETUS AS A VICTIM, FALSE IMPRISONMENT, CRIMINAL TRESPASSING
05/12/2017 ZARA L MCNEAL, LAUREL RD, AGGRAVATED BURGLARY
05/12/2017 JEFFERY W NORRIS, MILLARD COOPER LN, FUGITIVE FROM JUSTICE
05/12/2017 MICHAEL W NORRIS, LAUREL RD, AGGRAVATED BURGLARY
05/12/2017 DAKOTA A TAYLOR, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF PROBATION
05/13/2017 DUANE E DANNER, LUMPKIN BRANCH RD, CONTEMPT OF COURT, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT – VIABLE FETUS AS A VICTIM
05/13/2017 CHANDA S MOREFIELD, VILLAGE SQUARE LN, RECKLESS DRIVING
05/15/2017 SANDRA J BITTER, SUGAR CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
05/15/2017 CYNTHIA R BLACK, CHARLOTTE NC, PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
05/15/2017 BRYAN S BRYANT, HWY 421 S, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/15/2017 JOHN D CHURCH, COBBS CREEK RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
05/15/2017 CLIFFORD A LUNCEFORD, HWY 91 N, PUBLIC INTOXICATION
05/15/2017 DAVID N STOUT, LOCUST GAP RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/16/2017 MATTHEW L CLEMENS, WILSBORO NC, DRIVING UNDER THE IFNLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW
05/16/2017 LEANDRA L OWENS, HAMBY LANE, CONTEMPT OF COURT
05/16/2017 DONALD G WILSON,ELIZABETHTON, FAILURE TO APPEAR
05/17/2017 JOHN D CHURCH, COBBS CREEK RD, DRIVING ON REVOKED LICENSE
05/17/2017 DEANA C HARTLY, BUTLER, THEFT OF PROPERTY O/$2500
05/17/2017 SUSAN K PROFFITT, SLABTOWN RD, ASSAULT, AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING
05/18/2017 JAMES R BENNETT, HWY 421 N, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/18/2017 AMANDA L MAY, FALL BRANCH RD, SIMPLE ASSAULT
05/18/2017 EMILY C PHILLIPS, JOHNSON CITY, VIOLATION OF PROBATION
05/18/2017 JAMES R REECE, LUMPKIN BRANCH RD, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE. SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MAY 24th , 2017
STEPHANIE LYNN ARNOLD COMPLIANCE GS-17-TR-147/LT J BROWN CT-1/ EXPIRED REGISTRATION CT-2/ FINANCIAL RESPONSIBILITY
TOMMY R BREWER COMPLIANCE PRO SE GS-17-CR-199/CRIMINAL TRESPASSING/PTL T BROWN
GEORGE MILTON BROWN HEARING/STNAW GS-17-CR-161/INV M CRESS CT-1/ AGG DOMESTCI ASSAULT CT-2/ CHILD ABUSE/NEGLECT
DANNY RAY BUCHANAN VIOLATION OF PROBATIONARY TERMS PER DA GS-16-CR-335/ASSAULT/DEP J NORMAN
TIMOTHY REED CHURCH SR PD GS-15-TR-695/VOP/CCI GS-15-TR-695V/VOP/CCI GS-16-CR-306/DEP C BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL CT-3/ POSS SCH II FOR RESALE CT-4/ POSS SCH IV FOR RESALE CT-5/ POSS DRUG PARA GS-16-CR-574/DEP J PETERS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL GS-16-TR-759/DEP J PETERS
CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FAILURE TO SIGNAL
ROBERT SCOTT COLSON FOR PLEA PD GS-17-CR-304/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS
CHRISTOPHER W ELLISON HEARING/STNAW PD GS-17-CR-104/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS
ANTHONY SCOTT GIBSON COMPLIANCE GS-14-CR-571V/VOP/CCI
LINDSAY NICOLE GREENE FOR PLEA PD GS-16-CR-65V/67V/VOP/CCI
BO EDWARD HARLEY HYDER GS-17-CR-236/AGG ASSAULT/JEFF SMITH
HILLERY LEO HARPER GS-15-CR-679V/VOP/CCI
RICKY L HENSON FOR DISMISSAL GS-17-CR-339/FUGITIVE FROM JUSTICE/ CD JOE WOODARD
LAWANDA MARIE HOLMAN COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-1124/DEP R MINK CT-1/ FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-2/ TARP LAW GS-17-TR-29/SEATBELT 3RD/THP C DUNN FOR PLEA
ALEXANDER L HUGHES GS-17-CR-246/DOSL 1ST/DEP J PETERS CAMERON RICHARD HUMPHREY COMPLIANCE GS-15-TR-759V/VOP/CCI
DAVID R JEWELL TO HAVE ATTY GS-17-CR-294/CRIMINAL TRESPASSING/DANNY RAY BUCHANAN
HOLLY R JOHNSON GS-17-CR-344/PTL T BROWN CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ POSS SCH II W/INTENT TO SALE (SUBOXONE) CT-4/ POSS SCH II W/INTENT TO SALE (METH)
JEFFERY CALVIN JOHNSON COMPLIANCE PRO SE 75690V/VOP/CCI
ROBERT DENT GOODMAN JOHNSON GS-17-CR-343/PTL T BROWN CT-1/ SIMPLE POSS CT-2/ POSS DRUG PARA
LINDA M JONES GS-15-CR-434/MICHAEL BARBER CTS 1-3/ WORTHLESS CHECK X3
BOBBY A LOWE TO HAVE DL PRO SE GS-16-CR-994/DORL/DEP CURD
ROBERT J MAIN JR PD GS-14-CR-602/VOP/CCI GS-17-TR-5/CPL J NORMAN CT-1/ DORL CT-2/ REGISTRATION VIOLATION CT-3/ FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-4/ FAILURE TO MAINTAIN LANE
MATTHEW MCKINLEY GS-17-CR-242/DOSL 1ST/ LT J BROWN
GABRIEL D PEREZ TOX RESULT PD GS-17-TR-42/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-3/ SEATBELT VIOLATION GS-17-TR-43/DUI 1ST/THP E TESTER GS-17-TR-44/DOSL/THP E TESTER
RONALD LEE PILGRIM JR TBI CERT & DIV PD GS-17-CR-301/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
BRITTANY RENEE REECE GS-17-CR-336/THEFT UNDER $500/CD J WOODARD GS-17-CR-337/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP J FERGUSON
JAMES RANDY LEE REECE GS-17-CR-333/DEP J NORMAN CT-1/ VANDALISM AS DOMESTIC CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI
JUSTIN ALLEN RHYMER TO HAVE DL GS-16-CR-788/DORL/DEP C ROARK GS-16-CR-TR-1011/DUE CARE/DEP C ROARK FOR PLEA
ROSE M ROARK GS-17-TR-179/DOSL 1ST/THP C DUNN
MICHAEL SHANE ROOP COMPLIANCE GS-15-CR-354V/VOP/CCI
JANIE D SISK TBI CERT & DIV GS-17-CR-1/POSS DRUG PARA/DEP C BROWN
PEGGY MICHELLE SNYDER COMPLIANCE GS-13-CR-1613V/VOP/CCI
MARY NATASHA STANLEY GS-17-CR-338/LT S BROWN CT-1/ CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT THEFT CT-2/ FORGERY
JESSE T THOMAS GS-14-TR-162V/VOP/CCI
JESSICA MARIE THOMPSON PD GS-17-CR-93/PUBLIC INTOXICATION/PTL C WORLEY
MATTHEW LOGAN THOMPSON TBI CERT & DIV PRO SE GS-17-CR-130/PTL T BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA
JAMES SCOTT VANHOOZER COMPLIANCE GS-15-CR-266V/VOP/CCI