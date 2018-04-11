This week’s sheriff and court report

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
General Sessions Court Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, April 11th, 2018
STEPHANIE ERIN AMANTI TBI CERT &DIV VIOL DATE 3/27/18 PD GS-18-CR-222/DEP R MINK CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/DISORDERLY CONDUCT CT-3/PUBLIC INTOXICATION
ROBERT CURTIS BLEVINS GS-18-CR-150/DOMESTIC ASSAULT/DEP C LIPFORD
THOMAS E BREWER COMPLIANCE GS-17-TR-1236/DUE CARE/PTL M MULLINS
TIMOTHY REED CHURCH JR VIOL DATE 12/13/17 PD GS-17-CR-880/DOSL 1ST/SGT T WOLFENBARGER TO HAVE DL GS-17-TR-1230/SGT T WOLFENBARGER FOR PLEA CT-1/SEATBELT 1ST CT-2/CHILD RESTRAINT 15YOA CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JOHN WILLIAM CLEMEN SMITH GS-18-CR-226/DEP A WORLEY CT-1/DRIVING W/O LICENSE CT-2/POSS SCH II
JACKIE LYNN COLLINS TO HAVE DL VIOL DATE 8/13/2018 PD GS-17-CR-585/DORL 6TH/THP G MARLOWE
JOSEPH LANDON DAVIS TO HAVE ATTY GS-18-CR-176/THEFT UNDER $1000/CPL J NORMAN GS-18-CR-177/THEFT UNDER $1000/ELIZABETH DAVIS
NANCY K DOWELL DEF TO VIEW VIDEO VIOL DATE 2/12/18 PD GS-18-CR-114/DUI 1ST/DEP J NORMAN
ADAM GWEN ERICKSON COMPLIANCE GS-15-CR-804V/VOP/CCI GS-17-CR-490/CRIMINAL TRESPASSING/DEP J PETERS
JESSIE C ESTEP GS-18-CR-249/DEP C LIPFORD CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/RESISTING ARREST CT-3/EVADING ARREST CT-4/POSS DRUG PARA
MELISSA D ESTEP GS-18-CR-250/POSS DRUG PARA/CPL J NORMAN
NICHOLAS RYAN FLETCHER SMITH GS-16-CR-229/VOP/CCI GS-18-CR-11/DOMESTIC ASSAULT /DEP C FRASER GS-18-CR-153/AGG ASSAULT/DEP A WORLEY GS-18-CR-252/DEP C LIPFOR CT-1/FELODY EVADING BY M CT-2/RECKLESS DRIVING CT-3/DORL 2ND CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
ALICIA C FORRESTER PRELIMINARY HEARING CURTIS GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN
ASHTIN R FREEMAN GS-18-TR-128/DUE CARE/CPL J NORMAN
JENNIFER LYNN GARLAND
GS-18-CR-181/PUBLIC INTOXICATION/CPL J NORMAN
STEVEN WAYNE GARLAND GS-18-CR-182/CPL J NORMAN CT-1/DUI 1ST CT-2/POSS DRUG PARACT-3/DOSL
BRANDI MICHELLE GENTRY HEARING/STNAW HYDER GS-18-CR-78/DISORDERLY CONDUCT/DEP C LIPFORD
MARTY BRANDON GREENWELL TO HAVE ATTY GS-17-CR-113/VOP/CCI
ROBERT CLAYTON HORNE III HEARING/STNAW VIOL DATE 1/28/18 PD GS-18-CR-70/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS
CRYSTAL JAMES CANTWELL GS-18-CR-217/HARASSMENT/ANDREW JAMES
JEFFERY C JOHNSON STATUS GS-18-CR-227/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD
MICHAEL SCOTT MAIN GS-18-CR-224/CRUELTY TO ANIMALS/DEP C HATLEY
ROBERT J MAINS FOR PLEA PRO SE GS-17-CR-421/VOP/CCI
ELIHU J MARTIN HEARING/STNAW VIOL DATE 1/24/18 PD GS-18-CR-59/INV M CRESS CTS 1-2/ESP AGG KIDNAPPING CT-3/AGG DOMESTIC ASSAULT CT-4/AGG BURGLARY
SCOTTIE RAY MOODY GS-18-CR-247/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
JOSHUA L MULLINS STATUS PRO SE GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
TABITHA A PRICE TO HAVE ATTY GS-17-CR-752,781,885,908/VOP/CCI GS-18-CR 216/CRIMINAL TRESPASSING/ASST CHIEF NORRIS
CHRISTOPHER S RANCK SMITH GS-18-CR-241/PTL T BROWN CT-1/CRIMINAL TRESPASSING CT-2/POSS DRG PARA CT-3/SIMPLE POSS SCH II
JAMES RANDY LEE REECE VIOL DATE 1/31/18 PD GS-17-CR-268/VOP/CCI GS-17-CR-333/VOP/CCI
CHRISTOPHER D REID GS-18-CR-251/LT C WORLEY CT-1/LEAVING THE SCENE OF ACC CT-2/DUE CARE CT-3/RECKLESS DRIVING CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-5/RESISTING ARREST CT-6/VANDALISM CT-7/DISORDERLY CONDUCT
AMANDA D RHYMER GS-18-CR-180/POSS DRUG PARA/DEP C LIPFORD
TRACY D ROARK TO HAVE MC ENDORSEMENT GS-18-TR-83/DL VIOLATION/DEP C FRASER
KRISTY LEE ANN ROBINSON GS-18-CR-246/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
MICHAEL FREDERICK ROBINSON TO HAVE DL PRO SE GS-18-CR-58/DORL 1ST/THP E TESTER
STEVEN LYNN SHELTON GS-17-CR-551, 886/VOP/CCI GS-18-CR-253/PTL M MULLINS CT-
1/DORL 2ND CT-2/DUI CT-3/VICL CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
JAMES ALLEN STOUT PRO SE GS-17-CR-536/VOP/CCI
DEANIE L TAYLOR TO HAVE DL VIOL DATE 1/23/18 PD GS-18-CR-53/DOSL 1ST/PTL M MULLINS
EDWARD RALPH TAYLOR VIOL DATE 4/1/18 PD GS-16-CR-753/VOP/CCI GS-18-CR-236/DORL 7TH/PTL T BROWN
JOSHUA A VANOVER
HEARING/STNAW STOUT GS-18-CR-96/DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN
LESTER JAMES WOOD GS-18-CR-218/DISORDERLY CONDUCT/ANDREW JAMES
Criminal Court Johnson County Tennessee
The Honorable Stacy L. Street, Presiding
Thursday, APRIL 13th, 2018
SHANE STEVEN BLACKBURN PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1-29-18 JAIL-NO BOND PD JUDGMENT 5/19/06 4538/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY 4708/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR
HOLLY DREW BURCHETTE ARRAIGNMENT $4000 BOND WITH M&S 18-CR-50/ THP CT-1/ DUI
APRIL MICHELLE CALHOUN PDL/MOTIONS $50,000 BOND- JAIL PD 17-CR-171/ JCSD- VIOL DATE- 12-11-17 CT-1/ POSS SCH I WITH INTENT TO SELL CT-2/ POSS SCH II WITH INTENT TO SELL CT-3/ INTRO CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT-4/ POSS SCH III WITH INTENT TO SELLCT-5/ POSS SCH VI WITH INTENT TO SELL
ROBERT WARREN COURTNER JR PDL/MOTIONS PROBATION VIOL $3,000 BOND WITH A HOOD JUDGMENT 8/18/14 FALLIN 6102/ JCSD CT-1/ INITIATION PROCESS MANF METH CT-2/ MAINTAINING DWELLING CT-3/ FELONY POSS DRUG PARA
DANIEL LYNN DEYTON PDL/MOTIONS $10,000 BOND- JAIL PD 17-CR-156/ JCSD- VIOL DATE 10-20-17 CT-1/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ AGG ASSAULT CT-3/ VANDALISM OVER $1000 CT-4/ VIOL ORDER PROTECTION CT-5/ DUI 2ND CT-6/ DORL 9TH CT-7/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT MORE THAN $500 CT-8/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT CT-9/ OPEN CONTAINER CT-10/ VICL 17-CR-157/ JCSD- VIOL DATE 11-1-17 $63,000 BOND-JAIL CT-1/ COERCION OF WITNESS CT-2/ RETALIATION FOR PAST ACTION
TIFFANY LYNNETTE HAMILTON PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 2-1-18 NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 8/14/14 13-CR-191/ JCSD CT-1/ POSS CONTRABAND INTO PENAL FACILITY
JIMMY HEARD HEARING SMITH 17-CR-154/ WRIT OF HABEAS CORPUS/ NECC INMATE
JOSHUA E HUMPHREY PDL/MOTIONS PROBATION VIOL- 10-20-17 NO BOND-JAIL PD
JUDGMENT 4/7/15 14-CR-196/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT OVER $1000 CT-3/ FRAUDULENT USE CREDIT CARD
KARRIE ANNE KILBY PDL/MOTIONS PROBATION VIOL NO BOND-JAIL STOUT JUDGMENT 3/23/15 14-CR-54/ JCSD CT-1/ SALE COUNTERFEIT CONTROLLED SUBSTANCE 14-CR-58/JCSDCT-1/ INITIATION PROCESS MANF METH CT-2/ AGG CHILD ENDANGERMENT 14-CR-106/ JCSD CT-1/ INITIATION PROCESS MANF METHCT-2/ MAINTAINING DWELLING CT-3/ SIMPLE POSS SCH II
JAMES RUSSELL MASON FTA PAYMENT/COMPLIANCE $10,000 BOND WITH M&S TO HAVE ATTY PROBATION VIOL SUMMONS- 12-9-13 5078/JCSD CT-1-2/ BURGLARY CT-5/ VANDALISM UNDER $500 CT-7/ SIMPLE POSS SCH VI 5099/ JCSD CT-1/ BURGLARY CT-6/ VANDALISM OVER $1000 5130/ JCSD CT-1-2/ THEFT OVER $1000 5191/ JCSD CT-3/ UNDERAGE CONSUMPTION 17-CR-98/ FAILURE TO APPEAR ARRAIGNMENT $50,000 BOND WITH M&S
JASON TIMOTHY MATHESON ARRAIGNMENT $18,000 BOND M&S 17-CR-155/ JCSD CT-1/ FELONY EVADING CT-2/ RECKLESS ENDANGERMENTCT-3/ RECKLESS DRIVING CT-4/ DRIVERS TO EXCERISE DUE CARE
JUSTIN WAYNE NEWBERRY PDL/MOTIONS $22,500 BOND –JAIL ROBERTS 17-CR-167/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON CT-3/ THEFT OF PROPERTY $1000 OR MORE
JEFFREY WAYNE NORRIS PDL/MOTIONS $5000 BOND-JAIL HYDER 17-CR-160/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT PROPERTY $1000 OR MORE
WOODROW SCOTT ORNDORFF III PDL/MOTIONS PROBATION VIOL – 1-26-18 NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 4/13/17 CC-15-CR-168/ POSS SCH II/ JCSD CC-15-CR-202/ EVADING ARREST/ JCSD CC-17-CR-36/ FAILURE TO APPEAR/ JCSD
LEANDRA LANE OWENS PDL/MOTIONS $12,500 BOND-JAIL SMITH 17-CR-164/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT OF PROPERTY MORE THAN $1000CT-3/ AGG CRIMINAL TRESPASSING
NICHOLAS SENNEFELDER PDL/MOTIONS M&S BONDING 3,000 PROBATION VIOL FALLIN JUDGMENT 12/15/14 13-CR-200/ JCSD CT-1/ DOSL 3RD CT-3/ SEATBELT 13-CR-213/ JCSD CT-1/ DUI CT-2/ POSS HANDGUN W/ UNDER INFLUENCE CT-3/ DOSL CT-5/ SIMPLE POSS SCH II 14-CR-51/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR 14-CR-73/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR
ANTHONY LEE SHORTRIDGE ARRAIGNMENT $5,000 BOND-TN BONDING 17-CR-130/ JCSD CT-1/ WILLFUL ABANDONMENT OF A HOME IMPROVEMENT PROJECT
ROBERT STACY STOUT ARRAIGNMENT PROBATION VIOL- 3-1-18 NO BOND-JAIL JUDGMENT1/26/18 17-CR-91/ JCSD- VIOL DATE- -10-17 CT-1/ BURGLARY CT-2/ THEFT $2500 OR MORE 17-CR-112/ JCSD- VIOL DATE- 4-11-17 CT-1/ VANDALISM UNDER $1000 18-CR-7/ JCSD-VIOL DATE- 12-18-17 CT-1/ FAILURE TO APPEAR THOMAS DEAN STOUT ARRAIGNMENT $2000 BOND WITH TN BONDING TO HAVE ATTY 17-CR-89/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR 17-CR-149/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR
BRONSON RANDY TRIPLETT ARRAIGNMENT $20,000 BOND-JAIL TO HAVE ATTY 17-CR-163/ JCSD CT-1/ POSS METH WITH INTENT TO SELL CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DORL 2ND
SARAH MAY WATSON PDL/MOTIONS SUMMONS ONLY FALLIN 17-CR-87/ THP CT-1/ DUI CT-2/ SIMPLE POSS SCH IV CT-3/ OPEN CONTAINER CT-4/ SEATBELT BOBBY JOE WINTERS PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 2-12-18 NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 12/17/17 17-CR-20/JCSD- CT-1/ VEHICULAR ASSAULT
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
03/29/2018 JOSHUA C ATKINSON, ELIZABETHTON, VIOLATION OF PROBATION
03/29/2018 JOHN W CLEMENS, CHESTNUT DR, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, NO DRIVERS LICENSE
03/29/2018 BRITTANY N DAYTON, BILL WALLACE LN, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
03/29/2018 JEREMY D MAYS, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION X 3
03/29/2018 RICHARD J METCALF, GEORGIA ST, VIOLATION OF PROBATION
03/30/2018 HOWARD C COOPER, CRACKERS NECK RD, FAILURE TO APPEAR
03/31/2018 JOSHUA D KOPE, FORGE CREEK RD, POSSESSION OF A FIREARM WHILE IN COMMISSION OF A FELONY, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
03/31/2018 DAKOTA L MAZE, MILL CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
03/31/2018 KENNETH W MCQUEEN, HWY 421 N, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
03/31/2018 JERRI B WILSON, EGGERS BRANCH RD, FALSE REPORT TO AUTHORITIES, RESISTING ARREST
04/01/2018 DEIDRE N DAVIS, HAWKINS RD, SIMPLE POSSESSSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE III DRUGS, POSSESSION OF DRUG PAPRAHERNALIA
04/01/2018 JOHN K EISENHOWER JR, MORETZ RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE
04/01/2018 EDWARD R TAYLOR, RED BRUSH RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 7 TH OFFENSE
04/02/2018 JERRY M DUNCAN, ERWIN TN, RECKLESS ENDANGERMENT W/ WEAPON, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE, RECKLESS DRIVING, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF FINANCIAL RESPONSIBILITY, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
04/02/2018 KERRI C HEATON, WINTERS LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, THEFT OF PROPERTY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
04/02/2018 CHIRSTOPHER S RANCK, LOCUST GAP RD, CRIMINAL TRESPASSING, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
04/02/2018 COURTNEY L SHERRILL, TAYLORSVILLE NC, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
04/02/2018 AMANDA K SLUDER, VILLAGE SQUARE LN, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
04/03/2018 ROGER L DUGGER, COWANTOWN RD, FELONY FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR X 2, VIOLATION OF PROBATION X 2
04/03/2018 DOUGLES EDEN, HAMPTON, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
04/03/2018 MATTHEW A EDWARDS, BLOUNTVILLE, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC INTOXICATION
04/03/2018 DUSTIN M JERNIGAN, TAYLORSVILLE NC, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
04/03/2018 CECIL H PERRY III, NOAH SNYDER RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE
04/04/2018 SCOTTIE R MOODY, HWY 67 W, FAILURE TO APPEAR
04/04/2018 TABITHA A PRICE, CLYDE LEWIS LN, VIOLATION OF PROBATION
04/04/2018 ZACHARY WINEBARGER, VILAS NC, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
04/05/2018 MELISSA A PARIS, GRINDSTAFF RD, VIOLATION OF PROBATION
04/05/2018 KRISTY L ROBIINSON, COPLEY BRANCH RD, FELONY FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION