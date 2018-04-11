This week’s sheriff and court report

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

 

General Sessions Court Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, April 11th, 2018
 

STEPHANIE ERIN AMANTI TBI CERT &DIV VIOL DATE 3/27/18 PD GS-18-CR-222/DEP R MINK CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/DISORDERLY CONDUCT CT-3/PUBLIC INTOXICATION

 

ROBERT CURTIS BLEVINS GS-18-CR-150/DOMESTIC ASSAULT/DEP C LIPFORD

 

THOMAS E BREWER COMPLIANCE GS-17-TR-1236/DUE CARE/PTL M MULLINS

 

TIMOTHY REED CHURCH JR VIOL DATE 12/13/17 PD GS-17-CR-880/DOSL 1ST/SGT T WOLFENBARGER TO HAVE DL GS-17-TR-1230/SGT T WOLFENBARGER FOR PLEA CT-1/SEATBELT 1ST CT-2/CHILD RESTRAINT 15YOA CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY

 

JOHN WILLIAM CLEMEN SMITH GS-18-CR-226/DEP A WORLEY CT-1/DRIVING W/O LICENSE CT-2/POSS SCH II

 

JACKIE LYNN COLLINS TO HAVE DL VIOL DATE 8/13/2018 PD GS-17-CR-585/DORL 6TH/THP G MARLOWE

 

JOSEPH LANDON DAVIS TO HAVE ATTY GS-18-CR-176/THEFT UNDER $1000/CPL J NORMAN GS-18-CR-177/THEFT UNDER $1000/ELIZABETH DAVIS

 

NANCY K DOWELL DEF TO VIEW VIDEO VIOL DATE 2/12/18 PD GS-18-CR-114/DUI 1ST/DEP J NORMAN

 

ADAM GWEN ERICKSON COMPLIANCE GS-15-CR-804V/VOP/CCI GS-17-CR-490/CRIMINAL TRESPASSING/DEP J PETERS

 

JESSIE C ESTEP GS-18-CR-249/DEP C LIPFORD CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/RESISTING ARREST CT-3/EVADING ARREST CT-4/POSS DRUG PARA

 

MELISSA D ESTEP GS-18-CR-250/POSS DRUG PARA/CPL J NORMAN

 

NICHOLAS RYAN FLETCHER SMITH GS-16-CR-229/VOP/CCI GS-18-CR-11/DOMESTIC ASSAULT /DEP C FRASER GS-18-CR-153/AGG ASSAULT/DEP A WORLEY GS-18-CR-252/DEP C LIPFOR CT-1/FELODY EVADING BY M CT-2/RECKLESS DRIVING CT-3/DORL 2ND CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY

 

ALICIA C FORRESTER PRELIMINARY HEARING CURTIS GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN

ASHTIN R FREEMAN GS-18-TR-128/DUE CARE/CPL J NORMAN

 

JENNIFER LYNN GARLAND
GS-18-CR-181/PUBLIC INTOXICATION/CPL J NORMAN

 

STEVEN WAYNE GARLAND GS-18-CR-182/CPL J NORMAN CT-1/DUI 1ST CT-2/POSS DRUG PARACT-3/DOSL

 

BRANDI MICHELLE GENTRY HEARING/STNAW HYDER GS-18-CR-78/DISORDERLY CONDUCT/DEP C LIPFORD

 

MARTY BRANDON GREENWELL TO HAVE ATTY GS-17-CR-113/VOP/CCI

 

ROBERT CLAYTON HORNE III HEARING/STNAW VIOL DATE 1/28/18 PD GS-18-CR-70/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS

 

CRYSTAL JAMES CANTWELL GS-18-CR-217/HARASSMENT/ANDREW JAMES

 

JEFFERY C JOHNSON STATUS GS-18-CR-227/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD

 

MICHAEL SCOTT MAIN GS-18-CR-224/CRUELTY TO ANIMALS/DEP C HATLEY

ROBERT J MAINS FOR PLEA PRO SE GS-17-CR-421/VOP/CCI

 

ELIHU J MARTIN HEARING/STNAW VIOL DATE 1/24/18 PD GS-18-CR-59/INV M CRESS CTS 1-2/ESP AGG KIDNAPPING CT-3/AGG DOMESTIC ASSAULT CT-4/AGG BURGLARY

 

SCOTTIE RAY MOODY GS-18-CR-247/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE

JOSHUA L MULLINS   STATUS PRO SE GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

 

TABITHA A PRICE TO HAVE ATTY GS-17-CR-752,781,885,908/VOP/CCI GS-18-CR 216/CRIMINAL TRESPASSING/ASST CHIEF NORRIS

 

CHRISTOPHER S RANCK SMITH GS-18-CR-241/PTL T BROWN CT-1/CRIMINAL TRESPASSING CT-2/POSS DRG PARA CT-3/SIMPLE POSS SCH II

 

JAMES RANDY LEE REECE VIOL DATE 1/31/18 PD GS-17-CR-268/VOP/CCI GS-17-CR-333/VOP/CCI

 

CHRISTOPHER D REID GS-18-CR-251/LT C WORLEY CT-1/LEAVING THE SCENE OF ACC CT-2/DUE CARE CT-3/RECKLESS DRIVING CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-5/RESISTING ARREST CT-6/VANDALISM CT-7/DISORDERLY CONDUCT

 

AMANDA D RHYMER GS-18-CR-180/POSS DRUG PARA/DEP C LIPFORD

 

TRACY D ROARK TO HAVE MC ENDORSEMENT GS-18-TR-83/DL VIOLATION/DEP C FRASER

 

KRISTY LEE ANN ROBINSON GS-18-CR-246/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE

 

MICHAEL FREDERICK ROBINSON TO HAVE DL PRO SE GS-18-CR-58/DORL 1ST/THP E TESTER

 

STEVEN LYNN SHELTON GS-17-CR-551, 886/VOP/CCI GS-18-CR-253/PTL M MULLINS CT-

1/DORL 2ND CT-2/DUI CT-3/VICL CT-4/SIMPLE POSS SCH VI

 

JAMES ALLEN STOUT PRO SE GS-17-CR-536/VOP/CCI

DEANIE L TAYLOR TO HAVE DL VIOL DATE 1/23/18 PD GS-18-CR-53/DOSL 1ST/PTL M MULLINS

 

EDWARD RALPH TAYLOR VIOL DATE 4/1/18 PD GS-16-CR-753/VOP/CCI GS-18-CR-236/DORL 7TH/PTL T BROWN

 

JOSHUA A VANOVER
HEARING/STNAW STOUT GS-18-CR-96/DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN

 

LESTER JAMES WOOD GS-18-CR-218/DISORDERLY CONDUCT/ANDREW JAMES

 

Criminal Court  Johnson County Tennessee

The Honorable  Stacy L. Street, Presiding

Thursday, APRIL 13th, 2018

 

SHANE STEVEN BLACKBURN PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 1-29-18 JAIL-NO BOND PD JUDGMENT 5/19/06 4538/ JCSD            CT-1/ AGG BURGLARY 4708/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR

 

HOLLY DREW BURCHETTE ARRAIGNMENT $4000 BOND WITH M&S 18-CR-50/ THP CT-1/ DUI

 

APRIL MICHELLE CALHOUN PDL/MOTIONS $50,000 BOND- JAIL  PD 17-CR-171/   JCSD- VIOL DATE- 12-11-17 CT-1/  POSS SCH I WITH INTENT TO SELL CT-2/  POSS SCH II WITH INTENT TO SELL CT-3/ INTRO CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT-4/ POSS            SCH III WITH INTENT TO SELLCT-5/ POSS  SCH VI  WITH INTENT  TO SELL

 

ROBERT WARREN COURTNER JR PDL/MOTIONS PROBATION VIOL $3,000 BOND WITH A HOOD  JUDGMENT 8/18/14 FALLIN 6102/ JCSD CT-1/ INITIATION PROCESS MANF METH CT-2/ MAINTAINING  DWELLING CT-3/ FELONY POSS  DRUG PARA

 

 

DANIEL  LYNN DEYTON   PDL/MOTIONS   $10,000 BOND- JAIL PD  17-CR-156/ JCSD- VIOL DATE 10-20-17 CT-1/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ AGG ASSAULT CT-3/ VANDALISM OVER $1000 CT-4/ VIOL ORDER    PROTECTION CT-5/ DUI   2ND CT-6/ DORL 9TH CT-7/ LEAVING SCENE   OF ACCIDENT MORE THAN $500 CT-8/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT CT-9/ OPEN CONTAINER CT-10/ VICL 17-CR-157/ JCSD- VIOL  DATE 11-1-17 $63,000 BOND-JAIL CT-1/ COERCION OF WITNESS CT-2/ RETALIATION FOR PAST ACTION

 

TIFFANY LYNNETTE HAMILTON   PDL/MOTIONS PROBATION VIOL 2-1-18 NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 8/14/14 13-CR-191/ JCSD CT-1/ POSS  CONTRABAND   INTO PENAL FACILITY

 

JIMMY HEARD   HEARING SMITH 17-CR-154/ WRIT OF HABEAS CORPUS/ NECC INMATE

 

JOSHUA E HUMPHREY   PDL/MOTIONS  PROBATION VIOL- 10-20-17 NO  BOND-JAIL PD

JUDGMENT 4/7/15 14-CR-196/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT OVER $1000 CT-3/ FRAUDULENT USE CREDIT CARD

 

KARRIE  ANNE KILBY PDL/MOTIONS PROBATION VIOL NO BOND-JAIL STOUT   JUDGMENT 3/23/15  14-CR-54/ JCSD    CT-1/ SALE COUNTERFEIT CONTROLLED SUBSTANCE 14-CR-58/JCSDCT-1/ INITIATION PROCESS  MANF METH CT-2/ AGG  CHILD            ENDANGERMENT 14-CR-106/ JCSD CT-1/ INITIATION PROCESS  MANF METHCT-2/ MAINTAINING DWELLING CT-3/ SIMPLE POSS  SCH II

 

JAMES  RUSSELL MASON FTA PAYMENT/COMPLIANCE $10,000 BOND WITH M&S TO HAVE ATTY PROBATION VIOL            SUMMONS- 12-9-13 5078/JCSD  CT-1-2/ BURGLARY CT-5/ VANDALISM UNDER  $500 CT-7/ SIMPLE POSS SCH VI   5099/ JCSD CT-1/ BURGLARY CT-6/ VANDALISM OVER $1000 5130/ JCSD CT-1-2/ THEFT   OVER $1000 5191/ JCSD CT-3/ UNDERAGE CONSUMPTION 17-CR-98/ FAILURE  TO APPEAR ARRAIGNMENT $50,000 BOND WITH M&S

 

JASON TIMOTHY MATHESON ARRAIGNMENT $18,000 BOND M&S 17-CR-155/  JCSD CT-1/ FELONY EVADING CT-2/ RECKLESS ENDANGERMENTCT-3/ RECKLESS DRIVING CT-4/ DRIVERS TO EXCERISE DUE CARE

 

JUSTIN WAYNE NEWBERRY PDL/MOTIONS $22,500 BOND –JAIL ROBERTS 17-CR-167/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON CT-3/ THEFT OF PROPERTY $1000 OR MORE

 

JEFFREY WAYNE NORRIS  PDL/MOTIONS $5000 BOND-JAIL HYDER 17-CR-160/ JCSD CT-1/  AGG BURGLARY CT-2/ THEFT            PROPERTY $1000 OR MORE

 

WOODROW SCOTT ORNDORFF III PDL/MOTIONS PROBATION  VIOL – 1-26-18   NO BOND-JAIL  PD JUDGMENT  4/13/17            CC-15-CR-168/ POSS SCH II/ JCSD CC-15-CR-202/  EVADING ARREST/ JCSD   CC-17-CR-36/ FAILURE TO APPEAR/ JCSD

 

LEANDRA LANE OWENS PDL/MOTIONS   $12,500 BOND-JAIL SMITH 17-CR-164/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT OF PROPERTY MORE THAN $1000CT-3/ AGG CRIMINAL TRESPASSING

 

NICHOLAS SENNEFELDER PDL/MOTIONS M&S BONDING 3,000  PROBATION VIOL FALLIN JUDGMENT 12/15/14 13-CR-200/ JCSD CT-1/ DOSL 3RD CT-3/ SEATBELT 13-CR-213/ JCSD CT-1/ DUI CT-2/  POSS HANDGUN W/ UNDER INFLUENCE CT-3/ DOSL CT-5/ SIMPLE POSS SCH II 14-CR-51/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR 14-CR-73/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR

 

ANTHONY LEE  SHORTRIDGE ARRAIGNMENT $5,000 BOND-TN BONDING 17-CR-130/ JCSD CT-1/ WILLFUL ABANDONMENT OF A HOME IMPROVEMENT PROJECT

 

ROBERT STACY STOUT ARRAIGNMENT    PROBATION VIOL- 3-1-18 NO BOND-JAIL JUDGMENT1/26/18 17-CR-91/ JCSD- VIOL DATE- -10-17 CT-1/ BURGLARY CT-2/ THEFT $2500 OR MORE 17-CR-112/ JCSD-  VIOL DATE- 4-11-17 CT-1/ VANDALISM UNDER  $1000 18-CR-7/ JCSD-VIOL DATE- 12-18-17 CT-1/ FAILURE TO APPEAR THOMAS DEAN  STOUT ARRAIGNMENT  $2000 BOND WITH TN BONDING TO HAVE ATTY 17-CR-89/ JCSD CT-1/ FAILURE TO APPEAR 17-CR-149/ JCSD CT-1/  FAILURE TO APPEAR

 

BRONSON RANDY TRIPLETT ARRAIGNMENT $20,000 BOND-JAIL TO HAVE ATTY   17-CR-163/ JCSD CT-1/ POSS METH  WITH INTENT TO SELL CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DORL 2ND

 

SARAH MAY WATSON PDL/MOTIONS SUMMONS ONLY FALLIN 17-CR-87/ THP CT-1/ DUI CT-2/ SIMPLE POSS SCH IV CT-3/ OPEN CONTAINER CT-4/ SEATBELT BOBBY JOE WINTERS PDL/MOTIONS  PROBATION VIOL 2-12-18 NO BOND-JAIL PD JUDGMENT 12/17/17 17-CR-20/JCSD- CT-1/  VEHICULAR ASSAULT

Note: People with names similar  or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

03/29/2018                  JOSHUA C ATKINSON, ELIZABETHTON, VIOLATION OF PROBATION

 

03/29/2018                  JOHN  W CLEMENS, CHESTNUT DR, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, NO DRIVERS LICENSE

 

03/29/2018                  BRITTANY N DAYTON, BILL WALLACE LN, POSSESSION OF SCHEDULE II  DRUGS

 

03/29/2018                  JEREMY D MAYS, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF   PROBATION X 3

 

03/29/2018                  RICHARD J METCALF, GEORGIA ST, VIOLATION OF PROBATION

 

03/30/2018                  HOWARD C COOPER, CRACKERS NECK RD,  FAILURE TO APPEAR

 

03/31/2018                  JOSHUA D KOPE, FORGE  CREEK RD, POSSESSION OF  A FIREARM WHILE  IN COMMISSION OF A FELONY, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS,   SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS,  DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

 

03/31/2018                  DAKOTA L MAZE, MILL CREEK RD,  VIOLATION OF PROBATION

 

03/31/2018                  KENNETH W MCQUEEN, HWY 421 N, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE  II DRUGS, FAILURE                  TO PAY CHILD SUPPORT

 

03/31/2018                  JERRI B WILSON, EGGERS BRANCH RD, FALSE REPORT TO AUTHORITIES, RESISTING ARREST

 

04/01/2018                  DEIDRE N DAVIS, HAWKINS RD, SIMPLE POSSESSSION OF SCHEDULE II  DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE  III DRUGS, POSSESSION OF DRUG PAPRAHERNALIA

 

04/01/2018                  JOHN K EISENHOWER JR, MORETZ  RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE

 

04/01/2018                  EDWARD R TAYLOR, RED BRUSH    RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS  LICENSE    7 TH OFFENSE

 

04/02/2018                  JERRY  M DUNCAN, ERWIN TN, RECKLESS ENDANGERMENT W/ WEAPON, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE, RECKLESS DRIVING, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT  LAW,  VIOLATION OF FINANCIAL  RESPONSIBILITY, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE

 

04/02/2018                  KERRI  C HEATON, WINTERS LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, THEFT OF PROPERTY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS

 

04/02/2018                  CHIRSTOPHER S RANCK, LOCUST GAP RD, CRIMINAL TRESPASSING, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE  II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

 

04/02/2018                  COURTNEY L SHERRILL, TAYLORSVILLE NC, POSSESSION OF SCHEDULE  II DRUGS

 

04/02/2018                  AMANDA K SLUDER, VILLAGE SQUARE LN,  POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

 

04/03/2018                  ROGER L DUGGER, COWANTOWN RD, FELONY FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR  X 2, VIOLATION OF PROBATION X 2

 

04/03/2018                  DOUGLES EDEN, HAMPTON, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

 

04/03/2018                  MATTHEW A EDWARDS, BLOUNTVILLE, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC INTOXICATION

 

04/03/2018                  DUSTIN M JERNIGAN, TAYLORSVILLE NC, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

 

04/03/2018                  CECIL  H PERRY  III, NOAH SNYDER  RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE

 

04/04/2018 SCOTTIE R MOODY, HWY 67 W, FAILURE TO APPEAR

 

04/04/2018                  TABITHA A PRICE, CLYDE  LEWIS LN, VIOLATION OF PROBATION

 

04/04/2018                  ZACHARY WINEBARGER,  VILAS NC, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

 

04/05/2018                  MELISSA A PARIS, GRINDSTAFF RD, VIOLATION OF PROBATION

 

04/05/2018                  KRISTY L ROBIINSON, COPLEY BRANCH RD,  FELONY  FAILURE  TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION

 

April 11, 2018