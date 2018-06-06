This Week’s Court & Sheriff’s report- 6/6/18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, June 6th, 2018
CASEY R ADKINS
GS-18-CR-327/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS
LAURA ANN ARNOLD
GS-16-CR-633/VOP/CCI
STEPHANIE LYNN ARNOLD
VIOL DATE 4/6/18 PD
GS-18-CR-318/DEP A WORLEY
CTS 1-2/CRUELTY TO ANIMALS
CTS 3-4/DOGS AT LARGE
THOMAS EDWARD BALL
COMPLIANCE
GS-16-CR-134/VOP/CCI
GS-16-CR-834/VOP/CCI
GS-16-CR-835/VOP/CCI
GS-17-CR-573/DISORDERLY CONDUCT/CHARLIE MOREFIELD
ROBERT CURTIS BLEVINS
HEARING/STNAW CURTIS
GS-18-CR-150/DOMESTIC ASSAULT/DEP C LIPFORD
JESSICA DAWN BOLICK
GS-18-CR-136/VOP/CCI
RODNEY DARRELL BOYD
GS-18-CR-355/CRUELTY TO ANIMALS/DEP A WORLEY
BRANDY MICHELLE CAMPBELL
CAPIAS
GS-17-CR-893/DOSL 1ST/THP C DUNN
GS-17-TR-1219/TEXTING WHILE DRIVING/THP C DUNN
SUMMER BREEZE CARROLL
GS-18-TR-214/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
CT-3/REGISTRATION TO BE CARRIED CT-4/DRIVING UNREG VEHICLE GS-18-CR-388/DEPA WORLEY CT-1/POSS DRUG PARA
CT-2/SIMPLE POSS SCH II
CRYSTAL N COFFEY
GS-18-TR-235/SEATBELT 2ND/THP G MARLOWE
CHRISTOPHER C CORUM
GS-18-TR-288/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
BRIAN CHAD DANIEL
GS-18-TR-209/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
JOSEPH COLBY DAVENPORT
CAPIAS GS-14-TR-1008/DOSL/SGT C DUNN GS-14-TR-1009/SGT C DUNN PIF
CT-1/MUFFLER LAW
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JOSEPH LANDON DAVIS
HEARING/STNAW VIOL DATE 3/6/18 PD GS-18-CR-176/THEFT UNDER $1000/CPL J NORMAN
GS-18-CR-177/THEFT UNDER $1000/ELIZABETH DAVIS
DEANNA LEANN DEAN
GS-17-CR-489/VOP/CCI
GS-18-CR-387/DEP J NORMAN
CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
ZACHARY SCOTT DEAN
TO HAVE DL PRO SE GS-18-CR-15/DORL/THP E TESTER
NANCY K DOWELL
HEARING/STNAW
VIOL DATE 2/12/18 PD
GS-18-CR-114/DUI 1ST/DEP J NORMAN
ERICK ALLEN EDWARDS
GS-18-CR-391/DEP C HATLEY
CT-1/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-2/THEFT OVER $1000 CT-3/UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON
CT-4/POSS FIREARM DURING COMMISSION OF FELONY
GS-18-CR-382/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP M GLADDEN
RICKY RAY EDWARDS
GS-18-CR-393/AGG ASSAULT/DEP J PETERS
NICHOLAS RYAN FLETCHER
GS-18-TR-225/SPEEDING/THP C DUNN
ALICIA CHEYENNE FORRESTER HEARING/STNAW CURTIS
GS-18-CR-151/AGG DOMESTIC ASSAULT/CPL J NORMAN
GARRY JOHN GARONI
STOUT
GS-18-CR-300/VANDALISM OVER $1000/LT S BROWN
SCOTT ALAN GRASS
VIOL DATE 1/11/18 PD GS-18-TR-29/THP T WOLFENBARGER COMPLIANCE CT-1/SEATBELT 1ST CT-2/EXPIRED REG GS-18-CR-62/DOSL/THP T WOLFENBARGER TO HAVE DL
MARTY BRANDON GREENWELL
TO HAVE ATTY GS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN
CORA J HAYWORTH
STATUS FALLIN GS-18-CR-288/PTL M MULLINS CT-1/DUI 1ST
CT-2/VICL CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/POSS LEGEND DRUGS
CHARLES D ISAACS
MENTAL EXAM REPORT
VIOL DATE 2/13/18 PD GS-18-CR-113/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/KIDNAPPING
ROBERT DENT GOODMAN JOHNSON
FALLIN
GS-17-CR-261/VOP/CCI
GS-17-CR-262/VOP/CCI
GS-18-CR-207/THEFT UNDER $1000/ASST CHIEF J NORRIS
TAYLOR DAWN JORDAN
HEARING/STNAW
GS-18-CR-283/THEFT UNDER $1000/ALEXANDRIA TESTER
GS-18-CR-284/FTA-BOOKING/DEP B SUTHERLAND
STEVEN R LEONARD
VIDEO VIOL DATE 6/20/17 PD
GS-17-CR-429/DUI/PTL M MULLINS
DUSTIN KYLE LEWIS
JUD DIV SMITH GS-17-CR-85/SIMPLE ASSAULT/PTL C BROWN
CARMELLA BLANCHE LINNIE MAIN
GS-18-TR-319/PTL M MULLINS
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
ROBERT JOSEPH MAINS
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-421/VOP/CCI
GS-18-TR-133/THP C DUNN
CT-1/EXPIRED REGISTRATION
CT-2/ALTER OF PLATES
GS-18-CR-161/DORL 1ST/THP C DUNN
DANIELLE S MATHERLY
GS-18-CR-396/LT S BROWN
CT-1/AGG BURGLARY
CT-2/THEFT UNDER $1000
STEVEN MEREDITH
*SHERIFF’S DEPT HAS ORIGINAL PAPERWORK, DEF HAS NOT BEEN SERVED*
*AFFIANT WISHES TO DISMISS CHARGE, PROPERTY WAS RETURNED* GS-18-CR-386/THEFT UNDER $1000/ROBIN MEREDITH
JOSHUA RAY MOREFIELD
GS-17-CR-284/VOP/CCI
GS-18-CR-66/VOP/CCI
KEVIN ROBERT MOSES
GS-18-TR-216/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING-PIF
CT-2/RECKLESS DRIVING
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
MICHAEL WAYNE MUNSEY
TO HAVE REGISTRATION
GS-18-TR-100/REGISTRATION VIOLATION/DEP A WORLEY
JOSEPY RAYMOND PARETI
GS-18-CR-389/CD J WOODARD
CT-1/DOG AT LARGE
CT-2/PERJURY
CT-3/FALSE REPORT
CT-4/TAMPERING W/EVIDENCE
BLAKE EDWIN PHILLIPPI
PETITION FOR PMT PLAN
GS-15-CR-451/DOSL/DEP A GUINN
JOHNATHAN GALE POTTER
GS-18-TR-205/SEATBELT 1ST/THP B BOLTON
JAMES RANDY LEE REECE
GS-18-CR-390/DEP J NORMAN
CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/VANDALISM
AMANDA D RHYMER
HEARING/STNAW
VIOL DATE 3/4/18 PD GS-18-CR-180/POSS DRUG PARA/DEP C LIPFORD
MICHAEL RAY RICE
GS-17-CR-375/VOP/CCI
PAUL E SADJAK
GS-18-TR-219/SPEEDING/THP C DUNN
BRANDON L SCOTT
GS-18-TR-204/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 2ND
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
CT-3/DL TO BE CARRIED
LESLIE CAROL SHARPE
GS-18-TR-218/SPEEDING/THP C DUNN
JANIE DANIELLE SISK
HEARING/STNAW
VIOL DATE 5/26/18 PD
GS-17-CR-1/VOP/CCI
GS-18-CR-375/PTL C BROWN
CT-1/POSS DRUG PARA
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
DUSTIN CODY SNYDER
GS-18-TR-221/THP C DUNN
CT-1/WINDOW TINT
CT-2/MUFFLER LAW
SAMANTHA DAWN SNYDER
GS-18-TR-234/THP G MARLOW
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/CHILD RESTRAINT 16YO
GS-18-TR-266/EXPIRED REGISTRATION/CPL J NORMAN
GS-18-CR-287/DRIVING W/O LICENSE/CPL J NORMAN
BILLIE JO STOUT
GS-17-CR-425/VOP/CCI
JAMIE ALICE STOUT
HEARING/STNAW FALLIN GS-18-CR-335/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN
ROBERT FRANKLIN STOUT
GS-18-CR-380/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
INDIA SHADAE SWANN
STATUS GS-18-CR-382/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CRESS
JERRY DAVID TESTER
CURTIS?
GS-18-CR-368/SIMPLE POSS SCH VI/DEP C LIPFORD
JOSHUA A VANOVER
HEARING/STNAW STOUT GS-18-CR-96/DOMESTIC ASSAULT/DEP J NORMAN
JOHNATHAN SHANE WATSON
GS-18-TR-232/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING CT-2/DL TO BE CARRIED CT-3/SEATBELT 1ST
GS-18-CR-267/THP C DUNN
CT-1/DUI 1ST CT-2/VICL
CEDRIC M WOLBER
GS-18-TR-312/SPEEDING/THP E TESTER
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
05/25/2018 WILLIAM R POTTER, WILLENS GAP RD, AGGRAVATED ASSAULT
05/26/2018 CHRISTIAN S BURSE, MEMPHIS TN, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA,.VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW
05/26/2018 TOMMY E HARTLEY, COLLINS ST, VIOLATION OF PROBATION
05/26/2018 BRINESHA K WILLIAMS, MEMPHIS TN, DRIVING OF REVOKED DRIVERS LICENSE
05/27/2018 PATRICK J CHRISTMAN, DOTSON LN, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE.INFLUENCE, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW
05/27/2018 HOLLY J MCFADDEN, HAMPTON ST, PUBLIC INTOXICATION
05/27/2018 JOYCE M MOREFIELD, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF PROBATION
05/27/2018 ROBERT F STOUT, CHESTNUT DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/29/2018 REAGAN A CLICK, MUSKRAT RAMBLE RD, VIOLATION OF PROBATION
05/29/2018 JOSHUA R MOREFIELD, SPEAR BRANCH RD, POSSESSION OF A STILL, POSSESSION.OF A PROHIBITED WEAPON, UNLAWFUL POSSESSION OF A NON GAME ANIMAL,.AGGRAVATED ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON, THEFT OF PROPERTY,. VANDALISM, UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON, DISORDERLY CONDUCT
05/30/2018 DANIEL L DEYTON, HWY 91 N, VIOLATION OF HABITUAL MOTOR OFFENDER
05/30/2018 KENNETH W MCQUEEN, HWY 421 N, ATTACHMENT – CONTEMPT
05/31/2018 ERICK A EDWARDS, LITTLE DRY RUN RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC.VIOLENCE, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT, THEFT OF PROPERTY O $1,000,.POSSESSION OF A WEAPON BY A CONVICTED FELON, POSSESSION OF FIREARM.WHILE INI COMMISSION OF A FELONY
05/31/2018 WILLIAM C GRAYBEAL, W HOLY HILL RD, VIOLATION OF PROBATION
05/31/2018 AMANDA L MAY, FALL BRANCH RD, TRESPASSING
05/31/2018 DANIEL R WINTERS, WADDELL RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE