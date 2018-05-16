This week’s court, sheriff’s & 911 reports

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.


General Sessions Court Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 16th, 2018

ERICKA N ADAMS
GS-18-TR-169/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
GS-18-CR-244/DOSL 1ST/THP R WILLS

WILLIAM S ADAMS
GS-18-TR-162/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/SEATBELT 2ND
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY

DUSTIN S ADKINS
GS-18-CR-220/DOSL/LT C WORLEY
 

JEFFERY D BRINKER
GS-18-CR-329/HARASSMENT/JUAN RAMIREZ
GS-18-CR-330/FTA-BOOKING/DEP M GLADDEN

STEPHEN F BRUNNER
GS-18-CR-183/PTL T BROWN
CT-1/DPSL 1ST
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI

JOHN W CLEMENS
SMITH GS-18-CR-226/DEP A WORLEY
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/POSS SCH II

DANA H CORNETT
COMPLIANCE PRO SE
GS-16-CR-518/VOP/CCI

GARY J COX
GS-18-CR-340/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 7TH
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE

DEIDRE N DAVIS
GS-18-CR-238/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/SIMPLE POSS SCH (SUBOXONE)
CT-3/POSS DRUG PARA

BRITTANY N DAYTON
TRACKING CRIMINAL CASE VIOL DATE 1/3/18 PD
GS-17-CR-910/VOP/CCI
GS-18-CR-225/POSS SCH II/DEP A WORLEY

ADAM K DUGGER
HEARING/STNAW FALLIN
GS-15-CR-271V/VOP/CCI
GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY

BRITTANY N DUGGER
GS-16-TR-1169V/VOP/CCI

MARK A ESKRIDGE
GS-18-CR-312/THEFT UNDER $1000/CHIEF DEP J WOODARD

KAREN E FLETCHER
GS-18-CR-325/CRIMINAL SIMUALTION/PTL C BROWN

NICOLAS R FLETCHER
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-16-CR-229/VOP/CCI
GS-18-CR-11/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER
GS-18-CR-153/AGG ASSAULT/DEP A WORLEY
GS-18-CR-252/DEP C LIPFORD
CT-1/FELONY EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CT-3/DORL 2ND
CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY

ISRAEL P FRANCISCO
BOND FORFEITURE
GS-17-CR-802/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING W/O LICENSE

WILLIAM B FRITTS
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-52/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN

ILDER M GOMEZ
GS-18-CR-331/DRIVING W/O LICENSE/DEP C FRASER

ANDREW J GWINN
FALLIN
GS-17-CR-690/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE
 

AUSTIN J HARPER
GS-18-TR-160/SEATBELT 1ST/THP R WILLS

THOMAS A HARRISON
GS-18-TR-159/SPEEDING/THP R WILLS

JEFFERY L HARTLEY
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-195/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
GS-18-CR-277/VIOLATION BOND CONDITIONS/DEP R MINK

THOMAS S HELTON
GS-18-TR-171/SEATBELT 1ST/THP R WILLS

SYLVIA A HOWARD
GS-18-CR-326/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP A WORLEY

CHARLES D ISAACS
MENTAL EXAM REPORT VIOL DATE 2/13/18 PD
GS-18-CR-113/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/KIDNAPPING

DUSTIN M JERNIGAN
TBI CERT & DIV VIOL DATE 4/2/18 PD
GS-18-CR-240/DEP C LIPFORD
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA

TAMMY R JORDAN
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-723/IMPLIED CONSENT/THP C DUNN
GS-17-CR-724/DUI 1ST/THP C DUNN

RACHEL D LEIGH
COMPLIANCE
GS-18-TR-142/SPEEDING/THP C DUNN

JOHN D LOYD
GS-16-CR-219V/VOP/CCI

ROBERT J MAINS
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-421/VOP/CCI
GS-18-CR-161/DORL 1ST/THP C DUNN]
GS-18-TR-133/THP C DUNN
CT-1/EXPIRED REGISTRATION
CT-2/ALTER OF PLATES

MARTIN L MARLOW
GS-16-CR-82/VOP/CCI

TONYA R MATHESON
TBI CERT & DIV VIOL DATE 10/21/16 PD
GS-16-CR-867/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/TAMPERING W/EVIDENCE
CT-3/POSS DRUG PARA

JOSHUA R MOREFIELD
PD GS-17-CR-284/VOP/CCI VIOL DATE 6/14/17
GS-18-CR-66/DUI 1ST/PTL C BROWN VIOL DATE 1/27/18

DEBORAH MULLINS
TBD UPON PAYMENT
GS-18-CR-85/WORTHLESS CHECK/TAMMIE FENNER

JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

WILLIAM J MULVANE
HEARING/STNAW ROBERTS
GS-18-CR-149/HUNTING W/BAIT/TWRA R ROSIER

MICHAEL W MUNSEY
TO HAVE REGISTRATION
GS-18-TR-100/REDGISTRATION VIOLATION/DEP A WORLEY

JACQUELINE M NEATHERLY
GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN FOR PLEA
GS-17-CR-543/DORL 1ST/THP C DUNN TO HAVE DL

LARRY M NORRIS
GS-16-CR-742/VOP/CCI
GS-18-CR-333/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
GS-18-CR-334/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY

MELISSA D OSBORNE
GS-18-CR-184/DORL /DEP C FRASER
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY

SPENCER R PAYNE
HEARING/STNAW
GS-18-TR-3/SPEEDING/THP E TESTER
GS-18-CR-14/DUI 2ND/THP E TESTER

ROBY D PHILLIPI
HEARING/STNAW ROBERTS
GS-18-CR-148/HUNTING W/BAIT/TWRA R ROSIER

CHRISTOPHER S RANCK
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-241/PTL T BROWN
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/SIMPLE POSS SCH II

BOYD R ROARK
GS-18-TR-188/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY

CHRISTOPHER E ROSE
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 5/6/18 PD
GS-18-CR-308/INV M CRESS
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/AGG BURGLARY

CARL G SEXTON
*BOND FORFEITURE SET FOR 6/20/18, DEF IS IN CUSTODY –CHESTER CO, PA*
* AAA BONDING REQ TO COME OFF BOND*
GS-16-CR-1044/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN

BOBBY D STANTON
GS-18-CR-332/DEP C FRASER
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/DUI 2ND

JAMIE A STOUT
GS-18-CR-335/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN

DEANNA R TAYLOR
GS-18-CR-323/PTL T BROWN
CT-1/FELONY EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CTS 3-5/FAILURE TO USE SIGNAL CT-6/CRIMINAL TRESPASSING BY MV CT-7/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-8/DORL 4TH

MICHAEL J TAYLOR
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-559/VOP/CCI
GS-17-CR-811/VOP/CCI

SUE ANN TAYLOR
FOR PLEA FALLIN
GS-18-CR-27/DEP A WORLEY
CT-1/DUI 1ST
CT-2/POSS SCH IV FOR RESALE

TIMOTHY A WALLACE
GS-18-CR-328/DEP C FRASER
CT-1/RECKLESS ENDANGERMENT CT-2/EVADING BY MV
CT-3/DOSL
CT-4/RECKLESS DRIVING

JACKIE S WILSON
GS-18-CR-341/LT C WORLEY
CT-1/DORL 10TH
CT-2/EVADING ARREST
CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/SIMPLE POSS SCH II

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

05/05/2018 HOWARD C COOPER, CRACKERS NECK RD, VIOLATION OF PROBATION

05/05/2018 SHAWN P CROOKSHANK, HOOPER RD, AGGRAVATED DRIVING UNDER THE INFLUENCE

05/05/2018 NATHANIEL G EASTRIDGE, RED BRUSH RD, SIMPLE ASSAULT, PUBLIC INTOXICATION

05/05/2018 DALTON J HALL, MOUNTAIN CITY, SIMPLE ASSAULT, UNLAWFUL CARRYING/POSSESSION OF A WEAPON WHILE INTOXICATED, PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS

05/05/2018 AURORA D SLUDER, STOUT RD, FAILURE TO APPEAR,

05/05/2018 JAMES E VANOVER, JOHNSON CITY TN, VIOLATION OF PROBATION

05/06/2018 WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, VIOLATION OF PROBATION

05/06/2018 DOMONIGUE A HALL, KNOXVILLE TN, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY

05/06/2018 CHRISTOPHER E ROSE, SALTVILLE VA, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED BURGLARY

05/07/2018 STEPHANIE L ARNOLD, CABBAGE PATCH LN, CRUELTY TO ANIMALS X 2, DOGS RUNNING AT LARGE X 2

05/07/2018 WALKER F SOUTH, TRIVETTE RD, VIOLATION OF PROBATION

05/07/2018 RICHARD G TAYLOR, RED BRUSH RD, PUBLIC INTOXICATION

05/08/2018 AMY COMBS, DEER RUN RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE

05/08/2018 ROBERT J MAIN JR, LILY LN, VIOLATION OF PROBATION

05/08/2018 DOUGLAS L OSBORNE, ELLER RD, VIOLATION OF PROBATION

05/08/2018 SCOTTIE P TESTER, FORGE CREEK RD, RESISTING ARREST, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

05/09/2018 BRITTANY N DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, VIOLATION OF PROBATION

05/09/2018 KAREN E FLETCHER, STOUT BRANCH RD, CRIMINAL SIMULATION

05/09/2018 MARTIN L MARLOW, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF PROBATION

05/09/2018 DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN, FAILURE TO USE TURN SIGNAL X 3, TRAFFIC CONTROL DEVICE, CRIMINAL TRESPASS BY VEHCILE, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE – 4TH OFFENSE

05/10/2018 REAGAN A CLICK, MUSKRAT RAMBLE RD, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW

05/10/2018 CORA J HAYWORTH, SLABTOWN RD, PUBLIC INTOXICATION

05/10/2018 JOHN-DAVID E LOYD, COPELY BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

05/10/2018 JAMIE A STOUT, SHOUNS ST, PUBLIC INTOXICATION

 

County Law Enforcement Incidents

Out of Service             1

Need Investigator            0

Dead Animal            0

DOA            0

Checking Vehicle             36

4 Wheeler-ATV            1

Alarms            40

Alarms_False            0

Alarm Panic/Hold Up            2

Alarms_Actual Break In            0

Animal – Deer            3

Animal – Dog            17

Animal – Other            16

Animal related

Armed Robbery            0

Assault            1

BOLO (Be on look out)            20

Bomb Threat            0

Break Ins In Progress            3

Break Ins Not In Progress            10

Child Abuse            0

Cutting or Stabbing            0

Disorderly House            0

Disorderly Person            1

Disturbing the Peace            2

Domestic- Physical            8

Domestic- Verbal            9

Domestic Violence

Drag Racing             0

Drive Off            0

Driving No Licence            0

Drugs Present (possible)            2

Drunk Driver (possible)            3

Elderly            0

Exposure of Person            0

Extra Patrol Requested            3

False Call            0

Fight            3

Fire Vehicle            2

Fire Alarm            6

Fire Brush            4

Fire Other            1

Fire Structure            4

Fire Calls            0

Flooding / High Water            1

Funeral Escort            1

Harassment             8

Hazard            16

Hazmat Incident            0

Hit & Run            0

Illegal Dumping            0

Kidnapping            0

Larceny            0

Law – Other            37

Mental Transport            1

Missing Adult            2

Missing Child            0

Motorist Assist            5

Open 911 Line            4

Pager Test            0

Prowler            4

Psychiatric            0

Public Drunk            1

Rape            0

Reckless Driver            10

Rock Slide            0

Runaway Child            0

School Traffic            0

Shooting            0

Shoplifting            1

Smoke Investigation            0

Speak to an Officer            31

Stolen Vehicle            6

Strong Arm Robbery            0

Suicide or Attempted            0

Suspicious Person            13

Suspicious Vehicle             9

Theft            18

Threats            6

Trespassing            8

Unruly Juv            1

Unwanted Guest            4

Vandalism            9

Viol. of Order of Protection             1

Water Leak / Break            4

Welfare Checks            19

Wreck with animal            8

Wreck without injury            26

Wreck with injury            4

Totals            456

Report submitted by Director Jerry S Jordan

 

May 16, 2018