This week’s court, sheriff’s & 911 reports

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 16th, 2018
ERICKA N ADAMS
GS-18-TR-169/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
GS-18-CR-244/DOSL 1ST/THP R WILLS
WILLIAM S ADAMS
GS-18-TR-162/THP R WILLS
CT-1/SPEEDING
CT-2/SEATBELT 2ND
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DUSTIN S ADKINS
GS-18-CR-220/DOSL/LT C WORLEY
JEFFERY D BRINKER
GS-18-CR-329/HARASSMENT/JUAN RAMIREZ
GS-18-CR-330/FTA-BOOKING/DEP M GLADDEN
STEPHEN F BRUNNER
GS-18-CR-183/PTL T BROWN
CT-1/DPSL 1ST
CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
JOHN W CLEMENS
SMITH GS-18-CR-226/DEP A WORLEY
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/POSS SCH II
DANA H CORNETT
COMPLIANCE PRO SE
GS-16-CR-518/VOP/CCI
GARY J COX
GS-18-CR-340/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 7TH
CT-2/FUGITIVE FROM JUSTICE
DEIDRE N DAVIS
GS-18-CR-238/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/SIMPLE POSS SCH (SUBOXONE)
CT-3/POSS DRUG PARA
BRITTANY N DAYTON
TRACKING CRIMINAL CASE VIOL DATE 1/3/18 PD
GS-17-CR-910/VOP/CCI
GS-18-CR-225/POSS SCH II/DEP A WORLEY
ADAM K DUGGER
HEARING/STNAW FALLIN
GS-15-CR-271V/VOP/CCI
GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY
BRITTANY N DUGGER
GS-16-TR-1169V/VOP/CCI
MARK A ESKRIDGE
GS-18-CR-312/THEFT UNDER $1000/CHIEF DEP J WOODARD
KAREN E FLETCHER
GS-18-CR-325/CRIMINAL SIMUALTION/PTL C BROWN
NICOLAS R FLETCHER
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-16-CR-229/VOP/CCI
GS-18-CR-11/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER
GS-18-CR-153/AGG ASSAULT/DEP A WORLEY
GS-18-CR-252/DEP C LIPFORD
CT-1/FELONY EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CT-3/DORL 2ND
CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
ISRAEL P FRANCISCO
BOND FORFEITURE
GS-17-CR-802/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DRIVING W/O LICENSE
WILLIAM B FRITTS
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-52/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN
ILDER M GOMEZ
GS-18-CR-331/DRIVING W/O LICENSE/DEP C FRASER
ANDREW J GWINN
FALLIN
GS-17-CR-690/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II (METH)
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE
AUSTIN J HARPER
GS-18-TR-160/SEATBELT 1ST/THP R WILLS
THOMAS A HARRISON
GS-18-TR-159/SPEEDING/THP R WILLS
JEFFERY L HARTLEY
TO HAVE ATTY
GS-18-CR-195/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
GS-18-CR-277/VIOLATION BOND CONDITIONS/DEP R MINK
THOMAS S HELTON
GS-18-TR-171/SEATBELT 1ST/THP R WILLS
SYLVIA A HOWARD
GS-18-CR-326/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP A WORLEY
CHARLES D ISAACS
MENTAL EXAM REPORT VIOL DATE 2/13/18 PD
GS-18-CR-113/DEP J NORMAN
CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT
CT-2/KIDNAPPING
DUSTIN M JERNIGAN
TBI CERT & DIV VIOL DATE 4/2/18 PD
GS-18-CR-240/DEP C LIPFORD
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/POSS DRUG PARA
TAMMY R JORDAN
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-723/IMPLIED CONSENT/THP C DUNN
GS-17-CR-724/DUI 1ST/THP C DUNN
RACHEL D LEIGH
COMPLIANCE
GS-18-TR-142/SPEEDING/THP C DUNN
JOHN D LOYD
GS-16-CR-219V/VOP/CCI
ROBERT J MAINS
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-421/VOP/CCI
GS-18-CR-161/DORL 1ST/THP C DUNN]
GS-18-TR-133/THP C DUNN
CT-1/EXPIRED REGISTRATION
CT-2/ALTER OF PLATES
MARTIN L MARLOW
GS-16-CR-82/VOP/CCI
TONYA R MATHESON
TBI CERT & DIV VIOL DATE 10/21/16 PD
GS-16-CR-867/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH II
CT-2/TAMPERING W/EVIDENCE
CT-3/POSS DRUG PARA
JOSHUA R MOREFIELD
PD GS-17-CR-284/VOP/CCI VIOL DATE 6/14/17
GS-18-CR-66/DUI 1ST/PTL C BROWN VIOL DATE 1/27/18
DEBORAH MULLINS
TBD UPON PAYMENT
GS-18-CR-85/WORTHLESS CHECK/TAMMIE FENNER
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
WILLIAM J MULVANE
HEARING/STNAW ROBERTS
GS-18-CR-149/HUNTING W/BAIT/TWRA R ROSIER
MICHAEL W MUNSEY
TO HAVE REGISTRATION
GS-18-TR-100/REDGISTRATION VIOLATION/DEP A WORLEY
JACQUELINE M NEATHERLY
GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN FOR PLEA
GS-17-CR-543/DORL 1ST/THP C DUNN TO HAVE DL
LARRY M NORRIS
GS-16-CR-742/VOP/CCI
GS-18-CR-333/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
GS-18-CR-334/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
MELISSA D OSBORNE
GS-18-CR-184/DORL /DEP C FRASER
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY
SPENCER R PAYNE
HEARING/STNAW
GS-18-TR-3/SPEEDING/THP E TESTER
GS-18-CR-14/DUI 2ND/THP E TESTER
ROBY D PHILLIPI
HEARING/STNAW ROBERTS
GS-18-CR-148/HUNTING W/BAIT/TWRA R ROSIER
CHRISTOPHER S RANCK
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-241/PTL T BROWN
CT-1/CRIMINAL TRESPASSING
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/SIMPLE POSS SCH II
BOYD R ROARK
GS-18-TR-188/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY
CHRISTOPHER E ROSE
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 5/6/18 PD
GS-18-CR-308/INV M CRESS
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/AGG BURGLARY
CARL G SEXTON
*BOND FORFEITURE SET FOR 6/20/18, DEF IS IN CUSTODY –CHESTER CO, PA*
* AAA BONDING REQ TO COME OFF BOND*
GS-16-CR-1044/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN
BOBBY D STANTON
GS-18-CR-332/DEP C FRASER
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/DUI 2ND
JAMIE A STOUT
GS-18-CR-335/PUBLIC INTOXICATION/PTL C BROWN
DEANNA R TAYLOR
GS-18-CR-323/PTL T BROWN
CT-1/FELONY EVADING BY MV
CT-2/RECKLESS DRIVING
CTS 3-5/FAILURE TO USE SIGNAL CT-6/CRIMINAL TRESPASSING BY MV CT-7/TRAFFIC CONTROL DEVICE
CT-8/DORL 4TH
MICHAEL J TAYLOR
HEARING/STNAW FALLIN
GS-17-CR-559/VOP/CCI
GS-17-CR-811/VOP/CCI
SUE ANN TAYLOR
FOR PLEA FALLIN
GS-18-CR-27/DEP A WORLEY
CT-1/DUI 1ST
CT-2/POSS SCH IV FOR RESALE
TIMOTHY A WALLACE
GS-18-CR-328/DEP C FRASER
CT-1/RECKLESS ENDANGERMENT CT-2/EVADING BY MV
CT-3/DOSL
CT-4/RECKLESS DRIVING
JACKIE S WILSON
GS-18-CR-341/LT C WORLEY
CT-1/DORL 10TH
CT-2/EVADING ARREST
CT-3/POSS DRUG PARA
CT-4/SIMPLE POSS SCH VI
CT-5/SIMPLE POSS SCH II
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
05/05/2018 HOWARD C COOPER, CRACKERS NECK RD, VIOLATION OF PROBATION
05/05/2018 SHAWN P CROOKSHANK, HOOPER RD, AGGRAVATED DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/05/2018 NATHANIEL G EASTRIDGE, RED BRUSH RD, SIMPLE ASSAULT, PUBLIC INTOXICATION
05/05/2018 DALTON J HALL, MOUNTAIN CITY, SIMPLE ASSAULT, UNLAWFUL CARRYING/POSSESSION OF A WEAPON WHILE INTOXICATED, PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS
05/05/2018 AURORA D SLUDER, STOUT RD, FAILURE TO APPEAR,
05/05/2018 JAMES E VANOVER, JOHNSON CITY TN, VIOLATION OF PROBATION
05/06/2018 WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, VIOLATION OF PROBATION
05/06/2018 DOMONIGUE A HALL, KNOXVILLE TN, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY
05/06/2018 CHRISTOPHER E ROSE, SALTVILLE VA, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, AGGRAVATED BURGLARY
05/07/2018 STEPHANIE L ARNOLD, CABBAGE PATCH LN, CRUELTY TO ANIMALS X 2, DOGS RUNNING AT LARGE X 2
05/07/2018 WALKER F SOUTH, TRIVETTE RD, VIOLATION OF PROBATION
05/07/2018 RICHARD G TAYLOR, RED BRUSH RD, PUBLIC INTOXICATION
05/08/2018 AMY COMBS, DEER RUN RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE
05/08/2018 ROBERT J MAIN JR, LILY LN, VIOLATION OF PROBATION
05/08/2018 DOUGLAS L OSBORNE, ELLER RD, VIOLATION OF PROBATION
05/08/2018 SCOTTIE P TESTER, FORGE CREEK RD, RESISTING ARREST, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
05/09/2018 BRITTANY N DUGGER, VILLAGE SQUARE LN, VIOLATION OF PROBATION
05/09/2018 KAREN E FLETCHER, STOUT BRANCH RD, CRIMINAL SIMULATION
05/09/2018 MARTIN L MARLOW, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF PROBATION
05/09/2018 DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN, FAILURE TO USE TURN SIGNAL X 3, TRAFFIC CONTROL DEVICE, CRIMINAL TRESPASS BY VEHCILE, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE – 4TH OFFENSE
05/10/2018 REAGAN A CLICK, MUSKRAT RAMBLE RD, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW
05/10/2018 CORA J HAYWORTH, SLABTOWN RD, PUBLIC INTOXICATION
05/10/2018 JOHN-DAVID E LOYD, COPELY BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION
05/10/2018 JAMIE A STOUT, SHOUNS ST, PUBLIC INTOXICATION
County Law Enforcement Incidents
Out of Service 1
Need Investigator 0
Dead Animal 0
DOA 0
Checking Vehicle 36
4 Wheeler-ATV 1
Alarms 40
Alarms_False 0
Alarm Panic/Hold Up 2
Alarms_Actual Break In 0
Animal – Deer 3
Animal – Dog 17
Animal – Other 16
Animal related
Armed Robbery 0
Assault 1
BOLO (Be on look out) 20
Bomb Threat 0
Break Ins In Progress 3
Break Ins Not In Progress 10
Child Abuse 0
Cutting or Stabbing 0
Disorderly House 0
Disorderly Person 1
Disturbing the Peace 2
Domestic- Physical 8
Domestic- Verbal 9
Domestic Violence
Drag Racing 0
Drive Off 0
Driving No Licence 0
Drugs Present (possible) 2
Drunk Driver (possible) 3
Elderly 0
Exposure of Person 0
Extra Patrol Requested 3
False Call 0
Fight 3
Fire Vehicle 2
Fire Alarm 6
Fire Brush 4
Fire Other 1
Fire Structure 4
Fire Calls 0
Flooding / High Water 1
Funeral Escort 1
Harassment 8
Hazard 16
Hazmat Incident 0
Hit & Run 0
Illegal Dumping 0
Kidnapping 0
Larceny 0
Law – Other 37
Mental Transport 1
Missing Adult 2
Missing Child 0
Motorist Assist 5
Open 911 Line 4
Pager Test 0
Prowler 4
Psychiatric 0
Public Drunk 1
Rape 0
Reckless Driver 10
Rock Slide 0
Runaway Child 0
School Traffic 0
Shooting 0
Shoplifting 1
Smoke Investigation 0
Speak to an Officer 31
Stolen Vehicle 6
Strong Arm Robbery 0
Suicide or Attempted 0
Suspicious Person 13
Suspicious Vehicle 9
Theft 18
Threats 6
Trespassing 8
Unruly Juv 1
Unwanted Guest 4
Vandalism 9
Viol. of Order of Protection 1
Water Leak / Break 4
Welfare Checks 19
Wreck with animal 8
Wreck without injury 26
Wreck with injury 4
Totals 456
Report submitted by Director Jerry S Jordan