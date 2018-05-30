This week’s court & sheriff report 5/30/18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
General Sessions Court
Johnson County, Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 16th, 201
JIMMY EARL COFFEY
COMPLIANCE PRO SE
80192/VOP/CCI
DANIEL LYNN DEYTON
PRELIMINARY HEARING SMITH
GS-18-CR-347/INV M CRESS
CT-1/LEAVING THE SCENE W/INJURIES
CT-2/FAILURE TO REPORT ACC
CT-3/DORL 4TH
CT-4/EVADING ARREST
ANDREA BEVERLY ELLER
GS-18-TR-174/PTL C BROWN
CT-1/EXPIRED DL
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
BRANDON RICHARD FARTHING
GS-18-CR-269/CHILD ABUSE, NEGLECT, ENDANGERMENT/DEP C FRASER
HUNTER RAY GREENE
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 5/7/18 PD
GS-17-CR-18/VOP/CCI
GS-18-CR-361/AGG DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
ANDREW J GWINN
PRELIMINARY HEARING FALLIN
GS-18-CR-124/DEP R MINK
CT-1/MAINTAINING DWELLING FOR DRUG USE
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-4/POSS DRUG PARA
JOHN THOMAS HALLENBECK III
GS-18-CR-126/VOP/CCI
LINDA MARIE JONES
COMPLIANCE VIOL DATE 7/18/15 PD
GS-15-CR-434/WORTHLESS CHECK X3/MICHAEL BARBER
RICKY S JONES
TO HAVE DL
GS-17-CR-698/DOSL 1ST/DEP C FRASER
EZRA JAMES MCCORKLE
GS-17-CR-234/DEP C FRASER
CT-1/POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
KENNETH W MCQUEEN
GS-18-CR-230/POSS SCH II/DEP R MINK
JOYCE MINDY MOREFIELD
GS-15-TR-1108/VOP/CCI
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
MELISSA DAWN OSBORNE
TO HAVE PROOF OF INSURANCE
GS-18-TR-187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP A WORLEY
SHAUNA M PATE
GS-18-TR-299/PTL C BROWN
CT-1/SPEEDING 53/40
CT-2/VIOLATION REGISTRATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
RONALD LEE PILGRIM JR
JUDICIAL DIVERSION VIOL DATE 5/4/17 PD
GS-17-CR-301/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
WILLIAM RAY POTTER
GS-18-CR-376/AGG ASSAULT/DEP C LIPFORD
BLAIR ANSON ROBBINS
CURTIS
GS-18-CR-373/DEP C LIPFORD
CT-1/POSS SCH VI FOR RESALE
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/POSS SCH IV
CT-4/UNLAWFUL POSS WEAPON
CT-5/MAINTAINING DWELLING FOR DRUG USE
GS-18-CR-369/INV M CRESS
CT-1/POSS FIREARM DURING COMM. OF FELONY
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/SIMPLE POSS SCH VI
GS-18-CR-370/VIOLATION ORDER PROTECTION (CHANCERY COURT)/INV M CRESS
GS-18-CR-374/ VIOLATION ORDER PROTECTION (CHANCERY COURT/DEP C LIPFORD
CHRISTOPHER EUGENE ROSE
STATUS VIOL DATE 5/16/18 PD
GS-18-CR-354/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD
PRESTON BLAKE ROSS
GS-18-TR-168/DEP R MINK
CT-1/DL VIOLATION
CT-2/REGISTRATION VIOLATION
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JANIE DANIELLE SISK
GS-17-CR-1/VOP/CCI
GS-18-CR-375/PTL C BROWN
CT-1/POSS DRUG PARA
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
BRANDON M SMITH
VIOL DATE 5/22/18 PD
GS-18-CR-365/DEP R MINK
CT-1/DUI 1ST
CT-2/DISORDERLY CONDUCT
CT-3/POSS DRUG PARA
AUSTIN COLE STOUT
GS-18-CR-274/DOMESTIC ASSAULT/DEP R MINK
DANIELLE R SUTHERLAND
GS-18-CR-212/CHILD ABUSE, NEGLECT, ENDANGERMENT/DEP C FRASER
JERRY DAVID TESTER
GS-18-CR-368/SIMPLE POSS SCH VI/DEP C LIPFORD
MATTHEW LOGAN THOMPSON
JUDICIAL DIVERSION PRO SE
GS-17-CR-130/PTL T BROWN
CT-1/SIMPLE POSS SCH VI
CT-2/POSS DRUG PARA
TIMOTHY ADAM WALLACE
PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 5/12/18 PD
GS-18-CR-328/DEP C FRASER
CT-1/RECKLESS ENDANGERMENT
CT-2/EVADING BY MV
CT-3/DOSL
CT-4/RECKLESS DRIVING
JERRI BRIANNA WILSON
GS-18-CR-229/DEP C FRASER
CT-1/RESISTING ARREST
CT-2/FALSE REPORT
ZACHARY WINEBARGER
GS-18-CR-248/DOMESTIC ASSAULT/DEP R MINK
TAMMY MICHELLE
WORTH PRELIMINARY HEARING VIOL DATE 5/23/18 PD
GS-18-CR-372/DEP R MINK
CT-1/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-2/POSS SCH VI FOR RESALE
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
05/17/2018 JOEY F ASHLEY, SPRUCY LN, VIOLATION OF PROBATION X 2
05/17/2018 STEVEN A DOWELL, VILLAGE SQUARE LN, FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
05/17/2018 CRYSTAL G POPE, HAMBY LN, POSSESSION OF SCHDULE II DRUGS FOR RESALE
05/17/2018 VERNON A ROARK, PEDRO SHOUN LN, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
05/17/2018 JANIE SISK, HAMBY LN, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
05/18/2018 MISTY ARNOLD, TRIPLETTE RD, VIOLATION OF PROBATION
05/19/2018 JOHN T HALLENBECK, BERRY BRANCH RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
05/19/2018 SCOTT W ORNDORFF III, RED BRUSH RD, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
05/19/2018 BRITTININ L SEXTON, BANNER ELK NC, CRIMINAL TRESPASSING, DISORDERLY CONDUCT
05/19/2018 HUNTER W TESTER, CRACKERS NECK RD, AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT, HUNTING BIG GAME IN CLOSED SEASON, HUNTING FROM PUBLIC ROAD, ILLEGAL POSSESSION OF WILDLIFE X 2, ILLEGAL TAKING OR DESTRUCTION OF WILDLIFE X 3, ILLEGAL TRAPPING OF BEAR, SPOTLIGHTING DEER X 3, TAMPERING WITH EVIDNECE
05/20/2018 NOLA G DUGGER, ELIZABETHTON, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNLIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
05/20/2018 HUNTER R GREENE, CIRCLE DR, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/20/2018 LACEY N PERRY, ELIZABETHTON, CRIMINAL IMPERSONATION, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
05/21/2018 JASON L BROWN, HWY 421 S, FAILURE TO APPEAR
05/21/2018 RYAN A MILLER, HARBIN HILL RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/22/2018 BRIDGETTE R DUNN, FORGE RD, FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY OR VULNERABLE PERSON
05/22/2018 MISTY B SAMS, HWY 421 N, AGGRAVATED BURGLARY
05/22/2018 BRANDON M SMITH, PIERCETOWN RD, DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DRUG PARAHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/22/2018 WALKER F SOUTH, TRIVETTE RD, VIOLATION OF PROBATION
05/23/2018 BLAIR A ROBBINS, DEER CREEK CROSSING, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION X 2, UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON, POSSESSION OF A FIREARM IN COMMISSION OF A FELONY, DELIVERY OF MARIJUANA FOR RESALE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, MAINTAINING A DWELLING FOR SALE OF DRUGS
05/23/2018 JERRY D TESTER, VILAS NC, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS
05/23/2018 MICHAEL W VICKERS, HWY 421 S, VIOLATION OF PROBATION
05/23/2018 AMBER B WILSON, DEER CREEK CROSSING, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS FOR RESALE
05/23/2018 TAMMY M WORTH, ZIONVILLE NC, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS
05/24/2018 MAGGIE HART, CROSSROADS DR, VIOLATION OF BOND SUPERVISION