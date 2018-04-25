This week’s court & sheriff report 4-25-18

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

General Sessions Court
Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, April 25th, 2018

DAVID A BLAKELY
FOR PLEA VIOL DATE 4/8/18 PD
GS-17-CR-755/VOP/CCI
GS-18-CR-259/PTL T BROWN
CT-1/POSS SCH IV
CT-2/DOSL 2ND

 

JESSICA L BREWSTER
GS-18-CR-285/THP C DUNN
CT-1/POSS SCH I
CT-2/SIMPLE POSS SCH
CT-3/PODD DRUG PARA

HEATHER MARIE BROWN
COMPLIANCE
GS-17-TR-1186/DUE CARE/INV B SUTHERLAND
GS-17-TR-1187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND

 

WENDY G CAMPBELL
HEARING/STNAW   SMITH
GS-18-CR-154/CRIMINAL TRESPASSING/RICKY FARMER

 

STEPHEN T CROSS
GS-17-TR-1108/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

 

MICHAEL K DUNN
TOX RESULT VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS

 

KAREN E FLETCHER
GS-18-CR-282/PUBLIC INTOXICATION/DEP A WORLEY

 

MELISSA A FLETCHER
FOR PLEA HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUG
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER

 

DAVID A FURCHESS
TBD UPON PAYMENT OF COSTS ROBERTS
GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

 

STEPHEN M HARPER JR
GS-18-TR-253/THP C DUNN
CT-1/RECKLESS DRIVING
CT-2/SEATBELT 1ST
CT-3/REGISTRATION VIOLATION
CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-5/UNREGISTERED VEHICLE
GS-18-CR-279/THP C DUNN
CT-1/DORL 5TH
CTS 2-4/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-5/FELONY EVADING BY MV
CT-6/EVADING ARREST
CT-7/LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT
CT-8/FAILURE TO REPORT ACCIDENT
CTS 9-10/CHILD ENDANGERMENT
CT-11/DUE CARE

 

TAYLOR D JORDAN
GS-18-CR-283/THEFT UNDER $1000/ALEXANDRIA TESTER
GS-18-CR-284/FTA-FOR BOOKING/DEP B SUTHERLAND

 

KRISTOPHER R LACEY
TO HAVE ATTY PRO SE
GS-18-CR-205/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS

 

JOHN K LAWTON
PRELIMINARY HEARING STOUT
GS-17-CR-232/VOP/CCI
GS-17-CR-539/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/DORL 1ST

 

TOMMY S LOWE
HEARING/STNAW CURTIS
GS-18-CR-193/VANDALISM/ROBBIN SARGEANT
GS-18-CR-194/VIOL ORDER PROTECTION-POSS FIREARM/ROBBIN SARGEANT

 

JONATHAN L MILLER
TBD VIOL DATE 10/17/17 PD
GS-17-CR-764/VANDALISM/DEP C HATLEY

 

JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

 

BRITTANY D NIDIFER
TO HAVE DL PRO SE
GS-17-CR-691/DORL/PTL C BROWN

 

CHRISTIAN D O’BRIEN
HEARING/ST NAW SMITH
GS-18-CR-187/ASSAULT/MARTIN C MARLOW

ELIGIO PACHECO JR
COMPLIANCE  PRO SE

GS-18-TR-85/SPEEDING/THP C DUNN

 

MELISSA A PARIS      

GS-17-CR-603/VOP/CCI

 

CHRISTOPHER D REID

GS-18-CR-251/VOP/CCI

 

DONNIE M ROBINSON

FOR PLEA VIOL DATE 4/8/18

PDGS-14-CR-27/VOP/CCI COMPLIANCE

GS-15-CR-194/VOP/CCI COMPLIANCE GS-17-CR-854/PTL M MULLINS

TO HAVE DL VIOL DATE 11/26/17 PD

CT-1/DORL 5th

CT-2/POSS DRUG PARA

CT-3/SIMPLE POSS SCH VI GS-17-TR-1194/PTL

M MULLINS FOR PLEA

CT-1/SPEEDING CT-2/SWITCHED PLATES

CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-4/DRIVING UNREG VEHICLE

 

AMANDA K SLUDER

TBI CERT & DIV VIOL DATE 3/31/18 PD

GS-18-CR-233/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN

 

TIFFANY R STANTON

COMPLIANCE PRO SE

GS-18-CR-166/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER

 

CLARENCE A STORY

79973/VOP/CCI

 

LYLE D WOLFE

MENTAL EXAM REPORT SMITH

GS-17-CR-512/VOP/CCI

GS-17-CR-668/LT S BROWN

CT-1/AGG BURGLARY

CT-2/THEFT

 

COURTNEY S YOUNG

COMPLIANCE VIOL DATE 3/25/15 PD

GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE SCH III X2/INV C LIPFORD

 

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

04/13/2018            WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, INTERFERING WITH AGENCY EMPLOYEE, OPERATING AN OHV ON WMA, ASSAULT, POSSESSION OF A STOLEN VEHCILE, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

 

04/13/2018            JENNIFER L GARLAND, MURPHY ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR

 

04/13/2018            STEVEN W GARLAND, MURPHY ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR

 

04/13/2018            CODY A PARKER, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF PROBATION

 

04/13/2018            ROBERT W STOKES IV, CHARLOTEE NC, FELONY FAILURE TO APPEAR X 2

 

04/14/2018            ADAM JOHNSTON, LITTLE DRY RUN RD, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR

 

04/15/2018            BRANDON R FARTHING, BANNER ELK NC, CHILD ABUSE, NEGLECT, OR ENDANGERMENT

 

04/15/2018            HARLEY B RANKINS, RAIBOW RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE

 

04/15/2018            AUSTIN C STOUT, INDUSTRIAL DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

 

04/16/2018            MAGGIE E HART, CROSSROADS DR, THEFT OF PROPERTY, AGGRAVATED BURGLARY

 

04/16/2018            CHRISTOPHER D REID, CROSSROADS DR, THEFT O/$500, AGGRAVATED BURGLARY

 

04/17/2018            JOSHUA M STOUT, POGA RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

 

04/18/2018            STEVEN M HARPER, VAUGHTS GAP RD, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING ARREST BY FOOT, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT FELONY CHILD ENDANGERMENT, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 5TH OFFENSE

04/18/2018            JEFFREY L HARTLEY, DOE MOUNTAIN PRIVATE LN, VIOLATION OF BOND CONDITIONS

 

04/18/2018            JAMES D PENNINGTON, ORCHARD RD, DRIVING UNDER THE INFUENCE

04/19/2018            JOE M CROSSWHITE, SLABTOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, DRIVING LEFT OF CENTER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF OPEN CONTAINER

 

04/19/2018            ROBERT A HAMPTON, PINEY FLATS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW

April 25, 2018