This week’s court & sheriff report 4-25-18

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General Sessions Court
Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, April 25th, 2018
DAVID A BLAKELY
FOR PLEA VIOL DATE 4/8/18 PD
GS-17-CR-755/VOP/CCI
GS-18-CR-259/PTL T BROWN
CT-1/POSS SCH IV
CT-2/DOSL 2ND
JESSICA L BREWSTER
GS-18-CR-285/THP C DUNN
CT-1/POSS SCH I
CT-2/SIMPLE POSS SCH
CT-3/PODD DRUG PARA
HEATHER MARIE BROWN
COMPLIANCE
GS-17-TR-1186/DUE CARE/INV B SUTHERLAND
GS-17-TR-1187/FINANCIAL RESPONSIBILITY/INV B SUTHERLAND
WENDY G CAMPBELL
HEARING/STNAW SMITH
GS-18-CR-154/CRIMINAL TRESPASSING/RICKY FARMER
STEPHEN T CROSS
GS-17-TR-1108/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
MICHAEL K DUNN
TOX RESULT VIOL DATE 8/8/17 PD
GS-17-CR-555/DUI 1ST/DEP J PETERS
KAREN E FLETCHER
GS-18-CR-282/PUBLIC INTOXICATION/DEP A WORLEY
MELISSA A FLETCHER
FOR PLEA HYDER
GS-17-CR-538/DEP J PETERS
CT-1/DUI 3RD
CT-2/POSS SCH II FOR RESALE
CT-3/POSS SCH II FOR RESALE
CT-4/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-5/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-6/POSS SCH VI FOR RESALE
CT-7/POSS LEGEND DRUG
CT-8/POSS DRUG PARA
GS-17-TR-571/DEP J PETERS
CT-1/DORL
CT-2/LEFT OF CENTER
DAVID A FURCHESS
TBD UPON PAYMENT OF COSTS ROBERTS
GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
STEPHEN M HARPER JR
GS-18-TR-253/THP C DUNN
CT-1/RECKLESS DRIVING
CT-2/SEATBELT 1ST
CT-3/REGISTRATION VIOLATION
CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-5/UNREGISTERED VEHICLE
GS-18-CR-279/THP C DUNN
CT-1/DORL 5TH
CTS 2-4/FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
CT-5/FELONY EVADING BY MV
CT-6/EVADING ARREST
CT-7/LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT
CT-8/FAILURE TO REPORT ACCIDENT
CTS 9-10/CHILD ENDANGERMENT
CT-11/DUE CARE
TAYLOR D JORDAN
GS-18-CR-283/THEFT UNDER $1000/ALEXANDRIA TESTER
GS-18-CR-284/FTA-FOR BOOKING/DEP B SUTHERLAND
KRISTOPHER R LACEY
TO HAVE ATTY PRO SE
GS-18-CR-205/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS
JOHN K LAWTON
PRELIMINARY HEARING STOUT
GS-17-CR-232/VOP/CCI
GS-17-CR-539/PTL M MULLINS
CT-1/DUI 2ND
CT-2/DORL 1ST
TOMMY S LOWE
HEARING/STNAW CURTIS
GS-18-CR-193/VANDALISM/ROBBIN SARGEANT
GS-18-CR-194/VIOL ORDER PROTECTION-POSS FIREARM/ROBBIN SARGEANT
JONATHAN L MILLER
TBD VIOL DATE 10/17/17 PD
GS-17-CR-764/VANDALISM/DEP C HATLEY
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
BRITTANY D NIDIFER
TO HAVE DL PRO SE
GS-17-CR-691/DORL/PTL C BROWN
CHRISTIAN D O’BRIEN
HEARING/ST NAW SMITH
GS-18-CR-187/ASSAULT/MARTIN C MARLOW
ELIGIO PACHECO JR
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-TR-85/SPEEDING/THP C DUNN
MELISSA A PARIS
GS-17-CR-603/VOP/CCI
CHRISTOPHER D REID
GS-18-CR-251/VOP/CCI
DONNIE M ROBINSON
FOR PLEA VIOL DATE 4/8/18
PDGS-14-CR-27/VOP/CCI COMPLIANCE
GS-15-CR-194/VOP/CCI COMPLIANCE GS-17-CR-854/PTL M MULLINS
TO HAVE DL VIOL DATE 11/26/17 PD
CT-1/DORL 5th
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/SIMPLE POSS SCH VI GS-17-TR-1194/PTL
M MULLINS FOR PLEA
CT-1/SPEEDING CT-2/SWITCHED PLATES
CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-4/DRIVING UNREG VEHICLE
AMANDA K SLUDER
TBI CERT & DIV VIOL DATE 3/31/18 PD
GS-18-CR-233/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN
TIFFANY R STANTON
COMPLIANCE PRO SE
GS-18-CR-166/FISHING W/O LICENSE/TWRA R ROSIER
CLARENCE A STORY
79973/VOP/CCI
LYLE D WOLFE
MENTAL EXAM REPORT SMITH
GS-17-CR-512/VOP/CCI
GS-17-CR-668/LT S BROWN
CT-1/AGG BURGLARY
CT-2/THEFT
COURTNEY S YOUNG
COMPLIANCE VIOL DATE 3/25/15 PD
GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE SCH III X2/INV C LIPFORD
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
04/13/2018 WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, INTERFERING WITH AGENCY EMPLOYEE, OPERATING AN OHV ON WMA, ASSAULT, POSSESSION OF A STOLEN VEHCILE, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
04/13/2018 JENNIFER L GARLAND, MURPHY ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR
04/13/2018 STEVEN W GARLAND, MURPHY ST, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR
04/13/2018 CODY A PARKER, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF PROBATION
04/13/2018 ROBERT W STOKES IV, CHARLOTEE NC, FELONY FAILURE TO APPEAR X 2
04/14/2018 ADAM JOHNSTON, LITTLE DRY RUN RD, CAPIAS – FAILURE TO APPEAR
04/15/2018 BRANDON R FARTHING, BANNER ELK NC, CHILD ABUSE, NEGLECT, OR ENDANGERMENT
04/15/2018 HARLEY B RANKINS, RAIBOW RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE
04/15/2018 AUSTIN C STOUT, INDUSTRIAL DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
04/16/2018 MAGGIE E HART, CROSSROADS DR, THEFT OF PROPERTY, AGGRAVATED BURGLARY
04/16/2018 CHRISTOPHER D REID, CROSSROADS DR, THEFT O/$500, AGGRAVATED BURGLARY
04/17/2018 JOSHUA M STOUT, POGA RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
04/18/2018 STEVEN M HARPER, VAUGHTS GAP RD, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING ARREST BY FOOT, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FAILURE TO REPORT AN ACCIDENT FELONY CHILD ENDANGERMENT, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 5TH OFFENSE
04/18/2018 JEFFREY L HARTLEY, DOE MOUNTAIN PRIVATE LN, VIOLATION OF BOND CONDITIONS
04/18/2018 JAMES D PENNINGTON, ORCHARD RD, DRIVING UNDER THE INFUENCE
04/19/2018 JOE M CROSSWHITE, SLABTOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, DRIVING LEFT OF CENTER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF OPEN CONTAINER
04/19/2018 ROBERT A HAMPTON, PINEY FLATS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW