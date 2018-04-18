This week’s court and sheriff report 4-18-18

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
General Sessions Court Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, April 18, 2018
PEGGY MICHELLE SNYDER COMPLIANCE GS-13-CR-1613/VOP/CCI
JAMES R ALLEN COMPLIANCE GS-15-CR-152/VOP/CCI
WILLIAM BLAIR ASCHENBACK GS-18-CR-271/TWRA R ROSIER CT-1/OPERATING OHV ON WMA CT-2/EVADING ARREST CT-3/INTERFERING W/AGENCY EMPLOYEE CT-4/ASSAULT CT-5/DORL CT-6/POSS STOLEN VEHICLE
DAVID ANTHONY BLAKELY FOR PLEA VIOL DATE 4/8/18 PD GS-18-CR-259/PTL T BROWN CT-1/POSS SCH IV CT-2/DOSL 2ND
TRACI L BROWN TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN GS-16-CR-578V/VOP/CCI
JAMES CHRISTOPHER COLE GS-18-CR-261/DEP R MINK CT-1/FELONY EVADING BY MV CT-2/FELONY RECKLESS DRIVING
KAYLA M CROWDER TO HAVE ATTY GS-18-CR-170/CPL J NORMAN CT-1/DUI BY CONSENT CT-2/PUBLIC INTOXICATION GS-18-CR-175/VANDALISM/DEP R MINK GS-18-CR-178/PUBLIC INTOXICATION/ASST CHIEF NORRIS
JOSEPH LANDON DAVIS GS-18-CR-265/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS GS-18-CR-266/MFG, DEL, SALE, POSS OF METH/INV SUTHERLAND
JUSTIN SHAWN DANNER GS-18-TR-92/SEATBELT 1ST/THP R WILLS GS-18-CR-108/DOSL 1ST/THP R WILLS
ZACHARY SCOTT DEAN GS-18-CR-179/DORL/LT C WORLEY
ADAM KEITH DUGGER HEARING/STNAW VIOL DATE 7/26/17 PD GS-15-CR 271V/VOP/CCI GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY
RICKY RAY EDWARDS COMPLIANCEGS-14-CR-164V/VOP/CCI
BRANDON RICHARD FARTHING GS-18-CR-269/CHILD ABUSE, NEGLECT, ENDANGERMENT/DEP C FRASER
NICHOLAS RYAN FLETCHER SMITH GS-16-CR-229/VOP/CCI GS-18-CR-11/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER GS-18-CR-153/AGG ASSAULT/DEP A WORLEY GS-18-CR-252/DEP C LIPFORD CT-1/FELONY EVADING BY MV CT-2/RECKLESS DRIVING CT-3/DORL 2ND CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
STARJEFFRECA DEAN FORD TO HAVE DL PRO SE GS-17-CR-818/DORL 3RD/THP B BOLTON
BOBBY R FORRESTER GS-18-TR-98/SEATBELT 1ST/THP B BOLTON
HANNAH GRACE GARLAND GS-18-TR-103/SPEEDING/THP B BOLTON
JENNIFER L GARLAND CAPIAS GS-18-CR-181/PUBLIC INTOXICATION/DEP J NORMAN
STEVEN WAYNE GARLAND CAPIAS GS-18-CR-182/DEP J NORMAN CT-1/DUI 1ST CT-2/POSS DRUG PARA CT-3/DOSL
SHERRY CHRISTINE MINK GREENE COMPLIANCE GS-15-CR-580V/VOP/CCI
JOSEPH TYLER HARMON HEARING/STNAW VIOL DATE 6/8/17 PD GS-18-CR-101/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
JEFFERY LAWRENCE HARTLEY TO HAVE ATTY GS-18-CR-195/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
REBECCA MAUDE HUMPHREY GS-18-CR-264/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
DUSTIN M JERNIGAN VIOL DATE 4/2/18 PD GS-18-CR-240/DEP C LIPFORD
CT-1/SIMPLE POSS SCH II CT-2/POSS DRUG PARA
ROBERT DENT GOODMAN JOHNSON FALLIN GS-17-CR-261/VOP/CCI GS-17-CR-262/VOP/CCI GS-18-CR-207/THEFT UNDER $1000/ASST CHIEF NORRIS
ADAM JOHNSTON CAPIAS GS-17-CR-511/VOP/CCI
KARRIE ANN KILBY GS-18-TR-146/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP C HATLEY
ANGELA DAWN LAWS COMPLIANCE GS-17-CR-411/VOP/CCI
JASON LEE MAY COMPLIANCE GS-16-CR-901/VOP/CCI
CELINA RALYN MCFADDEN GS-18-TR-123/SEATBELT 3RD/THP C DUNN
STEPHEN D MEREDITH TO HAVE ATTY GS-18-CR-219/DOMESTIC ASSAULT/DEP R MINK
RICHARD J METCALF TO HAVE ATTY GS-18-CR-129/VOP/CCI
JESSICA RENEE MILLS TBI CERT & DIV VIOL DATE 2/26/17 PD GS-17-CR-134/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN
JOSHUA L MULLINS STATUS PRO SE GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
MICHAEL WAYNE MUNSEY GS-18-TR-100/REGISTRATION VIOLATION/DEP A WORLEY
JACQUELINE M NEATHERLY GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN FOR PLEA GS-17-TR-543/DORL 1ST/THP C DUNN TO HAVE DL
CODY ALLEN PARKER GS-16-CR-551/VOP/CCI GS-17-CR-259/VOP/CCI
JEFFERY L POTTER GS-18-CR-104/DUI 1ST/THP C DUNN GS-18-CR-105/DEP A WORLEY CT-1/DORL CT-2/POSS DRUG PARA
HARLEY BLAKE RANKINS GS-18-CR-270/DUI 1ST/DEP C FRASER
ISMAEL BENITEZ RAUDALES GS-18-TR-125/THP C DUNN CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/EXPIRED REGISTRATION GS-18-CR-143/DOSL 1ST/THP C DUNN
TRAVIS ALAN REECE HEARING/STNAW HYDER GS-18-CR-55/RESISTING ARREST/PTL T BROWN
ALEJANDRO RIVERA HEARING/STNAW VIOL DATE 3/3/18 PD GS-18-CR-173/ASSAULT/KRISTIE BLEVINS GS-18-CR-174/ASSAULT/RONALD SLUDER
BLAIR ANSON ROBBINS PRELIMINARY HEARING SPIVEY GS-17-CR-688/DEP A WORLEY CT-1/AGG ASSAULT ON OFFICER CT-2/ASSAULT ON OFFICER CT-3/RESISTING ARREST
KRISTY LEE ANN ROBINSON TO HAVE ATTY GS-18-CR-246/FTA-JAIL TIME/SHERIFF REECE
JUSTIN ROUSH *OWNER OF FIREARM REQUESTS ORDER TO RETREIVE ITEM FROM JCSD* GS-17-CR-356/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS DISMISSED -9/13/2017
LUCAS GONZALEZ RUIZ GS-18-CR-160/DEP A WORLEY CT-1/DUI 1ST CT-2/DRIVING W/O LICENSE
JUSTIN G SMITH TBI CERT & DIV VIOL DATE 12/17/17 PD GS-17-CR-898/SIMPLE ASSAULT/DEP J PETERS
MEGAN DANIELLE SMITH TBI CERT & DIV VIOL DATE 2/26/17 PD GS-17-CR 133/PTL T BROWN CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/SIMPLE POSS SCH VI
WESLEY ERIC SNYDER TO HAVE DL/FOR PLEA VIOL DATE 10/21/17 PD GS-17-CR-757/DEP J PETERS CT-1/DORL 2ND CT-2/DRIVING UNREGISTERED VEHICLE CT-3/SIMPLE POSS SCH VI CT-4/POSS DRUG PARA
MELISSA LYNN STANLEY COMPLIANCE GS-14-CR-259/VOP/CCI GS-15-CR-357/VOP/CCI
JAMES ALLEN STOUT TBD IF PIF PRO SE GS-17-CR-536/VOP/CCI TAFFI ESSA JEAN TAYLOR GS-18-CR-268/INTRO CONTRABAND INTO PENAL FAC/DEP C FRASER
STEVEN ALDON VAUGHN TO HAVE DL GS-17-CR-738/DORL 1ST/THP C DUNN
JONATHAN WAYNE WALKER HEARING/STNAW STOUT GS-17-CR-685/DUI 2ND/DEP A WORLEY
CASSANDRA B WEST COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-589/VOP/CCI
MATTHEW LEE WIDNER GS-18-CR-141/DORL 2ND/PTL T BROWN
ETHAN SCOTT WOODS GS-18-TR-117/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
04/06/2018 TIMOTHY S FRAZIER, ELDRIDGE LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
04/06/2018 CHRISTOPHER D REID, CROSSROADS DR, VANDALISM, RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT W/ PROPERTY DAMAGE, RECKLESS DRIVING, FINANCIAL RESPONSIBILITY
04/07/2018 JESSIE C ESTEP, ELIZABETHTON, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, RESISTING ARREST, EVADING ARREST BY FOOT, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
04/07/2018 MELISSA D ESTEP, ELIZABETHTON, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
04/07/2018 NICHOLAS R FLETCHER, STOUTS BRANCH RD, FELONY EVADING BY MOTOR VEHICLE, VIOLATION OF PROBATION, RECKLESS DRIVING, FINANCIAL RESPONSIBILITY, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
04/07/2018 STEVEN L SHELTON, AFTON TN, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT AW, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
04/08/2018 DAVID A BLAKELY, GENTRY CREEK RD, FELONY POSSESSION OF SCHEDULE V DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE 2ND OFFENSE
04/10/2018 MACKENZIE N BAUER, OWL HOLLOW RD, VIOLATION OF PROBATION
04/10/2018 IRA M OAKS, EASTRIDGE LN, VIOLATION OF PROBATION
04/11/2018 MARTY B GREENWELL, J CRESS RD, THEFT OF PROPERTY U/$1,000, THEFT OF PROPERTY U/$1,000
04/11/2018 CHRISTIAN D OBRIEN, PLESANT VALLEY RD, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
04/11/2018 DEVIN M SCARBOROUGH, PINECREST ST, FALSE REPORTS TO AUTHORITIES, POSSESSION OF SCHEDULE IV, DRIVING UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE
04/12/2018 JAMES C COLE, HWY 421 S, RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
04/12/2018 JOSEPH L DAVIS, DAISY DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, MANUFACTURE, DELIVERY, SALE OR POSSESSION OF METHAMPHETAMINES
04/12/2018 REBECCA M HUMPHREY, RAINBOW RD, FAILURE TO APPEAR OR JAIL TIME
04/12/2018 TAFFI E TAYLOR, MILLER RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
04/12/2018 JESSICA O TUGMAN, ERWIN TN, FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
04/12/2018 JOHNATHAN S WATSON, SUGAR GROVE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW