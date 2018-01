This week’s court reports

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY

TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY,

DECEMBER 27TH, 2017

CARL DAVID AUBERT HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-817/VANDALISM UNDER $500/CHRISTINA A HATHORN

ANTHONY BELTRAN CONDITIONAL FORFEITURE PD GS-16-CR-671/VOP/CCI

RONALD LEE BLEVINS GS-17-CR-758/DEP A WORLEY CT-1/POSS LEGEND DRUGS CT-2/FALSE REPORT CT-3/FAILURE TO REPORT ACC CT-4/LEAVING THE SCENE CT-5/POSS SCH IV

COTY JAMES BREWER GS-17-CR-897/CRIMINAL SIMULATION/PTL M MULLINS

TIMOTHY RYAN CAMERON COMPLIANCE PD 82040V/VOP/CCI

JOSHUA HAROLD CLAWSON COMPLIANCE SMITH 84369,70,71/VOP/CCI GS-15-CR-196/VOP/CCI

MICHEAL J COX MENTAL EXAM REPORT ROBERTS GS-17-CR-633/LT R SHUPE CT-1/ATT 1ST DEGREE MURDER CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-634/RESISTING ARREST/DEP C ROARK

JOE M CROSSWHITE GS-17-CR-900/INTERFERENCE W/911 CALL/DEP C FRASER

ROBYN MICHELLE DOBYNE COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-373/SPEEDING/THP C DUNN

ADAM KEITH DUGGER TO HAVE DL PD GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY

MICHAEL L DUGGER GS-17-TR-714/DEP R MINK CT-1/LIGHT LAW CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

DOUGLAS P FORRESTER JR PD GS-17-CR-377/VOP/CCI GS-17-CR-377/PTL C BROWN CAPIAS CT-1/DOSL 2ND CT-2/SIMPLE POSS SCH II GS-17-CR-901/PTL T BROWN CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS DRUG PARA

DAVID A FURCHESS TBD UPON PMT ROBERTS GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

NEFTALI DIAZ GABRIEL GS-17-CR-736/DRIVING W/O LICENSE/DEP A WORLEY GS-17-TR-1012/DEP A WORLEY CT-1/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-2/FAILURE TO MAINTAIN LANE

NICKEY ROBERT GENTRY TO HAVE ATTY GS-17-CR-703/DUI 1ST/THP E TESTER GS-17-CR-704/DOSL 1ST/THP E TESTER GS-17-TR-THP E TESTER CT-1/REGISTRATION VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSBILITY CT-3/DUE CARE CT-4/FAILURE TO MAINTAIN LANE

JAMES ERIC GIBSON COMPLIANCE GS-15-CR-557V/VOP/CCI

DAVID S HARMON COMPLIANCE GS-16-CR-670/VOP/CCI

THOMAS ALLEN HARRISON STOUT GS-17-CR-36/THEFT OVER $500-CONSP/LT S BROWN

BOBBIE ANN HAWKS GS-16-CR-935/VOP/CCI

JASON DEWAYNE HODGE PETITION FOR PMT PLAN GS-14-CR-465/RESISTING ARREST/PTL C BROWN GS-14-CR-515/VIOLATION BOND CONDITIONS/PTL C BROWN GS-14-CR-541/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN

ELDER RODRIGUEZ LOPEZ GS-17-TR-799/DRIVING W/O LICENSE/DEP A WORLEY

CLINTON EDWARD MAHALA SMITH GS-17-TR-157/VOP/CCI GS-17-CR-884/DEP C LIPFORD CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/VIOLATION ORDER PROTECTION

JACOB R MAIN HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-803/ASSAULT/JAMES L PALMER MCMASTER GS-17-CR-804/VANDALISM/DEVON ISRAEL

ROBERT HOOVER MOREFIELD COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-/VOP/CCI

AMY E OWENS GS-17-CR-899/VANDALISM AS DOMESTIC/DEP A WORLEY

JACOB DANIEL PICAZO GS-16-CR-501/VOP/CCI

TABITHA A PRICE PD GS-17-CR-752,781/VOP/CCI GS-17-CR-885/PTL M MULLINS CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-862/DEP C LIPFORD CT-1/THEFT OVER $1000 (VEHICLE) CT-2/CRIMINAL TRESPASSING

JASON L RICHARDSON TO HAVE DL PD GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY

BLAIR ANSON ROBBINS GS-17-CR-688/DEP A WORLEY CT-1/AGG ASSAULT ON OFFICER CT-2/ASSAULT ON OFFICER CT-3/RESISTING ARREST

BRANDY N ROBERTS PRELIMINARY HEARING PRO SE GS-16-CR-698/VOP/CCI GS-17-CR-607/LT S BROWN CT-1/THEFT OVER $1000 CT-2/BURGLARY-OTHER THAN HABITATION GS-17-CR-721/PTL M MULLINS CT-1/CHILD ABUSE CT-2/POSS DRUG PARA

STEVEN L SHELTON PRO SE GS-17-CR-551/VOP/CCI GS-17-CR-886/DEP J PETERS CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING CT-2/VANDALISM CT-3/PUBLIC INTOXICATION

CALEB SETH WHALEY GS-17-CR-715/DORL 1ST/DEP A WOLREY

CHRISTOPHER DUANE WILSON HEARING PD GS-17-CR-888/DEP A WORLEY CT-1/LEAVING SCENE OF ACC CT-2/FAILURE TO REPORT ACC CT-3/DUI 1ST CT-4/DORL 4TH CT-5/THEFT OF PROPERTY CT-6/VICL

BRANDI ROSE YATES TO HAVE DL GS-17-CR-663/DORL 1ST/CPL J NORMAN GS-17-TR-781/FINANCIAL RESPONSIBILITY/CPL J NORMAN

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY

TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY,

JANUARY 3RD, 2018

BRITTANY MICHELLE ARNOLD GS-17-CR-912/CD J WOODARD CT-1/THEFT OVER $1000 CT-2/CONSPIRACY TO RECKLESS ENDANGERMENT GS-17-CR-913/POSS DRUG PARA/DEP J NORMAN

BRIAN CRAIG AUSTIN GS-17-TR-1180/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

JUSTAN D BENNETT TBD IF PIF GS-17-CR-759/WORTHLESS CHECK/JANET H LEEDY

KENNETH L BENNETT GS-17-CR-620/DOSL 4TH/THP C DUNN TO HAVE DL GS-17-TR-623/LIGHT LAW/THP C DUNN FOR PLEA

ZACHARY TYLER COOK GS-17-TR-1105/SPEEDING/THP E TESTER

NORMA CORNEJO GS-17-TR-1196/THP E TESTER CT-1/EXPIRED REGISTRATION CT-2/UNLAWFUL REMOVAL OF TAG CT-3/DL TO BE CARRIED CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY

JACOB ROSS DAVIS GS-17-TR-1202/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

BRITTANY NICOLE DAYTON GS-17-CR-910/DEP C FRASER CT-1/DOSL CT-2/JOYRIDING CT-3/BURGLARY

JAMIE ALICE DUNN GS-18-CR-2/PTL M MULLINS CT-1/DORL 2ND CT-2/DUI

JEFFERY BILLY ELLIS GS-17-TR-1192/SPEEDING/THP E TESTER

JIMENEZ RESENDIZ EVELING GS-17-TR-1166/SPEEDING/THP E TESTER

DANIEL THOMAS FARLEY GS-17-CR-649/DUI 1ST/THP T WOLFENBARGER GS-17-TR-733/DUE CARE/THP T WOLFENBARGER

REX ARLEN FARLEY GS-17-TR-1102/SPEEDING/THP E TESTER

WILLIAM RAY FARMER GS-17-TR-1229/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/NO LOG BOOK

BRANDON LEE GARR GS-17-TR-1169/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/FOLLOWING TOO CLOSELY

DEARICK VINCENT GARNER GS-16-CR-1016,GS-17-CR-561/VOP/CCI

JAMES ERIC GIBSON GS-17-TR-1029/ASST CHIEF NORRIS CT-1/DOSL CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

DEVIN GREER GS-18-CR-3/CRIMINAL TRESPASSING/JONATHAN LEWIS GS-18-CR-4/DEP J PETERS CT-1/CARJACKING CT-2/ESP AGG KIDNAPPING

MICHAEL IVAN GUINN GS-13-CR-1747/VOP/CCI GS-15-CR-621/VOP/CCI GS-16-CR-466/VOP/CCI

ANDREW JAMES GWINN HYDER GS-17-CR-690/PTL T BROWN CT-1/SIMPLE POSS METH CT-2/POSS DRUG PARA CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE

JOSHUA MICHAEL HARRIS REHAB STATUS HYDER GS-17-CR-131/VOP/CCI GS-17-CR-576/VOP/CCI GS-17-CR-720/PTL M MULLINS CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/FALSE IMPRISONMENT CT-3/CHILD ABUSE CT-4/POSS DRUG PARA

ANGELA HAWKINS GS-17-TR-580/THP T WOLFENBARGER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

JADEY PRESTON HENDERSON GS-17-TR-1150/SPEEDING/THP E TESTER

BRADLEY E HYDER COMPLIANCE GS-17-TR-670/SPEEDING/THP E TESTER

HAROLD FRANCIS ICE JR GS-18-CR-1/DORL 7TH/DEP J NORMAN

CRYSTAL MARIE KIDD GS-17-CR-879/DORL 1ST/THP C DUNN

TABITHA LYNN LIVINGSTON GS-17-TR-1092/SPEEDING/THP E TESTER

STEVEN DEWAYNE LONG COMPLIANCE GS-15-CR-506/VOP/CCI

FRANCISCO LUIS ANGULO LUGO GS-17-TR-1165/THP E TESTER CT-1/EXPIRED REGISTRATION CT-2/DL TO BE CARRIED CT-3/DL-ADDRESS TO BE CHANGED

ERIC HILLERY MAIN PRELIMINARY HEARING PD GS-17-CR-889/FUGITIVE FROM JUSTICE/CD J WOODARD GS-17-CR-892/PTL T BROWN CT-1/POSS SCH II METH CT-2/POSS SCH II OXYCODONE CT-3/CRIMINAL IMPERSONATION CT-4/POSS DRUG PARA

JACOB R MAIN CAPIAS PRO SE GS-17-CR-803/ASSAULT/JAMES PALMER MCMASTER III GS-17-CR-804/VANDALISM/DEVON ISREAL

TIM JAMES PERESADA GS-17-TR-1179/SPEEDING/THP E TESTER

MATTHEW ANTHONY PERRY GS-17-CR-914/CD J WOODARD CT-1/THEFT OVER $1000 CTS 2-6/RECKLESS ENDANGERMENT W/FIREARM CT-7/UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON

ALISHA S POTTER STATUS PD GS-17-CR-413/DUI 2ND/DEP C ROARK

KEVIN RYAN POTTER GS-18-CR-7/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER

TABITHA A PRICE PD GS-17-CR-781/VOP/CCI GS-17-CR-862/DEP C LIPFORD CT-1/THEFT OVER $1000 (VEHICLE) CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-885/PTL M MULLINS CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-908/THEFT OF PROPERTY/DEP A WORLEY

TRAVIS ALAN REECE HEARING/STNAW HYDER GS-17-CR-744/ASSAULT/BOBBY LOWE

MICHAEL G RICH HEARING/STNAW GS-17-CR-778/CRIMINAL TRESPASSING/PTL M MULLINS

JASON L RICHARDSON CAPIAS PD GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY

LALONNA SUE ROUSH GS-17-TR-1177/SPEEDING/THP E TESTER

TYSON MILLER SHEETS GS-18-CR-5/THP E TESTER CT-1/DUI 1ST CT-2/SIMPLE POSS SCH VI CT-3/POSS DRUG PARA

SAMANTHA D SHELTON COMPLIANCE GS-17-TR-568/FINANCIAL RESPONSIBILITY/SRO M GLADDEN GS-17-TR-957/THP C DUNN CT-1/DRIVING ON WRONG SIDE OF RD CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

NATHAN STEWART SINGLETON GS-17-TR-1193/SPEEDING/THP E TESTER

ROY JAMES SNYDER GS-18-CR-8/PTL C BROWN CTS 1-2/DOMESTIC ASSAULT

SAMUEL W SUMMERLIN GS-17-TR-1093/SPEEDING/THP E TESTER

KAYLON JOHN SUTHERLAND GS-17-TR-1176/SPEEDING/THP E TESTER

ALICIA K SWINK GS-17-CR-909/DORL/DEP C FRASER

DENNIS EUGENE VANCE GS-17-TR-1168/SPEEDING/THP E TESTER

JOSHUA D VANCE GS-17-TR-1172/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

NORA SUE WHEELER GS-17-TR-1174/THP C DUNN CT-1/VEHICLE TURNING LEFT AT INTERSECTION CT-2/DRIVING W/O LICENSE CT-3/EXPIRED REGISTRATION CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY

DONNA J WILSON GS-18-CR-6/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS