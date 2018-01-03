This week’s court reports

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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
DECEMBER 27TH, 2017
CARL DAVID AUBERT HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-817/VANDALISM UNDER $500/CHRISTINA A HATHORN
ANTHONY BELTRAN CONDITIONAL FORFEITURE PD GS-16-CR-671/VOP/CCI
RONALD LEE BLEVINS GS-17-CR-758/DEP A WORLEY CT-1/POSS LEGEND DRUGS CT-2/FALSE REPORT CT-3/FAILURE TO REPORT ACC CT-4/LEAVING THE SCENE CT-5/POSS SCH IV
COTY JAMES BREWER GS-17-CR-897/CRIMINAL SIMULATION/PTL M MULLINS
TIMOTHY RYAN CAMERON COMPLIANCE PD 82040V/VOP/CCI
JOSHUA HAROLD CLAWSON COMPLIANCE SMITH 84369,70,71/VOP/CCI GS-15-CR-196/VOP/CCI
MICHEAL J COX MENTAL EXAM REPORT ROBERTS GS-17-CR-633/LT R SHUPE CT-1/ATT 1ST DEGREE MURDER CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-634/RESISTING ARREST/DEP C ROARK
JOE M CROSSWHITE GS-17-CR-900/INTERFERENCE W/911 CALL/DEP C FRASER
ROBYN MICHELLE DOBYNE COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-373/SPEEDING/THP C DUNN
ADAM KEITH DUGGER TO HAVE DL PD GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY
MICHAEL L DUGGER GS-17-TR-714/DEP R MINK CT-1/LIGHT LAW CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DOUGLAS P FORRESTER JR PD GS-17-CR-377/VOP/CCI GS-17-CR-377/PTL C BROWN CAPIAS CT-1/DOSL 2ND CT-2/SIMPLE POSS SCH II GS-17-CR-901/PTL T BROWN CT-1/POSS SCH II CT-2/POSS DRUG PARA
DAVID A FURCHESS TBD UPON PMT ROBERTS GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
NEFTALI DIAZ GABRIEL GS-17-CR-736/DRIVING W/O LICENSE/DEP A WORLEY GS-17-TR-1012/DEP A WORLEY CT-1/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-2/FAILURE TO MAINTAIN LANE
NICKEY ROBERT GENTRY TO HAVE ATTY GS-17-CR-703/DUI 1ST/THP E TESTER GS-17-CR-704/DOSL 1ST/THP E TESTER GS-17-TR-THP E TESTER CT-1/REGISTRATION VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSBILITY CT-3/DUE CARE CT-4/FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAMES ERIC GIBSON COMPLIANCE GS-15-CR-557V/VOP/CCI
DAVID S HARMON COMPLIANCE GS-16-CR-670/VOP/CCI
THOMAS ALLEN HARRISON STOUT GS-17-CR-36/THEFT OVER $500-CONSP/LT S BROWN
BOBBIE ANN HAWKS GS-16-CR-935/VOP/CCI
JASON DEWAYNE HODGE PETITION FOR PMT PLAN GS-14-CR-465/RESISTING ARREST/PTL C BROWN GS-14-CR-515/VIOLATION BOND CONDITIONS/PTL C BROWN GS-14-CR-541/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN
ELDER RODRIGUEZ LOPEZ GS-17-TR-799/DRIVING W/O LICENSE/DEP A WORLEY
CLINTON EDWARD MAHALA SMITH GS-17-TR-157/VOP/CCI GS-17-CR-884/DEP C LIPFORD CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/VIOLATION ORDER PROTECTION
JACOB R MAIN HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-803/ASSAULT/JAMES L PALMER MCMASTER GS-17-CR-804/VANDALISM/DEVON ISRAEL
ROBERT HOOVER MOREFIELD COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-/VOP/CCI
AMY E OWENS GS-17-CR-899/VANDALISM AS DOMESTIC/DEP A WORLEY
JACOB DANIEL PICAZO GS-16-CR-501/VOP/CCI
TABITHA A PRICE PD GS-17-CR-752,781/VOP/CCI GS-17-CR-885/PTL M MULLINS CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-862/DEP C LIPFORD CT-1/THEFT OVER $1000 (VEHICLE) CT-2/CRIMINAL TRESPASSING
JASON L RICHARDSON TO HAVE DL PD GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY
BLAIR ANSON ROBBINS GS-17-CR-688/DEP A WORLEY CT-1/AGG ASSAULT ON OFFICER CT-2/ASSAULT ON OFFICER CT-3/RESISTING ARREST
BRANDY N ROBERTS PRELIMINARY HEARING PRO SE GS-16-CR-698/VOP/CCI GS-17-CR-607/LT S BROWN CT-1/THEFT OVER $1000 CT-2/BURGLARY-OTHER THAN HABITATION GS-17-CR-721/PTL M MULLINS CT-1/CHILD ABUSE CT-2/POSS DRUG PARA
STEVEN L SHELTON PRO SE GS-17-CR-551/VOP/CCI GS-17-CR-886/DEP J PETERS CT-1/AGG CRIMINAL TRESPASSING CT-2/VANDALISM CT-3/PUBLIC INTOXICATION
CALEB SETH WHALEY GS-17-CR-715/DORL 1ST/DEP A WOLREY
CHRISTOPHER DUANE WILSON HEARING PD GS-17-CR-888/DEP A WORLEY CT-1/LEAVING SCENE OF ACC CT-2/FAILURE TO REPORT ACC CT-3/DUI 1ST CT-4/DORL 4TH CT-5/THEFT OF PROPERTY CT-6/VICL
BRANDI ROSE YATES TO HAVE DL GS-17-CR-663/DORL 1ST/CPL J NORMAN GS-17-TR-781/FINANCIAL RESPONSIBILITY/CPL J NORMAN
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
JANUARY 3RD, 2018
BRITTANY MICHELLE ARNOLD GS-17-CR-912/CD J WOODARD CT-1/THEFT OVER $1000 CT-2/CONSPIRACY TO RECKLESS ENDANGERMENT GS-17-CR-913/POSS DRUG PARA/DEP J NORMAN
BRIAN CRAIG AUSTIN GS-17-TR-1180/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JUSTAN D BENNETT TBD IF PIF GS-17-CR-759/WORTHLESS CHECK/JANET H LEEDY
KENNETH L BENNETT GS-17-CR-620/DOSL 4TH/THP C DUNN TO HAVE DL GS-17-TR-623/LIGHT LAW/THP C DUNN FOR PLEA
ZACHARY TYLER COOK GS-17-TR-1105/SPEEDING/THP E TESTER
NORMA CORNEJO GS-17-TR-1196/THP E TESTER CT-1/EXPIRED REGISTRATION CT-2/UNLAWFUL REMOVAL OF TAG CT-3/DL TO BE CARRIED CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JACOB ROSS DAVIS GS-17-TR-1202/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
BRITTANY NICOLE DAYTON GS-17-CR-910/DEP C FRASER CT-1/DOSL CT-2/JOYRIDING CT-3/BURGLARY
JAMIE ALICE DUNN GS-18-CR-2/PTL M MULLINS CT-1/DORL 2ND CT-2/DUI
JEFFERY BILLY ELLIS GS-17-TR-1192/SPEEDING/THP E TESTER
JIMENEZ RESENDIZ EVELING GS-17-TR-1166/SPEEDING/THP E TESTER
DANIEL THOMAS FARLEY GS-17-CR-649/DUI 1ST/THP T WOLFENBARGER GS-17-TR-733/DUE CARE/THP T WOLFENBARGER
REX ARLEN FARLEY GS-17-TR-1102/SPEEDING/THP E TESTER
WILLIAM RAY FARMER GS-17-TR-1229/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/NO LOG BOOK
BRANDON LEE GARR GS-17-TR-1169/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/FOLLOWING TOO CLOSELY
DEARICK VINCENT GARNER GS-16-CR-1016,GS-17-CR-561/VOP/CCI
JAMES ERIC GIBSON GS-17-TR-1029/ASST CHIEF NORRIS CT-1/DOSL CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DEVIN GREER GS-18-CR-3/CRIMINAL TRESPASSING/JONATHAN LEWIS GS-18-CR-4/DEP J PETERS CT-1/CARJACKING CT-2/ESP AGG KIDNAPPING
MICHAEL IVAN GUINN GS-13-CR-1747/VOP/CCI GS-15-CR-621/VOP/CCI GS-16-CR-466/VOP/CCI
ANDREW JAMES GWINN HYDER GS-17-CR-690/PTL T BROWN CT-1/SIMPLE POSS METH CT-2/POSS DRUG PARA CT-3/POSS FIREARM W/UNDER THE INFLUENCE
JOSHUA MICHAEL HARRIS REHAB STATUS HYDER GS-17-CR-131/VOP/CCI GS-17-CR-576/VOP/CCI GS-17-CR-720/PTL M MULLINS CT-1/DOMESTIC ASSAULT CT-2/FALSE IMPRISONMENT CT-3/CHILD ABUSE CT-4/POSS DRUG PARA
ANGELA HAWKINS GS-17-TR-580/THP T WOLFENBARGER CT-1/SEATBELT VIOLATION CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
JADEY PRESTON HENDERSON GS-17-TR-1150/SPEEDING/THP E TESTER
BRADLEY E HYDER COMPLIANCE GS-17-TR-670/SPEEDING/THP E TESTER
HAROLD FRANCIS ICE JR GS-18-CR-1/DORL 7TH/DEP J NORMAN
CRYSTAL MARIE KIDD GS-17-CR-879/DORL 1ST/THP C DUNN
TABITHA LYNN LIVINGSTON GS-17-TR-1092/SPEEDING/THP E TESTER
STEVEN DEWAYNE LONG COMPLIANCE GS-15-CR-506/VOP/CCI
FRANCISCO LUIS ANGULO LUGO GS-17-TR-1165/THP E TESTER CT-1/EXPIRED REGISTRATION CT-2/DL TO BE CARRIED CT-3/DL-ADDRESS TO BE CHANGED
ERIC HILLERY MAIN PRELIMINARY HEARING PD GS-17-CR-889/FUGITIVE FROM JUSTICE/CD J WOODARD GS-17-CR-892/PTL T BROWN CT-1/POSS SCH II METH CT-2/POSS SCH II OXYCODONE CT-3/CRIMINAL IMPERSONATION CT-4/POSS DRUG PARA
JACOB R MAIN CAPIAS PRO SE GS-17-CR-803/ASSAULT/JAMES PALMER MCMASTER III GS-17-CR-804/VANDALISM/DEVON ISREAL
TIM JAMES PERESADA GS-17-TR-1179/SPEEDING/THP E TESTER
MATTHEW ANTHONY PERRY GS-17-CR-914/CD J WOODARD CT-1/THEFT OVER $1000 CTS 2-6/RECKLESS ENDANGERMENT W/FIREARM CT-7/UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON
ALISHA S POTTER STATUS PD GS-17-CR-413/DUI 2ND/DEP C ROARK
KEVIN RYAN POTTER GS-18-CR-7/DOMESTIC ASSAULT/DEP C FRASER
TABITHA A PRICE PD GS-17-CR-781/VOP/CCI GS-17-CR-862/DEP C LIPFORD CT-1/THEFT OVER $1000 (VEHICLE) CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-885/PTL M MULLINS CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/CRIMINAL TRESPASSING GS-17-CR-908/THEFT OF PROPERTY/DEP A WORLEY
TRAVIS ALAN REECE HEARING/STNAW HYDER GS-17-CR-744/ASSAULT/BOBBY LOWE
MICHAEL G RICH HEARING/STNAW GS-17-CR-778/CRIMINAL TRESPASSING/PTL M MULLINS
JASON L RICHARDSON CAPIAS PD GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY
LALONNA SUE ROUSH GS-17-TR-1177/SPEEDING/THP E TESTER
TYSON MILLER SHEETS GS-18-CR-5/THP E TESTER CT-1/DUI 1ST CT-2/SIMPLE POSS SCH VI CT-3/POSS DRUG PARA
SAMANTHA D SHELTON COMPLIANCE GS-17-TR-568/FINANCIAL RESPONSIBILITY/SRO M GLADDEN GS-17-TR-957/THP C DUNN CT-1/DRIVING ON WRONG SIDE OF RD CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
NATHAN STEWART SINGLETON GS-17-TR-1193/SPEEDING/THP E TESTER
ROY JAMES SNYDER GS-18-CR-8/PTL C BROWN CTS 1-2/DOMESTIC ASSAULT
SAMUEL W SUMMERLIN GS-17-TR-1093/SPEEDING/THP E TESTER
KAYLON JOHN SUTHERLAND GS-17-TR-1176/SPEEDING/THP E TESTER
ALICIA K SWINK GS-17-CR-909/DORL/DEP C FRASER
DENNIS EUGENE VANCE GS-17-TR-1168/SPEEDING/THP E TESTER
JOSHUA D VANCE GS-17-TR-1172/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
NORA SUE WHEELER GS-17-TR-1174/THP C DUNN CT-1/VEHICLE TURNING LEFT AT INTERSECTION CT-2/DRIVING W/O LICENSE CT-3/EXPIRED REGISTRATION CT-4/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DONNA J WILSON GS-18-CR-6/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS