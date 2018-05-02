This week’s court & 911 reports- 5/02/18

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General Sessions Court
Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 2nd, 2018
HOWARD L BETHANY
GS-18-CR-209/SIMPLE POSS SCH IV/LT S BROWN
TRACI L BROWN TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN
GS-16-CR-578/VOP/CCI
ROBERT S COLSON
GS-17-CR-304/VOP/CCI
NIKOLAS A CONNOCHIE
GS-18-TR-164/SPEEDING/THP C DUNN
JONATHAN M COOK
GS-18-CR-214/DOSL 1ST/THP C DUNN
ANITA K COURTNER
TBI CERT & DIV VIOL DATE 10/6/17 PD
GS-17-CR-699/DUI 1ST/DEP C FRASER
BRANDON R CHURCH
GS-18-CR-296/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
JENNIFER L DIXON
GS-17-CR-545/VOP/CCI
GS-17-CR-547/VOP/CCI
GS-18-CR-292/INV B SUTHERLAND CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
JAMIE DUNN
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-16/VOP/CCI
GS-18-CR-2/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 2ND
CT-2/DUI 2ND
JEFFERY T GOINS
GS-18-CR-300/PTL C BROWN
CT-1/.DOMESTIC ASSAULT
CT-2/RESISTING ARREST
CTS 3-4/ASSAULT ON OFFICER
DAVID S GREENE
PRO SE
GS-17-CR-906/DORL 3RD/LT S BROWN
MARTY B GREENWELL
GS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN
DAVID A GREER
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CREE
BAXTER H HARDY JR
GS-18-TR-173/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
MAGGIE E HART
GS-18-TR-166/EXPIRED REGISTRATION/THP C DUNN
HOLLIE L HURD
PRELIMINARY HEARING ROBERTS
GS-18-CR-123/DEP R MINK
CT-1/MAINTAINING DWELLING FOR DRUG USE
CT-2/POSS LEGEND DRUGS
JACOB N ISAACS
GS-18-TR-144/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
ROBERT DENT JOHNSON
FALLIN
GS-17-CR-261/VOP/CCI
GS-17-CR-262/VOP/CCI
GT-18-CR-207/THEFT UNDER $1000/ASST CHIEF J NORRIS
SARAH A KRANZ
GS-18-CR-221/CRIMINAL TRESPASSING/PTL M MULLINS
KRISTOPHER R LACEY
HEARING/STNAW STOUT
GS-18-CR-205/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS
GS-18-CR-294/LT C WORLEY JR
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/VIOLATION BOND CONDITIONS
CT-3/STALKING
RACHEL D LEIGH
GS-18-TR-142/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
STEVEN R LEONARD
TOX RESULT VIOL DATE 6/20/17 PD
GS-17-CR-429/DUI 1ST/PTL M MULLINS
BRENT D LEWIS
GS-18-TR-151/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-213/DOSL/THP C DUNN
JAMES L LINGERFELT
CAPIAS
GS-17-CR-418/THEFT UNDER $1000/SGT C WORLEY
BOYCE M LUTTRELL
GS-18-TR-161/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
TABITHA J MAHALA
HEARING/STNAW VIOL DATE 2/9/18 PD
GS-18-CR-100/DEP R MINK
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/ELDER ABUSE
MICHAEL S MAIN
TBI CERT & DIV PRO SE
GS-18-CR-224/CRUELTY TO ANIMALS/DEP C HATLEY
ROBERT J MAINS
HEARING/STNAW PRO SE
GS-17-CR-421/VOP/CCI
GS-18-TR-133/THP C DUNN
CT-1/EXPIRED RESITRATION
CT-2/ALTER OF PLATES
GS-18-CR-161/DORL 1ST/THP C DUNN
BRIAN A MCCOY
GS-18-TR-158/SPEEDING/THP C DUNN
RIKETTA D METCALF
SMITH
GS-18-CR-128/PTL M MULLINS
CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS SCH III FOR RESALE
CT-3/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-4/POSS DRUG PARA
HOMER T MOREFIELD
COMPLIANCE
GS-14-CR-542/VOP/CCI
KEVIN J MOSES
GS-18-TR-138/THP C DUNN
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/LIGHT LAW
JOSHUA L MULLINS
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER
HARLEY G OLIVER
GS-16-CR-438/VOP/CCI
MELISSA D PATTERSON
GS-18-CR-184/DORL/DEP C FRASER
CRAIG E PETERS
GS-18-TR-143/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/SEATBELT 1ST
DONNIE C POTTER
GS-18-TR-157/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
DONALD A REECE
GS-18-TR-181/SPEEDING/THP A STORIE
DENNIS W RHUDY
GS-18-TR-139/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
MICHAEL G RICH
SMITH
GS-18-CR-291/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
DONNA L ROBERTS
GS-18-TR-155/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/FAILURE TO YIELD
GS-18-CR-199/DUI 1ST/THP C DUNN
WESTON T ROBERTS
HEARING/STNAW VIOL DATE 3/13/18 PD
GS-18-CR-198/DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
GINGER F SHOEMAKER
GS-18-CR-197/PTL M MULLINS
CT-1/DOSL
CT-2/POSS DRUG PARA
AURORA D SLUDER
GS-18-TR-245/PTL M MULLINS
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/SWITCHED PLATES
CT-3/FINANCIAL RESPONISIBILITY
GREGG B SMITH
GS-18-TR-153/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-201/DOSL/THP C DUNN
TERRY W SNYDER
GS-18-TR-152/SPEEDING/THP C DUNN
CLARENCE A STORY
PRO SE
79973/VOP/CCI
TAFFI ESSA JEAN TAYLOR
GS-17-CR-683/VOP/CCI
JONATHAN WATSON
COMPLIANCE PRO SE
GS-17-TR-1231/SPEEDING/THP E TESTER
BRUCE M WILLIAMSON
PRELIMINARY HEARING SPURREL
GS-17-CR-635/DEP R MINK
CT-1/POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/PUBLIC INTOXICATION
SHAWN L WILLIAMSON
COMPLIANCE VIOL DATE 6/27/17 PD
GS-17-TR-488/CPL J NORMAN
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY