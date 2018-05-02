This week’s court & 911 reports- 5/02/18

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

General Sessions Court
Johnson County Tennessee
The Honorable William B. Hawkins, Presiding
Wednesday, May 2nd, 2018
 

HOWARD L BETHANY
GS-18-CR-209/SIMPLE POSS SCH IV/LT S BROWN
TRACI L BROWN TRACKING CRIMINAL CASE FALLIN
GS-16-CR-578/VOP/CCI
 

ROBERT S COLSON
GS-17-CR-304/VOP/CCI
 

NIKOLAS A CONNOCHIE
GS-18-TR-164/SPEEDING/THP C DUNN
 

JONATHAN M COOK
GS-18-CR-214/DOSL 1ST/THP C DUNN
 

ANITA K COURTNER  
TBI CERT & DIV VIOL DATE 10/6/17 PD
GS-17-CR-699/DUI 1ST/DEP C FRASER
 

BRANDON R CHURCH
GS-18-CR-296/DOMESTIC ASSAULT/DEP C HATLEY
 

JENNIFER L DIXON
GS-17-CR-545/VOP/CCI
GS-17-CR-547/VOP/CCI
GS-18-CR-292/INV B SUTHERLAND CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
 

JAMIE DUNN
TOX RESULT FALLIN
GS-17-CR-16/VOP/CCI
GS-18-CR-2/PTL M MULLINS
CT-1/DORL 2ND
CT-2/DUI 2ND
 

JEFFERY T GOINS
GS-18-CR-300/PTL C BROWN
CT-1/.DOMESTIC ASSAULT
CT-2/RESISTING ARREST
CTS 3-4/ASSAULT ON OFFICER
 

DAVID S GREENE  
PRO SE
GS-17-CR-906/DORL 3RD/LT S BROWN
 

MARTY B GREENWELL
GS-18-CR-262/THEFT UNDER $1000/BILLIE SHILLING
GS-18-CR-263/THEFT UNDER $1000/ANDREW GWINN
 

DAVID A GREER
GS-18-CR-297/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV M CREE
 

BAXTER H HARDY JR
GS-18-TR-173/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
 

MAGGIE E HART
GS-18-TR-166/EXPIRED REGISTRATION/THP C DUNN
 

HOLLIE L HURD  
PRELIMINARY HEARING ROBERTS
GS-18-CR-123/DEP R MINK
CT-1/MAINTAINING DWELLING FOR DRUG USE
CT-2/POSS LEGEND DRUGS
 

JACOB N ISAACS
GS-18-TR-144/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
 

ROBERT DENT JOHNSON  
FALLIN
GS-17-CR-261/VOP/CCI
GS-17-CR-262/VOP/CCI
GT-18-CR-207/THEFT UNDER $1000/ASST CHIEF J NORRIS
 

SARAH A KRANZ
GS-18-CR-221/CRIMINAL TRESPASSING/PTL M MULLINS
 

KRISTOPHER R LACEY  
HEARING/STNAW STOUT
GS-18-CR-205/DOMESTIC ASSAULT/PTL M MULLINS
GS-18-CR-294/LT C WORLEY JR
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/VIOLATION BOND CONDITIONS
CT-3/STALKING
 

RACHEL D LEIGH
GS-18-TR-142/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
 

STEVEN R LEONARD  
TOX RESULT VIOL DATE 6/20/17 PD
GS-17-CR-429/DUI 1ST/PTL M MULLINS
 

BRENT D LEWIS
GS-18-TR-151/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-213/DOSL/THP C DUNN
 

JAMES L LINGERFELT
CAPIAS
GS-17-CR-418/THEFT UNDER $1000/SGT C WORLEY
 

BOYCE M LUTTRELL
GS-18-TR-161/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

TABITHA J MAHALA
HEARING/STNAW VIOL DATE 2/9/18 PD
GS-18-CR-100/DEP R MINK
CT-1/DOMESTIC ASSAULT
CT-2/ELDER ABUSE
 

MICHAEL S MAIN  
TBI CERT & DIV PRO SE
GS-18-CR-224/CRUELTY TO ANIMALS/DEP C HATLEY
 

ROBERT J MAINS  
HEARING/STNAW PRO SE
GS-17-CR-421/VOP/CCI
GS-18-TR-133/THP C DUNN
CT-1/EXPIRED RESITRATION
CT-2/ALTER OF PLATES
GS-18-CR-161/DORL 1ST/THP C DUNN
 

BRIAN A MCCOY
GS-18-TR-158/SPEEDING/THP C DUNN
 

RIKETTA D METCALF  
SMITH
GS-18-CR-128/PTL M MULLINS
CT-1/POSS SCH II
CT-2/POSS SCH III FOR RESALE
CT-3/POSS SCH IV FOR RESALE
CT-4/POSS DRUG PARA
 

HOMER T MOREFIELD
COMPLIANCE
GS-14-CR-542/VOP/CCI
 

KEVIN J MOSES
GS-18-TR-138/THP C DUNN
CT-1/DRIVING W/O LICENSE
CT-2/LIGHT LAW
 

JOSHUA L MULLINS  
STATUS PRO SE
GS-18-CR-138/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C FRASER

HARLEY G OLIVER
GS-16-CR-438/VOP/CCI

MELISSA D PATTERSON
GS-18-CR-184/DORL/DEP C FRASER
 

CRAIG E PETERS
GS-18-TR-143/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/SEATBELT 1ST
 

DONNIE C POTTER
GS-18-TR-157/THP C DUNN
CT-1/SPEEDING
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
 

DONALD A REECE
GS-18-TR-181/SPEEDING/THP A STORIE
 

DENNIS W RHUDY
GS-18-TR-139/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
 

MICHAEL G RICH  
SMITH
GS-18-CR-291/INV B SUTHERLAND
CT-1/KIDNAPPING
CT-2/DOMESTIC ASSAULT
 

DONNA L ROBERTS
GS-18-TR-155/THP C DUNN
CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
CT-3/FAILURE TO YIELD
GS-18-CR-199/DUI 1ST/THP C DUNN
 

WESTON T ROBERTS  
HEARING/STNAW VIOL DATE 3/13/18 PD
GS-18-CR-198/DOMESTIC ASSAULT/ASST CHIEF J NORRIS
 

GINGER F SHOEMAKER
GS-18-CR-197/PTL M MULLINS
CT-1/DOSL
CT-2/POSS DRUG PARA
 

AURORA D SLUDER
GS-18-TR-245/PTL M MULLINS
CT-1/DOSL 1ST
CT-2/SWITCHED PLATES
CT-3/FINANCIAL RESPONISIBILITY
 

GREGG B SMITH
GS-18-TR-153/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
GS-18-CR-201/DOSL/THP C DUNN
 

TERRY W SNYDER
GS-18-TR-152/SPEEDING/THP C DUNN
 

CLARENCE A STORY  
PRO SE
79973/VOP/CCI
 

TAFFI ESSA JEAN TAYLOR
GS-17-CR-683/VOP/CCI
 

JONATHAN WATSON  
COMPLIANCE PRO SE
GS-17-TR-1231/SPEEDING/THP E TESTER
 

BRUCE M WILLIAMSON  
PRELIMINARY HEARING SPURREL
GS-17-CR-635/DEP R MINK
CT-1/POSS SCH II FOR RESALE
CT-2/POSS DRUG PARA
CT-3/PUBLIC INTOXICATION
 

SHAWN L WILLIAMSON
COMPLIANCE VIOL DATE 6/27/17 PD
GS-17-TR-488/CPL J NORMAN
CT-1/LIGHT LAW
CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

May 2, 2018