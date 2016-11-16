This week court and sheriff’s reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.
Sheriff’s Report
11/10/2016
11/04/2016 JOHNNY MITCHELL GUY, HANCOCK RD, AGGRAVATED ASSAULT, PAROLE VIOLATION, VIOLATION OF PROBATION
11/04/2016 HILLERY L HARPER, CHESTNUT DR, VIOLATION OF PROBATION
11/05/2016 JEFFERY L CANTER, BOONE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
11/05/2016 BOBBY G GUY, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION X 2
11/06/2016 BOBBIE A HAWKS, INDUSTRIAL DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM
11/07/2016 JOSHUA B GILLEY, HWY 321, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS
11/07/2016 CHESTON E WILLIAMS, ERWIN, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
11/08/2016 BLAIR S BAYS, RUTTLEDGE VA, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION X 2
11/08/2016 CHRISTOPHER L GUY, HANDCOCK RD, VIOLATION OF PROBATION
11/08/2016 AMANDA L MAY, MODOCK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
11/08/2016 HARLEY OLIVER, MODOCK RD, FAILURE TO APPEAR
11/08/2016 MELISSA S SEXTON, MAE TESTER LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
11/09/2016 TERRI L FURCHES, HWY 67 W, CONTEMPT OF COURT
11/09/2016 THOMAS W JOHNSON, BLANT RD, AGGRAVATED ASSAULT
11/09/2016 CHAD E LEWIS, FORGE CREEK RD, DRIVING ON REVOKED LICENSE
11/09/2016 JEREMY D MAYS, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION
11/09/2016 SCOTTIE R MOODY, HWY 67W, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
11/09/2016 ANDREW T NELSON, VILLAGE SQ LN, FUGITIVE FROM JUSTICE
11/09/2016 DUANE R YEAGER, HAMPTON TN, ATTEMPTED THEFT, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$10,000, SALE OF STOLEN PROPERTY O/$500
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY LEE STREET, PRESIDING
FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016
HEATH C. ASCHENBACK SENTENCING PD CC-2015-CR-170 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: DUI 2ND CT#3: DORL CC-2015-CR-171 / CT#1: EVADING ARREST CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CT#3: RESISITING ARREST CC-2016-CR-102 / CT#1: FAILURE TO APPEAR / GUILTY 10/17/16
ANTHONY BELTRAN PROBATION VIOLATION PD 5842 / CT#1: POSS CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT#2: POSS PARAPH. 5928 / CT#1: SIMPLE POSS. 6123 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: VANDALISM OVER $1000 CT#3: RECKLESS ENDANGERMENT (FELONY)
REBEKAH MARIE COOK SENTENCING FALLIN CC-2014-CR-8 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FILING FALSE REPORT
JOHNNY R DAVIS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-126 / CT#1: ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER CT#2: FALSE IMPRISONMENT CT#3: RESISTING ARREST CT#4: EVADING ARREST ON FOOT
ROBY BRADFORD DUNN FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-130 / CT#1: SIMPLE POSS SCH II CT#2: POSS DRUG PARAPH. CT#3: AGG. ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE CT#4: RECKLESS ENDANGERMENT
JEFF WAYNE FERGUSON FOR HEALTH EVAL. RESULTS ROBERTS CC-2016-CR-26 / CT#1: VEHICULAR HOMICIDE
DANIEL FRITZ PROBATION VIOLATION JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-66 / CT#1: FORGERY CT#2: FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD CT#3: THEFT UNDER $500
CHRISTOPHER GUY PROBATION VIOLATION JUDGMENT 7/1/10 5557/ CT#1: SALE SCH. II
JEFFREY BLAINE MATHERLY ARRAIGNMENT CC-2106-CR-174 / CT#1: THEFT OVER $1000
JEREMY DEAN MAYS PROBATION VIOLATION JUDGMENT 8/19/13 6235 / CT#1: POSS DRUG PARAPH. CT#2: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#3: ASSAULT
KIMBERLY ANN PHILLIPPI FOR SENTENCING PD CC-2016-CR-59 / CT#1: INTRO OF CONTRABAND
BRADLEY ALLEN SALTER PROBATION VIOLATION PD CC-2014-CR-197 / CT#1: MANU. SCH. VI CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: POSS. SCH. VI FOR RESALE
CARL G. SEXTON PROBATION VIOLATION X2 3827 / SALE SCH II X3 / JUDGMENT 5/24/02
JENNIFER REBECCA WALKER PROBATION VIOLATION FALLIN JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-82 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
BOBBY JOE WALLACE SENTENCING HYDER PLEA FROM 10/30/15 CC-2014-CR-18 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CC-2014-CR-107 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: SIMPLE POSS. SCH. II
APRIL DAWN WILCOX ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-125 / CT#1: ATTMP CHILD NEGLECT CT#2-7: CASUAL EXCHANGE SCH III X6
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016
ANTONIO JUAN ALVEREZ PD GS-16-CR-756/ CT 1- POSS. SCH II RESALE/ DEP. NORMAN CT 2- POSS. SCH III RESALE CT 3- POSS. SCH VI RESALE CT 4- POSS. PROHIBITED WEAPON CT 5- DOSL CT 6- POSS. DRUG PARAPHERNALIA GS-15-CR-486V/ VOP/ CCI GS-16-TR-972/ CT 1- NO SEATBELT/ DEP. NORMAN CT 2- FINACIAL RESPONSIBILTY
DEREK SCOTT BLACKWELL FALLIN GS-16-TR-600/ SPEEDING / PTL. T BROWN GS-16-CR-465/ DUI 2ND / PTL. T BROWN
JACQUELINE D. BOATWRIGHT GS-16-CR-853/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER
BRENDA LEE CAMBA GS-16+-CR-549/ POSS. DRUG PARAPHERNALIA/ INV. JON STOUT
JESUS ESPINOZA CASILLAS GS-16-CR-816/ NO DRIVERS LICENSE/ LT. S. BROWN
REAGAN A. CLICK PD GS-16-CR-710/ CT 1-POSS. SCH II RESALE/ DEP. PETERS CT 2- POSS. SCH IV RESALE CT 3- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
BECKYLEA ANN COCHRAN GS-16-CR-852/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER
MATTHEW W. COOPER GS-16-CR-948/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP. C. ROARK
DEIDRE NICOLE DAVIS GS-16-TR-1070/ CT 1- SPEEDING/ THP. WOLFENBARGER CT 2- EXPIRED REGISTRATION
JOSEPH R. DENNY GS-15-CR-766/ CT 1- DUI 1ST. / PTL. CHRIS BROWN CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH VI
DEREK S. EGGERS GS-16-TR-638/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-639/ NO SEATBELT 2ND. / THP DUNN
RANDY LEE ELMORE GS-15-CR-668V/ VOP/ CCI
BILLY WAYNE FORRESTER GS-14-CR-510V/ VOP/ CCI
DARRIN EUGENE GARY JR. GS-16-CR-823/ CT 1- POSS. SCH VI/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
DAVID SHANE GREENE GS-16-CR-454/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C. ROARK
BRANDIE RENEE GRUBB SPIVEY GS-16-CR-95/ CT 1- DUI 1ST/ DEP. RJ MINK CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH IV CT 4- POSS. LEGEND DRUG GS-16-TR-777/ FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY/ DEP. MINK
SAMANTHA NORMA HALL FALLIN GS-15-TR-63V/ VOP/ CCI
HILLERY LEO HARPER GS-15-CR-679V/ VOP/ CCI
JOHN E. HAMPTON GS-16-TR-1007/ MITIGATED CRIMINAL LITTERING/ TWRA ROSIER
MARICELA HERNANDEZ GS-16-TR-989/ NO DRIVERS LICENSE/ PTL. MULLINS
JOHNNY RAY JOHNSON GS-14-CR-194V/ VOP/ CCI
KIMBER LEANN JOYCE PD GS-16-TR-774/ CT 1- DOSL CT 2- CHILD RESTRAINT CT 3- REGISTRATION EXPIRED CT 4- LIGHT LAW
MITCHELL RYAN KEEN TO HAVE DL GS-16-CR-589/ DOSL/ DEP CURD
BLU NAMATH KEY FOR PRELIMINARY HEARING GS-16-CR-762/ SALE OF METH/ INV. STOUT PD
RAYMOND SCOTT LAWS FOR HEARING/ STNAW GS-16-CR-692/ POSS. DRU PARAPHERNALIA/ PTL. T BROWN
BONNIE ANN LEWIS TO HAVE DL OR PLEA GS-16-TR-485/ CT 1- DORL/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- LIGHT LAW
THOMAS REA LOWE PD GS-16-TR-740/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- EXPIRED TAGS
TONYA R. MATHESON GS-16-CR-867/ CT 1- SIMPLE POSS SCH II CT 2- TAMPERING WITH EVIDENCE CT 3- POSS. DRUG PARA
BILL EDWARD MAY GS-15-TR-908V/ VOP/ CCI
SAMANTHA FAITH MCGLOTHLIN HEARING /STNAW PD GS-16-CR-644/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV. CHRIS LIPFORD
SCOTTIE R. MOODY GS-16-CR-943/ DOSL 7TH / DEP. PETERS
DAVID PEYTON MOORE GS-16-CR-801/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN
MARK A MOUNTS GS-14-CR-193V/ VOP/ CCI
JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY GS-16-TR-295/ SPEEDING/ THP. DUNN
ANDREW TRAVIS NELSON GS-16-CR-949/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ PTL MULLINS
HOLLIE ANN NORRIS GS-14-CR-386V/ VOP/ CCI
LARRY MATTHEW NORRIS GS-16-CR-742/ CT 1- DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN CT 2-VANDALISM AS DOMESTIC
DONNIE RAY OWENS GS-16-CR-950/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. NORMAN
APRIL LYNN PARDUE FOR HEARING / STNAW SCOTT GS-16-CR-731/ CT 1- DUI 2ND / PTL CLIFTON WORLEY CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT
JESSICA RASH PHILLIPS PD GS-16-CR-739/ CT 1- DOSL 3RD / PTL T. BROWN CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
BRIAN DOUGLAS PHIPPS PD GS-16-CR-702/ RESISTING ARREST/ INV. SUTHERLAND GS-16-CR-703/ THEFT OF A MOTOR VEHICLE OVER $1,000/ DEP. GLADDEN GS-16-CR-705/ RESISTING ARREST/ DEP. PETERS
CIARA RAEANN PIPPER GS-15-CR-145/ CT 1- SALE OF SUBOXENE SCH III/ INV. STOUT CT 2- DRUG FREE SCHOOL ZONE
JONATHAN GLENN PLEASANT TO HAVE ATTY. HIRED GS-16-CR-622/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. WORLEY
BRITTANY DANIELLE POTTER GS-16-CR-563/ DISORDERLY CONDUCT/ PTL. THOMAS BROWN
JASON GLENN POWELL SPIVY GS-16-CR441/ CT 1- BOATING UNDER THE INFLUENCE/ TWRA ROSIER CT 2- RECKLESS AND/OR NEGLECT OPERATION OF A PWC. GS-16-CR-432/ VIOLATION FIRE EXTINGUISHER/ TWRA ROSIER
MADISON E. PRESNELL FOR PRELIMINARY HEARING PD GS-16-CR-615/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. CLIFTON WORLEY
BRITTANY RENEE REECE FOR PLEA GS-16-TR-526/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- CHILD RESTRAINT
BRUCE EDGAR REECE JR. GS-16-TR-1071/ SPEEDING/ THP WOLFENBARGER
TRAVIS ALAN REECE GS-16-TR-1095/ DRIVING UNREGISTERED VEHICLE ON HWY/ PTL WORLEY GS-16-CR-875/ DORL 6TH/ PTL WORLEY
MEGAN LYNN SEDGWICK TO HAVE DL GS-16-CR-369/ DRIVING WITHOUT A LICENSE/ THP DUNN GS-16-TR-454/ SEATBELT/ THP DUNN
JACOB GRANGE SHOOK GS-16-CR-812/ SIMPLE POSS. SCH II/ PTL BROWN
STANLEY D. SNYDER SMITH GS-16-CR-930/ CT 1-4 AGGRAVATED ASSAULT / DEP. FERGUSON
AUSTIN COLE STOUT GS-16-CR-811/ POSS. OF A FIREARM UNDER THE INFLUENCE/ PTL BROWN
DAYTON R. STOUT MCEWEN GS-14-CR-765/ CT 1- POSS SCH II/ DEP. MINK CT 2- UNLAWFUL POSS, OF A WEAPON
TANYA LYNN STOUT GS-16-CR-790/ DORL 2ND/ PTL MULLINS
ALEXANDRIA DAWN TESTER PD GS-15-CR-626/ PUBLIC INTOX/ DEP. MINK
KRISTIE ANN THOMPSON FOR COMPLIANCE DAVIS GS-13-CR-1448/ VOP / CCI
TINA RENEE TILLEY FOR PRELIMINARY HEARING SMITH GS-16-CR-759/ MAINTAINING A DWELLING/ INV. STOUT GS-16-CR-760/ SALE OF METH/ INV STOUT
JACKIE WILLIAMS GS-16-TR-1072/ NO SEATBELT 2ND / THP WOLFENBARGER
JERRY LEE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-585/ DOSL/ PTL BROWN
BOBBY JOE WINTERS GS-16-CR-840/ VEHICULAR ASSUALT/ DEP. C. BROWN
DUANE ROBERT YEAGER GS-16-CR-944/ CT 1- THEFT OF PROPERTY $10,000-60,000/ INV. CRESS CT 2- THEFT OF PROPERTY UP TO $500
The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY LEE STREET, PRESIDING
FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016
HEATH C. ASCHENBACK SENTENCING PD CC-2015-CR-170 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: DUI 2ND CT#3: DORL CC-2015-CR-171 / CT#1: EVADING ARREST CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CT#3: RESISITING ARREST CC-2016-CR-102 / CT#1: FAILURE TO APPEAR / GUILTY 10/17/16
ANTHONY BELTRAN PROBATION VIOLATION PD 5842 / CT#1: POSS CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT#2: POSS PARAPH. 5928 / CT#1: SIMPLE POSS. 6123 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: VANDALISM OVER $1000 CT#3: RECKLESS ENDANGERMENT (FELONY)
REBEKAH MARIE COOK SENTENCING FALLIN CC-2014-CR-8 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FILING FALSE REPORT
JOHNNY R DAVIS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-126 / CT#1: ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER CT#2: FALSE IMPRISONMENT CT#3: RESISTING ARREST CT#4: EVADING ARREST ON FOOT
ROBY BRADFORD DUNN FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-130 / CT#1: SIMPLE POSS SCH II CT#2: POSS DRUG PARAPH. CT#3: AGG. ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE CT#4: RECKLESS ENDANGERMENT
JEFF WAYNE FERGUSON FOR HEALTH EVAL. RESULTS ROBERTS CC-2016-CR-26 / CT#1: VEHICULAR HOMICIDE
DANIEL FRITZ PROBATION VIOLATION JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-66 / CT#1: FORGERY CT#2: FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD CT#3: THEFT UNDER $500
CHRISTOPHER GUY PROBATION VIOLATION JUDGMENT 7/1/10 5557/ CT#1: SALE SCH. II
JEFFREY BLAINE MATHERLY ARRAIGNMENT CC-2106-CR-174 / CT#1: THEFT OVER $1000
JEREMY DEAN MAYS PROBATION VIOLATION JUDGMENT 8/19/13 6235 / CT#1: POSS DRUG PARAPH. CT#2: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#3: ASSAULT
KIMBERLY ANN PHILLIPPI FOR SENTENCING PD CC-2016-CR-59 / CT#1: INTRO OF CONTRABAND
BRADLEY ALLEN SALTER PROBATION VIOLATION PD CC-2014-CR-197 / CT#1: MANU. SCH. VI CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: POSS. SCH. VI FOR RESALE
CARL G. SEXTON PROBATION VIOLATION X2 3827 / SALE SCH II X3 / JUDGMENT 5/24/02
JENNIFER REBECCA WALKER PROBATION VIOLATION FALLIN JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-82 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
BOBBY JOE WALLACE SENTENCING HYDER PLEA FROM 10/30/15 CC-2014-CR-18 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CC-2014-CR-107 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: SIMPLE POSS. SCH. II
APRIL DAWN WILCOX ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-125 / CT#1: ATTMP CHILD NEGLECT CT#2-7: CASUAL EXCHANGE SCH III X6
GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016
ANTONIO JUAN ALVEREZ PD GS-16-CR-756/ CT 1- POSS. SCH II RESALE/ DEP. NORMAN CT 2- POSS. SCH III RESALE CT 3- POSS. SCH VI RESALE CT 4- POSS. PROHIBITED WEAPON CT 5- DOSL CT 6- POSS. DRUG PARAPHERNALIA GS-15-CR-486V/ VOP/ CCI GS-16-TR-972/ CT 1- NO SEATBELT/ DEP. NORMAN CT 2- FINACIAL RESPONSIBILTY
DEREK SCOTT BLACKWELL FALLIN GS-16-TR-600/ SPEEDING / PTL. T BROWN GS-16-CR-465/ DUI 2ND / PTL. T BROWN
JACQUELINE D. BOATWRIGHT GS-16-CR-853/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER
BRENDA LEE CAMBA GS-16+-CR-549/ POSS. DRUG PARAPHERNALIA/ INV. JON STOUT
JESUS ESPINOZA CASILLAS GS-16-CR-816/ NO DRIVERS LICENSE/ LT. S. BROWN
REAGAN A. CLICK PD GS-16-CR-710/ CT 1-POSS. SCH II RESALE/ DEP. PETERS CT 2- POSS. SCH IV RESALE CT 3- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
BECKYLEA ANN COCHRAN GS-16-CR-852/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER
MATTHEW W. COOPER GS-16-CR-948/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP. C. ROARK
DEIDRE NICOLE DAVIS GS-16-TR-1070/ CT 1- SPEEDING/ THP. WOLFENBARGER CT 2- EXPIRED REGISTRATION
JOSEPH R. DENNY GS-15-CR-766/ CT 1- DUI 1ST. / PTL. CHRIS BROWN CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH VI
DEREK S. EGGERS GS-16-TR-638/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-639/ NO SEATBELT 2ND. / THP DUNN
RANDY LEE ELMORE GS-15-CR-668V/ VOP/ CCI
BILLY WAYNE FORRESTER GS-14-CR-510V/ VOP/ CCI
DARRIN EUGENE GARY JR. GS-16-CR-823/ CT 1- POSS. SCH VI/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
DAVID SHANE GREENE GS-16-CR-454/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C. ROARK
BRANDIE RENEE GRUBB SPIVEY GS-16-CR-95/ CT 1- DUI 1ST/ DEP. RJ MINK CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH IV CT 4- POSS. LEGEND DRUG GS-16-TR-777/ FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY/ DEP. MINK
SAMANTHA NORMA HALL FALLIN GS-15-TR-63V/ VOP/ CCI
HILLERY LEO HARPER GS-15-CR-679V/ VOP/ CCI
JOHN E. HAMPTON GS-16-TR-1007/ MITIGATED CRIMINAL LITTERING/ TWRA ROSIER
MARICELA HERNANDEZ GS-16-TR-989/ NO DRIVERS LICENSE/ PTL. MULLINS
JOHNNY RAY JOHNSON GS-14-CR-194V/ VOP/ CCI
KIMBER LEANN JOYCE PD GS-16-TR-774/ CT 1- DOSL CT 2- CHILD RESTRAINT CT 3- REGISTRATION EXPIRED CT 4- LIGHT LAW
MITCHELL RYAN KEEN TO HAVE DL GS-16-CR-589/ DOSL/ DEP CURD
BLU NAMATH KEY FOR PRELIMINARY HEARING GS-16-CR-762/ SALE OF METH/ INV. STOUT PD
RAYMOND SCOTT LAWS FOR HEARING/ STNAW GS-16-CR-692/ POSS. DRU PARAPHERNALIA/ PTL. T BROWN
BONNIE ANN LEWIS TO HAVE DL OR PLEA GS-16-TR-485/ CT 1- DORL/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- LIGHT LAW
THOMAS REA LOWE PD GS-16-TR-740/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- EXPIRED TAGS
TONYA R. MATHESON GS-16-CR-867/ CT 1- SIMPLE POSS SCH II CT 2- TAMPERING WITH EVIDENCE CT 3- POSS. DRUG PARA
BILL EDWARD MAY GS-15-TR-908V/ VOP/ CCI
SAMANTHA FAITH MCGLOTHLIN HEARING /STNAW PD GS-16-CR-644/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV. CHRIS LIPFORD
SCOTTIE R. MOODY GS-16-CR-943/ DOSL 7TH / DEP. PETERS
DAVID PEYTON MOORE GS-16-CR-801/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN
MARK A MOUNTS GS-14-CR-193V/ VOP/ CCI
JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY GS-16-TR-295/ SPEEDING/ THP. DUNN
ANDREW TRAVIS NELSON GS-16-CR-949/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ PTL MULLINS
HOLLIE ANN NORRIS GS-14-CR-386V/ VOP/ CCI
LARRY MATTHEW NORRIS GS-16-CR-742/ CT 1- DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN CT 2-VANDALISM AS DOMESTIC
DONNIE RAY OWENS GS-16-CR-950/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. NORMAN
APRIL LYNN PARDUE FOR HEARING / STNAW SCOTT GS-16-CR-731/ CT 1- DUI 2ND / PTL CLIFTON WORLEY CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT
JESSICA RASH PHILLIPS PD GS-16-CR-739/ CT 1- DOSL 3RD / PTL T. BROWN CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA
BRIAN DOUGLAS PHIPPS PD GS-16-CR-702/ RESISTING ARREST/ INV. SUTHERLAND GS-16-CR-703/ THEFT OF A MOTOR VEHICLE OVER $1,000/ DEP. GLADDEN GS-16-CR-705/ RESISTING ARREST/ DEP. PETERS
CIARA RAEANN PIPPER GS-15-CR-145/ CT 1- SALE OF SUBOXENE SCH III/ INV. STOUT CT 2- DRUG FREE SCHOOL ZONE
JONATHAN GLENN PLEASANT TO HAVE ATTY. HIRED GS-16-CR-622/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. WORLEY
BRITTANY DANIELLE POTTER GS-16-CR-563/ DISORDERLY CONDUCT/ PTL. THOMAS BROWN
JASON GLENN POWELL SPIVY GS-16-CR441/ CT 1- BOATING UNDER THE INFLUENCE/ TWRA ROSIER CT 2- RECKLESS AND/OR NEGLECT OPERATION OF A PWC. GS-16-CR-432/ VIOLATION FIRE EXTINGUISHER/ TWRA ROSIER
MADISON E. PRESNELL FOR PRELIMINARY HEARING PD GS-16-CR-615/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. CLIFTON WORLEY
BRITTANY RENEE REECE FOR PLEA GS-16-TR-526/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- CHILD RESTRAINT
BRUCE EDGAR REECE JR. GS-16-TR-1071/ SPEEDING/ THP WOLFENBARGER
TRAVIS ALAN REECE GS-16-TR-1095/ DRIVING UNREGISTERED VEHICLE ON HWY/ PTL WORLEY GS-16-CR-875/ DORL 6TH/ PTL WORLEY
MEGAN LYNN SEDGWICK TO HAVE DL GS-16-CR-369/ DRIVING WITHOUT A LICENSE/ THP DUNN GS-16-TR-454/ SEATBELT/ THP DUNN
JACOB GRANGE SHOOK GS-16-CR-812/ SIMPLE POSS. SCH II/ PTL BROWN
STANLEY D. SNYDER SMITH GS-16-CR-930/ CT 1-4 AGGRAVATED ASSAULT / DEP. FERGUSON
AUSTIN COLE STOUT GS-16-CR-811/ POSS. OF A FIREARM UNDER THE INFLUENCE/ PTL BROWN
DAYTON R. STOUT MCEWEN GS-14-CR-765/ CT 1- POSS SCH II/ DEP. MINK CT 2- UNLAWFUL POSS, OF A WEAPON
TANYA LYNN STOUT GS-16-CR-790/ DORL 2ND/ PTL MULLINS
ALEXANDRIA DAWN TESTER PD GS-15-CR-626/ PUBLIC INTOX/ DEP. MINK
KRISTIE ANN THOMPSON FOR COMPLIANCE DAVIS GS-13-CR-1448/ VOP / CCI
TINA RENEE TILLEY FOR PRELIMINARY HEARING SMITH GS-16-CR-759/ MAINTAINING A DWELLING/ INV. STOUT GS-16-CR-760/ SALE OF METH/ INV STOUT
JACKIE WILLIAMS GS-16-TR-1072/ NO SEATBELT 2ND / THP WOLFENBARGER
JERRY LEE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-585/ DOSL/ PTL BROWN
BOBBY JOE WINTERS GS-16-CR-840/ VEHICULAR ASSUALT/ DEP. C. BROWN
DUANE ROBERT YEAGER GS-16-CR-944/ CT 1- THEFT OF PROPERTY $10,000-60,000/ INV. CRESS CT 2- THEFT OF PROPERTY UP TO $500