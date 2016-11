This week court and sheriff’s reports

Note: People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report

11/10/2016

11/04/2016 JOHNNY MITCHELL GUY, HANCOCK RD, AGGRAVATED ASSAULT, PAROLE VIOLATION, VIOLATION OF PROBATION

11/04/2016 HILLERY L HARPER, CHESTNUT DR, VIOLATION OF PROBATION

11/05/2016 JEFFERY L CANTER, BOONE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

11/05/2016 BOBBY G GUY, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION X 2

11/06/2016 BOBBIE A HAWKS, INDUSTRIAL DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM

11/07/2016 JOSHUA B GILLEY, HWY 321, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS

11/07/2016 CHESTON E WILLIAMS, ERWIN, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

11/08/2016 BLAIR S BAYS, RUTTLEDGE VA, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION X 2

11/08/2016 CHRISTOPHER L GUY, HANDCOCK RD, VIOLATION OF PROBATION

11/08/2016 AMANDA L MAY, MODOCK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/08/2016 HARLEY OLIVER, MODOCK RD, FAILURE TO APPEAR

11/08/2016 MELISSA S SEXTON, MAE TESTER LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/09/2016 TERRI L FURCHES, HWY 67 W, CONTEMPT OF COURT

11/09/2016 THOMAS W JOHNSON, BLANT RD, AGGRAVATED ASSAULT

11/09/2016 CHAD E LEWIS, FORGE CREEK RD, DRIVING ON REVOKED LICENSE

11/09/2016 JEREMY D MAYS, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION

11/09/2016 SCOTTIE R MOODY, HWY 67W, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

11/09/2016 ANDREW T NELSON, VILLAGE SQ LN, FUGITIVE FROM JUSTICE

11/09/2016 DUANE R YEAGER, HAMPTON TN, ATTEMPTED THEFT, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$10,000, SALE OF STOLEN PROPERTY O/$500

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

CRIMINAL COURT

JOHNSON COUNTY,

TENNESSEE

HONORABLE STACY LEE STREET, PRESIDING

FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016

HEATH C. ASCHENBACK SENTENCING PD CC-2015-CR-170 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: DUI 2ND CT#3: DORL CC-2015-CR-171 / CT#1: EVADING ARREST CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CT#3: RESISITING ARREST CC-2016-CR-102 / CT#1: FAILURE TO APPEAR / GUILTY 10/17/16

ANTHONY BELTRAN PROBATION VIOLATION PD 5842 / CT#1: POSS CONTRABAND IN PENAL FACILITY CT#2: POSS PARAPH. 5928 / CT#1: SIMPLE POSS. 6123 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: VANDALISM OVER $1000 CT#3: RECKLESS ENDANGERMENT (FELONY)

REBEKAH MARIE COOK SENTENCING FALLIN CC-2014-CR-8 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FILING FALSE REPORT

JOHNNY R DAVIS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-126 / CT#1: ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER CT#2: FALSE IMPRISONMENT CT#3: RESISTING ARREST CT#4: EVADING ARREST ON FOOT

ROBY BRADFORD DUNN FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-130 / CT#1: SIMPLE POSS SCH II CT#2: POSS DRUG PARAPH. CT#3: AGG. ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE CT#4: RECKLESS ENDANGERMENT

JEFF WAYNE FERGUSON FOR HEALTH EVAL. RESULTS ROBERTS CC-2016-CR-26 / CT#1: VEHICULAR HOMICIDE

DANIEL FRITZ PROBATION VIOLATION JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-66 / CT#1: FORGERY CT#2: FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD CT#3: THEFT UNDER $500

CHRISTOPHER GUY PROBATION VIOLATION JUDGMENT 7/1/10 5557/ CT#1: SALE SCH. II

JEFFREY BLAINE MATHERLY ARRAIGNMENT CC-2106-CR-174 / CT#1: THEFT OVER $1000

JEREMY DEAN MAYS PROBATION VIOLATION JUDGMENT 8/19/13 6235 / CT#1: POSS DRUG PARAPH. CT#2: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#3: ASSAULT

KIMBERLY ANN PHILLIPPI FOR SENTENCING PD CC-2016-CR-59 / CT#1: INTRO OF CONTRABAND

BRADLEY ALLEN SALTER PROBATION VIOLATION PD CC-2014-CR-197 / CT#1: MANU. SCH. VI CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: POSS. SCH. VI FOR RESALE

CARL G. SEXTON PROBATION VIOLATION X2 3827 / SALE SCH II X3 / JUDGMENT 5/24/02

JENNIFER REBECCA WALKER PROBATION VIOLATION FALLIN JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-82 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

BOBBY JOE WALLACE SENTENCING HYDER PLEA FROM 10/30/15 CC-2014-CR-18 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CC-2014-CR-107 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: SIMPLE POSS. SCH. II

APRIL DAWN WILCOX ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-125 / CT#1: ATTMP CHILD NEGLECT CT#2-7: CASUAL EXCHANGE SCH III X6

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY

TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016

ANTONIO JUAN ALVEREZ PD GS-16-CR-756/ CT 1- POSS. SCH II RESALE/ DEP. NORMAN CT 2- POSS. SCH III RESALE CT 3- POSS. SCH VI RESALE CT 4- POSS. PROHIBITED WEAPON CT 5- DOSL CT 6- POSS. DRUG PARAPHERNALIA GS-15-CR-486V/ VOP/ CCI GS-16-TR-972/ CT 1- NO SEATBELT/ DEP. NORMAN CT 2- FINACIAL RESPONSIBILTY

DEREK SCOTT BLACKWELL FALLIN GS-16-TR-600/ SPEEDING / PTL. T BROWN GS-16-CR-465/ DUI 2ND / PTL. T BROWN

JACQUELINE D. BOATWRIGHT GS-16-CR-853/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER

BRENDA LEE CAMBA GS-16+-CR-549/ POSS. DRUG PARAPHERNALIA/ INV. JON STOUT

JESUS ESPINOZA CASILLAS GS-16-CR-816/ NO DRIVERS LICENSE/ LT. S. BROWN

REAGAN A. CLICK PD GS-16-CR-710/ CT 1-POSS. SCH II RESALE/ DEP. PETERS CT 2- POSS. SCH IV RESALE CT 3- POSS. DRUG PARAPHERNALIA

BECKYLEA ANN COCHRAN GS-16-CR-852/ DOSL/ THP. WOLFENBARGER

MATTHEW W. COOPER GS-16-CR-948/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP. C. ROARK

DEIDRE NICOLE DAVIS GS-16-TR-1070/ CT 1- SPEEDING/ THP. WOLFENBARGER CT 2- EXPIRED REGISTRATION

JOSEPH R. DENNY GS-15-CR-766/ CT 1- DUI 1ST. / PTL. CHRIS BROWN CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH VI

DEREK S. EGGERS GS-16-TR-638/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-639/ NO SEATBELT 2ND. / THP DUNN

RANDY LEE ELMORE GS-15-CR-668V/ VOP/ CCI

BILLY WAYNE FORRESTER GS-14-CR-510V/ VOP/ CCI

DARRIN EUGENE GARY JR. GS-16-CR-823/ CT 1- POSS. SCH VI/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA

DAVID SHANE GREENE GS-16-CR-454/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C. ROARK

BRANDIE RENEE GRUBB SPIVEY GS-16-CR-95/ CT 1- DUI 1ST/ DEP. RJ MINK CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT CT 3- SIMPLE POSS. SCH IV CT 4- POSS. LEGEND DRUG GS-16-TR-777/ FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY/ DEP. MINK

SAMANTHA NORMA HALL FALLIN GS-15-TR-63V/ VOP/ CCI

HILLERY LEO HARPER GS-15-CR-679V/ VOP/ CCI

JOHN E. HAMPTON GS-16-TR-1007/ MITIGATED CRIMINAL LITTERING/ TWRA ROSIER

MARICELA HERNANDEZ GS-16-TR-989/ NO DRIVERS LICENSE/ PTL. MULLINS

JOHNNY RAY JOHNSON GS-14-CR-194V/ VOP/ CCI

KIMBER LEANN JOYCE PD GS-16-TR-774/ CT 1- DOSL CT 2- CHILD RESTRAINT CT 3- REGISTRATION EXPIRED CT 4- LIGHT LAW

MITCHELL RYAN KEEN TO HAVE DL GS-16-CR-589/ DOSL/ DEP CURD

BLU NAMATH KEY FOR PRELIMINARY HEARING GS-16-CR-762/ SALE OF METH/ INV. STOUT PD

RAYMOND SCOTT LAWS FOR HEARING/ STNAW GS-16-CR-692/ POSS. DRU PARAPHERNALIA/ PTL. T BROWN

BONNIE ANN LEWIS TO HAVE DL OR PLEA GS-16-TR-485/ CT 1- DORL/ PTL. CLIFTON WORLEY CT 2- LIGHT LAW

THOMAS REA LOWE PD GS-16-TR-740/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- EXPIRED TAGS

TONYA R. MATHESON GS-16-CR-867/ CT 1- SIMPLE POSS SCH II CT 2- TAMPERING WITH EVIDENCE CT 3- POSS. DRUG PARA

BILL EDWARD MAY GS-15-TR-908V/ VOP/ CCI

SAMANTHA FAITH MCGLOTHLIN HEARING /STNAW PD GS-16-CR-644/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV. CHRIS LIPFORD

SCOTTIE R. MOODY GS-16-CR-943/ DOSL 7TH / DEP. PETERS

DAVID PEYTON MOORE GS-16-CR-801/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN

MARK A MOUNTS GS-14-CR-193V/ VOP/ CCI

JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY GS-16-TR-295/ SPEEDING/ THP. DUNN

ANDREW TRAVIS NELSON GS-16-CR-949/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ PTL MULLINS

HOLLIE ANN NORRIS GS-14-CR-386V/ VOP/ CCI

LARRY MATTHEW NORRIS GS-16-CR-742/ CT 1- DOMESTIC ASSAULT/ DEP. C. BROWN CT 2-VANDALISM AS DOMESTIC

DONNIE RAY OWENS GS-16-CR-950/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP. NORMAN

APRIL LYNN PARDUE FOR HEARING / STNAW SCOTT GS-16-CR-731/ CT 1- DUI 2ND / PTL CLIFTON WORLEY CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

JESSICA RASH PHILLIPS PD GS-16-CR-739/ CT 1- DOSL 3RD / PTL T. BROWN CT 2- POSS. DRUG PARAPHERNALIA

BRIAN DOUGLAS PHIPPS PD GS-16-CR-702/ RESISTING ARREST/ INV. SUTHERLAND GS-16-CR-703/ THEFT OF A MOTOR VEHICLE OVER $1,000/ DEP. GLADDEN GS-16-CR-705/ RESISTING ARREST/ DEP. PETERS

CIARA RAEANN PIPPER GS-15-CR-145/ CT 1- SALE OF SUBOXENE SCH III/ INV. STOUT CT 2- DRUG FREE SCHOOL ZONE

JONATHAN GLENN PLEASANT TO HAVE ATTY. HIRED GS-16-CR-622/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. WORLEY

BRITTANY DANIELLE POTTER GS-16-CR-563/ DISORDERLY CONDUCT/ PTL. THOMAS BROWN

JASON GLENN POWELL SPIVY GS-16-CR441/ CT 1- BOATING UNDER THE INFLUENCE/ TWRA ROSIER CT 2- RECKLESS AND/OR NEGLECT OPERATION OF A PWC. GS-16-CR-432/ VIOLATION FIRE EXTINGUISHER/ TWRA ROSIER

MADISON E. PRESNELL FOR PRELIMINARY HEARING PD GS-16-CR-615/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL. CLIFTON WORLEY

BRITTANY RENEE REECE FOR PLEA GS-16-TR-526/ CT 1- NO SEATBELT/ THP DUNN CT 2- CHILD RESTRAINT

BRUCE EDGAR REECE JR. GS-16-TR-1071/ SPEEDING/ THP WOLFENBARGER

TRAVIS ALAN REECE GS-16-TR-1095/ DRIVING UNREGISTERED VEHICLE ON HWY/ PTL WORLEY GS-16-CR-875/ DORL 6TH/ PTL WORLEY

MEGAN LYNN SEDGWICK TO HAVE DL GS-16-CR-369/ DRIVING WITHOUT A LICENSE/ THP DUNN GS-16-TR-454/ SEATBELT/ THP DUNN

JACOB GRANGE SHOOK GS-16-CR-812/ SIMPLE POSS. SCH II/ PTL BROWN

STANLEY D. SNYDER SMITH GS-16-CR-930/ CT 1-4 AGGRAVATED ASSAULT / DEP. FERGUSON

AUSTIN COLE STOUT GS-16-CR-811/ POSS. OF A FIREARM UNDER THE INFLUENCE/ PTL BROWN

DAYTON R. STOUT MCEWEN GS-14-CR-765/ CT 1- POSS SCH II/ DEP. MINK CT 2- UNLAWFUL POSS, OF A WEAPON

TANYA LYNN STOUT GS-16-CR-790/ DORL 2ND/ PTL MULLINS

ALEXANDRIA DAWN TESTER PD GS-15-CR-626/ PUBLIC INTOX/ DEP. MINK

KRISTIE ANN THOMPSON FOR COMPLIANCE DAVIS GS-13-CR-1448/ VOP / CCI

TINA RENEE TILLEY FOR PRELIMINARY HEARING SMITH GS-16-CR-759/ MAINTAINING A DWELLING/ INV. STOUT GS-16-CR-760/ SALE OF METH/ INV STOUT

JACKIE WILLIAMS GS-16-TR-1072/ NO SEATBELT 2ND / THP WOLFENBARGER

JERRY LEE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-585/ DOSL/ PTL BROWN

BOBBY JOE WINTERS GS-16-CR-840/ VEHICULAR ASSUALT/ DEP. C. BROWN

DUANE ROBERT YEAGER GS-16-CR-944/ CT 1- THEFT OF PROPERTY $10,000-60,000/ INV. CRESS CT 2- THEFT OF PROPERTY UP TO $500

