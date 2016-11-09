Sheriff and Court Reports

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Sheriff’s Report
11/04/2016

10/28/2016    JASON L MAY, FORGE CREEK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

10/28/2016    DALTON C PETERS, FORGE CREEK RD,  VIOLATION OF PROBATION

10/28/2016    TAFFI E TAYLOR, MILLER RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, ATTACHMENT X 2 – FAILURE TO PAY  CHILD SUPPORT

10/29/2016    JOSEPH M BRIGHT, MILL CREEK RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

10/29/2016    MARTY G GREENWELL, BUTLER, FAILURE  TO APPEAR X 4

10/30/2016    PAUL S STOUT, LOCUS GAP RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

10/31/2016    JUSTAN D BENNETT, LODGE ST,  VIOLATION OF PROBATION

10/31/2016    ANGELA C HAWKINS, ILLINOIS ST,  ALTERING LICENSE AND/OR PLATES

10/31/2016    DEBBY R ISAACS, VILAS NC, VIOLATION OF PROBATION

10/31/2016    DOUGLAS W MAHALA, FAIRHAVEN ST,  VIOLATION OF PROBATION

10/31/2016    THOMAS H MAIN, CRESTON NC, FAILURE TO APPEAR FOR PROCESSING,  FUGITIVE FROM JUSTICE, VIOLATION OF  PROBATION

10/31/2016    TIFFANY J SOUTH, SCKERSON CREEK RD, FELONY POSSESSION OF SCHEDULE VI  DRUGS

10/31/2016    TAMMY L STANLEY, LACY RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF  IMPLIED CONSENT LAW

10/31/2016    DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN,  VIOLATION OF PROBATION

10/31/2016    SARAH C WATSON, SOUTH CAROLINA,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/01/2016    LINDSEY K CORNELL, JIM WRIGHT RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/01/2016    KAREN E FLETCHER, STOUT BRANCH RD, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE

11/01/2016    DANIEL Y HAWKINS, CROSSROADS DR,  VIOLATION OF PROBATION

11/01/2016    ALAN C ISAACS, PIERCETOWN RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/01/2016    ANNA M SNYDER, JIM WRIGHT RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/01/2016    IVAN D SNYDER, JIM WRIGHT RD,  AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC  VIOLENCE

11/02/2016    AMY C CHURCH, HAMPTON TN, FAILURE TO APPEAR

11/02/2016    GARRY J COX JR, CHESTNUT DR,  VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION, FAILURE TO APPEAR, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

11/02/2016    LINDSAY N GREENE, FORGE RD, VIOLATION OF PROBATION

11/02/2016    TAMMY J GREENE, HOSPITAL RD, VIOLATION OF PROBATION

11/02/2016    CHARLES P GREER, DOOLEY RIDGE RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/02/2016    JESSE R SMITH, DEPOT ST, FAILURE TO APPEAR FOR JAIL SENTENCE, VIOLATION  OF PROBATION

11/03/2016    MELISSA L ARNOLD, FORGE CREEK RD,  SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA,  POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

11/03/2016    THOMAS E BALL, VIOLATION OF PROBATION

11/03/2016    TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD,  PUBLIC INTOXICATION

11/03/2016    ELIZABETH A DAVIS, HWY 421 N, PUBLIC  INTOXICATION

11/03/2016    ROGER L DUGGER, COWANTOWN RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

11/03/2016    LARRY M NORRIS, SHINGLETOWN RD,  RECKLESS ENDANGERMENT, EVADING  ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, ACCIDENT RESULT IN PERSONAL INJURY, ACCIDENT RESULTING IN  DAMAGE TO A VEHICLE, FAILURE TO GIVE
INFORMATION AND RENDER AID,  IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

11/03/2016    STANLEY D SNYDER III, JIM WRIGHT RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE X 4

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
NOVEMBER 9, 2016

NIKKIE D BAILEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-161/ DEP RYAN CURD CT-1/ SIMPLE POSS SCH II CT-2/ SIMPLE POSS SCH III
THOMAS EDWARD BALL GS-16-CR-134-V/ VOP/ CCI
TOMMY RUSSELL BREWER GS-16-CR-922/ PUBLIC INTOX/ DEP NORMAN
ROXANNE WALSH BRINKER GS-16-CR-832/ DOGS AT LARGE/ DEP CURD
TONY LEE BROWN GS-16-CR-833/ DOSL/ DEP CURD GS-16-TR-1045/ SEATBELT/ DEP CURD
TRACI LEANN BROWN HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-578/ DEP RYAN CURD CT-1/ DUI CT-2/ VICL
HEATHER LOUISE BUCHANAN PYMT/COMPLIANCE 81425-V/ VOP SUMMONS/ CCI
JIMMY EARL COFFEY PYMT/COMPLIANCE PRO SE 80192-V/ VOP SUMMONS/ CCI
ELIZABETH ANN DAVIS GS-16-CR-921/ PUBLIC INTOX/ DEP NORMAN
ROGER LEE DUGGER GS-16-CR-931/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV SUTHERLAND
KRISTEN D EDWARDS GS-16-CR-821/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ INV LIPFORD
TAMMY JEAN GREENE GS-16-CR-680-V/ VOP/ CCI
JASON DEAN GREENWELL GS-16-TR-1009/ RECKLESS DRIVING/ DEP CURD
MARTY BRANDON GREENWELL PD GS-16-TR-326/ DOSL/ DEP PETERS TO HAVE DL GS-16-CR-115/ THEFT OVER $500/ SGT SHUPE TO BE DISMISSED UPON PYMT OF CCOST & RESTITUTION
BOBBY GENE GUY 78342, 78343, 78385-V/ VOP/ CCI
JOHNNY MITCHELL GUY GS-16-CR-919/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP PETERS GS-15-CR-259-V/ VOP/ CCI
JAMES D HARRISON GS-16-CR-817/ PTL MULLINS CT-1/ DUI 2ND CT-2/ VICL CT-3/ DORL 3RD CT-4/ SIMPLE POSS SCH IV
TOMMY EUGENE HARTLEY GS-16-CR-813/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ PTL MULLINS
ALBERT GLENN HOLMAN JR DIVERSION DISMISSAL PRO SE GS-15-CR-629/ SIMPLE ASSAULT/ DEP GUINN
DANNY RALPH KYTE STATUS OF FEDERAL SENTENCE FALLIN GS-16-CR-107/ POSS SCH II/ INV STOUT
JERRY DALE LUNCEFORD GS-16-CR-795/ DEP CURD CT-1/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ AGG ASSUATL AS DOMESTIC VIOL CT-3/ POSS HANDGUN UNDER INFLUENCE CT-4/ POSS FIREARM DURING COM OF FELONY
THOMAS HENRY MAIN CUSTODY STATUS GS-16-CR-903/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ INV CRESS
JEREMY DEAN MAYS GS-16-CR-484/ POSS DRUG PARA/ DEP CURD
CHRISTINA JANE MORTON GS-16-CR-490/ DOSL/ THP DUNN GS-16-TR-605/ THP DUNN CT-1/ SEATBELT CT-2/ FIN RESP
BOBBY RAY MOUNTS GS-16-TR-1010/ DEP CURD CT-1/ LIGHT LAW CT-2/ FIN RESP
LARRY M NORRIS GS-16-CR-923/ ACCIDENT RESULTING IN DAMAGE TO VEHICLE/ THP TESTER GS-16-CR-924/ ACCIDENT RESULTING IN PERSONAL INJURY/ THP TESTER GS-16-CR-925/ IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/ THP TESTER GS-16-CR-926/ RECKLESS ENDANGERMENT/ THP TESTER GS-16-CR-927/ EVADING ARREST/ THP TESTER GS-16-CR-928/ FAILURE TO GIVE INFO & RENDER AIDE GS-16-TR-1127/ THP TESTER CT-1/ SEATBELT CT-2/ FIN RESP CT-3/ DRIVING LEFT OF CENTER CT-4/ DUE CARE
SCOTT A PLEASANT GS-16-CR-787/ DEP CURD CT-1/ DUI CT-2/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT CT-3/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT
BRITTANY RENEE REECE GS-16-CR-422/ DOSL/ THP DUNN
MICHELLE ROSELEE SIZEMORE GS-16-TR-1050/ DOSL/ PTL MULLINS
JESSE RYAN SMITH GS-15-CR-520-V/ VOP/ CCI GS-16-CR-918/ FAILURE TO APPEAR/ INV BROWN
ANNA MARIE SNYDER ROBERTS GS-16-CR-912/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP FERGUSON
IVAN DEAN SNYDER PD GS-16-CR-913/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP FERGUSON
STANLEY D SNYDER GS-16-CR-930/ DEP FERGUSON CT-1-4/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL
RACHEL JEAN STOUT GS-16-CR-896/ DOGS AT LARGE/ DEP MINKS
ALEXANDRIA D TESTER 82566, 82567, 82568, GS-13-CR-1634-V/ VOP/ CCI GS-15-CR-626/ PUBLIC INTOX/ DEP MINK
TOBY SCOTT THOMAS STATUS FALLIN GS-15-TR-196-V/ VOP/ CCI
JAMES EDWARD GLENN WILLIAMS TO HAVE DL/ HEARING PD GS-16-CR-236/ DOSL/ DEP MINK GS-16-CR-586/ DOSL/ DEP NORMAN GS-16-TR-778/ REG VIOL/ DEP NORMAN

November 9, 2016