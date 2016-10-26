Sheriff and court report

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Sheriff’s Report
10/21/2016
10/14/2016 LAURA A COFFEY, MOUTAIN SITE DR, FUGITIVE FROM JUSTICE
10/14/2016 HUNTER D LEWIS, HUBERT TAYLOR RD, FAILURE TO APPEAR, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
10/14/2016 BILLY E POTTER, HUBERT TAYLOR RD, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING ORDER
10/15/2016 ALEX M CASTO, RAINBOW RD, RECKLESS ENDANGERMENT WITH A WEAPON, FELONY EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
10/15/2016 HANNAH G WHITE, PIERCETOWN RD, THEFT OF PROPERTY
10/16/2016 TRACY E ARNOLD, MILLER COOPER LN, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
10/16/2016 BOBBIE A HAWKS, INDUSTRIAL DR, DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW
10/17/2016 TIFFANY N LAWLER, DEER CREEK CROSSING, FAILURE TO APPEAR
10/17/2016 CHRISTINA N PUDNEY, WILKSBORO NC, VIOLATION OF PROBATION
10/17/2016 MEGAN L SEDGWICK, W HOLY HILL RD, FAILURE TO APPEAR
10/17/2016 LAVONDA G THOMAS, BULLDOG RD, FAILURE TO APPEAR
10/18/2016 DANIEL L HARPER, PIERCETOWN RD, VIOLATION OF PROBATION
10/18/2016 CRYSTAL L JAMES, HWY 133, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
10/19/2016 JOHN E SHEETS, WINCHESTER RD, CAPIAS
10/19/2016 JEREMY W TRESSLER, HOOT OWL RIDGE, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
10/20/2016 ARLA D FERGUSON, MOUNTAIN CITY, VIOLATION OF PROBATION
10/20/2016 JEFFREY L FLETCHER, GRIFFIN HOLLOW RD, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE
10/20/2016 CLIFFORD A LUNCEFORD, HWY 91N, PUBLIC INTOXICATION
10/20/2016 KATHERINE F MCFADDEN, HWY 421S, LIVESTOCK AT LARGE
10/20/2016 ELIZABETH R NOVOTNY, MEDICAL PARK DR, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE
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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
OCTOBER 26, 2016
WILLIAM SHANE ADAMS GS-16-CR-796/ INV MATT CRESS CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT UNDER $500 GS-16-CR-798/ INV MATT CRESS CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ THEFT UNDER $500
JAMES R ALLEN PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-152-V/ VOP/ CCI
ANTONIO JUAN ALVEREZ PD GS-16-CR-756/ DEP NORMAN CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS SCH III CT-3/ POSS SCH VI CT-4/ POSS PROHIBITED WEAPON CT-5/ DOSL CT-6/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-972/ CPL NORMAN CT-1/ SEATBELT CT-2/ FIN RESP GS-15-CR-486-V/ VOP/ CCI
STEPHANIE LYNN ARNOLD PYMT/COMPLIANE GS-16-TR-921/ FIN RESP/ CPL NORMAN
AMBER BAKER HEARING/STNAW CROCKETT GS-16-TR-715/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ DUE CARE GS-16-CR-562/ DEP PETERS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VIOLATION IMPLIED CONSENT CT-3/ LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE
JOSEPH RAY BARRY GS-16-CR-158, 430-V/ CCI
DONNA L BUNTING TO HAVE DL PRO SE GS-16-CR-717/ DORL 2ND/ ASST. CHIEF JOEY NORRIS
TIMOTHY RYAN CAMERON PYMT/COMPLIANCE 82040-V/ VOP/ CCI
LAURA ANN COFFEY CUSTODY STATUS GS-16-CR-850/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP NORMAN
ROBERT WARREN COURTNER GS-16-CR-827/ DORL 2ND/ DEP JEFF NORMAN GS-16-TR-1044/ FIN RESP/ CPL JEFF NORMAN
GERALD LYNN DODGION GS-15-CR-672-V/ VOP/CCI
STEVEN ALLEN DOWELL GS-14-CR-406-V/ VOP/ CCI
CHASITY LEE EASTRIDGE GS-16-CR-864/ DEP FERGUSON CT-1/ POSS DRUG PARA CT-2/ SIMPLE POSS SCH II CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI GS-15-CR-735/ VOP/CCI
ADAM GWEN ERICKSON GS-15-CR-804-V/ VOP/ CCI
MANDY JEAN FLETCHER PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-838/ THP DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP
JEFFREY L FLETCHER GS-16-CR-861/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP ROARK
BILLY WAYNE FORRESTER PYMT/COMPLIANCE GS-14-CR-510-V/ VOP/ CCI
HATTIE GARLAND PYMT/COMPLIANCE GS-14-CR-99, 100-V/ VOP/ CCI
SHERRY CHRISTINE MINK GREENE GS-15-CR-580-V/ VOP SUMMONS/CCI
1:30 MARTY BRANDON GREENWELL ROBERTS GS-16-TR-326/ DOSL/ DEP PETERS TO HAVEL DL GS-16-CR-115/ THEFT UNDER $500/ SGT RON SHUPE TO BE DISMISSED IF CCOST & RESTITUITON PIF
DARRELL HAMM CHEM TEST RESULTS PHILLIPS GS-16-CR-407/ DONNA CLARK, SAC CT-1/ POSS SCH III CT-2/ INTO CONTRABAND INTO PENAL FACILITY CT-3/ CONSPIRACY TO INTRODUCE CONTRABAND INTO PENAL FACILITY
TIFFANY SUE HAMMONS PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-566/ FOLLOWING TO CLOSE/ THP DUNN
LISA MARIE HAMPTON GS-16-CR-771/ DEP PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS FIREARM DURING FELONY CT-3/ FELON POSSING FIREARM CT-4/ POSS PROHIBITED WEAPON CT-5/ DUI CT-6/ VICL
BOBBI ANN HAWKS GS-16-CR-841/ DISORDERLY CONDUCT/ SHANNON DOWELL
DENNIS HERALDO GONZALES-HERNANDEZ GS-16-TR-984/ CPL NORMAN CT-1/ IMPROPER PASSING
CT-2/ DL VIOL CT-3/ FIN RESP
STEVEN RANDALL HIPSHIRE GS-16-CR-868/ DOSL/ PTL BROWN
ROBERT MICHAEL HODGES PYMT/COMPLIANCE GS-14-CR-714, 720-V/ VOP SUMMONS/ CCI
ORONDA WESTLEY HUGHES PRELIM HEARING GS-16-CR-529/ DEP MINK CT-1/ DUI CT-2/ DISORDERLY CONDUCT
JEFFREY CALVIN JOHNSON PYMT/COMPLIANCE PRO SE 75690-V/ VOP SUMMONS/ CCI
ALISHA D KOPE TO HAVE ATTY GS-16-CR-794/ DEP PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS SCH VI
CT-3/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-4/ POSS DRUG PARA GS-16-TR-897/ DEP PETERS CT-1/ FIN RESP
CT-2/ DOSL
GRAHAM CASE LANGDON GS-16-CR-866/ PUBLIC INTOX/ PTL WORLEY
BONNIE ANN LEWIS TO HAVE DL/ PLEA GS-16-TR-485/ PTL WORLEY CT-1/ DORL CT-2/ LIGHT LAW
TONYA R MATHESON GS-16-CR-867/ PTL BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH II CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-3/ POSS DRUG PARA
KODY LYNN MAY GS-16-TR-966/ CPL NORMAN CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FIN RESP
CT-3/ FAILURE TO MAINTAIN CONTROL
MICHAEL NORRIS HEARING/STNAW PD GS-16-CR-635/ CRUELTY TO ANIMALS/ DEP PETERS GS-16-CR-635/ RABIES VACCINATION REGISTRATION REQUIRED/ DEP PETERS
ELIZABETH ROSE NOVOTNY GS-16-CR-862/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ DEP CURD
HARLEY J OLIVER HEARING/STNAW NORRIS WITHDRAWN AS ATTY GS-16-CR-438/ THEFT UNDER $500/ DEP GUINN
MATTHEW OSBOURNE GS-16-CR-831/ THEFT/ DAVID BITTER
CHELSEA SHEA PERKINS GS-16-CR-599/ PTL BROWN CT-1/ PUBLIC INTOX CT-2/ SIMPLE POSS SCH IV
CT-3/ SIMPLE POSS SCH II
BRIAN DOUGLAS PHIPPS HEARING/STNAW PD GS-14-CR-15-V/ VOP/CCI
ZACKARY GWYN POTTER GS-16-TR-990/ CPL NORMAN CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FIN RESP
THOMS ABRAHAM REEDY HEARING/SNTAW PD GS-16-CR-512/ DEP PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ FALSE REPORT CT-3/ POSS DRUG PARA
PEGGY MICHELLE SNYDER PYMT/COMPLIANCE GS-13-CR-1613-V/ VOP SUMMONS/ CCI
MITCHELL LANE STOUT HEARING/STNAW STOUT GS-16-CR-655/ DISORDERLY CONDUCT/ MICHAEL MCCARTY
PHILLIS AMY SWINEY PYMT/COMPLIANCE PRO SE 82745, 82746-V/ VOP SUMMONS/ CCI
JESSE T THOMAS PYMT/COMPLIANCE GS-14-TR-162-V/ VOP SUMMONS/ CCI
JEREMY WAYNE TRESSLER GS-16-CR-871/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ PTL BROWN GS-16-CR-869/ INV CRESS CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ VANDALISM UNDER $500 GS-16-CR-870/ DORL 4TH/ PTL BROWN GS-14-TR-42, 82-V/ VOP/ CCI
JOSHUA SHANE TRIVETTE GS-16-CR-865/ PTL CLIFTON WORLEY CT-1/ UNDERAGE DRIVING WHILE IMPAIRED CT-2/ MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
LORRI ANN WALKER GS-16-TR-973/ CPL NORMAN CT-1/ DOSL CT-2/ FIN RESP
DAVID R WATSON GS-16-CR-683/ DOSL/ DEP CHRIS BROWN
HANNAH G WHITE GS-16-CR-846/ THEFT OF PROPERTY/ JENNIFER SOUTH
DON D WILLIAMS GS-16-CR-848/ DOSL/ DEP PETERS GS-16-TR-1067/ DEP PETERS CT-1/ SEATBELT CT-2/ DRIVING LEFT OF CENTER
JAMES EDWARD WILLIAMS TO HAVE DL/ PLEA GS-16-CR-236/ DOSL/ DEP RJ MINK
MISTY D WOERNER GS-16-CR-800/ PUBLIC INTOX/ DEP CURD
AARON RAYMOND WOODS GS-15-CR-8-V/ VOP SUMMONS/ CCI
NIKISHA MARIE WOODY PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-714/ PTL ELLER CT-1/ FIN RESP CT-2/ DUE CARE
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE LISA RICE, PRESIDING
MONDAY,
OCTOBER 24, 2016
WILLIAM BLAIR ASCHENBACK CAPIAS FROM 7-21-16 / ARRAIGNMENT CC-2016-CR-94 / CT#1: EVADING BY MOTOR VEHICLE CT#2: RESISTING ARREST CT#3: RECKLESS DRIVING CT#4: POSS. DRUG PARAPH CC-2016-CR-132 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
AMY CHURCH FOR P.D.L. TO HIRE ATTY. CC-2016-CR-58 / CT#1: FALSE REPORTS CT#2: RESISTING ARREST CT#3: POSS SCH II W/ INTENT TO RESALE
ROBERT RANDALL DELUCA PROBATION VIOLATION X2 JUDGMENT 11/8/10 5165 / CT#1: EVADING ARREST CT#5-6: ASSAULT ON AN OFFICER X2 CT#7: VANDALISM UNDER $500 CT#9: ATTEMPTED INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. 5522 / CT#1: ESCAPE
THURMAN S DOWELL FOR P.D.L. HYDER CC-2016-CR-42 / CT#1: ASSAULT – FETUS AS VICTIM CT#2: AGG. ASSAULT AS DOMESTIC
MANDY JEAN FLETCHER ARRAIGNMENT CC-2016-CR-137 / CT#1:FORGERY OVER $1000 CT#2: THEFT UNDER $500
ROBERT DORAN FRANKLIN MOTION FOR CONTINUANCE TO HAVE HIRED ATTORNEY JURY TRIAL 11/4/16 CC-2015-CR-30/ CT#1: V.I.C.L. / APPEALED FROM SESSIONS ON 4/13/15 CC-2015-CR-63/ CT#1: DUI CT#2: V.I.C.L / DISPOSED IN SESSIONS AND APPEALED (CC-2015-CR-30 BUT ALSO INDICTED) CT#3: SIMPLE POSSESSION SCH III CT#4: POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE CT#5: VIOLATION OPEN CONTAINER LAW
GEORGE MICHAEL FULLER PROBATION VIOLATION CC-2014-CR-188 / CT#1-2: SEXUAL BATTERY X2 / JUDGMENT 5/26/15
MICHAEL LEE GREEVER PROBATION VIOLATION STOUT STATUS 6205 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2-4: THEFT OVER $1000 6226 / CT#1: THEFT OVER $1000 CC-2013-CR-144 / CT#1: THEFT OVER $1000
STEPHEN TYLER HAMPTON PROBATION VIOLATION JUDGMENT 12/8/14 CC-2014-CR-101 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: VANDALISM UNDER $500
TAMMY YVONNE HUTSON PROBATION VIOLATION JUDGMENT 2/29/16 CC-2015-CR-114 / CT#1: POSS. SCH VI FOR RESALE/DELIVERY
CYNTHIA K. JOHNSON FOR P.D.L. TO HIRE ATTY. CC-2016-CR-60 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY CT#2: THEFT OVER $10000 CT#3: CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OVER $1000 CT#4: VANDALISM OVER $500 CC-2016-CR-61 / CT#1: BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000
JOSEPH CHAD JONES FOR P.D.L. HYDER CC-2015-CR-179 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FORGERY CT#3: THEFT UNDER $500
BLU NAMATH KEY PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 2/29/16 CC-2014-CR-178 / CT#1: BURGLARY CT#2: THEFT UNDER $500
MICHAEL PAUL LUNCEFORD FOR SENTENCING STOUT @1:30 CC-2015-CR-68 / SEXUAL CONTACT W/MINOR BY AUTH. FIGURE
DANA MATHERLY AMENDED PROBATION VIOLATION PD TRANSPORT ORDERED ON 8/29/16 CC-2013-CR-173 / CT#1: AGG. BURGLARY NOT INCARCERATED AS OF 10/13/16 CT#2: THEFT OVER $1000
JUSTIN RICHARD MATHERLY PROBATION VIOLATION JUDGMENT 2/11/13 5608 / CT#1: THEFT OVER $1000 5711 / CT#1: THEFT OF PROPERTY OVER $1000 CT#2: AGG. BURGLARY
ROBERT LEE MILLER, JR. ARRAIGNMENT STATUS OF NC CASE/CUSTODY 6006/CT#1: ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT#2: ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT#3: AGG. KIDNAPPING CT#4: AGG. ROBBERY CT#5: AGG. ROBERRY CT#6: ATTEMOTED AGG. BURGLARY
JOSEPH EDWARD OWENS ARRAIGNMENT / TRUE BILL 7/1/16 CC-2016-CR-97 / CT#1-7: THEFT OF PROPERTY X7 CT#8-14: FORGERY X7
BRIAN DOUGLAS PHIPPS PROBATION VIOLATION PD 5940 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. / JUDGMENT 11/13/12 CT#2: FELONY POSS. PARAPH. CT#3: SIMPLE POSS. SCH VI CT#4-7: CHILD NEGLECT X4 CC-2013-CR-112 / CT#1: FAILURE TO APPEAR / JUDGMENT 6/6/14
JOY LYNN REECE PROBATION VIOLATION JUDGMENT 9/24/15 CC-2015-CR-43 / CT#1: DUI 1ST
JESSICA NICOLE RUSSELL PROBATION VIOLATION 1ST JUDGEMENT 3/28/14 CC-2013-CR-133 / CT#1: FORGERY UNDER $1000 CT#2: THEFT UNDER $500 CC-2013-CR-158 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2-10: FORGERY UNDER $1000 X9 CT#11: THEFT UNDER $500 CC-2013-CR-159 / CT#1: FORGERY UNDER $1000 CT#2: THEFT UNDER $500
BLAISE MATTHEW SAMION FOR P.D.L. & MOTIONS HYDER CC-2016-CR-44 / CT#1: POSS SCH II (METH) FOR RESALE CT#2: POSS SCH II (HYDROCODONE) FOR RESALE CT#3: POSS SCH II
ANDREW K SEXTON FOR P.D.L. LONDON CC-2016-CR-87 / CT#1: SPEEDING 59/45
JOEY LEE SHETLEY BOND SUPERVISION VIOLATION BUCK JUDGMENT 11/14/14 CC-2012-CR-207 / CT#1: DOSL CT#3: POSS. SCH. II CT#5: MUFFLER LAW
KERRY LEE SMITH PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 11/14/14 CC-2014-CR-113 / CT#1: PROMOTING METH. MANU. CC-2014-CR-22 / CT#1: PROMOTING METH. MANU.
RICKY LEE SMITH PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 12/14/15 CC-2015-CR-77 / CT#1: TAMPERING W/ EVIDENCE CT#2-4: BURGLARY X3 CT# 5: THEFT OVER $500 CT#7-8: THEFT UNDER $500 X2
DAVID DWIGHT STEVENS FOR P.D.L. FALLIN & PROBATION VIOLATION 5874 / CHILD ABUSE / JUDGMENT 1/6/12 CC-2016-CR-3 / CT#1: FAILURE TO APPEAR TO SERVE JAIL TIME CC-2016-CR-45 / CT#1: ESCAPE / ARRAIGNMENT IF INDICTED
JOSEPH PAUL STORIE ARRAIGNMENT JUDGMENT 10/27/14 CC-2013-CR-207 / CT#1:FAILURE TO APPEAR
JEREMY LEE HIPSHIRE FOR MOTIONS PD JURY TRIAL 10/25/16 CC-2015-CR-141 / CT#1: SALE SCH. II OVER ½ GRAM W/ SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT#2-3: SALE SCH. II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT X2 CT#4: SALE SCH. III W/ SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT#5: MAINTAINING A DWELLING
JONATHAN THOMAS FOR MOTIONS / PLEA CASH CC-2016-CR-54 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: THEFT OVER $10000 CT#3: THEFT OVER $1000 CT#4: VANDALISM OVER $500 CT#5: EVADING ARREST CC-2016-CR-55 / CT#1: BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000 CC-2016-CR-56 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000 CC-2016-CR-57 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: ATTEMPTED AGG. BURGLARY CT#3: THEFT OVER $1000 CC-2016-CR-74 / CT#1 BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000 CC-2016-CR-78 / CT#1: THEFT UNDER $500
JONATHAN WAYNE WALKER PROBATION VIOLATION JUDGMENT 6/16/14 CC-2013-CR-179 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000 CT#3: VANDALISM OVER $500
TIMOTHY ADAM WALLACE PROBATION VIOLATION FALLIN 6251 / ATTEMPTED ARSON / JUDGMENT 10/7/13
MICHAEL K WARD FOR P.D.L. HYDER TO BE RESOLVED IN UNICOI COUNTY (10/20/16) CC-2016-CR-83 / CT#1: FORGERY OVER $1000 CT#2: THEFT OVER $1000
JAMES BRANDON ELMER GLENN CONCERNING JAIL TIME SPURRELL TRANSPORT SENT CC-2014-CR-191 / CT#1: AGG. KIDNAPPING CT#2: AGG. BURGLARY CT#3: AGG. ASSAULT CT#4: FELONY POSS OF WEAPON CT#6: VANDALISM UNDER $500 CC-2014-CR-190 / CT#1: CHILD ABUSE/NEGLECT ADD-ON
BEVERLY J RHYMER FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-114 / CT#1: CHILD NEGLECT
LILLY MAE RHYMER FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-115 / CT#1: CHILD NEGLECT CC-2016-CR-116 / CT#1: FAILURE TO APPEAR