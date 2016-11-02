Court and Sheriff’s Reports

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The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL    SESSIONS    COURT
JOHNSON    COUNTY, TENNESSEE
THE    HONORABLE    WILLIAM    B.    HAWKINS,    PRESIDING
WEDNESDAY, OCTOBER    25,    2016

BRIANA    LEIGH    ANDERSON    GS-16-TR-988/    FOLLOWING    TO    CLOSE/    PTL    ELLER

JUSTAN    DOUGLAS    BENNETT    GS-15-CR-306-V/    VOP/    CCI

BARBARA    DENNEY    HEARING/STNAW    STOUT    GS-16-CR-792/    LITTERING/    SANDY    HAMMONS,    LCO

GERALD    LYNN    DODGION    GS-15-CR-672-V/    VOP/    CCI

ARTHUR    EDWARD    EDMINSON    CCOST    TO    BE    PAID    BY    BARBIE    HAMMONS    PRO    SE    GS-15-CR-722/    VANDALISM    UNDER    $500/    DEP    MINK

ARLA    DEE    FERGUSON    GS-13-CR-1520-V/    VOP/    CCI

MARTY    G    GREENWELL    CASH    GS-16-CR-458/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    CHRIS    BROWN    GS-16-TR-483/    DEP    BROWN    CT-1/    RECKLESS    DRIVING    CT-2/    DORL    GS-16-CR-143/    DORL/    THP    WILLS

DAVID    CURTIS    HARGETT    TO    HAVE    DL/PLEA    GS-16-CR-654/    DOSL/    THP    DUNN    GS-16-TR-874/    WINDOW    TINT/    THP    DUNN

STEVEN    M    HARPER    PYMT/COMPLIANCE    GS-14-CR-675-V/    VOP    SUMMONS/    CCI

BOBBI    ANN    HAWKS    SMITH    GS-16-CR-841/    DISORDERLY    CONDUCT/    SHANNON    DOWELL

RAYMOND    SCOTT    LAWS    GS-16-CR-891/    RESISTING    ARREST/    INV    LIPFORD

TERRY    SCOTT    MARSHALL    BAT/TOX    RESULTS    MCEWEN    GS-16-CR-246/    DOSL/    PTL    THOMAS    BROWN    GS-15-TR-1180/    SPEEDING/    THP    DUNN    PYMT/COMPLIANCE

CATHY    MCFADDEN    GS-16-CR-859/    ANIMALS    AT    LARGE/    PATRICIA    WHITE

HOMER    TODD    MOREFIELD    GS-14-CR-542,    GS-14-TR-1155-V/    VOP/    CCI

MATHHEW    VANCE    PENNINGTON    GS-15-CR-501-V/    VOP    SUMMONS/    CCI

STEVEN    PHIPPS    PYMT    COMPLIANCE    GS-13-CR-135,    1471-V,    GS-13-TR-49-V,    84492-V/    VOP    SUMMONS/CCI

JONATHAN    JONAH    MATHESON    POTTER    TBI    CERT/DIVERSION    PD    GS-16-CR-404/    CONTRIBUTING    TO    THE    DELINQUENCY    OF    A    MINOR/    INV    SHAWN    BROWN

TABITHA    ASHLEY    PRICE    GS-14-CR-372-V/    VOP/    CCI    GS-16-CR-612-V/    VOP/CCI

TRAVIS    ALLEN    REECE    TO    HAVE    ATTY    GS-16-CR-636/    DORL    5TH/    PTL    BROWN

RONALD    J    RICHARDS    HEARING/STNAW    HOLLY    GS-16-CR-486/    DEP    MARK    GLADDEN    CT-1/    VANDALISM    UNDER    $500    CT-2/    AGG    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL

DONNIE    MICHAEL    ROBINSON    PYMT/COMPLIANCE    GS-15-CR-194/    DISORDERLY    CONDUCT/    DEP    CURD    GS-13-TR-239-V,    GS-14-TR-70,    27-V/    VOP    SUMMONS/    CCI    GS-15-TR-1632,    1633-V/    VOP    SUMMONS/    CCI

TIMOTHY    CRAIG    ROYSTON    PYMT/COMPLIANCE    PRO    SE    GS-14-CR-347-V/    VOP    SUMMONS/    CCI

TOMMY    WAYNE    SLUDER    GS-16-CR-894/    DEP    CURD    CT-1/    AGG    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL    CT-2/    PUBLIC    INTOX    CT-3/    RESISTING    ARREST    CT-4/    POSS    SCH    VI    GS-16-CR-895/    POSS    LEGEND    DRUGS/    DEP    CURD

PAUL    SCOTT    STOUT    DEF.    ASKING    FOR    PERSONAL    PROPERTY    TO    BE    RETURNED    GS-16-CR-899/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    MINK

RACHEL    JEAN    STOUT    HEARING/STNAW    ROBERTS    GS-16-CR-723/    AGG    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    RJ    MINK    GS-16-CR-478-V/    VOP/    CCI

RICKY    LEE    STOUT    GS-14-CR-585,    781-V/    VOP    SUMMONS/    CCI

CURTIS    BRUCE    WADE    TO    HAVE    DL    GS16-CR-295/    DORL    2ND/THP    DUNN
SHIRLEY    RUTH    WADE    PRO    SE    GS-16-TR-368/    ALLOWING    UNLICENSED    DRIVER    TO    DRIVE/    THP    DUNN

SARAH    L    WATSON    GS-16-CR-900/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    CURD

CASSANDRA    BERNICE    WEST    GS-16-CR-565/    FAILURE    TO    APPEAR    FOR    BOOKING/    DEP    GLADDEN    GS-15-CR-565/    VOP    SUMMONS/CCI

RONDAL    ANTHONY    WEST    II    TO    HAVE    DL    PD    GS-16-CR-423/    DOSL/    THP    DUNN

KEITH    M    WRIGHT    GS-16-CR-736/    BUI/    TWRA    ROSIER    GS-16-CR-745/    VICL/    TWRA    ROSIER    GS-16-CR-746/    TWRA    ROSIER    CT-1/    PFD    VIOL    CT-2/    KILL    SWITCH    VIOL

CRIMINAL    COURT
JOHNSON    COUNTY, TENNESSEE
HONORABLE    LISA    N.    RICE,    PRESIDING
THURSDAY, NOVEMBER    3,    2016

BILLIE    JEAN    BROCK    FOR    P.D.L.    ROBERTS    CC-2015-CR-205    /    CT#1:    POSS.    SCH.    II    IN    DRUG    FREE    SCHOOL    ZONE    CT#2:    POSS.    SCH.    II    W/INTENT    TO    RESALE    CC-2016-CR-65    /    CT#1:    DUI    1ST    /    TRUE    BILL    5/2/16

RYAN    WAYNE    CLUNN    FOR    P.D.L.    JEFFERS    CC-2015-CR-206    /    CT#1:    AGG.    BURGLARY    CT#2:    THEFT    OVER    $1000    CT#3:    POSS.    DRUG    PARAPH.    CT#4:    UNLAWFUL    CARRYING    OF    WEAPON    CT#5:    RESISTING    ARREST    /    NOT  INDICTED    CC-2015-CR-207    /    CT#1    &    2:    ASSAULT    X2    CT#3:    RESISTING    ARREST    CT#4:    PUBLIC    INTOXICATION    CC-2016-CR-104    /    CT#1:    FAILURE    TO    APPEAR

NICHOLAS    RYAN    FLETCHER    FOR    P.D.L.    STOUT    CC-2016-CR-75    /    CT#1:    THEFT    OF    PROPERTY    $500    –    $1000

WILLIAM    HOWARD    FURMAN    FOR    P.D.L.    FALLIN    CC-2016-CR-92    /    CT#1:    DUI    1ST    CT#2:    VIOLATION    FINANCIAL    RESPONSIBILITY

MARTY    GUY    GREENWELL    FOR    P.D.L.    FALLIN    CAPIAS    FROM    9/8/16    CC-2015-CR-126    /    CT#1:    POSS.    SCH.    II    CT#2:    D.U.I.    CT#3:    RECKLESS    DRIVING    CT#4:    SIMPLE    POSS.    CT#5:    POSS.    DRUG    PARAPH.    CT#6:    V.I.C.L.

MICHAEL    LEE    GREEVER    PROBATION    VIOLATION    STOUT    STATUS    6205    /    CT#1:    AGG.    BURGLARY    CT#2-4:    THEFT    OVER    $1000    6226    /    CT#1:    THEFT    OVER    $1000    CC-2013-CR-144    /    CT#1:    THEFT    OVER    $1000

SCARLET    LYNN    GUY    SENTENCING    FALLIN    @1:30    CC-2015-CR-199    /    CT#1:    AGGRAVATED    BURGLARY    CT#2:    THEFT    OF    PROPERTY    UNDER    $500

THOMAS    RHEA    LOWE    ARRAIGNMENT    CC-2016-CR-138    /    CT#1:    SOLICITATION    OF    A    MINOR

JHERI    CHRISTINE    LYONS    FOR    TBI    CRT.    FALLIN    &    STATUS    OF    PENDING    CASES    CC-2016-CR-41    /    CT#1:    SIMPLE    POSS.    SCH.    III    CT#2:    SIMPLE    POSS.    SCH.    VI    CT#3:    SIMPLE    POSS.    SCH.    VI    CT#4:    POSS.    LEGEND  DRUGS W/O    PRESCRIPTION

CAROLINE    JESSIE    MILLER    FOR    P.D.L.    FALLIN    CC-2016-CR-48    /    CT#1-9:    AGGRAVATED    CRUELTY    TO    ANIMALS    x9    CT#10-15:    CRUELTY    TO    ANIMALS    x6

WOODROW    SCOTT    ORNDORFF,    III    FOR    P.D.L.    FALLIN    CC-2015-CR-168    /    CT#1:    POSS.    SCH.    II    FOR    RESALE    CC-2015-CR-202    /    CT#1:    EVADING    ARREST    BY    MOTOR    VEHICLE

CHELSEA    SHEA    PERKINS    PROBATION    VIOLATION    CC-2015-CR-119    /    CT#1:    SHOPLIFTING    CC-2015-CR-186    /    CT#1    &    2:    SHOPLIFTING    X2

DAVID    MICHAEL    SIMCOX    PROBATION    VIOLATION    PD    STATUS    OF    PROGRAM    ACCEPTANCE    5571    /    DUI    5TH/    JUDGMENT    7/15/11    5836    /    INITIATION    OF    PROCESS    TO    MANU.    METH.    /    JUDGMENT    10/7/11

TIMOTHY    ADAM    WALLACE    PROBATION    VIOLATION    FALLIN    6251    /    ATTEMPTED    ARSON    /    JUDGMENT    10/7/13

JEFFREY    WILSON    WEST    FOR    P.D.L.    FALLIN    CC-2015-CR-185    /    CT#1:    DUI    CT#2:    VIOL.    IMPLIED    CONSENT    CT#3:    TRAFFIC    CONTROL    DEVICE    CT#4:    FINANCIAL    RESPONSIBILITY

 

SHERIFF’S REPORT
10/28/2016

10/21/2016    STEVEN A DOWELL, VILLAGE SQUARE LN, VIOLATION OF PROBATION, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
10/21/2016    STEVEN R HIPSHIRE, ATWOOD RD, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
10/21/2016    GRAHAM C LANGDON, BOONE NC, PUBLIC INTOXICATION
10/21/2016    TONYA R MATHESON, FAIRHAVEN ST, TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
10/21/2016    HOMER T MOREFIELD, SUGAR CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
10/21/2016    JOSHUA S TRIVETTE, BOONE NC, UNDERAGE DRIVING WHILE IMPAIRED, MINOR  IN POSSESSION OF ALCOHOL
10/22/2016    GERALD L DODGION, HWY 133, VIOLATION OF PROBATION
10/22/2016    TRAVIS A REECE, RED BRUSH RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
10/23/2016    CHASITY L EASTRIDGE, HWY 421 S, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, VIOLATION OF PROBATION
10/23/2016    CHELSEA S PERKINS, VILLAGE SQUARE LN, CAPIAS
10/24/2016    ALMAN F MARTIN, SINK VALLEY RD, ASSAULT AS INVOLVING DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE
10/24/2016    MATHEW V PENNINGTON, PINE ORCHARD RD, VIOLATION OF PROBATION
10/24/2016    JOSPEH A PORTER, CANTER FORK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
10/24/2016    JOHNNY  C PORTER, CANTER FORK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
10/25/2016    ALISHA D KOPE, BERRY BRANCH RD, TAMPERING WITH EVIDENCE, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
10/25/2016    JOSHUA D KOPE, MORLEY RD, VIOLATION OF PROBATION X 2, FAILURE TO APPEAR FOR JAIL SENTENCE, FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS
10/25/2016    SHANNON C MILLER, HAMBY LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
10/25/2016    TRACY R MILLER, HAMBY LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
10/25/2016    RICHARD D MOSES, RAINBOW RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
10/26/2016    RAYMOND S LAWS, S CHURCH ST, RESISTING ARREST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
10/26/2016    MATTHEW J OSBORNE, LILLY LN, PUBLIC INTOXICATION
10/26/2016    PAMELA L PARDUE, CROSSROADS DR, WORTHLESS CHECKS X 2
10/27/2016    TABITHA A PRICE, SEAHORN LN, VIOLATION OF PROBATION X 2
10/27/2016    TOMMY W SLUDER, BRISTOL TN, AGGRAVATED ASSAULT, RESISTING STOP, FRISK, HALT, ARREST OR SEARCH, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
10/27/2016    RACHEL J STOUT, W HOLY HILL RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE
10/27/2016    MARY E TESTER, SPEAR BRANCH RD, THEFT OF PROPERTY O/$500

November 2, 2016