Court and Sheriff’s Reports

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Sheriff’s Report
09/09/2016
09/02/2016    JUSTAN D BENNETT, LODGE ST, VIOLATION OF PROBATION
09/02/2016    JEREMIAH A CLEMMONS, HOSPITAL HILL LN, VIOLATION OF PROBATION
09/02/2016    RIGOBERTO GUERRERO, FORGE CREEK RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE
09/02/2016    JAMES M JENNINGS JR, A ARNOLD LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
09/02/2016    TAMMY G JENNINGS, A ARNOLD LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
09/03/2016    MARK K MANNING, MINT HILL NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
09/03/2016    SEAN MCGLOTHLIN, VILAS NC, DRIVING  UNDER THE INFLUENCE
09/03/2016    LARRY M NORRIS, SHINGLETOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE,  VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE
09/03/2016    JESSICA R PHILLIPS, CRESTON NC, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
09/04/2016    JEREMY D MAYS, PINE ORCHARD RD, DRIVING UNDER THE INLFUENCE
09/04/2016    MICHAEL C PEYTON, GLENN DR, SIMPLE POSSESSION
09/05/2016    PATSY B TAYLOR, FENNER LN, THEFT U/$500
09/06/2016    MARY S MCKINNIS, CHESNUT DR, RESISTING STOP, FRISK, HALT, ARREST, SEARCH, DISORDERLY CONDUCT
09/06/2016    EDDIE R TAYLOR, RED BRUSH RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE
09/07/2016    COY L MCLEOD, BOONE NC, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF LEGEND DRUGS
09/07/2016    ELIZABETH S PRITCHARD, KINGSPORT TN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
09/07/2016    TEDDY A STREET, INDUSTRIAL DR, VANDALSIM AS DOMESTIC VIOLENCE
09/07/2016    TINA R TILLEY, RED BRUSH RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
09/08/2016    ANTONIO J ALVAREZ, VILLAGE SQUARE LN, POSSESSION OF WEAPON – PROHIBITED, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE III FOR RESALE, POSSESSION OF SCHEDULE VI FOR RESALE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS  LICENSE
09/08/2016    KAYLA D JENNINGS, LITTLE DRY RUN RD, PUBLIC INTOXICATION
09/08/2016    RICHARD V OLLINGER, ROAN CREEK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
09/08/2016    TIMOTHY A WALLACE, BILL WALLACE LN, VIOLATION OF PROBATION

Court Report

GENERAL    SESSIONS    COURT
JOHNSON    COUNTY
TENNESSEE
THE    HONORABLE
WILLIAM    B.    HAWKINS,    PRESIDING
WEDNESDAY,
SEPTEMBER    14,    2016

ANTONIO    JUAN    ALVAREZ    GS-16-CR-756/    DEP    NORMAN    CT-1/    POSS    SCH    II    CT-2/    POSS    SCH    III    CT-3/    POSS    SCH    VI    CT-4/    POSS    PROHIBITED WEAPON    CT-5/    DOSL    CT-6/    POSS    DRUG    PARA    GS-16-TR-972/    DEP    NORMAN    CT-1/    SEATBELT    CT-2/    FIN    RESP

TRACY    EARL    ARNOLD    GS-15-TR-794-V/    VOP/    CCI

GLENWOOD    L    BROCKWELL    GS-15-CR-405-V/    VOP/    CCI

TRACI    LEANN    BROWN    GS-16-CR-578/    DEP    RYAN    CURD    CT-1/    DUI    CT-2/    VICL

MELODIE    M    BUNTON    GS-16-CR-729/    PTL    MARVIN    FRITTS    CT-1/    AGG    ASSAULT    CT-2/    VANDALISM

JOHN    DILLON    CHURCH    HEARING/STNAW    FALLIN    GS-16-CR-566/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    PTL    CLIFTON    WORLEY    GS-16-CR-311-V/    VOP/    CCI

AMANDA    REECE    COSTIGAN    HEARING/STNAW    FALLIN    GS-16-CR-387/    DEP    RYAN    CURD    CT-1/    DUI    CT-2-3/    CHILD    ENDANGERMENT

GARY    JOSEPH    COX    JR.    PYMT/COMPLIANCE    PRO    SE    80651,    80652-V/    VOP/    CCI

DANIEL    LYNN    DEYTON    HEARING/STNAW    SMITH    GS-16-CR-603/    VIOL    ORDER    PROTECTION/    DEP    RYAN    CURD    GS-16-CR-605/    POSS    DRUG    PARA/    INV    BRAD    SUTHERLAND

LINDA    S    DUGGER    PYMT/COMPLIANCE    GS-14-CR-20-V,    GS-15-CR-277-V/    VOP/    CCI

JOHNNIE    PRESTON    FALLS    GS-16-CR-528/    PTL    CLIFTON    WORLEY    CT-1/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL    CT-2/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL

ELLYSE    FRANCETTE    GENTRY    GS-16-CR-642/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    RYAN    CURD

SHERI    A    HELDRETH    TO    HAVE    DL    /    PLEA    PD    GS-16-CR-485/    DOSL/    DEP    CHRIS    ROARK    GS-16-TR-608/    DEP    CHRIS    ROARK    CT-1/    FIN    RESP    CT-2/    DRIVING    LEFT    OF    CENTER

BRITTANY    PENNINGTON    HOWARD    79482,    79538-V/    VOP/    CCI

JAMEY    EARL    ICENHOUR    TO    HAVE    DL    PD    GS-16-TR-354/    PTL    BROWN    CT-1/    DOSL    CT-2/    REG    VIOL

MITCHELL    RYAN    KEEN    GS-16-CR-589/    DOSL/    DEP    RYAN    CURD    GS-16-TR-784/    LIGHT    LAW/    DEP    RYAN    CURD

BLU    NAMATH    KEY    GS-16-CR-762/    SALE    OF    METH/    INV    STOUT

DUSTIN    RICHARD    LACEY    HEARING/STNAW    PD    GS-16-CR-650/    ASSAULT    AS    DOMETIC    VIOL/    DEP    RYAN    CURD    GS-16-CR-56-V/    VOP/    CCI

TIFFANY    NICOLE    LAWLER    GS-16-CR-714-V/    VOP/    CCI
MARY    SHEA    MCKINNIS    GS-16-CR-747/    DEP    ROARK    CT-1/    DISORDERLY    CONDUCT    CT-2/    RESISTING    ARREST

SCOTTIE    RAY    MOODY    HEARING/STNAW    FALLIN    GS-16-TR-598/    PTL    WORLEY    CT-1/    REG    VIOL    CT-2/    FIN    RESP

HOMER    TODD    MOREFIELD    FOR    DISMISSAL    PER    CCI    GS-13-CR-1494,    1495-V/    VOP/    CCI

GARY    EDWARD    NYE    JUDICAL    DIVERSION    DISMISSAL    PD    GS-15-CR-385/    HARRASSMENT/    INV    BRAD    SUTHERLAND

DOUGLAS    LYNN    OSBORNE    PYMT/COMPLIANCE    GS-15-CR-61,    62-V/    VOP/    CCI

APRIL    LYNN    PARDUE    TO    HAVE    ATTY    GS-16-CR-731/    PTL    WORLEY    CT-1/    DUI    2ND    CT-2/    VICL

TRAVIS    ALAN    REECE    FALLIN    GS-15-TR-758-V/    VOP/    CCI

ANNELI    ELISABETH    ROBLES    GS-16-CR-687/    DOGS    AT    LARGE/    DEP    CURD

JOEL    P    ROBERTS    GS-16-CR-761/    ASSAULT    ON    OFFICER/    DEP    BROWN    GS-15-CR-733-V/    VOP/    CCI    GS-13-CR-1407,    1766-V/    VOP/    CCI

WARREN    ROOP    GS-16-CR-734/    DISORDERLY    CONDUCT/    MICHAEL    CHRISTIAN

DARWIN    RAMERIZ    SANCHEZ    GS-16-TR-749/    PTL    CLIFTON    WORLEY    CT-1/    DOSL    CT-2/    DRIVING    LEFT    OF    CENTER

MEGAN    LYNN    SEDGWICK    TO    HAVE    DL/    PLEA    GS-16-CR-369/    DRIVING    WITHOUT    LICENSE/    THP    CHRIS    DUNN    GS-16-TR-454/    SEATBELT/    THP    CHRIS    DUNN

RICKY    R    SHELTON    PYMT/COMPLIANCE    GS-16-TR-501/    SPEEDING/    THP    TESTER

TIMOTHY    LEWIS    SMITH    GS-16-CR-601/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    PTL    BROWN    GS-16-CR-608/    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    SGT    RON    SHUPE    GS-15-TR-749/    DORL/    THP    DUNN

RACHEL    JEAN    STOUT    ROBERTS    GS-16-CR-478-V/    VOP/    CCI    GS-16-CR-723/    AGG    ASSAULT    AS    DOMESTIC    VIOL/    DEP    RJ    MINK

TEDDY    A    STREET    PD    GS-16-CR-752/    VANDALISM    AS    DOMESTIC    VIOL/    PTL    BROWN

PATSY    BRENDA    TAYLOR    GS-16-CR-741/    THEFT    UNDER    $500/    HEATHER    SMITH

TINA    RENEE    TILLEY    GS-16-CR-760/    SALE    OF    METH/    INV    STOUT    GS-16-CR-759/    MAINTAINING    A    DWELLING/    INV    STOUT

ROBIN    G    TURBYFILL    PETITION    TO    LOWER    CCOST/FINES    PLED    4/13/16    GS-16-CR-291/    DEP    PETERS    CT-1/    DUI    CT-3/    POSS    SCH    II    CT-5/    POSS    DRUG    PARA

JONATHAN    WAYNE    WALKER    PYMT/COMPLIANCE    GS-13-CR-1426-V/    VOP/    CCI

TERRY    DALE    WALLACE    GS-16-CR-632/    DEP    RYAN    CURD    CT-1/    DUI    2ND    CT-2/    DORL    2ND

September 14, 2016