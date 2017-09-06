Court Report

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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY SEPTEMBER 6TH, 2017
TINA L ALLEN PD GS-17-CR-225/PTL C BROWN CT-1/DORL 1ST CT-2/DUI 1ST
KAYLA B ARNOLD HEARING/STNAW BUCK GS-17-CR-494/CHILD ABUSE AS DOMESTIC/DEP A WORLEY
AMBER J BAKER JUDICIAL DIVERSION CROCKETT GS-16-CR-62/DEP J PETERS CT-1/DUI 1ST CT-2/VICL
CT-3/LEAVING THE SCENE CT-4/ACC-PROPERTY DAMAGE GS-16-TR-715/DEP J PETERS CT-1/OPEN CONTAINER CT-2/DUE CARE
NEKISHA L BENTLY ROBERTS GS-17-CR-553/CHILD NEGLECT/PTL M MULLINS
BRYAN KEVIN BOYD COMPLIANCE GS-17-TR-473/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP M GLADDEN GS-17-TR-404/SPEEDING/THP C DUNN
PATRICIA ANN BOYD TBI CERT & DIV SMITH GS-17-CR-433/MAN, DEL, SALE SCH VI/THP E TESTER GS-17-CR-438/FELONY POSS SCH VI/THP E TESTER
WENDY G CAMPBELL HEARING/STNAW ROBERTS GS-17-CR-300/THEFT/PTL M MULLINS
WALTER LEE CANTER GS-17-CR-127V/VOP/CCI GS-17-CR-458V/VOP/CCI
DAVID CARTOLO GS-17-CR-628/PTL T BROWN CT-1/DUI 1ST CT-2/DRIVING W/O LICENSE
JIMMY EARL COFFEY COMPLIANCE PRO SE 80192V, 80193V/VOP/CCI
HOWARD COOTE COOPER GS-17-TR-531/THP C DUNN CT-1/SEATBELT 2ND CT-2/EXPIRED DL
CHRISTOPHER C CORUM FOR PLEA FALLIN GS-17-CR-315/DOMESTIC ASSAULT/DEP WORLEY
MICHAEL J COX GS-17-CR-633/LT R SHUPE CT-1/ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT-2/CRIMINAL TRESPASSING
DEENA LEANN DEAN STATUS PD GS-17-CR-489/PTL C BROWN CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/SIMPLE POSS SCH II
DANIEL LEE DEYTON GS-16-CR-427V/428V/VOP/CCI GS-17-CR-523/DORL 8TH/THP E TESTER GS-17-CR-527/VIOLATION ORDER PROTECTION/CHASSIDY DEYTON GS-17-CR-528/VIOLATION ORDER PROTECTION/CHASSIDY DEYTON GS-17-TR-552/THP E TESTER CT-1/DL VIOL-MC ENDORSEMENT CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
MISTY DAWN DICKENS COMPLIANCE GS-17-TR-505/PTL M MULLINS CT-1/SPEEDING 46/30 CT-2/REGISTRATION VIOLATION
ELIZABETH LEE DONNELY GS-17-CR-560/ASST CHIEF J NORRIS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/SHOPLIFTING
ADAM KEITH DUGGER GS-15-CR-271V/VOP/CCI GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY
JASON SCOTT DUGGER GS-17-CR-535/DEP A WORLEY CT-1/CRIMINAL TRESPASSING CT-2/PUBLIC INTOXICATION
VICTOR SLOANE DUNN GS-17-TR-520/THP C DUNN CT-1/SPEEDING 86/55 CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
GREGORY HERBERT DYE STATUS GS-17-CR-618/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD
DONNA MORTON EASTRIDGE BAT RESULTS PD GS-16-CR-1028/DUI 1ST/DEP FERGUSON
MORGAN E FARMER TO HAVE DL GS-17-CR-403/DOSL 1ST/LT S BROWN
MICHAEL J FELT COMPLIANCE FALLIN GS-17-TR-386/SPEEDING/PTL M MULLINS
BARRY ANDREW GLENN GS-17-CR-629/INV B SUTHERLAND CT-1/SIMPLE POSS SCH VI CT-2/PUBLIC INTOXICATION CT-3/TRESPASSING BY MV
MARTY GUY GREENWELL GS-16-CR-143V/458V/VOP/CCI
DAVID CHRISTOPHER HARMON GS-17-TR-516/THP E TESTER CT-1/DUE CARE CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
RANDY SCOTT HAWKS COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-254/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY
KERRI M CARLSON HEATON GS-17-CR-627/PUBLIC INTOXICATION/PTL M MULLINS
MATTHEW WADE HENSON GS-17-TR-522/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
ROBERT M HODGES COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-289V/VOP/CCI GS-14-CR-714V/720V/VOP/CCI
JOSEPH L HOLLYFIELD HEARING/STNAW PD GS-17-CR-554/CHILD NEGLECT/PTL M MULLINS
SCOTT HORTON GS-17-CR-514/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY
JUNIOR D HOWARD GS-17-CR-506/MISUSE OF 911/DEP A WORLEY
CHRISTOPHER CHARLES JONES CT-1/RESISTING ARREST CT-2/FILING FALSE REPORT
ASHLEY N KIDD COMPLIANCE PD GS-15-CR-657/WORTHLESS CHECK/AMY PAISLEY
TAMMY J LASSITER GS-17-CR-507/PUBLIC INTOXICATION/PTL M MULLINS
JOHN K LAWTON GS-17-CR-232V/VOP/CCI
JOSHUA DEAN LIPFORD GS-17-TR-551/THP WOLFENBARGER CT-1/SEATBELT 1ST CT-2/LIGHT LAW
ROSA MARIE LIPFORD GS-17-TR-550/SEATBELT 1ST/THP WOLFENBARGER
WILLIAM JOSEPH LOWE TO HAVE DL PRO SE GS-17-CR-96/DOSL/INV B SUTHERLAND
JOSEPH PAUL MAINS GS-17-CR-632/PTL M MULLINS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/POSS DRUG PARA CT-3/POSS SCH IV
ADAM MAY GS-17-CR-626/DEP J PETERS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/POSS FIREARM W/INTOXICATED CT-3/FELONY FALSE REPORT CT-4/CRIMINAL TRESPASSING
JASON LEE MAY COMPLIANCE GS-17-TR-466/DEP A WORLEY CT-1/DL VIOLATION CT-2/REGISTRATION VIOLATION CT-3/FAILURE TO STOP
THOMAS HENRY MCCAULEY COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-490/THP C DUNN CT-1/SEATBELT 1ST
CT-2/EXPIRED REGISTRATION
STEVEN TYLER MCGUIRE HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-440/ASSAULT-INTIMIDATION/KIMBERLY MCIVER
AMANDA L MIRELES TOX RESULT PD GS-17-CR-168/PTL M MULLINS CT-1/DUI CT-2.PUBLIC INTOXICATION
JACQUELINE M NEATHERLY GS-17-TR-543/DORL 1ST/THP C DUNN GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
CINDY B MORETZ ROBERTS GS-17-CR-450/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND
DOUGLAS LYNN OSBORNE COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-61V/VOP/CCI GS-15-CR-62V/VOP/CCI
CHRISTY LYNN OWENS CONDITIONAL FORFEITURE PD GS-17-CR-75/PTL M MULLINS CT-1/POSS STOLEN PROPERTY CTS 2-3/POSS STOLEN DEBIT CARD
MARK IVAN PAYNE GS-17-TR-394/FOLLOWING TOO CLOSELY/THP C DUNN
MATTHEW ISAAC PEARMAN TOX RESULT FALLIN GS-17-CR-174/DEP R MINK CT-1/DUI 3RD CT-2/POSS DRUG PARA
DALTON COLE PETER TO HAVE DL PD GS-17-CR-123/DOSL/CPL J NORMAN GS-17-TR-146/TRAFFIC CONTROL DEVICE/CPL J NORMAN GS-17-TR-298/DOSL/PTL C BROWN GS-17-CR-384/DORL/THP C DUNN GS-17-TR-440/SEATBELT 1ST/THP C DUNN
ROY JAY PHILLIPS GS-17-TR-525/SEATBELT 2ND/THP C DUNN
JERRY EUGENE RHYMER PD GS-16-CR-725V/VOP/CCI GS-17-CR-342/DORL/PTL M MULLINS
JASON L RICHARDSON GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY GS-17-CR-600/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN
NATHAN STACY ROARK TO HAVE DL MCEWEN GS-17-CR-81/DORL 2ND/THP C DUNN
CHRISTINA L SALAICES COMPLIANCE PD GS-15-CR-511/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS
CAROL ANNETTE SAVAGE HEARING/STNAW PD GS-17-CR-511/DOMESTIC ASSAULT/DEP R MINK
BRANDON E SNEED GS-17-CR-630/DORL 1ST/PTL T BROWN GS-17-CR-631/DOMESTIC ASSAULT/LT R SHUPE
LARRY JACK SNYDER PRELIMINARY HEARING PD GS-17-CR-444/DEP C LIPFORD CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT CT-2/VANDALISM
WALKER FRANKLIN SOUTH PETITION FOR PMT PLAN GS-15-CR-514/PTL T BROWN CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/SIMPLE POSS
DANIELLE RAE SUTHERLAND JUDICIAL DIVERSION PD GS-16-CR-980/DOMESTIC ASSAULT/DEP C BROWN
JAMES AUSTIN TAYLOR GS-17-TR-526/SEATBELT 5TH/THP C DUNN
DONALD GALE WILSON GS-17-TR-514/THP E TESTER CT-1/IMPROPER PASSING CT-2/EXPIRED REGISTRATION CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-4/UNREGISTERED VEHICLE