Court Report

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT

JOHNSON COUNTY TENNESSEE

THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY SEPTEMBER 6TH, 2017

TINA L ALLEN PD GS-17-CR-225/PTL C BROWN CT-1/DORL 1ST CT-2/DUI 1ST

KAYLA B ARNOLD HEARING/STNAW BUCK GS-17-CR-494/CHILD ABUSE AS DOMESTIC/DEP A WORLEY

AMBER J BAKER JUDICIAL DIVERSION CROCKETT GS-16-CR-62/DEP J PETERS CT-1/DUI 1ST CT-2/VICL

CT-3/LEAVING THE SCENE CT-4/ACC-PROPERTY DAMAGE GS-16-TR-715/DEP J PETERS CT-1/OPEN CONTAINER CT-2/DUE CARE

NEKISHA L BENTLY ROBERTS GS-17-CR-553/CHILD NEGLECT/PTL M MULLINS

BRYAN KEVIN BOYD COMPLIANCE GS-17-TR-473/FINANCIAL RESPONSIBILITY/DEP M GLADDEN GS-17-TR-404/SPEEDING/THP C DUNN

PATRICIA ANN BOYD TBI CERT & DIV SMITH GS-17-CR-433/MAN, DEL, SALE SCH VI/THP E TESTER GS-17-CR-438/FELONY POSS SCH VI/THP E TESTER

WENDY G CAMPBELL HEARING/STNAW ROBERTS GS-17-CR-300/THEFT/PTL M MULLINS

WALTER LEE CANTER GS-17-CR-127V/VOP/CCI GS-17-CR-458V/VOP/CCI

DAVID CARTOLO GS-17-CR-628/PTL T BROWN CT-1/DUI 1ST CT-2/DRIVING W/O LICENSE

JIMMY EARL COFFEY COMPLIANCE PRO SE 80192V, 80193V/VOP/CCI

HOWARD COOTE COOPER GS-17-TR-531/THP C DUNN CT-1/SEATBELT 2ND CT-2/EXPIRED DL

CHRISTOPHER C CORUM FOR PLEA FALLIN GS-17-CR-315/DOMESTIC ASSAULT/DEP WORLEY

MICHAEL J COX GS-17-CR-633/LT R SHUPE CT-1/ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT-2/CRIMINAL TRESPASSING

DEENA LEANN DEAN STATUS PD GS-17-CR-489/PTL C BROWN CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/SIMPLE POSS SCH II

DANIEL LEE DEYTON GS-16-CR-427V/428V/VOP/CCI GS-17-CR-523/DORL 8TH/THP E TESTER GS-17-CR-527/VIOLATION ORDER PROTECTION/CHASSIDY DEYTON GS-17-CR-528/VIOLATION ORDER PROTECTION/CHASSIDY DEYTON GS-17-TR-552/THP E TESTER CT-1/DL VIOL-MC ENDORSEMENT CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

MISTY DAWN DICKENS COMPLIANCE GS-17-TR-505/PTL M MULLINS CT-1/SPEEDING 46/30 CT-2/REGISTRATION VIOLATION

ELIZABETH LEE DONNELY GS-17-CR-560/ASST CHIEF J NORRIS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/SHOPLIFTING

ADAM KEITH DUGGER GS-15-CR-271V/VOP/CCI GS-17-CR-524/DORL/DEP A WORLEY

JASON SCOTT DUGGER GS-17-CR-535/DEP A WORLEY CT-1/CRIMINAL TRESPASSING CT-2/PUBLIC INTOXICATION

VICTOR SLOANE DUNN GS-17-TR-520/THP C DUNN CT-1/SPEEDING 86/55 CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

GREGORY HERBERT DYE STATUS GS-17-CR-618/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP C LIPFORD

DONNA MORTON EASTRIDGE BAT RESULTS PD GS-16-CR-1028/DUI 1ST/DEP FERGUSON

MORGAN E FARMER TO HAVE DL GS-17-CR-403/DOSL 1ST/LT S BROWN

MICHAEL J FELT COMPLIANCE FALLIN GS-17-TR-386/SPEEDING/PTL M MULLINS

BARRY ANDREW GLENN GS-17-CR-629/INV B SUTHERLAND CT-1/SIMPLE POSS SCH VI CT-2/PUBLIC INTOXICATION CT-3/TRESPASSING BY MV

MARTY GUY GREENWELL GS-16-CR-143V/458V/VOP/CCI

DAVID CHRISTOPHER HARMON GS-17-TR-516/THP E TESTER CT-1/DUE CARE CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

RANDY SCOTT HAWKS COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-254/THP C DUNN CT-1/SPEEDING CT-2/FINANCIAL RESPONSIBILITY

KERRI M CARLSON HEATON GS-17-CR-627/PUBLIC INTOXICATION/PTL M MULLINS

MATTHEW WADE HENSON GS-17-TR-522/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

ROBERT M HODGES COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-289V/VOP/CCI GS-14-CR-714V/720V/VOP/CCI

JOSEPH L HOLLYFIELD HEARING/STNAW PD GS-17-CR-554/CHILD NEGLECT/PTL M MULLINS

SCOTT HORTON GS-17-CR-514/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY

JUNIOR D HOWARD GS-17-CR-506/MISUSE OF 911/DEP A WORLEY

CHRISTOPHER CHARLES JONES CT-1/RESISTING ARREST CT-2/FILING FALSE REPORT

ASHLEY N KIDD COMPLIANCE PD GS-15-CR-657/WORTHLESS CHECK/AMY PAISLEY

TAMMY J LASSITER GS-17-CR-507/PUBLIC INTOXICATION/PTL M MULLINS

JOHN K LAWTON GS-17-CR-232V/VOP/CCI

JOSHUA DEAN LIPFORD GS-17-TR-551/THP WOLFENBARGER CT-1/SEATBELT 1ST CT-2/LIGHT LAW

ROSA MARIE LIPFORD GS-17-TR-550/SEATBELT 1ST/THP WOLFENBARGER

WILLIAM JOSEPH LOWE TO HAVE DL PRO SE GS-17-CR-96/DOSL/INV B SUTHERLAND

JOSEPH PAUL MAINS GS-17-CR-632/PTL M MULLINS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/POSS DRUG PARA CT-3/POSS SCH IV

ADAM MAY GS-17-CR-626/DEP J PETERS CT-1/PUBLIC INTOXICATION CT-2/POSS FIREARM W/INTOXICATED CT-3/FELONY FALSE REPORT CT-4/CRIMINAL TRESPASSING

JASON LEE MAY COMPLIANCE GS-17-TR-466/DEP A WORLEY CT-1/DL VIOLATION CT-2/REGISTRATION VIOLATION CT-3/FAILURE TO STOP

THOMAS HENRY MCCAULEY COMPLIANCE PRO SE GS-17-TR-490/THP C DUNN CT-1/SEATBELT 1ST

CT-2/EXPIRED REGISTRATION

STEVEN TYLER MCGUIRE HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-440/ASSAULT-INTIMIDATION/KIMBERLY MCIVER

AMANDA L MIRELES TOX RESULT PD GS-17-CR-168/PTL M MULLINS CT-1/DUI CT-2.PUBLIC INTOXICATION

JACQUELINE M NEATHERLY GS-17-TR-543/DORL 1ST/THP C DUNN GS-17-TR-529/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

CINDY B MORETZ ROBERTS GS-17-CR-450/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND

DOUGLAS LYNN OSBORNE COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-61V/VOP/CCI GS-15-CR-62V/VOP/CCI

CHRISTY LYNN OWENS CONDITIONAL FORFEITURE PD GS-17-CR-75/PTL M MULLINS CT-1/POSS STOLEN PROPERTY CTS 2-3/POSS STOLEN DEBIT CARD

MARK IVAN PAYNE GS-17-TR-394/FOLLOWING TOO CLOSELY/THP C DUNN

MATTHEW ISAAC PEARMAN TOX RESULT FALLIN GS-17-CR-174/DEP R MINK CT-1/DUI 3RD CT-2/POSS DRUG PARA

DALTON COLE PETER TO HAVE DL PD GS-17-CR-123/DOSL/CPL J NORMAN GS-17-TR-146/TRAFFIC CONTROL DEVICE/CPL J NORMAN GS-17-TR-298/DOSL/PTL C BROWN GS-17-CR-384/DORL/THP C DUNN GS-17-TR-440/SEATBELT 1ST/THP C DUNN

ROY JAY PHILLIPS GS-17-TR-525/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

JERRY EUGENE RHYMER PD GS-16-CR-725V/VOP/CCI GS-17-CR-342/DORL/PTL M MULLINS

JASON L RICHARDSON GS-17-CR-515/DOSL 1ST/DEP A WORLEY GS-17-CR-600/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN

NATHAN STACY ROARK TO HAVE DL MCEWEN GS-17-CR-81/DORL 2ND/THP C DUNN

CHRISTINA L SALAICES COMPLIANCE PD GS-15-CR-511/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS

CAROL ANNETTE SAVAGE HEARING/STNAW PD GS-17-CR-511/DOMESTIC ASSAULT/DEP R MINK

BRANDON E SNEED GS-17-CR-630/DORL 1ST/PTL T BROWN GS-17-CR-631/DOMESTIC ASSAULT/LT R SHUPE

LARRY JACK SNYDER PRELIMINARY HEARING PD GS-17-CR-444/DEP C LIPFORD CT-1/AGG DOMESTIC ASSAULT CT-2/VANDALISM

WALKER FRANKLIN SOUTH PETITION FOR PMT PLAN GS-15-CR-514/PTL T BROWN CT-1/POSS DRUG PARA CT-2/SIMPLE POSS

DANIELLE RAE SUTHERLAND JUDICIAL DIVERSION PD GS-16-CR-980/DOMESTIC ASSAULT/DEP C BROWN

JAMES AUSTIN TAYLOR GS-17-TR-526/SEATBELT 5TH/THP C DUNN

DONALD GALE WILSON GS-17-TR-514/THP E TESTER CT-1/IMPROPER PASSING CT-2/EXPIRED REGISTRATION CT-3/FINANCIAL RESPONSIBILITY CT-4/UNREGISTERED VEHICLE