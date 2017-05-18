Court Report

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report

05/12/2017

05/05/2017    ANTHONY BELTRAN, MOREFIELD RD, VIOLATION OF PROBATION05/05/2017    WALTER L CANTER, WILLIAMS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION

05/05/2017    ROBERT S COLSON, HWY 421 N, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCFE

05/05/2017    CHRISTIAN D GREER, VILLAGE SQUARE LN, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT

05/07/2017    JOSPEH B ALLEN, HWY 421 S, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/07/2017    AUSTIN L HODGES, JOHNSON CITY, PUBLIC INTOXICATION

05/08/2017    TRACI L BROWN, VAUGHTS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION

05/08/2017    JONATHAN D MARTIN, COLUMBIA TN, AGGRAVATED ASSAULT

05/08/2017    NATHAN OWENS, GENTRY CREEK RD,  VIOLATION OF PROBATION

05/08/2017    ANTHONY M PATTON, MORRISTOWN RN, AGGRAVATED ASSAULT

05/08/2017    FREDRICK M RICE, MURFREESBRO TN, AGGRAVATED ASSAULT

5/08/2017    NICHOLE M SMITH, PIERCETOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/08/2017    LLOYD T WATSON JR, EAST MAIN ST, FAILURE TO APPEAR, ATTACHMENT – CONTEMPT

05/09/2017    COTY J BREWER, JOE WALLACE RD, DRIVIN ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

05/09/2017    JO D FURCHES, LITTLE DRY RUN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/09/2017    DAVID A FURHCESS, CLAUDE WARREN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/09/2017    TANYA L STOUT, HANCOCK RD, CAPIAS

05/10/2017    CHRISTOPHER C CORUM, TOM PHILLIPPI RD, ASSSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/10/2017    DEREK L DICKSON, SHOUN ST, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR

05/10/2017    HARLEY OLIVER, MODOCK RD,  VIOLATION OF PROBATION

05/10/2017    NICHOLAS S THOMPSON, GENTRY CREEK RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

05/10/2017    SHANE W WILSON, RHEA RD, AGGRAVATED ASSAULT X 2, TELEPHONE  HARASSMENT, HIT AND RUN

05/11/2017    MELODIE M BUNTON, GEORGIA ST, FAILURE TO APPEAR, FUGITIVE FROM   JUSTICE, VIOLATION OF PROBATION X 2

05/11/2017    DONNIE R OWENS, RAY MOORE LN, VIOLATION OF PROBATION

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, MAY 17th , 2017

TINA L ALLEN GS-17-CR-225/PTL C BROWN CT-1/ DORL 1ST CT-2/ DUI 1ST

MICHAEL EDWARD ANDERSON COMPLIANCE PD 80851V/VOP/CCI

HEATH CHRISTOPHER ASCHENBACK TOX RESULT PD GS-17-CR-141/DUI 2ND/THP C DUNN GS-17-CR-142/DORL 1ST/THP C DUNN

MACKENZIE N BAUER FOR PLEA FALLIN GS-17-CR-125/PTL M MULLINS CT-1/ DOSL 2ND CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-CR-195/PTL T BROWN CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS SCH II(METH) CT-3/ POSS SCH II(HYDROCODONE) CT-4/ POSS DRUG PARA

CYNTHIA BLACK GS-17-CR-329/DEP A WORLEY CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ POSS W/OUT PRESCRIPTION

PRISCILLA GRACE BLACKBURN HEARING/STNAW PD CTS 1-2/ CRUELTY TO ANIMALS X2 CTS 3-4/ MANDATORY RABIES VAC X2

JACQUELINE DAYE BOATWRIGHT TO HAVE DL PD GS-16-CR-853/DOSL/THP WOLFENBARGER

BRYAN BRYANT GS-17-CR-325/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP C LIPFORD

MELODIE MARINE BUNTON GS-16-CR-728V/VOP/CCI GS-16-CR-729V/VOP/CCI GS-16-TR-975/PTL T BROWN CT-1/ DWOL CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-CR-318/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV B SUTHERLAND

SAMANTHA NICOLE CARPENTER GS-17-CR-320/RESISTING ARREST/DEP C LIPFORD

MARILYN D CLIPSE T.CRAIG SMITH GS-17-CR-173/DOMESTIC ASSAULT/SGT C WORLEY

DUANE ERIC DANNER GS-17-CR-327/DEP C FRASER CTS 1-2/DOMESTIC ASSAULTX2 CT-3/ FETUS AS VICTIM

TRACY ADAM DIX HEARING/STNAW GS-17-CR-112/DEP C ROARK CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS OF A WEAPON WHILE UNDER THE INFLUENCE

GERALD LYNN DODGION COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-672V/VOP/CCI

JERRY R DUNCAN COMPLIANCE PD GS-13-CR-1771V/VOP/CCI

WILEY LEE DUNN GS-17-CR-212/DUI 1ST/PTL T BROWN

ADAM GWEN ERICKSON HEARING/STNAW PD GS-17-CR-175/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

MICHAEL J FELT TO HAVE ATTY GS-17-CR-228/EVADING BY VEHICLE/PTL M MULLINS GS-17-TR-386/SPEEDING/PTL M MULLINS

CORY EDWARD FORRESTER GS-17-TR-358/PTL T BROWN CT-1/ SPEEDING CT-2/ DOSL

DAVID FURCHESS C.J.ROARK GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

JO DAWN FURCHESS NORRIS GS-17-CR-311/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

WILLIAM CLAY GRAYBEAL COMPLIANCE PRO SE 84105V,84106V/VOP/CCI

HUNTER RAY GREENE HEARING/STNAW HYDER GS-17-CR-18/DEP C BROWN CT-1/ POSS DRUG PARA
CT-2/ CRIMINAL TRESPASSING CT-3/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ TAMPERING W/EVIDENCE GS-17-CR-18V/VOP/CCI GS-17-CR-148/PTL T BROWN CT-1/ LEAVING THE SCENE CT-2/ EVADING ARREST
CT-3/ RESISTING ARREST GS-17-CR-149/TWRA R ROSIER CT-1/ HUNTING FROM MV CT-2/ HUNTING FROM PUBLIC RD CT-3/ ILLEGAL TAKE OF WILDLIFE CT-4/ ILLEGAL HUNTING BIG GAME CT-5/ SPOTLIGHTING DEER

CHRISTOPHER LYNN GUY COMPLIANCE GS-14-CR-511/VOP/CCI

HILLERY LEO HARPER COMPLIANCE GS-15-CR-679V/VOP/CCI

MICHAEL KELLY KAMINSKE TO HAVE DL GS-16-CR-1052/DOSL 1ST/THP C DUNN GS-16-TR-1266/THP C DUNN FOR PLEA CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ TRAFFIC CONTROL DEVICE

DAVID CECIL LAWRENCE HEARING/STNAW T.CRAIG SMITH GS-17-CR-151/CRIMINAL TRESPASSING/INV B SUTHERLAND

EVA MARIE LEWIS GS-17-CR-292/TELEPHONE HARRASSMENT/SELINA WHITE

THOMAS REA LOWE COMPLIANCE PD GS-16-TR-740/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ EXPIRED REGISTRATION

DAVID G LUNCEFORD GS-17-CR-321/DEP J PETERS CT-1/ AGG DOMESTIC ASSAULT CT-2/ FALSE IMPRISONMENT CT-3/ FETUS AS VICTIM CT-4/ CRIMINAL TRESPASSING

SHATONA LEE LUNCEFORD COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-214V/VOP/CCI

WILLIAM LANDON MAST COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-1173/DEP C BROWN CT-1/ UNREGISTERED VEHICLE CT-2/ FINANCIAL RESP

EZRA JAMES MCCORKLE GS-17-CR-234/DEP C FRASER CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-TR-302/FINANCIAL RESP/DEP C FRASER

ZARA MCNEAL GS-17-CR-270/POSS DRUG PARA/DEP C FRASER GS-17-CR-323/AGG BURGLARY/DEP J PETERS

ALFRED R MORETZ JR BAT RESULT HYDER GS-17-TR-62/LIGHT LAW/DEP R MINK GS-17-CR-74/DUI 1ST/DEP R MINK

DIANNE KAY MORETZ HEARING PD GS-17-CR-73/DUI BY CONSENT/THP C DUNN

JEFFERY WAYNE NORRIS GS-17-CR-319/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT J BROWN

MICHAEL W NORRIS GS-17-CR-322/AGG BURGLARY/DEP J PETERS

DONNIE RAY OWENS GS-16-CR-283V/VOP/CCI

NATHAN TANNER OWENS GS-16-CR-351V/VOP/CCI

SPENCER RAY PAYNE TOX RESULT FALLIN GS-17-CR-88/DUI 2ND/DEP J FERGUSON

GABRIEL D PEREZ TOX RESULT PD GS-17-TR-42/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ SEATBELT VIOLATION GS-17-TR-43/DUI 1ST/THP E TESTER GS-17-TR-44/DOSL/THP E TESTER
MELISSA KAY RIDDLE GS-17-CR-281/DORL 1ST/DEP C FRASER

MANUEL CUEVAS RODRIGUEZ GS-17-CR-239/DRIVING W/OUT LICENSE/PTL T BROWN

TINA MARIE SERRANO TOX RESULT PD GS-17-CR-46/DEP J NORMAN CT-1/ DUI 2ND CT-2/ DOSL 3RD
CT-3/ INTRO CONTRABAND IN PENAL

PEGGY MICHELLE SNYDER NORRIS GS-17-CR-296/CRIMINAL TRESPASSING/LUCY NORRIS

KEVIN B TEDDER GS-17-CR-238/DOMESTIC ASSAULT

SHARON B THROOP HEARING/STNAW FALLIN GS-15-CR-790V/VOP/CCI GS-16-CR-781/RESISTING ARREST/PTL T BROWN

MICHAEL J TIPTON HEARING/STNAW PD GS-17-CR-172/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN

SARAH MAY WATSON TOX RESULT FALLIN GS-16-CR-932/POSS SCH IV/THP E TESTER GS-16-CR-933/DUI 1ST/ THP E TESTER GS-16-TR-1156/THP E TESTER CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ DUE CARE

CHRIS WILLIAM WENTWORTH GS-17-TR-178/SPEEDING/THP R WILLS

SHANE WRIGHT WILSON GS-17-CR-313/DEP J NORMAN CTS 1-2/ AGGRAVATED ASSAULT X2 CT-3/ HIT AND RUN GS-17-CR-314/TELEPHONE HARRASSMENT/ANNETTE BUNTON

MARILYN E WOLFE TOX RESULT PD GS-16-CR-802/POSS SCH II/DEP C ROARK

SANDRA JOAN WORLEY COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-39V/VOP/CCI

 

May 17, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

Sheriff’s Report

05/05/2017

04/29/2017    TIMOTHY R CAMERON, HWY 67 W, POSSESSION OF LEGEND DRUGS, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

04/29/2017     EVA E LEWIS, RAINBOW RD, TELEPHONE HARASSMENT

04/29/2017    LINDSAY E MILAM, MORETZ RD, CAPIAS

04/29/2017    MICHAEL J TAYLOR, HAMBY LN, VIOLATION OF ORDER OF PRTECTION

04/30/2017    KAREN E FLETCHER, STOUT BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

04/30/2017    JENNIFER L WALKER, WILKSBORO, FALSE REPORTS TO AUTHORITIES

05/01/2017    DAVID L JEWELL, STAGE COACH LOOP,  CRIMINAL TRESPASSING

05/01/2017    PEGGY M SNYDER, LUMPKIN BRANCH RD, CRIMINAL TRESPASSING

05/01/2017    STEVEN A VAUGHN, PIERCETOWN RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/02/2017    BRONSON M ALEXANDER, SINK VALLEY RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

05/02/2017    PRICILLA G BLACKBURN, FAIRVIEW AVE, MANDATORY RABIES VAACCINE X 2, CRUELTY TO ANIMALS X 2

05/02/2017    MICHAEL J FELT, JOHNSON CITY,  VIOLATION OF PROBATION

05/02/2017    HUNTER R GREENE, CIRCLE DR, VIOLATION OF PROBATION

05/02/2017    BRIAN H ROBERTS, HANCOCK RD, CIOLTION OF PROBATION

05/03/2017    BRIAN A MCCOY, HOSPITAL HILL RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

05/03/2017    TAFFI E TAYLOR, MILLER RD, FAILURE TO APPEAR

05/04/2017    WENDY G CAMPBELL, PINE ORCHARD RD, THEFT OF PROPERTY

05/04/2017    ALBERT G HOLMAN JR, ARNOLD TOWN RD, INTERFERENCE WITH 911 CALLS,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

05/04/2017    DANNY R HOPPER, VILLAGE SWAURE LN, FAILURE TO APPEAR

05/04/2017    DAVID C LAWRENCE, HWY 67 N, FAILURE  TO APPEAR

05/04/2017    JACOB C LESTER, DAVENPORT VA, VIOLATION OF PROBATION

05/04/2017    RONNIE L PILGRIM, HOSPITAL RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, MAY 10th , 2017

JOSEPH B ALLEN GS-17-CR-309/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

ANTHONY BELTRAN GS-16-CR-671V/VOP/CCI

PRISCILLA GRACE BLACKBURN GS-17-CR-298/MANDY NEYLON ACO CT-1/ CRUELTY TO ANIMALS CT-2/ CRUELTY TO ANIMALS CT-3/ MANDATORY RABIES VACCINES CT-4/ MANDATORY RABIES VACCINES

TRACI LEANN BROWN GS-16-CR-578V/VOP/CCI

WALTER LEE CANTER GS-17-CR-127V/VOP/CCI

KAREN ALICE CARROLL TOX RESULTS PD GS-16-CR-1012/DUI 1ST/ DEP J NORMAN

ROBERT SCOTT COLSON GS-17-CR-304/DOMESTIC ASSAULT/PTL MATT MULLINS

TOMMY ALLEN COMER JOHNSON GS-16-CR-695V/VOP/CCI

NICKY R GENTRY TO HAVE ATTY GS-17-CR-233/CRIMINAL TRESPASSING/ DOUGLAS MATZ

DAMIEN K HIPSHIRE PD GS-15-CR-763/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS

AUSTIN L HODGES GS-17-CR-305/PUBLIC INTOXICATION/DEP C ROARK
ALBERT G HOLMAN JR GS-17-CR-CR-302/DEP D FRASER CT-1/ DOMESTIC ASSAULT CT-2/ INTERFERENCE W/911 CALL

DANNY RAY HOPPER TO HAVE ATTY GS-17-CR-116/PTL T BROWN CT-1/ MISUSE OF 911 SYSTEM CT-2/ FALSE REPORT

ZACHARY P ISAACS GS-17-CR-204/IMMEDIATE NOTICE OF ACC/DEP C ROARK

DAVID JEWELL GS-17-CR-294/CRIMINAL TRESPASSING/DANNY RAY BUCHANNAN

CHASE AUSTIN KLEINE GS-17-TR-301/DEP J FERGUSON CT-1/ DOSL CT-2/ EXPIRED REGISTRATION

DAVID CECIL LAWRENCE HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-151/CRIMINAL TRESPASSING/INV B SUTHERLAND

KATHY F MCFADDEN GS-16-CR-859/LIVESTOCK AT LARGE/PATRICIA M WHITE

JEREMIAH JAMES S TENS TO HAVE ATTY GS-15-CR-789V/VOP/CCI

BOBBY RAY MOUNTS GS-17-CR-237/DOSL/DEP J NORMAN

NAYIB R ORTEGA DIVERSION PD GS-16-CR-153/ASSAULT/MCPD

MATTHEW ISAAC PEARMAN TO HAVE ATTY GS-17-CR-174/DEP RJ MINK CT-1/ DUI 3RD CT-2/ POSS DRUG PARA

SONYA ALEXIS PENNINGTON PD GS-17-CR-105/DOMESTIC ASSAULT/DEP J FERGUSON

GABRIEL D PEREZ GS-17-TR-42/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ SEATBELT VIOLATION

MINDY LEIGH PHILLIPS COMPLIANCE FALLIN GS-16-TR-694/DEP J NORMAN CT-1/ DORL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ LIGHT LAW

RONALD LEE PILGRIM JR GS-17-CR-301/DOMESTIC ASSAULT/DEP A WORLEY

BRIAN HAROLD ROBERTS GS-15-CR-458V/VOP/CCI

SAMANTHA D SHELTON FOR TBI CERT & DIV PD GS-17-CR-231/PTL MATT MULLINS CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA

NICHOLE M SMITH GS-17-CR-308/DOMESTIC ASSUALT/DEP C ROARK

PEGGY MICHELLE SNYDER GS-17-CR-296/CRIMINAL TRESPASSING/LUCY NORRIS

DEANNA R TAYLOR GS-16-CR-602V/VOP/CCI GS-17-CR-126V/171V/VOP/CCI

TONYA DAWN TOWNSEND GS-17-TR-365/CPL J NORMAN CT-1/ IMPROPER PASSING CT-2/ SEATBELT VIOLATION CT-3/ FINANCIAL RESP

SHANE WRIGHT WILSON TO HAVE DL GS-17-CR-64/DOSL 1ST/DEP C BROWN

WILLIAM DEAN WINTERS COMPLIANCE GS-15-CR-801V/VOP/CCI

May 10, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
04/28/2017

04/22/2017    JOSHUA E HUMPHREY, GENTRY CREEK  RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE III DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA. REGISTRATION REQUIRED BEFORE OPERATION, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT W/ PROPERTY DAMAGE,IMMEDIATE NOTICE OF AN ACCIDENT, DRIVING UNDER THE   INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW,
DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

04/22/2017    JOSEPH W KNOX, STATESVILLE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

04/22/2017    DANNY P MUNDAY, MORRESVILLE NC, PUBLIC INTOXICATION

04/23/2017    JONATHAN D SAVERY, MORGANTON NC, PUBLIC INTOXICATION

04/23/2017    DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN, UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

04/24/2017    TOMMY A COMMER, BROWN PLACE, VIOLATION OF PROBATION

04/24/2017    KAYLA R MOSS, LEBANON TN, VIOLATION  OF PROBATION

04/24/2017    BILLY E POTTER, HWY 67 W, FUGITIVE FROM JUSTICE

04/25/2017    ALEXANDRA M BRYANT, SLEMP BRANCH RD, OFFENSE OF OWNING A POTENTIALLY VICIOUS DOG, VACCINATION REQUIRED FOR REGISTRATION

04/25/2017    TERRI L FURCHES, HWY 67N,ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

04/25/2017    KAYLA D JENNINGS, LITTLE DRY RUN RD,  DRIVING UNDER THE INFLUENCE

04/25/2017    SUE ANN MEADE, RAINBOW RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

04/26/2017    ANTHONY BELTRAN, MOREFIELD RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

04/27/2017    JESSICA M ALDER, HWY 67W, ASSAULT AS   DOMESTIC VIOLENCE

04/27/2017    TIFFANY A AQULINO-AUTON, BOONE NC, PUBLIC INTOXICATION

04/27/2017    ERNEST R DUGGER, CRACKERS NECK RD, VIOLATION OF PROBATION

04/27/2017    JOSHUA R MOREFIELD, SPEAR BRANCH RD, CRUELTY TO ANIMALS, RESISTING  STOP, FRISK, HALT, ARREST, SEARCH,  POSSESSION, POSSESSION OF A STILL

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MAY 3RD, 2017

STEPHANIE LYNN ARNOLD GS-17-TR-241/DOSL/THP C DUNN

TIFFANY AQUILINO –AUTON GS-17-CR-283/PUBLIC INTOXICATION/DEP J NORMAN GS-17-CR-287/PTL T BROWN CT-1/ SHOPLIFTING CT-2/ CRIMINAL IMPERSONATION

WILLIAM J BEACH GS-17-TR-219/SPEEDING/THP E TESTER

TRACI L BROWN GS-17-CR-154/THP C DUNN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL GS-17-TR-166/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

MATTHEW K BUNTON GS-17-TR-232/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

JENNY R BUTTRY TO HAVE ATTY GS-17-CR-162/DORL 4TH/ DEP RJ MINK

DAVID JEROME CAMERON GS-16-TR-300V/VOP/CC

TIMOTHY R CAMERON GS-17-CR-288/DEP C ROARK CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS W/OUT PRESCRIPTION CT-3/ DOSL 2ND CT-4/ RECKLESS DRIVING

BRANDY MICHELLE CAMPBELL GS-17-TR-257/THP C DUNN CT-1/ FOLLOWING TOO CLOSE CT-2/ FINANCIAL RESP

CHRISTOPHER RICHARD CAREY TO HAVE ATTY GS-17-TR-297/PTL C BROWN CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI CT-3/ POSS DRUG PARA

KRISTEN NICOLE COLLIER GS-17-TR-300/PTL M MULLINS CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ DUE CARE

CONNIE JEAN COOPER GS-17-TR-235/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

PAUL EDWARD CRISP III GS-17-TR-343/SPEEDING/THP E TESTER

MICHAEL ANTHONY DARNELL GS-17-TR-243/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

JAMIE ALICE DUNN TO HAVE ATTY GS-17-CR-253/DORL FOR DUI/DEP J PETERS GS-17-CR-196/CRIMINAL LITTERING/SGT R SHUPE

CHRISTOPHER PATRICK ELLIS GS-17-TR-191/SPEEDING/THP C DUNN

MICHAEL J FELT GS-17-CR-228/EVADING BY VEHICLE/PTL M MULLINS

DUSTIN MATTHEW FRITTS GS-17-TR-299/PTL M MULLINS CT-1/ DL VIOLATION CT-2/ EXPIRED REGISTRATION

JOHN B FRITTS COMPLIANCE GS-17-TR-139/DEP RJ MINK CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FINANCIAL RESP

GUSTAV RAMIREZ GUZMAN GS-17-TR-242/SPEEDING/THP C DUNN

RICKY GENE HAMBY GS-17-TR-245/SPEEDING/THP E TESTER

BO EDWARD HARLEY TO HAVE ATTY GS-17-CR-236/AGGRAVATED ASSAULT/JEFF SMITH

TONYA RENEE HARRY GS-17-TR-256/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ SWITCHED TAGS CT-3/ UNREGISTERED VEHICLE

DANNY RAY HOPPER TO HAVE ATTY GS-17-CR-116/PTL T BROWN CT-1/ MISUSE OF 911 CT-2/ FALSE REPORT

ORONDA HUGHES GS-17-TR-194/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

SHANIA JANNETTE JONES GS-17-TR-237/DOSL/THP E TESTER

DAVID CECIL LAWRENCE HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-151/CRIMINAL TRESPASSING/INV B SUTHERLAND

JOHN K LAWTON GS-17-CR-232/ASST CHIEF J NORRIS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL

THOMAS REA LOWE GS-17-TR-234/SEATBELT 2ND/ THP C DUNN

KASSANDRA M MARTINEZ GS-17-TR-217/SPEEDING/THP E TESTER

THOMAS HENRY MCCAULEY III GS-17-TR-183/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN GS-17-CR-282/DOSL 2ND/ THP C DUNN

SHERRY LYNN MCKINNEY GS-17-174/THP C DUNN CT-1/ LEFT OF CENTER CT-2/ FINANCIAL RESP

SUE ANN MEADE CUSTODY STATUS PRO SE GS-17-CR-279/FUGITIVE FROM JUSTICE/PTL M MULLINS

LINDSAY EDWIN MILAM GS-15-CR-563/PTL T BROWN CT-1/ POSS OF BURGLARY TOOLS CT-2/ ATTEMPT AUTO BURGLARY CT-3/ CRIMINAL IMPERSONATION CT-4/ CRIMINAL TRESPASSING 72397V/72398V/VOP/CCI

HOMER TODD MOREFIELD COMPLIANCE GS-14-CR-542/GS-14-TR-1155/VOP/CCI

ERIKA STAR MOUNTS GS-17-TR-238/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

HOLLIE ANNE NORRIS T.C. SMITH GS-17-CR-258/ASSAULT/PEGGY MICHELLE SNYDER

JOHN DOUGLAS PAYNE GS-17-TR-201/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ EXPIRED REGISTRATION

DALTON COLE PETERS GS-17-TR-298/DOSL/PTL C BROWN

STEVEN MITCHELL PHIPPS COMPLIANCE GS-13-CR-1359V/1471/VOP/CCI GS-13-TR-49V/VOP/CCI 84424V/VOP/CCI

BILLY E POTTER CUSTODY STATUS GS-17-CR-274/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP J PETERS

CONNIE JEAN PRICE GS-15-CR-792V/VOP/CCI

ASHLEY ANN RECTOR GS-17-TR-182/SPEEDING/THP C DUNN

NATHAN STACEY ROARK TO HAVE ATTY GS-17-CR-81/DORL 2ND/THP C DUNN

ROSE M ROARK GS-17-TR-179/DOSL 1ST/ THP C DUNN

DONNIE M ROBINSON COMPLIANCE GS-15-CR-194/DISORDELY CONDUCT/DEP R CURD GS-15-TR-1632V/1633V/VOP/CCI GS-13-TR-239V/GS-14-TR-70V/GS-14-CR-27V/VOP/CCI

CHRISTINA L SALAICES COMPLIANCE PD GS-15-CR-511/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS

SAMANTHA D SHELTON GS-17-CR-231/PTL M MULLINS CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA

KEVIN HOWARD STEVENSON GS-17-TR-212/THP E TESTER CT-1/ WINDOW TINT CT-2/ DISPLAY OF REGISTRATION PLATES

TANYA LYNN STOUT TO HAVE DL PD GS-16-CR-790/DORL 2ND/ PTL M MULLINS GS-17-CR-203/DEP J FERGUSON CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ DORL 3RD

ALICIA C SWINK GS-17-CR-230/PTL M MULLINS CT-1/ DORL 1ST CT-2/ POSS LEGEND DRUGS

DEANNA R TAYLOR GS-16-CR-602/VOP/CCI GS-17-CR-126V/171V/VOP/CCI

TAFFI E TAYLOR GS-17-CR-165/PTL M MULLINS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS DRUG PARA

MATTHEW LOGAN THOMPSON TBI CERT/DIVERSION PRO SE GS-17-CR-130/PTL T BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA

MICHAEL LEROY TYNDALL GS-17-TR-195/SPEEDING/THP C DUNN

JODI R TYSON GS-17-CR-150/PTL M MULLINS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL

MICHAEL W VICKERS GS-17-TR-227/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT VIOLATION

CALEB SETH WHALEY GS-17-TR-213/SPEEDING/THP E TESTER

MICHAEL RYAN WILLIAMS GS-17-TR-186/SPEEDING/THP C DUNN

TERESA ANN WORLEY GS-17-TR-193/DOSL 1ST/THP C DUNN GS-17-TR-192/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ DRIVING UNREGISTERED VEHICLE CT-3/ UNLAWFUL REMOVAL OF TAG

DUANE ROBERT YEAGER SR PD GS-14-CR-595V/VOP/CCI

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY, TENNESSEE
HONORABLE LISA N RICE, PRESIDING
MONDAY, MAY 8TH, 2017

DEBORAH A ADAMS ARRAIGNMENT / PROBATION VIOL CC-16-CR-91/ RJ MINK JUDGMENT 1-5-17 CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND

MACKENZIE NICOLE BAUER MOTIONS/PDL FALLIN CC-17-CR-18/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ POSS SCH VI FOR RESALE CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DOSL 2ND

VICTORIA SUE BOUTON MOTIONS/PDL PD CC-2017-CR-6 / INV JON STOUT CT-1/ INTRODUCTION OF CONTRABAND

BRANDY MICHELLE CALLOWAY ARRAIGNMENT/ VIOL PROBATION CC-15-CR-70/ INV JOE WOODARD JUDGMENT 8/20/15 CT-1/ TAMPERING WITH EVIDENCE

ROBERT RANDALL DELUCA PROBATION VIOLATION X2 5165 CT-1 EVADING ARREST JUDGMENT 11/8/10 CT-5 ASSAULT ON AN OFFICER CT-6 ASSAULT ON AN OFFICER X2 CT-7 VANDALISM UNDER $500 CT-9 ATTEMPTED INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. 5522 / CT-1 ESCAPE

PATRICK THOMAS TODD GRAYSON TO HIRE ATTY CC-2017-CR-5 / INV JOE WOODARD CT-1/ WILLFUL EXPLOITATION OF AN ADULT

ADAM LEE HANNAN CC-17-CR-39/ HABITUAL MOTOR OFFENDER

JERRY DALE LUNCEFORD MOTIONS/PDL FALLIN CC-17-CR-24/ DEP RYAN CURD CT-1/ AGG ASSUALT
CT-2/ AGG ASSAULT CT-3/ POSS HANDGUN WHILE UNDER INFLUENCE

MARK KEVIN MANNING JR. MOTIONS/PDL FALLIN CC-2016-CR-191 / DEP NORMAN CT-1/ DUI 1ST

JONATHAN DONTAY MARTIN ARRAIGNMENT CC-16-CR-36/ NECX CT-1/ AGG ASSAULT

SEAN MCGLOTHLIN MOTIONS/PDL FALLIN CC-16-CC-196/ THP BOLTON CT-1/ DUI 2ND CT-2/ VIOL OPEN CONTAINER LAW CT-3/ REG VIOL

CHRISTOPHER WADE MULLINS CC-17-CR-7/ NECX CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND

ANTHONY MAURICE PATTON CC-16-CR-38/ NECX CT-1/ AGG ASSAULT

CHELSEA SHEA PERKINS MOTIONS/PDL FALLIN CC-2015-CR-119 / PTL CHRIS BROWN VIOL PROBATION CT-1/ SHOPLIFTING JUDGMENT 2/29/16 CC-2015-CR-186 / VIOL PROBATION CT-1/ SHOPLIFTING JUDGMENT 2/29/16 CT-2/ SHOPLIFTING CC-17-CR-35/ FAILURE TO APPEAR/ INV JOE WOODARD

SCOTT ALLEN PLEASANT MOTIONS/PDL HYDER CC-17-CR-23/ DEP RYAN CURD CT-1/ DUI CT-2/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT

LEANDRA OWENS aka LEANDRA POTTER MOTIONS/PDL SMITH CC-17-CR-15/ DEP MINK CT-1/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DOSL

MADISON E. PRESNELL PDL/MOTIONS WRIGHT CC-2016-CR-185 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY

TRAVIS ALLEN REECE MOTIONS/PDL FALLIN CC-16-CR-197/ SGT WORLEY CT-1/ DORL 8TH CT-2/ DRIVING UNREG VEHICLE CC-17-CR-26/ CT-1/ DORL 8TH / DEP CHRIS BROWN CC-17-CR-27/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ DORL 8TH CT-3/ TRAFFIC CONTROL DEVICE
CC-17-CR-28/ DEP JOSH PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ FELONY EVADING ARREST CT-3/ RECKLESS ENDANGERMANT CT-4/ POSS DRUG PARA CT-5/ DORL 8TH CT-6/ REG VIOL- WRONG PLATE
CT-7/ FIN RESP CT-8/ RESISTING ARREST CT-9/ IMPROPER REG CT-10/ IMPROPER PASSING CT-11/ IMPORPER PASSING CT-12/ TRAFFIC CONTROL DEVICE

FREDRICK DEVELL RICE JR ARRAIGNMENT CC-16-CR-34/ NECX CT-1/ AGGRAVATED ASSAULT

TOMMY WAYNE SLUDER MOTIONS/PDL SMITH CC-2016-CR-193 / DEP CURD CT-1/POSS SCH. VI FOR RESALE CT-2/ AGGASSAULT CT-3/ POSS OF LEGEND DRUGS CT-4/ RESISTING ARREST CT-5/ PUBLIC INTOXICATION

CARROLL GENE SOUTH CC-15-CR-108/ INV JON STOUT CT-1/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-2/ SALE SCH II WITH SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-3/ MAINTAINING A DWELLING

BRONSON RANDY TRIPLETT PLEA FALLIN CC-2015-CR-172 / AGG ASSAULT CC-2017-CR-54/ AGG BURGLARY

BOBBY JOE WINTERS MOTIONS/PDL PD CC-17-CR-20/ VEHICULAR ASSAULT/ DEP CHRIS BROWN

 

May 3, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

Sheriff’s Report
04/21/2017

04/13/2017    KENNETH LL BENNETT, PLEASANT VALLEY RD, VIOLATION OF PROBATION

04/13/2017    NORWOOD BRADY, CHATTANOOGA TN, ASSAULT, AGGRAVATED ASSAULT

04/13/2017    BRANDY M CALLOWAY, ELIZABETHTON, VIOLATION OF PROBATION

04/13/2017    JESSIE J CORUM, COUMBIA ST, VIOLATION OF PROBATION

04/13/2017    JAMIE A DUNN, HWY 67 W, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

04/13/2017    JERRY G GRAY, KNOXVILLE TN, CAPIAS

04/13/2017    ROBERT C HORNE, JR. LUMPKIN BRANCH RD, VIOLATION OF COURT ORDER

04/13/2017    LISA M MAY, HWY 421 S, CRIMINAL IMPERSONATION, PUBLIC INTOXICATION,   ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

04/13/2017    DEERIC MCAFEE, KNOXVILLE TN, TELEPHONE HARASSMENT

04/14/2017    CODY A PARKER, CROSS MOUNTAIN RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

04/14/2017    ISAIAH A ROSS, LUMPIN BRANCH RD, CAPIAS, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE. VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT X 2

04/15/2017    MARY E TESTER, SPEAR BRANCH RD, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF  SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF LEGEND DRUGS, POSSESSION OF DRUG             PARAPHERNALIA

04/16/2017    SHAWN L BRANNON, BULLDOG RD, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION

04/17/2017    DAVID W BURNS, LUMPKIN BRANCH RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II  DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

04/17/2017    ROBERT D JOHNSON, CRESTVIEW DR,  FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING  PROCESS

04/17/2017    HOLLIE A NORRIS, MAE TESTER LN, ASSAULT

04/18/2017    JOHN K NELSON, RED BRUSH RD, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE III DRUGS

04/18/2017    JAMES R REECE, LUMPKIN BRANCH RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

04/18/2017    JIMMY K SOLES, S CHURCH ST, FUGITIVE FROM JUSTICE

04/19/2017    FRANCIS M FRITTS, DEER RUN RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE,  VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
APRIL 26TH, 2017

TOMMY ALLEN COMER GS-16-CR-695V/VOP/CCI

JESSE JAMES CORUM GS-16-CR-298V/VOP/CCI

JUSTIN ALLEN COTTON G.T WRIGHT GS-17-CR-179/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

JAMIE ALICE DUNN TO HAVE ATTY GS-17-CR-253/DORL FOR DUI/DEP J PETERS

TOMMY DALE EASTRIDGE HEARING/STNAW C.J. ROBERTS GS-17-CR-39/THEFT OVER $500/LT S BROWN

ZACHARY GAVIN EASTRIDGE JUDICIAL DIVERSION T. CRAIG SMITH GS-16-CR-167/POSS DRUG PARA/INV C LIPFORD GS-16-CR-167V/VOP/CCI GS-17-CR-38/THEFT OVER $500/ LT S BROWN

CHRISTOPHER W ELLISON GS-17-CR-104/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS

AUTUMN YVONNE FINNEY FOR BAT RESULT HOLLY GS-17-CR-51/DEP J PETERS CT-1/ DUI 1ST
CT-2/ POSS SCH IV CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ POSS OF LEGEND DRUG

NICKY R GENTRY GS-17-CR-233/CRIMINAL TRESPASSING/DOUGLAS MATZ

TINA A GLOVER COMPLIANCE PD GS-17-CR-209/IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/DEP J FERGUSON

LINDSAY NICOLE GREENE JUDICIAL DIVERSION PRO SE GS-16-CR-65/FTA-BOOKING/DEP R CURD GS-16-CR-67/THEFT UNDER $500/PTL T BROWN GS-16-CR-65V/67V/VOP/CCI

CLAYTON W HARTZOG GS-17-CR-163/DOSL 1ST/ INV C LIPFORD

LINDA GAIL HORNE STATUS PD GS-17-CR-235/TELEPHONE HARASSMENT/TONYA TOWNSEND

ROBERT HORNE GS-17-CR-256/VIOLATION OF COURT ORDER/LINDA HORNE

JOSHUA E HUMPHREY GS-17-CR-275/DEP J PETERS CT-1/ DUI 3RD CT-2/ DORL 3RD CT-3/ POSS SCH III
CT-4/ POSS SCH IV CT-5/ POSS SCH VI CT-6/ POSS DRUG PARA CT-7/ VICL CT-8/ LEAVING SCENE OF ACC CT-9/ IMMEDIATE NOTICE OF ACC CT-10/ OPEN CONTAINER CT-11/ REG VIOL

MEAGN L MAZE HEARING/STNAW PD GS-17-CR-205/DEP J PETERS CT-1/ VANDALISM CT-2/ DOMESTIC ASSUALT

JOHN KING NELSON IV PD GS-17-CR-266/INV C LIPFORD CT-1/ RESISTING ARREST CT-2/ SIMPLE POSS SCH III

THOMAS ALLEN NESMITH FOR TBI CERT & DIV PD GS-16-CR-237/POSS DRUG PARA/DEP RJ MINK

HOLLIE ANNE NORRIS GS-17-CR-258/ASSAULT/PEGGY MICHELLE SNYDER

BRITTANY ANN PETERS TO HAVE DL GS-16-TR-781/PTL T BROWN CT-1/ NO DL CT-2/ LIGHT LAW

BILLY E POTTER GS-17-CR-274/FUGITIVE FROM JUSTICE/DEP J PETERS

JERRY EUGENE RHYMER PD GS-16-CR-725/DOSL/THP E TESTER TO HAVE DL GS-16-TR -924/THP E TESTER FOR PLEA CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

JONATHAN SAVERY GS-17-CR-273/PUBLIC INTOXICATION/DEP J NORMAN

JIMMY KELLY SOLES CUSTODY STATUS GS-17-CR-269/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT S BROWN

TANYA LYNN STOUT TO HAVE DL GS-16-CR-790/DORL 2ND/PTL M MULLINS GS-17-CR-203/DEP J FERGUSON CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ DORL 3RD

BRIAN ALLEN SWAYNE GS-17-CR-201/SETTING FIRE W/OUT PERMIT/INV C LIPFORD

PHYLILIS AMY SWINEY COMPLIANCE PRO SE 82745V/82746AV/VOP/CCI

DEANNA R TAYLOR GS-17-CR-272/DEP J NORMAN CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS FIREARM CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ PUBLIC INTOXICATION

TAFFI ESSA JEAN TAYLOR GS-17-CR-191/DEP J PETERS CT-1/ DORL 2ND CT-2/ ALTERING LICENSE PLATE GS-17-TR-248/DEP J PETERS CT-1/ REG TO BE CARRIED CT-2/ DRIVING UNREG VEHICLE CT-3/ REMOVAL OF PLATE

TONYA TOWNSEND GS-17-CR-257/TELEPHONE HARASSMENT/LINDA HORNE

JAMES SCOTT VANHOOZER COMPLIANCE GS-15-CR-266/VOP/CCI

TANDY WILLIAMS GS-17-CR-248/DORL 4TH/DEP J PETERS

AUDREY L WINEBARGER GS-15-CR-44V/VOP/CCI GS-17-CR-229/DEP J PETERS CT-1/ LEAVING THE SCENE(PROPERTY DAMAGE) CT-2/ FAILURE TO REPORT ACC

AARON RAYMOND WOODS COMPLIANCE GS-15-CR-8V/VOP/CCI

ROBERT R WRIGHT GS-17-CR-187/DEP J PETERS CT-1/ LEAVING THE SCENE CT-2/ IMMEDIATE NOTICE OF ACC
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY, TENNESSEE
HONORABLE LISA N RICE, PRESIDING
FRIDAY, APRIL 28TH, 2017

11:00 AM
ANTONIO JUAN ALVAREZ SUPPRESSION HEARING STOUT CC-17-CR-13/ CPL JEFF NORMAN CT-1/ POSS SCH II FOR RESALE CT-2/ SIMPLE POSS SCH III CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI CT-4/ DOSL CT-5/ FIN RESP CT-6/ SEATBELT

WILLIAM BLAIR ASCHENBACK PROBATION VIOL DATE 11-2-16- BONDED 2-11-17 PROBATION VIOL DATE 3-2-17- NO BOND JUDGMENT 10/24/16 CC-2016-CR-94/PTL BROWN ARRAIGNMENT CT-1/EVADING BY MOTOR VEHICLE CT-2/ RESISTING ARREST CT-3/ RECKLESS DRIVING
CC-2016-CR-132 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

DAVID K BITTER JR. PROBATION VIOLATION DATE 2-13-17-NO BOND JUDGMENT 2/9/15 CC-2014-CR-111 / INV JON STOUT CT-1/ EVADING ARREST CT-2/ DRIVING WHILE ON SUSPENDED CT-3/ FINANCIAL RESP CT-4/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CC-2014-CR-122 / INV JON STOUT CT-1/ SALE SCH. IV CT-2CONSPIRACY TO SALE SCH III

SAMANTHA NICOLE CARPENTER PROBATION VIOLATION DATED 3-21-17 JUDGMENT 2-29-16 CC-2015-CR-145 / INV CHRIS LIPFORD CT-1/ SALE SCH. II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT-2/ SALE SCH. II CT-3/ SALE SCH. II

BRITTANY DANNER MOTIONS/ PDL STOUT CC-17-CR-29/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN

JASON RAY DUGGER TO HAVE ATTY CC-17-CR-30/ DEP RJ MINK CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ RECKLESS DRIVING

CLAUDE JAMES FEAGINS PDL/ MOTIONS PD CC-2016-CR-140 / VANDALISM $1000 – $10000/ INV JOE WOODARD

MANDY JEAN FLETCHER PDL/MOTIONS HOLLY CC-2016-CR-137 / DEP SHAWN BROWN CT-1/ FORGERY OVER $1000 CT-2/ THEFT UNDER $500

SAMANTHA N. HALL PROBATION VIOLATION DATE 11-5-16- NO BOND CC-2016-CR-95/ JCSD JUDGMENT 9-8-16 CT-1/ AGGRAVATED BURGLARY CT-2/ THEFT OF MOTOR VEHICLE CC-16-CR-129/ DEP CHRIS BROWN JUDGMENT 11-18-16 CT-1/ AGG ASSAULT WITH WEAPON CT-2/ FALSE IMPRISONMENT CT-3/ EVADING ARREST CT-4/ RESISTING ARREST

DARRELL S. HAMM PDL/MOTIONS CC-2016-CR-182 / TDOC CT-1/ INTRO OF CONTRABAND CT-2/ CONSP. TO INTRODUCE CONTRABAND INTO PENAL FACILITY / BOUND OVER BUT NOT INDICTED
CT-3/ POSSESSION SCH. III / BOUND OVER BUT NOT INDICTED

1:30
STEPHEN TYLER HAMPTON SENTENCING HEARING FOR PROBATION VIOL PD CC-2014-CR-101 / DEP RJ MINK CT-1/ AGG BURGLARY CT-2/ VANDALISM UNDER $500 CC-2016-CR-181 / DEP RYAN CURD CT-1/ EVADING ARREST / TRUE BILL RETURNED ON 1/5/17 CT-2/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-3/ POSS. DRUG PARAPH. CT-4/ RESISTING ARREST CT-5/ EVADING ARREST (MISD) / BOUND OVER BUT NOT INDICTED CT-6/ RECKLESS DRIVING / BOUND OVER BUT NOT INDICTED

DERON JORDAN HARRIS PDL/MOTIONS PD CC-17-CR-22/ PTL MATT MULLINS CT-1/ AGG ASSAULT
CT-2/ EVADING ARREST CT-3/ CRIMINAL IMPERSONATION CT-4/ DRIVING W/O LICENSE CT-5/ RESISTING ARREST

DANIEL TYLER HAWKINS PD AMENDED VIOL COMMUNITY CORRECTIONS DATE 2-4-17- NO BOND
JUDGMENT 6/27/16 CC-2016-CR-63 / SGT RON SHUPE CT-1/ THEFT OVER $1000 CC-2016-CR-64 / DEP SHAWN BROWN CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-3/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-5/ RECKLESS ENDANGERMENT

BLU NAMATH KEY PDL/MOTIONS PD CC-2016-CR-183 / CT#1: SALE OF METHAMPHETAMINE UNDER .5 GRAM

ROBERT JOSEPH MAINS PDL/MOTIONS FALLIN CC-2016-CR-164 / PTL THOMAS BROWN CT-1/ POSS. SCH. II (METH) INTENT TO RESALE CT-2/ DUI 1ST CT-3/ POSS. DRUG PARAPH. 13

JUSTIN RICHARD MATHERLY VIOLATION BOND MONITORING DATE 2-23-17- NO BOND JUDGMENT 3-7-13 5608/ INV JOE WOODARD ARRAIGNMENT CT-1/ THEFT OVER $1000 CT-2/ THEFT OVER $1000 5711/ JCSD CT-1/ AGG BURGLARY

GABRIEL ELLESSE MATHES PROBATION VIOL DATE 2-23-17 CASH BOND $250.00 PIF JUDICIAL DIVERSION 3-7-13 6125/ TDOC ARRAIGNMENT CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND

ROBIN LYNN MILLER TO HAVE ATTY CC-2017-CR-11 / DEP SHAWN BROWN CT-1/ INTRODUCTION OF CONTRABAND CT-2/ INTRODUCTION OF CONTRABAND

HAROLD DAVID PUGH PD PROBATION VIOL DATE 6-1-16-NO BOND JUDGMENT 3/28/14 CC-13-CR-134/ MCPD CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ POSS WEAPON BY CONVICTED FELON CT-3/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT

LEANDRA OWENS aka LEANDRA POTTER PDL/MOTIONS SMITH CC-17-CR-15/ DEP MINK CT-1/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DOSL

EDWARD TIMOTHY ROZZELLE PDL/MOTIONS FALLIN CC-2016-CR-190 / DEP JEFF NORMAN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ OPEN CONTAINER / BOUND OVER BUT NOT INDICTED CT-3/ EXPIRED REGISTRATION / BOUND OVER BUT NOT INDICTED CT-4/ LEFT OF CENTER / BOUND OVER BUT NOT INDICTED

DAVID MICHAEL SIMCOX VIOL COMMUNITY CORRECTIONS DATE 2-24-16- NO BOND 5571/ THP RICK GARRISON/ JUDGMENT 7-15-11 CT-1/ DISORDERLY CONDUCT CT-2/ VANDALISM UNDER $500
CT-3/ DUI 5TH 5836/ JCSD/ JUDGMENT 10-7-11 CT-1/ INITIATION PROCESS MANF METH CT-2/ FELONY DRUG PARA

JEREMIAH JAMES S TENS PDL/MOTIONS SLAUGHTER aka SCOTT MCKINNEY CC-16-CR-153/ DEPJOSH PETERS CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ THEFT UNDER $500 CT-3/ RESISTING ARREST CT-4/ CRIMINAL TRESPASSING

JODI RENEE TYSON PDL/ MOTIONS FALLIN CC-17-CR-4/ THP CHRIS DUNN CT-1/ VEHICULAR ASSAULT

TISHA CAROL VAUGHT MOTIONS HEARING SPROLES CC-2016-CR-85 / CT#1: THEFT UNDER $500

KRISTEN WATSON SHOW CAUSE FALLIN CC-16-CR-75/ CONTEMPT FOR FTA ON SUBPOENA

LLOYD THOMAS WATSON JR. FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-171 / CT#1: CRIMINAL NONSUPPORT

 

 

April 26, 2017

This week’s sheriff and court report

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

04/13/2017

 

04/07/2017            GINGER L BURLESON, GROVER RD, FAILURE TO APPEAR

04/07/2017            MICHAEL J FELT, JOHNSON CITY, FELONY EVADING BY MOROT VEHICLE

04/07/2017            NICKY R GENTRY, GENTRY CEMEMTARY RD, CRIMINAL TRESPASSING

04/07/2017            DEVIN R GREER, MTN SITE DR, FAILURE TO APPEAR

04/07/2017            BOWEN E HARLEY, SINK VALLEY RD, AGGRAVATED ASSAULT

04/07/2017            ANDREW S LITTLE, RAINBOW RD, VIOLATION OF PROBATION

04/07/2017            AUDREY L WINEBARGER, VALLE CRUCIS NC, VIOLATION OF PROBATION, LEAVING   THE SCENE OF AN ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE, FAILURE TO REPORT AN  ACCIDENT

04/08/2017            WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, VIOLATION OF PROBATION

04/09/2017            LINDA G HORNE, LUMPKIN BRANCH RD, TELEPHONE HARASSMENT

04/09/2017            MANUEL C RODRIGUEZ, HWY 67 W, DRIVING WITHOUT A DRIVERS LICENSE

04/10/2017            AMANDA J CHURCH, LITTLE DRY RUN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM

04/10/2017            AMANDA R COSTIGN, RAGAN RD, FAILURE TO APPEAR

04/10/2017            KEVIN B TEDDER, HUBERT TAYLOR D, DOMESTIC ASSAULT

04/11/2017            JOHN-DAVID E LOYD, COPLEY BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

04/12/2017            RICKY L LAWS, LITTLE DRY RUN RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

04/12/2017            MEGAN L MAZE, MILL CREEK RD, VIOLATION OF BOND CONDITIONS

04/12/2017            CARROLL G SOUTH, MCELYEA RD, CAPIAS

04/12/2017            TANDY C WILLIAMS, RED BRUSH RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

04/12/2017            NATHANIEL D YATES, SPRUCY LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

 

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY, TENNESSEE
HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY APRIL 19TH, 2017

JAMES R ALLEN COMPLIANCE GS-15-CR-152V/VOP SUMMONS/CCI

WILLIAM B ASCHENBACK GS-17-CR-143/LEAVING SCENE OF ACCIDENT/PTL T BROWN

JUSTAN DOUGLAS BENNETT PD GS-15-CR-306V/VOP/CCI

KENNETH LEE BENNETT GS-16-CR-154-V/VOP/CCI GS-16-CR-250-V/VOP/CCI

JASON W BLEVINS TO HAVE DL PD GS-17-TR-55/DEP C ROARK CT-1/ EXPIRED REG CT-2/ FINANCIAL RESP GS-17-CR-71/DORL 4TH/DEP C ROARK

DAVID WESLEY BODENHAMER GS-17-TR-236/SPEEDING/PTL T BROWN

SHAWN LEE BRANNON GS-17-CR-260/VIOL ORDER OF PROTECTION/INV B SUTHERLAND

CHADWICK ROBERT BROOKS TO BE DISMISSED PER CCI GS-16-CR-409V/VOP/CCI

DAVID WAYNE BURNS GS-17-CR-255/DUI 1ST/DEP J PETERS GS-17-CR-263/PTL C BROWN CT-1/ POSS DRUG PARA CT-2/ SIMPLE POSS SCH II

JENNY R BUTTRY GS-17-CR-162/DORL 4TH/DEP RJ MINK

KATLYN B CANTER GS-17-CR-176/DEP C ROARK CT-1/ DUI CT-2/ IMPLIED CONSENT CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI CT-4/ DOSL

CHRISTOPHER RICHARD CAREY GS-17-TR-297/PTL C BROWN CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI CT-3/ POSS DRUG PARA

TOMMY ALLEN COMER GS-17-TR-224/AGGRAVATED ASSAULT/DEP J NORMAN

DANA HAROLD CORNETT GS-16-CR-518-V/VOP SUMMONS/CCI

JESSIE JAMES CORUM PETITION FOR PAYMENT PLAN GS-16-CR-298/PTL T BROWN CT-1/ DOMESTIC ASSAULT CT-2/ MISDEMEANOR PERJURY

AMANDA REECE COSTIGAN FALLIN GS-17-CR-240/FTA-JAIL TIME/CD JOE WOODARD

JUSTIN ALLEN COTTON GS-17-CR-179/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

BOBBY KANE COX GS-17-TR-133/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

DAVID RALPH DENNY GS-17-CR-152/PTL T BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ DOSL GS-17-TR-171/SPEEDING/PTL T BROWN

BRITTANY NICOLE DUGGER HEARING/STNAW PD GS-16-TR-1169/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN

JAMIE ALICE DUNN GS-17-CR-253/DORL FOR DUI/ DEP J PETERS

TYLER J ERICKSON GS-17-TR-107/SPEEDING/THP R WILLS

CORY EDWARD FORRESTER GS-17-TR-136/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

WILLIAM M GLOFF GS-17-TR-98/DUE CARE /THP R WILLS

THOMAS JEFFERY GODFREY STATUS OF INCARCERATION GS-15-CR-30V/VOP/CCI

HUNTER R GREENE PD GS-17-CR-18/DEP C BROWN CT-1/ POSS DRUG PARA CT-2/ CRIMINAL TRESPASSING CT-3/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ TAMPERING W/EVIDENCE

MARTY BRANDON GREENWELL GS-17-TR-199/DRIVING UNREG VEHICLE/LT S BROWN

BOBBY DEAN GREER FOR BAT RESULTS PD GS-16-CR-1043/DUI 1ST/THP C DUNN GS-16-TR-1293/LIGHT LAW/THP C DUNN

MATTHEW DENNY HAMPTON PD GS-16-TR-417-V/VOP/CCI GS-16-TR-1164/MOVE OVER LAW/DEP C BROWN

BO HARLEY GS-17-CR-236/AGGRAVATED ASSAULT/JEFF SMITH

WENDY L HASEN GS-17-TR-131/THP R WILLS CT-1/ SPEEDING CT-2/ REG TO BE CARRIED

BOBBI ANN HAWKS FOR PLEA PD GS-17-CR-34/PUBLIC INTOXICATION/PTL T BROWN

RANDY SCOTT HAWKS HEARING/STNAW ROBERTS GS-17-CR-30/PUBLIC INTOXICATION/PTL C WORLEY GS-17-CR-31/DISORDELY CONDUCT/SHANNON DOWELL

DANNY RAY HOPPER GS-17-CR-116/PTL T BROWN CT-1/ MISUSE OF 911 CT-2/ FALSE REPORT

LINDA GAIL HORNE GS-17-CR-235/TELEPHONE HARASSMENT/TONYA TOWNSEND

ROBERT DENT GOODMAN-JOHNSON GS-17-CR-261/THEFT UNDER $500/DEP M GLADDEN GS-17-CR-262/FTA-BOOKING/INV C LIPFORD

ASHLEY NICOLE KELLY GS-17-TR-162/SPEEDING/THP C DUNN

JOHN DENNIS KING JR. TO HAVE ATTY GS-17-CR-120/DUI/THP E TESTER GS-17-TR-173/DOSL/THP E TESTER GS-17-TR-124/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

RAYMOND SCOTT LAWS TO HAVE DL PD GS-16-CR-992/DOSL 1ST/THP E TESTER GS-16-TR-1206/EXPIRED REG/THP E TESTER

RICKY LEE LAWS GS-17-CR-249/DUI/PTL MULLINS

MARK EARL LEWIS GS-17-TR-16-/PTL C BROWN CT-1/ REGISTRATION VIOLATION CT-2/ FINANCIAL RESP

CLINTON EDWARD MAHALA GS-17-TR-157/PTL T BROWN CT-1/ SPEEDING CT-2/ DOSL 2ND CT-3/ LIGHT LAW

RICHARD COREY MATHIS TO HAVE DL GS-16-CR-1006/DORL/PTL T BROWN

LISA MARSANDDA MAY GS-17-CR-254/PTL T BROWN CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ CRIMINAL IMPERSONATION

MEGAN MAZE GS-17-CR-247/VIOL BOND CONDITIONS/DEP A WORLEY

SHERRY LYNN MCKINNEY GS-17-TR-174/THP C DUNN CT-1/ LEFT OF CENTER CT-2/ FINANCIAL RESP

JESSICA RENEE MILLS GS-17-CR-134/PTL T BROWN CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA

MICHAEL WADE NORRIS GS-16-131-V/VOP SUMMONS/CCI

ROBERT DEAN NORRIS III HEARING/STNAW TO BE HEARD AT 1:30 SLAUGHTER GS-17-CR-91/ASSAULT/BLAIR LAMBERT

CODY ALLEN PARKER GS-17-CR-259/POSS OF DRUG PARA/PTL T BROWN

MATTHEW ISAAC PEARMAN GS-17-CR-174/DEP R MINK CT-1/ DUI 3RD CT-2/ POSS DRUG PARA

DANIEL RAY PHIPPS GS-17-TR-122/PTL T BROWN CT-1/ DOSL 2ND CT-2/ FINANCIAL RESP

JONATHAN GLENN PLEASANT HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-222/AGG BURGLARY/PTL C WORLEY

CHRISTINA NICOLE PUDNEY PROBATION STATUS PRO SE GS-15-CR-778V/VOP/CCI

CHRISTOPHER D REID GS-17-CR-198/SIMPLE POSS SCH VI/PTL T BROWN

ISIAH AUSTON ROSS GS-15-220V/VOP/CCI GS-16-TR-1239/PTL M MULLINS CT-1/ DORL CT-2/ FINANCIAL RESP GS-17-CR-251/VANDALISM AS DOMESTIC/DEP J NORMAN GS-17-CR-252/DOMESTIC ASSAULT/INV M CRESS

JUSTIN S SEATZ HEARING/STNAW ROBERTS GS-17-CR-139/VANDALISM/DAYTON STOUT GS-17-CR-140/CRIMINAL TRESPASSING/DAYTON STOUT

MEGAN DANIELLE SMITH GS-17-CR-133/PTL T BROWN CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI

MELISSA LYNN STANLEY GS-14-CR-259V/VOP/CCI GS-15-CR-357V/VOP/CCI

THOMAS DEAN STOUT TO HAVE ATTY GS-17-CR-111/THEFT OVER $500/SGT R SHUPE

ALEXANDRIA D TESTER FOR PLEA PD 82566V/82567V/82568V/GS-13-CR-1634V/VOP/CCI

MARY E TESTER GS-17-CR-250/DEP C ROARK CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ POSS SCH II
CT-3/ POSS SCH IV CT-4/ POSS SCH VI CT-5/ POSS DRUG W/OUT PRESCRIPTION

CHANDLER NICHOLAS THURMAN GS-17-CR-128/PUBLIC INTOXICATION/PTL T BROWN

RONALD DUANE THOMAS TO HAVE DL PD GS-17-CR-110/DEP J PETERS CT-1/ DORL 4TH CT-2/ LEAVING SCENE OF ACC CT-3/ RESISTING ARREST CT-4/ FAILURE TO REPORT ACC CT-5/ FINANCIAL RESP CT-6/ POSS DRUG PARA

CHRIS L THOMPSON GS-16-TR-1259/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ DWOL

MICHAEL J TIPTON PD GS-17-CR-172/DOMESTIC ASSAULT/ PTL T BROWN

TYLER FRANKLIN TOWNSEND HEARING /STNAW PD GS-17-CR-35/PTL T BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VICL

MATTHEW L WIDNER HEARING/STNAW PD GS-17-CR-13/PTL C WORLEY CT-1/ DUI 3RD CT-2/ DORL 1ST CT-3/ VICL

BRITTANY GENISE WILSON GS-17-CR-223/CRIMINAL LITTERING/SGT R SHUPE

SHANE WRIGHT WILSON GS-17-CR-64/DOSL 1ST/ DEP C BROWN

ROBERT WRIGHT GS-17-CR-211/DOG AT LARGE/GERALDINE GRINDSTAFF

NATHANIEL D YATES HEARING/STNAW PD GS-17-CR-245/DOMESTIC ASSAULT/SGT J STOUT JCSD

 

April 19, 2017

This week’s sheriff and court report

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
03/31/2017

03/24/2017    TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD, CRIMINAL TRESPASSING, PUBLIC  INTOXICATION

03/24/2017    JAMMIE A STOUT, SHOUNS ST, CRIMINAL LITTERING

03/24/2017    JESSE T THOMAS, HWY 421 N, FAILURE TO  APPEAR

03/25/2017    MACKENZIE N BAUER, OWL HOLLOW RD, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS  WITH INTENT TO SELL, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS X2,POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

03/25/2017    SKYLAR A BRANSON, CRESTON NC, PUBLIC INTOXICATION

03/25/2017    WILLIAM A HARBERMAN, ATLEY BROWN  RD, VIOLATION OF PROBATION

03/25/2017    CHRISTOPHER D REID, CIRCLE VIEW DR, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS

03/27/2017    KIMBERLY H BARNETT, BULLDOG RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD  SUPPORT

03/27/2017    BRANDON R CHURCH, DOE CREEK RD, PUBLIC INTOXICATION

03/27/2017    LINDSAY N GREENE, FORGE RD, VIOLATION OF PROBATION

03/27/2017    SAMANTHA N HALL, RAINBOW RD, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF   PROBATION

03/27/2017    ROBERT TRIVETTE, ELM ST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

03/28/2017    ZACHARY P ISSACS, HOSPITAL HILL RD,   IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/28/2017    MEGAN L MAZE, MILL CREEK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM

03/28/2017    TANYA L STOUT, HANCOCK RD, VIOLATION OF FINANCIAL RESPOSIBILITY LAW, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

03/30/2017    TINA A GLOVER, SHOUNS MISSON LN,  IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/30/2017    JAMES R HAYWORTH, MORLEY RD, AUTO BURGLARY, AGGRAVATED BURGLARY,  PULBIC INTOXICATION

03/30/2017    REBECCA D HAYWORTH, COLD SPRINGSRD, SHOPLIFTING

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
APRIL 12TH, 2017

STEVEN B ALEXANDER GS-14-TR-944V/VOP SUMMONS/CCI

GERARDO MARCOS AMBROSIO TO HAVE INTERPRETER GS-17-CR-159/DISORDERLY CONDUCT/PTL C BROWN

TOMMY R BREWER GS-17-CR-214/PUBLIC INTOXICATION/SGT K LANE

HEATHER LOUISE BUCHANAN PYMT/COMPLIANCE 81425V/VOP SUMMONS/CCI

GINGER LEE BURLESON GS-15-TR-510/PTL J ARNOLD CT-1/ DL VIOLATION CT-2/ MUFFLER LAW CT-3/ CHILD RESTRAINT CT-4/ REGISTRATION VIOLATION TC-5/ FINANCIAL RESP

CHARLES M COMBS TOX RESULT PD GS-16-CR-1002/ DUI/ DEP PETERS

JEFFERY RAY DUNN ` TO HAVE ATTY GS-17-CR-58/PTL T BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS DRUG PARA

DONNA MORTON EASTRIDGE TOX RESULT PD GS-16-CR-1028/DUI 1ST/DEP J FERGUSON

ADAM GWEN ERICKSON PYMT/COMPLIANCE PD GS-15-CR-804V/VOP SUMMONS/CCI

MICHAEL J FELT GS-17-CR-228/EVADING ARREST BY VEHICLE/PTL MATT MULLINS

DANIEL KEITH FREDRICK TO HAVE DL PRO SE GS-17-CR-20/DEP J NORMAN CT-1/ DOSL CT-POSS DRUG PARA

TINA GLOVER GS-17-CR-209/IMMEDIATE NOTICE OF ACC/DEP J FERGUSON

DEVIN RAY GREER GS-15-TR-510/VOP/CCI

BRANDON WHITESIDE HANSEN DIVERSION DISMISSAL BIEGER GS-15-CR-419/THEFT OF PROPERTY/INV J WOODARD

REBECCA HAYWORTH GS-17-CR-208/SHOPLIFTING/DAVID MINICK

GREGORY ALLEN HINES HEARING/STNAW T.C. SMITH GS-17-CR-78/THEFT OF PROPERTY/DEP J NORMAN

AUSTIN HUMPHREY GS-17-CR-164/DEP J NORMAN CT-1/IMMEDIATE NOTICE OF ACC CT-2/ EXPIRED REG

MATTHEW J ISAACS TO HAVE DL GS-16-TR-1098/PTL T BROWN CT-1/ DORL CT-2/ BRAKE LIGHT

ANDREW SETH LITTLE GS-16-CR-450V/VOP/CCI

ANTONIO D MARQUEZ TO HAVE INTERPRETER GS-17-CR-158/DISORDERLY CONDUCT/PTL C BROWN

JASON WAYNE MILLER GS-17-TR-267/RECKLESS DRIVING/CPL J NORMAN

SCOTTIE RAY MOODY GS-17-TR-230/DORL/CPL J NORMAN GS-17-TR-231/REG VIOLATION/CPL J NORMAN

RAYMOND GARY MUNIZ-LAVELLE HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-115/SIMPLE ASSAULT/SGT R SHUPE

ISIAH A ROSS TO HAVE DL PD GS-15-CR-220V/VOP/CCI GS-16-TR-1239/PTL M MULLINS CT-1/ DORL CT-2/ FINANCIAL RESP

JUSTIN SHANE SEATZ HEARING/STNAW PD GS-17-CR-139/VANDALISM/DAYTON STOUT GS-17-CR-140/CRIMINAL TRESPASSING/DAYTON STOUT

NICHOLE M SMITH GS-17-CR-156/IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/DEP J FERGUSON

TANYA LYNN STOUT GS-17-CR-203/DEP J FERGUSON CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ DORL 3RD

MYNOR VASQUEZ TO HAVE INTERPRETER GS-17-CR-160/DISORDERLY CONDUCT/ASST CHIEF J NORRIS

SHAUN L WILLIAMSON PYMT/ COMPLIANCE GS-16-TR-768/SPEEDING/THP C DUNN GS-16-TR-796/SPEEDING/THP E TESTER

JOSHUA KI YELTON GS-17-TR-266/CPL J NORMAN CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FINANCIAL RESP

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY L. STREET, PRESIDING
THURSDAY, APRIL 13, 2017

DEBORAH A ADAMS ARRAIGNMENT / PROBATION VIOL JUDGMENT 1-5-17 CC-16-CR-91/ RJ MINK CT-1/ INTRODUCTION CONTRABAND

JESSE MATTHEW ADAMS ARRAIGNMENT CC-16-CR-172/ CRIMINAL NON SUPPORT/ CHILD SUPPORT ENFORCEMENT

JOSHUA COREY ATKINSON ARRAIGNMENT CROCKETT CC-2016-CR-128 / DEP CHRIS BROWN CT-1/ VANDALISM OVER $1000 CT-2/ AUTO BURGLARY CT-3/ AUTO BURGLARY CT-4/ AUTO BURGLARY
CT-5/ AGG. CRIM TRESPASSING CT-6/ RESISTING ARREST / NOT INDICTED CT-7/ SIMPLE POSS. SCH II / NOT INDICTED

NORWOOD BRADY ARRAIGNMENT CC-16-CR-27/ NECX CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ ASSAULT

SEAN ALLEN GOODPASTURE ARRAIGNMENT / PROBATION VIOL JUDGMENT 12/1/15 CC-13-CR-52/ POSS CONTRABAND INO PENAL FACILITY/SGT CRAIG JULIAN

JOHN WILLIAM GRANT ARRAIGNMENT CC-17-CR-32/ INV JON STOUT CT-1/ SALE SCH II CT-2/ SALE SCH II CT-3/ MAINTAINING DWELLING

JERRY ROMELL GRAY ARRAIGNMENT CC-16-CR-35/ AGG ASSAULT/ NECX

CHRISTOPHER LYNN GUY ARRAIGNMENT / PROBATION VIOL JUDGMENT 7-1-10 5557/ SALE SCH II/ JCSD

WILLIAM AUGUST HABERMAN ARRAIGNMENT/PROBATION VIOL JUDGMENT 4-13-06 4641/ JCSD
CT-1/ POSS WITH INTENT TO MANF METH CT-2/POSS SCH II CT-3/ EVADING ARREST

TOMMY EUGENE HARTLEY ARRAIGNMENT / PROBATION VIOL JUDGMENT 2/16/16 CC-15-CR-160/ FAILURE TO APPEAR/ DEP SHAWN BROWN

JEFFREY BLAINE MATHERLY MOTIONS/PDL PRO SE CC-16-CR-174/ THEFT OVER $1000 BUT UNDER $10,000/ DEP SHAWN BROWN

DERICK RAURICE MCAFEE ARRAIGNMENT CC-16-CR-37/ AGG ASSAULT/ NECX

MICHAEL WADE NORRIS ARRAIGNMENT STOUT CC-16-CR-127/ SGT RON SHUPE CT-1/ THEFT PROPERTY CT-2/ BURGLARY CT-3/ THEFT OF SERVICES

WOODROW SCOTT ORNDORFF III FALLIN CC-15-CR-168/ POSS SCH II/ JCSD PDL/ CAPIAS SERVED 3/15/17 CC-15-CR-202/ EVADING ARREST/ JCSD PDL/ CAPIAS SERVED 3/15/17 CC-17-CR-36/ FAILURE TO APPEAR/ JCSD ARRAIGNMENT

JESSICA OLICIA PRESSINELL ARRAIGNMENT CC-17-CR-33/ INV JON STOUT CT-1/ SALE SCH II CT-2/ SALE SCH II CT-3/ MAINTAINING DWELLING

PRESTON BLAKE ROSS ARRAIGNMENT/ PROBATION VIOL JUDGMENT 1-8-15 CC-14-CR-50/ JCSD CT-1/ INTITATION PROCESS TO MANF METH CT-2/ PROMOTION MANF METH CT-3/ PROMOTION MANF METH

JUSTIN SHANE SEATZ ARRAIGNMENT CC-16-CR-136/ DEP SHAWN BROWN CT-1/ CONSPIRACY TO COMMIT THEFT $1000 FOR MORE CT-2/ CONSPIRACY TO COMMIT THEFT $500 FOR LESS

TAFFI ESA-JEAN TAYLOR ARRAIGNMENT/ PROBATION VIOL JUDGMENT 7-12-13 CC-13-CR-62/ FAILURE TO APPEAR/ INV JOE WOODARD

ALEXANDRA DAWN TESTER ARRAIGNMENT/ PROBATIN VIOL JUDGMENT 9-1-15 CC-13-CR-194/ JCSD
CT-1/ SIMPLE POSS SCH II CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ CRIMINAL IMPERSONATION CC-14-CR-16/ SIMPLE POSS SCH II/ INV JON STOUT

APRIL DAWN WILCOX ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-125 / INV JON STOUT CT-1/ ATTEMPTED CHILD NEGLECT CT-2/ CASUAL EXCHANGE SCH III CT-3/ CASUAL EXCHANGE SCH III CT-4/ CASUAL EXCHANGE SCH III CT-5/ CASUAL EXCHANGE SCH III CT-6/ CASUAL EXCHANGE SCH III
CT-7/ CASUAL EXCHANGE SCH III

 

 

April 12, 2017

Sheriff and Court Report

Sheriff Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
03/31/2017

03/24/2017    TOMMY R BREWER, CLAUDE WARREN RD,  CRIMINAL TRESPASSING, PUBLIC INTOXICATION

03/24/2017    JAMMIE A STOUT, SHOUNS ST, CRIMINAL LITTERING

03/24/2017    JESSE T THOMAS, HWY 421 N, FAILURE TO APPEAR

03/25/2017    MACKENZIE N BAUER, OWL HOLLOW  RD, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS  WITH INTENT TO SELL, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS X2,POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

03/25/2017    SKYLAR A BRANSON, CRESTON NC,  PUBLIC INTOXICATION

03/25/2017    WILLIAM A HARBERMAN, ATLEY BROWN RD, VIOLATION OF PROBATION

03/25/2017    CHRISTOPHER D REID, CIRCLE VIEW DR, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI  DRUGS

03/27/2017    KIMBERLY H BARNETT, BULLDOG RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD  SUPPORT

03/27/2017    BRANDON R CHURCH, DOE CREEK RD, PUBLIC INTOXICATION

03/27/2017    LINDSAY N GREENE, FORGE RD,  VIOLATION OF PROBATION

03/27/2017    SAMANTHA N HALL, RAINBOW RD, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF  PROBATION

03/27/2017    ROBERT TRIVETTE, ELM ST, ATTACHMENT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

03/28/2017    ZACHARY P ISSACS, HOSPITAL HILL RD, IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/28/2017    MEGAN L MAZE, MILL CREEK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM

03/28/2017    TANYA L STOUT, HANCOCK RD, VIOLATION OF FINANCIAL RENSPONSIBILITY LAW, DRIVING ON REVOKED DRIVERS  LICENSE

03/30/2017    TINA A GLOVER, SHOUNS MISSON LN,  IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/30/2017    JAMES R HAYWORTH, MORLEY RD, AUTO BURGLARY, AGGRAVATED BURGLARY,  PULBIC INTOXICATION

03/30/2017    REBECCA D HAYWORTH, COLD SPRINGS RD, SHOPLIFTING

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

 

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY
APRIL 5TH, 2017

TRINITY JUDSON ALLEN GS-17-TR-150/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

GERARDO MARCOS AMBROSIO GS-17-CR-159/DISORDERLY CONDUCT/PTL C BROWN

DALLAS RAY ARNOLD GS-17-CR-218/DORL/THP C DUNN GS-17-TR-277/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

MACKENZIE N BAUER HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-125/PTL M MULLINS CT-1/ DOSL 2ND CT-2/ POSS OF DRUG PARA GS-17-CR-195/PTL T BROWN CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ SIMPLE POSS SCH II(METH) CT-3/ SIMPLE POSS SCH II(HYDROCODONE) CT-4/ POSS DRUG PARA

ROBERT ALLEN BOWER GS-17-TR-110/SEATBELT VIOLATION/THP E TESTER

SHARON SUE BREWER TO HAVE ATTY GS-17-CR-80/INV J STOUT CT-1/ SIMPLE POSS SCH IV CT-2/ SIMPLE POSS METH CT-3/ POSS FOR RESALE HYDRODONE CT-4/ PROMOTION OF METH

BRITTANY H BROWN GS-17-TR-70/WINDOW TINT/THP C DUNN

CLINTON T BROWN GS-17-TR-68/SPEEDING/THP C DUNN

JORDAN RAY BUCHANAN GS-17-TR-151/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

AMANDA REECE COSTIGAN PLEA FALLIN GS-16-CR-387/DEP R CURD CT-1/ DUI 1ST CT-2/ CHILD ENDANGERMENT CT-3/ DUI PASSENGER UNDER 18 GS-17-CR-77/INV J STOUT CTS-1-5/ CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUES CT-6/ FELONY POSS SCH IV

MARGIE MARIE DANNER TO HAVE DL PD GS-16-TR-918/DORL/CPL J NORMAN

JASON R DUGGER GS-17-TR-83/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

RANDY LEE DUNN GS-17-TR-224/THP E TESTER CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ FAILURE TO YIELD CT-3/ DUE CARE

WESLEY MICHAEL EDINGTON GS-17-TR-104/THP E TESTER CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ FINANCIAL RESP

JACOB L FLETCHER HEARING/STNAW GS-17-CR-84/DUI 1ST/ INV B SUTHERLAND

NICHOLAS RYAN FLETCHER PD GS-17-CR-82/SELL OF STOLEN PROPERTY

MARTY BRANDON GREENWELL HEARING/STNAW PD GS-17-CR-113/DOMESTIC ASSAULT/DEP C BROWN

CYNTHIA M HALL DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-TR-344/ SIMPLE POSS SCH II/ THP BARGER

DAVID C HARGETT GS-17-TR-100/FINANCIAL RESP/THP C DUNN

BRANDY ALEXANDRA HARGREAVE-STEPP GS-17-CR-92/DOSL/THP E TESTER

AMY SUE HENLEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-961/POSS SCH IV/THP E TESTER GS-16-CR-962/POSS SCH VI/THP E TESTER GS-16-CR-963/FELONY POSS SCH II/THP E TESTER GS-16-CR-964/DUI/THP E TESTER GS-16-TR-1163/THP E TESTER CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ SEATBELT VIOLATION CT-3/ DUE CARE GS-17-TR-49/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP GS-17-CR-65/DUI 1ST/THP C DUNN GS-17-CR-66/IMPLIED CONSENT/THP C DUNN GS-17-CR-67/SIMPLE POSS SCH VI/THP C DUNN GS-17-CR-68/POSS DRUG PARA/THP C DUNN

HEATHER LEANN HICKS GS-17-TR-134/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

DAMIEN K HIPSHIRE DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-763/SIMPLE ASSAULT/DEP M MULLINS

KAYLA DANIELLE JENNINGS TO HAVE DL FALLIN GS-16-TR-822/DOSL 1ST/PTL T BROWN GS-17-CR-4/PTL M MULLINS HEARING/STNAW FALLIN CT-1/ POSS DRUG PARA CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI

JACOB A KELSER GS-17-TR-142/SPEEDING/THP E TESTER

ASHLEY N KIDD DIVERSION DISMISSAL PRO SE GS-15-CR-657/WORTHLESS CHECK/AMY PAISLEY

JOHN DENNIS KING JR. GS-17-CR-120/DUI/THP E TESTER GS-17-TR-173/DOSL/THP E TESTER

DAVID CECIL LAWRENCE GS-17-CR-151/CRIMINAL TRESPASSING/INV B SUTHERLAND

DUSTIN KYLE LEWIS HEARING/STNAW T.C. SMITH GS-17-CR-85/AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/PTL C BROWN

ANTONIO D MARQUEZ GS-17-CR-158/DISORDERLY CONDUCT/PTL C BROWN

MARY SHEA MCKINNIS GS-16-CR-747/VOP SUMMONS/CCI

AMANDA L MIRELES PD GS-17-CR-168/PTL M MULLINS CT-1/ DUI CT-2/ PUBLIC INTOXICATION

BRITTANY ANN PETERS TO HAVE DL GS-16-TR-781/PTL T BROWN CT-1/ NO DL CT-2/ LIGHT LAW

JEFFERY MICHAEL PIATT HEARING/STNAW GS-16-TR-1325/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

CONNIE JEAN PRICE GS-15-CR-792V/VOP SUMMONS/CCI

JOSE MARTIN RAMIREZ GS-17-TR-176/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ DWOL

NATHAN STACY ROARK GS-17-CR-81/DORL 2ND/THP C DUNN

CHRISTOPHER T ROBINSON GS-17-TR-120/SEATBELT VIOLATION/THP E TESTER

SHAWNA D ROGERS GS-17-TR-93/SEATBELT VIOLATION/THP C DUNN

APRIL R ROTEN GS-17-TR-250/ALLOWING UNLIC DRIVER TO DRIVE/THP C DUNN

TIMOTHY CRAIG ROYSTON COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-347V/VOP/CCI

CHRISTINA L SALAICES DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-511/ SIMPLE ASSAULT/ DEP MULLINS

ROBBIN SARGEANT GS-17-CR-217/DOMESTIC ASSAULT/INV B SUTHERLAND

AUSTIN BRADY SEAL GS-17-TR-149/SPEEDING/THP E TESTER

TINA MARIE SERRANO TO HAVE DL/ PLEA GS-16-CR-993/DORL-DUI RELATED/THP E TESTER GS-16-TR-1201/THP E TESTER CT-1/ EXP REGISTRATION CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ DUE CARE-FOR PLEA

GREGORY REEVES SNYDER GS-17-TR-77/SEATBELT 2ND/ THP C DUNN

PEGGY MICHELLE SNYDER GS-17-TR-159/PTL M MULLINS CT-1/ DOSL CT-2/ TEXTING W/DRIVING

TYLER VERZON STANLEY GS-17-TR-99/THP C DUNN CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ FAILURE TO YIELD

CARL JEREMY STOUT GS-17-TR-79/FALSE REPORT OF ACCIDENT/THP E TESTER

JAMIE A STOUT GS-17-CR-196/CRIMINAL LITTERING/SGT R SHUPE

TANYA LYNN STOUT COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-318V/VOP/CCI

JEREMY W TRESSLER GS-17-CR-215/PTL M MULLINS CT-1/ POSS OF SCH III CT-2/ RSISTING,STOP,FRISK,HALT

MYNOR VAZQUEZ CERT MAIL FOR CORRECT COURT DATE RETURNED UNCLAIMEDGS-17-CR-160/DISORDERLY CONDUCT/ASST CHIEF J NORRIS

TINA M WENTWORTH GS-17-TR-121/SPEEDING/THP E TESTER

CASSANDRA BERNICE WEST COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-589V/VOP SUMMONS/CCI GS-16-CR-565/FTA/DEP M GLADDEN

SHAUN L WILLIAMSON GS-17-TR-47/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

RICHARD L WOODS GS-17-TR-102/SPEEDING/THP E TESTER

April 5, 2017

Sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
03/24/2017

03/17/2017    TAMMY E ALLEN, PIERCETOWN RD,  SALE OF SCHEDULE II DRUGS WITH SCHOOL   ZONE ENHANCEMENT X 2, MAINTAINING A DWELLING FOR SALE OF DRUGS

03/17/2017    RICKY R EDWARDS, ATWOOD ST, VIOLATION OF PROBATION

03/17/2017    MICHAEL J FOWLER, MELVIN BROWN LN, CRIMINAL LITTERING

03/17/2017    JOHN W GRANT, HWY 67 W, SALE OF SCHEDULE II DRUGS X 2, MAINTAINING A   DWELLING FOR SALE OF DRUGS

03/17/2017    JOSEPH P MAINS, B JOHNSON RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/17/2017    JUSTIN MATHERLY, SINK VALLEY RD, VIOLATION OF BOND MONITORING

03/17/2017    JESSICA O PRESSINELL, HWY 67 W, SALE OF SCHEDULE II DRUGS X 2,  MAINTAINING A SWELLING FOR SALE OF  DRUGS

03/17/2017    JESSICA O TUGMAN, ERWIN TN, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

03/19/2017    SHANIA J JONES, MURFREESBORO, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

03/19/2017    BRENDA K MYERS, MORRISON TN, CRIMINAL CONSPIRACY, INTODRUCTION OF CONTRABAND SCHEDULE III, INTRODUCTION OF CONTRABAND SCHEDULE VI, POSSESSION OF SCHEDULE  III, SIMPLE POSSESSION OF SCHEUDLE VI

03/19/2017    ROBERT R WRIGHT, DEER CREEK CROSSING, LEAVING THE SCENE OF AN    ACCIDENT WITH PROPERTY DAMANGE, IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/20/2017    JOSHUA D ROACH, BLAINE TN, VIOLATION OF PROBATION

03/20/2017    DESTINY D ROARK, DRY BRANCH RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/20/2017    SHARON B THROOP, HOSPTAIL RD, PUBLIC INTOXICATION

03/21/2017    SAMANTHA N CARPENTER, RAINBOW RD, VIOLATION OF PROBATION

03/21/2017    WILMA N DOWELL, H SNYDER RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/21/2017    CHRISSTOPHER L GUY, HANCOCK RD, EVADING ARREST BY FOOT, VIOLATION OF PROBATION

03/21/2017    KEVIN T WALKER, HAMPTON TN, ATTACHMENT – FAILURE TO APPEAR

03/22/2017    TAFFI E TAYLOR, MILLER RD, ALTERING, FALSIFYING, FORGING PLATES, DRIVING  ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

03/23/2017    SEAN A GOODPASTURE, KNOXVILLE TN,  VIOLATION OF PROBATION

03/23/2017    ROBERT C HORNE JR, LUMPKIN BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT AS    DOMESTIC VIOLENCE03/23/2017    CONNIE J PRICE, FRED PRICE RD,  VIOLATION OF PROBATION

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk

 

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MARCH 29, 2017

STEPHANIE LYNN ARNOLD GS-17-TR-147/LT J. SHAWN BROWN CT-1/ EXPIRED REGISTRATION CT-2/ FINANCIAL RESP

MACKENZIE NICOLE BAUER GS-17-CR-195/PTL T BROWN CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ SIMPLE POSS SCH II(METH) CT-3/ SIMPLE POSS SCH II(HYDROCODONE) CT-4/ POSS DRUG PARA

TOMMY R BREWER GS-17-CR-199/CRIMINAL TRESPASSING/PTL T BROWN GS-17CR-200/PUBLIC INTOXICATION/SGT C WORLEY

CARMEN HERNANDEZ CABRERA GS-17-CR-178/VIOL BOND CONDITIONS/SGT R SHUPE

EUGENE G CANTER 67345, GS-13-CR-1585/VOP/CCI

ALEX MICHAEL CASTO HEARING/STNAW HYDER GS-16-CR-844/INV B SUTHERLAND CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ FELONY EVADING CT-3/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ DOSL GS-16-CR-1003/DOSL/PTL T BROWN

TIMOTHY R CHURCH SR. STATUS PD GS-15-TR-695-V X 2/VOP/CCI GS-16-CR-306/DEP C BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VOIC CT-3/ POSS. SCH II FOR RESALE CT-4/ POSS. SCH IV FOR RESALE CT-5/ POSS. DRUG PARA GS-16-CR-574/DEP J PETERS CT-1/ DUI 1ST CT-2/ VOIC GS-16-TR-759/DEP J PETERS CT-1/ OPEN CONT. CT-2/ LIGHT LAW CT-3/ FAILURE TO SIGNAL

JOSHUA HAROLD CLAWSON COMPLIANCE T.C. SMITH 84369,84370,84171/VOP/CCI GS-15-CR-196/DISORDERLYCONDUCT/DEP R CURD

REAGAN A CLICK PRELIMINARY HEARING PD GS-16-CR-710/DEP J PETERS CT-1/ POSS. SCH II RESALE CT-2/ POSS. SCH IV RESALE CT-3/ POSS. OF DRUG PARA

JASON LEE COOKE HEARING/STNAW HYDER GS-16-CR-390/INV B SUTHERLAND CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ DUI 1ST CT-3/ VOIC

AMANDA REECE COSTIGAN STATUS/PLEA FALLIN GS-16-CR-387/DEP R CURD CT-1/ DUI 1ST CT-2/ CHILD ENDANGERMENT CT-3/ CHILD ENDANGERMENT GS-17-CR-77/INV. J STOUT CTS-1-5/ CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUES CT-6/ FELONY POSS. SCH IV

BRANDON BARRY COX GS-17-TR-158/FINANCIALRESP/INV LIPFORD

MARGIE MARIE DANNER PETITION FOR PAYMENT PLAN GS-11-CR-215/ INTITATE PROCESS TO MANF METH

JAMIE A STOUT DUNN HEARING/STNAW PD GS-17-CR-15/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS GS-17-CR-16/DUI 2ND/THP C DUNN

RICKY RAY EDWARDS GS-14-CR-164-V/VOP SUMMONS/CCI

JIMMY RAY EGGERS PETITION FOR PAYMENT PLAN GS-15-CR-463-V/ VOP/ CCI GS-15-CR-785/ DISORDERLY CONDUCT/ DEP CHRIS ROARK

MICHAEL JOSEPH FOWLER GS-17-CR-188/CRIMINAL LITTERING/LT R SHUPE

LAKIN DANIELLE GARRETT COMPLIANCE GS-16-TR-1299/SPEEDING/PTL C WORLEY GS-17-CR-23/DOSL/PTL C WORLEY

JAMES ERIC GIBSON COMPLIANCE GS-15-CR-557V/VOP SUMMONS/CCI

RICHARD T GRINDSTAFF COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-1312/DEP R MINK CT-1/ UNREG VEHICLE CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ HELMET REQ

SAMANTHA HALL GS-15-TR-63-V/ VOP/ CCI

KRISTIE ANN THOMPSON-HAMPTON TO HAVE DL PD GS-16-TR-1309/DORL 1ST/DEP J PETERS GS-16-TR-1310/DEP J PETERS CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ FAILURE TO NOTIFY

LISA MARIE HAMPTON HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-771/DEP J PETERS CT-1/ POSS. SCH II FOR RESALE CT-2/ POSS. FIREARM DURING FELONY CT-3/ FELON IN POSS OF FIREARM CT-4/ POSS. PROHIBITED WEAPON CT-5/ DUI 1ST CT-6/ VICL

THOMAS A HARRISON COMPLIANCE STOUT GS-16-TR-1231/SPEEDING/THP C DUNN GS-17-CR-36/CONSPIRACY TO COMMIT THEFT/LT S BROWN

CONNIE LYNN HODGE COMPLIANCE GS-16-CR-410-V/VOP SUMMONS/CCI

LAWANDA MARIE HOLMAN TO HAVE DL/ PLEA PRO SE GS-16-CR-902/DOSL/DEP R MINK GS-16-TR-1124/DEP R MINK CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ TARP LAW GS-17-TR-29/SEATBELT 3RD/THP C DUNN GS-17-CR-49/DOSL 1ST/THP C DUNN

ROBERT CLAYTON HORNE JR. GS-17-CR-194/AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/INV C LIPFORD

JAMEY EARL ICENHOUR COMPLIANCE PD GS-16-TR-354/EXPIRED REG/PTL T BROWN GS-16-696/VANDALISM/LULA MEADE HEARING/STNAW GS-16-697/CRIMINALTRESPASSING/LULU MEADE

KAYLA DANIELLE JENNINGS TO HAVE DL FALLIN GS-16-TR-822/DOSL 1ST/PTL T BROWN

ALISHA D KOPE TOX RESULT HYDER GS-16-CR-794/DEP J PETERS CT-1/ POSS. SCH II CT-2/ POSS. SCH VI CT-3/ TAMPERING W/EV CT-4/ POSS. DRUG PARA GS-16-CR-884/PTL M MULLINS CT-1/ POSS. SCH VI FOR RESALE CT-2/ POSS SCH II CT-3/ TAMPERING W/ EV CT-4/ POSS. DRUG PARA GS-16-TR-897/DEP J PETERS CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ DOSL

RAYMOND W LEWIS GS-17-CR-180/DEP R MINK CT-1/ DOGS AT LARGE CT-2/ RABIES VAC X14

BOBBY A LOWE TO HAVE DL GS-16-CR-994/DORL/DEP R CURD

JONATHAN L MILLER PETITION FOR PAYMENT PLAN GS-15-CR-147/ CASUAL EXCHANGE GS-16-CR-66/ VIOL ORDER PROTECTION

BARBARA SUE NORTON GS-17-CR-177/SHOPLIFTING/ASST CHIEF J NORRIS

JAMES CHESTER OSBORNE COMPLIANCE GS-16-TR-1311/DEP R MINK CT-1/ REGISTRATION VIOL CT-2/ FINANCIAL RESP

CODY A PARKER GS-17-TR-58/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT 1ST CT-2/ UNLAWFUL REMOVAL CT-3/ DRIVING UNREG VEHICLE

SONYA A PENNINGTON GS-17-CR-103/THEFT OF PROPERTY UNDER $500/ CD J WOODARD

MATTHEW A PERRY FOR PLEA PRO SE GS-16-CR-888/DOSL/THP TESTER GS-16-TR-1116/THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ LICENSE VIOL CT-3/ FINANCIAL RESP

MINDY LEIGH PHILLIPS TO HAVE DL FALLIN GS-16-TR-694/DEP J NORMAN CT-1/ DORL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ LIGHT LAW

DAVID LEFLER PLEASANT HYDER GS-16-CR-804/DUI 1ST/THP DUNN GS-16-CR-805/LEAVING SCENE OF ACC/THP DUNN GS-16-CR-806/FAILURE TO REPORT ACC/THP DUNN

GARY GENE REECE PETITION FOR PAYMENT PLAN GS-15-CR-73/ SOLICITING PROMOTION TO MANF METH

MICHAEL JAMES REECE GS-17-CR-132/DOMESTIC ASSAULT/INV C LIPFORD

JUSTIN ALLEN RHYMER TO HAVE DL/ PLEA GS-16-CR-788/DORL/DEP ROARK GS-16-TR-1011/DUE CARE/DEP ROARK

CONNIE SUE STOUT HEARING/STNAW HYDER GS-17-CR-144/TELEPHONE HARRASSMENT/MICHAEL WOODARD

JESSE T THOMAS PYMT/COMPLIANCE GS-14-TR-162V/VOP/CCI

JODI R TYSON GS-17-TR-63/DEP J NORMAN CT-1/ REG VIOLATION CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ EXPIRED REG CT-4/ UNREG VEHICLE

JESSEE DREW WALLACE TO HAVE ATTY HIRED GS-16-CR-830V/VOP/CCI GS-16-CR-1017/PTL T BROWN
CT-1/ DUI 3RD CT-2/ DORL 3RD

COURTNEY SHREE YOUNG JUDICIAL DIVERSION PD GS-15-CR-315/CASUAL EXCHANGE SCHII X2/INV C LIPFORD

March 29, 2017

This week’s Sheriff and Court Reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
03/17/2017

03/10/2017    KENNETH L BENNETT, PLEASANT VALLEY RD, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS   LICENSE

03/10/2017    CLAYTON W HARTZOG, GUMPLER NC, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS  LICENSE03/10/2017    CHRISTOPHER C MAZE, CLYDE MILLER RD, ATTACMENT – FAILURE TO PAY CHILD   SUPPORT

03/10/2017    AMANDA L MIRELES, LAUREL RD, PUBLIC  INTOXICATION, DRIVING UNDER THE   INFLUENCE

03/10/2017    VICTOR E PROTSMAN, LIBERTY CHURCH RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

03/10/2017    HERBERT W REALL, MCQUEEN ST, VIOLATION OF PROBATION

03/10/2017    TAFFI E TAYLOR, MILLER RD, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, VIOLATION OF PROBATION

03/11/2017    HEATHER M BROWN, VILAS NC, FELONY POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS

03/11/2017    MARILYN CLIPSE, SOUTH CHURCH ST,  SIMPLE ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/11/2017    DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN, THEFT OF PROPERTY U/$500, RESISTING ARREST

03/11/2017    MICHAEL J TIPTON, SOUTH CHURCH ST, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/12/2017    MATTHEW I PEARSON, BOONE NC, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA,   DRIVING UNDER THE INFLUENCE

03/12/2017    JESSICA R PHILLIPS, CRESTON NC, FAILURE TO APPEAR

03/13/2017    KATLYN B CANTER, BOONE NC, SIMPLE POSSESSION, DRIVING UNDER THE  INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW, DRIVING ON SUSPENDED  DRIVERS LICENSE

03/13/2017    ADAM G ERICKSON, HWY 133, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/13/2017    BARBARA J NORTON, HWY 421 N, THEFT OF PROPERTY

03/14/2017    DAVID J CAMERON, HWY 67 W, VIOLATION OF PROBATION

03/15/2017    CARMEN H CABERA, BUTLER LN,  VIOLATION OF ORDER GRANTING BAIL FOR DOMESTIC VIOLENCE

03/15/2017    JUSTIN A COTTEN, MILLER LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/15/2017    SCOTT W ORNDORFF III, RED BRUSH RD, FAILURE TO APPEAR X 2

03/15/2017    PRESTON B ROSS, ELDRIDGE LN, VIOLATION OF PROBATION

03/16/2017    KENNETH L CORNETT, ACORN ST, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD  SUPPORT

03/16/2017    RAYMOND W LEWIS, ELDRIDGE LN, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE X 15

03/16/2017    DAKOTA L MAZE, MILL CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY
MARCH 22, 2017

MICHEAL KEVIN ALLEN TO BE DISMISSED IF PIF GS-16-CR-1051/VANDALISM/DEP C ROARK

APRIL DAWN ATWOOD GS-17-CR-87/THEFT OVER $1000/INV S BROWN

JOSEPH RAY BARRY GS-16-CR-158/430V/VOP/CCI FOR PLEA FALLIN

JUSTAN DOUGLAS BENNETT GS-15-CR-306V/VOP/CCI PD

DAVID BITTER JR. GS-17-CR-5/DORL 2ND/PTL T BROWN TO HAVE DL PD

JASON W BLEVINS GS-17-TR-55/DEP C ROARK CT-1/ EXPIRED REG CT-2/ FIN RESP

TIMOTHY RYAN CAMERON 82040V/CCI COMPLIANCE PD

BRANDY MICHELLE CAMPBELL TO HAVE DL GS-16-TR-977/DOSL/PTL T BROWN

MARILYN D CLIPSE SMITH GS-17-CR-173/DOMESTIC ASSAULT/SGT C WORLEY

VINCENT T COOK PD GS-16-CR-1015/CRUELTY TO ANIMALS/DEP C ROARK

TANYA MARIE CURD TO HAVE DL PD GS-16-CR-1050/DORL 1ST/INV B SUTHERLAND GS-16-TR-1305/SEATBELT VIOL/INV B SUTHERLAND

AMY L DIEFFENBACHER GS-15-CR-214V/532V/VOP/CCI

DAVID L DILLARD HEARING/STNAW PD GS-17-CR-101/AGG ASSAULT/DEP R MINK

TRACY ADAM DIX GS-17-CR-112/DEP C ROARK CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS. OF FIREARM WHILE UNDER THE INFLUENCE

TOMMY DALE EASTRIDGE ROBERTS GS-17-CR-39/THEFT OVER $500/LT S BROWN

ADAM G ERICKSON GS-17-CR-175/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

JOHN B FRITTS GS-17-TR-139/DEP R MINK CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ TARP LAW

PAMELA N GRAHAM COMPLIANCE GS-16-TR-1043/THP E TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ CHILD RESTRAINT DEVICE GS-17-CR-121/SHOPLIFTING/DAVID MINNICK PD

SHERRY CHRISTINE MINK GREENE COMPLIANCE GS-15-CR-580V/VOP/CCI

REBECCA D HAYWORTH PD GS-15-CR-599/CHILD NEGLECT/DEP M MULLINS

JAMES T HOLIDAY TO HAVE DL GS-16-CR-826/DOSL/DEP J FERGUSON

SCOTT PAUL JOHNSON HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-56/DOMESTIC ASSAULTX2/DEP C ROARK

TAMMY RENEE JORDAN GS-17-TR-45/THP R WILLS CT-1/ SPEEDING CT-2/ DL TO BE CARRIED

CHAD E LEWIS TO HAVE DL GS-16-CR-942/DORL/DEP PETERS

BOBBY A LOWE TO HAVE DL GS-16-CR-994/DORL/DEP CURD

THOMAS REA LOWE COMPLIANCE PD GS-16-TR-740/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ EXPIRED TAGS

CLIFFORD ALLEN LUNCEFORD HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-25/DEP R MINK CT-1/ DOMESTIC ASSAULT CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC

ROBERT JAMES MAIN JR. PD GS-14-CR-602V/VOP/CCI GS-17-TR-5/ CPL NORMAN CT-1/ REVOKED DL CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP CT-4/ FAILURE TO KEEP IN PROPER LANE

SASHA KAY MAIN JUDICIAL DIVERSION DISMISSAL PD GS-15-CR-554/PTL T BROWN CT-1/ ILLEGAL POSS OF CC/DC CT-2/ POSS OF DRUG PARA

JOSEPH PAUL MAINS GS-17-CR-181/DOMESTIC ASSAULT/DEP J PETERS

DAKOTA LEE MAZE GS-16-CR-1007V/VOP/CCI

STEVEN TYLER MCGUIRE GS-15-CR-169V/CCI GS-16-CR-71V/CCI GS-17-CR-100/DEP R MINK PRELIMINARY HEARING FALLIN CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ VANDALISM

ALFRED R MORETZ JR. GS-17-TR-62/LIGHT LAW/DEP R MINK GS-17-CR-74/DUI 1ST/DEP R MINK FOR BAT RESULTS PD

DIANNE KAY MORETZ PD GS-17-CR-73/DUI BY CONSENT/THP C DUNN

BRENDA MYERS GS-17-CR-182/INTRODUCTION CONTRABAND(SCHIII) / DONNA CLARK, SA GS- 17-CR-183/INTRODUCTION CONTRABAND(SCHVI)/ DONNA CLARK, SA GS-17-CR-184/POSS.SCHIII/ DONNA CLARK, SA GS-17-CR-185/POSS.SCHVI/ DONNA CLARK, SA GS-17-CR-186/CRIMINALCONSPIRACY/ DONNA CLARK, SA

JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-295/SPEEDING/THP C DUNN

MATTHEW J.J. OSBORNE HYDER GS-16-CR-347V/VOP/CCI GS-17-CR-27/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK

PAMELA LACROSSA PARDUE GS-17-CR-90/DOMESTICASSAULT/DEP C ROARK

LAKOTA S PRICE GS-17-TR-144/DEP C ROARK CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ FINANCIAL RESP

ELIZABETH SARAH PRITCHARD FOR TOX RESULTS PD GS-16-CR-754/DUI/DEP MINK

VICTOR E PROTSMAN PD GS-17-CR-167/FUGITIVEFROMJUSTICE/DEP J PETERS

TAMMY LOUISE STANLEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-904/DEP MINK CT-1/ DUI 2ND CT-2/ VICL

RICHARD D STOUT GS-17-CR-89/DOMESTICASSAULT/DEP R MINK

TANYA LYNN STOUT TO HAVE DL GS-16-CR-790/DORL 2ND/ PTL MULLINS

WILLARD PORTER STOUT HEARING/STNAW PRO SE GS-17-CR-107/DOMESTICASSAULT/DEP R MINK

ALEXANDRIA DAWN TESTER 82566V/82567V/82568V/GS-13-CR-1634V/VOP/CCI HEARING/STNAW PD GS-15-CR-626/PUBLICINTOX/DEP R MINK COMPLIANCE PD

ARTHUR EVERDALE WARD GS-17-CR-119/PUBLIC INTOX/DEP R MINK

RANDALL ANTHONY WEST JR. COMPLIANCE CS-15-CR-590V/VOP/CCI
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE LISA RICE,
PRESIDING
MONDAY,
MARCH 20TH, 2017

ANTONIO JUAN ALVAREZ ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-13/ CPL JEFF NORMAN CT-1/ POSS SCH II FOR RESALE CT-2/ SIMPLE POSS SCH III CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI CT-4/ DOSL CT-5/ FIN RESP CT-6/ SEATBELT

ANDRE THOMAS BAKER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-16-CR-195/ INV JON STOUT CT-1/ POSS SCH II CT-2/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-3/ POS SCH VI FOR RESALE CT-4/ POSS WEAPON DURING COMMISSION OF FELONY CT-5/ POSS DRUG PARA CT-6/ EVADING ARREST
CT-7/ RESISTING ARREST

MACKENZIE NICOLE BAUER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-18/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ POSS SCH VI FOR RESALE CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DOSL 2ND

WENDY GLENITA CAMPBELL ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-21/ INTRODUCTION OF CONTRABAND / DEP CHRIS ROARK

JONATHAN JANOS COGAR TO HAVE ATTY CC-17-CR-12/ AGG. SEXUAL BATTERY

BRITTANY DANNER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-29/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS BROWN

JASON RAY DUGGER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-30/ DEP RJ MINK CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ RECKLESS DRIVING

ISAAC EATON PDL CC-16-CR-158/ INTRODUCTION OF CONTRABAND

WILLIAM CLAY GRAYBEAL ARRAIGNMENT CC-17-CR-3/ PETITION TO DECLARE HABITUAL MOTOR OFFENDER

PATRICK THOMAS TODD GRAYSON PDL TO HIRE ATTY CC-2017-CR-5 / WILLFUL EXPLOITATION OF AN ADULT

RICHARD T. GRINDSTAFF ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-2016-CR-194 / DRIVING WHILE SUSPENDED 4TH/ THP DUNN

DERON JORDAN HARRIS ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-22/ PTL MATT MULLINS CT-1/ AGG ASSAULT CT-2/ EVADING ARREST CT-3/ CRIMINAL IMPERSONATION CT-4/ DRIVING W/O LICENSE CT-5/ RESISTING ARREST

CHARLES NEIL HAWKINS PROBATION VIOLATION PD & FOR P.D.L. CC-2015-CR-164 / CT#1: FAILURE TO APPEAR FOR JAIL TIME / PROB. VIOL. CT#2: VIOLATION OF SEX OFFENDERS ACT CC-2015-CR-181 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY / PROB. VIOL. CT#2: THEFT OVER $500 CC-2016-CR-154 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY / FOR P.D.L. CT#2: VANDALISM UNDER $500

DEBRA JEAN HAYWORTH NO TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-19/ AGG ASSAULT/ CPL NORMAN

TIARA RENEE HOYLE ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-16/ INTRODUCTION OF CONTRABAND / INV CHRIS LIPFORD

JERRY DALE LUNCEFORD ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-24/ DEP RYAN CURD CT-1/ AGG ASSUALT CT-2/ AGG ASSAULT CT-3/ POSS HANDGUN WHILE UNDER INFLUENCE

ROBERT JOSEPH MAINS PDL FALLIN CC-2016-CR-164/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ POSS. SCH. II (METH) INTENT TO RESALE CT-2/ DUI 1ST CT-3/ POSS. DRUG PARAPH.

MARK KEVIN MANNING JR. ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 1-5-17 CC-2016-CR-191 / CT#1: DUI 1ST

MALDOMADO JESE G MARTINEZ NOT INDITED CC-17-CR-17/ POSS HANDGUN WHILE UNDER INFULENCE/THP CHRIS DUNN

SEAN MCGLOTHLIN ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-16-CC-196/ THP BOLTON
CT-1/ DUI 2ND CT-2/ VIOL OPEN CONTAINER LAW CT-3/ REG VIOL

LARRY NORRIS ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-31/ THP TESTER CT-1/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT WITH INJURY CT-2/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT RESULTING IN DAMAGE TO VEHICLE CT-3/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT CT-4/ FAILURE TO GIVE INFO AND RENDER AID CT-5/ VIOL FIN RESP CT-6/ DRIVING LEFT OF CENTER CT-7/ DUE CARE

CHELSEA SHEA PERKINS PROBATION VIOLATION TO HIRE ATTORNEY CC-2015-CR-119 / CT#1: SHOPLIFTING CC-2015-CR-186 / CT#1 & 2: SHOPLIFTING X2 CC-17-CR-35/ FAILURE TO APPEAR/ ARRAIGNMENT – TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17

SCOTT ALLEN PLEASANT ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-23/ DEP RYAN CURD CT-1/ DUI CT-2/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT
LEANDRA OWENS aka LEANDRA POTTER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-15/ DEP MINK CT-1/ TAMPERING WITH EVIDENCE CT-2/ POSS DRUG PARA CT-3/ DOSL

MADISON E. PRESNELL ARRAIGNMENT TO HIRE ATTY TRUE BILL RETURNED ON 1-5-17 CC-2016-CR-185 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY

TRAVIS ALLEN REECE ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-16-CR-197/ SGT WORLEY CT-1/ DORL 8TH CT-2/ DRIVING UNREG VEHICLE CC-17-CR-25/ DEP CHRIS REECE CT-1/ POSS SCH II CT-2/ INTRODUCTION CONTRABAND CC-17-CR-26/ CT-1/ DORL 8TH / DEP CHRIS BROWN CC-17-CR-27/ DEP CHRIS BROWN CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ DORL 8TH CT-3/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CC-17-CR-28/ DEP JOSH PETERS CT-1/ POSS SCH II CT-2/ FELONY EVADING ARREST CT-3/ RECKLESS ENDANGERMANT CT-4/ POSS DRUG PARA CT-5/ DORL 8TH CT-6/ REG VIOL- WRONG PLATE CT-7/ FIN RESP CT-8/ RESISTING ARREST CT-9/ IMPROPER REG CT-10/ IMPROPER PASSING CT-11/ IMPORPER PASSING CT-12/ TRAFFIC CONTROL DEVICE

JONATHAN MITCHELL SHELTON ARRAIGNMENT TO HIRE ATTY CC-2016-CR-173/ INV JON STOUT CT-1/ SALE SCH II MORE THAN .5 CT-2/ SALE SCH II MORE THAN .5 CT-3/ SALE SCH II LESS THAN .5

TOMMY WAYNE SLUDER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-2016-CR-193 / DEP CURD CT-1/POSS SCH. VI FOR RESALE CT-2/ AGGASSAULT CT-3/ POSS OF LEGEND DRUGS CT-4/ RESISTING ARREST CT-5/ PUBLIC INTOXICATION

TINA RENEE TILLEY FOR P.D.L. T. C. SMITH CC-2016-CR-186 / INV JON STOUT CT-1/SALE OF METHAMPHETAMINE (.5 OR MORE) CT-2/ MAINTAINING A DWELLING

JODI RENEE TYSON ARRAIGNMENT CC-2017-CR-4 / VEHICULAR ASSAULT/ THP DUNN

ALYSHA ELIZABETH VANCE PROBATION VIOL ARRAIGNMENT JUDGMENT 1-30-17 CC-16-CR-192/ INTRO CONTRABAND INTO PENAL FACILITY

BOBBY JOE WINTERS ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-20/ VEHICULAR ASSAULT/ DEP CHRIS BROWN

DUANE ROBERT YEAGER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 1-5-17 CC-2016-CR-184 / CT#1 & 2: THEFT OF PROPERTY $10000 – $60000 x2
CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE LISA RICE,
PRESIDING
TUESDAY, MARCH 21, 2017

THURMAN S DOWELL HYDER CC-2016-CR-42 / CT#1: ASSAULT – FETUS AS VICTIM CT#2: AGG. ASSAULT AS DOMESTIC

JASON RAY DUGGER ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-17-CR-30/ DEP RJ MINK CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ RECKLESS DRIVING

RICHARD T. GRINDSTAFF ARRAIGNMENT TRUE BILL RETURNED ON 3-2-17 CC-2016-CR-194 / DRIVING WHILE SUSPENDED 4TH/ THP DUNN

JOHN RILEY MOREFIELD PLEA FALLIN RE-INDICTED ON 1/5/17 CC-2014-CR-159 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MANU. SCH. VI CT#3-4: POSS. FIREARM DURING COMMISION OF A FELONY x2 CT#4: MAINTAINING A DWELLING CT#5: THEFT OVER $1000 CC-2014-CR-160 / CT#1: THEFT OF PROPERTY OVER $1000 (RECALL AFTER TRIAL)

March 22, 2017

Sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
03/10/2017

03/03/2017    TRACI L BROWN, VAUGHTS GAP RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE,   VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW
03/03/2017    HUNTER R GREENE, CIRCLE DR, RESISTING ARREST, EVADING ARREST BY FOOT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, HUNTING FROM A MOTOR VEHICLE, HUNTING FROM A PUBLIC ROAD, ILLEGAL HUNTING BIG GAME, ILLEGAL TAKE/ATTEMPT TO TAKE WILDLIFE,         SPOTLIGHTING DEER

03/03/2017    MATTHEW J OSBORNE, LILY LN, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

03/03/2017    JODI R TYSON, STAR GAP RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF  IMPLIED CONSENT LAW

03/04/2017    JESSE M ADAMS, LIBERTY CHURCH RD, CAPIAS – ATTACHMENT FOR CONTEMPT.  CAPIAS – CRIMINAL NONSUPPORT, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

03/04/2017    STEVEN M HARPER, VAUGHTS GAP RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

03/04/2017    DAVID C LAWRENCE, STOUT RD, CRIMINAL TRESPASSING

03/05/2017    DAVID R DENNY, WEST JEFFERSON, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS  LICENSE

03/05/2017    JERRY L MONROE, CORRYTON TN, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OS SCHEDULE III DRUGS

03/06/2017    DEBORAH A ADAMS, LUTTRELL TN, VIOLATION OF PROBATION

03/07/2017    ROBERT D JOHNSON, CRESTVIEW DR, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI    DRUGS, UNDERAGE DRIVING WHILE IMPAIRED

03/07/2017    SIO G MARCOSAMBRO, SOUTH SHADY ST, DISORDERLY CONDUCT

03/07/2017    ANTONIO MARQUEZ, SOUTH SHADY ST, DISORDERLY CONDUCT

03/07/2017    NICOLE M SMITH, PIERCETOWN RD, IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/07/2017    MAYNOR A VASQUEZ, SOUTH SHADY ST, DISORDERLY CONDUCT

03/08/2017    WENDY L HANSEN, CRACKERS NECK RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

03/08/2017    TERESA A WORLEY, SUGAR GROVE NC, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS  LICENSE

03/09/2017    GEORGE M BROWN, MCQUEEN GAP RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, CHILD ABUSE/NEGLECT

03/09/2017    JENNY R BUTTRY, SHINGLETOWN RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

03/09/2017    ADAM HANNAN, ELIZABETHTON, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE,

03/09/2017    AUSTIN T HUMPHREY, NOAH SNYDER RD, EXPIRED REGISTRATION, IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT

03/09/2017    GABRIEL E MATHES, JOHNSON CITY, VIOLATION OF PROBATION

03/09/2017    ALYSHA E VANCE, JONESBOROUGH, VIOLATION OF COMMUNITY CORRECTIONS

 

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MARCH 15, 2017

MICHAEL EDWARD ANDERSON PTMT/COMPLIANCE PD 80851-V/ VOP SUMMONS/ CCI

TRACY EARL ARNOLD PLEA FALLIN GS-16-CR-845/ DEP MINK CT -1/ PUBLIC INTOX CT -2/ POSS DRUG PARA

MARY E BANNER (aka MARY TESTER) ROBERTS GS-16-CR-897-V/VOP/CCI NEW CHARGE GS-17-CR-79/THEFT OF PROPERTY/ DEP NORMAN

BLAIR SCOTT BAYS HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-940/PTL T BROWN CT- 1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT -2/ VIOLATION ORDER OF PROTECTION GS-16-CR-937/ VIOLATION ORDER OF PROTECTION/ DEP FERGUSON

ANTHONY ADAM BREWER PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-392/VOP SUMMONS/CCI

JOSEPH MITCHELL BRIGHT HEARING/STNAW PD GS-16-CR-917/DUI 3rd/PTL T BROWN

DALTON M BROWN GS-17-CR-53/TWRA ROSIER CT-1/ HUNTING FROM MOTOR VEHICLE CT-2/ HUNTING/SHOOTING FROM PUBLIC ROAD CT-3/ ILLEGAL TAKING OF WILDLIFE CT-4/ BLAZE ORANGE VIOLATION CT-5/ HUNTING W/O HUNTER SAFETY CT-6/ HUNTING W/O LICENSE

CARMEN HERNANDEZ CABRERA HEARING/STNAW HYDER GS-16-CR-685/ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/PTL BROWN

KATLYN B CANTER GS-17-CR-176/ DEP CHRIS ROARK CT-1/ DUI CT-2/ VICL CT-3/ SIMPLE POSS SCH VI
CT-4/ DOSL

BILLY WAYNE DAVIS GS-15-CR-622V/VOP SUMMONS/CCI GS-15-CR-697V/VOP SUMMONS/CCI

LANEE DOREEN DELL DIVERSION DISMISSAL FALLIN GS-15-CR-759/SALE OF ALCOHOL TO MINOR/INV JON STOUT

AMY LYNN DIEFFENBACHER PYMT/ COMPLIANCE PD GS-15-CR-214V/VOP/CCI GS-15-CR-532V/VOP/CCI

BRITTANY NICOLE DUGGER HEARING/STNAW PD GS-16-TR-1169/POSS DRUG PARA/PTL T BROWN
JERRY R DUNCAN PYMT/ COMPLIANCE PD GS-13-CR-177-V/VOP SUMMONS/CCI

JEFFREY RAY DUNN GS-17-CR-58/PTL T BROWN CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS DRUG PARA

KAREN D EPPARD GS-17-TR-48/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FIN RESP

JESSICA LARAY FALLIN DIVERSION DISMISSAL FALLIN GS-16-CR-20/ INV CHRIS LIPFORD CT-1/ POSS SCH II CT-2/ POSS DRUG PARA

JASON ALLEN FELTNER TO HAVE DL GS-16-CR-690/ DORL/ THP TESTER

HUNTER R GREENE GS-17-CR-149/TWRA R ROSIER CT-1/ HUNTING FROM MV CT-2/ HUNTING FROM PUBLIC RD CT-3/ ILLEGAL TAKE OF WILDLIFE CT-4/ ILLEGAL HUNTING BIG GAME CT-5/ SPOTLIGHTING DEER

LINDSEY NICOLE GREENE GS-17-TR-53/CHILD RESTRAINT/THP C DUNN

CECILIA HAMMONS GS-17-TR-26/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

WHITNEY T HANNAH GS-16-CR-1032/DORL 2ND/DEP J PETERS

STEVEN HARPER JR HEARING/STNAW PD GS-17-CR-50/DORL/DEP J NORMAN GS-17-CR-52/HIT AND RUN/DEP J NORMAN

KATHY SUE HATLEY HEARING/STNAW PD GS-17-CR-69/ASSAULT INV DOMESTIC/DEP J FERGUSON

BOBBI ANN HAWKS GS-17-CR-34/PUBLIC INTOX/PTL T BROWN

RANDY SCOTT HAWKS GS-17-CR-30/PUBLIC INTOX/PTL C WORLEY GS-17-CR-31/DISORDERLY CONDUCT/SHANNON DOWELL

AMY SUE HENLEY PD GS-17-TR-49/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP GS-17-CR-65/DUI/THP C DUNN GS-17-CR-66/VICL/THP C DUNN GS-17-CR-67/SIMPLE POSS SCH VI/THP C DUNN GS-17-CR-68/POSS DRUG PARA/THP C DUNN GS-16-CR-961/POSS SCH IV/THP E TESTER GS-16-CR-962/POSS SCH VI/THP E TESTER GS-16-CR-963/ FELONY POSS SCH II/ THP TESTER GS-16-CR-964/DUI /THP E TESTER GS-16-TR-1163/THP E TESTER CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ SEATBELT CT-3/ DUE CARE

DANIELLE N HENSLEY GS-17-TR-38/SPEEDING/THP C DUNN
TANYA GAIL HICKS HEARING/STNAW HYDER 84238V/VOP/CCI

ROBERT M HODGES PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-289-V/VOP SUMMONS/CCI GS-14-CR-714-V/720-V/VOP SUMMONS/ CCI

LAWANDA MARIE HOLMAN TO HAVE DL/PLEA PRO SE GS-16-TR-1124/DEP MINK CT-1/ FINANCIAL RESP CT-2/ TARP LAW GS-16-CR-902/DOSL/DEP MINK GS-17-TR-29/SEATBELT 3RD/THP C DUNN GS-17-CR-49/DOSL/THP C DUNN

JESSE DAVID JARVIS DIVERSION DISMISSAL CROCKETT GS-15-CR-165/POSS DRUG PARA/INV C LIPFORD GS-15-CR-166/SIMPLE POSS SCH VI/INV C LIPFORD

KAYLA DANIELLE JENNINGS TO HAVE DL FALLIN GS-16-TR-822/DOSL 1ST/PTL T BROWN

MATTHEW J JOHNSON JR HEARING/STNAW PD GS-17-CR-12/TWRA R ROSIER CT-1/ HUNTING W/O LIC CT-2/ BLAZE ORANGE VIOL CT-3/ ILLEGAL TAKING OF DEER CT-4/ HUNT ING BIG GAME IN CLOSED SEASON CT-5/ ILLEGAL TAKING OF WILD TURKEY CT-6/ HUNTING TURKEY W/ILLEGAL FIREARM

THOMAS WILLIAM JOHNSON PLEA/RESOLUTIN FALLIN GS-16-TR-941/AGGRAVATED ASSAULT/PTL T BROWN

KIMBER LEANN JOYCE TO HAVE DL/PLEA PD GS-16-TR-774/PTL BROWN CT-1/ DOSL CT-2/ CHILD RESTRAINT CT-3/ REGISTRATION LAW CT-4/ LIGHT LAW

JORDAN CHARLES LEDFORD GS-17-CR-95/DISORDERLY CONDUCT/PTL T BROWN

OFNI ELI MARTINEZ LOPEZ TO HAVE DL FALLIN GS-16-TR-1182/THP TESTER CT-1/ DL VIOL CT-2/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-3/ REG VIOL CT-4/ FINANCIAL RESP GS-17-CR-57/DWOL/PTL T BROWN

TYLER NICOLE MCCLURE-LIDDLE GS-17-TR-56/PTL T BROWN CT-1/ FAILURE TO REPORT ACC CT-2/ LEAVING THE SCENE

GARY LEE MAIN HEARING/STNAW PD GS-17-CR-33/DEP J NORMAN CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL CT-3/ RESISTING ARREST

DIANNE KAY MORETZ GS-17-CR-73/DUI BY CONSENT/THP C DUNN

LISA MUNCY DIVERSION DISMISSAL PRO SE GS-15-CR-337/RECKLESS DRIVING/DEP GLADDEN

JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY PLEA ROBERTS GS-16-CR-1019/PTL T BROWN CT-1/ RESISTING ARREST CT-2/ THEFT UNDER $500

DOUGLAS LYNN OSBORNE PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-61-V/VOP SUMMONS/CCI GS-15-CR-62-V/VOP SUMMONS/CCI

CODY A PARKER GS-17-TR-58/THP C DUNN C-1/ SEATBELT VIOL CT-2/ UNLAWFUL REMOVAL CT-3/ DRIVING UNREG VEHICLE

SPENCER R PAYNE HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-88/DUI 2ND/DEP J FERGUSON

MATTHEW ISAAC PEARMAN GS-17-CR-174/ DEP RJ MINK CT-1/ DUI 3RD CT-2/ POSS DRUG PARA

SONYA A PENNINGTON GS-17-CR-105/ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/DEP J FERGUSON

DALTON COLE PETERS GS-17-CR-123/DOSL/CPL J NORMAN GS-17-TR-146/TRAFFIC CONTROL DEVICE/CPL J NORMAN

JEFFREY PIATT HEARING/STNAW GS-16-TR-1325/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

JONATHAN GLENN PLEASANT HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-622/AGG BURGLARY/PTL WORLEY

VICTOR E PROTSMAN GS-17-CR-167/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP JOSH PETERS

HERBERT W REALL III GS-16-CR-1025-V/ VOP/ CCI

TRACY DANIEL ROARK GS-17-TR-141/DOSL /PTL T BROWN

JOEL ROBERTS PD GS-13-CR-1407-V/1766-V/VOP/CCI GS-15-CR-733-V/VOP/CCI GS-16-CR-761/ASSAULT ON OFFICER/DEP S BROWN

PRESTON BLAKE ROSS GS-17-CR-28/DORL 2ND/PTL T BROWN

CARLOS P SALYER GS-17-CR-37/VIOL RESTRAINING ORDER/DEP J FERGUSON

CHARLES DAVID SCOTT JR. HEARING/STNAW FALLIN GS-16-CR-887/DORL 3RD/THP DUNN

CHRISTINA MARIE SNYDER PYMT/COMPLIANCE PD GS-15-CR-491/CREDIT CARD FRAUD/PTL J ARNOLD

DANIEL J SNYDER GS-17-TR-25/SEATBELT 2ND/THP C DUNN

RACHEL L STEVANS HEARING/STNAW PD GS-17-CR-72/SIMPLE ASSAULT/ANGELINA SNYDER

THOMAS DEAN STOUT GS-17-CR-111/THEFT OVER $500/SGT R SHUPE

THOMAS DYLAN STOUT FALLIN GS-16-CR-1053/HUNTING W/O HUNTER SAFETY/TWRA R ROSIER GS-16-CR-1054/TWRA R ROSIER CT-1/ BLAZE ORANGE VIOL CT-2/ HUNTING W/AID OF BAIT GS-16-CR-1055/TWRA R ROSIER CT-1/ REFUSING INSPECTION CT-2/ INTERFERRING W/AGENCY EMP GS-17-CR-40/HUNTING WHILE SUSP/TWRA R ROSIER

DEANNA TAYLOR PD GS-17-CR-126/PTL T BROWN CT-1/ DORL 3RD CT-2/ CRIMINAL IMPERSONATION CT-3/ SIMPLE POSS SCH II CT-4/ POSS OF DRUG PARA CT-5/ RESISTING ARREST CT-6/ ATTEMPTED TAMPERING W/EVIDENCE GS-16-CR-602V/VOP/CCI

JEFFREY C TESTER PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-1232/THP C DUNN CT-1/ WINDOW TINT
ROY H THOMPSON GS-17-CR-102/TWRA R ROSIER CT-1/ ILLEGAL TAKING OF DEER CT-2/ HUNTING FROM MV CT-3/ HUNTING FROM PUBLIC RD CT-4/ HUNTING BIG GAME IN CLOSED SEASON CT-5/ HUNTING DEER W/RIMFIRE RIFLE

TYLER FRANKLIN TOWNSEND GS-17-CR-35/PTL BROWN CT-1/ DUI 1ST C2-2/VICL

MARK TRIVETTE TO HAVE ATTY GS-17-CR-54/LIVESTOCK AT LARGE/VICKIE L WOLFE

JESSE DREW WALLACE GS-16-CR-830-V/VOP/CCI

MATTHEW WIDNER HEARING/STNAW PD GS-17-CR-13/PTL C WORLEY CT-1/ DUI 3RD CT-2/ DORL 1ST CT-3/ VICL

JERRY LEE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-TR-1329/DOSL 1ST/PTL T BROWN

TIFFANY A WILLIAMS PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-1329/ SPEEDING/ THP TESTER

SHAUN L WILLIAMSON GS-17-TR-47/THP C DUNN CT-1/ SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP

SHANE WRIGHT WILSON GS-17-CR-64/DOSL /DEP C BROWN

 

 

March 15, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.Sheriff’s Report
03/03/2017

02/24/2017    ZACHARY G EASTRIDGE, GROVER REECE RD, VIOLATION OF PROBATION

02/24/2017    CONNIE S STOUT, RINE ST, TELEPHONE HARASSMENT

02/24/2017    DEANNA R TAYLOR, HARRIMAN TN, CRIMINAL IMPERSONATION, ATTEMPTED TAMPERING OR FABRICATING EVIDENCE,  RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS,
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA,  VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

02/25/2017    WALTER L CANTER, WILLENS GAP RD, MISUSE OF 911, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING ORDER, CRIMINAL IMPERSONATION OF A POLICE OFFICER

02/25/2017  JOSHUA M HARRIS, INDUSTRIAL DR, VANDALSIM AS DOMESTIC VIOLENCE

2/26/2017    JESSICA R MILLS, BLOWING ROCK NC, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF  DRUG PARAPHERNALIA

02/26/2017    MEGAN D SMITH, VILAS NC, PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

02/26/2017    MATTHEW L THOMPSON, ZIONVILLE NC, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FUGITIVE FROM JUSTICE02/26/2017    CHANDLER N THURMAN, MONROE NC, PUBLIC INTOXICATION

02/27/2017    JASON T AUGUSTINE, FORGE CREEK RD, FAILURE TO APPEAR02/27/2017    LISA K CLAWSON, SPEAR BRANCH RD, FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF  PROBATION02/27/2017    JEFFERY C COOK, DOTSON LN, FAILURE TO APPEAR

02/27/2017    TOMMY E HARTLEY, COLLINS ST, RESISTING ARREST02/28/2017    WILLIAM K SUTHERLAND, BRISTOL TN,  FAILURE TO APPEAR

03/01/2017    JASON R DUGGER, EASTRIDGE LN, DRIVING LEFT OF CENTER, PASSING IN A NO PASSING ZONE X 2, FELONY RECKLESS ENDANGERMENT X 4, FELONY EVADING ARREST WHILE OPERATING A MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING

03/02/2017    HEATH C ASCHENBACK, CAMPBELL RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE,   DRIVING UNDER THE INFLUENCE

03/02/2017    WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT

03/02/2017    CHELSEA S PERKINS, VILLAGE SQUARE LN, FAILURE TO APPEAR, RESISTING STOP,  FRISK, HALT, ARREST

03/02/2017    JUSTIN S SEATZ, WOODS LN, CONSPIRACY TO COMMITT THEFT O/$1,000, COMMITT THEFT O/$500, CRIMINAL TRESPASSING, VANDALISM

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY L. STREET, PRESIDING
TUESDAY, MARCH 7TH, 2017

ANITA KAY COOK FOR P.D.L. & PROBATION VIOLATION FALLIN STATUS OF TREATMENT 5839 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. / GUILTY 10-25-11 CC-2015-CR-118/ CT#1: MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE CT#2: PROMOTION OF METH. MANU. CT#3: MAINTAINING A DWELLING CT#4: FELONY POSS. DRUG PARAPH. CC-2016-CR-30 / CT#1: SALE SCH II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT#2: SALE SCH. II CT#3: MAINTAINING A DWELLING
REBEKAH MARIE COOK SENTENCING SPIVEY CC-2014-CR-8 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FILING FALSE REPORT
JAMES EDWARD ESKRIDGE PROBATION VIOLATION 3882/ CT 1-4/ SCH II GUILTY 4-12-02 4719/ THEFT OVER $500 GUILTY 8-2-07 4851/ FAILURE TO APPEAR GUILTY 8-2-07 *NOTE- 4396, 5104 IS CASE NUMBERS FOR JASON B ESKRIDGE*
JEFF WAYNE FERGUSON SENTENCING ROBERTS CC-2016-CR-26 / CT#1: VEHICULAR HOMICIDE
STEVIE BRIAN ISAACS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-14 / CT#1: THEFT OVER $10000 CT#2: AUTO BURGLARY CT#3: RESISTING ARREST CC-2016-CR-15 / CT#1: EVADING ARREST BY VEHICLE CT#2: THEF UNDER $500 CT#3: EVADING ARREST CT#4: DRIVING WHILE SUSPENDED CC-2016-CR-73 / CT#1: THEFT OVER $500
ANTHONY WAYNE MONTPELIER VIOLATION COMMUNITY CORRECTIONS PD 6193 / CT#1: POSS. CONTRABAND IN PENAL FACILITY / JUDGMENT 7/11/14
LUCY A NORRIS PETITION FOR REDUCTION IN FINES AND COURT COST CC-14-CR-42/ CT 1/ SALE SCH II CT 2/ SALE SCH III CT 3/ MAINTAINING A DWELLING
MICHAEL W NORRIS ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-127 / CT#1: THEFT OF PROPERTY OVER $10000 CT#2: AUTO BURGLARY CT#3: THEFT OF SERVICES
KIMBERLY ANN PHILLIPPI SENTENCING HEARING PER FURLOUGH ORDER PD PROBATION VIOLATION GUILTY 8/15/16 CC-2014-CR-46 / INTRO OF CONTRABAND / GUILTY 8/18/14 CC-2016-CR-59 / CT#1: INTRO OF CONTRABAND
KELLY MICHELLE THOMAS FOR P.D.L. PD CC-2015-CR-197 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY CC-2016-CR-133 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
BOBBY JOE WALLACE SENTENCING HYDER PLEA FROM 10/30/15 CC-2014-CR-18 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CC-2014-CR-107 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: SIMPLE POSS. SCH. II

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WED, MARCH 8, 2017
JESSE MATTHEW ADAMS GS-17-CR-147/ DORL 2ND/ PTL THOMAS BROWN
HEATH CHRISTOPHER ASCHENBACK GS-17-CR-141/ DUI 2ND/ THP DUNN GS-17-CR-142/ DORL 2ND/ THP DUNN
BANIAN LEE BANNER STOUT GS-CR-382/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN
1:30 HEARING/STNAW HYDER ALEX MICHAEL CASTO GS-16-CR-1003/ DOSL/ PTL THOMAS BROWN GS-16-CR-844/ INV SUTHERLAND CT-1/ RECKLESS DRIVING CT-2/ FELONY EVADING ARREST CT-3/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ DOSL
JIMMY EARL COFFEY PYMT/COMPLIANCE PRO SE 80193/ VOP SUMMONS/ CCI
JASON L COOKE HEARING/STNAW HYDER GS-16-CR-390/ INV SUTHERLAND CT-1/ TRAFFIC CONTROL DEVICE CT-2/ DUI CT-3/ VICL
ROBERT WARREN COURTNER JR TO HAVE DL/PLEA PD GS-16-CR-827/ DORL 2ND/ DEP NORMAN GS-16-TR-1044/ FIN RESP/ DEP NORMAN
JASON RAY DUGGER GS-17-CR-136/ DEP HATLEY CT-1/ FELONY EVADING ARREST CT-2/ RECKLESS DRIVING CT-3-6/ FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT-7-8/ NO PASSING ZONE CT-9/ DRIVING LEFT OF CENTER
MICHAEL J FELT PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-1333/ SPEEDING/ THP TESTER
JACOB L FLETCHER GS-17-CR-84/ DUI 1ST/ INV SUTHERLAND
ANTHONY SCOTT GIBSON GS-14-CR-571-V/ GS-13-CR-1460, GS-CR-1691/ PETITION FOR LICENSE REVOCATION & PYMT PLAN
MATTHEW DENNY HAMPTON PD GS-16-CR-417-V/ VOP/ CCI GS-16-TR-1164/ MOVE OVER LAW/ THP DUNN
STEPHEN TYLER HAMPTON PYMT/COMPLIANCE GS-16-CR-1047/ DEP CURD CT-2/ SEATBELT CT-3/ TRAFFIC CONTROL DEVICE
STEPHEN MARK HARPER JR GS-17-CR-145/ DOSL 5TH/ PTL THOMAS BROWN
BOBBIE ANN HAWKS PYMT/COMPLIANCE PD GS-17-CR-2/ PUBLIC INTOX/ DEP CURD
DUSTIN KYLE LEWIS GS-17-CR-85/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ PTL CHRIS BROWN
WILLIAM JOSEPH LOWE GS-17-CR-96/ DOSL/ INV SUTHERLAND
REBECCA MCGLOTHLIN TO BE DISMISSED PIF ON 3-6-17 GS-17-CR-83/ WORTHLESS CHECK/ TAMMIE FENNER
BOBBY DEAN NORRIS TO HAVE ATTY GS-17-C-60/ DUI/ INV SUTHERLAND
NORMAN MCQUEEN HEARING/STNAW SMITH GS-16-CR-1047/ THEFT OF PERSONAL PROPERTY/ DEBRA FELTY
MATTHEW J OSBORNE GS-17-CR-146/ DORL 2ND/ DEP JEFF NORMAN
CHELSEA SHAE PERKINS GS-17-CR-138/ DEP FERGUSON CT-1/ RESISTING ARREST CT-2/ POSS DRUG PARA
APRIL RENEE ROTEN TO HAVE DL GS-16-CR-905/ DOSL/ DEP SHAWN BROWN
BRANDON RAYMOND SALAICES PYMT/COMPLIANCE GS-15-CR-507-V/ VOP SUMMONS/CCI
JUSTIN SEATZ GS-17-R-139/ VANDALISM/ DAYTON STOUT GS-17-CR-140/ CRIMINAL TRESPASSING/ DAYTON STOUT
CARL GRANT SEXTON PD GS-16-CR-1044/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP SHAWN BROWN
JANIE D SISK TO HAVE ATTY GS-17-CR-1/ POSS DRUG PARA/ DEP CHRIS BROWN
MICHELLE ROSELEE SIZEMORE TO HAVE DL GS-16-TR-1050/ DOSL/ PTL MULLINS
JEFFREY J SNYDER RESULTS OF CRIM COURT PRO SE GS-16-CR-981/ DEP CURD CT-1/ HABITUAL MOTOR OFFENDER CT-2/ RESISTING ARREST
AUSTIN COLE STOUT GS-17-TR-75/ THP TESTER CT-1/ SPEEDING CT-2/ SEATBELT
CONNIE SUE STOUT GS-17-CR-144/ TELEPHONE HARRASSMENT/ MICHAEL WOODARD
TANYA LYNN STOUT PYMT/COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-318-V/ VOP SUMMONS/ CCI
SHARON B THROOP PD GS-16-C-780/ DUI/ THP DUNN GS-16-C-781/ RESISTING ARREST/ THP DUNN GS-16-TR-987/ THP DUNN CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ REG VIOL CT-3/ FIN RESP CT-4/ LEFT OF CENTER GS-16-CR-790-V/ VOP/ CCI

 

March 8, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
02/24/2017

02/15/2017    JAMES E ESKRIDGE, LEBANON VA, THEF OF PROPERTY O/$500, VIOLATION OF PROBATION

02/15/2017    MARTY B GREENWELL, J CRESS RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE,

02/16/2017    RAYMOND G LAVALLE, VILLAGE SQUARE LN, SIMPLE ASSAULT

02/16/2017    JESSE D WALLACE, J SHOUN RD, VIOLATION OF PROBATION02/18/2017    DANNY R HOPPER, VILLAGE SQUARE LN,MISUSE OF 911, FALSE REPORT TO  AUTHORITIES

02/18/2017    CHARLES A SLEMP, BULLDOG RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

02/19/2017    JOHN D KING JR, ELIZABETHTON, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

02/19/2017    ARTHUR E WARD, ELIZABETHTON, PUBLIC INTOXICATION

02/20/2017    MELISSA S NORRIS, MAE TESTER LN, FUGITIVE FROM JUSTICE

02/20/2017    MICHAEL J REECE, CHESTNUT DR, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

02/21/2017    MACKENZIE N BAUER, OWL HOLLOW RD, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS  LICENSE

02/21/2017    WAYNE C COOK, PINE ORCHARDS RD, DOGS NOT ALLOWED AT LARGE

02/21/2017    PAMELA N GRAHAM, FURNACE RD, THEFT OF PROPERTY (SHOPLIFTING)

02/21/2017    HUNTER D LEWIS, HUBERT TAYLOR RD, FAILURE TO APPEAR

02/22/2017    BRANDON M ASHLEY, BIG DRY RUN RD, FAILURE TO APPEAR, ATTACHMENT –  FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

02/23/2017    REBECCA D HAYWORTH, COLD SPRINGS RD, FAILURE TO APPEAR

02/23/2017    MICHAEL R RICE, COLD SPRINGS RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD  SUPPORT

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE
WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
MARCH 1, 2017

BRANDON MITCHELL ASHLEY SMITH GS-16-CR-317/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA 76030-V/ VOP SUMMONS/ CCI

JASON T AUGUSTINE CAPIAS FOR FTA ON 9-2-15 GS-14-CR-68-V/ VOP SUMMONS/ CCI

AMBER J BAKER CROCKETT GS-16-CR-562/ DEP JOSH PETERS CT-1/ DUI CT-2/ VICL CT-3/ LEAVING SCENE OF ACCIDENT GS-16-TR-715/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ DUE CARE

MACKENZIE N BAUER GS-17-CR-125/ PTL MATT MULLINS CT-1/ DOSL 2ND CT-2/ POSS DRUG PARA
DAVID KENNETH BITTER PD GS-17-CR-109/ DEP RJ MINK CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ CHILD NEGLECT CT-3/ TAMPERING WITH EVIDENCE GS-16-TR-215-V/ VOP/ CCI

CHALMER MAX BOGGS JR GS-17-TR-140/ PTL MATT MULLINS CT-1/ SPEEDING CT-2/ REG VIOL

SHARON SUE BREWER GS-17-CR-80/ INV JON STOUT CT-1/ SIMPLE POSS SCH IV CT-2/ SIMPLE POSS METH CT-3/ POSS FOR RESALE- HYDROCODONE CT-4/ PROMOTION TO MANFATURE METH

WALTER LEE CANTER GS-17-CR-127/ DEP JOSH PETERS CT-1/ VIOL ORDER PROTECTION CT-2/ CRIMINAL IMPERSONATION CT-3/ MISUSE OF 911

NAZAET CHAVEZ CALDERON GS-17-TR-37/ THP TESTER CT-1/ VEHICLE ENTERING THROUGH HWY OR STOP INTERSECTION CT-2/ DL VIOL CT-3/ REG VIOL CT-4/ REG TO BE CARRIED

LISA KAYE CLAWSON PYMT/COMPLIANCE 81482, 81483, 81484/ VOP/ CCI GS-15-CR-381/ CRIMINAL TRESPASSING/ PAT BROWN GS-15-CR-195/ DISORDERLY CONDUCT NEW CHARGE GS-16-CR-337-V/ VOP/ CCI

JEFFREY CHARLES COOK GS-16-CR-370/ DRIVING W/O LICENSE/ THP DUNN

WAYNE C COOK JR GS-17-CR-122/ DOGS AT LARGE/ DAVID DILLARD

ASHLEY NICOLE CORPENING HYDER GS-16-CR-338/ AGG CRIMINAL TRESPASSING/ DEP A GWINN GS-17-CR-76/ PTL MATT MULLINS CT-1/ POSS STOLEN PROPERTY OVER $5000 CT-2/ POSS LEGEND DRUG CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ POSS SCH IV

DUANE ERICK DANNER HEARING/STNAW FALLIN GS-17-CR-26/ SIMPLE ASSAULT/ RAY JENKINS

AMBER DYSON GS-17-TR-35/ SPEEDING/ THP TESTER

TOMMY DALE EASTRIDGE GS-17-CR-39/ THEFT OVER $500/ LT. SHAWN BROWN

ZACHARY GAVIN EASTRIDGE GS-16-CR-167-V/ VOP/ CCI

PAMELA N GRAHAM GS-17-CR-121/ SHOPLIFTING/ DAVID MINNICK

SAMANTHA NORMA HALL FALLIN GS-15-TR-63-V/ VOP/ CCI

TOMMY EUGENE HARTLEY HEARING/STNAW PD GS-16-CR-813/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ PTL MATT MULLINS

JOSHUA MICHAEL HARRIS GS-17-CR-131/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOL/ SGT CLIFTON WORLEY

REBECCA D HAYWORTH GS-15-CR-599/ CHILD NEGLECT/ DEP MATT MULLINS

ERICK USSEIL HERNANDEZ GS-15-CR-646-V/ VOP SUMMONS/ CCI

WILLIAM RAY HORN JR PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-1242/ FIN RESP/ CPL NORMAN

MATTHEW JESSE JAMES OSBORNE ASKING FOR BOND CONDITIONS TO BE LIFTED GS-17-CR-27/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP CHRIS ROARK

CHRISTY LYNN OWENS PD GS-17-CR-75/ PTL MATT MULLINS CT-1/ POSS STOLEN PROPERTY OVER $5000 CT-2/ POSS STOLEN DEBIT CARD CT-3/ POSS STOLEN DEBIT CARD

MICHAEL R RICE GS-17-CR-124/ POSS DRUG PARA/ PTL MATT MULLINS

DEANNA R TAYLOR GS-17-CR-126/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ DORL 3RD CT-2/ CRIMNAL IMPERSONATION CT-3/ SIMPLE POSS SCH II CT-4/ POSS DRUG PARA CT-5/ RESISTING ARREST CT-6/ ATT TAMPERING WITH EVIDENCE

DEANNA R TAYLOR GS-16-CR-602-V/ VOP/ CCI

JESSE T THOMAS PYMT/COMPLIANCE GS-14-TR-162-V/ VOP SUMMONS/ CCI

MATTHEW LOGAN THOMPSON GS-17-CR-129/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ PTL THOMAS BROWN GS-17-CR-130/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ SIMPLE POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA

ROBERT TRIVETTE PYMT/COMPLIANCE GS-13-CR-CR-1336, 1372-V/ VOP SUMMONS/ CCI

DALLAS VAUGHN GS-16-CR-1031/ THEFT OF PROPERTY/ DEP MATT MULLINS

JESSE DREW WALLACE GS-16-CR-1017/ PTL THOMAS BROWN CT-1/ DUI 3RD CT-2/ DORL 3RD

LORIE B WALLACE GS-17-TR-36/ SPEEDING/ THP TESTER

March 1, 2017

This week’s sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
02/15/2017

02/09/2017    ROY H THOMPSON, DRAFT RD, HUNTING  BIG GAME IN CLOSED SEASON,   HUNTING DEER WITH RIMFIRE RIGLE,  HUNTING FROM A MOTOR VEHCILE,  HUNTING/SHOOTING FROM A PUBLIC ROAD, ILLEGAL  TAKING OF A DEER

02/10/2017    SONYA A PENNINGTON, COLD SPRINGS RD, THEFT OF PROPERTY

02/11/2017    STEVEN T MCGUIRE, EGGERS BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT, VANDALISM

02/11/2017    MARY E TESTER, SPEAR BRANCH RD, VIOLATION OF PROBATION

02/12/2017    SONYA A PENNINGTON, COLD SPRINGS RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

02/13/2017    DAVID K BITTER JR, SUGAR CREEK RD, CHILD ABUSE NEGLECT/ENDANGERMENT,  TAMPERING WITH EVIDENCE, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS

02/13/2017    DENNIS A JASINSKI, DEER CREEK CROSSING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

02/13/2017    WILLARD P STOUT, TIMOTHY BRANCH RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

02/14/2017    TRACY A DIX, STAUNTON VA, POSSESSION OF FIREARM, WHILE UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER THE  INFLUENCE

02/14/2017    RODNEY L HENSON, HARBIN HILL RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

02/14/2017    THOMAS D STOUT, BROWNS PLACE, THEFT O/$500

02/14/2017    RONALD D THOMAS, FOX HOLLOW RD, RESISTING ARREST, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, LEAVING THE  SCENE, FAILURE TO REPORT, FINANCIAL  RESPONSIBILITY, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
FEBRUARY 22, 2017

TO HAVE ATTY HIRED MICHAEL KEVIN ALLEN GS-16-CR-1051/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE/ DEP ROARK
TO HAVE ATTY HIRED/ HEARING STNAW SPURREL JOSEPH RAY BARRY GS-16-CR-158 & 430/ VOP/ CCI
JASON WILLIAM BLEVINS GS-17-CR-71/ DORL 4TH/ DEP ROARK
TO HAVE DL JACQUELINE D BOATWRIGHT GS-16-CR-853/ DOSL/ THP WOLFENBARGER
JUDICAL DIVERSION CHARLES MALCOM CHURCH GS-15-CR-323/ RECKLESS ENDANGERMENT/ LAWSON
TO HAVE DL/ NO FURTHER CONTINUANCES JEFFERY CHARLES COOK GS-16-CR-370/ DRIVING WITHOUT A LIC/ THP DUNN
TO HAVE DL PD MARGIE MARIE DANNER GS-16-TR-918/ DORL/ DEP NORMAN
CHASSIDY R DEYTON GS-16-CR-1045/ DOSL 1ST/ DEP C BROWN
COMPLIANCE THURMAN S DOWELL GS-14-CR-145V & 283V/ VOP/ CCI
HEARING STNAW FALLIN JASON ALLEN DUNN GS-17-CR-6/ THEFT OF PROPERTY/SHOPLIFTING/ ASST CHIEF NORRIS
TOMMY DALE EASTRIDGE GS-17-CR-39/ THEFT OVER $500/ LT S BROWN
ZACHARY GAVIN EASTRIDGE GS-17-CR-38/ THEFT OVER $500/ LT S BROWN
COMPLIANCE PD ADAM GWEN ERICKSON GS-15-CR-804V/ VOP/ CCI
JAMES EDWARD ESKRIDGE GS-17-CR-114/ THEFT OF PROPERTY OVER $500/ DEP ELLER
HEARING STNAW PD DEARICK VINCENT GARNER GS-16-CR-1016/ RESISTING ARREST/ DEP MINK
LAKIN DANIELLE GARRETT GS-16-TR-1299/ SPEEDING/ PTL WORLEY GS-17-CR-23/ DOSL/ PTL WORLEY
COMPLIANCE ROBERT WAYNE GENTRY GS-16-TR-1308/ CT 1- LIGHT LAW/ DEP FERGUSON CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
COMPLIANCE ANTHONY SCOTT GIBSON GS-14-CR-571V/ VOP/ CCI 59210/ PETETION FOR PAYMENT PLAN FOR LICENSE REVOCATION 76449 78930 78931 GS-13-CR-1460 GS-13-CR-1691 GS-14-CR-571V
COMPLIANCE/ WAS INCARCERATED IN WASHINGTON CO. THOMAS JEFFREY GODFREY GS-15-CR-30V/ VOP/ CCI
COMPLIANCE/ NO FURTHER CONTINUANCES PAMELA N GRAHAM GS-16-TR-1043/ CT 1 – SPEEDING. THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3 CHILD RESTRAINT DEVICE
MARTY BRANDON GREENWELL GS-17-CR-113/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/ DEP C BROWN
WENDY LEE HANSON GS-17-CR-42/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE/ DEP C BROWN
STEPHEN M HARPER JR. GS-17-TR-65/ CT 1- TRAFFIC CONTROL DEVICE/ DEP MINK CT 2- REGISTRATION VIOLATION CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY GS-17-CR-24/ CT 1- DORL 5TH/ DEP MINK CT 2- POSS DRUG PARA
THOMAS ALLEN HARRISON GS-17-CR-36/ CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OVER $500/ LT S BROWN GS-16-TR-1231/ SPEEDING/ THP DUNN
WORKING OUT PLAN FOR JAIL TIME SCOTTY ADAM HARVEY GS-16-CR-62V/ VOP/ CCI
DANIEL TYLER HAWKINS GS-16-CR-770V/ VOP/ CCI
COMPLIANCE MISTY D HICKS GS-17-TR-57/ CT 1- FAILURE TO REPORT ACCIDENT/ DEP ROARK CT 2- FAILURE TO MAINTAIN
FOR PLEA LAWANDA MARIE HOLMAN GS-16-TR-1124/ CT 1- FINANCIAL RESPOSIBILITY/ DEP MINK CT 2- TARP LAW GS-16-CR-902/ DOSL/ DEP MINK
CAMERON RICHARD HUMPHREY GS-15-TR-759V/ VOP/ CCI
RAYMOND GARY MUNIZ LAVALLE GS-17-CR-115/ SIMPLE ASSAULT/ SGT SHUPE
HEARING STNAW/ NO FURTHER CONTINUANCES HOLLY JAMES A LEONARD GS-16-CR-616/ CT 1- DUI 1ST/ DEP ROARK CT 2- IMPLIED CONSENT
COMPLIANCE TOMMY JACK LIPFORD GS-15-TR-153V, 154V/ VOP/ CCI
TO HAVE DL BOBBY A LOWE GS-16-CR-994/ DORL/ DEP CURD
HEARING STNAW FALLIN CLIFFORD ALLEN LUNCEFORD GS-17-CR-25/ CT 1- ASSAULT AS DOMESTIC ABUSE/ DEP MINK CT 2- VANDALISM OF DOMESTIC
COMPLIANCE SHEYNA JOI MCALLISTER GS-16-TR-1074/ CT 1- DL VIOLATION/ THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
SCOTT KEVIN MCKINNEY (AKA JEREMIAH JAMES S TENS) GS-15-CR-789V/ VOP/ CCI
TO HAVE ATTY HIRED ROBERT DEAN NORRIS III GS-17-CR-91/ ASSAULT/ BLAIR LAMBERT
HEARING STNAW ELIZABETH ROSE NOVOTNY GS-16-CR-420V/ VOP/ CCI GS-16-CR-968/ CT 1- AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT CT 2- VANDALISM AS DOMESTIC
TO HAVE DL/ PLEA MATTHEW A PERRY GS-16-CR-888/ DOSL/ THP TESTER GS-16-TR-1116/CT 1- SPEEDING / THP TESTER CT 2- LICENSE VIOLATION CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY
PRELIM HEARING/ HEARING STNAW FALLIN MINDY LEIGH PHILLIPS GS-16-CR-793/ CT 1- AGGRAVATED ARSON/ DEP MINK CT 2- DOMESTIC VANDALISM GS-16-TR-694/ CT 1- DORL/ DEP NORMAN CT 2- CHILD RESTRAINT CT 3- LIGHT LAW
FOR BAT RESULTS LINDA F PUGLIESE GS-16-CR-837/ DUI 1ST/ DEP ROARK
FOR PLEA FALLIN TRAVIS ALLAN REECE GS-15-TR-758V/ VOP/ CCI
TO HAVE DL CHRISTOPHER D REID GS-16-CR-915/ DRIVING WITHOUT A LIC/ CHIEF DEP JOE WOODARD
FOR PLEA/ TO HAVE DL PD JERRY EUGENE RHYMER GS-16-TR-924/ CT1- SPEEING/ THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY GS-16-CR-725/ DOSL/ THP TESTER
TO HAVE DL JUSTIN ALLEN RHYMER GS-16-TR-1011/ DUE CARE/ DEP ROARK GS-16-CR-788/ DORL/ DEP ROARK
COMPLIANCE MICHAEL SHANE ROOP GS-15-CR-354V/ VOP/ CCI
JANIE D SISK GS-17-CR-1/ POSS OF DRUG PARA/ DEP BROWN
COMPLIANCE PEGGY MICHELLE SNYDER GS-13-CR-1613V/ VOP/ CCI
FOR TBI CERT & DIV PD TIFFANY J SOUTH GS-16-CR-908/ FELONY POSS SCH VI/ DEP PETERS
COMPLIANCE AMANDA R STANLEY GS-16-TR-1153/ SPEEDING/ THP DUNN
JESSICA MARIE THOMPSON GS-17-CR-93/ PUBLIC INTOX/ PTL WORLEY
JESSE DREW WALLACE GS-16-CR-830V/ VOP/ CCI
FOR TOX RESULTS PD MARILYN E WOLFE GS-106-CR-802/. POSS SCH II/ DEP ROARK
TRACKING CARTER CO CASE PD DUANE ROBERT YEAGER SR. GS-14-CR-596V/ VOP/ CCI

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY L. STREET, PRESIDING
MONDAY,
FEBRUARY 27TH, 2017

PAULA SUE ANSON ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-167 / CT#1: POSS. SCH II FOR RESALE CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: POSS. WEAPON DURING COMMISSION OF A FELONY CT#4: MANUFACTURE SCH. VI CT#5: SIMPLE POSS. SCH. I CT#6: POSS. DRUG PARAPH.
JOSHUA COREY ATKINSON ARRAIGNMENT CROCKETT CC-2016-CR-128 / CT#1: VANDALISM OVER $1000  CT#2-4: AUTO BURGLARY X3 CT#5: AGG. CRIM TRESPASSING CT#6: RESISTING ARREST / NOT INDICTED CT#7: SIMPLE POSS. SCH II / NOT INDICTED
BANIAN LEE BANNER ARRAIGNMENT STOUT RE-INDICTED ON 1/5/17 CC-2016-CR-124 / CT#1 & 2: ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING x2 CT#3: AGGRAVATED ASSAULT
JOSEPH R. BARRY ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY ACKNOWLEDGMENT SENT ON 1/9/17 CC-2016-CR-111 / CT#1: FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT#2: LEAVING SCENE OF ACCIDENT CT#3: FELONY EVADING ARREST CT#4: FAILURE TO REPORT ACCIDENT CT#5: EVADING ARREST CT#6: RECKLESS DRIVING CT#7 & 8: TRAFFIC CONTROL DEVICE X2 CT#9: LEFT OF CENTER CT#10: TARP LAW CT#11: FINANCIAL RESP. CT#12: DUE CARE CT#13: RESISTING ARREST
MORGAN CHURCH STATUS PD CC-2016-CR-23 / CT#1: THEFT OF PROPERTY CT#2: DRIVING WITHOUT LICENSE CC-2016-CR-106 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
DEREK STEVEN EGGERS FOR P.D.L. SMITH CC-16-CR-28 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: VANDALISM OVER $500 CT#3: THEFT UNDER $500
DANIEL FRITZ PROBATION VIOLATION JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-66 / CT#1: FORGERY CT#2: FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD CT#3: THEFT UNDER $500
JESSICA GREENLEE PROBATION VIOLATION JUDGMENT 9/30/16 CC-2016-CR-110 / CT#1: POSS. CONTRABAND IN PENAL FACILITY
GRADY LAMAR HALL PROBATION VIOLATION SUMMONS FOR PAYMENT COMPLIANCE 6255 / CT#1: CONVICTED FELON IN POSS OF FIREARM CT#2: ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE
RICHARD DAVID HALL ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-168 / CT#1: POSS. SCH II FOR RESALE CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: POSS. WEAPON DURING COMMISSION OF A FELONY CT#4: MANUFACTURE SCH. VI CT#5: SIMPLE POSS. SCH. I CT#6: POSS. DRUG PARAPH.
MARY HOLLOWAY PROBATION VIOLATION JUDGMENT 7/12/12 6072 / RECKLESS ENDANGERMENT
6093 / FAILURE TO APPEAR
JEFFREY BLAINE MATHERLY ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2106-CR-174 / CT#1: THEFT OVER $1000
ANTHONY WAYNE MONTPELIER VIOLATION COMMUNITY CORRECTIONS 6193 / CT#1: POSS. CONTRABAND IN PENAL FACILITY / JUDGMENT 7/11/14
JESSE RAY OLIVER PROBATION VIOLATION FALLIN & PROBATION VIOLATION SUMMONS 6234 / CT#1: THEFT OVER $10000 CC-2013-CR-58 / CT#1: CONTRABAND IN A PENAL FACILITY
HAROLD DAVID PUGH PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 3/28/14 13-CR-134/ CT 1: AGGRAVATED ASSAULT CT 2: UNLAWFUL POSS WEAPON BY CONVICTED FELON CT 3: FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
ALEXANDRIA DAWN TESTER PROBATION VIOLATION TO HIRE ATTY JUDGMENT 9/1/15 CC-2013-CR-194 / CT#1: SIMPLE POSS. CT#2: POSS PARAPH. CT#3: CRIMINAL IMPERSONATION CC-2014-CR-16 / CT#1: SIMPLE POSS.
JENNIFER REBECCA WALKER PROBATION VIOLATION FALLIN JUDGMENT 3/23/15 CC-2014-CR-82 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
BOBBY JOE WALLACE SENTENCING HYDER PLEA FROM 10/30/15 CC-2014-CR-18 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CC-2014-CR-107 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CT#2: MAINTAINING A DWELLING CT#3: SIMPLE POSS. SCH. II

February 22, 2017

Sheriff and court report

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
02/10/2017

02/03/2017    STEPHEN L RICE, JONESBOROUGH,  ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

02/03/2017    RICHARD D STOUT, TIMOTHY BRANCH  RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

02/03/2017    JESSICA M THOMPSON, HOOSIER LN, PUBLIC INTOXICATION

02/04/2017    ROBERT D NORRIS III, WILSON LN, ASSAULT

02/04/2017    PAMELA L PARDUE, CROSSROADS RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

02/05/2017    DANIEL T HAWKINS, JONESBOROUGH,  INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY, PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG  PARAHERNALIA, VIOLATION OF  PROBATION

02/06/2017    KODI B FLETCHER, SINK VALLEY RD,  FUGITIVE FROM JUSTICE

02/06/2017    DAVID H GREER, HARBIN HILL RD, FUGITIVE FROM JUSTICE

02/06/2017    WILLIAM J LOWE, ABINGDON VA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

02/07/2017    ANDREA B ELLER, SOUTH CHURCH ST, THEFT OF PROPERTY

02/07/2017    DEJA PRICE, EGGERS BRANCH RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD  SUPPORT

02/08/2017    DAVID DILLARD, PINE ORCHARD RD,  AGGRAVATED ASSAULT

02/08/2017    BOBBY J WIDENER, GROVER REECE RD, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

02/09/2017    WILLIAM B ASCHENBACK, HANCOCK RD,  VIOLATION OF PROBATION

02/09/2017    CHRISTOPHER W ELLISON, HWY 421 S, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE,

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE
WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
FEBRUARY 15th, 2017

COMPLIANCE BRIANA LEIGH ANDERSON GS-16-TR-988/ FOLLOWING TO CLOSELY/ PTL ELLER

TRIAL FALLIN TRACY EARL ARNOLD GS-15-TR-794V/ VOP/ CCI GS-16-CR-845/ CT 1- PUBLIC INTOX/ DEP MINK CT 2- POSS DRUG PARA

REMAND FOR PRELIM HEARING STOUT BANIAN LEE BANNER GS-16-CR-382/ AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE/ DEP NORMAN

HEARING FALLIN BLAIR SCOTT BAYS GS-16-CR-937/ VIOLATION ORDER OF PROTECTION/ DEP FERGUSON GS-16-CR-940/ CT 1- ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE CT 2- VIOLATION ORDER OF PROTECTION

TO HAVE DL JACQUELINE D BOATWRIGHT PRO SE GS-16-CR-853/ DOSL/ THP WOLDENBARGER

FOR PLEA PD ROXANNE WALSH BRINKER GS-16-CR-832/ DOGS AT LARGE/ DEP CURD

HEARING STNAW HYDER CARMEN HERNANDEZ CABRERA 1:30 GS-16-CR-685/ DOMESTIC ASSAULT/ PTL BROWN

EUGENE G CANTER GS-13-CR-1585 & 67345/ VOP/ CCI GS-17-CR-45/ CT 1- DOSL 4TH / DEP NORMAN CT 2- CRIMINAL IMPERSONATION GS-17-TR-118/ WINDSHIELD OBSTRUCTION/ DEP NORMAN

JEFFREY LEE CANTER GS-16-CR-934/ CT 1- DOSL 4TH/ PTL BROWN CT 2- DUI 1ST

HOWARD C COOPER GS-16-TR-1344/ SEATBELT/ THP DUNN

FOR PLEA FALLIN AMANDA REECE COSTIGAN GS-16-CR-387/ CT 1- DUI 1ST / DEP CURD CT 2-3 – CHILD ENDANGERMENT DUI PASSENGER UNDER 18 YRS OLD GS-17-CR-77/ CTS 1-5 – CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUES CT 6- FELONY POSS SCH IV

INTERPRETER ROBERTO RIVERA CRUZ 1:30 GS-16-TR-1180/CT 1- EXPIRED REG/ PTL WORLEY CT 2- NO DRIVERS LIC CT 3- CHILD RESTRAINT

CHRISTIAN JAMES DEVINEY GS-16-TR-1323/ DUE CARE/ THP DUNN

DAVID L DILLARD GS-17-CR-101/ AGGRAVATED ASSAULT/ DEP MINK

SEE ORDER WITHIN GERALD LYNN DODGION GS-15-CR-672V/ VOP/ CCI

JASON R DUGGER GS-16-TR-1258/ SEATBELT 3RD/ THP DUNN

TO HAVE DL PD DEREK S EGGERS GS-16-TR-638/ DOSL 1ST/ THP DUNN GS-16-TR-639/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

KATHERINE L FAULKNER GS-17-TR-119/ CT 1- EXP REGISTRATION/ DEP NORMAN CT 2- IMPROPER TURN

DANIEL KIETH FREDRICK GS-17-TR-66/ CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILITY/ DEP NORMAN CT 2- WINDSHIELD

SMITH SYLVIA A FRITTS GS-16-CR-1020/ THEFT UNDER $500/ PTL BROWN

LAKIN DANIELLE GARRETT GS-17-CR-23/ DOSL/ PTL WORLEY GS-16-TR-1299/ SPEEDING/ PTL WORLEY

FOR TOX RESULTS/ TO HAVE ATTY HIRED STOUT NICKEY ROBERT GENTRY 1:30 GS-16-CR-637/ DUI 1ST/ THP DUNN GS-16-TR-840/ CT 1- FINANICAL RESPONSIBILITY/ THP DUNN CT 2- DUE CARE

BONDSMAN TO PRODUCE STEVEN M GORSLINE GS-15-CR-312V/ VOP/ CCI GS-16-CR-522/ CT 1- POSS DRUG PARA/ DEP MINK CTS 2-9 – CRUELTY TO ANIMALS

TO HAVE DL ROBERTS MARTY B GREENWELL GS-16-TR-326/ DOSL/ DEP PETERS

BOBBY DEAN GREER GS-16-CR-1043/ DUI 1ST / THP DUNN GS-16-TR-1293/ LIGHT LAW-FAILURE TO DIM

CHRISTOPHER LYNN GUY GS-14-CR-511/ VOP/ CCI

FOR COMPLIANCE HILLERY LEO HARPER GS-15-CR-679V/ VOP/ CCI

FOR TOX RESULTS PD JAMES D HARRISON GS-16-CR-817/ CT 1- DUI 2ND/ PTL MULLINS CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT CT 3- DORL 3RD CT 4- SIMPLE POSS SCH IV

HEARING /STNAW PD TOMMY E HARTLEY GS-16-CR-1049/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/
PTL BROWN

PD CHRISTINE A HATHORN GS-17-CR-43/ CT 1- PUBLIC INTOX/ DEP ROARK CT 2- RESISTING ARREST CT 3- DISORDERLY CONDUCT

LARRY S HERRON GS-16-TR-1265/ SEATBELT/ THP DUNN

GREGORY A HINES GS-17-CR-78/ THEFT OF PROPERTY/ DEP NORMAN

BENJAMIN R HUGHES GS-16-TR-1337/CT 1- SPEEDING/ THP DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

HEARING/STNAW PD JAMIE EARL ICENHOUR GS-16-CR-696/ VANDALISM/ LULA MEADE GS-16-CR-697/ CRIMIANL TRESPASSING/ LULA MEADE GS-16-TR-354/ CT 1- DOSL/ PTL BROWN (TO HAVE DL) CT 2- REGISTRATION VIOLATION

KAYLA D JENNINGS GS-17-CR-4/ CT 1- POSS. DRUG PARA/ PTL MULLINS CT 2- SIMPLE POSS SCH VI

ONEIKA M JOHNSON GS-17-TR-1/ SPEEDING/ THP DUNN

HEARING/STNAW FALLIN THOMAS WILLIAM JOHNSON GS-16-CR-941/ AGGRAVATED ASSAULT/ PTL BROWN
MICHAEL KELLY KAMINSKE GS-16-CR-1052/ DOSL/ 1ST/ THP DUNN GS-16-TR-1266/CT 1- SEATBELT/ THP DUNN CT 2- TRAFFIC CONTROL DEVICE

TO HAVE DL/ FOR PLEA HUNTER DEAN LEWIS GS-16-CR-308/ DOSL/ DEP GUINN GS-16-CR-842/ REGISTRATION VIOLATION/ DEP NORMAN GS-16-CR-843/ DORL 2ND / DEP NORMAN

INTERPRETER 1:30 OFNIE LOPEZ-MARTINEZ GS-16-TR-1182/CT 1- DL VIOLATION/ THP TESTER CT 2- TRAFFIC CONTROL DEVICE CT 3- REGISTRATION VIOLATION CT 4- FINANCIAL RESPONSIBILITY

COMPLIANCE PD THOMAS REA LOWE GS-16-TR-740/ CT 1- SEATBELT/ THP DUNN CT 2- EXPIRED TAGS

COMPLIANCE SHATONA LEE LUNCEFORD GS-14-CR-214V/ VOP/ CCI

HEARING/STNAW PD GARY LEE MAIN PD GS-17-CR-33/ CT 1- ASSAULT INVOLVING DOMESTIC/ DEP NORMAN CT 2- VANDALISM AS DOMESTIC CT 3- RESISTING ARREST

COMPLIANCE WILLIAM LANDON MAST GS-16-TR-1173/CT 1- UNREGISTERED VEHICLE/ DEP BROWN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

RICHARD CORY MATHIS GS-16-CR-1006/ DORL/ PTL BROWN

SHEYNA J MCALLISTER GS-16-TR-1279/ SEATBELT/ THP WILLS

STEVEN TYLER MCGUIRE GS-17-CR-100/ CT 1 – AGGRAVATED ASSAULT/ DEP MINK CT 2- VANDALISM

DANIELLE M MEDORA GS-16-TR-1277/ SPEEDING/ THP WILLS

COMPLIANCE JOSHUA RAY MOREFIELD GS-16-TR-1198/CT 1- SPEEDING/ THP DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DRIVING UNREGISTERED VEHICLE

COMPLIANCE/ HEARING/STNAW ROBERTS JACQUELINE MICHELLE NEATHERLY GS-16-TR-295/ SPEEDING/ THP DUNN GS-16-CR-1019/CT 1- RESISTING ARREST/ PTL BROWN CT 2- THEFT UNDER $500

SPENCER RAY PAYNE GS-17-CR-88/ DUI 2ND/ DEP FERGUSON

JEFFREY MICHAEL PIATT GS-16-TR-1325/CT 1- SPEEDING/ THP DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

TO HAVE DL RONALD LEE PILGRIM JR GS-16-TR-1218/CT 1- DOSL/ PTL BROWN

HYDER DAVID LEFLER PLEASANT HYDER 1:30 GS-16-CR-804/ DUI 1ST/ THP DUNN GS-16-CR-805/ LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT/ THP DUNN GS-16-CR-806/ FAILURE TO REPORT ACCIDENT/ THP DUNN

ZACHARY G PORTER GS-17-CR-70/ CT 1- BLAZE ORANGE/ TWRA ROSIER CT 2- HUNTING FROM A MOTOR VEHICLE CT 3- HUNTING FROM A PUBLIC RD CT 4- ILLEGAL TAKING OF WILDLIFE

FOR TBI CERT & DIV FALLIN DEREK RAY PROFFITT GS-16-CR-966/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP CURD

WILLIAM DEREK ROBERTS GS-17-CR-11/ DOSL 1ST/ PTL BROWN

CARLOS P SALYER GS-17-CR-37/ VIOLATION OF RESTRAINING ORDER/ DEP FERGUSON

HEARING/STNAW ROBERTS ANNA MARIE SNYDER GS-16-CR-912/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP FERGUSON

TIFFANY J SOUTH GS-16-TR-1274/ SPEEDING/ THP WILLS

BRANDON MICHEAL STANLEY GS-16-CR-1057/ DORL 3RD/ THP DUNN GS-16-TR-1262/ SPEEDING/ THP DUNN

FOR PLEA STOUT MITCHELL L STOUT 1:30 GS-16-TR-900/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ DEP PETERS CT 2- LIGHT LAW CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 4- EXPIRED DL

FALLIN THOMAS D STOUT GS-16-CR-1054/ CT 1- BLAZ ORANGE VIOLATION/ TWRA ROSIER CT 2- HUNTING WITH AID OF BAIT GS-16-CR-1053/ HUNTING WITHOUT HUNTER SAFETY/ TWRA ROSIER GS-17-CR-40/ HUNTING WHILE PRIVLEDGES SUSPENDED/ TWRA ROSIER GS-16-CR-1055/CT 1- REFUSING INSPECTION/ TWRA ROSIER CT 2- INTERFERRING WITH AGENCY EMPLOYEE

WILLIAM K SUTHERLAND GS-16-TR-1256/CT 1- SEATBELT/ THP DUNN CT 2- DRIVING WITHOUT A LICENSE

MARY ELLEN TESTER GS-16-CR-897/ VOP/ CCI

CHRIS L THOMPSON GS-16-TR-1259/CT 1- SEATBELT/ THP DUNN CT 2- DRIVING WITHOUT A LICENSE

COMPLIANCE DAVIS KRISTIE ANN THOMPSON GS-13-CR-1448/ VOP/ CCI

TIFFANY M TOTH GS-16-TR-1261/CT 1- SPEEDING/ THP DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILTY

INTERPRETER 1:30 ARNULFO B VASQUEZ GS-16-TR-1174/CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILITY/ PTL WORLEY CT 2- FAILURE TO YIELD GS-16-TR-947/ CT 1- DRIVING WITHOUT A LIC/ PTL WORLEY CT 2- DUI 1ST CT 3- VIOLATION OF OPEN CONTAINER CT 4- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

COMPLIANCE ANDREW STARR WALLACE GS-16-TR-1171/CT 1- TRAFFIC CONTROL DEVICE/ DEP MINK CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

JESSE ANDREW WALLACE GS-16-CR-1017/CT 1- DUI 3RD / PTL BROWN CT 2- DORL 3RD

CHARLES JOSHUA C WAMPLER GS-16-TR-1267/ SEATBELT/ THP DUNN

FREDRICK C WARD GS-16-TR-1255/ SEATBELT 2ND/ THP DUNN

FOR TOX RESULTS FALLIN SARAH MAY WATSON GS-16-CR-932/ POSS SCH IV/ THP TESTER GS-16-CR-933/ DUI 1ST/ THP TESTER GS-16-TR-1156/CT 1- SEATBELT/ THP TESTER CT 2- OPEN CONTAINER CT 3- DUE CARE

MATTHEW L WIDNER GS-17-CR-13/ CT 1- DUI 3RD/ PTL WORLEY CT 2- DORL 1ST CT 3- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

LOUIS ERNEST WILKIN GS-16-TR-1320/ SPEEDING/ THP DUNN

TO HAVE DL JERRY LEE WILLIAMS GS-16-CR-585/ DOSL 1ST/ PTL BROWN

COMPLIANCE SANDRA JOAN WORLEY GS-15-CR-39V/ VOP/ CCI

ROBERT LEE YOUNG GS-17-CR-19/ VIOLATION OF HUNTER SAFETY REQUIRMENTS/ TWRA ROSIER

 

February 15, 2017

This week’s Sheriff and Court Reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
02/03/2017

01/27/2017    ASHLEY N CORPENING, LENOIR NC, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$5,000, FAILURE TO APPEAR, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS

01/27/2017    AMANDA R COSTIGAN, RAGAN RD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X5, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS

01/27/2017    KATHY S HATLEY, HWY 91N, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/27/2017    CHRISTY L OWENS, LENOIR NC, POSSESSION OF STOLEN DEBIT CARD X2,POSSESSION OF STOLEN PROPERTY O/$5000

01/28/2017    GREGORY A HINES, DEER CREEK  CROSSING, THEFT OF PROPERTY

01/28/2017    CAMERON R HUMPHREY, HWY 421 N, VIOLATION OF PROBATION
01/29/2017    MARY E TESTER, SPEAR BRANCH RD, THEFT OF PROPERTY

01/30/2017    SHARON S BREWER, ROAN CREEK RD, POSSESSION OF SCHDULE II DRUGS FOR  RESALE, SIMPLE POSSESSION OF  METHAMPHETAMINE, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, PROMOTIONS TO MANUFACUTRE METHAMPHETAMINE

01/30/2017    NICHOLAS R FLETCHER, STOUTS BRANCH RD, THEFT U/$500

01/30/2017    NATHAN S ROARK, RAINBOW RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/31/2017    DUSTN K LEWIS, LODGE ST, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/31/2017    REBECCA MCGLOTHIN, MARTIN AVE,  WORTHLESS CHECKS

02/01/2017    APRIL D ATWOOD, DOEVILLE RD, THEFT  OF PROPERTY O/$1,000

02/01/2017    JACOB L FLETCHER, BAKER ST, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

02/01/2017    JOHN K NELSON, RED BRUSH RD, VIOLN  OF ORDER GRANTING BAIL FOR DOMESTIC VIOLENCE

02/01/2017    LARRY M NORRIS, SHINGLETOWN RD,  FAILURE TO APPEAR

02/02/2017    JAMIE A DUNN, HWY 421, FAILURE TO APPEAR

02/02/2017    MARY L HOLLOWAY, JOHNSON CITY, VIOLATION OF PROBATION

02/02/2017    JORDAN C LEDFORD, WACO TX, DISORDERLY CONDUCT

02/02/2017    SPENCER R PAYNE, WILLENS GAP RD,  DRIVING UNDER THE INFLUENCE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
FEBRUARY 8TH, 2017

TBI CERT & DIV PD WILLIAM SHANE ADAMS GS-16-CR-796/ CT 1- AGGRAVATED BURGLARY/ INV M CRESS CT 2- THEFT OF PROPERTY UNDER $500 GS-16-CR-798/ CT 1- AGGRAVATED BURGLARY/ INV M CRESS CT 2- THEFT OF PROPERTY UNDER $500
KELSIE MIRIAH AKINS GS-16-TR-1334/ SPEEDING/ THP E TESTER
HEARING / STNAW FALLIN TRACY EARL ARNOLD GS-16-CR-845/ CT 1- PUBLIC INTOX/ DEP R MINK CT 2- POSS DRUG PARA GS-15-TR-794V/ VOP/ CCI
FOR PLEA/ TO HAVE DL TONY LEE BROWN GS-16-TR-1045/ SEATBELT/ DEP R CURD GS-16-CR-833/ DOSL/ DEP R CURD
FOR COMPLIANCE HEATHER LOUISE BUCHANAN 81425/ VOP/ CCI
JULIE G BUMGARDNER GS-16-TR-1335/ SPEEDING/ THP E TESTER
ROBIN ANNE CHANDLER GS-16-TR-1269/ FINANCIAL RESPONSIBILITY / THP E TESTER
PD TIMOTHY REED CHURCH GS-16-CR-306/ CT 1- DUI 1ST /DEP C BROWN CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT CT 3- POSS SCH II FOR RESALE CT 4- POSS SCH IV FOR RESALE CT 5- POSS DRUG PARAPHERNALIA GS-15-TR-695V/ VOP/ CCI
HEARING / STNAW HYDER JASON L COOKE GS-16-CR-390/ CT 1- TRAFFIC CONTROL DEVICE/ INV. B SUTHERLAND CT 2- DUI 1ST CT 3- VIOLATION IMPLIED CONSENT
HYDER ASHLEY NICOLE CORPENING GS-16-CR-338/ AGGRAVATED CRIMINAL TRESSPAING/DEP A GUINN GS-17-CR-76/ CT 1- POSS STOLEN PROPERTY OVER $5000/ PTL M MULLINS CT 2- POSS LEGEND DRUG CT 3- POSS DRUG PARA CT 4- POSS SCH IV
TIMOTHY A CRABTREE GS-16-TR-1328/ SPEEDING/ THP E TESTER
HEARING / STNAW STOUT BRITTANY N. DANNER GS-16-CR-1056/ AGGRAVATED ASSAULT INVOLVING DOMESTIC VIOLENCE / DEP C BROWN
PD JOSEPH LANDON DAVIS GS-16-CR-313/ VANDALISM/ LT M FRITTS
ROBERT W DUNCAN JR. GS-16-TR-1287/ SEATBELT
HEARING / STNAW PD JAMIE A STOUT DUNN GS-17-CR-15/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/ DEP J PETERS GS-17-CR-16/ DUI 2ND / THP C DUNN
MICHAEL J FELT GS-16-TR-1333/ SPEEDING/ THP E TESTER
HEARING / STNAW PD COLLEEN JOE FOSTER GS-17-CR-61/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV. B SUTHERLAND
TBI CERT & DIV HUNTER R. GREENE GS-17-CR-18/ CT 1- POSS DRUG PARAPHERNALIA/ DEP C BROWN CT 2- CRIMINAL TRESPASSING CT 3- RECKLESS ENDANGERMENT CT 4- TAMPERING WITH EVIDENCE
TO HAVE DL STEVEN RANDALL HIPSHIRE GS-16-CR-868/ DOSL/ PTL T BROWN
TBI CERT & DIV ALBERT GLENN HOLEMAN JR. GS-15-CR-629/ SIMPLE ASSAULT/ DEP A GUINN
TBI CERT & DIV ALEXIS DAWN JOHNSON GS-15-TR-692/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ DEP R CURD CT 2- TRAFFIC CONTROL DEVICE CT 3- UNLAWFUL POSS BY MINOR
EZRA WREN KNIGHT GS-16-TR-1332/ SPEEDING/ THP E TESTER
TBI CERT & DIV PD JASON LEE MAY GS-16-CR-901/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C BROWN
REBECCA MCGLOTHLIN GS-17-CR-83/ WORTHLESS CHECK / TAMMIE FENNER
HEARING / STNAW PD NORMA MCQUEEN GS-16-CR-1047/ THEFT OF PERSONAL PROPERTY/ DEBRA FELTY
KAREN S MELTON GS-16-TR-1252/ SPEEDING/ THP E TESTER
CHRISTINA JANE MORTON GS-16-TR-605/ CT 1- SEATBELT/ THP C DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
HEARING / STNAW LARRY M NORRIS GS-16-CR-923/ ACCIDENT RESULTING IN DAMAGE TO VEHICLE/ THP E TESTER GS-16-CR-924/ ACCIDENT RESULTING IN PERSONAL INJURY/ THP E TESTER GS-16-CR-925/ IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/ THP E TESTER GS-16-CR-926/ RECKLESS ENDANGERMENT (VEHICLE) / THP E TESTER GS-16-CR-927/ EVADING ARREST/ THP E TESTER GS-16-CR-928/ FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID/ THP E TESTER GS-16-TR-1127/ CT 1- SEATBELT/ THP E TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DRIVING LEFT OF CENTER CT 4- DUE CARE GS-16-TR-1159/ SPEEDING/ THP E TESTER
ROBERT DEAN NORRIS III GS-17-CR-91/ ASSAULT/ BLAIR LAMBERT
MELISSA SUE NORRIS GS-16-CR-132V/ VOP/ CCI
HEARING / STNAW BUCK LARRY MATTHEW NORRIS GS-16-CR-742/ CT 1- DOMESTIC ASSAULT/ DEP C BROWN CT 2- VANDALISM AS DOMESTIC
HYDER MATTHEW JESSIE JAMES OSBORNE GS-17-CR-27/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/ DEP C ROARK GS-16-CR-347V/ VOP/ CCI
JUSTIN R PARKS GS-16-TR-1289/ SEATBELT/ THP E TESTER
TO HAVE DL BRITTANY RENEE REECE GS-16-CR-422/ DOSL 1ST/ THP C DUNN
HALEY P RICCI GS-16-TR-1307/ SPEEDING/ THP E TESTER
JERRY WAYNE ROBERTS GS-16-CR-60V/ VOP/ CCI
APRIL RENEE ROTEN GS-16-CR-905/ DOSL/ LT S BROWN
PD CARL GRANT SEXTON GS-16-CR-1044/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ LT S BROWN
HEARING / STNAW PD MELISSA SUE SEXTON GS-16-CR-939/ DOMESTIC ASSAULT/ INV B LIPFORD
FOR COMPLIANCE PD CHRISTINA MARIE SNYDER GS-15-CR-491/ FRAUD USE OF A CREDIT CARD/ PTL J ARNOLD
HMO PLEA IN CRIMINAL COURT JEFFERY J SNYDER GS-16-CR-981/ CT 1- HABITUAL MOTOR OFFENDER/ DEP R CURD CT 2- RESISTING ARREST
RACHEL STEVENS GS-17-CR-72/ SIMPLE ASSAULT/ ANGELINA SYNDER
HEARING / STNAW PD DAVID WAYNE SWIFT GS-17-CR-7/ CT 1- CRIMINAL IMPERSONATION/ PTL M MULLINS CT 2- EVADING BY FOOT CT 3- RESISTING ARREST CT 4- POSS DRUG PARA CT 5- SIMPLE POSS VI
TIFFANY A WILLIAMS GS-16-TR-1329/ SPEEDING/ THP E TESTER
FOR TOX RESULT PD BOBBY JOE WINTERS GS-16-CR-840/ VEHICULAR ASSAULT/ DEP C BROWN

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE LISA N RICE, PRESIDING
FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017

JAMES W. BONHAM III PROBATION VIOLATION 1ST JUDGMENT 6/17/02 3929 / CT#4: SALE SCH. VI STATUS OF PAYMENTS CT#5: SALE SCH. VI
VICTORIA SUE BOUTON ARRAIGNMENT BONDING COMPANY TO NOTIFY CC-2017-CR-6 / CT#1: INTRODUCTION OF CONTRABAND

ROBERT RANDALL DELUCA PROBATION VIOLATION X2 JUDGMENT 11/8/10 5165 / CT#1: EVADING ARREST CT#5-6: ASSAULT ON AN OFFICER X2 CT#7: VANDALISM UNDER $500 CT#9: ATTEMPTED INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. 5522 / CT#1: ESCAPE
NICHOLAS RYAN FLETCHER SENTENCING STOUT @11AM CC-2016-CR-75 / CT#1: THEFT OF PROPERTY $500 – $1000
WILLIAM HOWARD FURMAN FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-92 / CT#1: DUI 1ST CT#2: VIOLATION FINANCIAL RESPONSIBILITY
WILLIAM CLAY GRAYBEAL FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-148 /CT#1: DUI 4TH CT#2: SIMPLE POSS SCH II CT#3: DRIVING ON REVOKED 4TH CC-2016-CR-149 /CT#1: AGGRAVATED ASSAULT
CHARLES NEIL HAWKINS PROBATION VIOLATION PD & FOR P.D.L. CC-2015-CR-164 / CT#1: FAILURE TO APPEAR FOR JAIL TIME / PROB. VIOL. CT#2: VIOLATION OF SEX OFFENDERS ACT CC-2015-CR-181 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY / PROB. VIOL. CT#2:

THEFT OVER $500 CC-2016-CR-154 / CT#1: AGGRAVATED BURGLARY / FOR P.D.L. CT#2: VANDALISM UNDER $500
DANIEL TYLER HAWKINS VIOLATION COMMUNITY CORRECTIONS JUDGMENT 6/27/16 CC-2016-CR-63 / CT#1: THEFT OVER $500 CC-2016-CR-64 / CT#1: FELONY EVADING ARREST CT#2-6: RECKLESS ENDANGERMENT X5
JOSHUA ANTHONY HAYES ARRAIGNMENT STATUS OF PROGRAM CC-2016-CR-157 / CT#1: ARSON
THOMAS RHEA LOWE ARRAIGNMENT ROBERTS CC-2016-CR-138 / CT#1: SOLICITATION OF A MINOR
DANA MATHERLY AMENDED PROBATION VIOLATION PD CC-2013-CR-173 / CT#1: AGG. BURGLARY  CT#2: THEFT OVER $1000
ROBERT LEE MILLER, JR. IN NC STATE CUSTODY FOR DISMISSAL 6006/CT#1: ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT#2: ATTEMPTED 1ST DEGREE MURDER CT#3: AGG. KIDNAPPING CT#4: AGG. ROBBERY CT#5: AGG. ROBERRY CT#6: ATTEMPTED AGG. BURGLARY
JOSHUA WILLIAM PRICE FOR P.D.L. & PROBATION PD VIOLATION CC-2014-CR-48 / CT#1: FAILURE TO APPEAR / PROB. VIOL. CC-2016-CR-146 / CT#1: EVADING ARREST CT#2: DRIVING ON REVOKED LICENSE 2ND CC-2016-CR-147 / CT#1: FAILURE TO APPEAR
JOY LYNN REECE PROBATION VIOLATION JUDGMENT 9/24/15 CC-2015-CR-43 / CT#1: DUI 1ST
ROBERT NELSON RICHMOND FOR ANNOUNCEMENT HYDER TRANSPORT SENT ON 12/5/16 2965 / SENTENCE REVIEW HEARING
JOEY LEE SHETLEY BOND SUPERVISION VIOLATION BUCK INDICTED FEDERALLY CC-2012-CR-207 / CT#1: DOSL FOR STATUS CT#3: POSS. SCH. II CT#5: MUFFLER LAW
DAVID MICHAEL SIMCOX PROBATION VIOLATION PD STATUS OF PROGRAM ACCEPTANCE 5571 / DUI 5TH/ JUDGMENT 7/15/11 5836 / INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. / JUDGMENT 10/7/11
DAKOTA AUSTIN TAYLOR FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-145 / CT#1-2: VEHICULAR ASSAULT CT#3: DRIVING W/O LICENSE CT#4: RECKLESS DRIVING / NOT INDICTED
TINA RENEE TILLEY FOR P.D.L. T. C. SMITH CC-2016-CR-186 / CT#1: SALE OF METHAMPHETAMINE (.5 OR MORE) CT#2: MAINTAINING A DWELLING
JODI RENEE TYSON ARRAIGNMENT CC-2017-CR-4 / CT#1: VEHICULAR ASSAULT
JONATHAN WAYNE WALKER PROBATION VIOLATION STOUT JUDGMENT 6/16/14 CC-2013-CR-179 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: THEFT OVER $1000 CT#3: VANDALISM OVER $500
KENNETH GORDON WALTON FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-151 / CT#1: FAILURE TO APPEAR

ADD – ON DOCKET
BLAISE MATTHEW SAMION FOR P.D.L. HYDER CC-2016-CR-44 / CT#1: POSS SCH II (METH) FOR RESALE CT#2: POSS SCH II (HYDROCODONE) FOR RESALE CT#3: POSS SCH II
BILLIE JEAN BROCK FOR PLEA ROBERTS CC-2015-CR-205 / CT#1: POSS. SCH. II IN DRUG FREE SCHOOL ZONE CT#2: POSS. SCH. II W/INTENT TO RESALE CC-2016-CR-65 / CT#1: DUI 1ST / RECALL AFTER TRIAL

 

 

February 8, 2017

Sheriff and Court Reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
01/27/2017

01/20/2017    BRANDON R COFFEY, PEDRO SHOUNS   LN, THEFT OF PROPERTY, FORGERY

01/20/2017    JEFFREY R DUNN, FORGE RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/20/2017    JEREMY M JOYCE, DIVIDE RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/20/2017    ROBIN L MILLER, JEFFERSON NC, INTRODUCTION OF DRUGS OR CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY X2

01/21/2017    COLLEEN J FOSTER, TRIPLETTE RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/21/2017    AMY S HENLEY, FOX HOLLOW RD, SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW

01/21/2017    SCOTT P JOHNSON, MCEWEN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE X2

01/21/2017    ELI O MARTINEZ – LOPEZ, CRESTVIEW DR, DRIVING WITHOUT A DRIVERS LICENSE

01/22/2017    JASON W BLEVINS, SALTVILLE VA,  DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/22/2017    MICHAEL J FELT, JOHNSON CITY, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT

01/22/2017    LINDSAY N GREENE, FORGE RD, FAILURE TO APPEAR

01/22/2017    BOBBY D NORRIS, SHINGLETOWN RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/23/2017    WILLIAM D WINTERS, ACKERSON CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

01/24/2017    DIANE K COLLINS-MORETZ, PEDRO SHOULN LN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/24/2017    ALFRED R MORETZ JR, PEDRO SHOUN LN,  DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/24/2017    GARY L SOUTH, HOSPTAIL RD, PUBLIC INTOXICATION

01/24/2017    RACHEL STEVANS, COLD SPRINGS RD, ASSAULT

01/25/2017    JESSICA A GREENLEE, KNOXVILLE TN, VIOLATION OF PROBATION

01/26/2017    JONATHAON J COGAR,  HWY 91 N,  AGGRAVATED SEXUAL BATTERY

01/26/2017    ZACKARY G PORTER, K & R RD, BLAZE ORANGE VIOLATION, HUNTING FROM A MOTOR VEHICLE, HUNTING/SHOOTING FROM A PUBLIC RD, ILLEGAL TAKE/ ATTEMPT TO TAKE WILDLIFE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE
WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING

WEDNESDAY,
FEBRUARY 1ST, 2017

JONATHAN ANDREW BURLESON GS-16-TR-1298/ CT 1- TRAFFIC CONTROL DEVICE/ PTL M MULLINS

ASHLEY NICOLE CORPENING GS-16-CR-338/ AGGRAVATED TRESPASSING/ DEP A GUINN (ARRESTED ON CAPIAS) GS-17-CR-76/ CT 1- POSS STOLEN PROPERTY OVER $5,000/ PTL M MULLINS CT 2- POSS LEGEND DRUG CT 3- POSS PARAPHERNALIA CT 4- POSS SCH IV

FOR PLEA FALLIN AMANDA REECE COSTIGAN GS-16-CR-387/ CT 1- DUI 1ST / DEP R CURD CT 2-3 CHILD ENDANGERMENT DUI PASSENGER UNDER 18YR OLD GS-17-CR-77/ CT 1-5- CONTROLLED SUBSTANCE ANALOGUES/ INV J STOUT CT 6- FELONY POSS SCH IV

NO FURTHER CONTINUANCES FALLIN JUSTIN SHAWN DANNER GS-16-CR-456/ CHILD ABUSE/NEGLECT / DEP C ROARK

TO HAVE ATTY HIRED BRITTANY NICOLE DUGGER GS-16-TR-1169/ POSS DRUG PARAPHERNALIA/ PTL T BROWN

FOR TBI CERT &DIV FALLIN DARRELL E DUGGER GS-16-CR-954/ CT 1- AGGRAVATED ASSAULT DOMESTIC/ DEP J NORMAN CT 2- RESISTINGARREST

COMPLIANCE PD JERRY R DUGGER GS-13-CR-1771V/ VOP/ CCI

HEARING STNAW PD JAMIE A DUNN GS-17-CR-15/ ASSAULT INVOLVING DOMSTIC ASSAULT/ DEP J PETERS GS-17-CR-16/ DUI 2ND/ THP C DUNN

GARY RICHARD EVANS GS-16-TR-1306/ CT 1- SPEEDING/ PTL M MULLINS CT 2- EXPIRED REGISTRATION CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY

FOR TBI CERT &DIV CORY EDWARD FORRESTER GS-16-CR-996/ CT 1- SIMPLE POSS METH/ PTL T BROWN CT 2- POSS PARAPHERNALIA

TBD UPON PAYMENT OF COST PD PHILLIP LEE GENTRY GS-16-CR-639/ ASSAULT AS DOMESTIC/ DEP R CURD

STEVEN M GORSLINE GS-15-CR-312V/ VOP/ CCI GS-16-CR-522/ CT 1- POSS DRUG PARAPHERNALIA/ DEP R MINK CT 2-9- CRUELTY TO ANIMALS

KATHY SUE HATLEY GS-17-CR-69/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC/ DEP J FERGUSON

STEVEN MARK HARPER JR. GS-17-CR-50/ DORL/ DEP J NORMAN GS-17-CR-52/ HIT AND RUN PROPERTY/ DEP J NORMAN

COMPLIANCE THOMAS A HARRISON GS-16-TR-1231/ SPEEDING / THP C DUNN

COMPLIANCE STEVEN M HARPER GS-14-CR-675V/ VOP/ CCI

COMPLIANCE SCOTTY ADAM HARVEY GS-16-CR-62V/ VOP/ CCI

KENNETH H HEAD GS-16-TR-1295/ CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILITY/ PTL M MULLINS CT 2- DUE CARE

FOR TOX RESULTS PD TIARA RENEE HOYLE GS-16-CR-669/ INTO OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY/ INV C LIPFORD

TO HAVE DL MATTHEW J ISAACS GS-16-TR-1098/ CT 1- DORL/ PTL T BROWN CT 2- LIGHT LAW

PD RAYMOND S LAWS GS-16-CR-992/ DOSL/ THP E TESTER GS-16-TR-1206/ EXPIRED REGISTRATION/ THP E TESTER GS-16-CR-692/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA/ PTL T BROWN GS-16-CR-891/ RESISTING ARREST

SCOTT JOSE G MALDOMADO-MARTINEZ GS16-CR-627/ DUI 2ND/ THP C DUNN GS-16-TR-829/ SEATBELT/ THP C DUNN GS-16-CR-628/ POSS OF A HAND GUN WHILE INTOXICATED/ THP C DUNN

ALFRED ROSS MORETZ JR. GS-17-CR-74/ DUI/ DEP R MINK

JOHN K NELSON IV GS-16-CR-1026/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE/ PTL M MULLINS
HEARING STNAW PD ELIZABETH ROSE NOVOTNY GS-16-CR-862/ VANDALISM AS DOMESTIC/ DEP R CURD

HEARING STNAW PD LARRY M NORRIS GS-16-CR-928/ FAILURE TO GIVE INFORMATION & RENDER AID/ THP E TESTER GS-16-CR-925/ IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/ THP E TESTER GS-16-CR-924/ ACCIDENT RESULTING IN PERSONAL INJURY GS-16-CR-923/ ACCIDENT RESULTING IN DAMAGE TO VEHICLE GS-16-CR-926/ RECKLESS ENDANGERMENT/ THP E TESTER GS-16-TR-1159/ SPEEDING/ THP E TESTER GS-165-TR-1127/ CT 1- SEATBELT/ THP E TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DRIVING LEFT OF CENTER CT 4- DUE CARE GS-16-CR-927/ EVADING ARREST/ THP E TESTER

JESSE RAY OLIVER GS-16-CR-497V/ VOP/ CCI

CHRISTY LYNN OWENS GS-17-CR-75/ CT 1- POSS STOLEN PROPERTY OVER $5000/ PTL M MULLINS CT 2-3- POSS STOLEN DEBIT CARD

STOUT DEREK RAY PROFFITT GS-16-CR-966/ DOMESTIC ASSULT/ DEP R CURD

DONNIE M ROBINSON GS-15-CR-194/ AGGRAQVATED ASSAULT/ DEP R CURD GS-15-TR-1632, 1633/ VOP/ CCI GS-13-TR-239V/ VOP/ CCI GS-14-TR-27V & 70V/ VOP/ CCI
TIMOTHY CRAIG ROYSTON GS-14-CR-347/ VOP/ CCI

FOR PRELIMINARY HEARING PD TIFFANY J SOUTH GS-16-CR-908/ FELONY POSS. SCH VI

RICKY LEE STOUT GS-14-CR-585V & 781V/ VOP/ CCI

MARK TRIVETTE GS-17-CR-54/ LIVESTOCK AT LARGE/ VICKIE L WOLFE

COMPLIANCE ROBERT N TRIVETTE GS-13-CR-1336V&1372V/ VOP/ CCI

TO HAVE DL CURTIS BRUCE WADE GS-16-CR-295/ DORL 2ND. / THP C DUNN

SHIRLEY RUTH WADE GS-16-TR-368/ ALLOWING UNLICENSED DRIVER TO DRIVE/ THP C DUNN

CASSANDRA BERNICE WEST GS-15-CR-589V/ VOP/ CCI GS-16-CR-565/ FAILURE TO APPEAR FOR BOOKING

FOR PLEA FALLIN MAGGIE B WHITE GS-16-CR-1033/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ DEP J PETERS CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- REGISTRATION TO BE CARRIED CT 4- DL TO BE CARRIED CT 5- EXPIRED REGISTRATION CT 6- SEATBELT

FALLIN KELSEY LAUREL YONGUE GS-16-CR-873/ SALE TO MINOR OR INT. PERSON/ SGT STOUT

 

February 1, 2017

Sheriff and court reports

Sheriff’s Report
01/20/2017

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

 

01/13/2017    PATRICK GRAYSON, BLOUNTVILLE,  CAPIAS

01/13/2017    WENDY L HANSEN, CRACKERS NECK RD,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/13/2017    DANNY R ROARK, HWY 67W, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, POSSESSION OF  SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

01/13/2017    ISAIAH A ROSS, WEST MAIN ST,  VIOLATION OF PROBATION

01/14/2017    JODI R TYSON, STAR GAP RD,  CAPIAS

01/15/2017    DEBRA J HAYWORTH, AVERY BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/15/2017    CODY R MAYS, ELLER RD, INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO  A PENAL FACILITY, VIOLATION OF PROBATION

01/16/2017    DAVID K BITTER JR, SUGAR CREEK RD,  VIOLATION OF PROBATION

01/16/2017    EUGENE G CANTER, ANTIOCH RD, CRIMINAL IMPERSONATION, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

01/16/2017    SCOTTY A HARVEY, FORGE CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION

01/17/2017    JERRY M DUNCAN, ERWIN TN, FAILURE TO APPEAR

01/17/2017    CASSIDY R FRANCISCO, BIG DRY RUN RD, FAILURE TO APPEAR

01/17/2017    CHRISTINE A HATHORN, BOONE NC,RESISTING STOP, FRISK, HALT, ARREST,SEARCH, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC INTOXICATION

01/17/2017    GABRIEL D PEREZ, WEST JEFFERSON NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

01/17/2017    TINA M SERRANO, DEER RUN RD, INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SUSPENDED  DRIVERS LICENSE

01/18/2017    AUTUMN Y FINNEY, HAMPTON TN, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF LEGEND DRUGS,  DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/18/2017    STEVEN M HARPER, VAUGHTS GAP RD, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT

01/19/2017    VICTORIA S BOUNTON, BLOUTVILLE,   INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY

01/19/2017    DALTON M BROWN, HANCOCK RD,  BLAZE ORANGE VIOLATION, HUNTING FROM A MOTOR VEHICLE, HUNTING WITHOUT A LICENSE, HUNTING WITHOUT HUNTER SAFETY, HUNTING/ SHOOTING FROM A PUBLIC ROAD,  ILLEGAL TAKE/ATTEMPT TO TAKE WILDLIFE

01/19/2017    MARTY G GREENWELL, HWY 67 W,  TAMPERING WITH EVEIDENCE, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/19/2017    MARK A MOUNTS, DILLON RD, VIOLATION OF PROBATION

01/19/2017    MARK A TRIVETTE, DRY HILL RD,  LIVESTOCK AT LARGE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE
WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
JANUARY 25, 2017

MICHAEL KEVIN ALLEN GS-16-CR-1051/ VANDALISM AS DOMESTIC/ DEP C. ROARK

HEARING STNAW FALLIN TRACY EARL ARNOLD GS-15-TR-794V/ VOP/ CCI GS-16-CR-845/ CT 1- PUBLIC INTOX/ DEP R MINK CT 2- POSS DRUG PARAPHERNALIA

JOSEPH RAY BARRY GS-16-CR-158V & 430V/ VOP/ CCI

HEARING STNAW SMITH WENDY G CAMPBELL GS-16-CR-799/ INTO OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY/ DEP C ROARK

BRANDON RAY COFFEY GS-17-CR-59/ CT 1- FORGERY/ CHIEF DEP J WOODARD CT 2- THEFT OF PROPERTY

HEARING STNAW PD CHRISTOPHER NELSON DAVIS GS-16-CR-772/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP R MINK

HEARING STNAW FALLIN JASON R DUGGER GS-16-CR-836/ CT 1- FELONY EVADING ARREST/ DEP R MINK CT 2- RECKLESS DRIVING

JASON ALLEN DUNN GS-17-CR-6/ THEFT OF PROPERTY (SHOPLIGHTING)/ ASST. CHIEF J NORRIS

DONNA MORTON EASTRIDGE GS-16-CR-1028/ DUI 1ST / DEP J FERGUSON

COMPLIANCE HYDER JIMMY R EGGERS GS-16-CR-451/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP J NORMAN GS-16-CR-682/ DOMESTIC ASSAULT/ INV SUTHERLAND GS-15-CR-463V/ VOP/ CCI GS-15-CR-784V/ VOP/ CCI

MICHAEL J FELT GS-17-CR-63/ CT 1- DOMESTIC ASSAULT/ DEP J PETERS CT 2- LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
AUTUMN YVONNE FINNEY GS-17-CR-51/ CT 1- DUI 1ST / DEP J PETERS CT 2- POSS SCH IV CT 3- POSS DRUG PARAPHERNALIA CT 4- POSS LEGEND DRUG

COLLEN JOE FOSTER GS-17-CR-61/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV B SUTHERLAND

ROBERT WAYNE GENTRY GS-16-TR-1308/ CT 1- LIGHT LAW/ DEP J FERGUSON CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

COMPLIANCE PAMELA N GRAHAM GS-16-TR-1043/ CT 1- SPEEDING/ THP E TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- CHILD RESTRAINT DEVICE

LINDSAY NICOLE GREENE GS-16-CR-65V & 67V/ VOP/ CCI

MARTY GUY GREENWELL GS-17-CR-55/ CT 1- DORL 2ND/ INV C LIPFORD CT 2- TAMPERING WITH EVIDENCE

RICHARD T GRINDSTAFF GS-16-TR-1312/CT 1- UNREG VEHICLE/ DEP R MINK CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- HELMENT REQUIRED

PLEA ROBERTS JOHNNY MITCHELL GUY GS-15-CR-259V/ VOP/ CCI GS-16-CR-919/ AGGRAVATED ASSAULT/ DEP J PETERS

COMPLIANCE TIFFANY SUE HAMMONS GS-16-TR-566/ FOLLOWING TO CLOSE/ THP C DUNN
COMPLIANCE PD BOBBIE ANN HAWKS GS-17-TR-57/ CT 1- PUBLIC INTOX/ DEP R CURD CT 2- POSS SCH IV

MISTY D HICKS GS-17-TR-57/ CT 1- FAILURE TO REPORT AND ACCIDENT/ DEP C ROARK CT 2- FAILURE TO MAINTAIN LANE

HEARING STNAW FALLIN DANNY THERON HOLDERMAN GS-16-CR-1000/ CRUELTY TO ANIMALS/ MANNY NEWTON

SCOTT PAUL JOHNSON GS-17-CR-56/ DOMESTIC ASSAULT X 2/ DEP C ROARK

HEARING STNAW BLAIR L LAMBERT GS-16-CR-946/ AGGRAVTED ASSAULT/ DEP J FERGUSON

COMPLIANCE NATALIE R LINKOUS GS-16-TR-1121/ SPEEDING/ THP TESTER

MARK A MOUNTS GS-16-CR-818V/ VOP/ CCI

TO HAVE DL ROGER D MOUNTS GS-16-TR-430/ CT 1- DOSL 3RD DEP A GUINN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DUE CARE

PD MELISSA SUE NORRIS GS-16-CR-132V/ VOP/ CCI

JAMES CHESTER OSBORNE GS-16-TR-1311/ CT 1- REGISTRATION VIOLATION/ DEP R MINK CT 2- FINANCIAL RESPONIBILITY

TO HAVE DL BRITTANY RENEE REECE GS-16-CR-422/ DOSL / THP C DUNN

FALLIN TRAVIS A REECE GS-16-CR-1034/ CT 1- POSS SCH II/ DEP C ROARK CT 2- INTRODUCING OF CONTRABAND INTO PENAL FACILITY GS-16-CR-1036/ CT 1- FELONY EVADING ARREST BY MOTOR VEHICLE/ DEP J PETERS CT 2- EVADING ARREST BY FOOT CT 3- DORL 8TH CT 4-12- RECKLESS ENDANGERMENT CT 13 FAILURE PROOF OF INSURANCE CT 14- AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING CT 15- POSS SCH II CT 16- POSS DRUG PARAPHERNALIA CT 17- IMPROPER PASSING
CT 18- RESISTING ARREST CT 19- UNREGISTERED VEHICLE CT 20- SWITCHED LICENSE PLATES CT 21- TRAFFIC CONTROL DEVICE

TO HAVE DL JUSTIN ALLEN RHYMER GS-16-CR-788/ DORL/ DEP C ROARK GS-16-TR-1011/ DUE CARE/ DEP C ROARK

HEARING STNAW STOUT SANDRA L ROARK GS-16-CR-814/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C ROARK

TO HAVE ATTY HIRED CHARLES DAVID SCOTT JR GS-16-CR-887/ DORL 3RD/ THP C DUNN

TRACKING VOP IN CRIM COURT CASE CARL GRANY SEXTON GS-16-CR-1044/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ LT S BROWN

TO HAVE DL JENNIFER M SIMPLER GS-16-TR-472/ DOSL / PTL T BROWN

NICOLE MAE SMITH GS-16-TR-1209/ SPEEDING/ THP R WILLS

COMPLIANCE AMANDA R STANLEY GS-16-TR-1153/ SPEEDING/ THP C DUNN

HEARING STNAW TAMMY LOUISE STANLEY GS-16-CR-904/ CT 1- DUI 2ND / DEP R MINK CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT
COMPLIANCE PHYLISS AMY SWINEY 82745V & 82746V / VOP/ CCI

COMPLIANCE KATHRYN PURVIS TAYLOR GS-16-TR-1099/ CT 1- DOSL/ DEP J NORMAN CT 2- REGISTRATION VIOLATION CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY

HEARING STNAW PD MARY ELLEN TESTER GS-16-CR-897/ THEFT OF PROPERTY OVER $500/ DEP S BROWN

HEARING STNAW PD KELLY MICHELLE THOMAS GS-16-CR-1014/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA/ DEP R MINK

HEARING STNAW FALLIN JESSICA MARIE THOMPSON GS-16-TR-667V/ VOP/ CCI

JONATHAN M THOMAS GS-17-CR-62/ FUGITIVE FROM JUSTICE/ DEP C ROARK

COMPLIANCE JAMES SCOTT VANHOOZER GS-15-CR-266/ VOP / CCI

PD SAMUEL BRYAN WELCH JR GS-16-CR-1004/ CT 1- CRIMINAL IMPERSONATION/ PTL T BROWN CT 2- DOSL

AARON RAYMOND WOODS GS-15-CR-8V/ VOP/ CCI

 

January 25, 2017

Sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
01/13/2017

01/06/2017    DUANE E DANNER, LUMPKIN BRANCH RD, ASSAULT

01/06/2017    STEVEN M HARPER, DOEVILLE RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

01/06/2017    THOMAS A HARRISON, HWY 67 W, CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY

01/06/2017    PRESTON B ROSS, ELDRIDGE LN, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/06/2017    TYLER F TOWNSEND, ZIONVILLE NC, DRIVING UNDER THE INFLUENCE,  VIOLATION OF IMPLIED CONSENT

01/07/2017    BOBBIE A HAWKS, INDUSTRIAL DR, PUBLIC INTOXICATION

01/07/2107    RANDY S HAWKS, ANTIOCH RD, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC INTOXICATION

01/07/2017    MATTHEW J OSBORNE, LILLY LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/07/2017    LONNIE D PLEASANT, DUGGER HOLLOW RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/07/2017    NATASHA L POTTER, LILY LN, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/08/2017    CLIFFORD A LUNCEFORD, HWY 91 N,  ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE,   VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE

01/09/2017    CLAUDE J FEAGINS, CHURCH HILL TN, CAPIAS

01/09/2017    GARY L MAIN, WINCHESTER RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, VANDALISM A  DOMESTIC VIOLENCE, RESISTING STOP, FRISK, HALT, ARREST OR SEARCH

01/10/2017    SARAH J GIBOSN, ELIZABETHTON,  VIOLATION OF PROBATION

01/10/2017    ISAIAH A ROSS, W MAIN ST, FAILURE TO APPEAR

01/10/2017    MISTYBLU D WADDELL, JOHNSON CITY, ATTACHMENT – FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

01/12/2017    TOMMY D EASTRIDGE, GROVER REECE RD, THEFT OF PROPERTY O/$500

01/12/2017    ZACHERY G EASTRIDGE, GROVER REECE RD, THEFT OF PROPERTY O/$500

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE
WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
JANUARY 18, 2017

FOR PRELIMINARY HEARING ANTONIO JUAN ALVEREZ PD GS-16-CR-756/ CT 1- POSS. SCH II RESALE/ DEP. NORMAN CT 2- POSS. SCH III RESALE CT 3- POSS. SCH VI RESALE CT 4- POSS. PROHIBITED WEAPON CT 5- DOSL CT 6- POSS. DRUG PARAPHERNALIA GS-15-CR-486V/ VOP/ CCI GS-16-TR-972/ CT 1- NO SEATBELT/ DEP. NORMAN CT 2- FINACIAL RESPONSIBILTY
AMBER J BAKER CROCKET GS-16-CR-562/ CT 1- DUI 1ST/ DEP J PETERS CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT CT 3- LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE GS-16-TR-715/ DEP JOSH PETERS CT-1/ OPEN CONTAINER CT-2/ DUE CARE
MACKENZIE NICOLE BAUER FALLIN GS-16-CR-320/ CT 1- POSS SCH VI FOR RESALE/ PTL T BROWN CT 2- POSS OF DRUG PARAPHERNALIA CT 3- DOSL 1ST TO ALLOW REHAB
JUSTAN DOUGLAS BENNETT GS-15-CR-306V/ VOP/ CCI
DAVID KENNETH BITTER GS-16-TR-215/ VOP/ CCI
COMPLIANCE TIMOTHY RYAN CAMERON 82040V/ VOP/ CCI
EUGENE G CANTER 67345, GS-13-CR-1585/ VOP/ CCI STATUS ON TRIAL DATE HYDER
ALEX MICHAEL CASTO GS-16-CR-844/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ INV B SUTHERLAND CT 2- FELONY EVADING ARREST CT 3- FELONY RECKLESS ENDANGERMENT CT 4- DOSL GS-16-CR-1003/ DOSL/ PTL T BROWN
TIMOTHY REED CHURCH SR. HEARING STNAW PD GS-15-TR-695V/ VOP/ CCI GS-16-TR-759/ CT 1- OPEN CONTAINER/ DEP PETERS CT 2-LIGHT LAW CT 3- FAILURE TO SIGNAL GS-16-CR-574/ CT 1- DUI 1ST/ DEP PETERS CT 2- VIOLATION OF IMPLIED CONSENT
REAGAN A. CLICK PD GS-16-CR-710/ DEP JOSH PETERS CT 1-POSS. SCH II RESALE CT 2- POSS. SCH IV RESALE CT 3- POSS. DRUG PARA
JOSEPH RANDOLPH DENNY GS-16-CR-982/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA/ PTL T BROWN
BRITTANY NICOLE DUGGER GS-16-TR-1169/ POSS DRUG PARAPHERNALIA/ PTL T BROWN

HEARING/STNAW FALLIN DARRELL E. DUGGER GS-16-CR-954/ DEP NORMAN CT 1- AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT 2- RESISTING ARREST
ERICK A EDWARDS PYMT/COMPLIANCE GS-16-TR-1093/ FINANCIAL RESPONSIBILITY/ DEP C ROARK

JIMMY R EGGERS GS-15-CR-463, 784, GS-16-CR-682-V/ VOP/ CCI

CORY EDWARD FORRESTER GS-16-CR-996/ CT 1- SIMPLE POSS METH/ PTL T BROWN CT 2- POSS DRUG PARA

HEARING/STNAW SMITH SYLVIA A FRITTS GS-16-CR-1020/ THEFT UNDER $500/ PTL T BROWN

SHEVIN RICHARD GREENE GS-16-TR-1168/ DOSL/ PTL T BROWN

JERRY DAVID GRUBB GS-17-CR-8/ SIMPLE POSS SCH VI/ DEP J PETERS

HEARING/STNAW TO HAVE ATTY LISA MARIE HAMPTON GS-16-CR-771/ CT 1- POSS. SCH II FOR RESALE/ DEP PETERS CT 2- POSS. OF A FIREARM DURING A FELONY CT 3- FELON POSS. FIREARM CT 4- POSS. PROHIBITED WEAPON CT 5- DUI 1ST CT 6- VIOLATION IMPLIED CONSENT

HEARING/STNAW PD TOMMY EUGENE HARTLEY GS-16-CR-813/ VANDALISM AS DOMESTIC/ PTL M MULLINS

SCOTTY ADAM HARVEY GS-16-CR-62-V/ VOP/ CCI

JAMES DYLAN HASSETT FINAL FORFEITURE GS-16-CR-148/ VANDALISM AS DOMESTIC/ DEP A GUINN

CHRISTINE A HATHORN GS-17-CR-43/ DEP CHRIS ROARK CT-1/ PUBLIC INTOX CT-2/ RESISTING ARREST CT-3/ DISORDERLY CONDUCT

HEARING/STNAW FALLIN ANGELA C HAWKINS GS-16-CR-911/ ALTERING, FALSIFYING OR FORGING LIC PLATES/ DEP J PETERS

DEBRA JEAN HAYWORTH GS-17-CR-44/ AGG ASSAULT AS DOMESTIC VIOL/ DEP NORMAN

HEARING/STNAW HYDER TANYA GAIL HICKS 84238/ VOP/ CCI

WILLIAM RAY HORN JR GS-16-TR-1242/ CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILITY/ DEP J NORMAN CT 2- LEFT OF CENTER

TO HAVE NC DL KAYLA DANIELLE JENNINGS GS-16-TR-822/ DOSL/ PTL T BROWN

PD JAMIE DALE JOHNSON FINAL FORFEITURE GS-16-CR-100/ CT 1- FALSE IMPRISONMENT/ DEP A GUINN CT 2- AGGRAVATED ASSAULT CT 3- RESISTING ARREST

FOR PLEA FALLIN CRYSTAL M. KIDD GS-16-CR-945/ CT 1- FALSE REPORT/ DEP PETERS CT 2- LEAVING THE SCENE WITH INJURY CT 3- IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT CT 4- FAILURE TO RENDER AID

TBI CERT & DIV PD STEVE EDWARD KNOX GS-16-CR-1038/ EXPLOTATION OF A MINOR BY ELECTRONIC MEANS/ DEP J NORMAN GS-16-CR-1039/ EXPLOTATION OF A MINOR BY ELECTRONIC MEANS (DUPLICATE TO GS-16-CR-138- NEEDS DISMISSED) GS-16-

CR-1035/ CT 1- CONTRIBUTING TO THE DELIQUENCY OF A MINOR/ DEP J NORMAN CT 2- POSS DRUG PARAPHERNALIA

FOR TOX RESULTS HYDER ALISHA D KOPE GS-16-TR-897/ CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILTY/ DEP J PETERS CT 2- DOSL GS-16-CR-794/ CT 1- POSS SCH II/ DEP J PETERS CT 2- POSS SCH VI CT 3- TAMPERING WITH EVIDENCE CT 4- POSS OF PARAPHERNALIA

GS-16-CR-884/ CT 1- POSS SCH VI FOR RESALE/ PTL M MULLINS CT 2- POSS SCH II CT 3- TAMPERING WITH EVIDENCE CT 4- POSS DRUG PARAPHERNALIA

TO HAVE DL BOBBY A LOWE GS-16-CR-994/ DORL/ DEP R CURD

CLINTON EDWARD MAHALA GS-16-TR-1248/ REGISTRATION EXPIRED/ INV. S BROWN

HEARING/STNAW SCOTT JOSE G MARTINEZ-MALDOMADO GS-16-C R-627/ DUI 2ND / THP C DUNN GS-16-CR-628/ POSS HANDGUN WHILE INTOXICATED/ THP C DUNN GS-16-TR-829/ SEATBELT/ THP C DUNN

TBI CERT & DIV JASON LEE MAY GS-16-CR-901/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP C BROWN

CODY RAY MAYS GS-16-CR-613-V/ VOP/ CCI

TOX RESULTS PD JEREMY DEAN MAYS GS-16-TR-965/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ THP E TESTER CT 2- NO INSURANCE CT 3- NO SEATBELT CT 4- DUE CARE GS-16-CR-743/ DUI 1ST/ THP E TESTER GS-16-CR-484/ POSS OF DRUG PARAPHERNALIA/ DEP R CURD

STOUT

TBI CERT & DIV FINNEY MICHELLE WHITE MCKINNEY GS-15-CR-523/ RECKLESS ENDANGERMENT/ PTL J ARNOLD

HEARING/STNAW HYDER MICHAEL DAVID MITCHELL GS-16-CR-700/ CT 1- SIMPLE POSS OF MARIJUANA/ INV J STOUT CT 2- SIMPLE POSS OF SCH II CT 3- TAMPERING WITH EVIDENCE

ROBERTS JACQUELINE M NEATHERLY GS-16-CR-1019/ CT 1- RESISTING ARREST/ PTL T BROWN CT 2- THEFT UNDER $500 GS-16-TR-295/ SPEEDING/ THP C DUNN

MATTHEW J. J OSBORNE GS-16-CR-347V/ VOP/ CCI

HEARING/STNAW SCOTT APRIL LYNN PARDUE GS-16-CR-731/ CT 1- DUI 2ND/ PTL C WORLEY CT 2- VIOLATION IMPLIED CONSENT

JARED WILLIAM PARDUE GS-17-TR-6/ IMPROPER PASSING/ DEP J NORMAN

FOR PLEA FALLIN DALTON COLE PETERS GS-15-CR-367V/ VOP/ CCI

KIMBERLY ANN PHILLIPPI GS-14-CR-38V/ VOP/ CCI

RONALD LEE PILGRIM JR GS-16-TR-1218/ CT 1- DOSL/ PTL T BROWN CT 2- TAG LIGHT

HEARING/STNAW FALLIN JONATHAN GLENN PLEASANT GS-16-CR-622/ AGGRAVATED BURGLARY/ PTL C WORLEY

HEARING/STNAW NORMAN CRAIG PLESANT GS-16-CR-977/ CRIMINAL TRESPASSING/ DAVID L. DILLARD

FALLIN JEANETTE ELAINE RACKLEY GS-16-CR-1021/ HUNTER PROTECTOR ACT/ TWRA R ROISER

FOR PLEA FALLIN TRAVIS ALAN REECE GS-15-TR-758V/ VOP/ CCI GS-16-CR-636/ DORL 5TH/ PTL T. BROWN GS-16-TR-1095/ DRIVING UNREGISTERED VEHICLE ON HWY/ PTL WORLEY GS-16-CR-875/ DORL 5TH/ PTL WORLEY

DANNY RAY ROARK GS-17-CR-141/ DEP JOSH PETERS CT-1/ ASSAULT AS DOMESTIC VIOL CT-2/ POSS SCH II CT-3/ POSS DRUG PARA

ISIAH A ROSS GS-16-CR-220V/ VOP/ CCI

CODY ADAM RUSSELL GS-16-TR-1214/ MOVE OVER LAW/ PTL T BROWN

FOR PLEA MEGAN LYNN SEDGWICK GS-16-TR-454/ SEATBELT/ THP C DUNN GS-16-CR-369/ DRIVING WITHOUT A LIC/ THP C DUNN

DOUGLAS EUGENE SLAGLE GS-16-TR-1170/ POSS DRUG PARAPHERNALIA/ PTL C WORLEY

PD LESTER J STEPHENS FINAL FORFEITURE GS-16-CR-489/ CT 1- POSS SCH VI FOR RESALE/ DEP C ROARK CT 2- INTRODUCTION OF CONTRABAND INTO A PENAL FACILITY

TO HAVE DL TANYA LYNN STOUT GS-16-CR-790/ DORL 2ND/ PTL M MULLINS

THOMAS D STOUT GS-17-CR-40/ HUNTING WHILE PRIVLEDGES SUSPENDED/ TWRA R ROSIER GS-16-CR-1053/ HUNTING WITHOUT HUNTER SAFETY/ TWRA ROSIER GS-16-CR-1054/ CT 1- BLAZE ORANGE VIOLATION/ TWRA ROSIER CT 2- HUNTING WITH AID OF BAIT GS-16-CR-1055/ CT 1- REFUSING INSPECTION/ TWRA ROSIER CT 2- INTERFERING WITH AGENCY EMPLOYEE
COMPLIANCE DAVID WAYNE SWIFT JR GS-16-CR-1521V/ VOP/ CCI
STATUS HEARING PD ALEXANDRIA D TESTER 82556V/82567V/82568, GS-13-CR-1634V/ VOP/ CCI GS-15-CR-626/ PUBLIC INTOX/ DEP MINK

HEARING/STNAW CROCKETT JACKIE K THOMAS GS-16-CR-985/ CT 1- CRIMINAL TRESPASSING/ TIMOTHY PENNINGTON CT 2- CRIMINAL LITTERING GS-16-CR-986/ HARRASSMENT/ DAVID DILLARD

KRISTIE ANNE THOMPSON-HAMPTON GS-16-TR-1310/ CT 1- FINANCIAL RESPONSIBILITY/ DEP J PETERS CT 2- FAILURE TO NOTIFY GS-16-TR-1307/ DORL 1ST/ DEP J PETERS

SAMUEL BRYAN WELCH JR GS-16-CR-1004/ CT 1- CRIMINAL IMPERSONATION/ PTL T BROWN CT 2- DOSL

DON DANIEL WILLIAMS PD GS-16-TR-1067/ CT 1- NO SEATBELT/ DEP J PETERS CT 2- DRIVING LEFT OF CENTER GS-16-CR-848/ DOSL/ DEP J PETERS (TO HAVE DL)

JERRY LEE WILLIAMS TO HAVE DL GS-16-CR-585/ DOSL 1ST / PTL T BROWN

TBI CERT & DIV JAMES R WILLIS GS-15-CR-480/ FURNISHING TO MINORS/ DEP R CURD

NIKISHA MARIE WOODY GS-16-TR-1167/ PTL C WORLEY

TBI CERT & DIV WRIGHT ALEXANDER HARRISON YATES GS-15-CR-477/ UNDERAGE CONSUMPTION/ DEP R CURD

KARIE LOUISE YOUNG GS-16-TR-1137/ CT 1- SPEEDING/ THP C DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY

TBI CERT & DIV FALLIN KELSEY LAUREL YONGUE GS-16-CR-873/ SALE TO MINOR OR INT. PERSON/ SGT STOUT

 

January 18, 2017

Sheriff and court reports

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
01/06/2016

12/29/2016    DAVID W SWIFT, GENTRY CREEK RD, CRIMINAL IMPERSONATION, RESISTING STOP/FRISK/HALT/ARREST, EVADING
ARREST BY FOOT, SIMPLE POSSESSION OF  SCHEDULE IV DRUGS, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

12/30/2016    BRITTANY DANNER, LUMPKIN BRANCH RD, AGGRAVATED ASSAULT AS  DOMESTIC ABUSE

12/31/2016    ADRIAN L FURCHES, FOX HOLLOW RD, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE

12/31/2016    BOBBIE A HAWKS, INDUSTRIAL DR, PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF SCHEUDLE IV DRUGS

12/31/2016    JARED W PARDUE, ZIONVILLE NC, FUGITIVE FROM JUSTICE

12/31/2016    WILLIAM D ROBERTS, DAMASCUS VA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

01/01/2017    DAVID K BITTER JR, SUGAR CREEK RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

01/02/2017    JASON A DUNN, FORGE CREEK RD, THEFT OF PROPERTY/SHOPLIFTING

01/02/2017    JIMMY R EGGERS, TRIVETTE RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

01/02/2017    KAYLA D JENNINGS, LITTLE DRY RUN RD, POSSESSION OF SCHEDULE VI DRUGS,   POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

01/03/2017    SAMANTHA N CARPENTER, RAINBOW RD, VIOLATION OF PROBATION

01/03/2017    HUNTER GREENE, CIRCLE DR, RECKLESS ENDANGERMENT, CRIMINAL TRESPASSING, TAMPERING WITH EVIDENCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

01/03/2017    BRITTANY M HAMMONS, COLD SPRINGS RD, PUBLIC INTOXICATION

01/03/2017    JANIE SISK, MOUNTAIN CITY, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

01/04/2017    JAMIE A DUNN, HWY 421 N, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE

01/04/2017    DANIEL K FREDERICK, GROVER REECE RD, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE

01/04/2017    KIMBERLY A PHILLIPPI, CROSS MOUNTAIN RD, VIOLATION OF PROBATION

01/05/2017    ANDRE T BAKER, HWY 421 S, FUGITIVE FROM JUSTICE

01/05/2017    DERON J HARRIS, VILLAGE SQUARE LN, AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE, CRIMINAL IMPERSONATION, RESISTING ARREST, EVADING ARREST BY FOOT, FUGITIVE FROM JUSTICE, DRIVING WITHOUT A DRIVERS LICENSE

01/05/2017    CARLOS P SALYER, ELIZABETHTON, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION OR RESTRAINING ORDER

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
JANUARY 11TH, 2017

STEVEN B ALEXANDER GS-14-TR-944V/ VOP/ CCI
ANDRE THOMAS BAKER GS-17-CR-21/ FUGITIVE FROM JUSTICE NC/ INV S BROWN

HAROLD BUNTING GS-16-TR-1313/ IMPROPER PASSING/ DEP R CURD

DUANE ERICK DANNER GS-17-CR-26/ SIMPLE ASSAULT/ RAY JENKINS

FOR COMPLIANCE

JEFFERY EUGENE DUNN GS16-TR-1149/ SPEEDING 60/40 / THP C DUNN
JIMMY R EGGERS GS-15-CR-463V/ VOP/ CCI GS-15-CR-784V/ VOP/ CCI GS-16-CR-682V/ VOP/ CCI
DANIEL KEITH FREDRICK GS-17-CR-20/ CT 1- DOSL / DEP J NORMAN CT 2- POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
ADRIANE L FURCHES GS-17-CR-10/ VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE/ DEP J PETERS
FOR PLEA SAMANTHA NORMA HALL GS-15-TR-63V/ VOP/ CCI
PD BRITTANY M RISER HAMMONS GS-16-CR-352V/ VOP/ CCI GS-16-CR-355V/ VOP/ CCI GS-16-CR-356V/ VOP/ CCI GS-17-CR-14/ PUBLIC INTOXICATION/ ASST. CHIEF J NORRIS
MATTHEW DENNY HAMPTON GS-16-CR-417V/ VOP/ CCI GS-16-TR-1164/ MOVE OVER LAW/ DEP C BROWN
DEVON JORDON HARRIS GS-17-CR-22/ C T 1- AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT/ PTL M MULLINS  CT 2- EVADING ARREST BY FOOT CT 3- RESISTING ARREST CT 4- CRIMINAL IMPERSONATION CT 5- DRIVING WITHOUT A LICENSE CT 6- FUGITIVE FROM JUSTICE
FOR TBI CERT PD DAMIEN K HIPSHIRE GS-15-CR-763/ SIMPLE ASSAULT/ DEP M MULLINS
CLIFFORD ALLEN LUNCEFORD GS-17-CR-25/ CT 1- ASSAULT AS DOMESTIC ABUSE/ DEP R MINK CT 2- VANDALISM AS DOMESTIC
ROBERT JAMES MAIN JR. GS-14-CR-602V/ VOP/ CCI
JOHN RILEY MOREFIELD GS-16-TR-1024/ RECKLESS BURNING/ INV B SUTHERLAND
BOBBY RAY MOUNTS GS-16-TR-1010/ CT 1- LIGHT LAW/ DEP R CURD CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
MATTHEW JESSIE JAMES OSBORNE GS-17-CR-27/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/ DEP C ROARK
FOR HEARING STNAW PAMELA LACROSSA PARDUE GS-16-CR-889/ WORTHLESS CHECK/ INV CRESS GS-16-CR-890/ WORTHLESS CHECK/ INV CRESS
NATASHA LORNE POTTER GS-17-CR-29/ ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE / DEP C ROARK
FOR HEARING STNAW FALLIN TRAVIS ALAN REECE GS-16-CR-951/ CT 1- EVADING ARREST/ DEP C BROWN CT 2- DORL 10TH CT 3- TRAFFIC CONTROL DEVICE
PRESTON BLAKE ROSS GS-17-CR-28/ DORL 2ND/ PTL T BROWN
TO HAVE DL APRIL RENEE ROTEN GS-16-CR-905/ DOSL/ LT S BROWN
FOR HEARING STNAW /FOR PLEA PD MELISSA SUE SEXTON GS-16-CR-939/ DOMESTIC VIOLENCE/ INV LIPFORD
TO HAVE DL MICHELLE ROSELEE SIZEMORE GS-16-TR-1050/ DOSL/ PTL M MULLINS
FOR HEARING STNAW TAFFI JEAN TAYLOR GS-16-CR-898/ AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT/ INV CRESS
SHARON BUNTON THROOP GS-15-CR-790V/ VOP/ CCI
FOR TBI CERT & DIV FALLIN KELSEY LAUREL YONGUE GS-16-CR-873/ SALE TO A MINOR OR INT. PERSON/ SGT J STOUT

January 11, 2017

Sheriff and court report

Note:  People with names similar or identical to those listed may not be those identified in this report.  The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited.  No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law.  The information is subject to change at any time.  It is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes.  In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information.

Sheriff’s Report
12/29/2016

12/22/2016    BOBBY D GREER, SUGAR CREEK RD,  DRIVING UNDER THE INLFUENCE

12/22/2016    ROBERT J MAIN JR, DOTSON LN, VIOLATION OF PROBATION

12/23/2016    TOMMY E HARTLEY, COLLINS ST, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

12/24/2016    CHASSIDY R DEYTON, STOUT BRANCH  RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS   LICENSE

12/24/2016    FERNANDO HERNANDEZ, COLD SPRINGS  RD, PUBLIC INTOXICATION

12/26/2016    ERICK A EDWARDS, LITTLE DRY RUN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE

12/28/2016    MICHAEL K ALLEN, CAMPBELL RD, VANDALISM AS DOMESTIC VIOLENCE

12/28/2016    TANYA M CURD, SANDY RD, DRIVING ON REVOKED DRIVERS LICENSE

The following information reflects the actual filed documents or docket entries which are considered to be public record and contained in the official case files. The information provided herein includes the offense(s) with which an individual was charged/cited and the disposition(s) if the case has been concluded. No information is contained herein regarding charges/citations that have been expunged pursuant to state law. The information is subject to change at any time. It is important to note the Tennessee General Assembly has made it a criminal offense for information to be made public once it has been expunged pursuant to T.C.A. 40-32-101. Therefore, it is strongly suggested that you update any search before using the information for official purposes. In no event shall The Tomahawk be held liable for damage of any nature, direct or indirect, arising from the use of this information

 

GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY
TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY,
JANUARY 4TH, 2017

BRIANA LEIGH ANDERSON COMPLIANCE GS-16-TR-988/ FOLLOWING TO CLOSE/ PTL ELLER
BLAIR SCOTT BAYS TO HAVE ATTY HIRED GS-16-CR-940/ CT 1- ASSAULT INVOLVING DOMESTIC ABUSE/ PTL T BROWN CT 2- VIOLATION ORDER OF PROTECTION GS-16-CR-937/ VIOLATION ORDER OF PROTECTION
DAVID W BODENHAMER GS-16-TR-1204/ SPEEDING/ THP TESTER
ROXANNE WALSH BRINKER FOR PLEA PD GS-16-CR-832/ DOGS AT LARGE/ DEP CURD
MATTHEW J BUNTING GS-16-TR-1233/ SEATBELT/ THP DUNN
LINDSEY KAYE CORNELL TO HAVE ATTY HIRED GS-16-CR-914/ DOMESTIC ASSAULT/ DEP FERGUSON
TANYA CURD GS-16-CR-1050/ DORL 1ST / INV SUTHERLAND GS-16-TR-1305/ SEATBELT/ INV SUTHERLAND
DUANE E DANNER GS-16-TR-1208/ CT 1 – SPEEDING/ THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
JUSTIN SHAUN DANNER COMPLIANCE GS-16-CR-456/ CHILD ABUSE/NEGLECT
ROBERT K DAUGHTERY GS-16-TR-1193/ SPEEDING/ THP TESTER
WESTON CHRISTOPHER DOWELL GS-16-TR-1022/ LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT (PROPERTY DAMAGE)/ THP DUNN
MICHAEL D DUGGER GS-16-TR-1229/ SPEEDING/ THP DUNN
JASON ALLEN FELTNER TO HAVE DL GS-16-TR-894/ SEATBELT/ THP TESTER GS-16-CR-690/ DORL/ THP TESTER
ARLA DEE FERGUSON COMPLIANCE GS-13-CR-1520/ VOP/ CCI
PAMELA N GRAHAM GS-16-TR-1228/ SEATBELT/ THP DUNN
STEVEN M HARPER COMPLIANCE GS-14-CR-675V/ VOP/ CCI
THOMAS A HARRISON GS-16-TR-1231/ SPEEDING / THP DUNN
ERICK USSEIL HERNANDEZ GS-15-CR-646V/ VOP/ CCI
LINDSEY BETH HOWELL GS-16-TR-1215/ CT 1- REGISTRATION VIOLATION / PTL MULLINS CT 2- LIGHT LAW CT 3- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 4- OBSTRUCTION OF VIEW
DARLENE W JOHNSON SEE ORDER WITHIN GS-16-CR-892/ CRUELTY TO ANIMALS/ DEP CURD
THOMAS WILLIAM JOHNSON TO HAVE ATTY HIRED GS-16-CR-941/ AGGRAVATED ASSAULT/ PTL T BROWN
PD KIMBER LEANN JOYCE TO HAVE DL GS-16-TR-774/ CT 1- DOSL/ PTL BROWN CT 2- CHILD RESTRAINT CT 3- REGISTRATION EXPIRED CT 4- LIGHT LAW
ASHLEY N KIDD GS-15-CR-657/ WORTHLESS CHECK/ AMY PAISLEY
PD RAYMOND S LAWS HEARING STNAW GS-16-TR-1206/ EXPIRED REGISTRATION/ THP TESTER GS-16-CR-992/ DOSL 1ST / THP TESTER GS-16-CR-692/ POSS OF DRUG PARA/ PTL BROWN
FALLIN JERRY DALE LUNCEFORD HEARING STNAW GS-16-CR-795/ CT 1- AGGRAVATED ASSAULT AS DOMESTIC/ DEP CURD CT 2- AGGRAVATED ASSAULT CT 3- POSS OF A HANDGUN UNDER THE INFLUENCE CT 4- POSS OF A FIREARM DURING A FELONY
FALLIN DEVIN H MACDONALD FOR PLEA/TOX RESULTS GS-16-CR-517/ CT 1- BOATING UNDER THE INFLUENCE/ TWRA RICH CT 2- RECKLESS/NEGLEGENT OPERATION
NATHALIE JEAN MADREY GS-16-TR-1243/ CT 1- SPEEDING/ THP DUNN CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
FALLIN GEORGE FRANKIE MARTIN II JUDICAL DIVERSION GS-15-TR-600/ SIMPLE POSS SCH VI/ PTL BROWN
PD NORMA MCQUEEN HEARING STNAW GS-16-CR-1047/ THEFT OF PERSONAL PROPERTY/ DEBRA FELTY
SCOTTIE R MOODY GS-16-CR-1041/ DORL 8TH/ DEP CURD
PD LARRY M NORRIS HEARING STNAW GS-16-TR-1159/ SPEEDING/ THP E TESTER GS-16-CR-923/ ACCIDENT RESULTING IN DAMAGE TO PROPERTY/ THP E TESTER GS-16-CR-924/ ACCIDENT RESULTING IN PERSONAL INJURY/ THP E TESTER GS-16-CR-925/ IMMEDIATE NOTICE OF ACCIDENT/ THP E TESTER GS-16-CR-926/ RECKLESS ENDANGERMENT (VEHICLE)/ THP E TESTER GS-16-CR-927/ EVADING ARREST/ THP E TESTER GS-16-CR-928/ FAILURE TO GIVE INFORMATION & RENDER AID/ THP E TESTER GS-16-TR-1127/ CT 1- SEATBELT/ THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DRIVING LEFT OF CENTER CT 4- DUE CARE
LUCY NORRIS GS-16-TR-1224/ SEATBELT/ THP DUNN
SAMUEL DAVID OLIVER GS-16-TR-1240/ CT 1- SPEEDING/ PTL MULLINS CT 2- EXPIRED REGISTRATION
DANNY C OSBORNE GS-16-TR-1202/ SEATBELT/ THP TESTER
BRITTANY ANN PETERS GS-16-TR-781/ CT 1- NO DRIVERS LICENSE/ PTL BROWN CT 2- LIGHT LAW (TAIL LIGHT)
DALTON COLE PETERS HEARING STNAW FALLIN GS-15-CR-367V/ VOP/ CCI
SCOTT A PLEASANT HEARING STNAW HYDER GS-16-CR-787/ CT 1- DUI 1ST/ DEP CURD CT 2- LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT (PROPERTY DAMAGE) CT 3- FAILURE TO REPORT ACCIDENT
TAMMY S ROBBINS GS-16-TR-1225/ CT 1- SPEEDING / THP DUNN CT 2- EXPIRED REGISTRATION CT 3- FINANCIAL RESPONIBILITY
ROBERT H ROMINGER GS-16-TR-1205/ SPEEDING/ THP TESTER
ISIAH AUSTON ROSS GS-16-TR-1239/ CT 1- DORL/ MULLINS CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY
TINA MARIE SERRANO GS-16-TR-1201/ CT 1- EXPIRED REGISTRATION / THP TESTER CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- DUE CARE GS-16-CR-993/ DORL (DUI RELATED)/ THP TESTER
JEFFERY YOUNG SHELTON TO HAVE DL/ FOR PLEA GS-16-CR-631/ NO DRIVERS LICENSE/ THP DUNN GS-16-TR-837/ SEATBELT/ THP DUNN
MIRANDA C SNYDER GS-16-TR-1235/ SPEEDING/ THP DUNN
JEFFREY CURTIS TESTER GS-16-CR-1023/ DOSL 1ST / THP DUNN GS-16-TR-1232/ CT 1- WINDOW TINT/ THP DUNN CT 2- UNLAWFUL REMOVAL CT 3- DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
JESSE T THOMAS COMPLIANCE GS-14-TR-162V/ VOP/ CCI
JEFFREY WEST GS-16-TR-1223/ SEATBELT/ THP DUNN
MAGGIE B WHITE GS-16-CR-1033/ CT 1- RECKLESS DRIVING/ DEP J PETERS CT 2- FINANCIAL RESPONSIBILITY CT 3- REGISTRATION TO BE CARRIED CT 4- DL TO BE CARRIED CT 5- EXPIRED REGISTRATION CT 6- SEATBELT

CRIMINAL COURT
JOHNSON COUNTY,
TENNESSEE
HONORABLE STACY L. STREET, PRESIDING
THURSDAY,
JANUARY 5, 2017

DEBORAH A. ADAMS FOR P.D.L. PD CC-2016-CR-91 / CT#1: POSS. SCH. II DRUGS FOR RESALE CT#2: POSS. SCH. III DRUGS FOR RESALE CT#3: POSS. SCH VI DRUGS FOR RESALE CT#4: CONTRABAND IN A PENAL FACILITY CT#5: POSS.   LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION CT#6: POSS. DRUG PARAPH
ROBERT JOSEPH BLAKENSHIP PROBATION VIOLATION PD JUDGMENT 3/24/16 CC-2015-CR-11 / CT#1: INITIATION PROCESS TO MANU. METH. CT#2: PROMOTION OF METH. MANU.
ANITA KAY COOK FOR P.D.L. & PROBATION VIOLATION FALLIN STATUS OF TREATMENT 5839 / CT#1: INITIATION OF PROCESS TO MANU. METH. CC-2015-CR-118/ CT#1: MANUFACTURE OF METHAMPHETAMINE CT#2: PROMOTION OF METH. MANU. CT#3: MAINTAINING A DWELLING CT#4: FELONY POSS. DRUG PARAPH. CC-2016-CR-30 / CT#1: SALE SCH II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT CT#2: SALE SCH. II CT#3: MAINTAINING A DWELLING
REBEKAH MARIE COOK SENTENCING SPIVEY CC-2014-CR-8 / CT#1: THEFT OVER $1000 CT#2: FILING FALSE REPORT
DEREK STEVEN EGGERS FOR P.D.L. SMITH CC-16-CR-28 / CT#1: AGG. BURGLARY CT#2: VANDALISM OVER $500 CT#3: THEFT UNDER $500
JOHN DAVID FRITZ ARRAIGNMENT TO HIRE ATTY. CC-2016-CR-77 / CT#1-3: SALE SCH. II W/SCHOOL ZONE ENHANCEMENT X3
JEFF WAYNE FERGUSON FOR P.D.L. ROBERTS CC-2016-CR-26 / CT#1: VEHICULAR HOMICIDE
MICHAEL W NORRIS ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-127 / CT#1: THEFT OF PROPERTY OVER $10000 CT#2: AUTO BURGLARY CT#3: THEFT OF SERVICES
CARL G. SEXTON PROBATION VIOLATION X2 PD 3827 / SALE SCH II X3 / JUDGMENT 5/24/02
DANIEL J SNYDER FOR P.D.L. FALLIN CC-2015-CR-204 / CT#1: POSS. SCH. II W/ INTENT TO SELL CT#2: POSS. SCH. IV W/INTENT TO SELL CT#3: POSS. SCH. VI W/ INTENT TO SELL CT#4: POSS. DRUG PARAPH. CT#5: CRIMINAL TRESPASSING
ALEXANDRIA DAWN TESTER PROBATION VIOLATION TO HIRE ATTY JUDGMENT 9/1/15 CC-2013-CR-194 / CT#1: SIMPLE POSS. CT#2: POSS PARAPH. CT#3: CRIMINAL IMPERSONATION CC-2014-CR-16 / CT#1: SIMPLE POSS.
BEDFORD L TOWNSEND FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-118 / CT#1: DUI
APRIL DAWN WILCOX ARRAIGNMENT TO HIRE ATTORNEY CC-2016-CR-125 / CT#1: ATTMP CHILD NEGLECT CT#2-7: CASUAL EXCHANGE SCH III X6

ADD-ON DOCKET
CHARLES EDWARD GOW FOR P.D.L. FALLIN CC-2016-CR-112 / CT#1: DUI CT#2: IMPLIED CONSENT VIOLATION CT#3: SPEEDING 74/50
BETSY LYNN HENSON PROBATION VIOLATION SUMMONS JUDGMENT 10/30/14 CC-2013-CR-210 / CT#1: POSS. SCH. VI CT#2: POSS. PARAPH.
KIMBERLY ANN PHILLIPPI STATUS PD CC-2016-CR-59 / CT#1: INTRO OF CONTRABAND
WILLIAM H PHILLIPS, SR. SENTENCING STOUT CC-2015-CR-129 / CT#1: FELONY RECKLESS ENDANGERMENT
HAROLD DAVID PUGH PROBATION VIOLATION 2ND JUDGMENT 3/28/14 CC-2013-CR-134 / CT#1: AGG. ASSAULT CT#2: RECKLESS ENDANGERMENT CT#3: POSS. WEAPON BY CONVICTED FELON

 

January 4, 2017