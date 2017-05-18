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Sheriff’s Report
05/12/2017
05/05/2017 ANTHONY BELTRAN, MOREFIELD RD, VIOLATION OF PROBATION05/05/2017 WALTER L CANTER, WILLIAMS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION
05/05/2017 ROBERT S COLSON, HWY 421 N, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCFE
05/05/2017 CHRISTIAN D GREER, VILLAGE SQUARE LN, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT
05/07/2017 JOSPEH B ALLEN, HWY 421 S, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/07/2017 AUSTIN L HODGES, JOHNSON CITY, PUBLIC INTOXICATION
05/08/2017 TRACI L BROWN, VAUGHTS GAP RD, VIOLATION OF PROBATION
05/08/2017 JONATHAN D MARTIN, COLUMBIA TN, AGGRAVATED ASSAULT
05/08/2017 NATHAN OWENS, GENTRY CREEK RD, VIOLATION OF PROBATION
05/08/2017 ANTHONY M PATTON, MORRISTOWN RN, AGGRAVATED ASSAULT
05/08/2017 FREDRICK M RICE, MURFREESBRO TN, AGGRAVATED ASSAULT
5/08/2017 NICHOLE M SMITH, PIERCETOWN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/08/2017 LLOYD T WATSON JR, EAST MAIN ST, FAILURE TO APPEAR, ATTACHMENT – CONTEMPT
05/09/2017 COTY J BREWER, JOE WALLACE RD, DRIVIN ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE
05/09/2017 JO D FURCHES, LITTLE DRY RUN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/09/2017 DAVID A FURHCESS, CLAUDE WARREN RD, ASSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/09/2017 TANYA L STOUT, HANCOCK RD, CAPIAS
05/10/2017 CHRISTOPHER C CORUM, TOM PHILLIPPI RD, ASSSAULT AS DOMESTIC VIOLENCE
05/10/2017 DEREK L DICKSON, SHOUN ST, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR
05/10/2017 HARLEY OLIVER, MODOCK RD, VIOLATION OF PROBATION
05/10/2017 NICHOLAS S THOMPSON, GENTRY CREEK RD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
05/10/2017 SHANE W WILSON, RHEA RD, AGGRAVATED ASSAULT X 2, TELEPHONE HARASSMENT, HIT AND RUN
05/11/2017 MELODIE M BUNTON, GEORGIA ST, FAILURE TO APPEAR, FUGITIVE FROM JUSTICE, VIOLATION OF PROBATION X 2
05/11/2017 DONNIE R OWENS, RAY MOORE LN, VIOLATION OF PROBATION
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GENERAL SESSIONS COURT
JOHNSON COUNTY TENNESSEE
THE HONORABLE WILLIAM B. HAWKINS, PRESIDING
WEDNESDAY, MAY 17th , 2017
TINA L ALLEN GS-17-CR-225/PTL C BROWN CT-1/ DORL 1ST CT-2/ DUI 1ST
MICHAEL EDWARD ANDERSON COMPLIANCE PD 80851V/VOP/CCI
HEATH CHRISTOPHER ASCHENBACK TOX RESULT PD GS-17-CR-141/DUI 2ND/THP C DUNN GS-17-CR-142/DORL 1ST/THP C DUNN
MACKENZIE N BAUER FOR PLEA FALLIN GS-17-CR-125/PTL M MULLINS CT-1/ DOSL 2ND CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-CR-195/PTL T BROWN CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS SCH II(METH) CT-3/ POSS SCH II(HYDROCODONE) CT-4/ POSS DRUG PARA
CYNTHIA BLACK GS-17-CR-329/DEP A WORLEY CT-1/ PUBLIC INTOXICATION CT-2/ SIMPLE POSS SCH VI CT-3/ POSS DRUG PARA CT-4/ POSS W/OUT PRESCRIPTION
PRISCILLA GRACE BLACKBURN HEARING/STNAW PD CTS 1-2/ CRUELTY TO ANIMALS X2 CTS 3-4/ MANDATORY RABIES VAC X2
JACQUELINE DAYE BOATWRIGHT TO HAVE DL PD GS-16-CR-853/DOSL/THP WOLFENBARGER
BRYAN BRYANT GS-17-CR-325/AGG DOMESTIC ASSAULT/DEP C LIPFORD
MELODIE MARINE BUNTON GS-16-CR-728V/VOP/CCI GS-16-CR-729V/VOP/CCI GS-16-TR-975/PTL T BROWN CT-1/ DWOL CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-CR-318/FUGITIVE FROM JUSTICE/INV B SUTHERLAND
SAMANTHA NICOLE CARPENTER GS-17-CR-320/RESISTING ARREST/DEP C LIPFORD
MARILYN D CLIPSE T.CRAIG SMITH GS-17-CR-173/DOMESTIC ASSAULT/SGT C WORLEY
DUANE ERIC DANNER GS-17-CR-327/DEP C FRASER CTS 1-2/DOMESTIC ASSAULTX2 CT-3/ FETUS AS VICTIM
TRACY ADAM DIX HEARING/STNAW GS-17-CR-112/DEP C ROARK CT-1/ DUI 1ST CT-2/ POSS OF A WEAPON WHILE UNDER THE INFLUENCE
GERALD LYNN DODGION COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-672V/VOP/CCI
JERRY R DUNCAN COMPLIANCE PD GS-13-CR-1771V/VOP/CCI
WILEY LEE DUNN GS-17-CR-212/DUI 1ST/PTL T BROWN
ADAM GWEN ERICKSON HEARING/STNAW PD GS-17-CR-175/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
MICHAEL J FELT TO HAVE ATTY GS-17-CR-228/EVADING BY VEHICLE/PTL M MULLINS GS-17-TR-386/SPEEDING/PTL M MULLINS
CORY EDWARD FORRESTER GS-17-TR-358/PTL T BROWN CT-1/ SPEEDING CT-2/ DOSL
DAVID FURCHESS C.J.ROARK GS-17-CR-310/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
JO DAWN FURCHESS NORRIS GS-17-CR-311/DOMESTIC ASSAULT/DEP C ROARK
WILLIAM CLAY GRAYBEAL COMPLIANCE PRO SE 84105V,84106V/VOP/CCI
HUNTER RAY GREENE HEARING/STNAW HYDER GS-17-CR-18/DEP C BROWN CT-1/ POSS DRUG PARA
CT-2/ CRIMINAL TRESPASSING CT-3/ RECKLESS ENDANGERMENT CT-4/ TAMPERING W/EVIDENCE GS-17-CR-18V/VOP/CCI GS-17-CR-148/PTL T BROWN CT-1/ LEAVING THE SCENE CT-2/ EVADING ARREST
CT-3/ RESISTING ARREST GS-17-CR-149/TWRA R ROSIER CT-1/ HUNTING FROM MV CT-2/ HUNTING FROM PUBLIC RD CT-3/ ILLEGAL TAKE OF WILDLIFE CT-4/ ILLEGAL HUNTING BIG GAME CT-5/ SPOTLIGHTING DEER
CHRISTOPHER LYNN GUY COMPLIANCE GS-14-CR-511/VOP/CCI
HILLERY LEO HARPER COMPLIANCE GS-15-CR-679V/VOP/CCI
MICHAEL KELLY KAMINSKE TO HAVE DL GS-16-CR-1052/DOSL 1ST/THP C DUNN GS-16-TR-1266/THP C DUNN FOR PLEA CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ TRAFFIC CONTROL DEVICE
DAVID CECIL LAWRENCE HEARING/STNAW T.CRAIG SMITH GS-17-CR-151/CRIMINAL TRESPASSING/INV B SUTHERLAND
EVA MARIE LEWIS GS-17-CR-292/TELEPHONE HARRASSMENT/SELINA WHITE
THOMAS REA LOWE COMPLIANCE PD GS-16-TR-740/THP C DUNN CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ EXPIRED REGISTRATION
DAVID G LUNCEFORD GS-17-CR-321/DEP J PETERS CT-1/ AGG DOMESTIC ASSAULT CT-2/ FALSE IMPRISONMENT CT-3/ FETUS AS VICTIM CT-4/ CRIMINAL TRESPASSING
SHATONA LEE LUNCEFORD COMPLIANCE PRO SE GS-14-CR-214V/VOP/CCI
WILLIAM LANDON MAST COMPLIANCE PRO SE GS-16-TR-1173/DEP C BROWN CT-1/ UNREGISTERED VEHICLE CT-2/ FINANCIAL RESP
EZRA JAMES MCCORKLE GS-17-CR-234/DEP C FRASER CT-1/ POSS SCH VI CT-2/ POSS DRUG PARA GS-17-TR-302/FINANCIAL RESP/DEP C FRASER
ZARA MCNEAL GS-17-CR-270/POSS DRUG PARA/DEP C FRASER GS-17-CR-323/AGG BURGLARY/DEP J PETERS
ALFRED R MORETZ JR BAT RESULT HYDER GS-17-TR-62/LIGHT LAW/DEP R MINK GS-17-CR-74/DUI 1ST/DEP R MINK
DIANNE KAY MORETZ HEARING PD GS-17-CR-73/DUI BY CONSENT/THP C DUNN
JEFFERY WAYNE NORRIS GS-17-CR-319/FUGITIVE FROM JUSTICE/LT J BROWN
MICHAEL W NORRIS GS-17-CR-322/AGG BURGLARY/DEP J PETERS
DONNIE RAY OWENS GS-16-CR-283V/VOP/CCI
NATHAN TANNER OWENS GS-16-CR-351V/VOP/CCI
SPENCER RAY PAYNE TOX RESULT FALLIN GS-17-CR-88/DUI 2ND/DEP J FERGUSON
GABRIEL D PEREZ TOX RESULT PD GS-17-TR-42/THP E TESTER CT-1/SPEEDING CT-2/ FINANCIAL RESP CT-3/ SEATBELT VIOLATION GS-17-TR-43/DUI 1ST/THP E TESTER GS-17-TR-44/DOSL/THP E TESTER
MELISSA KAY RIDDLE GS-17-CR-281/DORL 1ST/DEP C FRASER
MANUEL CUEVAS RODRIGUEZ GS-17-CR-239/DRIVING W/OUT LICENSE/PTL T BROWN
TINA MARIE SERRANO TOX RESULT PD GS-17-CR-46/DEP J NORMAN CT-1/ DUI 2ND CT-2/ DOSL 3RD
CT-3/ INTRO CONTRABAND IN PENAL
PEGGY MICHELLE SNYDER NORRIS GS-17-CR-296/CRIMINAL TRESPASSING/LUCY NORRIS
KEVIN B TEDDER GS-17-CR-238/DOMESTIC ASSAULT
SHARON B THROOP HEARING/STNAW FALLIN GS-15-CR-790V/VOP/CCI GS-16-CR-781/RESISTING ARREST/PTL T BROWN
MICHAEL J TIPTON HEARING/STNAW PD GS-17-CR-172/DOMESTIC ASSAULT/PTL T BROWN
SARAH MAY WATSON TOX RESULT FALLIN GS-16-CR-932/POSS SCH IV/THP E TESTER GS-16-CR-933/DUI 1ST/ THP E TESTER GS-16-TR-1156/THP E TESTER CT-1/ SEATBELT VIOLATION CT-2/ OPEN CONTAINER CT-3/ DUE CARE
CHRIS WILLIAM WENTWORTH GS-17-TR-178/SPEEDING/THP R WILLS
SHANE WRIGHT WILSON GS-17-CR-313/DEP J NORMAN CTS 1-2/ AGGRAVATED ASSAULT X2 CT-3/ HIT AND RUN GS-17-CR-314/TELEPHONE HARRASSMENT/ANNETTE BUNTON
MARILYN E WOLFE TOX RESULT PD GS-16-CR-802/POSS SCH II/DEP C ROARK
SANDRA JOAN WORLEY COMPLIANCE PRO SE GS-15-CR-39V/VOP/CCI