A Severe Weather Alert has been issued in your area…

|…WINDY CONDITIONS EXPECTED ALONG THE EAST TENNESSEE MOUNTAINS TONIGHT INTO TUESDAY AFTERNOON… .SUSTAINED WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE FROM THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON. THE STRONGEST WINDS WILL LIKELY OCCUR AT ELEVATIONS ABOVE 3000 FEET. THESE WINDS COULD CONTRIBUTE TO FIRE GROWTH AND SPREAD IN AREAS THAT MIGHT STILL HAVE ONGOING WILDFIRES. …WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 4 PM EST TUESDAY… * EVENT…SOUTH TO SOUTHEAST WINDS OF 15 TO 30 MPH…WITH GUSTS OF 40 MPH. * TIMING…LATE THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON. * IMPACTS…THESE WINDS COULD CONTRIBUTE TO FIRE GROWTH AND SPREAD IN AREAS THAT STILL HAVE ONGOING WILDFIRES. ADDITIONALLY…THEY MAY DOWN TREES OR TREE LIMBS…AS WELL AS POWER LINES. LOOSE OUTDOOR OBJECTS SHOULD BE SECURED. MOTORISTS SHOULD BE EXTRA CAUTIOUS TO CROSS WINDS ESPECIALLY WHEN DRIVING IN THE HIGHER ELEVATION